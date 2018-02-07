23:30 07 февраля
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Почему СССР не помирился с Гитлером после Курской дуги?



Как известно, любимым занятием русскоязычного либералитета является обличение СССР и роли, которую он сыграл в разгроме фашизма. При этом «обличители» постоянно демонстрируют удивительное невежество - оповещают публику – «ребята, Геббельса – то повесили»(?!), выясняют, «кто Гитлера на Урал пустил», или оповещают об освобождении маршала Тимошенко из сталинских лагерей, в которых маршал вовсе не сиживал.

Но кто же является чемпионом среди «обличителей» по невежеству и нелепости претензий?
Здесь можно вспомнить Альфреда Рейнгольдовича Коха, некогда подвизавшегося председателем Госкомимущества России. Ныне он, естественно, проживает в Германии.


Вот что он как-то поведал миру в творении под названием «Мысли о 22 июня»: «Я сейчас даже не буду говорить о том, что план «Барбаросса» - это был план превентивного, упреждающего удара, и что Сталин хотел напасть на Европу, а Гитлер его опередил. Что это был акт отчаяния со стороны Германии».

Просто слеза наворачивается от жалости к бедному Гитлеру, актом отчаяния пытавшегося опередить сталинское нападение на Европу.
Довел его Сталин: «Зачем практически демонстративно оказывали широкомасштабную поддержку вооружением и инструкторами партизанам в Югославии весной 41 года? Зачем порождали недоверие союзника и провоцировали его на нападение, зная, что к войне мы еще не готовы?»

Весной 1941 года Гитлер Югославию захватил – а СССР туда партизанам вооружение уже и оружие с инструкторами отправил. Как Кох до этого додумался? Кто ему об отправке советского оружия и инструкторов югославским партизанам весной 1941 года рассказал, какой злобный шутник?

Воевал Советский Союз совершенно неправильно: «Зачем бессмысленно контратаковали под Москвой, Вязьмой, Ржевом? Почему не оставили стратегически абсолютно не важный Ленинград?» Стратегически абсолютно не важный Ленинград - это любимая песня «обличителей». О том, что сдача окруженного Ленинграда означала капитуляцию Ленинградского фронта и Балтийского флота, задумываться не принято.

Но до «бессмысленности» контрнаступления под Москвой он на нашей планете, наверное, единственный додумался. Что бы Гудериан с Гальдером по этому поводу сказали?

Есть у Коха еще более забавный изыск: «Почему не приняли предложения американцев и англичан в Тегеране о блокаде континентальной Европы (ведь без нефти Гитлер все равно бы долго не протянул) вместо кровопролитного и разрушительного вторжения?»

Кто способен понять – что это за «предложение американцев и англичан о блокаде континентальной Европы»? И с какой же именно стороны старушку Европу надлежало блокировать к моменту конференции в Тегеране, то есть 28 ноября — 1 декабря 1943 года?
Главным источником нефти для Гитлера была союзная Германии Румыния. Лишила его этого источника Красная Армия в августе 1944 года, в результате наступления. А как этого можно было добиться некой загадочной блокадой?

Вот бы Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране повеселились, если бы у них была возможность познакомиться с результатами умственной деятельности Альфреда Коха.

А главный результат этой деятельности выглядит так: «Зачем, уже разгромив врага в Курской дуге, не предложили ему перемирия (можно было бы получить шикарные условия, значительно лучше тех, которые мы получили от Потсдама), а полезли завоевывать Европу? Зачем штурмовали Будапешт, Кенигсберг, Берлин и т.д.?»

Вот здесь Альфред Кох явно переплюнул всех конкурентов – он упрекает советское руководство за то, что оно после победы на Курской дуге… не предложило Гитлеру перемирия. Получили бы «шикарные условия». До такого непросто додуматься. Поневоле вспоминается перестроечный перл – «зачем в сорок пятом немцев победили, лучше сейчас бы баварское пиво пили».

Но вместо того, чтобы наслаждаться условиями и пивом, Красная Армия штурмовала Будапешт, Кенигсберг и Берлин, злобно доведя до самоубийства всемирно известного художника–самоучку Адольфа Алоизиевича Шикльгрубера. А ведь после Курской дуги могли бы помириться. Альфред Рейнгольдович Кох никогда не простит этого советскому руководству и народу.
Автор: Купинов Максим
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/41094


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. polpot Сегодня, 15:10
    Ни чего другого кроме отвращения это персонаж не вызывает , сволочь обыкновенная.
    polpot
    1. andr327 Сегодня, 15:27
      Молчал бы - за умного сошел бы. Но бы.....
      andr327
      1. Stas157 Сегодня, 15:41
        Почему СССР не помирился с Гитлером после Курской дуги?

        Потому что у руля находился Сталин, а не Путин.
        Иначе было бы не избежать кого нибудь перемирия, в минском формате или же в формате Астаны, не имеет значения. Сталин - бескомпромиссный вождь народов! Путин - человек всегда ищущий договоренностей с партнерами, и опора олигархов.
        Друзья, проголосуем за Грудинина! Давайте покажем кодле олигархов, что их время сочтено.
        Stas157
        1. Лесс Сегодня, 16:18
          Насмешили) Это вы таким образом Грудинина к Сталину приравняли? Как он будет страной управлять, если до сих пор со своими счетами не разобрался? Сталин в отличие от вашего протеже доверял банковской системе СССР, да и счетов после него не осталось. И Сталин сыновей на фронт послал, а не " мой сын хорошо зарабатывает, поэтому у него вилла в Испании". Так что не надо Грудинина к Сталину приплетать...
          Лесс
          1. Ромей Сегодня, 16:33
            Цитата: Лесс
            Насмешили) Это вы таким образом Грудинина к Сталину приравняли? Как он будет страной управлять, если до сих пор со своими счетами не разобрался? Сталин в отличие от вашего протеже доверял банковской системе СССР, да и счетов после него не осталось. И Сталин сыновей на фронт послал, а не " мой сын хорошо зарабатывает, поэтому у него вилла в Испании". Так что не надо Грудинина к Сталину приплетать...

            Конечно Грудинин не Сталин, хотя и с усами... Но насчет сыновей опять таки тоже самое, что с некими лярдами... Кстати, а где и, что доченьки ненаглядного свет Влад Владыча? Небось в достойной и благородной нищете обретаются? Или работают сестрами милосердия в госпитале для ветеранов сирийской кампании? laughing
            Ромей
            1. Лесс Сегодня, 17:49
              Но насчет сыновей опять таки тоже самое, что с некими лярдами...
              По поводу виллы в Испании? Так это слова самого Грудинина.
              Цитата: Ромей
              Кстати, а где и, что доченьки ненаглядного свет Влад Владыча?

              Чего не знаю, того не знаю. Ну так я Путина к Сталину и не приравниваю, и не агитирую за него в тему и не в тему. Кстати, не просветите, почему абсолютно все сторонники Грудинина, как только им задают неудобные вопросы, вместо ответа сразу начинают переводить "стрелки" на других политических деятелей?
              Лесс
              1. Ромей Сегодня, 18:23
                Цитата: Лесс
                По поводу виллы в Испании? Так это слова самого Грудинина.

                Если вы опять о чистоте коммунистических идей. то стопятьсотый раз напоминаем. что Грудинин не коммунист, а человек с широкой социальной программой выхода страны из перманентного экономического и политического кризисов. Если хотите, то это самый настоящий русский кулак. Тот самый. С отрезом, направленным на олигархию и воров. А меня, монархиста этим капиталистом вообще не напугаешь от слова совсем. Теперь о сыне... А сын Грудинина чиновник? Или глава якобы государственной корпорации? он находится на госслужбе? Носитель гостайн, коей априори являются все таковые чиновнички высшего звена? Может он был уличен в коррупции и краже бюджетных средств. И таки да... Погуглил немножко. Ссылочки все какие то мутные. Попахивает теми же самыми представителями древнейшей профессии по недоразумению называющими себя журналистами
                Цитата: Лесс

                Чего не знаю, того не знаю. Ну так я Путина к Сталину и не приравниваю, и не агитирую за него в тему и не в тему. Кстати, не просветите, почему абсолютно все сторонники Грудинина, как только им задают неудобные вопросы, вместо ответа сразу начинают переводить "стрелки" на других политических деятелей?

                Так задолбались уже отвечать. Мы вам объясняем, что Грудинин не коммунист, а вы нам тут чешете, что мол коммунисты нынче не такие. Не собираются видите ли мировую пролетарскую революцию организовывать и вести непримиримую классовую войну с частной собственностью по лекалам 1917 года. И опять таки да... насчет стрелок...Когда сын бизнесмена и сам бизнесмен Грудинин младший имеет частную собственность хоть в Испании, хоть в Китае, хоть в Зимбабве то это нормально. А вот когда депутат Федерального собрания олигарх Керимов, находящийся на государственной службе это не нормально. Когда чиновники всех мастей, губернаторы, мэры, депутаты это тоже не нормально. И еще насчет стрелок... Вас очень волнует олигарх Грудинин, предлагающий достойную социальную программу, и являющийся последней надеждой на революцию сверху, а вот те кто завел страну в тупиковый тупик не волнуют от слова совсем.
                Ромей
            2. Высота Сегодня, 20:12
              А где сынишка Грудинина дом себе отгрохал?
              Высота
        2. влад66 Сегодня, 16:29
          Цитата: Stas157
          Друзья, проголосуем за Грудинина! Давайте покажем кодле олигархов, что их время сочтено.

          Стас а вы по теме можете чего нибудь сказать?Где в статье упоминание о Путине,Грудинине и прочих belay Голосуйте хоть за кого ваше дело,но ваша тупая агитация только приносит вред тому же Грудинину.В любой статье,в любой новости,даже про пингвинов в Антарктиде и то одни лозунги да агитация,по теме то есть что сказать? negative
          влад66
          1. Stas157 Сегодня, 18:01
            Цитата: влад66
            но ваша тупая агитация только приносит вред тому же Грудинину.

            Похоже, она прежде всего нанесла вред вам! Иначе с чего бы вы вдруг цеплялись к любому моему комментарию?
            Я не коммунист. Но, так получилось, что только среди них остались порядочные люди. На форуме я просто высказываю свои мысли, точно так же как это бы происходило, в кругу друзей, или в коллективе. А вы постоянно советуете что мне делать или не делать. Даете оценку моим действиям! Знаете, это просто не прилично.
            Цитата: Лесс
            Это вы таким образом Грудинина к Сталину приравняли?

            Я и не думал Грудинина к Сталину приравнивать. Но, вы натолкнули меня на интересную мысль, вот если бы, предположим, 18 марта, Иосиф Виссарионович, вдруг пришел на выборы... то, как вы думаете за кого бы он проголосовал? За Путина?
            Stas157
            1. влад66 Сегодня, 21:20
              Цитата: Stas157
              А вы постоянно советуете что мне делать или не делать

              Даже и в мыслях не было,вы и так большой мальчик и своя голова на плечах,только думать надо головой,а не лозунги выкрикивать. yes
              Цитата: Stas157
              Похоже, она прежде всего нанесла вред вам!

              Ясен пень нанесла вред,думал за кого голосовать,вот за Грудинина точно не буду после такой агитации и семья моя не будет,а это еще 4 голоса,еще так поагитируете Грудинин вообще без голосов останется,а Путин пригласит вас в Кремль и пожмет вашу руку. laughing
              Цитата: Stas157
              Я не коммунист. Но, так получилось, что только среди них остались порядочные люди.

              Не спорю порядочные люди везде есть,но так получилось что статья то воообще не имеет никакой привязки ни к Путину,ни к Грудинину,ни к выборам от слова вообще и лишняя реклама только раздражает.
              Цитата: Stas157
              Даете оценку моим действиям!

              Оценку вашим действиям дают все участники форума.вон даже три форумчанина вам крест поставили. hi
              влад66
        3. ЛИХОй Сегодня, 16:41
          Цитата: Stas157
          Почему СССР не помирился с Гитлером после Курской дуги?

          Потому что у руля находился Сталин, а не Путин.
          Иначе было бы не избежать кого нибудь перемирия, в минском формате или же в формате Астаны, не имеет значения. Сталин - бескомпромиссный вождь народов! Путин - человек всегда ищущий договоренностей с партнерами, и опора олигархов.
          Друзья, проголосуем за Грудинина! Давайте покажем кодле олигархов, что их время сочтено.

          Stas157, позвольте Вам пожать руку. Лучше и не скажешь.
          ЛИХОй
          1. Высота Сегодня, 20:15
            Лучше поцелуй.
            Высота
        4. vasilkovichi Сегодня, 18:08

          Из кого из них выбирать?
          vasilkovichi
        5. vasilkovichi Сегодня, 18:10

          Хороша парочка.
          vasilkovichi
          1. 32363 Сегодня, 21:12
            Цитата: vasilkovichi

            Хороша парочка.

            как вам эта?

            32363
        6. Mavrikiy Сегодня, 19:23
          Цитата: Stas157
          Почему СССР не помирился с Гитлером после Курской дуги?

          Потому что у руля находился Сталин, а не Путин.
          Иначе было бы не избежать кого нибудь перемирия, в минском формате или же в формате Астаны, не имеет значения. Сталин - бескомпромиссный вождь народов! Путин - человек всегда ищущий договоренностей с партнерами, и опора олигархов.
          Друзья, проголосуем за Грудинина! Давайте покажем кодле олигархов, что их время сочтено.

          Клубнички халявной захотелось? Горбачев и Ельцин тоже много обещали.
          США против Путина. Мне с США не по пути. За Путина!
          Mavrikiy
        7. KaPToC Сегодня, 21:03
          Цитата: Stas157
          Друзья, проголосуем за Грудинина!

          Флудерасты всех стран объеденяйтесь!
          Чтоб тебя забанили пожизненно
          KaPToC
      2. 210окв Сегодня, 16:31
        Резун 2.0?Нет!Просто негодяй!
        Цитата: andr327
        Молчал бы - за умного сошел бы. Но бы.....
        210окв
      3. AUL Сегодня, 17:12
        Какой смысл публикации? Что на запад сбежало много всякой мрази и там на дерьмо исходят - так это и так известно, деньгу зашибают. Только лишний раз напомнили об этой твари!
        AUL
    2. сибиралт Сегодня, 19:19
      Сейчас, что ни либерал, то великий мыслитель! Место Коха на киче за Полярным кругом, а он еще и рассуждает. winked
      сибиралт
      1. Высота Сегодня, 20:20
        На хрен он нужен за полярным кругом!
        Высота
    3. bandabas Сегодня, 21:16
      И все эти сволочи остаются ненаказанными. Интересно, в какую страну Чубайс слиняет?
      bandabas
    4. karabas86 Сегодня, 21:45
      Именно, что необыкновенная negative
      karabas86
  2. Tatanka Yotanka Сегодня, 15:24
    по мойму этот гауляйтер кох -его родственник

    жаль не повесили вот и наплодил
    Tatanka Yotanka
    1. Всадник без головы Сегодня, 16:42
      Я вот тоже не пойпму - почему не повесили
      Раз такие были принципиальные
      Всадник без головы
  3. parusnik Сегодня, 15:27
    Альфред Рейнгольдович Кох никогда не простит этого советскому руководству и народу.
    ...И не он один...И кстати, на этих бреднях , о которых автор в статье указывает, выросло уже целое поколение...
    parusnik
  4. gerkost2012 Сегодня, 15:31
    Откуда у Коха могут быть мысли? Разве, что от той самой палочки. Бацилла-она и есть бацилла.
    gerkost2012
  5. practus Сегодня, 15:48
    Зачем вообще их пиарить?
    practus
  6. afrikanez Сегодня, 15:54
    Как таким "персонажам" вообще удается сбежать из России? Это попустительство или всё таки намеренно было сделано? recourse
    afrikanez
    1. Лесс Сегодня, 16:20
      А по мне так надо вообще запретить госчиновникам за границу выезжать пожизненно, кроме как в служебные командировки.
      Лесс
  7. Васся Вассин Сегодня, 15:59
    Как такая еще и занимала у нас ответственный пост в России? Пора вводить черные списки для подобной мерзости и ее родственников врагов-народа, чтобы до десятого колена им была закрыта дорога во власть!
    Васся Вассин
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 16:16
    И автор сволочь и книжонка вонючая.... Но автора завтра никто и не вспомнит , а книжоночка останется и почитывать её будут , а там глядишь и цитировать начнут , и претензии предъявлять на альтернативность мнения....Примеров хватает .
    КВУ-НСвД
  9. Лесс Сегодня, 16:19
    Колясуренгоя Коху не родственник?
    Лесс
  10. Ромей Сегодня, 16:26
    Персонаж весьма доставил... Может его подельничек который Анатоль Борисыч тоже какой нить исторический блокбастер наваяет? Желательно с нар. Ну на худой конец из Лондонов...
    Ромей
    1. Стропорез Сегодня, 17:45
      Цитата: Ромей
      Желательно с нар. Ну на худой конец из Лондонов...

      Мне бы хотелось, чтобы вниз головой и без кальсон.
      Стропорез
      1. Ромей Сегодня, 17:50
        Я не против. Однако это слишком легко для сего гада. Суд и только суд. Желательно военного трибунала. Хотя это такое хитро....е создание, что поймать просто так не получится.
        Ромей
        1. Стропорез Сегодня, 18:01
          Цитата: Ромей
          Хотя это такое хитро....е создание, что поймать просто так не получится.

          Было бы желание и ледоруб yes
          Стропорез
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 18:24
            Не соглашусь с Вами—ледоруб, это слишком примитивно и милосердно. Только открытый, публичный, беспристрастный суд присяжных с так называемой «гражданской казнью», т.е. публичным лишением гражданских прав, любых чинов и наград, сопровождаемым шельмованием. Иначе никак.
            ПоручикТетеринъ
            1. Стропорез Сегодня, 18:26
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              ледоруб, это слишком примитивно и милосердно. Только открытый, публичный, беспристрастный суд присяжных
              Поручик! Я рад , что хотя бы по одному вопросу наши с Вами позиции сходятся!
              Стропорез
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 20:02
                Я рад этому не меньше! hi
                ПоручикТетеринъ
            2. gerkost2012 Сегодня, 19:43
              Да! Публично высечь козла и все тут!
              gerkost2012
  11. свободный Сегодня, 16:29
    выродок либеральный
    свободный
  12. igorra Сегодня, 16:42
    Как же хочется дожить до того времени, когда этих барыг-нелюдей начнут вешать, про приговору Ленинградского трибунала.
    igorra
    1. Alexey RA Сегодня, 17:48
      Цитата: igorra
      Как же хочется дожить до того времени, когда этих барыг-нелюдей начнут вешать, про приговору Ленинградского трибунала.

      На традиционном месте - площадь Калинина, перед кинотеатром "Гигант"? wink
      Alexey RA
  13. АлНиколаич Сегодня, 17:30
    Меня просто умиляет способность некоторых либеральных господ делать выводы о тех процессах, в которых они ничегошеньки не понимают! Вообще!
    Навальный трещит языком, ни о чём! Блогер Верола ( бумажный самолёт) пишет о прогрессе, Илона Маске и его достижениях, являясь полным дилетантом в энергетике, космосе и технике!
    Теперь вот энтот Кох розенфельдович, или как его... Историк великий, и возможно политик...
    Вообще, быть дилетантом - это прогрессивно и либерально!
    АлНиколаич
  14. BAI Сегодня, 17:37
    Бред какой-то. Очевидный факт - условия безоговорочной капитуляции для победителя всегда лучше условий перемирия, тем более, когда противник оккупирует твою территорию.
    Хотя зря все написал, этот заказной маразм комментировать не имеет смысла.
    BAI
  15. Черный Джо Сегодня, 17:46
    Были бы тогда во главе Германии и СССР иудеи (ну как сейчас во многих странах) - бистро бы замирились
    Черный Джо
  16. viktorch Сегодня, 17:50
    что то на ВО откровенных фриков рекламировать стали
    viktorch
  17. гильза Сегодня, 18:12
    Да...Поспорить бы с человеком,но наверное смысла не будет. И ,товарищи дорогие, не портите слово хорошее "либерализм" о подобных товарищей. Не про них. Но вот по теме не удержусь. Слегка... Что там с Югославией? В мае 1941 года она перестала существовать,за что ей спасибо, иначе ВОВ началась бы 16.05.41. Но вот 6.04.41 заключён договор о ненападении и сотрудничестве между Югославским Королевством и СССР. Может отсюда "сквознячок" мозговой? Так наверное "Сири" и ответит на вопрос когда начались поставки СССР в Югославское Королевство))). Что там с провокациями на границе? А посмотрим в секретный протокол пакта Молотов-Рибентроп. Всё по букве догвора вплоть до Бессарабии. Хотя размен в Польше с отводом границ к Бугу вместо Вислы в обмен на Литву присутствует. Ну...Вполне себе дипломатия. По остальной ереси типа "Курского перемирья" или "континентальной блокады" не скажу...я не доктор. Хотя вот написал и чувствую себя дураком...С автором не поспоришь , я его "русским" просто не владею... А здесь в комментах у всех как минимум 17 марта уже
    гильза
  18. ПоручикТетеринъ Сегодня, 18:20
    Чтобы говорить подобную глупость нужно быть или провокатором или откровенно недалекого ума человеком. К моменту победы в Курской битве, нацисты все ещё занимали половину европейской части России, о каких мирных переговорах с врагом, не собиравшемся уходить с нашей земли могла идти речь?! Тем паче, что нацисты были совершенно недоговороспособны. Адекватных там не было от слова совсем, за исключением, может быть Канариса, а остальные были фанатики, повязанные кровью. С такими и переговоры вести было невозможно.
    ПоручикТетеринъ
  19. Tamrus Сегодня, 18:33
    И говорит это бедненький еврейч..к из числа бедненького, всеми погоняемого народца
    Tamrus
  20. andrej-shironov Сегодня, 18:37
    Так Кох то хоть уже дано за границей! Вы про нынешних во власти спросите! Так такие же экземпляры сидят! Вот их и надо гнать ссаным веником.
    andrej-shironov
  21. Perviy Сегодня, 18:53
    Цитата: Stas157
    Почему СССР не помирился с Гитлером после Курской дуги?

    Потому что у руля находился Сталин, а не Путин.
    Иначе было бы не избежать кого нибудь перемирия, в минском формате или же в формате Астаны, не имеет значения. Сталин - бескомпромиссный вождь народов! Путин - человек всегда ищущий договоренностей с партнерами, и опора олигархов.
    Друзья, проголосуем за Грудинина! Давайте покажем кодле олигархов, что их время сочтено.

    Совершенно с Вами согласен. До недавнего времени яростно поддерживал Путина, но чем больше времени проходит, тем более ясным становится, что Вован не способен навести порядок в стране. Ну а тем, кто критикует Грудинина, для начала не мешало бы ознакомится с его программой. А его счёта и дети за границей... Да бог с ними, если бы он поднял страну из руин, да пусть у него хоть сто лярдов будет, меня бы это совершенно не волновало! На выборах однозначно отдам голос за крепкого хозяйственника Грудинина. Вован со своей кодлой воров надоел донельзя!
    Perviy
  22. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:18
    Знамя над Рейхстагом, хотя и принесло не столь богатые плоды, как знамя над Монмартром, но и они весьма хороши.
    ALEA IACTA EST
  23. Mavrikiy Сегодня, 19:27
    Вот бы Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране повеселились, если бы у них была возможность познакомиться с результатами умственной деятельности Альфреда Коха.

    Вы считаете "умственная деятельность" таки есть? У паралитика больше движения, чем у Коха ума.
    Mavrikiy
  24. 16112014nk Сегодня, 20:06
    Коху подойдёт выражение:
    16112014nk
  25. faiver Сегодня, 20:14
    я так понимаю перед нами ярчайший пример недоумков которых набирают на государеву службу, и ведь набирают именно по данному признаку - отсутствие ума, таких набирали при ельцине, таких набирают и сейчас... hi
    faiver
  26. Африканец Сегодня, 20:34
    Когда возникает такой вопрос, хочется задающему дать в пятак....
    Африканец
  27. Высота Сегодня, 20:38
    Из 9200 населённых пунктов, разрушенных и сожжённых немецкими оккупантами и коллаборационистами в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, свыше 5295 были уничтожены вместе со всем или с частью населения в ходе карательных операций. Согласно другим данным 5295 — количество уничтоженных населённых пунктов, в том числе 628 — вместе с населением. 186 деревень не смогли возродиться, так как были уничтожены со всеми жителями, включая матерей и грудных детей, немощных стариков и инвалидов.
    Помириться после Курской дуги? Разве адекватный человек может задать такой вопрос? Или, ты подошел к палачу, который казнил твою родню, стукнул по плечу и сказал: простим, брат, друг друга за всё! Нет! У живодёров нет срока давности! Другого решения и быть не должно.
    Высота
  28. Михаил Р Сегодня, 20:55
    Моё мнение. 1. Кох пусть гадит жидко-жидко месяцев 7-8. Без перерыва. 2. Грудинин всего лишь ширма для тех, кто за ним. А кто за ним действительно стоит - бааальшой вопрос! 3. От настоящих коммунистов остались считанные десятки людей. А нынешняя КПРФ - такая же кучка мерзавцев, как и любая другая партия рвущаяся к власти!
    Михаил Р
  29. Viktor77 Сегодня, 21:10
    Вот бы Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране повеселились, если бы у них была возможность познакомиться с результатами умственной деятельности Альфреда Коха
    Сталин бы его расстрелял,скорее всего лично.И был бы прав.
    Viktor77
    1. 32363 Сегодня, 21:29
      Цитата: Viktor77
      Вот бы Сталин, Рузвельт и Черчилль в Тегеране повеселились, если бы у них была возможность познакомиться с результатами умственной деятельности Альфреда Коха
      Сталин бы его расстрелял,скорее всего лично.И был бы прав.

      32363
  30. Radikal Сегодня, 21:38
    Цитата: polpot
    Ни чего другого кроме отвращения это персонаж не вызывает , сволочь обыкновенная.

    Был членом правительства РФ, интересно сколько таких там ещё осталось? wassat
    Radikal
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