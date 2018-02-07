23:31 07 февраля
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2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции

2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции


По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.

Общие итоги


За год в России родилось 1,690 млн, а умерло 1,824 млн человек. Убыль населения в 134 тыс. перекрылась миграционным приростом, который стал наименьшим с 1991 года и составил, по предварительным данным, 207 тыс. В результате общая численность населения за год увеличилась на 73 тыс. и составила 146 млн 877 тыс. Эти цифры еще будут уточнены, но существенно не изменятся.

Интересно, что женщин в России почти на 11 млн больше, а живут они в среднем на 10,5 лет дольше – 77 лет против 66,5 лет у мужчин. При этом почему-то считается, что женщин России как-то ущемляют, подавляют, дискриминируют и так далее. Принимаются даже всякие "стратегии в интересах женщин". Если мужчин в этих условиях считают находящимися в лучшем положении, то страшно подумать, что будет, если реализовать декларируемое "равенство". Это позволяет судить, что истинные цели глашатаев "равенства" совсем иные.

В региональном разрезе за год больше всего выросло население Северо-Кавказского ФО – на 0,47%. Наибольшее сокращение было в Приволжском и Дальневосточном ФО – на 0,33%. Среди регионов наиболее приросли Чечня, Ингушетия, Тюменская область, Тыва, а также, за счет миграции, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наибольшие потери претерпели Чукотский АО (почти 2%), Еврейская АО (1,3%) и Республика Коми. В целом в двух третях регионов население уменьшилось, преимущественно в европейской части страны.



Рождаемость

Рождаемость стала наименьшей с 2008 года, когда в стране родилось 1,71 млн детей. При этом важным и неприятным фактом является то, что тогда суммарный коэффициент рождаемости составил 1,50 детей на женщину. В 2017 году он составил приблизительно 1,60 (официальные данные будут позже), но этого даже не хватило, чтобы повторить результат 2008 года. Причина в том, что за 10 лет сильно сократилось число молодых женщин. Например, в течение 2016 года число женщин в самом детородном возрасте 25-29 лет уменьшилось с 6,12 до 5,84 млн. И это всего за один год! Правда, пока число женщин в возрастах старше 30 лет по инерции увеличивается, но этого уже не хватает для поддержания рождаемости. Если россияне во всех возрастах не станут чаще рожать, через несколько лет Россия выйдет на показатели конца 90-х и начала "нулевых" – около 1,3 млн детей в год. Даже при сокращении смертности это приведет к ежегодной убыли до полумиллиона человек в год. А поскольку предпосылок к росту рождаемости не видно, нужно готовиться к худшему. Россию ждут тяжелейшие времена.

Рождаемость упала во всех без исключения регионах. Наиболее сильно – в Приволжском ФО (13,5%), меньше всего – в Северо-Кавказском ФО – на 6%. При этом наименьший спад рождаемости (до 5%) – в Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Магаданской области. Наибольший спад – в европейской части страны.

Смертность

Общая смертность стабильно снижается и стала наименьшей с 1993 года. Однако этим результатом не нужно обольщаться, поскольку в 90-х был катастрофический уровень смертности. Россия до сих пор не вышла на уровень смертности хотя бы 1990 года, и есть все основания полагать, что в обозримом будущем не выйдет. Дело в том, что население страны сильно постарело. Доля детей и молодежи уменьшилась, а стариков – увеличилась. Так, по переписи 1989 года людей до 20 лет в России было 30%, а старше 60 лет – 15%. В 2017 году пропорции изменились: до 20 лет – 22%, старше 60 лет – 21%. Двукратный перевес молодежи над стариками сменился равенством (прямой результат того самого "гендерного равенства"). Средний возраст населения за этот период вырос с 35 до 40 лет, что очень много за такой короткий срок.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) увеличивается, причем существенно, и это результат снижения смертности. Однако это не должно затмевать другой правды. В 1990 году ОПЖ была 69 лет, а за год в стране умерло 1,66 млн. В 2017 году ОПЖ достигнет примерно 72,5 лет (официальные данные еще не названы), но в стране умерло 1,82 млн. В чем же дело? Структура населения сильно изменилась в сторону старения. Хотя ОПЖ и определяется относительной смертностью во всех возрастах, абсолютную смертность обеспечивают самые старые возрастные группы, а они как раз численно увеличиваются. Поэтому рост ОПЖ, о котором постоянно говорит Правительство, является не более чем "утешительным призом" в тяжелом демографическом поражении, которое терпит Россия. Если же в нынешних условиях рост ОПЖ действительно выдавать за демографический успех, то это напоминает какую-то пляску на костях: страна вымирает, но мы радуемся, что оставшиеся в среднем живут чуть дольше.

По регионам существенных различий в снижении смертности не наблюдается. Разве что выделяются Еврейская АО (13%), Чукотка (9%) и Тыва (10%), что, скорее всего, связано с оттоком населения из этих регионов. Умирают реже просто потому, что людей там становится меньше.



Рекордно низкая младенческая смертность

В 2017 году младенческая смертность стала рекордно низкой за всю историю. До 1 года умерло 5,5 детей из 1000 – на 0,5 меньше, чем годом ранее, то есть почти на 10%. Однако если отойти от "магии цифр", то это значит вот что. До 1 года стали доживать не 99,40% рожденных детей, а 99,45%. Причем ключевое слово здесь – рожденных. Из родившихся 1,690 млн при прошлогодней младенческой смертности до года дожили бы 1,679 млн, а при нынешней – 1,680 млн. Прирост в 1 тыс. детей. Тысяча жизней – это хорошо, но беда в том, что самих новых жизней в России появилось на 203 тыс. меньше. Этот пример тоже наглядно показывает, что улучшение любых показателей без общей рождаемости дает ничтожный эффект.

Браки и разводы

Довольно неожиданно в России в прошлом году было заключено на 6,5% браков больше, чем в 2016-м. Число разводов тоже увеличилось – на 0,5%. На 1000 браков разводов стало меньше – 582 против 617 годом ранее. Но это во многом виртуальный показатель, ведь распадаются и браки, заключенные ранее, а общее число разводов почти не изменяется. В последние годы оно составляет 600-700 тыс. Это, конечно, катастрофа для российской семьи. В этих условиях предложение сенатора Антона Белякова приравнять к браку сожительство выглядит издевательством. "Не прелюбодействуй" является одной из ветхозаветных заповедей, наряду с "не убий" или "не укради". Что предложат в следующий раз? Приравнять кражу к заработку? Беляков, по его словам, озабочен демографией и предлагает таким образом ее улучшить. Но точно так же можно озаботиться тяжелым материальным положением людей и предложить им красть. К чему это приведет?

Вместо узаконивания "фактических брачных отношений" лучше подумать о фактических убийствах (уже без кавычек) – абортах, которые являются настоящей пилой для "демографического дерева" страны.

Либерал Борис Надеждин в телеэфире заявил, что половина детей в России зачинаются вне брака, и о них нужно позаботиться. Но тем самым он лишь подтвердил, что вне брака их в несколько раз чаще и убивают. Об этом свидетельствует простой арифметический подсчет. В последние годы вне брака рождаются 23% детей. То есть в 2017 году это около 0,4 млн, а в браке 1,3 млн. Реальное количество абортов, конечно, выше официального (0,8 млн в год), и, если для округления принять 1,3 млн, то общее число зачатых детей будет 3 млн – по 1,5 млн в браке и вне его. Но это значит, что в браке было убито 0,2 млн, а во блуде – 1,1 млн. В пять раз больше! То есть убивают именно в том блуде, который Беляков и Надеждин предлагают узаконить. Если же таким образом хотят защитить жизни этих детей, то предложение тем более бредовое. Если "штамп в паспорте" сегодня так уж не важен, то почему при его отсутствии убивают детей? Значит, очень важен! Тогда расшатывание брачных устоев является настоящим вредительством.

"Откладывание регистрации брака зачастую ведет к откладыванию рождения детей. Увеличивается интервал между началом супружеской жизни и рождением первого ребенка", – отмечает доцент кафедры экономики и статистики Российского экономического университета Александр Тимофеев.

Есть еще одно последствие сожительств – безотцовщина. Уже рождаются вне брака 23% детей, а сколько еще остаются без отца в дальнейшем? Ведь разводятся и позже. Как пишет "Учительская газета", 67% молодых россиян воспитывались в неполной семье, то есть, как правило, у матери-одиночки. Естественно, более 70% процентов из них оценили роль матери как самую значимую. Это прямой результат либерализации отношений между полами.

Возраст вступления в брак также претерпел большие изменения. Если в 1990 году женщины до 25 лет заключали 59% всех браков, то сегодня – только 33%. В возрасте от 35 лет картина противоположная: в 1990 году такие женщины заключали всего 15% всех браков, а сейчас – 22%. Наиболее брачный возраст для женщин стал 25-35 лет – почти половина всех браков. В результате средний возраст матери при рождении детей увеличился с 25,3 до 28,4 лет. При этом средний возраст начала половой жизни, напротив, уменьшился.

С 2018 года начал работать пакет "демографических законов", который поддерживает семью и, как считается, поможет решиться на рождение ребенка. Однако если людям, даже живущим в браке, нужно "принять решение" о рождении ребенка, то это уже мало чем отличается от блуда. В обоих случаях превалирует "контрацептивное сознание". Поэтому самая главная беда в том, что брак по существу стал многими восприниматься как узаконенный блуд "без обязательств", то есть без детей. Это значит, что во многом вообще утрачено понимание того, что такое брак.

Прямым последствием "контрацептивного мышления" является двукратное увеличение среднего интервала между рождением первого и второго ребенка. Если в 1990 году он был три года, то сегодня – шесть лет. "Планирование семьи" по факту стало тем, ради чего и создавалось, – ограничением рождаемости. Также сильно увеличился средний интервал между заключением брака и рождением первого ребенка. Согласно Аналитическому отчету 2012 года по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в 1990 году он составлял 11 месяцев, а в 2012 году – почти 1,5 года. То есть ранее первый ребенок зачинался через два месяца после свадьбы, а сегодня ждут еще почти целый год, никак не "решаясь".

Что касается сожительств, то среди них доля бездетных в четыре раза больше для женщин и в семь раз – для мужчин, чем у тех, кто состоит в браке (в обоих случаях сравнивались те, кто живет не менее трех лет в браке и в сожительстве). То есть если среди состоящих в браке лишь 5-6% не имели детей через три года после свадьбы, то среди сожителей – 20-25% женщин и 35-40% мужчин.

Что дальше?

Положение будет только усугубляться. Поскольку динамика 2017 года оказалась гораздо хуже, чем в предыдущие годы, то последний прогноз Накануне.RU необходимо пересмотреть, введя в расчет последние данные по рождаемости, смертности и миграции. В этом случае, если нынешняя динамика сохранится, демографическая ситуация в стране будет ухудшаться быстрее. Даже несмотря на значительное сокращение смертности (в 2017 году в среднем по всем возрастам она сократилась на 5%), текущий уровень рождаемости приведет к тому, что население России будет убывать с нарастающей скоростью. И это не замедлит даже миграция. Население России может не достигнуть даже 147 млн, как пойдет вниз.



В 2018 году можно ожидать, что миграция, если она составит около 200 тыс., компенсирует убыль населения, а вот в 2019-м "естественная" убыль населения достигнет 300 тыс. В 2020 году смертность будет уже на 400 тыс. превышать рождаемость, а в 2022-м – на 500 тыс. Это перспектива самых ближайших лет. Ссылаться на то, что число женщин сокращается, – это значит расписываться в бездействии и безразличии. В настоящее время если бы суммарный коэффициент рождаемости был хотя бы на уровне позднесоветской России, то есть 1,95-2, то в стране за год рождалось бы 2,05-2,10 млн детей, а ежегодный прирост составлял бы 250-300 тыс. В этом случае потребность в миграции была бы минимальной. И все это, заметим, не при каких-то воображаемых условиях, а при нынешнем числе женщин. Значит, дело не в числе женщин, а в том, что семьи редко рожают. Гораздо реже, чем требуется для воспроизводства. Можно сказать, что совокупная воля россиян к жизни находится ниже минимально необходимого уровня. И вина властей тут лишь частичная.

"Современный человек живет по принципу "здесь и сейчас", "после меня хоть потоп". Все хотят наслаждаться жизнью, ответственность, в том числе за детей, воспринимается как обуза. Правит эгоизм, индивидуализм, самостоятельность, даже инфантилизм", – признает руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева.

В этих условиях 2017 год может стать последним, когда население России увеличилось. Даже за счет миграции. И винить при этом будет некого, кроме самих себя.
Автор: Евгений Чернышёв
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113676/


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Комментарии 57

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  1. Sefevi Сегодня, 15:09
    Дальше будет ещё хуже. Сейчас положение спасают мигранты из быв.СССР. Но сейчас и там спад рождаемости. Скоро у них не будет никаких излишков населения.
    Sefevi
    1. сибиралт Сегодня, 18:43
      Как-то, лихие 90-е по потерям населения сравнивают с ВОВ. Тогда был реальный риск вырастить ребенка не став бомжом. Теперь пожинаем плоды и сваливаем все на на Вторую Мировую и сталинские репрессии. А когда наш ЦБ в 2014 обрушил деревянный и обезжирил вклады населения, то откуда ждать повышения рождаемости? request
      сибиралт
      1. Pax tecum Сегодня, 22:20
        Жутко, братцы, просто жутко!
        Вот нам и побочные эффекты "светлого будущего" капитализма.
        Вот он - зверинный оскал капитализма: "экономическое мышление" и выгода.
        Почему же после Великой Отечественной, после бесприцедентных потерь, когда страна была в руинах, смогли "с демографией справиться" и даже про повышение пенсионного возраста руководство страны и думать не могло (не то, что сейчас!), а еще и рабочий день в планах было до 5 часов сократить. Смогли.
        Может потому, что Государство воспитывало советского Человека и Гражданина, Созидателя. В Конституции и на морально-нравственном уровне Семья была ячейкой общества, социальным ориентиром.
        А, сейчас говорят, мол статистика, пришло время рожать поколению 1990-х, которого мало, да еще и воспитанного в духе выгоды и потребления.
        Нынешнее государство значительно от много самоустранилось, и продолжает это делать, запретив себе иметь ценностные ориентиры в виде идеологии.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 22:47
          Да, и в будущем очень хочется в своей этно-конфессиональной среде остаться, а не с пришлыми инородцами и иноверцами с Юга и Востока от нас.
          Захотели власти за счет миграционных потоков "положение поправить", ибо дешево, средств вкладывать не надо, а еще и работать за дешево будут, нужно лишь бланков паспортов поболее напечатать. Вот только качеством мигрантов озаботиться не подумали, как всегда... Конфликт заложен основательный.
          Pax tecum
        2. EwgenyZ Сегодня, 22:51
          Цитата: Pax tecum
          Жутко, братцы, просто жутко!
          Вот нам и побочные эффекты "светлого будущего" капитализма.
          Вот он - зверинный оскал капитализма.

          Скорее коммунизма. Именно бездуховная коммунистическая идеология привела нас на этот путь. "Модным стало одного, малыша иметь всего"©, "не дай вам Бог на склоне лет, в том доме есть бесплатный хлеб, на простынях казённых спать и сына по Субботам ждать"© спето это было не в лихие 90е, а во, вполне, благополучные 80е. Моральное разложение общества началось при Советском Союзе.
          Цитата: Pax tecum
          Почему же после Великой Отечественной, после бесприцедентных потерь, когда страна была в руинах, смогли "с демографией справиться".

          Да потому что было живо ещё поколение воспитанное в других морально-нравственных координатах, не испорченное "научным атеизмом". А вот уже их дети и внуки были из "другого теста".
          EwgenyZ
      2. dsk Сегодня, 22:36
        Цитата: Чернышёв
        "Современный человек живет по принципу "здесь и сейчас", "после меня хоть потоп".
        Позиция атеиста - безбожника. Верующие, православные, мусульмане, стараются жить по заповедям Божьим - это "пережитки" прошлого.
        dsk
      3. Кент0001 Сегодня, 22:45
        Самая большая проблема-полная неуверенность в завтрашнем дне у людей. И это не исправляется нашей властью.
        Кент0001
        1. dsk Сегодня, 23:03
          "Кошка родила котят - это Путин виноват",
          "Кошка бросила котят - это Путин виноват."
          Лет через пять закончится демографический провал и рожать будут рождённые после 2000. У нас в подъезде 10 детей дошколят.
          Если жить по принципу "после меня хоть потоп"- уверенности в завтрашнем дне никогда не будет.
          dsk
          1. Оверлок Сегодня, 23:07
            Цитата: dsk
            У нас в подъезде 10 детей дошколят.

            надеюсь, что родители не азиаты и не алкаши
            Оверлок
            1. dsk Сегодня, 23:11
              Все славяне. hi
              dsk
  2. Petr1968 Сегодня, 15:42
    Значительный рост населения только в отсталых и развивающихся странах, в основном. Россия же набирает обороты, отсюда и спад в этой сфере. Все нормально, значит жить становится лучше и лучше...и политика Путина этому способствует.
    Petr1968
    1. АА17 Сегодня, 17:05
      "...значит жить становится лучше и лучше...и политика Путина этому способствует..." - Ваша фраза просто восхитительна. От того, что в России становиться жить "лучше и лучше", с каждым годом количество эмигрантов из России увеличивается. "Глупые люди" стремятся уехать от "хорошей жизни" из России.
      "...По оценкам Росстата, Россию с 1989 по 2015 г. покинули около 4,5 млн человек...По данным на 2014 г., наиболее высокие показатели человеческого капитала имеет поток россиян в Канаду (42% имели высшее образование), потом в США (38%), Израиль (34%), Германию (31%). Для сравнения: доля лиц, имеющих высшее образование, среди иммигрировавших в Российскую Федерацию - 14%. При этом чаще всего на Запад уезжают ученые, студенты, предприниматели...".
      "..Негативная тенденция началась еще в 2012 году, и уже в 2015 году по официальным данным Росстата из России навсегда уехало 350 тысяч человек что в 10 раз больше, чем например в 2010-м году. Это наибольшее количество эмигрантов за последние 16 лет. ...Среди уезжающих сегодня высокий уровень так называемой «утечки мозгов» — страну покидают россияне с высшим образованием, предприниматели и специалисты сферы информационных технологий..."
      АА17
    2. АА17 Сегодня, 17:11
      Уважаемый, Petr1968. Извините, что я не понял Вашей иронии.
      АА17
    3. andrej-shironov Сегодня, 18:31
      Цитата: Petr1968
      Значительный рост населения только в отсталых и развивающихся странах, в основном. Россия же набирает обороты, отсюда и спад в этой сфере. Все нормально, значит жить становится лучше и лучше...и политика Путина этому способствует.

      laughing Ахаха! Долго смеялся! И такие люди ещё и камменты пишут? Вы так скоро Путину и власти все дыры напрочь залижите.
      andrej-shironov
  3. sigdoc Сегодня, 15:45
    И виноват конечно же Путин.
    sigdoc
    1. Оверлок Сегодня, 16:10
      Цитата: sigdoc
      И виноват конечно же Путин.

      ну может быть и не лично, но....
      Сколько стоит пачка памперсов?
      Сколько стоит простая детская пустышка?
      Сколько стоит 1 баночка детского питания?
      Сколько стоят детские туфельки или сапожки?
      Сколько стоят детские колготки?
      Сколько получает мама на 1 ребенка?
      Поинтересуйтесь на досуге! У меня внучке пошел 3 годик, так что я цены знаю. Вы пока этого не прошли, поэтому ерничаете
      Оверлок
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:17
        Оверлок
        Плюсую. У самого дочке 3,4 (самая младшая в семье). Так вы не учли еще то, что если ВНЕЗАПНО, родители захотят отдать ребенка в секцию какую, или кружок творческий - сколько там все это стоит.
        А заработки как у Сечина только у Сечина
        Диванный Хенераль
        1. Оверлок Сегодня, 16:46
          Цитата: Диванный Хенераль
          ВНЕЗАПНО, родители захотят отдать ребенка в секцию какую, или кружок творческий - сколько там все это стоит.

          у меня это вот-вот приближается. думаю. Внучка просит велик купить. Размышляю.
          Кстати, вопрос нашему оппоненту: сколько стоит самый простой велик?
          Оверлок
          1. Кент0001 Сегодня, 23:04
            На какой возраст велик? Если совсем маленький-то терпимо, если подростковый на алюминиевой раме то от 8-10 и выше тыс. руб.
            Кент0001
            1. Оверлок Сегодня, 23:08
              Цитата: Кент0001
              Если совсем маленький-то терпимо

              для самых маленьких одноразовый велик 1.5 тыс
              Оверлок
        2. Ромей Сегодня, 16:55
          Дети дорогое удовольствие по нонешним временам. Хотя и вполне возможное. Я подхожу к этой проблеме с точки зрения христианской философии. На все воля Божия и если Бог дал дите, то даст и средства вырастить. У меня трое. Совсем хорошо если некоторые облеченные властью, господа, опустятся на грешную землю и тоже не плошают. Молодежи негде жить и это первая причина низкой рождаемости. В общем как то надо решать пресловутый квартирный вопрос. Второй вопрос это проблема воспитания и раскультуривания русского народа. "Современная" семья и государственная система образования просто не в состоянии организовать воспитательный процесс по формированию вечных семейных ценностей на которых до некоторых пор базировалось человечество. С этим тоже надо, что то делать. Ну и конечно стимулирование, без этого к сожалению никак. Вместо яхт и шубохранилищ госчиновников необходимо всячески поощрять семьи с детьми и вводить повышенную ставку налогообложения на холостых граждан и бездетные семьи. Ну и соответствующая пропаганда чадолюбия как раз самое то вместо идиотских ток шоу на тв за Украину и матрасников. Эффект будет.
          Ромей
          1. Оверлок Сегодня, 18:36
            Цитата: Ромей
            У меня трое.

            это замечательно!!!!!!!!!!!!
            Оверлок
          2. Стропорез Сегодня, 18:50
            Цитата: Ромей
            У меня трое. Совсем хорошо если некоторые облеченные властью, господа, опустятся на грешную землю и тоже не плошают. М

            Аналогично! Оказывается мы не только Коллегии и Сортники , мы ещё и мужественные отцы.
            А кто то ещё говорит, что не может быть ничего общего у монархистов и коммунистов good drinks
            Стропорез
      2. sigdoc Сегодня, 16:55
        Теперь детей будете только ради бабок рожать: "Платите нормально молодым работающим, будут рожать" ( Vadim851), "денег нет, но вы рожайте....." (Оверлок)???
        Нищета не вокруг, а внутри вас.
        Я с зарплатой рабочего двоих вырастил, и ничего, не умер. С маленькими детьми в общаге несколько лет прожил, так что памперсами да пустышками меня не разжалобите.
        sigdoc
        1. Оверлок Сегодня, 18:39
          Цитата: sigdoc
          что памперсами да пустышками меня не разжалобите.

          а зачем мне это надо? Ведь главное не родить, а вырастить, накормить и дать дорогу в жизни. Дерзайте
          Оверлок
    2. Одиссей Сегодня, 16:38
      Цитата: sigdoc
      И виноват конечно же Путин.

      В частности-да.Но это частность.Виноват "курс рыночных реформ" несовместимый с жизнью России.
      А уж кто его проводит-Путин,Ельцин или Ксюша Собчак это частности .
      Кстати,при Путине,как раз,за счет повышения цен на нефть,удалось несколько сгладить ситуацию.
      Но исправить ее при капитализме в России невозможно в принципе.Хоть ты убейся,хоть абсолютного гения и бессеребреника посади на трон.
      Одиссей
    3. andrej-shironov Сегодня, 18:32
      Цитата: sigdoc
      И виноват конечно же Путин.

      А если он как президент ни за что не отвечает, то может ну его нафик такого президента и власть!
      andrej-shironov
    4. EwgenyZ Сегодня, 20:13
      "И виноват конечно же Путин"
      Да нет, конечно. Хотя и Он тоже, т.к. не прилагает усилий к изменению ситуации. Виноват наш поход к жизни - автор прав "здесь и сейчас". До тех пор пока не перестанем воспринимать детей как обузу, как препятствие к вольготной жизни, как невозможность купить крутую тачку, как расплод нищеты, в конце концов. До тех пор пока в школах, в семьях, с телевизоров, из интернета, с рекламных стендов не пойдет пропаганда, именно пропаганда, семьи, целомудрия, материнства, отцовства, любви к Родине ничерта у нас не выйдет. И ни какие материнские капиталы, ни какие увеличения "детских", ни подарки от государства в виде квартир, ни наличие свободных мест в детсадах не изменят ситуацию; Россия всё так же будет вымирать.
      EwgenyZ
    5. ltc35 Сегодня, 21:16
      Друзья, детей-то рожаем для себя! У меня трое. Двое из них родились в девяностые. Денег всегда не хватало и поэтому приходилось работать больше. Вот он стимул! Сейчас красавцы - один универ заканчивает, другой в армии служит, а дочка-умничка в школе еще. И ни Путин, и не Ельцин нам не мешали)))
      ltc35
  4. Vadim851 Сегодня, 15:53
    Платите нормально молодым работающим, будут рожать. Перебиваться с копейки на копейку и во всем отказывать своим детям...спасибо они не скажут потом. Жилищная проблема и пособия - отдельный вопрос
    Vadim851
    1. Оверлок Сегодня, 16:11
      Цитата: Vadim851
      Платите нормально молодым работающим, будут рожать.

      "денег нет, но вы рожайте....."
      Оверлок
      1. Vladimir 5 Сегодня, 17:11
        Иного и не будет при таком правительстве и его политике. Денег нет для прожиточного минимума , а государственно-народные миллиарды в банках США. О какой рождаемости можно говорить, только о смене правительства либерастов, грабящих и гнобящих граждан и государство.
        Vladimir 5
    2. Petr1968 Сегодня, 16:36
      Цитата: Vadim851
      Платите нормально молодым работающим, будут рожать. Перебиваться с копейки на копейку и во всем отказывать своим детям...спасибо они не скажут потом. Жилищная проблема и пособия - отдельный вопрос

      То есть больше всего рожают в странах с высоким з/п? Америка, Германия, Франция, Англия??
      Боюсь, что Вы ..не совсем владеете информацией, и Ваш совет приведет к ровно обратному эффекту.
      Petr1968
      1. Оверлок Сегодня, 16:48
        Цитата: Petr1968
        То есть больше всего рожают в странах с высоким з/п? Америка, Германия, Франция, Англия??

        там другая мотивация, изучите. Кстати, для наглядности сравните уровни жизни у нас и в указанных вами странах. Если уж сравнивать- то по всем позициям!
        Оверлок
        1. EwgenyZ Сегодня, 23:04
          Цитата: Оверлок
          Цитата: Petr1968
          То есть больше всего рожают в странах с высоким з/п? Америка, Германия, Франция, Англия??

          там другая мотивация, изучите.

          Мотивация не рожать?!
          Цитата: Оверлок
          Кстати, для наглядности сравните уровни жизни у нас и в указанных вами странах.

          Это да, уровень жизни там не чета нашему. А вот с рождаемостью чёйто не ахти, как у нас, или ещё хуже. Значит, всё таки, дело не в деньгах. "разруха в головах, а не в клозетах"©
          EwgenyZ
          1. Оверлок Сегодня, 23:11
            Цитата: EwgenyZ
            Мотивация не рожать?!

            совершенно верно. Там женщины считают. что к 35 годам они должны достигнуть положения в обществе и только потом- семья. Так же широкое распространение получили семьи, принципиально отвергающие наличие детей и + геи+ лесбиянки+наркоманы.
            После 35 женщины попадают в категорию "поздних первородящих" и роды у них протекают тяжелее, чем у молодых.
            Оверлок
      2. Vadim851 Сегодня, 19:35
        Не будет. В начале 2010 рост рождаемости в РФ и РБ с экономическим подъемом связан и не только с многочисленным поколением 80-х.
        В Америке с рождаемостью нормально, Германия да - не очень. Франция и Англия по количеству рождений на 1000 жителей не ниже чем у нас. Мигратны...ну их везде много. Если считать русское население, то всё очень плохо. У меня две дочки сейчас, сложности есть, третьего уже проблемно будет.
        Vadim851
  5. Лексус Сегодня, 15:59
    Такова цена "здобельности"...
    Лексус
  6. ЛИХОй Сегодня, 16:49
    О чём Вы говорите. У молодых нет работы, денег, стабильности и уверенности в будущем. Какой в этих условиях будет рожать детей.
    ЛИХОй
    1. Vadim851 Сегодня, 19:36
      Полностью согласен, по этой причине пришлось откладывать появление ребёнка на свет, более-менее на ноги когда стал.
      Vadim851
  7. FalconD Сегодня, 17:05
    Тут голая статистика...и эмоциональные заявления!
    Здесь более доходчиво и рационально https://youtu.be/pR8FRTt9W68
    FalconD
  8. лис Сегодня, 17:07
    приволжский округ в такой ж...заднице...работы нет.молодым вообще уныло.если с Тольятти уехало совсем(с выпиской) ЕМНИП в 16годе 90+ тысяч,то в других городах не веселее...будущего никто не видит..у меня младшая 2 года,сын 6 лет.пособия смешные...но семья не многодетная,старшая уже выросла 21...с работой никак.совсем.я то на пенсии,а молодёжи тоскливо,сосед мотается в Самару за 80км на работу за 15тыров...рожайте!потом детей по ювеналке отберут на запчасти или продажу за границу.
    лис
  9. Молот 75 Сегодня, 17:20
    Все данные в статье правильные, а выводы конъюнктурные. Автор пробовал детей растить? Рождаемость напрямую зависит, от стабильности! Если человек уверен в завтрашнем дне. тогда он готов растить детей, создавать семью, а не пару потребителей! Все вопросы к потребительскому отношению со стороны власти к Русскому народу, при чем не только нынешней, но и начиная со становления государства Российского! Каждый раз утром по радио нам передают курс валют, как сигнал, что все хорошо, а на самом деле, если мы оглядываемся на Запад, то это и показывает нестабильность во всех смыслах (несамостоятельность -признак зависимости от внешних факторов!) Только изменением в головах власть держащих можно что-то изменить! (что очень вряд ли!)
    Молот 75
    1. Оверлок Сегодня, 18:41
      Цитата: Молот 75
      Если человек уверен в завтрашнем дне. тогда он готов растить детей, создавать семью, а не пару потребителей!

      это пожалуй главное!
      Оверлок
    2. EwgenyZ Сегодня, 23:14
      Цитата: Молот 75
      Рождаемость напрямую зависит, от стабильности! Если человек уверен в завтрашнем дне.

      В чем не уверены жители Западной Европы, Японии, Северной Америки??!!?? Рождаемость там как у нас, а иной раз и хуже. Уровень жизни там на несколько порядков выше нашего. Дак в каком "завтрашнем" дне они не уверены??
      EwgenyZ
  10. viktorch Сегодня, 17:40
    смешно, можно подумать такие тенденции вчера начались,
    рождаемость зависит от социально-экономической ситуации целиком и полностью,
    говорить с трибун и из выступлений можно что угодно, только если социалка нацелена на выжимания денег из людей, все остальное будет в загоне.
    падение рождаемости абсолютно закономерный результат, дальше будет хуже.
    viktorch
  11. ротмистр Сегодня, 17:54
    Статья своевременная , как раз перед выборами. Выберем Грудинина или Жириновского и на следующий день проснемся в раю. Коммунисты все заберут у друзей Путина и все поделят честно между гражданами РФ. Часть негодяев пересадят, часть расстреляют, часть выгонят из РФ, часть сбегут сами. Автономные республики отделятся( все пойдет по сценарию СССР), и Россия уменьшится, как раз до размеров, которые США предлагали для России на Парижской конференции по итогам Первой Мировой войны в 1919г. Все по плану.
    ротмистр
    1. vadsonen Сегодня, 19:42
      Начало будет другим, но конец - как вы и написали.
      Выберем Прежнева. Друзья его станут ещё богаче, а народ ещё беднее. Из отраслей экономики останется вообще только труба, к которой, естессно, народ не допущен. Всё это приведёт к гражданской войне.
      А дальше, как вы и написали, разпад/развал и переименование России в Трубопроводостан.
      vadsonen
    2. ЛИХОй Сегодня, 19:54
      ротмистр, Вы Путину делайте КУ почаще, может получите жёлтые штаны.
      ЛИХОй
  12. andrej-shironov Сегодня, 18:29
    Боюсь оказаться вестником, приносящим плохие вести, но если мы в очередной раз выберем нынешнюю власть,2017 может оказаться просто последним годом единой России!
    andrej-shironov
  13. valek97 Сегодня, 19:14
    Сумбурно как-то автор все в кучу. У нас почему не рожают:
    1) нет жил площади
    2) нет работы
    3) малые зарплаты
    4) нет соц обеспеченности(школы, сады и тп), ведь у нас загинаются даже рожденные, пневмония, наркота и тп.
    5) Чтобы взрастить 1 ребенка на данный момент нужно иметь около 30 тыс рублей доп заработок, это секции, кружки, развлечения, репетиторы. Государство отстранилось от этого. Сейчас предложено перейти полностью на платную медицину. И что вы дальнейшем? Промышленность разваливается, девальвация 2014-18 съела почти в 3-4 раза доходы. все дорожает, зарплаты не растут, но мы снижаем её рост за счет удушения зарплат и промышленности, да и не нужно в колонии (РФ) иметь много населения, мы проиграли войну и пожинаем плоды.
    valek97
    1. EwgenyZ Сегодня, 23:19
      Цитата: valek97
      Сумбурно как-то автор все в кучу. У нас почему не рожают:

      Вот наши предки-то не знали, что надо чтоб рожать! Как-то без всех этих ништяков рожали, неграмотные были.
      EwgenyZ
  14. Антисовок 2 Сегодня, 19:49
    Такая динамика прослеживается, наверное, у любой великой европейской нации. Просто англичане, немцы с французами живут подольше. Здесь нет ничего трагичного: народы стареют и умирают точно так же, как и обычные люди. Через 100-150 лет все население большой Европы до Урала будет одинакового ровненького светло-коричневатого оттенка, сплоченное обожанием бородатого эпилептика, большого любителя маленьких детишек. Потом их сменят какие-нибудь борзые азиаты, вероятно, неокомми, по своей традиции просто умножив на ноль.
    Антисовок 2
  15. ВладГашек Сегодня, 20:09
    " В этих условиях предложение сенатора Антона Белякова приравнять к браку сожительство выглядит издевательством". Вот главная бомба под демографией. Правильно говорил А.Тимофеев: приравнивание сожительства к браку приведет к еще большему сокращению рождаемости. 2 гпавные идеи; повышении статуса семьи и изменении ориентации женщины с бизнеса, карьеры на семью. Посмотрите на кого похожи одинокие старухи в нашей стране - неухоженные, злые, психически неуравновешенные, по любому поводу в магазине и где-угодно затевают скандал. А в молодости - комсомолки, аспирантки, ученые дамы. В обществе семья как единство родителей и детей должны стать приоритетом, а для этого одних ипотечных квартир мало.
    ВладГашек
  16. samarin1969 Сегодня, 20:19
    Спасибо автору. Завтра у меня тема -"Демографическая ситуация в России" - прекрасный актуальный материал!
    samarin1969
  17. AwaZ Сегодня, 20:39
    В первую очередь конечно система виновата. Тут без вопросов. Они же как еще совсем недавно скакали по телевизору и рассказывали о том что кризис с падением населения преодолен и что все будет шикардос. Однако всплеск рождаемости был связан не сколько с Материнским капиталом а именно от того что пошла волна положительная , еще с советских времен , когда была высокая рождаемость и девочки как раз подросли детородного возраста . Поколение это было не большое и щас она прошло и рожали они не от светлого будущего а потому что пришло их время . Очереднйо провал и никакими статистическими выкладками его не исправить. Думать надо было заранее еще и готовиться к этому . Не жадничать надо а в детей вкладывать. . даже мизерный материнский капитал не удосужились компенсировать уровнем инфляции...
    AwaZ
  18. федоров Сегодня, 23:21
    На счет мигрантов
    Кто сумел, не даст соврать - сколько копий поломать, времени убить, денег угробить, унизительные экзамены сдавать на знание Русского языка и истории . За деньги притом.
    Это называется - программа переселения соотечественников.
    Я второй год бьюсь, хоть лбом - ФМС не пробить . Родился, вся родня, мать,отец деды,бабушки - Русские бляха Сибиряки ! А я тут в хохляндии застрял. Ну нет у меня вобла кому надо дать.. Там же сразу требование - жилье-работа, прописка.
    И приезжаете в Москву, ваш номер такой-то в каб номер..такого-то числа на собеседование. Нормальные вообще ?
    Пора видать Генпрокуратуре внимание на ФМС обратить.
    Чурке,простите наверное легче гражданство получить.. sad
    Там по моему какой-то тупой робот из Сколково сидит, ответы выдает, ну или "девочка на факсе ". am
    федоров
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