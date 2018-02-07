2017 год может стать последним, когда население России увеличилось даже за счет миграции

По итогам 2017 года абсолютная рождаемость в России стала наименьшей за 10 лет. Страна вошла в фазу убыли населения, которая достигла 134 тыс., что стало наихудшим результатом с 2012 года. Правда, абсолютная смертность зафиксирована минимальной с 1993 года, однако это не должно вводить в заблуждение. Россия сползает к новому демографическому бедствию. О демографических итогах года и тенденциях в демографии – в материале Накануне.RU.За год в России родилось 1,690 млн, а умерло 1,824 млн человек. Убыль населения в 134 тыс. перекрылась миграционным приростом, который стал наименьшим с 1991 года и составил, по предварительным данным, 207 тыс. В результате общая численность населения за год увеличилась на 73 тыс. и составила 146 млн 877 тыс. Эти цифры еще будут уточнены, но существенно не изменятся.Интересно, что женщин в России почти на 11 млн больше, а живут они в среднем на 10,5 лет дольше – 77 лет против 66,5 лет у мужчин. При этом почему-то считается, что женщин России как-то ущемляют, подавляют, дискриминируют и так далее. Принимаются даже всякие "стратегии в интересах женщин". Если мужчин в этих условиях считают находящимися в лучшем положении, то страшно подумать, что будет, если реализовать декларируемое "равенство". Это позволяет судить, что истинные цели глашатаев "равенства" совсем иные.В региональном разрезе за год больше всего выросло население Северо-Кавказского ФО – на 0,47%. Наибольшее сокращение было в Приволжском и Дальневосточном ФО – на 0,33%. Среди регионов наиболее приросли Чечня, Ингушетия, Тюменская область, Тыва, а также, за счет миграции, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наибольшие потери претерпели Чукотский АО (почти 2%), Еврейская АО (1,3%) и Республика Коми. В целом в двух третях регионов население уменьшилось, преимущественно в европейской части страны.Рождаемость стала наименьшей с 2008 года, когда в стране родилось 1,71 млн детей. При этом важным и неприятным фактом является то, что тогда суммарный коэффициент рождаемости составил 1,50 детей на женщину. В 2017 году он составил приблизительно 1,60 (официальные данные будут позже), но этого даже не хватило, чтобы повторить результат 2008 года. Причина в том, что за 10 лет сильно сократилось число молодых женщин. Например, в течение 2016 года число женщин в самом детородном возрасте 25-29 лет уменьшилось с 6,12 до 5,84 млн. И это всего за один год! Правда, пока число женщин в возрастах старше 30 лет по инерции увеличивается, но этого уже не хватает для поддержания рождаемости. Если россияне во всех возрастах не станут чаще рожать, через несколько лет Россия выйдет на показатели конца 90-х и начала "нулевых" – около 1,3 млн детей в год. Даже при сокращении смертности это приведет к ежегодной убыли до полумиллиона человек в год. А поскольку предпосылок к росту рождаемости не видно, нужно готовиться к худшему. Россию ждут тяжелейшие времена.Рождаемость упала во всех без исключения регионах. Наиболее сильно – в Приволжском ФО (13,5%), меньше всего – в Северо-Кавказском ФО – на 6%. При этом наименьший спад рождаемости (до 5%) – в Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Магаданской области. Наибольший спад – в европейской части страны.Общая смертность стабильно снижается и стала наименьшей с 1993 года. Однако этим результатом не нужно обольщаться, поскольку в 90-х был катастрофический уровень смертности. Россия до сих пор не вышла на уровень смертности хотя бы 1990 года, и есть все основания полагать, что в обозримом будущем не выйдет. Дело в том, что население страны сильно постарело. Доля детей и молодежи уменьшилась, а стариков – увеличилась. Так, по переписи 1989 года людей до 20 лет в России было 30%, а старше 60 лет – 15%. В 2017 году пропорции изменились: до 20 лет – 22%, старше 60 лет – 21%. Двукратный перевес молодежи над стариками сменился равенством (прямой результат того самого "гендерного равенства"). Средний возраст населения за этот период вырос с 35 до 40 лет, что очень много за такой короткий срок.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) увеличивается, причем существенно, и это результат снижения смертности. Однако это не должно затмевать другой правды. В 1990 году ОПЖ была 69 лет, а за год в стране умерло 1,66 млн. В 2017 году ОПЖ достигнет примерно 72,5 лет (официальные данные еще не названы), но в стране умерло 1,82 млн. В чем же дело? Структура населения сильно изменилась в сторону старения. Хотя ОПЖ и определяется относительной смертностью во всех возрастах, абсолютную смертность обеспечивают самые старые возрастные группы, а они как раз численно увеличиваются. Поэтому рост ОПЖ, о котором постоянно говорит Правительство, является не более чем "утешительным призом" в тяжелом демографическом поражении, которое терпит Россия. Если же в нынешних условиях рост ОПЖ действительно выдавать за демографический успех, то это напоминает какую-то пляску на костях: страна вымирает, но мы радуемся, что оставшиеся в среднем живут чуть дольше.По регионам существенных различий в снижении смертности не наблюдается. Разве что выделяются Еврейская АО (13%), Чукотка (9%) и Тыва (10%), что, скорее всего, связано с оттоком населения из этих регионов. Умирают реже просто потому, что людей там становится меньше.В 2017 году младенческая смертность стала рекордно низкой за всю историю. До 1 года умерло 5,5 детей из 1000 – на 0,5 меньше, чем годом ранее, то есть почти на 10%. Однако если отойти от "магии цифр", то это значит вот что. До 1 года стали доживать не 99,40% рожденных детей, а 99,45%. Причем ключевое слово здесь – рожденных. Из родившихся 1,690 млн при прошлогодней младенческой смертности до года дожили бы 1,679 млн, а при нынешней – 1,680 млн. Прирост в 1 тыс. детей. Тысяча жизней – это хорошо, но беда в том, что самих новых жизней в России появилось на 203 тыс. меньше. Этот пример тоже наглядно показывает, что улучшение любых показателей без общей рождаемости дает ничтожный эффект.Довольно неожиданно в России в прошлом году было заключено на 6,5% браков больше, чем в 2016-м. Число разводов тоже увеличилось – на 0,5%. На 1000 браков разводов стало меньше – 582 против 617 годом ранее. Но это во многом виртуальный показатель, ведь распадаются и браки, заключенные ранее, а общее число разводов почти не изменяется. В последние годы оно составляет 600-700 тыс. Это, конечно, катастрофа для российской семьи. В этих условиях предложение сенатора Антона Белякова приравнять к браку сожительство выглядит издевательством. "Не прелюбодействуй" является одной из ветхозаветных заповедей, наряду с "не убий" или "не укради". Что предложат в следующий раз? Приравнять кражу к заработку? Беляков, по его словам, озабочен демографией и предлагает таким образом ее улучшить. Но точно так же можно озаботиться тяжелым материальным положением людей и предложить им красть. К чему это приведет?Вместо узаконивания "фактических брачных отношений" лучше подумать о фактических убийствах (уже без кавычек) – абортах, которые являются настоящей пилой для "демографического дерева" страны.Либерал Борис Надеждин в телеэфире заявил, что половина детей в России зачинаются вне брака, и о них нужно позаботиться. Но тем самым он лишь подтвердил, что вне брака их в несколько раз чаще и убивают. Об этом свидетельствует простой арифметический подсчет. В последние годы вне брака рождаются 23% детей. То есть в 2017 году это около 0,4 млн, а в браке 1,3 млн. Реальное количество абортов, конечно, выше официального (0,8 млн в год), и, если для округления принять 1,3 млн, то общее число зачатых детей будет 3 млн – по 1,5 млн в браке и вне его. Но это значит, что в браке было убито 0,2 млн, а во блуде – 1,1 млн. В пять раз больше! То есть убивают именно в том блуде, который Беляков и Надеждин предлагают узаконить. Если же таким образом хотят защитить жизни этих детей, то предложение тем более бредовое. Если "штамп в паспорте" сегодня так уж не важен, то почему при его отсутствии убивают детей? Значит, очень важен! Тогда расшатывание брачных устоев является настоящим вредительством."Откладывание регистрации брака зачастую ведет к откладыванию рождения детей. Увеличивается интервал между началом супружеской жизни и рождением первого ребенка", – отмечает доцент кафедры экономики и статистики Российского экономического университета Александр Тимофеев.Есть еще одно последствие сожительств – безотцовщина. Уже рождаются вне брака 23% детей, а сколько еще остаются без отца в дальнейшем? Ведь разводятся и позже. Как пишет "Учительская газета", 67% молодых россиян воспитывались в неполной семье, то есть, как правило, у матери-одиночки. Естественно, более 70% процентов из них оценили роль матери как самую значимую. Это прямой результат либерализации отношений между полами.Возраст вступления в брак также претерпел большие изменения. Если в 1990 году женщины до 25 лет заключали 59% всех браков, то сегодня – только 33%. В возрасте от 35 лет картина противоположная: в 1990 году такие женщины заключали всего 15% всех браков, а сейчас – 22%. Наиболее брачный возраст для женщин стал 25-35 лет – почти половина всех браков. В результате средний возраст матери при рождении детей увеличился с 25,3 до 28,4 лет. При этом средний возраст начала половой жизни, напротив, уменьшился.С 2018 года начал работать пакет "демографических законов", который поддерживает семью и, как считается, поможет решиться на рождение ребенка. Однако если людям, даже живущим в браке, нужно "принять решение" о рождении ребенка, то это уже мало чем отличается от блуда. В обоих случаях превалирует "контрацептивное сознание". Поэтому самая главная беда в том, что брак по существу стал многими восприниматься как узаконенный блуд "без обязательств", то есть без детей. Это значит, что во многом вообще утрачено понимание того, что такое брак.Прямым последствием "контрацептивного мышления" является двукратное увеличение среднего интервала между рождением первого и второго ребенка. Если в 1990 году он был три года, то сегодня – шесть лет. "Планирование семьи" по факту стало тем, ради чего и создавалось, – ограничением рождаемости. Также сильно увеличился средний интервал между заключением брака и рождением первого ребенка. Согласно Аналитическому отчету 2012 года по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, в 1990 году он составлял 11 месяцев, а в 2012 году – почти 1,5 года. То есть ранее первый ребенок зачинался через два месяца после свадьбы, а сегодня ждут еще почти целый год, никак не "решаясь".Что касается сожительств, то среди них доля бездетных в четыре раза больше для женщин и в семь раз – для мужчин, чем у тех, кто состоит в браке (в обоих случаях сравнивались те, кто живет не менее трех лет в браке и в сожительстве). То есть если среди состоящих в браке лишь 5-6% не имели детей через три года после свадьбы, то среди сожителей – 20-25% женщин и 35-40% мужчин.Положение будет только усугубляться. Поскольку динамика 2017 года оказалась гораздо хуже, чем в предыдущие годы, то последний прогноз Накануне.RU необходимо пересмотреть, введя в расчет последние данные по рождаемости, смертности и миграции. В этом случае, если нынешняя динамика сохранится, демографическая ситуация в стране будет ухудшаться быстрее. Даже несмотря на значительное сокращение смертности (в 2017 году в среднем по всем возрастам она сократилась на 5%), текущий уровень рождаемости приведет к тому, что население России будет убывать с нарастающей скоростью. И это не замедлит даже миграция. Население России может не достигнуть даже 147 млн, как пойдет вниз.В 2018 году можно ожидать, что миграция, если она составит около 200 тыс., компенсирует убыль населения, а вот в 2019-м "естественная" убыль населения достигнет 300 тыс. В 2020 году смертность будет уже на 400 тыс. превышать рождаемость, а в 2022-м – на 500 тыс. Это перспектива самых ближайших лет. Ссылаться на то, что число женщин сокращается, – это значит расписываться в бездействии и безразличии. В настоящее время если бы суммарный коэффициент рождаемости был хотя бы на уровне позднесоветской России, то есть 1,95-2, то в стране за год рождалось бы 2,05-2,10 млн детей, а ежегодный прирост составлял бы 250-300 тыс. В этом случае потребность в миграции была бы минимальной. И все это, заметим, не при каких-то воображаемых условиях, а при нынешнем числе женщин. Значит, дело не в числе женщин, а в том, что семьи редко рожают. Гораздо реже, чем требуется для воспроизводства. Можно сказать, что совокупная воля россиян к жизни находится ниже минимально необходимого уровня. И вина властей тут лишь частичная."Современный человек живет по принципу "здесь и сейчас", "после меня хоть потоп". Все хотят наслаждаться жизнью, ответственность, в том числе за детей, воспринимается как обуза. Правит эгоизм, индивидуализм, самостоятельность, даже инфантилизм", – признает руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенева.В этих условиях 2017 год может стать последним, когда население России увеличилось. Даже за счет миграции. И винить при этом будет некого, кроме самих себя.