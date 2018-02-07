23:28 07 февраля
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Киев вяжут русской кровью

Поставки ПЗРК в Сирии идут по каналу ЦРУ—СБУ—ОПГСовсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон огульно обвинил Российскую Федерацию в том, что она снабжает оружием движение «Талибан».

Для малообразованного населения США, индоктринированного конформизмом, любые, но четко произнесенные слова политиков от «вашингтонского обкома» воспринимаются как истина.

Однако для остальной образованной, цивилизованнной части населения планеты Земля глава американской внешней политики тем самым расписался в незнании истории собственного государства — Соединенные Штаты оказывают целенаправленное влияние на происходящее в Афганистане уже на протяжении почти сорока лет.


Г-н Тиллерсон, рекомендуем почитать, хотя бы на досуге, мемуары Милтона Бирдена — бывшего резидента ЦРУ в Пакистане в 1986-1089 гг. Книга называется «Главный противник». Так вот, в ней Бирден откровенно и достаточно подробно рассказывает об участии ЦРУ в событиях в Афганистане в 1980-х годах. Там, кстати, есть и воспоминания о том, как специалисты из Лэнгли финансировали, обучали и вооружали моджахедов, в числе которых был и мулла Омар — будущий первый лидер «Талибана».

Киев вяжут русской кровью


Известно, что в те годы ЦРУ вооружило террористическую организацию «Талибан» ПЗРК «Стингер» конкретно для уничтожения советской авиации и ее летчиков. Тот же Бирден на праздновании 50-летия ЦРУ с воодушевлением рассказывал ветеранам «плаща и кинжала», как вместе с террористами из «Талибана» убивал в Афганистане русских офицеров.

Так что, справедливости ради, Тиллерсону следовало бы признать, что американцы сами «выпустили из бутылки талибского джинна». Кровавые последствия известны — 9/11.

Кроме того, Тиллерсон мог бы вспомнить, как в 2011 году США продали Азербайджану большую партию оружия на сумму $1,6 млрд. Поставка была осуществлена не напрямую, а через Израиль, с целью скрыть участие в этой сделке американцев, поскольку они официально являются участниками Минской группы по мирному урегулированию карабахского конфликта. Иезуитское воплощение Вашингтоном классического «Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира — готовься к войне»…

Впочем, нынешний госсекретарь может свалить все эти грехи на своих предшественников…

Но ведь уже с согласия нынешней администрации США курируемая ЦРУ Служба безопасности Украины в лице ее Департамента контрразведки через украинские ОПГ осуществляет поставку вооружения, в том числе ПЗРК, в Сирию. Оно, в частности, уже использовано в провинции Идлиб против Су-25 ВКС России подконтрольными тому же Вашингтону сирийскими «оппозиционерами», убившими российского летчика.

История свидетельствует, что вся политика Вашингтона последние полвека сводится к одному — создавать военные очаги напряженности подальше от своих границ и втягивать в бойню Россию.
Автор: Виталий Богомолов
Первоисточник: http://www.segodnia.ru/content/197927


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Комментарии 3

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  1. Сержант71 Сегодня, 18:52
    Откуда хоть такая чудо-информация? Говорящая никчёмная голова по фамилии Клинцевич озвучил буквально в день трагедии? Быстро он загадку раскрыл am "Но ведь уже с согласия нынешней администрации США курируемая ЦРУ Служба безопасности Украины в лице ее Департамента контрразведки через украинские ОПГ осуществляет поставку вооружения, в том числе ПЗРК, в Сирию. Оно, в частности, уже использовано в провинции Идлиб против Су-25 ВКС России...."(с)
    Зачем выдавать желаемое за действительное, автор? Причём без какой-либо доказательной базы. Смешно выглядит и портит на корню, не плохую, в принципе, статью.
    Сержант71
    1. Теренин Сегодня, 19:46
      Но Клинцевич - первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Чепуху на такой должности молоть?..., ну я не знаю request
      Теренин
    2. Pax tecum Сегодня, 21:35
      Насколько знаю, изделия типа ПЗРК находятся на конкретном учете, в силу международных/межгосударственных договоров (между спецслужбами). Дабы знать где и когда может сработать, и как правило, не факт, что против военных объектов. И отследить их не сложно. Нужны установочные данные на изделии. От номера и страны изготовителя и до скрытого маркера, какого нибудь.
      Даже неучтенные ПЗРК идентифицируются.
      Ведь отстрелянный тубус/контейнер еще не нашли?
      Pax tecum
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