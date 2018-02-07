Киев вяжут русской кровью

Поставки ПЗРК в Сирии идут по каналу ЦРУ—СБУ—ОПГСовсем недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон огульно обвинил Российскую Федерацию в том, что она снабжает оружием движение «Талибан».Для малообразованного населения США, индоктринированного конформизмом, любые, но четко произнесенные слова политиков от «вашингтонского обкома» воспринимаются как истина.Однако для остальной образованной, цивилизованнной части населения планеты Земля глава американской внешней политики тем самым расписался в незнании истории собственного государства — Соединенные Штаты оказывают целенаправленное влияние на происходящее в Афганистане уже на протяжении почти сорока лет.Г-н Тиллерсон, рекомендуем почитать, хотя бы на досуге, мемуары Милтона Бирдена — бывшего резидента ЦРУ в Пакистане в 1986-1089 гг. Книга называется «Главный противник». Так вот, в ней Бирден откровенно и достаточно подробно рассказывает об участии ЦРУ в событиях в Афганистане в 1980-х годах. Там, кстати, есть и воспоминания о том, как специалисты из Лэнгли финансировали, обучали и вооружали моджахедов, в числе которых был и мулла Омар — будущий первый лидер «Талибана».Известно, что в те годы ЦРУ вооружило террористическую организацию «Талибан» ПЗРК «Стингер» конкретно для уничтожения советской авиации и ее летчиков. Тот же Бирден на праздновании 50-летия ЦРУ с воодушевлением рассказывал ветеранам «плаща и кинжала», как вместе с террористами из «Талибана» убивал в Афганистане русских офицеров.Так что, справедливости ради, Тиллерсону следовало бы признать, что американцы сами «выпустили из бутылки талибского джинна». Кровавые последствия известны — 9/11.Кроме того, Тиллерсон мог бы вспомнить, как в 2011 году США продали Азербайджану большую партию оружия на сумму $1,6 млрд. Поставка была осуществлена не напрямую, а через Израиль, с целью скрыть участие в этой сделке американцев, поскольку они официально являются участниками Минской группы по мирному урегулированию карабахского конфликта. Иезуитское воплощение Вашингтоном классического «Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь мира — готовься к войне»…Впочем, нынешний госсекретарь может свалить все эти грехи на своих предшественников…Но ведь уже с согласия нынешней администрации США курируемая ЦРУ Служба безопасности Украины в лице ее Департамента контрразведки через украинские ОПГ осуществляет поставку вооружения, в том числе ПЗРК, в Сирию. Оно, в частности, уже использовано в провинции Идлиб против Су-25 ВКС России подконтрольными тому же Вашингтону сирийскими «оппозиционерами», убившими российского летчика.История свидетельствует, что вся политика Вашингтона последние полвека сводится к одному — создавать военные очаги напряженности подальше от своих границ и втягивать в бойню Россию.