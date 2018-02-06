23:25 06 февраля
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Индия провела испытание модернизированной версии баллистической ракеты Agni-I

Сегодня в Индии состоялись испытания баллистической ракеты "Agni-I", способной нести ядерный заряд. Это модернизация индийской разработки, имеющая массу около 12 тонн и длину 15 м. Максимальная полезная нагрузка, которую способна нести баллистическая ракета, тестируемая в Индии, составляет 1 тонну. Радиус действия, по заявлениям разработчиков, составляет 700 км. Об этом сообщает индийская газета The Hindu.

Испытания баллистической ракеты были проведены на военном полигоне на острове Абдул Калам.

Индия провела испытание модернизированной версии баллистической ракеты Agni-I



Отмечается, что речь идёт о модернизации (уже 18-й по счёту) изначального варианта этой ракеты. Одно из основных новшеств, протестированных в ходе испытаний – специализированная навигационная система, расчёты которой, как заявлено, позволяют увеличить точность поражения цели.

Первоначальная модификация «Agni-I» была принята на вооружение ВС Индии в 2002 году.

Отмечается, что это первое испытание баллистической ракеты «Agni-I» в Индии с осени 2016 года. Тогда тестирование проводилось на том же полигоне вооружённых сил Индии. Новое испытание индийской ракеты в командовании ВС Индии признали успешным.

Использованы фотографии: http://www.thehindu.com
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:20
    Каждые полгода новая модернизация! Там от старой ракеты, видать, только название и осталось!
    Геркулесыч
    1. Гигант мысли Сегодня, 18:47
      Такая ракета заточена против Пакистана, против Китая такая не прокатит, поэтому Пакистан должен что-то придумывать в ответ ради равновесия.
      Гигант мысли
  2. silver2018 Сегодня, 18:26
    Индия семимильными шагами идет к конфликту с Пакистаном, только ради этого они наращивают свой ядерный потенциал, а вы все про Северную Корею страшилки рассказываете. Корейцы на их фоне образец миролюбия.
    silver2018
    1. влад66 Сегодня, 18:39
      Цитата: silver2018
      Индия семимильными шагами идет к конфликту с Пакистаном, только ради этого они наращивают свой ядерный потенциал, а вы все про Северную Корею страшилки рассказываете. Корейцы на их фоне образец миролюбия.

      Только вот, все шишки в виде санкций достаются КНДР, а Индии хоть бы кто вякнул, кстати Пакистан тоже ядерная страна. hi
      влад66
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:41
      И не те не другие не рискнут это ядерное оружие применить вообще! Как бы они не бычились, но мозгов хватает понять, к чему приведет использование в реальной войне ядерного оружия!
      Геркулесыч
      1. Paranoid50 Сегодня, 22:39
        Цитата: Геркулесыч
        И не те не другие не рискнут это ядерное оружие применить вообще!

        Пожалуй,да. yes После таких церемоний на границе(причём,ежедневных) wassat Оставить мир без шоу...ну,нет. laughing
        Paranoid50
    3. Антисовок Сегодня, 19:48
      Вероятно, вы правы. Зная индусов, как бы что-то из этого ядерного потенциала не бабахнуло прямо на местах хранения. Дурные дети с опасными игрушками.
      Антисовок
    4. сибиралт Сегодня, 20:30
      Битва за пресную воду там неизбежна, если по мирному не решат.
      сибиралт
  3. Ураган70 Сегодня, 18:48
    Цитата: silver2018
    Индия семимильными шагами идет к конфликту с Пакистаном, только ради этого они наращивают свой ядерный потенциал, а вы все про Северную Корею страшилки рассказываете. Корейцы на их фоне образец миролюбия.

    Конфликт с Пакистаном для Индии, это конфликт с вамподобными, а он ей нужен сегодня? А это ответка для Китая, на его испытания, не забыли, что у них территориальный спор?
    Ураган70
    1. Отец солдата Сегодня, 19:03
      А что у Индии не так с Китаем ? Кроме дележа козьей тропы в Гималаях на территории Бутана ничего на ум не приходит, так там один горный обвал и нет проблемы, а вот с Пакистаном у них действительно серьезный территориальный спор с примесью религии.
      Отец солдата
    2. ланс Сегодня, 19:10
      тот территориальный спор касается 2км полосы границы, это не о чем и ктай на нее не претендует . англосаксы поджуживают индию. на самом деле все решается просто если индия отбросит гегемонию столетней давности. сами отпрыгнули от территории теперь она вдруг стала «нечейной». она стала того кто оказал помощь и взял ее под защиту.
      ланс
  4. Старый26 Сегодня, 19:11
    Цитата: Геркулесыч
    Каждые полгода новая модернизация! Там от старой ракеты, видать, только название и осталось!

    Скорее всего это ошибка перевода. Не 18-я модернизация ракеты, а 18-е испытание. Там в отличии от более поздних версий особо нечего модернизировать.
    Старый26
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