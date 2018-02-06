Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Индия провела испытание модернизированной версии баллистической ракеты Agni-I
Сегодня в Индии состоялись испытания баллистической ракеты "Agni-I", способной нести ядерный заряд. Это модернизация индийской разработки, имеющая массу около 12 тонн и длину 15 м. Максимальная полезная нагрузка, которую способна нести баллистическая ракета, тестируемая в Индии, составляет 1 тонну. Радиус действия, по заявлениям разработчиков, составляет 700 км. Об этом сообщает индийская газета The Hindu.
Испытания баллистической ракеты были проведены на военном полигоне на острове Абдул Калам.
Отмечается, что речь идёт о модернизации (уже 18-й по счёту) изначального варианта этой ракеты. Одно из основных новшеств, протестированных в ходе испытаний – специализированная навигационная система, расчёты которой, как заявлено, позволяют увеличить точность поражения цели.
Первоначальная модификация «Agni-I» была принята на вооружение ВС Индии в 2002 году.
Отмечается, что это первое испытание баллистической ракеты «Agni-I» в Индии с осени 2016 года. Тогда тестирование проводилось на том же полигоне вооружённых сил Индии. Новое испытание индийской ракеты в командовании ВС Индии признали успешным.
Испытания баллистической ракеты были проведены на военном полигоне на острове Абдул Калам.
Отмечается, что речь идёт о модернизации (уже 18-й по счёту) изначального варианта этой ракеты. Одно из основных новшеств, протестированных в ходе испытаний – специализированная навигационная система, расчёты которой, как заявлено, позволяют увеличить точность поражения цели.
Первоначальная модификация «Agni-I» была принята на вооружение ВС Индии в 2002 году.
Отмечается, что это первое испытание баллистической ракеты «Agni-I» в Индии с осени 2016 года. Тогда тестирование проводилось на том же полигоне вооружённых сил Индии. Новое испытание индийской ракеты в командовании ВС Индии признали успешным.
Использованы фотографии: http://www.thehindu.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти