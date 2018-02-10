Мальчики по вызову

Главное сходство Австралии и Новой Зеландии в том, что их основная защита – удаленность. Потенциальным агрессорам просто лень забираться в такую глушь.Австралия традиционно демонстрирует максимальную лояльность США, участвуя в отличие от большинства стран НАТО во всех американских войнах. Географическое положение позволяет ей иметь относительно малочисленную армию, которая при этом отличается хорошим техническим оснащением и высоким уровнем боевой подготовки. Хотя американские самолеты F-18 поставлялись Австралии в наземном варианте, они могут использоваться с американских авианосцев. Это и было продемонстрировано во время второй иракской войны. Страна обладает сбалансированным океанским флотом, единственная слабость которого – отсутствие авианосцев. Частичным их заменителем должны стать УДК типа «Канберра» испанской постройки. Предполагается приобретение новых ПЛ и фрегатов, оснащенных КРМБ. Почти полная идентичность техники позволяет вписывать австралийские ВС в операции Пентагона проще, чем в случае с любой другой страной, даже Великобританией.Сухопутные войска обладают достаточно сложной организационной структурой. 1-я дивизия не имеет в составе боевых частей. Это штабная надстройка на случай войны. В час Ч в состав дивизии будут переданы бригады из боевого командования.Боевое командование включает все боевые и резервные части. Боевыми частями являются 1-я механизированная бригада (штаб – Дарвин), 3-я легкая пехотная бригада (Таунсвилл), 6-я бригада разведки и управления (Сидней), 7-я мотопехотная бригада (Брисбен), 16-я бригада армейской авиации (Брисбен), 17-я бригада боевого обеспечения (Сидней). В состав боевого командования также входит 2-я дивизия (штаб – Сидней) с резервными бригадами: 4-я (штат Виктория), 5 и 8-я (штат Новый Южный Уэльс), 9-я (юг Австралии и Тасмания), 11-я (штат Квинсленд), 13-я (Западная Австралия). Командование специальных операций включает два полка спецназа, два батальона коммандос.Танковый парк состоит из 59 М1А1 «Абрамс», переданных из состава сухопутных войск США. Имеется до 186 БРМ ASLAV и до 90 вспомогательных машин на этой базе, 767 БТР М113, 1021 бронеавтомобиль «Бушмастер» собственного производства.Артиллерия – 190 буксируемых орудий (54 М777, 35 М198, 101 L118) и185 минометов F2. Вся наземная ПВО состоит из 19 шведских ПЗРК RBS-70. Армейская авиация – 22 новейших немецко-французских боевых «Тигра» и 120 транспортных вертолетов (11 CH-47, 32 NH90TTH, 35 S-70A, 42 «Белл-206B-1»).В ВВС Австралии боевые самолеты одного типа – американские палубные F/А-18 «Хорнет» в количестве 95 машин (55 А, 16 В, 24 новейших F). Плюс 2 самолета РЭБ ЕА-18G на базе F/А-18. Предполагается приобрести в США до 100 истребителей F-35А. Два уже изготовлены и проходят испытания в США. Противолодочная авиация включает 14 самолетов АР-3С и 1 Р-8А. Имеется 7 самолетов ДРЛО Е-7А («Боинг-737»), 6 заправщиков КС-30 на базе А-330. Транспортники: 2 «Боинг-737», 8 С-17, 3 CL-604, 12 С-130J, 16 «Кинг Эйр 350», 1 «Бич-200», 1 «Бич-1900», 8 С-27J. Учебные самолеты: 34 английских «Хок» Мk127, 63 швейцарских РС-9 и 8 РС-21. Имеется 5 спасательных вертолетов S-76.ВМС страны включают 6 ПЛ типа «Коллинз», 1 эсминец «Хобарт» (строятся еще 2), 11 фрегатов (8 «Анзак», 3 «Аделаида» – аналогичных американским «Оливер Перри»), 13 сторожевых катеров «Армидэйл», 6 тральщиков «Хуон», 2 УДК «Канберра», 1 ДТД «Чоулз» (английский «Бэй»). Морская авиация – 54 противолодочных (15 NH-90NFH, 15 S-70В, 24 МН-60R) и 25 многоцелевых вертолетов (6 AS350BA, 4 «Белл-429», 15 ЕС135).Потенциала ВС Австралии более чем достаточно для обороны и для участия в американских военных кампаниях. В дальнейшем страна может стать полем битвы между США и Китаем. КНР чрезвычайно заинтересована в освоении Австралии, которая в некоторых отношениях очень напоминает Россию: огромная, почти пустая территория и масса полезных ископаемых. Китайская экономическая и демографическая экспансия в Австралию чрезвычайно интенсивна, чему США всячески препятствуют. Дойдет ли дело до военной конфронтации, предсказать невозможно.Недавно Австралия решила заявить о себе на международном рынке вооружений, пообещав занять место в десятке ведущих экспортеров («Стране кенгуру захотелось поиграть мускулами»).В силу географического положения Новой Зеландии никогда не угрожало вторжение. Даже в первой половине 1942 года, в момент максимального продвижения японцев на юг, у них не было реальной возможности агрессии. Население весьма невелико, соответственно компактны и ВС, носящие в основном экспедиционный характер. Будучи, как и Австралия, частью западного и англосаксонского мира, страна участвует в некоторых операциях НАТО и США, хотя понятно, что ее вклад скромен.Сухопутные войска включают 1-ю бригаду, 1-й полк спецназа, учебные подразделения. На вооружении 102 БТР NZLAV-25, 24 орудия L-118, 50 минометов, 24 ПТРК «Джавелин», 12 ПЗРК «Мистраль». ВВС имеют на вооружении 6 противолодочных Р-3К, 7 транспортных (2 «Боинга-757-200», 5 C-130H) и 15 учебных самолетов (4 «Бич-200 Кинг Эйр», 11 Т-6С), а также 23 вертолета (8 противолодочных SH-2G, 5 многоцелевых АW109, 1 «Белл 47», 9 NH-90). ВМС страны имеют в составе 2 фрегата типа «Анзак», 6 патрульных кораблей с чисто символическим вооружением (2 «Отаго», 4 «Ротоити») и 1 УДК «Кентербери». Последний олицетворяет собой экспедиционный характер ВС Новой Зеландии, поскольку может взять на борт значительную часть их личного состава и техники.Новозеландские ВС вполне отвечают своему символическому и экспедиционному предназначению. Защитить страну от внешней агрессии они, разумеется, неспособны, но ее вероятность в обозримом будущем равна нулю.