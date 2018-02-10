Отличникам – по «Калашникову»

В Минобороны России прошел Единый день приемки военной продукции и объектов инфраструктуры Вооруженных Сил. Названы цифры, указаны адреса поставок ВВСТ, что создает полную картину оснащения наших ВС современными образцами.За минувший год в армию и на флот поставлено более 3500 перспективных единиц ВВСТ. Особенно радует то, что это высокоинтеллектуальная техника и высокоточное оружие, которые позволили ВКС РФ успешно бороться с боевиками в Сирии.По словам Сергея Шойгу, гособоронзаказ 2017 года по поставкам новых образцов выполнен на 98,5 процента, по ремонту – на 96,7 процента. Министр отметил: «Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности в основном выполняют взятые на себя обязательства».В IV квартале в войска поставлены новые и отремонтированные типы ВВСТ: ракетные комплексы «Искандер-М», истребители Су-27СМ3, вертолеты Ми-28УБ, сторожевой корабль «Адмирал Макаров» и другие.ВМФ России по итогам IV квартала получил 16 новых и модернизированных кораблей и судов обеспечения, другое вооружение и технику. Как подчеркнул начальник Управления военных представительств МО РФ полковник Олег Степанов, ВМФ переданы два береговых РК «Бал» и «Бастион», восемь РЛС различного назначения, 326 противолодочных ракет. В состав ВМФ зачислен сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров», что подтвердил командир 128-й бригады надводных кораблей Балтфлота капитан 1-го ранга Андрей Кузнецов. В состав вспомогательного флота СФ вошел ледокол проекта 21180 «Илья Муромец». Черноморцы получили береговой комплекс тактического назначения «Бал».Вооруженные Силы РФ в 2017 году получили 116 КР оперативно-тактического назначения «Калибр», хорошо себя показавших в Сирии. По объектам боевиков нанесено сто ударов высокой точности, по наиболее важным целям применялись КРБД «Калибр», Х-101, Х-55, работали РК «Искандер» и «Точка-У». Самолеты стратегической авиации отстрелялись 66 ракетами на расстояние от 500 до 1500 километров. Каждая поразила назначенный объект.В ВС РФ поставлены свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, более 400 единиц бронетанкового вооружения.В начале прошлого года «Военно-промышленный курьер» поддержал экс-начальника ГАБТУ генерал-полковника Сергея Маева с его идеей о том, что БМПТ «Терминатор» будет востребована в войсках («Танк в помощь»). И нас услышали. Контракт на поставку «Терминаторов» будет выполнен в течение 2018 года. Первая партия поступит уже в марте-апреле, что подтвердили на Уралвагонзаводе – поставщике новой техники.Показательно, что это первый контракт военного ведомства на покупку «Терминаторов», ранее БМПТ были исключительно экспортным товаром. Сколько машин получат войска, не раскрывается, но контракт долгосрочный. Его исполнение идет на конвейере в Нижнем Тагиле.БМПТ «Терминатор» вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками с противотанковыми ракетами «Атака-Т», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-мм пулеметом. Машина очень мобильна на поле боя, ее СУО основного вооружения позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дистанциях днем и ночью в сложных метеоусловиях. В экипаже – три оператора, это дает БМПТ сектор обзора 360 градусов и возможность поражать три объекта одновременно.Два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и четыре ЗРК, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, до 1183 автомобилей различного назначения, более 13 тысяч средств связи, 433 станции РЭБ поступило в СВ РФ в IV квартале. «В 2017 году Конструкторским бюро машиностроения завершено выполнение государственного контракта, поставлен десятый комплект ОТРК «Искандер-М», – отметил Степанов.В ходе ЕДПВП, проходившего в режиме видеоконференции, о приемке полкового комплекта ЗРК «Тор-М2» доложил командир 933-го зенитного ракетного полка полковник Андрей Елизаров. Командир 53-й зенитной ракетной бригады полковник Сергей Мучкаев – о поступлении бригадного комплекта ЗРК «Бук-М3». На оснащение инженерных войск прибыл понтонный парк ПП-2005М, что подтвердил командир 28-й понтонно-мостовой бригады Алексей Бирюков.«Вертолеты России» в 2017 году поставили Минобороны РФ 72 новые и 70 модернизированных машин. Помимо этого, на Казанский оптико-механический завод переданы пять Ми-8МТВ-5-1 для последующего дооборудования их комплексом РЭБ. По ГОЗ 2018 года холдинг поставит военному ведомству порядка 60 новых машин, в том числе более 30 типа Ми-8 досрочно, сообщил представитель «Вертолетов России». «Мы начали серийные поставки учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, освоили модернизацию корабельных Ка-27, а в 2018 году в список добавится еще один проект – планируем передать Минобороны РФ первый транспортно-десантный Ми-38Т», – отметил замгендиректора холдинга Владислав Савельев. Он подчеркнул, что и в 2017 году некоторые поставки по ГОЗ были осуществлены досрочно.Электронные пуски береговых РК «Бал» выполнены на Балтийском побережье при проверке боеготовности подразделения ракетчиков.Расчеты комплексов совершили марш на полигон. В заданном районе они выполнили нормативы по развертыванию техники, определению данных стрельбы для электронных пусков КР по морским целям и их условного поражения. Ракетчики также отработали перевод комплексов из походного в боевое положение, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на ПУ. Отрабатывались оперативная смена позиций и выход из-под ответного удара условного противника.Тренировка проводилась по плану проверки боеготовности подразделений ракетного соединения. В ней задействовали до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и спецтехники. Этому подразделению по итогам проверки инспекцией Минобороны РФ присвоено почетное наименование «Ударное». Что касается комплекса «Бал», то он показал себя с самой лучшей стороны. Напомним, что этот РК предназначен для защиты силами береговой обороны территориальных вод, военно-морских баз и прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья.РВСН получили в 2017 году 21 баллистическую ракету, 19 автономных ПУ, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 КП, 310 других составных частей комплексов.По программе продления гарантийных сроков эксплуатации РК, а также в учебных целях ракетчики осуществили шесть пусков МБР. Аппаратура отработала штатно, поставленные задачи выполнены. По словам командира 39-й ракетной дивизии генерал-майора Павла Буркова, завершено перевооружение 357-го полка на комплекс мобильного базирования «Ярс-С». С декабря 2017-го соединение несет боевое дежурство тремя полками, оснащенными «Ярсами» и «Ярсами-С».В группировке сил и средств ядерного сдерживания РВСН обеспечена загрузка двух шахтно-пусковых установок комплексом «Ярс» стационарного базирования в Козельске и ПГРК в Иркутске.На 1-м Государственном испытательном космодроме в Мирном построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного комплекса стационарного базирования.По объектам Космических войск завершено строительство двух РЛС высокой заводской готовности в Орске и Барнауле, ведется монтаж технологического оборудования на объектах системы космической безопасности.Российские «оборонщики» устранили почти все производственные недоработки ВВСТ, выявленные при их боевом применении в Сирии, у отдельных образцов повышены эксплуатационные и технические характеристики. Эта деятельность, подчеркнул Сергей Шойгу, должна продолжаться с учетом задач, поставленных Верховным главнокомандующим. По словам министра, качество основных образцов ВВСТ в целом соответствует предъявленным требованиям, что позволяет войскам эффективно выполнять поставленные задачи.О многом говорит такой факт: в IV квартале 2017 года ВКС получили свыше 160 новых и отремонтированных летательных аппаратов. Если точнее – поставлены 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400, 24 боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», 112 радиолокационных станций различного назначения, более 37 тысяч авиационных средств поражения.По словам первого замдиректора КНААЗ Сергея Огаркова, после проведения модернизации в войска переданы фронтовые многофункциональные истребители Су-27СМ3.25 января выполнен первый вылет изготовленного на Казанском авиационном заводе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Подтверждена технологическая готовность кооперации к серийному выпуску модернизированных «Белых лебедей».Расчеты Космических войск выполнили в 2017 году пять пусков ракет-носителей. На орбиту выведено пять КА.По итогам года уровень оснащенности ВС РФ новыми образцами ВВСТ вырос на 1,2 процента и составил 59,5 процента.В ходе Единого дня приемки военной продукции Сергей Шойгу вручил награды Минобороны двенадцати рабочим предприятий российского ОПК. Медали «Михаил Калашников», которой отмечаются работники ОПК, научно-исследовательских, производственных и научно-производственных организаций за отличия во внедрении инноваций при разработке, выпуске и вводе в эксплуатацию современных вооружения и военной техники, удостоены Иван Романюк – электросварщик цеха № 22 АО «Адмиралтейские верфи», Валерий Ведерников – замначальника цеха АО «Краснодарский приборный завод «Каскад», Алексей Попов – замначальника отдела испытаний по автоматике ПАО «Адмиралтейский судостроительный завод». Медаль «За трудовую доблесть» из рук министра обороны получили Дмитрий Борисов – слесарь-сборщик летательных аппаратов 5-го разряда АО «РКЦ «Прогресс», Валерий Васильев – слесарь-сборщик изделий 5-го разряда сборочного цеха АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», Николай Кириченко – термист 5-го разряда слесарно-сварочного цеха ПАО «Казанский вертолетный завод», Алексей Кудряшов – слесарь-сборщик летательных аппаратов ПАО «Казанский вертолетный завод», Александр Носовец – слесарь-сборщик летательных аппаратов ПАО «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова», Александр Власов – фрезеровщик 6-го разряда механического цеха АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения», Владимир Щелыкалин – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-го разряда сборочно-монтажного цеха Ульяновского механического завода, Валерий Гущин – токарь-расточник 5-го разряда механического цеха АО «НПК КБМ», Иван Юсов – электросварщик ручной сварки АО «Адмиралтейские верфи».2017 год оказался для армии и ОПК России динамичным и эффективным по достижению результатов как в боевой подготовке, так и в работе «оборонки». Каким будет 2018-й – покажет время.