Путин решился на немыслимое

В Республике Дагестан ФСБ проводит масштабные обыски, уже задержаны и этапированы в Москву несколько местных высокопоставленных чиновников. Среди них - временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев и бывший министр образования Шахабас Шахов. Все они подозреваются в организации преступного сообщества и хищении бюджетных денег.



При обысках 5 февраля, у Гамидова были изъяты автоматы Калашникова, пистолеты, включая изготовленный из золота ТТ.



В этот же день временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан генерал-полковник Владимир Васильев отправил в отставку правительство.





Экс-глава республики Рамазан Абдулатипов назвал проводимую ФСБ операцию "политически неверной". Он обвинил федеральный центр в попытках "обнести Кавказ колючей проволокой".



Как и предполагали эксперты, Владимир Васильев таки начал борьбу с клановым беспределом в Дагестане. Чем это может закончиться?









