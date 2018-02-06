23:30 06 февраля

Путин решился на немыслимое

В Республике Дагестан ФСБ проводит масштабные обыски, уже задержаны и этапированы в Москву несколько местных высокопоставленных чиновников. Среди них - временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев и бывший министр образования Шахабас Шахов. Все они подозреваются в организации преступного сообщества и хищении бюджетных денег.

При обысках 5 февраля, у Гамидова были изъяты автоматы Калашникова, пистолеты, включая изготовленный из золота ТТ.

В этот же день временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан генерал-полковник Владимир Васильев отправил в отставку правительство.


Экс-глава республики Рамазан Абдулатипов назвал проводимую ФСБ операцию "политически неверной". Он обвинил федеральный центр в попытках "обнести Кавказ колючей проволокой".

Как и предполагали эксперты, Владимир Васильев таки начал борьбу с клановым беспределом в Дагестане. Чем это может закончиться?



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Комментарии 9

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  1. asbond Сегодня, 18:33
    С кого-то нужно начинать борьбу с местечковыи беспределом на Кавказе. Пусть это будет Дагестан. Понятно же, что не с Чечни ))) Но, может руки дойдут?
    asbond
    1. FalconD Сегодня, 18:43
      В Чечне всё чисто..ни коррупции, ни бандитизма....Шайтаны наговаривают....! Рамзан подтвердит....
      FalconD
      1. Стропорез Сегодня, 19:03
        Я знаю одно , в стране за картинкой кое-какого приличия, происходит абсолютный бардак.
        Хотя ментов и силовиков на душу населения превосходит все допустимые нормы.
        Одних названий организаций людей в погонах займёт тетрадный лист.
        Стропорез
  2. Ураган70 Сегодня, 18:36
    Толку то... Опять подберутся новые кадры! Это в их крови, менталитете и проч.
    Но как то все непонятно- если проводит ФСБ, если собрана док.база, то чего не нравится Абдулатипову? Его клан нагибают? А уж про клановость дагестанцев только глухой не слышал...
    Ураган70
  3. polpot Сегодня, 18:46
    Придут следующие и будут тоже воровать ,коррупция бессмертна ,она есть везде можно только обьемы снизить
    polpot
  4. Теренин Сегодня, 18:51
    Да, рыба гниёт с головы, но чистят её, как правило, с хвоста. crying Посмотрим, к кому в Москве с Дагестана "нити" выведут. yes
    Теренин
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 19:06
    Губернаторов сажают , отстраняют , а на Кавказе стояла тишь да гладь как будто коррупция и Сев.Кавказ понятия из разных времён . Стрёмно перед остальными субъектами стало ? Или власть Москвы там окрепла настолько , что смогли начать нагибать клановость с которой мирились в обмен на мир
    КВУ-НСвД
    1. антивирус Сегодня, 21:02
      что смогли начать нагибать клановость с которой мирились в обмен на мир

      если это так-- то после Дагес-на придет черед Азерджайцев.
      Весь Кавказ под контроль поставят. мы не увидим--лет 20-30 надо работать.
      Начало контроля над Баку -- " примирение" в Карабахе.
      АРБИТР ПРИДЕТ ПОРЯДОК НАВЕДЕТ
      антивирус
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 21:32
        если это так-- то после Дагес-на придет черед Азерджайцев.
        Весь Кавказ под контроль поставят. мы не увидим--лет 20-30 надо работать.
        Начало контроля над Баку -- " примирение" в Карабахе.
        Карабах и наш Сев.Кавказ из разных малость опер . fool
        КВУ-НСвД
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