Сержант Павлов: герой без мифов

Беспримерное сражение у Волги, ставшее поворотным пунктом во Второй мировой войне, победоносно завершилось 2 февраля 1943 года. Вплоть до окончания битвы в Сталинграде шли уличные бои. Ожесточенный характер они приняли еще в сентябре 1942-го, в центральной и северной частях города были беспрерывными.Бой в городе особый, отмечал позднее командующий легендарной 62-й армией Василий Чуйков: «Тут решает вопрос не сила, а умение, сноровка, изворотливость и внезапность. Городские постройки, как волнорезы, разрезали боевые порядки наступающего противника и направляли его силы вдоль улиц. Поэтому мы крепко держались за особо прочные постройки, создавали в них немногочисленные гарнизоны, способные в случае окружения вести круговую оборону. Особо прочные здания помогли нам создать опорные пункты, из которых защитники города косили наступающих фашистов огнем пулеметов и автоматов».Одним из опорных пунктов, о важности которых говорил командарм-62, стало полуразрушенное здание в центральной части города. В историю Сталинградской битвы да и всей Великой Отечественной этот объект позднее вошел как дом Павлова. Его торцевая стена выходила на площадь 9 января (впоследствии – Ленина). На этом рубеже действовал 42-й полк 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая влилась в состав 62-й армии в сентябре 1942-го (комдив Александр Родимцев). Четырехэтажное кирпичное здание занимало важное место в системе обороны гвардейцев Родимцева на подступах к Волге, так как оттуда контролировалась вся окружающая местность. Можно было наблюдать и обстреливать занятую к тому времени противником часть города: на запад до одного километра, на север и юг – и того больше. Но главное – просматривались пути возможного прорыва немцев к Волге, до нее было рукой подать. Напряженные бои здесь продолжались более двух месяцев.Тактическое значение дома оценил командир 42-го гвардейского стрелкового полка полковник Иван Елин. Он приказал командиру 3-го стрелкового батальона капитану Жукову захватить дом и превратить его в опорный пункт. 20 сентября 1942 года туда пробились бойцы отделения во главе с сержантом Павловым. А на третьи сутки подоспело подкрепление: пулеметный взвод лейтенанта Афанасьева (семь человек с одним станковым пулеметом), группа бронебойщиков старшего сержанта Собгайды (шесть человек с тремя противотанковыми ружьями), четверо минометчиков с двумя минометами под командованием лейтенанта Чернышенко и три автоматчика. Командиром опорного пункта был назначен лейтенант Афанасьев.Гитлеровцы почти все время вели по дому массированный артиллерийский и минометный огонь, наносили по нему удары с воздуха, непрерывно атаковали. Но гарнизон «крепости» – так был помечен дом Павлова на штабной карте командующего 6-й германской армией генерал-полковника Паулюса – умело подготовил его к круговой обороне. Бойцы вели огонь из разных мест через амбразуры в заложенных кирпичом окнах и пробоины в стенах. Когда гитлеровцы пытались приблизиться к зданию, их встречал плотный пулеметный огонь. Гарнизон стойко отражал вражеские атаки и наносил гитлеровцам ощутимые потери. А главное – в оперативно-тактическом плане защитники дома не позволяли врагу прорваться к Волге на этом участке. Не случайно на карте Паулюса значилось, что в доме якобы находится батальон русских.Лейтенанты Афанасьев, Чернышенко и сержант Павлов наладили огневое взаимодействие с опорными пунктами в соседних зданиях – в доме, который защищали бойцы лейтенанта Заболотного, и в здании мельницы, где находился командный пункт 42-го стрелкового полка. На третьем этаже дома Павлова оборудовали наблюдательный пост, который гитлеровцы так и не смогли подавить. В одно из подвальных помещений провели телефонную линию и установили полевой аппарат. У этой точки был символический позывной «Маяк». «Небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа», – отмечал Василий Чуйков.Дом Павлова защищали бойцы 11 национальностей – русские, украинцы, евреи, белорус, грузин, узбек, казах, калмык, абхаз, таджик, татарин... По официальным данным – 24 бойца. Реально – от 26 до 30. Были погибшие, раненые, но приходила замена. Сержант Павлов (родившийся 17 октября 1917 года на Валдае, в Новгородской области) в стенах «своего» дома отметил 25-летие. Правда, об этом нигде ничего не написано, а сам Яков Федотович и его боевые друзья на сей счет предпочитали отмалчиваться.В результате беспрерывных артобстрелов здание было серьезно повреждено, одна торцевая стена почти полностью разрушена. Во избежание потерь от завалов по распоряжению командира полка часть огневых средств была вынесена за пределы здания. Несмотря на ожесточенные вражеские атаки, защитники дома Павлова, дома Заболотного и мельницы, превращенных гвардейцами в опорные пункты, продолжали держать оборону.Как же удалось не только выжить в огненном аду, но и эффективно обороняться? Во-первых, и Афанасьев, и Павлов были опытными бойцами. Сержант с 1938 года в Красной армии, до Сталинграда был командиром пулеметного отделения, наводчиком орудия. Во-вторых, бойцам очень помогли оборудованные ими запасные позиции. Перед домом находился зацементированный склад горючего. К нему прорыли подземный ход. Метрах в тридцати от дома был люк водопроводного туннеля, к которому бойцы тоже прорыли подземный ход. По нему к защитникам дома поступали боеприпасы и скудные продпайки. При артобстрелах все, кроме наблюдателей и боевого охранения, спускались в убежища. В том числе и остававшиеся в доме мирные жители (когда Павлов и его бойцы заняли дом, их было около трех десятков – женщин, стариков, детей), которых по разным причинам не могли сразу эвакуировать. Прекращался обстрел, и весь немногочисленный гарнизон снова был на своих позициях в здании, снова вел огонь по врагу. 58 дней и ночей держал оборону. Бойцы покинули опорный пункт 24 ноября, когда полк вместе с другими частями перешел в контрнаступление.Страна высоко оценила подвиг защитников дома. Все они были удостоены правительственных наград. А сержанту Павлову присвоили звание Героя Советского Союза. Правда, уже после войны – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года, после того, как Яков Федотович вступил в партию.Исторической правды ради отметим, что реально обороной дома-форпоста руководил лейтенант И. Ф. Афанасьев (1916–1975). Ведь он был старшим по званию. Но Афанасьев не был удостоен звания Героя. Наверху решили представить к высокому званию младшего командира, который вместе со своими бойцами первым прорвался к дому и занял там оборону. Уже после боев кто-то сделал соответствующую надпись на стене здания. Ее видели военачальники, военные корреспонденты. Под наименованием «дом Павлова» объект изначально значился и в боевых донесениях. Так, здание на площади 9 января вошло в историю как дом Павлова.А как же лейтенант Афанасьев? Иван Филиппович был человеком очень скромным и никогда не выпячивал своих заслуг. Фактически он остался в тени последующей славы своего подчиненного. Хотя боевые заслуги Якова Федотовича бесспорны. Павлов, несмотря на ранение, и после Сталинграда оставался в действующей армии, уже как артиллерист. И в другой части. Войну завершил на Одере старшиной. Позднее ему присвоили офицерское звание.На сегодня в городе-герое осталось примерно 1200 непосредственных участников Сталинградской битвы (примерно, потому что их становится все меньше). В этом списке по праву мог бы быть и Яков Павлов – ведь его приглашали поселиться в восстановленном городе. Герой был очень общительным, много раз встречался с жителями, пережившими войну и поднявшими его из руин, с молодежью. Яков Федотович жил заботами и интересами города на Волге, участвовал в мероприятиях по патриотическому воспитанию.Легендарный дом Павлова в городе стал первым восстановленным зданием. И первым был телефонизирован. Причем часть квартир там получили те, кто приехал на восстановление Сталинграда со всех концов страны. Мемориальная надпись на стене гласит: «Этот дом в конце сентября 1942 года был занят сержантом Павловым Я. Ф. и его боевыми товарищами Александровым А. П., Глущенко В. С., Черноголовым Н. Я. В течение сентября-ноября 1942 года дом героически защищали воины 3-го батальона 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии: Александров А. П., Афанасьев И. Ф., Бондаренко М. С., Воронов И. В., Глущенко В. С., Гридин Т. И., Довженко П. И., Иващенко А. И., Киселев В. М., Мосиашвили Н. Г., Мурзаев Т., Павлов Я. Ф., Рамазанов Ф. 3., Сараев В. К., Свирин И. Т., Собгайда А. А., Тургунов К., Турдыев М., Хайт И. Я., Черноголов Н. Я., Чернышенко А. Н., Шаповалов А. Е., Якименко Г. И.». Но три фамилии не названы…Все оставшиеся в живых защитники дома, вошедшего в историю, всегда были у горожан самым дорогими гостями. В 1980 году Якову Федотовичу было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Но... сразу после демобилизации в августе 1946-го герой вернулся на родную Новгородчину. Работал в партийных органах в городе Валдае. Получил высшее образование. Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР от Новгородской области. К боевым наградам добавились мирные: ордена Ленина и Октябрьской Революции, медали...Яков Федотович ушел из жизни в 1981 году – сказались последствия фронтовых ранений. Но так уж случилось, что вокруг дома сержанта Павлова и его самого сложились легенды и мифы. Их отголоски можно услышать и сейчас. Так, много лет молва гласила, что Яков Павлов вовсе не умер, а принял монашеский постриг и стал архимандритом Кириллом. Об этом, в частности, сообщила одна из центральных газет.Так ли это, выясняли сотрудники Волгоградского государственного музея-панорамы Сталинградской битвы. И что же? Отец Кирилл в миру действительно был Павловым. Но – Иваном. Он участвовал в Сталинградской битве. Причем тогда и Яков, и Иван были сержантами, а войну оба закончили младшими лейтенантами. Иван Павлов в начальный период войны служил на Дальнем Востоке, а в октябре 1941 года в составе своей части прибыл на Волховский фронт. Потом – Сталинград. В 1942-м был дважды ранен. Но выжил. Когда бои в Сталинграде стихли, Иван случайно нашел среди завалов опаленное Евангелие. Он посчитал это знаком свыше, и обожженное войной сердце подсказало: оставь томик у себя.В рядах танкового корпуса Иван Павлов с боями прошел Румынию, Венгрию и Австрию. И повсюду с ним в вещмешке была обгоревшая церковная книжица из Сталинграда. Демобилизовавшись в 1946-м, он отправился в Москву. В Елоховском соборе поинтересовался: как стать священником. Как был, в военной форме, отправился поступать в духовную семинарию. Спустя много лет сотрудники военкомата подмосковного Сергиева Посада спросили архимандрита Кирилла: что сообщить наверх о защитнике Сталинграда сержанте Павлове? Кирилл ответил: его нет в живых.Но и это еще не конец нашей истории. В ходе поисков сотрудникам музея (я бывал там, как и в самом доме Павлова, много раз еще студентом, потому что до армии учился в расположенном рядом вузе) удалось установить следующее. Среди участников Сталинградской битвы были трое Павловых, ставших Героями Советского Союза. Помимо Якова Федотовича, это танкист капитан Сергей Михайлович Павлов и пехотинец гвардии старший сержант Дмитрий Иванович Павлов. На Павловых, как и на Ивановых, Петровых, Россия держится.Что же касается защитников легендарного дома, до наших дней дожил лишь один из них. Это узбек Камолджон Тургунов. После победы на Волге он дал обет: у него будет столько сыновей и внуков, сколько погибло его товарищей в Сталинградском сражении. И действительно, выразить почтение аксакалу приходили его 78 внуков и больше тридцати правнуков. Последний защитник дома Павлова, оборонявший его с ПТР, намного пережил Ивана Афанасьева, Якова Павлова и других однополчан. Тургунов ушел из жизни 16 марта 2015 года. Ему было 93…