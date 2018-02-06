23:28 06 февраля
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Нетаньяху на Голанских высотах предостерёг Тегеран от создания военных баз в Сирии

Премьер-министр Израиля совершил первый за длительный период времени визит на Голанские высоты. Биньямин Нетаньяху добрался до территории, расположенной всего в трёх километрах от линии разграничения, которая была прописана документом от 1974 года. Во время своего краткосрочного визита Нетаньяху сделал ряд заявлений, касающихся вопроса безопасности в регионе.

По словам израильского премьера, взглянувшего через специализированную военную оптику на сопредельные территории, Израиль прикладывает все силы для того, чтобы в регионе наступил мир, но при этом не исключает любого сценария.

Заявление главы израильского кабинета министров приводит информационное агентство Reuters:
Я бы никому не стал предлагать проверять Израиль на прочность.



Нетаньяху на Голанских высотах предостерёг Тегеран от создания военных баз в Сирии


Биньямин Нетаньяху при этом добавил, что Ирану следует отказаться от идеи размещения своих военных баз на территории Сирии, а также от введения в эксплуатацию завода по производству ракет в соседней Ливане.

Напомним, что ранее Нетаньяху встречался с президентом России. В ходе встречи обсуждались вопросы, которые Израиль воспринимает наиболее болезненно. Речь в первую очередь об усилении влияния Ирана в Сирии и готовности Тегерана развернуть военные базы в непосредственной близости из израильских границ.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Netanyahu
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Комментарии 93

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:02
    Нетаньяху в своем репертуаре. Обвиняет персов во всех грехах. Не нравится ему, что они вписались за Сирию, как и РФ. С ВВП он вынужден договариваться, раз главные союзники из США не могут победить Асада.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 19:06
      А вывезет ли Израиль войну с Ираном?
      Logall
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:09
        Александр hi -израилю янки помогут. Может быть, даже саудитов подключат, финансировать армию израильтян, ибо саудитам сильный Иран не нужен. Ради этого они в израиль и вложатся!
        Геркулесыч
        1. Гигант мысли Сегодня, 19:16
          Израиль в своей наглости нисколько не уступает от США, пытаясь диктовать свою волю суверенным государствам, а Иран по большому счёту плевать хотел на израильские окрики, и сделает так, как ему нужно в конечном счёте.
          Гигант мысли
          1. Tiras Сегодня, 20:03
            Цитата: Гигант мысли
            Израиль в своей наглости нисколько не уступает от США, пытаясь диктовать свою волю суверенным государствам



            Чем Сирия суверенная, если там правит Иран и Россия?

            Израильское поведение - это ответ на наглость Ирана.

            Цитата: Гигант мысли
            Иран по большому счёту плевать хотел на израильские окрики, и сделает так, как ему нужно в конечном счёте.


            Ирану плевать, так как он отсиживается в 1500 км и вместо того, чтобы самому напасть на Израиль, использует своих террористов.
            Если бы Иран находился на границе Израиля, то Иран был плевал, но уже своей кровью.
            Tiras
            1. venik Сегодня, 22:17
              Цитата: Tiras
              Израильское поведение - это ответ на наглость Ирана.

              =====
              Простите, а МОЖЕТ НАОБОРОТ??? Вы не думаете, что реакция Ирана - может быть РЕАКЦИЕЙ на НАГЛОЕ поведение Израиля???? Или может это Иран Палестину оккупировал? Или Голанские высоты?
              venik
      2. Shahno Сегодня, 19:28
        Вывызет... И Иран это прекрасно знает. Вы думаете наши спецслужбы не контактируют... Иначе нас уж давно бы стерли в песчаный остров.
        Shahno
        1. venik Сегодня, 22:20
          Цитата: Shahno
          Вывызет (???!!!)... И Иран это прекрасно знает. Вы думаете наши спецслужбы не контактируют... Иначе нас уж давно бы стерли в песчаный остров.

          ==================
          Т.е. Вы хотите сказать, что "спецслужбы" Ирана и Израиля "ПЛОТНО КОНТАКТИРУЮТ???"
          Так в чём же тогда ПРОБЛЕМА?????
          venik
      3. Vadim851 Сегодня, 19:47
        Вывезет. в 1973 не такое вывез. Превосходство в воздухе - а оно будет подавляющем. Колонны неприкрытой техники в пустыне - какая цель может быть лучше? А вообще прямой конфликт в силу географических причин невозможен, разве что ракетный удар Ирана по Израилю и ответные авиаудары Израиля по западу Ирана ( но вдруг и ракеты применят) ХАМАС..Хезболла - так себе силы, Израиль на полную никогда просто с ними не воевал, и действовал избирательно. Н случае конфликта с Ираном церемониться с ними никто не будет
        Vadim851
      4. Грубиян Сегодня, 19:51
        Цитата: Logall
        А вывезет ли Израиль войну с Ираном?


        Предыдущие войны с мусульманским миром Израиль как то вынес. Причём товарищей мусульман поддерживал не какой то хрен с горы, а СССР. Мусульманские страны получали от нашей страны немалую военную помощь, включая технику и советников и тем не менее умудрились таки просрать все полимеры.
        Вы думаете Иран в этом плане толковей Египта или Сирии?
        Грубиян
        1. kapitan92 Сегодня, 21:11
          Цитата: Грубиян
          Вы думаете Иран в этом плане толковей Египта или Сирии?

          А какая разница!? Хватит иметь "друзей", главное интересы и нац. безопасность. "Разделяй и властвуй", - А. Македонский.
          Надо поддержать Израиль-поддержим, надо оружие Ирану-продадим, "главное, чтобы костюмчик сидел"- как поется в песне. hi
          kapitan92
        2. макс702 Сегодня, 22:49
          Цитата: Грубиян
          Вы думаете Иран в этом плане толковей Египта или Сирии?

          Персы явно потолковей, достаточно взглянуть на их ВПК.. Арабы пережили свой рассвет и все , Персы еще трепыхаются.. Даже в СССР туркмены были всегда белой костью среди народов средней азии.. Остальные просто стадо, ничего не умеющее и мало на что способное...
          макс702
      5. Svarog Сегодня, 19:55
        Цитата: Logall
        А вывезет ли Израиль войну с Ираном?

        Я думаю,что не вывезет, если со стороны России поддержка в вооружении будет..
        Svarog
      6. Ныробский Сегодня, 22:29
        Цитата: Logall
        А вывезет ли Израиль войну с Ираном?
        Израиль и США для этого дела Саудовскую Аравию готовят. Сами будут за снабженцев и традиционно впишутся только тогда, если перевес будет на стороне саудитов.
        Не пойму, чего евреям не хватало. Сидел себе Асад спокойно, армия значительного боевого опыта не имела, Ирана под носом не было, Израиль держал шишку во всём регионе... Так нет же........надо было вписаться в то, что бы раскочегарить войну у себя под боком, по сути выписав пригласительный билет Ирану, обляпаться в дерьме через контакты с террористами, а теперь верещать о том, что им это не нравится. Теперь, как говорится - "Нравится, не нравится - терпи моя красавица".
        Ныробский
    2. Tiras Сегодня, 19:16
      Цитата: oleg-gr
      Не нравится ему, что они вписались за Сирию, как и РФ


      Ошибаетесь, Израилю не нравится, что Иран финансирует, поставляет и производит оружие для террористов Хизбалла и Хамас, которые окопались вокруг Израиля.

      Если бы Иран не помогал террористам против Израиля, то и вопросов к Ирану не было бы.

      Сидел бы Иран за 1500 км от Израиля и не лез - вопросов и проблем с ним не было бы.

      До гражданской войны в Сирии, у Израиля особых проблем не было с Асадом, так как граница была относительно тихая. Но уже тогда Иран начал использовать Сирию для перевозки, хранения и производства оружия для своих террористов Хизбалла. Сейчас Асад должен Ирану и поэтому Асад позволяет Ирану помогать террористам и оружием и осесть им около границ Израиля в том числе и на границе с Сирией, помогает строить оружейные заводы для террористов в Ливане и Сирии итд.
      Tiras
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:21
        Виктор -какие вы белые да пушистые, а попытаешься погладить, и полруки откусите! Вот все кругом виновны! А если бы наша планета называлась "Израиль " , кого бы вы врагом назначили? По логике вещей, у вас кто-то должен быть крайнем, но это естественно, не вы!
        Геркулесыч
        1. новичок Сегодня, 19:25
          у них крайние теперь , переселенцы из СССР.
          новичок
          1. Shahno Сегодня, 19:39
            Не так конечно. Но случаи бывают, и я не понимаю их. 13 летнего школьника у нас избили одноклассники за то, что он говорит на иврите с русским акцентом. Это вам ничего не напоминает.
            Shahno
            1. новичок Сегодня, 19:47
              не надо передёргивать и тянуть за уши факты в сравнении. у нас учителя не ставили перед классом ребёнка, обьясняя, почему русских евреев,якобы не истребляли немцы. приводя истинно фашистские доводы: цвет волос, глаз, кожи. у нас никогда пацанва не осмеливалась материться на приезжих, вообще материться в присутствии взрослых означало одно_ получить подзатыльник.
              новичок
            2. А. Привалов Сегодня, 21:45
              Цитата: Shahno
              Не так конечно. Но случаи бывают, и я не понимаю их. 13 летнего школьника у нас избили одноклассники за то, что он говорит на иврите с русским акцентом. Это вам ничего не напоминает.

              На самом деле с румынским акцентом, но сути это не меняет, вы правы.
              А. Привалов
              1. Shahno Сегодня, 22:14
                Да я бы так сказал с славянским акцентом...бо румыны еще те славяне, а акцент похож.
                Shahno
              2. Околоточный Сегодня, 23:22
                Александр, это единичный случай или......???
                Околоточный
            3. Околоточный Сегодня, 23:24
              Что интересно, среди моих одношкольников было много евреев, но мы понятия не имели, что такое еврейский акцент. Скорее из анекдотов представляем.
              Околоточный
        2. Tiras Сегодня, 19:29
          Цитата: Геркулесыч
          Виктор -какие вы белые да пушистые, а попытаешься погладить, и полруки откусите!


          Нормальные евреи, не белые не пушистые, но наглым персам и их террористам отпор дают.

          Арабы своей глупостью потеряли территории, а что в бою взято, то свято. Нечего было лезть на Израиль.

          Белых и пушистых нет в природе.


          Цитата: Геркулесыч
          погладить, и полруки откусите! Вот все кругом виновны!


          Это мне напомнило отношении России к Западу и США
          Все вокруг против России... Как жить то request

          Цитата: Геркулесыч
          По логике вещей, у вас кто-то должен быть крайнем, но это естественно, не вы!


          Учитывая, что Иран находящийся за 1500 км от Израиля помогает террористам против Израиля, то нечего удивляться заявлению премьер министра Израиля.
          Tiras
          1. venik Сегодня, 22:33
            Цитата: Tiras
            Нормальные евреи, не белые не пушистые, но наглым персам и их террористам отпор дают.

            ========
            А "нормальные" персы (то-же между прочим не "белые и не пушистые"), считают своим долгом дать отпор "наглым евреям"..... И ЧТО ДЕЛАТЬ???
            -----
            Арабы своей глупостью потеряли территории, а что в бою взято, то свято. Нечего было лезть на Израиль.
            =========
            Ну если не предвзято взглянуть на ИСТОРИЮ, то становится непонятно, А КТО собственно НА КОГО ЛЕЗ??? (Только Христом-Богом не надо меня упрекать а антисемитизме!!! (Ну нету у меня его!! НЕТУ!!!)
            ========
            venik
      2. venik Сегодня, 22:23
        Цитата: Tiras
        Если бы Иран не помогал террористам против Израиля, то и вопросов к Ирану не было бы.

        =================
        А может ВЫ САМИ в чём-то ВИНОВАТЫ??
        venik
    3. сибиралт Сегодня, 20:36
      Таки, это решать Сирии с Ираном, а не Израилю. winked
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:07
    Пусть умнейшие решают свои проблемы.А мы прокатимся?
    ВЕРЕСК
  3. Отец солдата Сегодня, 19:11
    Вот и вся "дипломатия" нам надо мы забрали, кто в ООН усомнился в правоте иудеев тех в черный список, Америка активно использует право вето обеспечивая правовую поддержку.
    Отец солдата
    1. Tiras Сегодня, 19:23
      Цитата: Отец солдата
      Америка активно использует право вето обеспечивая правовую поддержку.


      А Россия касательно Сирии и прочих территориальных вопросов свое Вето не использует? wassat
      Tiras
      1. Отец солдата Сегодня, 19:26
        А что, статью не судьба осилить,речь идет об аннексированный Голанских высотах Израилем как раз у Сирии, в чем вопрос то?
        Отец солдата
        1. Tiras Сегодня, 19:49
          Цитата: Отец солдата
          А что, статью не судьба осилить,речь идет об аннексированный Голанских высотах Израилем как раз у Сирии, в чем вопрос то?


          А вам свой комментарий осилить?
          Tiras
  4. ul_vitalii Сегодня, 19:12
    Пусть способствует удалению американских баз от наших границ, мы поможем ему.
    ul_vitalii
  5. Антисовок Сегодня, 19:13
    После стычки с ЦАХАЛом от муслимов останется слизь и грязь. Хотя вода камень точит, общественное мнение неумолимо склоняется против Израиля, глядишь внутри страны подрастет поколение травоядных детей-цветов и тогда дадут слабину.
    Антисовок
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 19:19
      Цитата: Антисовок
      После стычки с ЦАХАЛом от муслимов останется слизь и грязь. Хотя вода камень точит, общественное мнение неумолимо склоняется против Израиля, глядишь внутри страны подрастет поколение травоядных детей-цветов и тогда дадут слабину.


      у нас уже в школе от цветов отучивают
      молодёжные батальоны, גדנ"ע
      Маки Авелльевич
      1. Антисовок Сегодня, 19:35
        Детям все-таки нужны другие уроки и развлечения. Да и в осажденной крепости вечно жить невозможно. Проще выжечь кораноголовых и спасти планету. Надеюсь, в итоге все свободные нации осознают угрозу и объединятся против средневековой дикости. Времени остается меньше и меньше.
        Антисовок
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 20:52
          Цитата: Антисовок
          Детям все-таки нужны другие уроки и развлечения. Да и в осажденной крепости вечно жить невозможно.


          — Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.
          О. Бендер
          Маки Авелльевич
        2. Rokiii Сегодня, 21:07
          Цитата: Антисовок
          Проще выжечь кораноголовых и спасти планету.

          зачем вы разжигаете межрелигиозную рознь? вы в курсе что в Рф около 20 млн мусульман,и вы предлагаете их тоже всех выжечь?
          по вам статья 282 УК РФ плачет товарищ
          Rokiii
          1. Антисовок Сегодня, 21:22
            20 только своих. С привозными 35 минимум. К 2050 году на 75-80 млн русских, вымирающих и эмигрирующих в год по миллиону, будет около 60 млн мусульман. Затем постепенное введение норм шариата и прочих прелестей высокой духовности. Никакой науки, никакой литературы, современного искусства - сплошной скрепный Пакистан. Плюс только один - рано или поздно наши новые сограждане поставят ребром вопрос о запрете алкоголя и добьются своего. Хоть так.

            А статья плачет по мудрым руководителям страны, планомерно уничтожающим мой народ, а не по болтунам на диванах.
            Антисовок
      2. Dym71 Сегодня, 19:37
        Цитата: Маки Авелльевич
        у нас уже в школе от цветов отучивают
        молодёжные батальоны, גדנ"ע

        Шо творится бляха-муха, неужто собираетесь влупить всех от Нила до Евфрата? belay
        Dym71
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 20:38
          Цитата: Dym71
          Шо творится бляха-муха, неужто собираетесь влупить всех от Нила до Евфрата?


          несколько особей оставим для будущих поколений. laughing
          Маки Авелльевич
          1. Dym71 Сегодня, 21:19
            Цитата: Маки Авелльевич
            несколько особей оставим для будущих поколений. laughing

            Ох, и коварный же вы тип однако!
            Dym71
    2. Shahno Сегодня, 19:31
      Да вы правы. Нас можно победить только изнутри...
      Shahno
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:36
        Для этого всего то нужно поселить к вам укроинцев побольше! И они вам израиль развалят быстро.
        Геркулесыч
      2. Vita VKO Сегодня, 19:48
        Цитата: Shahno
        Нас можно победить только изнутри.

        Ни кому вы не нужны, ни с наружи, не изнутри. Существующие мусульманские фантики и неонацисты действуют в интересах ваших же милитаристических организаций. В России тоже нечто подобное хотели провернуть в 90-х, когда были шествия скинхедов, не прижилось, не выгодно это оказалось олигархам, а тем кому было выгодно сбежали на Запад. К сожалению пока ваши "оружейным баронам" выгодно подставлять собственный народ и зарабатывать на его вооружении .
        Vita VKO
  6. AlexanderVP Сегодня, 19:13
    Да пусть не волнуется - там будут сводные базы: сирийско-российско-иранские :)))
    AlexanderVP
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:13
    Не слишком ли много он на себя берет? Он там себя считает как минимум, равным богу? Может быть хватит, вместе с янками и саудитами регион мутить? Израиль, который кричит, что им нужен мир, забывает добавить что понятие мир, в их варианте сильно отличается от общепринятого понятия слова мир.
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 20:23
      Цитата: Геркулесыч
      Израиль, который кричит, что им нужен мир, забывает добавить что понятие мир, в их варианте сильно отличается от общепринятого понятия слова мир.


      Да что вы говорите? Не Израиль ли заключил мир с Египтом и Иорданией?

      Кто хотел мира с Израилем, то его получил.
      Tiras
  8. Геркулесыч Сегодня, 19:16
    Израилю следует отказаться от угроз соседним странам региона. И в их же интересах, прекратить помощь боевикам в Сирии. Зло, причиненное соседям, неизбежно вернется к своему создателю -эту аксиому израильтяне напрочь забыли!
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 19:42
      Цитата: Геркулесыч
      Израилю следует отказаться от угроз соседним странам региона. И в их же интересах, прекратить помощь боевикам в Сирии. Зло, причиненное соседям, неизбежно вернется к своему создателю -эту аксиому израильтяне напрочь забыли!

      Цитата: Геркулесыч
      Не слишком ли много он на себя берет? Он там себя считает как минимум, равным богу? Может быть хватит, вместе с янками и саудитами регион мутить? Израиль, который кричит, что им нужен мир, забывает добавить что понятие мир, в их варианте сильно отличается от общепринятого понятия слова мир.

      Геркулесыч, что это вас так понесло? Мы же не на митинге. Берегите себя.
      Сегодня члены оборонного кабинета министров провели ознакомительную поездку по Голанским высотам в районе границы с Ливаном и Сирией. Они заслушали доклады командующего Армией обороны Израиля, командира северного военного округа и командива "Уцват ха-башан" о ситуации на северных границах. Так что, Нетаниягу не просто так притащился на Голанские высоты. Видите, им рассказывают какие лещи там водятся. wassat
      А. Привалов
      1. Dym71 Сегодня, 20:02
        Господин Привалов подскажите пожалуйста, что значит слово Уцват ? Звучит угрожающе, особенно когда Уцват-Кидон.
        Dym71
        1. А. Привалов Сегодня, 20:34
          Цитата: Dym71
          Господин Привалов подскажите пожалуйста, что значит слово Уцват ? Звучит угрожающе, особенно когда Уцват-Кидон.

          Уцват-Кидон, это 209-й артиллерийский полк дивизии Башан.
          Кидон, это копьё. А вот уцва, или уцват, я даже затрудняюсь перевести на русский... Попрошу помочь товарищей, которые служили тут в армии.
          А. Привалов
          1. Shahno Сегодня, 20:49
            Уцват кидон. Это штыковая атака..
            Shahno
            1. Shahno Сегодня, 21:03
              Подразделение, которому отдали приказ идти в штыковую, так точнее..
              Shahno
          2. профессор Сегодня, 21:36
            Цитата: А. Привалов
            Кидон, это копьё. А вот уцва, или уцват, я даже затрудняюсь перевести на русский... Попрошу помочь товарищей, которые служили тут в армии.

            Уцва это дивизия. Иногда бригада.
            профессор
          3. Dym71 Сегодня, 21:46
            Цитата: А. Привалов
            Кидон, это копьё.

            нашёл,что руль от велосипеда тоже кидон
            Цитата: А. Привалов
            А вот уцва, или уцват, я даже затрудняюсь перевести на русский...

            нашёл, что дивизия - уцба-уцбат, но с поправкой, что "уцба" - всё таки ближе к соединению, так как это может быть бригада, дивизия и даже корпус. А вот "угда" (угдат) - чётко дивизия. И уцва-уцват из той же самой карусели, точнее разобраться не получилось, бо в голове уже полный бардак crying
            Dym71
            1. активатор Сегодня, 23:04
              Цитата: профессор
              Уцва это дивизия. Иногда бригада.

              Цитата: Dym71
              нашёл, что дивизия - уцба-уцбат, но с поправкой, что "уцба" - всё таки ближе к соединению, так как это может быть бригада, дивизия и даже корпус.

              И как нещасным арабам воевать с израильтянами , если у них хрен поймешь дивизия ,бригада или даже корпус. wassat Ну прям ни какой определенности yes
              активатор
      2. Геркулесыч Сегодня, 20:05
        Вот ему бы леща выписать, чтобы палку не перегибал в отношении соседних стран.
        Геркулесыч
        1. Геркулесыч Сегодня, 20:10
          Привалов hi -я вас послушаю, себя поберегу, только вы не считайте это вашей победой! Просто в жизни кроме спора есть еще и другие проблемы.
          Геркулесыч
          1. А. Привалов Сегодня, 20:15
            Цитата: Геркулесыч
            Привалов hi -я вас послушаю, себя поберегу, только вы не считайте это вашей победой! Просто в жизни кроме спора есть еще и другие проблемы.

            Ну, так я же о чём?! drinks
            А. Привалов
  9. Egorovich Сегодня, 19:19
    А какое собачье дело евреям до чужих баз(иранских) на территории Сирии. Или хитросделанным везде свой нос засунуть надо. Но ведь этот нос могут и оторвать ненароком. am
    Egorovich
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 19:59
      Цитата: Egorovich
      А какое собачье дело евреям до чужих баз(иранских) на территории Сирии. Или хитросделанным везде свой нос засунуть надо. Но ведь этот нос могут и оторвать ненароком.


      такое же собачье дело как некоторым до ракетных баз в польше
      Маки Авелльевич
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:07
        Маки Авельеввич, любите вы все передергивать, и самое прикольное, это у вас как то складно выходит! wassat
        Геркулесыч
    2. Tiras Сегодня, 20:07
      Примерно такое же дело, как России до американских баз в странах граничащих с Россией, всяких НАТО итд.

      Только касательно Израиля и Ирана все сложнее - так как Иран не просто стоит базы, а помогает террористам, которые борются с Израилем.
      Tiras
  10. новичок Сегодня, 19:20
    в Израиле база янки, почему Иран не может свою поставить в Сирии, коли Асад не против.
    новичок
    1. Tiras Сегодня, 20:12
      Если завтра США поможет построить базу какой-то террористической группировке на Украине на границе с Россией и с этой базы террористы будут угрожать России, будут совершать теракты против России, Россия ничего делать не будет?
      Украина то не против этой базы...
      Tiras
      1. новичок Сегодня, 20:34
        эко лихо вы закрутили загагулину! во первых, янки уже помогают нацикам террорихтам, которые истребляют своих же сограждан. ну это так, ликбез доя вас (кстати ваши тоже там суетятся, в рядах фашистов). теперь по факту. о чём вы говорите, суверенное, союзное государство, может быть, устроит базу на территории союзного, суверенного гос.ва. а вы всё давите на “если“. вы бы лучше задумались над тем, как вы помогаете террористам_ лечите, снабжаете, прикрываете авиацией.
        новичок
        1. Tiras Сегодня, 21:02
          Цитата: новичок
          . ну это так, ликбез доя вас (кстати ваши тоже там суетятся, в рядах фашистов).


          А что это Россия сотрудничает с фашистами? Не закрывает посольство? Торгуют? wink
          Деньги с торговли между Украиной и Россией идут на Украине в том числе и на военный бюджет и оружие против Донбасса.


          Цитата: новичок
          . вы бы лучше задумались над тем, как вы помогаете террористам_ лечите, снабжаете, прикрываете авиацией.


          Зачем задумываться над вашими фантазиями? request


          Цитата: новичок
          суверенное, союзное государство, может быть, устроит базу на территории союзного, суверенного гос.ва


          Даже если оно тероризирует соседнее? Вы смеётесь?
          Tiras
          1. новичок Сегодня, 21:17
            если б я смеялся, было б смешно. это ж какое гос.во вас терроризирует? вот теперь мне смешно. кроме как вас, терроризирующих на разодранной войной Сирии, никого и не видно. ну если бы мои фантазии... доказанный факт, помнится долго дискутировали с коллегой из Израиля на эту тему, часом не вы ли были? запомните ра и навсегда: у РФ нет войны с укрлендом. закрывают посольства при обьявлении войны. тут уж, явно ваши фантазии вырисовываются. да и с торговлей, или без оной, укрланд сам пилит свой бюджет, причём и здесь РФ? может, по вашему вообще РФ виновата во всех извержениях вулканов и в геноциде динозавров?
            новичок
  11. XXXIII Сегодня, 19:40
    Я бы никому не стал предлагать проверять Израиль на прочность.
    Слишком громко кричит, сами не полезут, будут ждать удобного момента, как и их враги "политические".....На носу выборы, вот и приехал на больную мозоль по кричать.... laughing
    XXXIII
    1. Shahno Сегодня, 19:45
      Но Би Би он такой... Но как мужик точно вашему не уступит.
      Shahno
      1. XXXIII Сегодня, 20:06
        Цитата: Shahno
        Но Би Би он такой... Но как мужик точно вашему не уступит.
        Да уступит и тот и другой, иначе им не договориться будет, они ж политики... hi
        ....фирма веников не вяжет, фирма делает гробы lol .....
        XXXIII
        1. Shahno Сегодня, 20:22
          Ну ну. Наше дело веники вязать. В том числе используя авторитет премьера. Гробы не нужны ни вам, ни нам.
          Shahno
  12. Волька Сегодня, 19:41
    еврей блефует, и безнаказанности израиля приходит конец...
    Волька
    1. Shahno Сегодня, 19:43
      О волька. Мы никогда не боялись наказания. Но и вы не бойтесь возмездия.
      Shahno
      1. Волька Сегодня, 19:58
        возмездия, а за что, за то что израиль под шумок войны международно-террористической в Сирии решает свои меркантильные интересы, умерьте свои аппетиты
        Волька
        1. Tiras Сегодня, 20:15
          Цитата: Волька
          решает свои меркантильные интересы


          Странно вы называете борьбу с террористами what
          Tiras
          1. Волька Сегодня, 20:19
            странно то, что под эгидой борьбы с международным терроризмом израиль наносит удары по регулярным сирийским войскам именно тогда когда террористам-наемникам в очередной раз прищемили хвост
            Волька
            1. Tiras Сегодня, 20:22
              Цитата: Волька
              израиль наносит удары по регулярным сирийским войскам именно тогда когда террористам-наемникам в очередной раз прищемили хвост



              Странно верить вракам ОБС Сирии,которые любую ответку Израиля на обстрел из Сирии пытаются привязать к тому, что они в этот момент якобы прищемляли хвост террористам.
              Tiras
            2. Антисовок Сегодня, 20:26
              У них с Сирией война вапщета. И мочат они всю эту олахитскую кодлу, не разбирая где армейцы, где бармалеи. Возникла угроза - сразу отправляют ее бородатых носителей к их любимому воображаемому другу и мальчикам-гуриям. В этом плане у Израиля многому можно поучиться.
              Антисовок
    2. q75agent Сегодня, 21:15
      вообще как то не красиво получается , многие участники сайта из Израиля нам поддержку выразили когда сбили наш Су -25 , а тут опять интернет войны начинаются , в конце концов они правы , нам тоже не нравится наличие систем ПРО в Польше и Чехии , а у них "больное" место базы Ирана под боком , еще бы территорию Сирии перестали бомбить и вообще нормальные ребята будут wink
      q75agent
      1. Shahno Сегодня, 21:25
        Как договор с нами заключат. В Сирии закон будет. Никто с нашей стороны их бомбить не будет.
        Shahno
        1. q75agent Сегодня, 21:34
          может быть Асад и рад бы его заключить , но очень он зависит и от Ирана и от хезболлы
          q75agent
          1. А. Привалов Сегодня, 21:55
            Цитата: q75agent
            может быть Асад и рад бы его заключить , но очень он зависит и от Ирана и от хезболлы

            Понимаю его. Однако, наших краях говорят так: "Если спишь с собаками, будь готов к тому, что проснёшься с блохами". hi
            А. Привалов
  13. Vadim851 Сегодня, 19:50
    Где Иран, а где Израиль. к тому же это АРАБО-израильский конфликт изначально. Персы причём здесь вообще? Кому понравится когда чужое государство ( к тому же угрожавшее уничтожить Израиль не раз) строит у его границ базы? К тому же исторически сложилось, что Израиль обязан контролировать ситуацию у границ. В случае чего отступать некуда.
    Vadim851
  14. Маки Авелльевич Сегодня, 20:39
    Цитата: Vita VKO
    Ни кому вы не нужны, ни с наружи, не изнутри. Существующие мусульманские фантики и неонацисты действуют в интересах ваших же милитаристических организаций.


    Шшш..! санитары делают обход.
    Маки Авелльевич
  15. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:48
    нетаньяху на голанах...
    Не там бенька истерики закатывает.
    Шо,беню в ООН уже не пускают.
    Зачетную истерику он там закатил.
    Крановщик Нахамкинсон
  16. Дормидонт Сегодня, 20:57
    А кто не согласен, тот антисемит
    Дормидонт
  17. профессор Сегодня, 21:42
    1. Не Биби на Голанах (или как там они по арабски), а весь военно-политический кабинет.
    2. В то же время премьер Ливана встретился с президентом Ливана и спикером ливанского парламента. Они заявили, что "возведение Израилем защитной стены на международной границe между Израилем и Ливаном является актом агрессии против Ливана". Вот такие сказочные [удалено]. wassat
    профессор
  18. Вася Свояков Сегодня, 21:43
    Мне абсолютно по барабану, что будет с Израилем! Я работаю дальнобойщиком, сейчас по работе застрял в Европе, вот европейцев мне жаль, скоро арабы снесут их культурное благополучие! И побегут они в Россию, спасаться от диких людей, в Сибирь побегут, в Сибирь!
    Вася Свояков
    1. профессор Сегодня, 21:58
      Цитата: Вася Свояков
      Мне абсолютно по барабану, что будет с Израилем!

      А какого тогда в теме про Израиль? wink

      Цитата: Вася Свояков
      Я работаю дальнобойщиком, сейчас по работе застрял в Европе, вот европейцев мне жаль, скоро арабы снесут их культурное благополучие! И побегут они в Россию, спасаться от диких людей, в Сибирь побегут, в Сибирь!

      Арабы побегут в Россию? Вам среднеазиатских гостей мало?
      профессор
  19. mko Сегодня, 22:04
    На состоявшейся в Стамбуле конференции Всемирного союза мусульманских ученых (ВСМУ) его президент, а также духовный лидер запрещенных в РФ «Братьев-мусульман» Юсуф Кардауи призвал правоверных вспомнить о временах, когда «мусульмане были правителями мира».

    Как сказал Кардауи, во времена пророка Мухаммеда и первых халифов ислам распространился от Аравийского полуострова до Китая, Индии, Азии и Европы. «Теперь наш долг – вернуть славу нации ислама, уммы обратно к тем дням, когда мусульмане были правителями мира. Это наше обещание умме», – заявил президент ВСМУ.

    Напомним, что группировка «Братья-мусульмане» и ВСМУ к России относятся враждебно. В 2012 году Юсуф Кардауи заявил: «Арабский и мусульманский мир должен встать против России. Мы должны бойкотировать Россию, зачислить ее в наши главные враги. Россия стала врагом номер один для ислама и мусульман». Нельзя не учитывать, что Кардауи проживает в Катаре, который в последнее время вступил в противоборство с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива. В этом противостоянии эмират стремится опереться на поддержку Ирана и в какой-то мере России.

    ---------------
    mko
  20. mko Сегодня, 22:11
    Напоминание:
    евреи претендуют только на Израиль (1/2 московской области), а исламу принадлежит вся Земля
    mko
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