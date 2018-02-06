Нетаньяху на Голанских высотах предостерёг Тегеран от создания военных баз в Сирии

Я бы никому не стал предлагать проверять Израиль на прочность.

Премьер-министр Израиля совершил первый за длительный период времени визит на Голанские высоты. Биньямин Нетаньяху добрался до территории, расположенной всего в трёх километрах от линии разграничения, которая была прописана документом от 1974 года. Во время своего краткосрочного визита Нетаньяху сделал ряд заявлений, касающихся вопроса безопасности в регионе.По словам израильского премьера, взглянувшего через специализированную военную оптику на сопредельные территории, Израиль прикладывает все силы для того, чтобы в регионе наступил мир, но при этом не исключает любого сценария.Заявление главы израильского кабинета министров приводит информационное агентство Reuters Биньямин Нетаньяху при этом добавил, что Ирану следует отказаться от идеи размещения своих военных баз на территории Сирии, а также от введения в эксплуатацию завода по производству ракет в соседней Ливане.Напомним, что ранее Нетаньяху встречался с президентом России. В ходе встречи обсуждались вопросы, которые Израиль воспринимает наиболее болезненно. Речь в первую очередь об усилении влияния Ирана в Сирии и готовности Тегерана развернуть военные базы в непосредственной близости из израильских границ.