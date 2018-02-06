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Нетаньяху на Голанских высотах предостерёг Тегеран от создания военных баз в Сирии
Премьер-министр Израиля совершил первый за длительный период времени визит на Голанские высоты. Биньямин Нетаньяху добрался до территории, расположенной всего в трёх километрах от линии разграничения, которая была прописана документом от 1974 года. Во время своего краткосрочного визита Нетаньяху сделал ряд заявлений, касающихся вопроса безопасности в регионе.
По словам израильского премьера, взглянувшего через специализированную военную оптику на сопредельные территории, Израиль прикладывает все силы для того, чтобы в регионе наступил мир, но при этом не исключает любого сценария.
Заявление главы израильского кабинета министров приводит информационное агентство Reuters:
Биньямин Нетаньяху при этом добавил, что Ирану следует отказаться от идеи размещения своих военных баз на территории Сирии, а также от введения в эксплуатацию завода по производству ракет в соседней Ливане.
Напомним, что ранее Нетаньяху встречался с президентом России. В ходе встречи обсуждались вопросы, которые Израиль воспринимает наиболее болезненно. Речь в первую очередь об усилении влияния Ирана в Сирии и готовности Тегерана развернуть военные базы в непосредственной близости из израильских границ.
По словам израильского премьера, взглянувшего через специализированную военную оптику на сопредельные территории, Израиль прикладывает все силы для того, чтобы в регионе наступил мир, но при этом не исключает любого сценария.
Заявление главы израильского кабинета министров приводит информационное агентство Reuters:
Я бы никому не стал предлагать проверять Израиль на прочность.
Биньямин Нетаньяху при этом добавил, что Ирану следует отказаться от идеи размещения своих военных баз на территории Сирии, а также от введения в эксплуатацию завода по производству ракет в соседней Ливане.
Напомним, что ранее Нетаньяху встречался с президентом России. В ходе встречи обсуждались вопросы, которые Израиль воспринимает наиболее болезненно. Речь в первую очередь об усилении влияния Ирана в Сирии и готовности Тегерана развернуть военные базы в непосредственной близости из израильских границ.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Netanyahu
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