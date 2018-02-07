Самоходный миномет NORINCO CS/SS6 (Китай)

По материалам сайтов:

http://military.china.com/

http://slide.mil.news.sina.com.cn/

http://imp-navigator.livejournal.com/

https://strangernn.livejournal.com/

В некоторых случаях войска не могут использовать «полноразмерные» самоходные артиллерийские установки, и потому им нужны компактные и легкие образцы с достаточно высокой огневой мощью. Свои варианты решения таких задач уже успели предложить несколько стран, в том числе Китайская Народная Республика. В недавнем прошлом промышленность этой страны представила сразу несколько артиллерийских самоходок с вооружением разных классов, построенных на общем шасси. В состав такого семейства вошел самоходный миномет CS/SS6.На протяжении нескольких последних лет китайская военно-промышленная корпорация NORINCO занимается тематикой легких артиллерийских самоходок с тем или иным вооружением. Время от времени на китайских выставках демонстрируются новые образцы подобных боевых машин. Особый интерес в этом контексте представляла выставка AirShow China 2016, прошедшая в г. Чжухай в позапрошлом году. В одном из павильонов этой выставки было представлено целое семейство новой военной техники, основанное на единой самоходной платформе повышенной проходимости.Развивая одну из существующих многоцелевых машин, китайские конструкторы создали перспективный легкий колесный вездеход, который тут же сделали носителем реактивных и ствольных артиллерийских систем, а также разнообразного вспомогательного оборудования. Специалистам и общественности показали транспортер в нескольких исполнениях, реактивную систему залпового огня, а также самоходную пушку и миномет. Последний демонстрировался под официальным названием CS/SS6.Оригинальный самоходный миномет построили на базе унифицированного восьмиколесного шасси, способного обеспечить достаточно высокую подвижность при минимальной массе конструкции. Такое же шасси использовалось и в ряде других проектов. В основе такой машины лежала конструкция многоцелевого транспортера CS/VP4, переработанная в соответствии с новыми задачами. В первую очередь, для размещения артиллерийских систем пришлось изменить его компоновку, перенеся силовой агрегат из кормы в переднюю часть корпуса.Отличаясь от других образцов установленным вооружением, боевая машина CS/SS6 имеет такое же шасси. Орудийная установка размещается на четырехосном колесном шасси, имеющем несколько характерных черт. Для сокращения габаритов и массы машины в целом шасси получило корпус с открытым размещением экипажа. Кроме того, оно не имеет бронирования, что, впрочем, не оказывает негативного влияния на общий уровень защиты экипажа и орудия: отсутствие полноценного закрытого корпуса не позволяет реализовать все преимущества брони. При этом удалось получить высокие показатели подвижности и проходимости на разных ландшафтах.Передняя часть корпуса шасси вмещает двигатель и часть элементов трансмиссии, она образует полноценный моторный отсек и получает соответствующие внешние обводы. Капот вездехода образован несколькими крупными панелями, соединенными под углом друг к другу. Передняя стенка и левый борт имеют решетки для подачи воздуха к силовой установке. Верхний лобовой лист представляет собой крышку моторного отсека и откидывается для доступа к агрегатам.Нижняя часть корпуса образует достаточно крупный герметичный объем для установки элементов трансмиссии и других агрегатов. На ее вертикальных бортах монтируются детали ходовой части. Выше колес борта корпуса образуют небольшие боковые ниши, в которых помещаются объемы для перевозки некоторых грузов. Позади моторного отсека предусматривается установка двух рабочих мест экипажа. За ними располагается крупная площадка, на которой монтируется некое подобие боевого отделения с вооружением.По известным данным, самоходный миномет CS/SS6 оснащается двигателем мощностью не более 90-100 л.с. и механической трансмиссией, обеспечивающей привод всех восьми колес. Колеса среднего диаметра с индивидуальной подвеской позволяют машине двигаться по разным поверхностям и преодолевать некрупные препятствия. Водные преграды шасси преодолевает вплавь.В кормовой части базового шасси конструкторы NORINCO разместили боевое отделение любопытного вида. На поворотном основании установлена прямоугольная площадка с невысокими бортами. В ее центре располагается лафет орудия, по бокам – места расчета. В корме площадки предусмотрены короба для боекомплекта. Такое боевое отделение отвечает основным требованиям к проекту, предусматривающим использование всех необходимых устройств при одновременном упрощении и облегчении конструкции.В центре поворотной платформы боевого отделения помещается лафет орудия, обеспечивающий только вертикальную наводку. Как и множество других систем своего класса, самоходный миномет CS/SS6 укомплектован противооткатными устройствами и не имеет плиты для передачи импульса отдачи на грунт. Тем не менее, на подобный лафет установлено тело именно миномета. Лафет и платформа имеют как ручные, так и механические приводы, управляемые наводчиком.Китайский проект предусматривает использование миномета калибром 81 мм, отличающегося большой длиной ствола. Точные параметры этого орудия неизвестны, но в походном положении дульная часть ствола находится, как минимум, на уровне лобового листа шасси. Таким образом, миномет должен показывать весьма высокие характеристики в части дульной энергии и, как следствие, дальности стрельбы.Ввиду большой длины ствола, миномет китайского производства заряжается с казенной части. Загрузка боеприпасов через дуло на практике невозможна. Для подачи мин и метательных зарядов используются кассеты, обеспечивающие возможность последовательного производства нескольких выстрелов. Калибр 81 мм указывает на возможность использования мин, построенных по стандартам НАТО. Благодаря этому перспективная боевая машина могла представлять интерес для тех или иных зарубежных армий. Существует большое количество типов стандартных 81-мм минометных мин, отличающихся классом, предназначением и основными характеристиками. Используя такие выстрелы, китайская машина CS/SS6 способна обстреливать цели на дальностях до 8-10 км.В качестве основы для самоходного миномета используется легкое колесное шасси повышенной проходимости с определенными ограничениями по грузоподъемности. Вследствие этого возимый боекомплект не превышает нескольких десятков мин. Для длительной стрельбы боевая машина нуждается в помощи подвозчиков боеприпасов. Впрочем, в условиях современной войны подобной технике не придется долго оставаться на одной позиции. Ввиду большого риска ответного удара на стрельбу отводится не слишком много времени, и в таком случае ограниченный боекомплект не будет большой проблемой.Штатное вспомогательное вооружение отсутствует. Ввиду экономии массы и места самоходный миномет не комплектуется пулеметом или дымовыми гранатометами. Тем не менее, экипаж должен иметь личное оружие, которое можно использовать для самообороны.Управление самоходным минометом типа CS/SS6 возлагается на экипаж из трех или четырех человек. В передней части машины, в условном отделении управления, находятся водитель и командир. Кормовое «боевое отделение» предназначается для работы наводчика и заряжающего. Экипаж не имеет никакой защиты, однако специфическая конструкция машины облегчает посадку и высадку.По разным оценкам, общая длина самоходного миномета NORINCO CS/SS6 превышает 4 м при ширине менее 1,7-1,8 м и высоте не более 1,7-2 м. Боевая масса не должна превышать 3-4 т. Использованное шасси позволяет машине двигаться по шоссе с высокой скоростью или перемещаться по бездорожью без серьезной потери в подвижности. Водные преграды преодолеваются вброд сходу и без особой подготовки. Невысокий борт и тяжелое вооружение, вероятно, не позволяют самоходке плавать.Новый китайский 81-мм самоходный миномет CS/SS6, построенный на базе унифицированного колесного шасси, был впервые представлен осенью 2016 года на выставке в Чжухае. Все семейство боевых и вспомогательных машин на общем шасси привлекло внимание специалистов и любителей техники, однако дальше этого дело, по-видимому, не пошло. Образцы новой техники демонстрировались на выставке с целью привлечения покупателей в лице тех или иных армий. Как показали дальнейшие события, а точнее их отсутствие, интерес к новым разработкам оказался весьма ограниченным и не привел к желаемым результатам.Выставка AirShow China 2016 закрылась более года назад, и, насколько известно, за прошедшее время ни одна из представленных артиллерийских самоходок от NORINCO не стала темой контракта на серийное производство. Боевые машины интересного облика, в том числе самоходный миномет CS/SS6, привлекли внимание, но не более того. Народно-освободительная армия Китая или вооруженные силы третьих стран не стали размещать заказы на приобретение такой техники. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем – неизвестно. Впрочем, к настоящему времени уже не осталось никаких поводов для оптимистических прогнозов.Причины такого итога проекта понятны. Как и любые другие образцы военной техники, самоходный миномет NORINCO CS/SS6 имеет сильные и слабые стороны. В его случае, по мнению потенциальных покупателей, минусы оказались сильнее плюсов. Подобно другим машинам с неоднозначным обликом и специфическими возможностями, этот образец не смог заинтересовать реальных заказчиков и продвинуться дальше стадии демонстрации на выставках.Главные плюсы китайского самоходного миномета связаны с применением легкого шасси повышенной проходимости. С его помощью боевая машина способна показывать высокие характеристики подвижности и быстро выходить на заданную огневую позицию с не самыми серьезными ограничениями в контексте выбора маршрута. Определенные преимущества машине придает длинноствольный 81-мм самозарядный миномет. От ряда других систем своего класса он отличается большей дальностью стрельбы. В некоторых случаях речь также идет и об увеличенной массе мины и росте ее заряда.Шасси и вооружение не лишены минусов. Так, легкий вездеход не имеет никакой защиты, и потому экипаж подвергается повышенным рискам даже при работе на удалении от переднего края. При контрбатарейном ударе противника риски возрастают многократно. В условиях прямого столкновения с противником живучесть боевой машины должна быть крайне низкой. Все это накладывает самые серьезные ограничения на способы и сферу применения техники.Использованный 81-мм скорострельный миномет дает определенные преимущества, но все же не лишен недостатков. Так, на дистанциях порядка 8-10 км гладкоствольное орудие вряд ли способно показывать высокую точность и кучность огня. Ограниченная скорострельность, в свою очередь, помешает быстрому и надежному поражению цели. В этом отношении боевая машина CS/SS6 может заметно уступать реактивной системе залпового огня на том же шасси. Ограниченный боекомплект, в зависимости от текущей обстановки, может быть недостатком. В то же время, в других условиях он может никак не сказываться на реальных возможностях миномета.В предложенном виде легкий самоходный миномет от NORINCO имеет весьма узкую сферу применения. Он оказывается машиной, которая должна быстро выйти на указанную позицию, в минимальное время израсходовать боекомплект и уйти с места во избежание ответного удара. Специфический облик и характерные проблемы приводят к тому, что CS/SS6 вряд ли может считаться заменой или конкурентом иных самоходных артиллерийских систем, построенных на основе защищенных шасси. Впрочем, в своей категории легких самоходных машин с минометами средних калибров этот образец может смотреться неплохо.Тем не менее, потенциальные покупатели новой техники от китайского производителя проанализировали ее потенциал и сделали свои выводы. Отсутствие заказов на серийное производство минометов NORINCO CS/SS6 и других унифицированных образцов показывает, что подобная техника не заинтересовала армии мира. Характерные недостатки перевесили все преимущества и закрыли китайским боевым машинам дорогу в войска тех или иных стран. Сразу несколько проектов, казавшихся многообещающими и перспективными, не оправдали надежд. Однако корпорация NORINCO не стала печалиться по этому поводу и продолжила разработку новых самоходных артиллерийских установок.