23:28 06 февраля

Взять реванш: кому выгодно уничтожение российского Су-25 в Сирии

Самолет с телом погибшего в Сирии российского пилота Су-25 Романа Филипова приземлился на территории Российской Федерации. Пока не ясно, каким образом Минобороны удалось договориться с боевиками, но скорее всего в данном вопросе содействие оказала Турция. Также сообщается, что в месте с телом летчика российский борт доставил некоторые части сбитого штурмовика.

Российская общественность продолжает обсуждать этот печальный инцидент, произошедший в Сирии. До сих пор не ясно, из какого ПЗРК был сбит самолет ВКС, и как комплекс попал в руки боевиков.

С одной стороны, давно известно о наличии подобного оружия в арсенале террористов. В свое время им удалось захватить переносные зенитно-ракетные комплексы у сирийской и иракской армий. С другой стороны, не так давно стало известно о скрытых поставках таких систем американцами в интересах курдов. Последние, впоследствии, потеряли один ПЗРК в боях с протурецкими боевиками.


Кто был заинтересован в таком развитии событий?



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Комментарии 8

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  1. Чичиков Сегодня, 19:40
    Пока не ясно, каким образом Минобороны удалось договориться с боевиками, но скорее всего в данном вопросе содействие оказала Турция

    Чего не ясно? Зачем наводить тень на плетень? Сразу прокомментировали, что через посредничество военной разведки Турции.
    Чичиков
    1. Вас Влад Сегодня, 20:51
      Цитата: Чичиков
      Пока не ясно, каким образом Минобороны удалось договориться с боевиками, но скорее всего в данном вопросе содействие оказала Турция

      А от куда информация что с ними договорились?А не может быть так например что их банально уничтожили спецы при поддержке турков?Местоположение было известно.
      Вас Влад
      1. Чичиков Сегодня, 22:29
        Об этом сообщили в Министерстве Обороны.
        «Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
        Источник: http://rusvesna.su/news/1517922425
        Чичиков
  2. Egorovich Сегодня, 19:54
    Уничтожение российского самолета выгодно только самой подлейшей стране на Земле - это матрасии. Вопрос кому это выгодно можно даже и не задавать. Все и так написано черным по белому.
    Egorovich
  3. Sonet Сегодня, 20:39
    Такое ощущение,что на этой печальной новости теперь все СМИ будут ,,ловить хайпа,,.
    Sonet
    1. Вас Влад Сегодня, 20:54
      Цитата: Sonet
      Такое ощущение,что на этой печальной новости теперь все СМИ будут ,,ловить хайпа,,.

      Наверно вы немного другой.
      Вас Влад
  4. Ехникнер Сегодня, 21:14
    Там идёт война.А на войне доверять надо только самому себе,раз ввязался.В Сирии у всех борьба за свои интересы.В частности и у Эрдогана,и довольно хитрые,он играет в двойную,даже в тройную игру.Нельзя доверять туркам.Доверие к ним-это вариант русской рулетки.
    Не буду повторяться и писать,что делал немало раз...Но всё же-может когда-то всплывёт кое-что.Не дай Бог кое-что произойдёт опять.И вспомнятся слова "нож в спину".В очередной раз...................................
    Ехникнер
  5. Дедсаня Сегодня, 22:31
    Турки опять мечются между США и Россией в сирийском конфликте.
    Дедсаня
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