Взять реванш: кому выгодно уничтожение российского Су-25 в Сирии

Самолет с телом погибшего в Сирии российского пилота Су-25 Романа Филипова приземлился на территории Российской Федерации. Пока не ясно, каким образом Минобороны удалось договориться с боевиками, но скорее всего в данном вопросе содействие оказала Турция. Также сообщается, что в месте с телом летчика российский борт доставил некоторые части сбитого штурмовика.



Российская общественность продолжает обсуждать этот печальный инцидент, произошедший в Сирии. До сих пор не ясно, из какого ПЗРК был сбит самолет ВКС, и как комплекс попал в руки боевиков.



С одной стороны, давно известно о наличии подобного оружия в арсенале террористов. В свое время им удалось захватить переносные зенитно-ракетные комплексы у сирийской и иракской армий. С другой стороны, не так давно стало известно о скрытых поставках таких систем американцами в интересах курдов. Последние, впоследствии, потеряли один ПЗРК в боях с протурецкими боевиками.





Кто был заинтересован в таком развитии событий?









