Блеск и нищета бывших членов ОВД, а теперь НАТО

Наблюдая за постоянными движениями рядом с нашими границами в исполнении наших бывших союзников по Организации Варшавского договора (ОВД), рано или поздно, но задаешь себе вопрос: кто вы, хлопцы? ОВД или НАТО?Так-то НАТО, а по сути?А по сути всё это не более чем вывеска и разговоры о интеграции и унификации. Блеск и нищета куртизанок, как было сказано в классическом романе господина де Бальзака.Возможно, что и финал будет таким же.Взять поляков. Ушлые ребята. Все-таки выдрали себе «Патриоты» по дешевке. Министр обороны Блащак радостно об этом объявил на днях. Действительно, поляки красавцы, 4,5 миллиарда долларов – это сделка если не века, то для бывшего соцлагеря выдающаяся.Но – единичная.Не особенно могут похвастаться наши бывшие союзники наличием оружия и техники, соответствующей стандартам НАТО.То есть в НАТО вступить-то вступили, а дальше? А дальше всё, деньги кончились. Потому что есть, тому и рады.Танки? Кроме, опять же, поляков, у остальных на вооружении все те же Т-72. И даже БРЭМы на базе Т-55 все еще служат. Да и сами Т-55 на хранении у многих имеются. Крепко сладили.А натовские машины есть только в Польше. Более 200 немецких «Леопардов». И вроде как «свои» 232 единицы PT-91 Twardy. Правда, по сути это опять-таки Т-72, произведенный по лицензии.У остальных и того нет.Естественно, остались сотни, если не тысячи БТР-60 и 70, МТ-ЛБ, БМП-1 и 2, БРДМ…И в артиллерии не лучше обстоит дело. Смотрим на вооружение Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Словении, Чехии и Черногории и видим знакомые маркировки."Гвоздика", "Акация", Д-20, БМ-21 "Град" и так далее. Болгары как-то еще умудрились сохранить несколько пусковых установок комплекса «Точка».Про ПВО вообще молчим. До польской сделки с «Патриотами» только румыны урвали каким-то странным образом 8 комплексов MIM-23 «Hawk». Их, правда, новыми не назвать никак, и даже на звание «свежих» не претендуют, но… Несколько выделяются на фоне С-125 и С-200 у остальных.Ах да, болгары и словаки успели получить от СССР по одному дивизиону С-300 ПМУ. Но это тоже не панацея для ПВО.И из всего «великолепия» за почти 30 лет, что прошли с момента роспуска ОВД, в реальной боеготовности пребывают отдельные уцелевшие комплексы, не более того.Системы ПВО ОВД/НАТО нет. Кого это может порадовать? Опустим.В армейском ПВО абсолютно та же самая картина.Комплексы 9K33 "Оса-АК", 2К12 "Куб", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК «Стрела-10», ЗУ-23. И явно от них отказываться бывшие союзники не собираются. Более того, из кожи вон лезут, чтобы оставить при себе.Польша модернизирует "Шилки", комплекс "Оса" переделывает под немецкие зенитные ракеты IRIS-T. Чехия переделывает ЗРК "Куб" для использования итальянских зенитных ракет «Aspidе 2000».Стандарты стандартами, а деньги счет любят. Особенно если речь идет о первоклассных и надежных ракетах нового поколения. Понятно, речь идет о российской продукции. Но ведь НАТО же…Да, и с теми, против кого будут бороться системы ПВО, тоже не очень все красиво. Речь об авиации.Как ни старались новобранцы НАТО оставить на вооружении советские МиГ-29 и МиГ-21, увы, ресурс самолета – вещь не бесконечная. Не танк. Но старшие братья по НАТО не спешат заменять авиапарк младшеньким. Тем более – за свой счет.Да, кое-что из европейского летающего секонд-хенда перепадает. Польша и Румыния заимели в свои ВВС F-16, а венгры так и вообще избавились от советского наследия, получив в лизинг аж 12 штук Saab JAS 39 Gripen.У остальных, увы, печаль и тоска. Да, болгары приценивались к F-16, но увы, цена оказалась неподъемной. А Хорватия так и вообще одним разом лишилась части своих ВВС, передав МиГ-21 на ремонт Украине. Теперь ни самолетов, ни шансов вернуть деньги.Остается только констатировать тот факт, что игрушки в независимость – это одно, а вот игры с нацбезопасностью – совершенно другое.Страны Восточной Европы с огромной охотой вышли из блока ОВД и упали в объятия НАТО. Демократизировались, так сказать. Порвали с коммунистическим прошлым. Демократические революции победили.Но, как сказал в свое время один из идеологов коммунизма (вот странность, да?), «революция только тогда стоит чего-то, когда она способна себя защитить». Сказавший эту фразу в революциях толк знал.И на деле получилось, что защищать достижения демократии придется (вроде бы пока) наследием проклятого коммунистического прошлого.В НАТО эта проблема мало кого интересовала. И, надо сказать, старшие братья по НАТО ситуацию не усугубляли. Есть деньги — будет вам новое (или не очень) западное, нет — сидите с советским.Все и сидят. Более того, никто и не торопится отправлять советскую технику на металл. И причина даже не в отсутствии денег на новую западную. На территории Восточной Европы действует в той или иной степени около 300 предприятий военного характера.По производству боеприпасов, обслуживанию, ремонту и модернизации техники. Как военной, так и сопутствующей. И, естественно, все эти заводы построены после Второй мировой по советским стандартам.И на этих заводах работает изрядное количество людей.Конечно, можно переоснастить, например, патронный завод. Или завод по ремонту бронетехники. Переоснастить – это в первую очередь, обучить персонал. Были бы деньги.А с деньгами не очень…Получается, что полный отказ от советской техники способен отвесить такого пинка военно-промышленным комплексам бывших стран-участниц ОВД, что дай бог, чтобы обошлось дело нокдауном.Да и навар в случае продажи третьим странам весьма хорош. Советская техника пользуется спросом, так как соотношение цена/качество на должном уровне.Сколько своей техники продала Украина, вспоминать не будем. В ту же Грузию. Румыния вообще имеет репутацию евросклада запасных частей. Болгария отметилась продажей своих запасав на Ближний Восток. И так поступают все. И это нормально.Советская техника вырабатывает или уже фактически выработала свой ресурс. И избавляться от нее надо, тем более, если покупают. Но дальше что?Рано или поздно настанет момент, когда запасы советского вооружения просто закончатся. Как сегодня на Украине. И дальше?Интересно, что будут делать военные ведомства этих стран?В упомянутом мной произведении Оноре де Бальзака один из главных героев выкрутился из ситуации и остался жив. В отличие от остальных. Но это всего-навсего роман…Действительность для наших бывших союзников может оказаться совершенной иной. С менее симпатичным финалом.