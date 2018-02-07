11:32 07 февраля

Блеск и нищета бывших членов ОВД, а теперь НАТО



Наблюдая за постоянными движениями рядом с нашими границами в исполнении наших бывших союзников по Организации Варшавского договора (ОВД), рано или поздно, но задаешь себе вопрос: кто вы, хлопцы? ОВД или НАТО?

Так-то НАТО, а по сути?


А по сути всё это не более чем вывеска и разговоры о интеграции и унификации. Блеск и нищета куртизанок, как было сказано в классическом романе господина де Бальзака.

Возможно, что и финал будет таким же.

Взять поляков. Ушлые ребята. Все-таки выдрали себе «Патриоты» по дешевке. Министр обороны Блащак радостно об этом объявил на днях. Действительно, поляки красавцы, 4,5 миллиарда долларов – это сделка если не века, то для бывшего соцлагеря выдающаяся.

Но – единичная.

Не особенно могут похвастаться наши бывшие союзники наличием оружия и техники, соответствующей стандартам НАТО.

То есть в НАТО вступить-то вступили, а дальше? А дальше всё, деньги кончились. Потому что есть, тому и рады.

Танки? Кроме, опять же, поляков, у остальных на вооружении все те же Т-72. И даже БРЭМы на базе Т-55 все еще служат. Да и сами Т-55 на хранении у многих имеются. Крепко сладили.

А натовские машины есть только в Польше. Более 200 немецких «Леопардов». И вроде как «свои» 232 единицы PT-91 Twardy. Правда, по сути это опять-таки Т-72, произведенный по лицензии.

Блеск и нищета бывших членов ОВД, а теперь НАТО


У остальных и того нет.

Естественно, остались сотни, если не тысячи БТР-60 и 70, МТ-ЛБ, БМП-1 и 2, БРДМ…



И в артиллерии не лучше обстоит дело. Смотрим на вооружение Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Словении, Чехии и Черногории и видим знакомые маркировки.

"Гвоздика", "Акация", Д-20, БМ-21 "Град" и так далее. Болгары как-то еще умудрились сохранить несколько пусковых установок комплекса «Точка».

Про ПВО вообще молчим. До польской сделки с «Патриотами» только румыны урвали каким-то странным образом 8 комплексов MIM-23 «Hawk». Их, правда, новыми не назвать никак, и даже на звание «свежих» не претендуют, но… Несколько выделяются на фоне С-125 и С-200 у остальных.

Ах да, болгары и словаки успели получить от СССР по одному дивизиону С-300 ПМУ. Но это тоже не панацея для ПВО.

И из всего «великолепия» за почти 30 лет, что прошли с момента роспуска ОВД, в реальной боеготовности пребывают отдельные уцелевшие комплексы, не более того.

Системы ПВО ОВД/НАТО нет. Кого это может порадовать? Опустим.

В армейском ПВО абсолютно та же самая картина.

Комплексы 9K33 "Оса-АК", 2К12 "Куб", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК «Стрела-10», ЗУ-23. И явно от них отказываться бывшие союзники не собираются. Более того, из кожи вон лезут, чтобы оставить при себе.





Польша модернизирует "Шилки", комплекс "Оса" переделывает под немецкие зенитные ракеты IRIS-T. Чехия переделывает ЗРК "Куб" для использования итальянских зенитных ракет «Aspidе 2000».

Стандарты стандартами, а деньги счет любят. Особенно если речь идет о первоклассных и надежных ракетах нового поколения. Понятно, речь идет о российской продукции. Но ведь НАТО же…

Да, и с теми, против кого будут бороться системы ПВО, тоже не очень все красиво. Речь об авиации.



Как ни старались новобранцы НАТО оставить на вооружении советские МиГ-29 и МиГ-21, увы, ресурс самолета – вещь не бесконечная. Не танк. Но старшие братья по НАТО не спешат заменять авиапарк младшеньким. Тем более – за свой счет.



Да, кое-что из европейского летающего секонд-хенда перепадает. Польша и Румыния заимели в свои ВВС F-16, а венгры так и вообще избавились от советского наследия, получив в лизинг аж 12 штук Saab JAS 39 Gripen.

У остальных, увы, печаль и тоска. Да, болгары приценивались к F-16, но увы, цена оказалась неподъемной. А Хорватия так и вообще одним разом лишилась части своих ВВС, передав МиГ-21 на ремонт Украине. Теперь ни самолетов, ни шансов вернуть деньги.



Остается только констатировать тот факт, что игрушки в независимость – это одно, а вот игры с нацбезопасностью – совершенно другое.

Страны Восточной Европы с огромной охотой вышли из блока ОВД и упали в объятия НАТО. Демократизировались, так сказать. Порвали с коммунистическим прошлым. Демократические революции победили.

Но, как сказал в свое время один из идеологов коммунизма (вот странность, да?), «революция только тогда стоит чего-то, когда она способна себя защитить». Сказавший эту фразу в революциях толк знал.

И на деле получилось, что защищать достижения демократии придется (вроде бы пока) наследием проклятого коммунистического прошлого.

В НАТО эта проблема мало кого интересовала. И, надо сказать, старшие братья по НАТО ситуацию не усугубляли. Есть деньги — будет вам новое (или не очень) западное, нет — сидите с советским.



Все и сидят. Более того, никто и не торопится отправлять советскую технику на металл. И причина даже не в отсутствии денег на новую западную. На территории Восточной Европы действует в той или иной степени около 300 предприятий военного характера.

По производству боеприпасов, обслуживанию, ремонту и модернизации техники. Как военной, так и сопутствующей. И, естественно, все эти заводы построены после Второй мировой по советским стандартам.

И на этих заводах работает изрядное количество людей.

Конечно, можно переоснастить, например, патронный завод. Или завод по ремонту бронетехники. Переоснастить – это в первую очередь, обучить персонал. Были бы деньги.

А с деньгами не очень…

Получается, что полный отказ от советской техники способен отвесить такого пинка военно-промышленным комплексам бывших стран-участниц ОВД, что дай бог, чтобы обошлось дело нокдауном.

Да и навар в случае продажи третьим странам весьма хорош. Советская техника пользуется спросом, так как соотношение цена/качество на должном уровне.



Сколько своей техники продала Украина, вспоминать не будем. В ту же Грузию. Румыния вообще имеет репутацию евросклада запасных частей. Болгария отметилась продажей своих запасав на Ближний Восток. И так поступают все. И это нормально.

Советская техника вырабатывает или уже фактически выработала свой ресурс. И избавляться от нее надо, тем более, если покупают. Но дальше что?

Рано или поздно настанет момент, когда запасы советского вооружения просто закончатся. Как сегодня на Украине. И дальше?

Интересно, что будут делать военные ведомства этих стран?

В упомянутом мной произведении Оноре де Бальзака один из главных героев выкрутился из ситуации и остался жив. В отличие от остальных. Но это всего-навсего роман…

Действительность для наших бывших союзников может оказаться совершенной иной. С менее симпатичным финалом.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 24

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:02
    Сын старосты пшёл в армию осенью . Говорит табуретки в казарме ещё советские ! А автомата, за три месяца в глаза не видел ! Что уж говорить о стрельбе .
    ФЕОДОР
    1. сибиралт Сегодня, 07:41
      Роман! Вообще то французы обращались к Бальзаку используя месье, а не господин.
      А за статью спасибо! Есть над чем задуматься.
      сибиралт
      1. verner1967 Сегодня, 10:13
        Цитата: сибиралт
        Есть над чем задуматься.

        Ну да, непонятно, автор в экстазе от того что НАТОвские партнёры за деньги технику продают, а СССР даром раздавал? Так и слава Богу, хватит полмира за свой счёт кормить.
        verner1967
        1. ZXTomcat3270 Сегодня, 10:54
          А сейчас не кормим? Разве что масштабы изменились и форма. Выдача заведомо невозвратных кредитов странам третьего мира, списание долгов, продажа С-400 Турции в кредит, опять же с минимальными шансами на возврат. Это разве что-то другое?
          ZXTomcat3270
  2. апро Сегодня, 07:11
    О чём статья?не важно какое у них оружие.важно то что уровень опасности войны в Европе по сравнению с временами овд вырос в разы.у России нет никаких рычагов влияния на ситуацию.и потеряв союзников в европе россия приобрела противников.слабых никчёмных но врагов.
    апро
    1. К0щей Сегодня, 07:23
      Цитата: апро
      потеряв союзников в европе россия приобрела противников.слабых никчёмных но врагов

      во многих ситуациях лучше известный враг, чем очень хр.новый друг. то, что прибалты, поляки, румыны, венгры и многие другие всегда были хр.новыми друзьями, мне кажется, доказывать не нужно. теперь они официально не друзья, и это упрощает жизнь.
      К0щей
      1. апро Сегодня, 07:27
        Не согласен.тогда линия противостояния проходила по Эльбе сейчас под Ленинградом.и не все там были нашими противниками здоровые силы стояли у руля.
        апро
        1. К0щей Сегодня, 07:30
          Цитата: апро
          тогда линия противостояния проходила по Эльбе сейчас под Ленинградом

          ммм... я предпочту стоять под Ленинградом и быть уверенным, что меня не ударят в спину, нежели перед Эльбой и думать: поддержат меня панове или всадят очередь с воплями "за демократию"?
          К0щей
        2. baudolino Сегодня, 07:36
          Вот что-что, а воевать эти вояки точно не желают. Максимум их возможностей - это оплачиваемые миссии где-нибудь в Африках.
          baudolino
          1. ротмистр Сегодня, 08:01
            Уважаемый Роман. Объясните мне непутевому; вам жалко, что мы не успели "за так "полностью перевооружить бывших членов Варшавского договора? Или Вы жалеете, что бывшим Союзным республикам мало современной , на тот момент, техники оставили? А может о том, что не все высокотехнологичное производство перенесли из РСФСР в УССР, БССР и др. союзные республики? Мне вообще хорошо, если они будут больше тратить денег на современное вооружение. Чем больше потратят, тем ниже уровень жизни. Чем ниже уровень жизни, тем быстрее поймут, что кроме русских, на планете добросердечных дураков нет. А это хоть маленький, но плюс в копилку ненависти к США.
            ротмистр
            1. армеец2 Сегодня, 10:49
              Цитата: ротмистр
              Уважаемый Роман. Объясните мне непутевому

              Разрешите, уважаемый Ротмистр, я Вам за Романа объясню.
              Ничего ему не жалко. Просто захотелось блеснуть сарказмом, а темы не знает.
              Руководству бывших стран ОВД вообще никакое вооружение не нужно. Им нужен "натовский зонтик" и причастность к главной и единственной военно-политической организации.
              Мне пришлось послужить при штабе ВГК ОВС НАТО в Европе. Можно сказать, что я немного знаю эту проблему изнутри.
              Бывшие страны ОВД брали на себя обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП. А делают это только Эстония и Польша (+ еще Греция и Великобритания). При приеме никто не рассматривал эти страны с точки зрения военного потенциала. В конце 80-х - начале 90-х годов благодаря усилиям Горбачева и Ельцина на просторах соцлагеря и СССР начались центробежные процессы. Для того, чтобы оторвать бывшие соцстраны и республики СССР от России США воплотили в жизнь прекрасную идею - программу "Партнерство ради мира", + подвесили морковку в виде перспективы вхождения в НАТО.
              А если говорить о вооруженных силах европейских членов НАТО, то ВС, в нашем понимании (виды, рода войск, соединения), имеют, пожалуй, только Германия, Великобритания, Франция, Италия и Польша. У остальных, условно, некий набор воинских частей и подразделений. Исходя из этого, "новые" члены НАТО обязаны выделить в ОВС НАТО какие-то подразделения. Например, батальон РХБЗ, или инженерный батальон и т.п.
              А старое советское ВВТ они будут содержать до тех пор, пока будут оставаться остаточная стоимость и возможность их продать.
              армеец2
      2. Serg65 Сегодня, 10:52
        Цитата: К0щей
        мне кажется, доказывать не нужно

        От чего же? Докажите мне что ГДР, БНР, ВНР и ЧССР были плохими друзьями, будьте любезны!
        Serg65
    2. seti Сегодня, 10:11
      Цитата: апро
      О чём статья?не важно какое у них оружие.важно то что уровень опасности войны в Европе по сравнению с временами овд вырос в разы.у России нет никаких рычагов влияния на ситуацию.и потеряв союзников в европе россия приобрела противников.слабых никчёмных но врагов.

      Автор статьи забыл упомянуть что эти бывшие наши союзники а теперь открытые враги поставляют пусть старое но тем не менее оружие и боеприпасы в страну 4о4. А им взамен помогают с натовским вооружением. Как той же Польше. Либо деньжат подкидуют.
      seti
      1. Serg65 Сегодня, 11:02
        Цитата: seti
        эти бывшие наши союзники а теперь открытые враги

        what А почему наши союзники стали нашими врагами???
        Serg65
    3. verner1967 Сегодня, 10:14
      Цитата: апро
      потеряв союзников в европе россия приобрела противников.слабых никчёмных но врагов.

      Так значит они и союзники такие были, как сейчас враги, только за счёт СССР.
      verner1967
  3. MadCat Сегодня, 08:22
    Посадили свои войска на голодный паек, но сейчас помаленьку очухиваются. После курса Путина на вставаниесколен многие одумались и начинают активно вооружатся. request
    MadCat
  4. Strashila Сегодня, 09:17
    Ситуация в Ираке, Афганистане, Сирии показала... не стоит отказываться от советского, что работает не хуже западного нового, при должной эксплуатации.
    Strashila
  5. Albatroz Сегодня, 09:42
    Мы (во времена Союза) отдавали им лучшее
    А сейчас...
    Пусть сравнят
    Albatroz
    1. verner1967 Сегодня, 10:18
      Цитата: Albatroz
      Мы (во времена Союза) отдавали им лучшее

      Ага, особенно, танк Т-64, перехватчик Су-9, например ))) Причём, секретили изо всех сил. И вот именно, что отдавали, а надо было продавать. Не вытянуло государство и рухнуло
      verner1967
  6. Rey_ka Сегодня, 09:48
    я так понимаю если бы сейчас началась вторая мировая. Адольф аллооизович прошелся бы парадом без единого выстрела
    Rey_ka
  7. sivuch Сегодня, 10:12
    Ах да, болгары и словаки успели получить от СССР по одному дивизиону С-300 ПМУ. Но это тоже не панацея для ПВО
    ---
    не совсем так . До развала Союза С-300 успели поставить только братушкам и дедеронам , причем с очень сильным обрезанием - в частности , без штатной КП и СОЦки .Причем не знаю , успели ли из ГДР вывезти С-300 .Для сравнения - в одну из ТД ННА успели отправить оборудование для АСУ Маневр , так его , да , вывезли . А словакам - несколько позднее , при пересстроечном бардаке . там дело темное .
    sivuch
  8. Победыч Сегодня, 10:18
    А вот как накрутят хвоста Польше. Заставят отрабатывать и потребуют. Идти по команде от реальных хозяев застрельщиком в первой линии на Россию. Потому как должна по самое не могу и славяне - западу не жалко, пусть славяне славян бьют.
    И будет Польше хороший останавливающий удар в хрюсло. Просто чтобы стоп и не лезла дальше.
    Вопрос: когда это будет, под какой момент и кому именно сие планируется выгодным. И в чём именно.
    Победыч
  9. pytar Сегодня, 10:57
    Интересная статия! Спасибо автору! good
    Но, как сказал в свое время один из идеологов коммунизма (вот странность, да?), «революция только тогда стоит чего-то, когда она способна себя защитить». Сказавший эту фразу в революциях толк знал.

    Стоявшие в ОВД восточно-европейские страны придерживались к общей линии противостояния Социалистической системой против Капиталистической. Весде вокруг были враги! Идеологические! Приходилось поддерживать "прогресивого человечества" и всяких "революционных режимах" в мире. Так делали и капиталистические страны, поддерживая все "антикомунистическое". Была взаимная угроза, вооружались! Тратили огромные средства!
    И на деле получилось, что защищать достижения демократии придется (вроде бы пока) наследием проклятого коммунистического прошлого.

    Пал социализм, пошло на нет комунистческое движение. Все бывшие члены ОВД воглаве с РФ пошли по капиталистический путь. Ныне в многие западно-европейские и восточно-европейские страны, правять партии левого толка. Нет прежних врагов, нет угроз такого типа, которые вынуждали бы странах ВЕ вооружатся до зубах! Если во времена противопостояние между ОВД и НАТО, соцстраны тратили по разные източники 15-30% ВВП на вооружения, ныне тратят менше 1%! Это хватает на обеспечение колективной безопасности.
    Страны Восточной Европы с огромной охотой вышли из блока ОВД и упали в объятия НАТО. Демократизировались, так сказать. Порвали с коммунистическим прошлым

    Воглаве с РФ! Из СССР /Горбачев/ все началось! К тому РФ до 2007 г. да и позже весьма активно участвовала во всех партнерские программы с НАТО! Помню, с Ельцином даже погаваривали о вхождении самой России в блока! Насколько сериозно, это уже другой вопрос...
    Советская техника вырабатывает или уже фактически выработала свой ресурс. И избавляться от нее надо, тем более, если покупают. Но дальше что? Рано или поздно настанет момент, когда запасы советского вооружения просто закончатся. Как сегодня на Украине. И дальше?Интересно, что будут делать военные ведомства этих стран?

    А дальше будут по мере надобностью, обновлять оружия. Поднимут военных бюджетов до 2-2,5 %, что вероятно хватит. Будут финансировать свои национальные программы. Что то модернизируют, что то купят.
    pytar
  10. амурец Сегодня, 11:18
    Про ПВО вообще молчим. До польской сделки с «Патриотами» только румыны урвали каким-то странным образом 8 комплексов MIM-23 «Hawk». Их, правда, новыми не назвать никак, и даже на звание «свежих» не претендуют, но…

    Румыны и поляки стали заложниками свои политиков, разрешивших США установить комплексы ПРО, а то что они получают средства ПВО ещё ничего не говорит. Скорее всего, это средства прикрытия для американских комплексов ПРО, а не средства защиты народов эти стран.
    амурец
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