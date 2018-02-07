Блеск и нищета бывших членов ОВД, а теперь НАТО
Наблюдая за постоянными движениями рядом с нашими границами в исполнении наших бывших союзников по Организации Варшавского договора (ОВД), рано или поздно, но задаешь себе вопрос: кто вы, хлопцы? ОВД или НАТО?
Так-то НАТО, а по сути?
А по сути всё это не более чем вывеска и разговоры о интеграции и унификации. Блеск и нищета куртизанок, как было сказано в классическом романе господина де Бальзака.
Возможно, что и финал будет таким же.
Взять поляков. Ушлые ребята. Все-таки выдрали себе «Патриоты» по дешевке. Министр обороны Блащак радостно об этом объявил на днях. Действительно, поляки красавцы, 4,5 миллиарда долларов – это сделка если не века, то для бывшего соцлагеря выдающаяся.
Но – единичная.
Не особенно могут похвастаться наши бывшие союзники наличием оружия и техники, соответствующей стандартам НАТО.
То есть в НАТО вступить-то вступили, а дальше? А дальше всё, деньги кончились. Потому что есть, тому и рады.
Танки? Кроме, опять же, поляков, у остальных на вооружении все те же Т-72. И даже БРЭМы на базе Т-55 все еще служат. Да и сами Т-55 на хранении у многих имеются. Крепко сладили.
А натовские машины есть только в Польше. Более 200 немецких «Леопардов». И вроде как «свои» 232 единицы PT-91 Twardy. Правда, по сути это опять-таки Т-72, произведенный по лицензии.
У остальных и того нет.
Естественно, остались сотни, если не тысячи БТР-60 и 70, МТ-ЛБ, БМП-1 и 2, БРДМ…
И в артиллерии не лучше обстоит дело. Смотрим на вооружение Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словакии, Словении, Чехии и Черногории и видим знакомые маркировки.
"Гвоздика", "Акация", Д-20, БМ-21 "Град" и так далее. Болгары как-то еще умудрились сохранить несколько пусковых установок комплекса «Точка».
Про ПВО вообще молчим. До польской сделки с «Патриотами» только румыны урвали каким-то странным образом 8 комплексов MIM-23 «Hawk». Их, правда, новыми не назвать никак, и даже на звание «свежих» не претендуют, но… Несколько выделяются на фоне С-125 и С-200 у остальных.
Ах да, болгары и словаки успели получить от СССР по одному дивизиону С-300 ПМУ. Но это тоже не панацея для ПВО.
И из всего «великолепия» за почти 30 лет, что прошли с момента роспуска ОВД, в реальной боеготовности пребывают отдельные уцелевшие комплексы, не более того.
Системы ПВО ОВД/НАТО нет. Кого это может порадовать? Опустим.
В армейском ПВО абсолютно та же самая картина.
Комплексы 9K33 "Оса-АК", 2К12 "Куб", ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗРК «Стрела-10», ЗУ-23. И явно от них отказываться бывшие союзники не собираются. Более того, из кожи вон лезут, чтобы оставить при себе.
Польша модернизирует "Шилки", комплекс "Оса" переделывает под немецкие зенитные ракеты IRIS-T. Чехия переделывает ЗРК "Куб" для использования итальянских зенитных ракет «Aspidе 2000».
Стандарты стандартами, а деньги счет любят. Особенно если речь идет о первоклассных и надежных ракетах нового поколения. Понятно, речь идет о российской продукции. Но ведь НАТО же…
Да, и с теми, против кого будут бороться системы ПВО, тоже не очень все красиво. Речь об авиации.
Как ни старались новобранцы НАТО оставить на вооружении советские МиГ-29 и МиГ-21, увы, ресурс самолета – вещь не бесконечная. Не танк. Но старшие братья по НАТО не спешат заменять авиапарк младшеньким. Тем более – за свой счет.
Да, кое-что из европейского летающего секонд-хенда перепадает. Польша и Румыния заимели в свои ВВС F-16, а венгры так и вообще избавились от советского наследия, получив в лизинг аж 12 штук Saab JAS 39 Gripen.
У остальных, увы, печаль и тоска. Да, болгары приценивались к F-16, но увы, цена оказалась неподъемной. А Хорватия так и вообще одним разом лишилась части своих ВВС, передав МиГ-21 на ремонт Украине. Теперь ни самолетов, ни шансов вернуть деньги.
Остается только констатировать тот факт, что игрушки в независимость – это одно, а вот игры с нацбезопасностью – совершенно другое.
Страны Восточной Европы с огромной охотой вышли из блока ОВД и упали в объятия НАТО. Демократизировались, так сказать. Порвали с коммунистическим прошлым. Демократические революции победили.
Но, как сказал в свое время один из идеологов коммунизма (вот странность, да?), «революция только тогда стоит чего-то, когда она способна себя защитить». Сказавший эту фразу в революциях толк знал.
И на деле получилось, что защищать достижения демократии придется (вроде бы пока) наследием проклятого коммунистического прошлого.
В НАТО эта проблема мало кого интересовала. И, надо сказать, старшие братья по НАТО ситуацию не усугубляли. Есть деньги — будет вам новое (или не очень) западное, нет — сидите с советским.
Все и сидят. Более того, никто и не торопится отправлять советскую технику на металл. И причина даже не в отсутствии денег на новую западную. На территории Восточной Европы действует в той или иной степени около 300 предприятий военного характера.
По производству боеприпасов, обслуживанию, ремонту и модернизации техники. Как военной, так и сопутствующей. И, естественно, все эти заводы построены после Второй мировой по советским стандартам.
И на этих заводах работает изрядное количество людей.
Конечно, можно переоснастить, например, патронный завод. Или завод по ремонту бронетехники. Переоснастить – это в первую очередь, обучить персонал. Были бы деньги.
А с деньгами не очень…
Получается, что полный отказ от советской техники способен отвесить такого пинка военно-промышленным комплексам бывших стран-участниц ОВД, что дай бог, чтобы обошлось дело нокдауном.
Да и навар в случае продажи третьим странам весьма хорош. Советская техника пользуется спросом, так как соотношение цена/качество на должном уровне.
Сколько своей техники продала Украина, вспоминать не будем. В ту же Грузию. Румыния вообще имеет репутацию евросклада запасных частей. Болгария отметилась продажей своих запасав на Ближний Восток. И так поступают все. И это нормально.
Советская техника вырабатывает или уже фактически выработала свой ресурс. И избавляться от нее надо, тем более, если покупают. Но дальше что?
Рано или поздно настанет момент, когда запасы советского вооружения просто закончатся. Как сегодня на Украине. И дальше?
Интересно, что будут делать военные ведомства этих стран?
В упомянутом мной произведении Оноре де Бальзака один из главных героев выкрутился из ситуации и остался жив. В отличие от остальных. Но это всего-навсего роман…
Действительность для наших бывших союзников может оказаться совершенной иной. С менее симпатичным финалом.
Автор: Роман Скоморохов
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