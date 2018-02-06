Бондарев: размещение "Искандеров" в Калининградской области не нарушает ДРСМД и СНВ-3

Ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает разрешённый километраж (до 500 км). «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3.

Вместе с тем наши главные международные «прокуроры», постоянно обвиняющие Россию в нарушении данных соглашений, сами содержат на европейском континенте пусковые установки МК-41, способные доставлять запрещённые РСМД крылатые ракеты «Томагавк»

Относительно планов по увеличению численности комплексов в Калининграде, лучше обратиться к Министерству обороны. Ведомство владеет всем спектром сведений, в том числе разведывательными данными, о необходимости или отсутствии необходимости наращивать группировку на территории нашего анклава. В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные, суверенные дела России, о чём только сегодня напомнил официальный представитель Администрации Президента Дмитрий Сергеевич Песков

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещенные в Калининградской области ракетные комплексы "Искандеры" не подпадают под ограничения, наложенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).– пояснил сенаторОн отметил, что размещение ОТРК этого типа в Калининграде следует рассматривать не только как непосредственный, так сказать зеркальный ответ на расширение НАТО на Восток, но и прежде всего как составную часть комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны. Присутствие инфраструктуры и войск альянса на территории Польши, Румынии, других стран центральной и восточной Европы относится к числу факторов, требующих от нас усиления безопасности российских границ.- добавил Бондарев.Кроме того, Бондарев заявил, что США уже много десятков лет осуществляют планомерную экспансию на сопредельные с Россией территории и в целом страны Европы. Уничтожена Югославия, приведена к хаосу Украина, де-факто политически подчинена Прибалтика. Кроме того, Штаты намерены присутствовать, усиливать своё влияние в Европе в будущем. Зачастую под «благовидным» прикрытием. Так, в представленной 2 февраля 2018 года ядерной доктрине они обещали ядерный зонтик своим сателлитам. В этих условиях вполне логично укреплять обороноспособность России, нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий. Россия никогда не нападет первой, но ответит всегда мощно и безапелляционно.- приводит слова Бондарева его пресс-служба