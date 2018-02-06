23:29 06 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Бондарев: размещение "Искандеров" в Калининградской области не нарушает ДРСМД и СНВ-3

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что размещенные в Калининградской области ракетные комплексы "Искандеры" не подпадают под ограничения, наложенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает разрешённый километраж (до 500 км). «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3.
– пояснил сенатор

Бондарев: размещение "Искандеров" в Калининградской области не нарушает ДРСМД и СНВ-3



Он отметил, что размещение ОТРК этого типа в Калининграде следует рассматривать не только как непосредственный, так сказать зеркальный ответ на расширение НАТО на Восток, но и прежде всего как составную часть комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны. Присутствие инфраструктуры и войск альянса на территории Польши, Румынии, других стран центральной и восточной Европы относится к числу факторов, требующих от нас усиления безопасности российских границ.

Вместе с тем наши главные международные «прокуроры», постоянно обвиняющие Россию в нарушении данных соглашений, сами содержат на европейском континенте пусковые установки МК-41, способные доставлять запрещённые РСМД крылатые ракеты «Томагавк»
- добавил Бондарев.

Кроме того, Бондарев заявил, что США уже много десятков лет осуществляют планомерную экспансию на сопредельные с Россией территории и в целом страны Европы. Уничтожена Югославия, приведена к хаосу Украина, де-факто политически подчинена Прибалтика. Кроме того, Штаты намерены присутствовать, усиливать своё влияние в Европе в будущем. Зачастую под «благовидным» прикрытием. Так, в представленной 2 февраля 2018 года ядерной доктрине они обещали ядерный зонтик своим сателлитам. В этих условиях вполне логично укреплять обороноспособность России, нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий. Россия никогда не нападет первой, но ответит всегда мощно и безапелляционно.

Относительно планов по увеличению численности комплексов в Калининграде, лучше обратиться к Министерству обороны. Ведомство владеет всем спектром сведений, в том числе разведывательными данными, о необходимости или отсутствии необходимости наращивать группировку на территории нашего анклава. В любом случае отчитываться об этих действиях перед западными странами мы не обязаны. Это личные, суверенные дела России, о чём только сегодня напомнил официальный представитель Администрации Президента Дмитрий Сергеевич Песков
- приводит слова Бондарева его пресс-служба

Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 21:08
    Конечно не нарушает. Боится Запад комплекс "Искандер", поэтому истерику и мастерит.
    oleg-gr
    1. Злой543 Сегодня, 21:11
      Нато, не бойся наших Искандеров, они ручные laughing
      Злой543
      1. Лександрыч Сегодня, 21:27
        И вообще Искандеры нацелены исключительно на Сомалийских пиратов. Европа может не беспокоиться.
        Лександрыч
        1. Тралл Сегодня, 21:36
          Даже бумажный самолётик пугает НАТОвцев, при условии, что он русский. А если ещё он к тому же сделан со смыслом, по поводу и от самого сердца, то ... Это вам не Шарли:
          Тралл
        2. Балу Сегодня, 21:40
          Цитата: Лександрыч
          И вообще Искандеры нацелены исключительно на Сомалийских пиратов. Европа может не беспокоиться

          Сомалийских пиратов давно уже почти утилизировали Катар с саудитами-мешали нефть возить танкерами.
          Заклятым партнерам и неразумным перепуганным соседям не надо дразнить наши искандеры, шастая вдоль наших границ, и пусть все спят спокойно.
          Балу
          1. Tusv Сегодня, 22:19
            Цитата: Балу
            Сомалийских пиратов давно уже почти утилизировали Катар с саудитами-мешали нефть возить танкерами.

            Э. Брат. То В Аденском заливе с пиратами почти покончено, а в наших широтах их полно. Европа в опасности.
            Tusv
        3. LSA57 Сегодня, 21:51
          Цитата: Лександрыч
          И вообще Искандеры нацелены исключительно на Сомалийских пиратов. Европа может не беспокоиться.

          это вторично. первично, отражение вторжения инопланетян
          LSA57
    2. влад66 Сегодня, 21:11
      Пошли полосатозвездные лесом к лешему, yes на своей территории размещаем хоть общественный туалет, хоть "Искандер". yes
      влад66
      1. Гигант мысли Сегодня, 21:17
        Мы защищаем свою территорию, располагаем своё оружие на своей территории, не нарушая никаких договоров, так трепещите господа натовцы, а если начнёте агрессию против у нас, тогда точно узнаете , как далеко улетают ракеты Искандера, а так мы заявляем до 500км, пока это никто не смог опровергнуть.
        Гигант мысли
      2. Андрей К Сегодня, 21:21
        ...размещение "Искандеров" в Калининградской области не нарушает ДРСМД и СНВ-3...

        Мы за океан свои "Искандеры" не тащим. А уж где и как, на своей территории, располагать войска и технику, это наше дело.
        Андрей К
        1. LSA57 Сегодня, 22:08
          Цитата: Андрей К
          А уж где и как, на своей территории, располагать войска и технику, это наше дело.

          можем и такую технику расположить
          LSA57
          1. Андрей К Сегодня, 22:21
            Цитата: LSA57
            ...можем и такую технику расположить...

            Техничка рядом с техникой мооощная laughing good yes
            Андрей К
            1. LSA57 Сегодня, 23:08
              Цитата: Андрей К
              Техничка рядом с техникой мооощная

              неееее, Анка пулемётчица
              LSA57
    3. kapitan92 Сегодня, 21:14
      Цитата: oleg-gr
      Конечно не нарушает.

      ЧЁ, мы все время оправдываемся! Наша территория - хотим и размещаем. hi
      kapitan92
      1. Злой543 Сегодня, 21:16
        Это у нас ландшафтный дизайн такой, с ракетами
        Злой543
    4. Отец солдата Сегодня, 21:33
      Не достойны такие пояснения великой Державы (((, вон американцы у Ким Чен Ына даже не пытаются поинтересоваться зачем он ракеты устанавливает, ответ будет потому, что так надо.
      Отец солдата
    5. Каштан Сегодня, 22:23
      Какой генерал догадался поставить Искандер на передовую ?
      Их в первый час войны зачистят.
      Каштан
    6. RASKAT Сегодня, 22:47
      Мне кажется или мы уже это проходили.

      А разве у нас в Калининграде Искандеров нет? По моему же они там были, только один дивизион, а сейчас зашел разговор о бригадном комплекте. Или я что то путаю.
      RASKAT
    7. mr.Man Сегодня, 23:22
      Даже если на Кубе будут "Искандеры" с СС-300/400, то не нарушит Россия договоры...
      mr.Man
  2. Стройбат запаса Сегодня, 21:11
    Можно было просто сказать: Ракеты ничего не нарушают, а где они стоят - наше дело. Наша территория. "Советчики" пусть идут лесом-полем
    Стройбат запаса
  3. Smurf Сегодня, 21:12
    А чего оправдываемся-то? belay
    Smurf
    1. Злой543 Сегодня, 21:27
      Не оправдываемся, а констатируем факты, ну не доходит это до них тупоголовых
      Злой543
  4. Отец солдата Сегодня, 21:24
    Хватит оправдываться за действия на свой суверенной территории, надо будет и на берегу Берингова пролива установим .
    Отец солдата
    1. LSA57 Сегодня, 22:11
      Цитата: Отец солдата
      надо будет и на берегу Берингова пролива установим .

      уже готовимся
      LSA57
  5. Балу Сегодня, 21:26
    Если даже и нарушает, в чем проблема. Не дразните наши искандеры и не будете мишенями.
    Балу
  6. Egorovich Сегодня, 21:28
    А зачем объяснятся перед крысами, много чести для них. Мы на своей территории размещаем оружие, а не на чужой, как матрасники.
    Egorovich
    1. Теренин Сегодня, 21:46
      Правильно. Действовать по их же, западному, принципу: - отрицать - не соглашаться - обвинять!
      Теренин
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:42
    А зачем оправдываться? Это наша территория, что хотим, то и ставим. Не нравится - пусть "западные партнеры" забьются в угол и поплачут, им это полезно.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. федоров Сегодня, 22:14
    Ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает разрешённый километраж (до 500 км). «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3.

    Официально известно о 7-ми типах ракет, и то данные по последним не раскрываются, на сколько они летят и что за "подарок" несут - одним конструкторам известно, ну там ВВП,Шойгу и т.д. А испытываются и новые, новости официальные полистайте.
    Габаритные параметры те же, а внутрянка совсем уж другая, так что не зря что-то щемит у запада. wink Не совсем дураки сидят в ЦРУ, хоть и тупые request
    По данным из приближенных к официозу - 1500 км с ядреной головой, она легче. И до 1000 с фугасной.
    федоров
    1. федоров Сегодня, 22:32
      И потому, что вся эта хренотень уже готова стать в производство, Путин и заявил
      федоров
  9. Антисовок Сегодня, 22:34
    Гы, а если он шандарахнет ядренбатоном на 1500 км? То это уже комплекс средней дальности получается? Наши говорящие головы, традиционно принимающие население за идиотов, оправдывает только одно - не мы первыми начали мутить и только отвечаем на пляски с ПРО.
    Антисовок
    1. федоров Сегодня, 22:51
      Ну так правильно , о чем и речь . Если матрасы готовы выйти из договора, дядя Вова "посовещается" и вперед - Наш паровоз - вперед летит - наклепают для "Искандера" нужных ракеток, станки готовы, персонал тем более.
      А может и уже в Калининграде есть ?
      федоров
      1. Антисовок Сегодня, 22:57
        Даже если нет - доставить с большой земли будет не проблема. Такие вопросы прорабатываются заранее.
        Антисовок
  10. федоров Сегодня, 23:10
    18 октября 2017 года начальник полигона «Капустин яр» в Астраханской области генерал-майор Олег Кислов заявил: «На нашем полигоне прошла испытания новая ракета для комплекса “Искандер”. Это одно из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время. Межведомственные испытания новой ракеты успешно завершены.» А генеральный конструктор «Искандера» Василий Кашин на выставке «Армия-2017» признался журналистам: «Мы продолжаем работу по созданию новых ракет для комплекса “Искандер М”. Он постоянно развивается и модернизируется. Нами создано еще несколько типов ракет. Внешне они не отличаются, но внутри различаются кардинально. Сейчас у комплекса как минимум семь типов ракет…»

    Сегодня уже развернуто десять ракетных бригад, вооружённых этими ракетами. Подписан контракт на поставку ещё двух бригадных комплектов. Если предположить, что в штате каждой из таких бригад по три дивизиона, а в каждом дивизионе по три батареи, то можно посчитать общее количество ракет «Искандер-М», находящихся на вооружении нашей страны.

    Состав батареи известен: это две самоходные пусковые установки, на каждой из которых находятся по две ракеты, и две транспортно-заряжающие машины — тоже по две ракеты для перезарядки. Итого в каждой батарее по 8 ракет, в каждой бригаде – по 72 ракеты. Общее число ракет в 10 уже развёрнутых бригадах – 720 единиц, а после постановки на вооружение двух дополнительных бригад оно возрастёт до 864 ед.

    Теперь давайте сравним это с оперативно-тактическим ракетным потенциалом стран НАТО.

    Если предположить, что на западном и юго-западном стратегических направлениях европейского театра военных действий Россия сосредоточит до 70 процентов от общего числа своих сил и средств, развернутых в мирное время, то соотношение сил будет таким. У нас – более 600 ракет комплекса «Искандер» разных типов. Что касается США и НАТО, то у них вообще ничего, аналогичного «Искандеру», даже близко нет. У них на вооружении стоят американские оперативно-тактические ракетные комплексы предыдущего поколения Army Tасtical Missile System с ракетами MGM-140 разных модификаций, которые в разы уступают нашим «Искандера» и по дальности, и по точности, и по способности борьбы с противоракетной обороной противника. Но даже таких ракет они смогут развернуть против России не более 150 единиц. То есть у нас по оперативно-тактическим ракетам будет более, чем пятикратное превосходство.

    Стырил у Константина Душенова с сайта...Есть такой вояка-православный. Подводник в прошлом.
    Искать просто - сайт Когстантина Душенова , уверен ,многим понравится - патриотам Родины-России - СССР и не только, видео соответствующее, и к стати о "ВО" он конкретно знает.
    федоров
  11. Комментарий был удален.
Картина дня