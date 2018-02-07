11:30 07 февраля

Наш друг Дмитрий Саймс

Известный американский политолог Дмитрий Саймс, советник президента Никсона, замечательный своим российским происхождением, частый и уважаемый гость в московской политологической среде, выступил на днях в программе Дмитрия Куликова «Право знать!» Как всегда, блестяще и весьма теоретически, отказавшись говорить как об американской, так и о русской политической паранойе, но всё же сказал несколько важных вещей.



Вообще, Саймс всегда выступает за так называемую «реальную политику», и с этой удобной позиции раздаёт всем сёстрам по серьгам, умудряясь оставаться и американским патриотом, и как бы русско-американским патриотом, сторонником нахождения какого-то русско-американского компромисса и равновесия. Так, он признаёт претензию США на мировое господство, но признаёт её как реальность бытия, это как бы ни хорошо ни плохо, это просто данность такая, которую Россия должна учитывать, рассчитывая свои шаги. По сравнению с другими американскими и европейскими участниками наших телепрограмм, это, несомненно, трезвый подход.
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Саймс считает, что было российское влияние на американские выборы, но находит это в порядке вещей: все страны это делают. Он уверен, на уровне интуиции, что российские спортсмены использовали допинг, и это использовали против России: «С Россией обращаются так, как она это позволяет делать». На допинге попадаются многие западные спортсмены, они узаконено используют его якобы в «терапевтических целях» — так используйте это против западных стран, как бы намекает нам Саймс, можете себе это позволить? Действительно, Россия не позволяет себе встречные допинговые обвинения Запада, во всяком случае, пока. Пока не закончилась зимняя Олимпиада в Южной Корее?

Политические предпочтения Саймса на стороне Дональда Трампа, он его объясняет и оправдывает как бизнесмена во власти, наделавшего по неопытности кучу ошибок, но удержавшегося на плаву за счёт известного здравого смысла и своих экономических успехов. Сейчас Трамп, по его мнению, возвращается к традиционной республиканской политике под воздействием реальностей американского бытия.

Значительно больше критических стрел Саймс выпустил по Конгрессу, по его поводу он вспомнил сакраментальное «шумим, братцы, шумим», но эти «братцы» шумят на весь мир и считают себя средоточием мировой демократии. Конгресс, точно является средоточием американской демократии, в противовес исполнительной президентской власти во главе с «диктатором Трампом». Конгресс – это действительно американская демократия как она есть. И как она есть? Это ЦК КПСС периода расцвета старческого маразма, но об американской паранойе Саймс говорить отказался.

Главная мировая проблема сегодня — это американская гегемония, которая зашаталась под давлением России и Китая. Она шатается, и США хотят вернуть своей гегемонии былую стабильность, и это просто реальная политика, считает Дмитрий Саймс. Как и политика России и Китая по изменению мира в свою пользу, в пользу своих национальных интересов.

«Вы много чего уже сделали», — признаёт Саймс достижения России на этом пути, который был заявлен, по его словам, в мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году. То есть всего за 10 лет, небольшой исторический срок.

Нужно сказать спасибо Саймсу за то, что он указал нам на суть американской политики, вернее политики Конгресса, который выходит из себя по поводу «российского вмешательства» в американские выборы. Об этом в Конгрессе кричат те же люди, которые открыто и нагло вмешивались в российские выборы и в политику в 90-е годы. Как они это объясняют? «Они развивали и развивают у вас демократию, а Россия подрывает в Америке демократию».

Другими словами, противостояние путинской России, во всяком случае, с Конгрессом США — идеологическое. Конгресс настаивает, что США – уникальная демократия, и все должны это признать, встать в соответствующую позу и сделать «ку». Ненависть Конгресса к президенту Трампу тоже идеологического свойства: он не признаёт демократической уникальности Конгресса, и этим ставит себя выше Конгресса!

Более того, Трамп до сих пор не выучил слово «демократия», которым так хорошо жонглировал Обама, и в Давосе опять говорил об «американских ценностях», но они ведь не могут быть универсальными для всего мира по определению! В отличие от «демократии», которой всегда можно по-обамовски манипулировать. Да, Трамп не хочет уступать Конгрессу с его демократией, поэтому он «диктатор, сексист и даже Гитлер», так шельмуют его «мировые СМИ», которые Трамп в отместку называет фальшивыми, фейковыми.

Демократия – это такой же миф, как и коммунизм, это не я сказал, это сказал известный наш философ-диссидент Александр Александрович Зиновьев. Эти социальные доктрины вообще родственники, из одной эпохи Просвещения, и, как часто бывает в жизни, как это случилось у Каина с Авелем, между ними тоже произошла распря из корыстных побуждений, за право мирового лидерства. Сегодня будущим всего человечества мечтает стать демократия…

Когда демократический миф обрушится под тяжестью своего лидерства, бремени грехов и маразматического бреда «ЦК КПСС демократии», то бишь Конгресса, США повторят судьбы СССР, и этот процесс уже пошёл. Трамп не зря забыл напрочь слово «демократия»: в Америке от него накопилась такая же усталость, как в позднем СССР от «коммунизма».

При этом, отметим, А.А. Зиновьев как социолог говорит о возможности как коммунального (называемого коммунистическим) способа функционирования общества, так и рыночного (называемого демократическим), потому что, сами по себе, они не имеют никакого отношения к мифам, и реально существуют, со всеми присущими им достоинствами и недостатками. Причём неотъемлемыми, то есть неустранимыми в принципе, что и приводит к крушению построенных на их основе мифов.

…Главными достижениями «американской демократии», а лучше сказать, реальной политической системы США, Дмитрий Саймс считает «свободу слова и независимый суд», но сегодня они под угрозой: разрушаются фейк-ньюз глобалистских СМИ и политической коррупцией обамовских и клинтоновских «демократов»-неоконов, которую вскрыли президентские выборы Трампа. «Американская демократия ещё жива», потому что «Трампа всё-таки избрали», выразил надежду Дмитрий Саймс, но тогда она может и умереть вместе с политическим поражением Дональда Трампа.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:23
    «Американская демократия ещё жива», потому что «Трампа всё-таки избрали», выразил надежду Дмитрий Саймс, но тогда она может и умереть вместе с политическим поражением Дональда Трампа.

    Т.е призывает молится на трампа, иначе "Усё пропало, шеф!", потому как демократия по мерикатосовски кончится с кончиной трампа. bully
    a.s.zzz888
    1. Касым Сегодня, 06:32
      Я смотрел эту передачу. Саймс отметил разницу м\у прошлыми США (когда он туда переехал) и современными. Главные американские ценности (свобода слова и независимость судебной системы) оказываются под "вопросом".
      Вообще-то грамотный мужик и умеет четко доносить свои размышления. hi
      Касым
      1. Мар.Тира Сегодня, 06:45
        Какая же это демократия,и свобода слова при двух партийной системе?Люди поставлены в жёсткие рамки политической системы.Ты можешь говорить что хочешь,но не трогай политику государства,и её выборную систему,это не подлежит критике,и обсуждению?Россия.Путин влияет на умы людей своей правильной политикой,и жестким отстаиванием своих национальных интересов.Этим и опасна гегемону.Это Саймс тоже говорил
        Мар.Тира
        1. Касым Сегодня, 07:03
          Двухпартийная система. На мой взгляд и этого нет, т.к. политика (внут. и внеш.) практически не меняется. Их демократия проявляется только на выборах, причем и это при системе выборщиков плохо работает - в последнее время два президента становились при меньшем кол-ве голосов. hi
          Касым
        2. Виктор Каменев Сегодня, 07:10
          Это "двухнапёрсточная демократия"- типа политического фаст-фуда. Зачем тратиться на более сложные системы, если пипл американский хавает и двухнапёрсточную?
          Виктор Каменев
    2. сибиралт Сегодня, 07:13
      Нас учат правильно понимать высказывания Саймса, которого мы каждую неделю сами по ящику слышим? Неужто мы тут все такие тупые? belay
      сибиралт
  2. рюрикович Сегодня, 06:28
    Если во времена Елизаветы лозунгом Британской Империи было "Правь Англия морями",то тепереча главным посылом тех же англосаксов(ничего не поменялось lol ) является "правь Америка миром" laughing ....Им даже сам бог велел это делать и дал исключительность fellow
    А теперь попробуйте выбить эту дурь из голов фактически фанатиков своей веры в исключительность request
    рюрикович
    1. Виктор Каменев Сегодня, 07:06
      Разница всё-таки есть, фанатики, действующие в реальных интересах, пусть и господства, - реалисты, как Трамп, а фанатики, исходящие из своей химеры в головах - это безумцы, как Обама с Клинтон, а ранее ЦК КПСС. Почувствуйте разницу.
      Виктор Каменев
      1. Кубик123 Сегодня, 08:35
        Цитата: Виктор Каменев
        Разница всё-таки есть, фанатики, действующие в реальных интересах, пусть и господства, - реалисты, как Трамп, а фанатики, исходящие из своей химеры в головах - это безумцы, как Обама с Клинтон, а ранее ЦК КПСС. Почувствуйте разницу.

        Фанатизм, - это в любом случае - плохо. Т.к. наличие любой сверхидеи в голове, мешает реально оценивать окружающую обстановку, и, следовательно, ведет к неизбежным ошибкам.
        Кубик123
      2. CONTROL Сегодня, 11:16
        Цитата: Виктор Каменев
        Разница всё-таки есть, фанатики, действующие в реальных интересах, пусть и господства, - реалисты, как Трамп, а фанатики, исходящие из своей химеры в головах - это безумцы, как Обама с Клинтон, а ранее ЦК КПСС. Почувствуйте разницу.

        Однако - по факту! - на сегодняшний день "фанатики" из Конгресса и Госдепа США побеждают "реалиста" Трампа...
        (откуда-то: "...подошли двое, и стали меня бить, а я стал от них отбиваться. Сначала они побеждали, а потом стал побеждать я, и даже отобрал у одного очки и пуловер..."
        Успех в борьбе непостоянен!...)
        CONTROL
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    «С Россией обращаются так, как она это позволяет делать»
    Честно говоря и возразить нечего. Дмитрий Саймс грамотный, рассудительный профессионал, которого действительно приятно слушать и делать определенные выводы.
    rotmistr60
    1. Виктор Каменев Сегодня, 07:07
      Это точно, интересно, что он не на камеру говорит, особенно о паранойе Конгресса.
      Виктор Каменев
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:18
        Так, как имеет русские корни, если что и говорит, то на кухне и с открытой в мойке водой. А если серьезно, то скорее всего то, что является действительностью (паранойя) и не обсуждается в открытую.
        rotmistr60
    2. CONTROL Сегодня, 09:02
      Цитата: rotmistr60
      «С Россией обращаются так, как она это позволяет делать»
      Честно говоря и возразить нечего. Дмитрий Саймс грамотный, рассудительный профессионал, которого действительно приятно слушать и делать определенные выводы.

      Это да!... Принципиальный, но гибкий - местами до полной бесхребетности...
      Где-то встречалось: "Это был человек. что называется - со стержнем внутри! Но стержень этот - по наблюдениям, - представлял собой что-то вроде каучуковой дубинки... Получить "по организму" таким предметом - ....!!!
      CONTROL
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:49
        Обстановка (жить захочешь) заставит еще не так раскорячишься. Но это я так, к слову и шутки ради. Саймс действительно объективный профессионал, которого стоит послушать.
        rotmistr60
        1. CONTROL Сегодня, 11:10
          Цитата: rotmistr60
          Обстановка (жить захочешь) заставит еще не так раскорячишься. Но это я так, к слову и шутки ради. Саймс действительно объективный профессионал, которого стоит послушать.

          Он дает "анализ", но не своё, личное отношение! Иллюзия "объективности"...
          Ну, не желает сей персонаж "раскорячиваться"!
          CONTROL
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:22
            "раскорячиваться"
            Спасибо за поправку, честно говоря когда спохватился , то исправлять было бесполезно. Бывает.
            но не своё, личное отношение!
            Здесь вы не совсем правы. Он говорит очень тактично (по его понятиям американских мерок), но честно говоря не в унисон американским СМИ.
            rotmistr60
  4. Ингвар 72 Сегодня, 08:40
    Он уверен, на уровне интуиции, что российские спортсмены использовали допинг
    И я в этом уверен. Также я уверен в том, что допинг используют ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ВСЕХ СТРАН. Большой спорт весь на допинге, просто некоторые препараты ещё не научились идентифицировать. hi
    Ингвар 72
  5. Владивосток1969 Сегодня, 08:57
    С Россией обращаются так, как она это позволяет делать

    А ведь этой фразой очень многое сказано.И мы это прекрасно знаем.
    Владивосток1969
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