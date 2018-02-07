11:31 07 февраля

Русский глобальный проект против американского: как не ошибиться в выборе



Глобализацию как процесс уже не остановить. Развитие новых технологий в коммуникации и создание все более удобных и скоростных средств передвижения, а, самое главное, уменьшение стоимости путешествий, сделали появление глобального мира неизбежным. А раз нельзя процесс остановить, то его надо возглавить. Так каким же будет глобальный мир? А вариантов всего два.

Причем эти две версии нового глобального мира уже вступили в жесткое противостояние, из которого победителем может выйти только один. Причем все в мире сегодня так смешалось, столько создано технологий ведения гибридных войн, что порой очень трудно определить, кто кому в этой борьбе враг, а кто кому друг. А разобраться очень нужно, так как от этого зависит будущее нашего мира.


Где проходит главная линия фронта



Давайте внимательно приглядимся к нынешним конфликтам. Территория бывшего СССР, Европа, Ближний Восток, везде мы видим одно и то же. Национальный признак уже давно перестал быть определяющим в вопросе, кто свой, а кто чужой. Не работают во многом и идеологические парадигмы, выстроенные на основе трудов Маркса. Ну не борется сегодня социализм с капитализмом, граница между которыми уже давно размыта.

Сегодня, если убрать детали, все сводится к противостоянию двух систем ценностей. Условно назовем эти группы глобалистами и антиглобалистами. Причем понятие «антиглобалисты» здесь чисто условное. И те, и другие не против глобализации как таковой, но видят они ее по-разному. Именно это и лежит сегодня в основе большей части конфликтов на земле.

Посмотрите, какие страсти сегодня бушуют в США, где схлестнулись в бескомпромиссной схватке сторонники и противники Трампа. А что творится в Европе, где консерваторы и правые единым фронтом давят сторонников новолиберальных ценностей! Здесь также в первую очередь сегодня борются между собой сторонники разного понимания глобального будущего планеты.



Одни пытаются прийти к власти, разрушив национальные институты и систему традиционных ценностей. Собственно, отсюда и растут ноги у всех этих нетрадиционных сообществ и течений в искусстве, политике и даже религии.

А их оппоненты, наоборот, пытаются выстроить новое глобальное общество путем естественной эволюции, сохраняя при этом традиционное многообразие культур.

В этом случае мир станет не менее глобальным, но он будет более предсказуемым и уютным, а также будет иметь много больше стимулов, а значит, и возможностей для развития, нежели проект, предложенный сторонниками американской версии глобализации.

Они пытаются привести весь мир к однообразию, в котором у них не будет никаких конкурентов. Такое себе кастовое общество, очень хорошо описанное в книге советского фантаста-футуролога Владимира Кузьменко «Древо жизни». Однообразие всегда порождает застой, а многообразие стимулирует развитие. Этот принцип работает везде, от генетики, до сложных самоорганизующихся систем.

Кто нам друг, а кто нам враг?

Уяснив все это, мы можем ответить на тот вопрос, который был задан в начале. Как определить, кто кому друг, а кто кому враг в этом новом запутанном мире.



На самом деле все очень просто. Кто сегодня создает линии разлома, ищет точки раздора и генерирует возникновение ненависти, те за тот вариант глобального мира, который поддерживают Клинтон и Сорос. Это те, кто разрушает Ближний Восток, те, кто создает зоны конфликтов в Европе, толкая туда обалдевших от хаоса на родине жителей Ближнего Востока, Азии и Африки, те кто разодрал противоречиями Украину. Это те, кто везде поощряет поиск врагов и борется с теми, кто пытается выстроить мостики взаимопонимания.

Наоборот, те, кто закапывает рвы противоречий, ищет пути решения вековых проблем, находит пути выхода из казалось бы неразрешимых конфликтов, сегодня стоят по другую сторону баррикад.

Кстати, на примере близкого нам всем украинского конфликта мы хорошо видим, как все это работает на практике.

Убирая детали, мы видим противостояние двух центров сил. Один центр создает линии разлома и добивается своих целей путем культивирования ненависти, а второй пытается этому противостоять. Причем одна из главных целей здесь для наших оппонентов, как уже давно все поняли, не будущее Украины (оно не их не интересует от слова совсем), а уничтожение или хотя бы ослабление России, этого их основного врага и одновременно идеологического центра нового миропорядка.

При этом очень показательными являются действия, казалось бы, полных антагонистов. По обе стороны конфликта есть силы, которые практически всегда одинаково относятся к одним и тем же событиям, персонам, а также выдают абсолютно одинаковые рецепты решения проблемы. А это очень важный маркер того, что они делают одно дело, несмотря на свою, казалось бы, противоположную риторику. Именно так они и вскрываются.

Например, киевские власти и их спонсоры сразу после переворота в феврале 2014 года предлагают Москве оставить Украину в покое, мол, там не нужно никого спасать. Жители страны выбрали свой путь добровольно. Да и вообще не было в Киеве никакого переворота. А даже если и был, то все, кто хотел, из Украины уже сбежал или выдавлен новым режимом, а потому... Нужно приводить примеры сторонников точно такой же позиции в России? Думаю, не стоит. Они и так на виду.

А есть и другая позиция, причем тоже по обе стороны конфликта.

Еще один пример. Одиозное ОПГ «Азов» с первого дня противостояния выступает не против России, как таковой, а против той политики, которую проводит ее нынешнее руководство. При этом «Азов» уже давно стал таким себе языческим мини-ИГИЛом (ИГ запрещено в РФ), где в том числе и граждане России набираются опыта и оттачивают свое мастерство для продолжения борьбы у себя на Родине. И если к власти в Москве придут они или схожие с ними псевдопатриотические силы, уверяю вас, они очень быстро найдут общий язык, а также массу новых врагов для России, от Китая до Финляндии.

Итак, подводим итоги. Сегодня мир стоит перед выбором: каким путем ему идти дальше. Это сделало нерабочими старые методы разделения на своих и чужих. На первый взгляд, трудно во всем этом разобраться. Но лишь до того момента, пока мы не определимся, в целях и методах работы тех и других. Как только мы с этим определяемся, все становится на свои места.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:29
    Национальный признак уже давно перестал быть определяющим в вопросе кто свой, а кто чужой.

    Возможно это и не совсем так, если посмотреть на события в ненужной, польше да и в других "благополучных", по меркам самой гейропы, демократических странах. Да и в мерикатиосии еще до сих пор имеются заведения только для белых. Примеров тому масса. Где националистами во главу угла ставятся первоочередные задачи ".... по над усё", и это не только не пресекается государством, но и вводится в ранг закона.
    a.s.zzz888
    1. татарин 174 Сегодня, 07:41
      Цитата: a.s.zzz888
      Возможно это и не совсем так

      А может и немножко не так, есть пока небольшой процент тех, кто уже не наш в национальных средах, скорее всего этот процент будет расти. Да оно и раньше было, что были чужие среди своих в любой национальной среде. Корень же всех противоречий на Земле как всегда попросту говоря - в деньгах и в приобретении всё большей власти. Вот те, кто к этому стремится вот они и есть виновники всех бед всех жителей планеты и они не успокоятся пока один клан (Рокфеллеры, Ротшильды и т.п.) не получат всю власть над всей планетой и не уничтожат или не подомнут под себя другие кланы. А все эти глобалисты-антиглобалисты это всего лишь инструменты в этой борьбе. Так что, нет никаких русских или американских проектов, а есть борьба за власть над всей планетой и её ресурсами.
      татарин 174
  2. g1washntwn Сегодня, 07:24
    Западная модель - это глобальная модель по управлением единого центра (сами догадаемся, какого). Русская модель - децентрализованная, основанная на равноправии каждой составляющей. По большому счету, первая модель - это империя прикрытая фиговым листочком с названием "демократия". Западная пропаганда использует заезженный принцип - кричать "держи вора!" при этом шарясь по чужим карманам.
    g1washntwn
  3. апро Сегодня, 07:24
    Ктонибудь.ответье на вопрос а что такое .этот русский глобальный проект?не совсем понятен смысл дискурсии ни о чём.
    Не путать с советским.
    апро
    1. Boris55 Сегодня, 08:36
      Цитата: апро
      ... а что такое .этот русский глобальный проект?...

      О Русском глобальном проекте Путин неоднократно заявлял на разных международных политических площадках. Последний раз он это сделал перед саммитом АТЭС:
      "...Уверен, что вместе мы достойно решим задачи по обеспечению устойчивого, сбалансированного, гармоничного роста нашего общего региона, добьёмся его процветания. Россия готова к такой совместной работе." Полный текст есть на сайте президента.
      Boris55
      1. gridasov Сегодня, 11:02
        вероятно стоит понять,чем же определяется эта устойчивость,сбалансированность и гармоничность развития в тех новых обстоятельствах развития всех групп сообществ и их потенциальных ресурсах всех видов, которые мы,по сути и представить не можем. Или мы уже научились прогнозировать и моделировать комплексные взаимосвязи？
        gridasov
  4. aybolyt678 Сегодня, 08:44
    Оба проекта служат одной цели: как выжить на перенаселенном шарике? Западный направлен на взаимное уничтожение балласта, пример у Украины проблемы с Польшей и Россией... "Русский проект" - давайте жить дружно.
    Западная позиция более впечатляет, хотя по сути никакого Русского проекта и нет. Есть ресурсы России и стоит вопрос кто их будет осваивать - Западные богатеи или российские плутократы?
    А российские ли они, на самом деле?
    aybolyt678
    1. Boris55 Сегодня, 09:00
      Цитата: aybolyt678
      Западная позиция более впечатляет, хотя по сути никакого Русского проекта и нет.

      Как вы считаете, Западная цивилизация от цивилизации Россия - отличается?
      Boris55
      1. aybolyt678 Сегодня, 09:11
        Цитата: Boris55
        Как вы считаете, Западная цивилизация от цивилизации Россия - отличается?

        не знаю как вам ответить, можно штампами, а можно личное мнение. Отвечу личное: детство мое прошло в Магаданской области, приезжали туда разные люди, интересно было наблюдать как они менялись. Москвичи обычно поначалу пальцы гнули, через год перенимали привычки местных.
        Россия, сама по себе свободна потому, что уж очень трудная тут жизнь. Эта трудная свобода накладывает отпечаток на менталитет. Он общинный.
        Русский менталитет, в свою очередь, поражен вирусом потребительства, что сильно приближает нас к западному, резко индивидуалистическому, менталитету. Однако глобальные проблемы человечества уже становятся проблемами индивидуалистов, просто это еще не сильно осознанно.
        aybolyt678
        1. Boris55 Сегодня, 11:00
          Цитата: aybolyt678
          не знаю как вам ответить ...

          На сегодня состоялось три цивилизации. Это цивилизация Запада, цивилизация Востока, цивилизация России и идёт становление цивилизации "ислама". Разница, и противостояние, меду ними заключается в их культуре, обусловленной в первую очередь верой. Вера формирует сознание народа на которое они опираются во всей своей жизни...
          Boris55
          1. aybolyt678 Сегодня, 11:14
            Вера, всего лишь психологическая мотивация и объединяющий группы людей фактор Культуры, которая есть система внутренних ограничений.
            В руках людей, денег имеющих, это инструмент манипуляции
            aybolyt678
  5. Boris55 Сегодня, 09:07
    Цитата: Yurasumy
    ..., пока мы не определимся, в целях и методах работы тех и других...

    Это будет сделать совершенно не возможно, без рассмотрения религиозного фактора.
    Boris55
  6. andrej-shironov Сегодня, 09:52
    Юрий как всегда пытается манипулировать смыслами! Выдаёт желаемое за действительное! Глобализацию можно и нужно остановить! Это смерть моральная и физическая всему человечеству! В мире вполне успешно некоторые силы с ней борются.
    andrej-shironov
  7. Бер Сегодня, 11:27
    Русский глобальный проект против американского: как не ошибиться в выборе


    Полная чушь и глупость, Руси нужно только одно завершить формирование собственной цивилизации, как это сделали Индия и Китай ещё 1500-2000 лет назад, а не лезть с новой комментерновский идеей новой мировой революции, как лейба бронштейн троцкий, за что и получил ледорубом по черепу.
    Сталин как раз таки отказался от этой идеи мировой революции, став развивать промышленность и науку в собственной стране.

    И опять новые лейбы бронштейны, то распространение Русского мира по всему миру, то глабализм не остановить, а раз не остановить давайте сделаем глабализм Русским.
    Русский глобальный проект против американского: как не ошибиться в выборе


    Образование, Науку, Промышленность, собственную культуру нужно восстанавливать, а не пытаться копировать потуги мировых элит, у них нет ресурсов вот и пыжутся друг перед другом отгрызая из горла то один кусок то другой, то создавая союзы то разрушая их, дерутся между собой, оно нам надо?

    Единственная самодостаточная страна в мире это Россия, у нас 40% мировых запасов полезных ископаемых, плюс самый короткий транспортный путь от Востока на Запад, Сев.Мор.Путь, а время самое ценное что есть в короткой человеческой жизни необходимо тратить на свою страну.
    Бер
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