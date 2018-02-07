Русский глобальный проект против американского: как не ошибиться в выборе

Глобализацию как процесс уже не остановить. Развитие новых технологий в коммуникации и создание все более удобных и скоростных средств передвижения, а, самое главное, уменьшение стоимости путешествий, сделали появление глобального мира неизбежным. А раз нельзя процесс остановить, то его надо возглавить. Так каким же будет глобальный мир? А вариантов всего два.Причем эти две версии нового глобального мира уже вступили в жесткое противостояние, из которого победителем может выйти только один. Причем все в мире сегодня так смешалось, столько создано технологий ведения гибридных войн, что порой очень трудно определить, кто кому в этой борьбе враг, а кто кому друг. А разобраться очень нужно, так как от этого зависит будущее нашего мира.Давайте внимательно приглядимся к нынешним конфликтам. Территория бывшего СССР, Европа, Ближний Восток, везде мы видим одно и то же. Национальный признак уже давно перестал быть определяющим в вопросе, кто свой, а кто чужой. Не работают во многом и идеологические парадигмы, выстроенные на основе трудов Маркса. Ну не борется сегодня социализм с капитализмом, граница между которыми уже давно размыта.Сегодня, если убрать детали, все сводится к противостоянию двух систем ценностей. Условно назовем эти группы глобалистами и антиглобалистами. Причем понятие «антиглобалисты» здесь чисто условное. И те, и другие не против глобализации как таковой, но видят они ее по-разному. Именно это и лежит сегодня в основе большей части конфликтов на земле.Посмотрите, какие страсти сегодня бушуют в США, где схлестнулись в бескомпромиссной схватке сторонники и противники Трампа. А что творится в Европе, где консерваторы и правые единым фронтом давят сторонников новолиберальных ценностей! Здесь также в первую очередь сегодня борются между собой сторонники разного понимания глобального будущего планеты.Одни пытаются прийти к власти, разрушив национальные институты и систему традиционных ценностей. Собственно, отсюда и растут ноги у всех этих нетрадиционных сообществ и течений в искусстве, политике и даже религии.А их оппоненты, наоборот, пытаются выстроить новое глобальное общество путем естественной эволюции, сохраняя при этом традиционное многообразие культур.В этом случае мир станет не менее глобальным, но он будет более предсказуемым и уютным, а также будет иметь много больше стимулов, а значит, и возможностей для развития, нежели проект, предложенный сторонниками американской версии глобализации.Они пытаются привести весь мир к однообразию, в котором у них не будет никаких конкурентов. Такое себе кастовое общество, очень хорошо описанное в книге советского фантаста-футуролога Владимира Кузьменко «Древо жизни». Однообразие всегда порождает застой, а многообразие стимулирует развитие. Этот принцип работает везде, от генетики, до сложных самоорганизующихся систем.Уяснив все это, мы можем ответить на тот вопрос, который был задан в начале. Как определить, кто кому друг, а кто кому враг в этом новом запутанном мире.На самом деле все очень просто. Кто сегодня создает линии разлома, ищет точки раздора и генерирует возникновение ненависти, те за тот вариант глобального мира, который поддерживают Клинтон и Сорос. Это те, кто разрушает Ближний Восток, те, кто создает зоны конфликтов в Европе, толкая туда обалдевших от хаоса на родине жителей Ближнего Востока, Азии и Африки, те кто разодрал противоречиями Украину. Это те, кто везде поощряет поиск врагов и борется с теми, кто пытается выстроить мостики взаимопонимания.Наоборот, те, кто закапывает рвы противоречий, ищет пути решения вековых проблем, находит пути выхода из казалось бы неразрешимых конфликтов, сегодня стоят по другую сторону баррикад.Кстати, на примере близкого нам всем украинского конфликта мы хорошо видим, как все это работает на практике.Убирая детали, мы видим противостояние двух центров сил. Один центр создает линии разлома и добивается своих целей путем культивирования ненависти, а второй пытается этому противостоять. Причем одна из главных целей здесь для наших оппонентов, как уже давно все поняли, не будущее Украины (оно не их не интересует от слова совсем), а уничтожение или хотя бы ослабление России, этого их основного врага и одновременно идеологического центра нового миропорядка.При этом очень показательными являются действия, казалось бы, полных антагонистов. По обе стороны конфликта есть силы, которые практически всегда одинаково относятся к одним и тем же событиям, персонам, а также выдают абсолютно одинаковые рецепты решения проблемы. А это очень важный маркер того, что они делают одно дело, несмотря на свою, казалось бы, противоположную риторику. Именно так они и вскрываются.Например, киевские власти и их спонсоры сразу после переворота в феврале 2014 года предлагают Москве оставить Украину в покое, мол, там не нужно никого спасать. Жители страны выбрали свой путь добровольно. Да и вообще не было в Киеве никакого переворота. А даже если и был, то все, кто хотел, из Украины уже сбежал или выдавлен новым режимом, а потому... Нужно приводить примеры сторонников точно такой же позиции в России? Думаю, не стоит. Они и так на виду.Еще один пример. Одиозное ОПГ «Азов» с первого дня противостояния выступает не против России, как таковой, а против той политики, которую проводит ее нынешнее руководство. При этом «Азов» уже давно стал таким себе языческим мини-ИГИЛом (ИГ запрещено в РФ), где в том числе и граждане России набираются опыта и оттачивают свое мастерство для продолжения борьбы у себя на Родине. И если к власти в Москве придут они или схожие с ними псевдопатриотические силы, уверяю вас, они очень быстро найдут общий язык, а также массу новых врагов для России, от Китая до Финляндии.. Сегодня мир стоит перед выбором: каким путем ему идти дальше. Это сделало нерабочими старые методы разделения на своих и чужих. На первый взгляд, трудно во всем этом разобраться. Но лишь до того момента, пока мы не определимся, в целях и методах работы тех и других. Как только мы с этим определяемся, все становится на свои места.