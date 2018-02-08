Палубный истребитель F-8 Crusader, его предшественники и потомки (часть 2)

Палубные истребители F-4 и F-8 эскортируют ракетоносцы Ту-16

Пуск НАР Zuni с истребителя F-8D

Истребители F-8 над авианосцем «Форрестол»

Истребитель F-8 с бомбами и НАР, подготовленный к взлёту с авианосца

Подвеска на фюзеляжные узлы 127-мм НАР Zuni

Момент катапультирования с повреждённого F-8Е

F-8D из состава VF-11 над Южным Вьетнамом в 1965 году

Фотография, сделанная в окрестностях авиабазы Бьен Хоа вскоре после взрыва

Обломки F-8, сбитого во Вьетнаме

Истребитель F-8FN ВМС Франции

Истребитель F-8FN и палубный бомбардировщик Super Etendard на палубе авианосца Clemenceau



Филиппинский F-8H сопровождает Ту-95РЦ

Опытный прототип XF8U-3 рядом с истребителем F8U-1



Опытный истребитель XF8U-3 в полёте

Третий прототип XF8U-3 с УР AIM-7 Sparrow

По материалам:

https://wiki.baloogancampaign.com/index.php/DataSensor?ID=1000278

http://www.aviation-gb7.ru/F-8.htm

http://airwar.ru/enc/fighter/f3h.html

http://www.crusader.gaetanmarie.com/pictures.htm

http://www.vectorsite.net/avcrus_1.html

https://flyawaysimulation.com/downloads/files/23248/fsx-us-marines-vought-f-8e-crusader-of-vmf-235/

http://www.designation-systems.net/usmilav/jetds/an-apr2aps.html

https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/f-8.htm

https://web.archive.org/web/20080808141828/http://www.vectorsite.net/avcrus_2.html#m1

http://tailhooktopics.blogspot.ru/2013/03/vought-f8u-1t-twosader.html

https://cherrieswriter.wordpress.com/2012/11/27/f-8-crusader-on-fire-over-the-pacific-guest-blog/

http://www.ejection-history.org.uk/Aircraft_by_Type/F_8_Crusader/PART_ONE_CRUSADER.htm

http://www.crusader.gaetanmarie.com/articles/french/part2.htm

Несмотря на прекращение серийного производства истребителей F-8 Crusader, командование ВМС США не торопилось с ними расстаться. В целом очень неплохой самолёт, вполне соответствовал стоявшим перед ним задачам. Впрочем, одной из причин, почему F-4 Phantom II не вытеснил быстро с палуб авианосцев «Крусейдера», была заоблачная цена «Фантома». В начале 1960-х истребитель F-4D обходился американскому налогоплательщику в $2 млн. 230 тыс., что было почти в два раза больше стоимости F-8E. Кроме того, обслуживание и эксплуатация F-4 требовали гораздо больших расходов. А ещё он занимал больше места на авианосце. Это особенно было заметно на авианосцах типа Essex и Oriskany, спроектированных в годы Второй мировой. В начале и середине 60-х годов «Крусейдеры» наравне с «Фантомами» очень часто подымались навстречу советским Ту-16 и Ту-95, которые вели слежение за американскими авианосными группами.Иногда эти встречи заканчивались трагически. В феврале 1964 года четвёрка F-8 вошла в густую облачность вслед за парой Ту-16. Что после этого произошло, неизвестно, но на свой авианосец вернулось только два истребителя. Всего же в разного рода лётных происшествиях было утрачено 172 «Крусейдера». До прекращения производства в 1965 году фирма Vought построила 1219 «Крестоносцев». Хотя F-8 считался достаточно строгой машиной, в авариях и катастрофах разбилось немногим более 14% самолётов, что по меркам 60-х годов было не так уж плохо. Для сравнения стоит вспомнить статистику эксплуатационных потерь американских истребителей Lockheed F-104 Starfighter или советских истребителей-бомбардировщиков Су-7Б первых серий.Палубные «Крестоносцы» одними из первых оказались на «линии огня» в Юго-Восточной Азии, приняв активное участие во вьетнамской войне. В 1962 году полёты над территорией Лаоса совершили невооруженные самолёты-разведчики RF-8A из состава эскадрильи VFP-62, базировавшейся на борту авианосца USS Kitty Hawk (CV-63). Они вели фотосъёмку лагерей партизан, которые впоследствии становились объектами ударов палубных истребителей-бомбардировщиков. Естественно, что повстанцы очень скоро уяснили связь между полётами разведчиков и последующими бомбардировками, и в течение короткого времени вокруг крупных партизанских баз появилось зенитное прикрытие в виде 12,7-14,5 пулемётных установок и 37-мм скорострельных автоматов. Первый RF-8A был сбит зенитным огнём 7 июня 1964 года. Разведчику не помогло даже сопровождение в виде четверки F-8D, которые пытались подавить зенитные батареи огнём из пушек и залпами 127-мм неуправляемых ракет Zuni.Пилоту первого сбитого RF-8A повезло, он удачно катапультировался и после приземления на вражеской территории сумел укрыться в джунглях. После ночи, проведённой в тылу противника, на следующее утро сбитый американский лётчик был эвакуирован вертолётом поисково-спасательной службы.2 августа 1964 года американцы спровоцировали атаку северовьетнамских торпедных катеров на свои эсминцы (тонкинский инцидент), после чего появился формальный повод для развязывания полномасштабной агрессии против ДРВ. Вскоре «Крусейдеры», принадлежащие ВМС и КМП США, месте с «Фантомами», «Скайхоками» и «Скайрейдерами» приняли активное участие в войне.В 1964 году тяжелых палубных истребителей F-4 Phantom II было ещё немного, и типичное авиакрыло, размещённое на авианосце, имело следующий состав: одна-две эскадрильи истребителей F-8 Crusader, две-три эскадрильи поршневых штурмовиков А-1 Skyraider, одна-две эскадрильи лёгких реактивных штурмовиков А-4 Skyhawk или эскадрилья тяжелых двухдвигательных палубных штурмовиков (бомбардировщиков) А-3 Skywarrior и несколько (4-6) разведчиков RF-8A, самолеты ДРЛО E-1В Tracer или ЕА-1Е Skyraider, а также противолодочные вертолеты UH-2 Seasprite.В течение 2-3 лет «Фантомы» сильно потеснили «Крусейдеры» на палубах авианосцев типа Forrestal, а также атомного USS Enterprise. Но эксплуатация на кораблях меньшего водоизмещения типа Essex и Oriskany продолжалась. Командование планировало заменить в разведывательных эскадрильях «Крусейдеры» более скоростными RA-5С Vigilante, но эти самолёты в силу высокой стоимости, сложности и дороговизны обслуживания так и не стали по-настоящему массовыми. Разведчики RF-8A (а затем и модернизированные RF-8G) в годы вьетнамской войны продолжали нести службу параллельно с RA-5С. Забавно, но RF-8 намного дольше служили в строевых разведывательных эскадрильях, пережив «Виджелент», который должен был их заменить.Для ударов по наземным целям на истребители F-8 подвешивали 227-340-кг авиабомбы и 127-мм неуправляемые ракеты. Достаточно часто пилоты при штурмовке использовали 20-мм пушки. Что, впрочем, было небезопасно, так как самолёт при этом входил в зону эффективного огня не только крупнокалиберных пулемётов, но и лёгкого стрелкового оружия. В ходе боевых действий «Крусейдер» продемонстрировал очень неплохую боевую живучесть. Самолёты достаточно часто возвращались с многочисленными пулевыми и осколочными пробоинами. Не всегда фатальными оказывались даже попадания 23-мм снарядов, полученные в воздушном бою.Если флотские F-8 летали в основном с авианосцев, то «Крестоносцы», принадлежащие истребительным эскадрильям авиации Корпуса морской пехоты, базировались на южновьетнамских авиабазах Чу Лай и Дананг.На первых порах американское командование не воспринимало ПВО ДРВ всерьёз. Надлежащие выводы не были сделаны даже после того как разведчики RF-8A засняли на аэродромах Северного Вьетнама истребители МиГ-17 и позиции ЗРК СА-75М "Двина". Видимо, американцы считали, что не самые новые истребители советского производства не смогут конкурировать со сверхзвуковыми самолётами, а зенитно-ракетные комплексы могут быть эффективны только против целей вроде высотного разведчика U-2 или относительно медлительных бомбардировщиков. Однако очень скоро американским пилотам пришлось убедиться в обратном. 3 апреля 1965 года палубные истребители F-8 и штурмовики А-4 с авианосцев USS Coral Sea и USS Hancock атаковали железнодорожные и шоссейные мосты в 100 км к югу от Ханоя. Объекты оказались неплохо прикрыты зенитками, которые сбили два «Скайхока». После того как большая часть американских самолётов отбомбилась, в воздухе появились северовьетнамские МиГ-17Ф из состава 921-го истребительного авиаполка. Несмотря на численное превосходство противника, четвёрка МиГов решительно атаковала группу «Крусейдеров». Положение американских пилотов осложнялось тем, что они не ожидали встретить вражеские истребители, и вместо ракет воздушного боя AIM-9 Sidewinder несли неуправляемые реактивные снаряды, а горючего оставалось только на обратный путь. Согласно вьетнамским данным, в тот день в районе Хам Ронга удалось сбить два F-8. Однако американцы признают, что в воздушном бою лишь один палубный истребитель был повреждён. Впрочем, хорошо известно отношение Министерства обороны США к статистике собственных потерь. Если подбитый самолёт в силу критических повреждений не мог совершить посадку на авианосец, а его пилот катапультировался неподалёку от авианосного ордера, считалось, что машина утрачена в результате лётного происшествия, а не от огня противника.По мере эскалации боевых действий усиливалось зенитное противодействие, самолёты обстреливались зенитками не только в районе цели, но и на пути к ней. Вьетнамские зенитчики, наблюдая за маршрутами полётов американских самолётов стали организовывать зенитные засады, что сказалось на росте потерь американской авиации. Так, 1 июня 1965 года при возвращении с задания получил прямое попадание зенитного снаряда RF-8A из состава 63-й разведывательной эскадрильи. Его пилот, лейтенант-коммандер Кросби попыток катапультироваться не предпринимал, и, судя по всему, был убит ещё в воздухе.Ещё одной опасностью, с которой с которой пришлось столкнуться пилотам «Крусейдеров», стали зенитные ракеты. 5 сентября фоторазведчик из той же VFP-63 не смог увернуться от ЗУР комплекса СА-75М недалеко от побережья в провинции Тхань Хоа. После того как боевая часть ракеты разорвалась в непосредственной близости от RF-8A, пылающие обломки самолёта рухнули в море, и его пилот лейтенант Гудвин до сих пор числится пропавшим без вести. Ещё несколько самолётов получили многочисленные пробоины, и их пилоты катапультировались над своим авианосцем, дабы избежать аварийных ситуаций. Тем не менее, аварийные посадки не были редкостью, в ряде случаев самолёты, получившие повреждения, приходилось сбрасывать за борт.В связи с ростом потерь американское командование отказалось от полётов одиночных самолётов разведчиков. Для поиска целей стали формироваться разведывательно-ударные группы, включающие в себя помимо RF-8A штурмовики А-4 Skyhawk, истребители F-8 Crusader и самолёты РЭБ ЕКА-3 Skywarrior, которые также могли дозаправлять самолёты группы на маршруте. В случае зенитного обстрела «Скайхоки» должны были подавлять батареи противника, а F-8 защищали от атак вьетнамских МиГов. В результате потери разведчиков удалось снизить, но одновременно сократилась интенсивность полётов, так как формирование разведывательно-ударной группы занимало много времени и обходилось дорого.Если флотские «Крусейдеры», взлетающие с авианосцев, курсирующих неподалёку от побережья, оперировали в основном над Северным Вьетнамом, то истребители Корпуса морской пехоты боролись с подразделениями Вьетконга в джунглях южной части страны. Как уже говорилось, F-8 КМП США летали с сухопутных авиабаз с капитальными взлётно-посадочными полосами. Их цели находились гораздо ближе к своим аэродромам, и потому самолёты морпехов часто несли максимальную боевую нагрузку. Так как на первых порах калибр зенитных средств Вьетконга в Южном Вьетнаме не превышал 12,7-мм потери были небольшими. Аварийность при полётах с капитальных бетонных полос также оказалась минимальной. Больше проблем доставляли регулярные миномётные обстрелы партизан. Однако 16 мая 1965 года на авиабазе Бьен Хоа под Сайгоном произошел случай, который разом перечеркнул всю положительную статистику потерь.Согласно официальной американской версии, во время предстартовой прогазовки взорвался В-57 Canberra, на борту которого находилась бомбовая нагрузка массой 3400 кг. В результате взрыва и пожара было уничтожено 10 В-57 и 16 F-8 и А-1. Погибло 27 человек и более 100 получили ранения и ожоги. Было ли это результатом несчастного случая, обстрела или диверсии, неизвестно. До этого база Бьен Хоа неоднократно подвергалась миномётным обстрелам, в ходе которых также сгорело несколько самолётов.Генерал Вестморелэнд, ходивший в состав комиссии расследовавшей причины взрыва, позже в своей книге писал, что авиабаза Бьен Хоа выглядела хуже, чем аэродром Хикам в Пёрл-Харбор после атаки японцев. По результатам расследования, причиной столь масштабной катастрофы было названо неправильное хранение бомб, напалмовых баков и горючего. На авиабазе было сконцентрировано слишком много авиационных боеприпасов, которые хранились близко от стоянок авиатехники. Впоследствии охрана авиабазы Бьен Хоа была ужесточена и возложена на американскую 173-ю воздушно-десантную бригаду. Для авиационных боеприпасов построили специальные хранилища удалённые от авиационных стоянок, а самолёты стали размещать в обвалованных капонирах и укреплённых ангарах.В июне-июле 1965 года состоялось несколько воздушных боёв между «Крусейдерами» и МиГ-17Ф. Бои шли с переменным успехом, американские пилоты рапортовали о трёх сбитых МиГах. Свои потери составили два RF-8A и два F-8E.По мере разрастания конфликта американцы направляли в Юго-Восточную Азию всё большие силы. В свою очередь СССР и КНР увеличили поддержку Северного Вьетнама. В октябре 1965 года «Крусейдеры» записали на свой счёт первый сбитый МиГ-21Ф-13. В ходе воздушных боёв выяснилось, что F-8 при условии хорошей подготовки пилотов вполне способны вести манёвренный бой с советскими истребителями на виражах, чего не мог делать более тяжелый F-4.В отличие от первых модификаций «Фантома», на «Крусейдере» имелись пушки. Впрочем, пилоты жаловались на ненадежность артиллерийского вооружения. При резких манёврах снарядные ленты часто перекашивались, что приводило к отказу пушек в самый неподходящий момент. Причём достаточно часто заклинивали все четыре пушки. По этой причине большая часть МиГов была сбита ракетами AIM-9B/D с ИК ГСН. Однако если вьетнамские пилоты вовремя обнаруживали пуск ракеты, в большинстве случаев им удалось разминуться с «Сайдвиндером». Первые американские ракеты воздушного боя не могли поражать воздушные цели, маневрирующие с перегрузкой более 3 G.Кроме непосредственной авиационной поддержки и отражения атак МиГов, «Крусейдеры» также привлекались к борьбе с вьетнамскими РЛС и ЗРК. Помимо традиционных свободнопадающих бомб и НАР, для этого применялись управляемые ракеты AGM-45A Shrike наводившиеся на излучение радара.Рост боевых потерь и специфические условия Юго-Восточной Азии потребовали совершенствования БРЭО и защищённости самолётов, а также снижения расходов по обслуживанию и сокращения времени к повторному боевому вылету. В 1967 году компания LTV-Aerospace, в которую вошли Vought и Ling Temco Electronics, начала модернизацию оставшихся в строю F-8B. После модернизации эти машины получили обозначение F-8L. Так как ресурс большинства истребителей F-8B заканчивался, модернизации подвергли всего 61 самолёт. Также через ремонтные предприятия прошли 87 F-8C, которые получили обозначение F-8K. Как и F-8L, эти машины в первую очередь передавались в авиацию морской пехоты, где их эксплуатировали на береговых аэродромах. Более серьезные изменения были внесены в конструкцию F-8D(F-8K) и F-8E (F-8J) предназначенных для полётов с авианосцев. На истребителях установили более мощные двигатели J57-P-20А и крыло с системой управления пограничным слоем. Так как флот остро нуждался в фоторазведчиках. RF-8A также были модернизированы, после чего их обозначили RF-8G. В общей сложности КМП и флот получили 73 обновлённых разведывательных самолёта.Нельзя сказать, что модернизация «Крусейдеров» позволила снизить потери. Кроме манёвренных МиГ-17Ф вьетнамцы во всё больших количествах использовали в боях сверхзвуковые МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ, вооруженные ракетами Р-3С. Тактика применения вьетнамских истребителей также совершенствовалась. Они стали избегать втягивания в бой с численно превосходящим противникам и активно практиковали внезапные атаки с последующим стремительным отходом. Зачастую американские истребители преследующие МиГи натыкались на массированный огонь зениток. После потери нескольких своих истребителей при схожих обстоятельствах американское командование издало распоряжение, запрещающее преследовать МиГи на малой высоте в районах, где могли располагаться зенитные батареи. К тому же вьетнамские пилоты иногда очень неплохо взаимодействовали с расчётами ЗРК СА-75М, выводя преследовавшие их «Крусейдеры» и «Фантомы» в зону поражения зенитных ракет.Впрочем, надо признать, что F-8 являлись очень сильным противником в воздушном бою. При должном уроне подготовки их пилотам удавалось добиться неплохих результатов. «Крусейдеры» участвовали в воздушных схватках до осени 1968 года и проявили себя вполне достойно. Косвенным подтверждением этого является то, что пилоты F-4, которые к середине 70-х стали основной ударной силой палубной авиации отмечали, что «Крусейдер» в учебных манёвренных воздушных поединках имеет существенное превосходство. По соотношению сбитых истребителей противника и потерянных собственных F-8 значительно превосходил F-4. Согласно американским данным, пилоты F-8 сбили 15 МиГ-17 и четыре МиГ-21. В свою очередь вьетнамцы заявляют об уничтожении в воздушных боях не менее 14 «Крусейдеров», два из которых были разведчиками. Сколько при этом американских пилотов катапультировалось из подбитых истребителей над морем, и было подобрано поисково-спасательными вертолётами не известно. Согласно официальным американским данным ВМС и КМП США потеряли в Юго-Восточной Азии 52 истребителя F-8 и 32 фоторазведчика RF-8.По мере поступления новых «Фантомов», «Скайхоков» и «Корсаров» истребители F-8 на палубах американских ударных авианосцев уступили место им. К моменту окончания войны во Вьетнаме F-8 сохранились на вооружении только четырёх эскадрилий размещавшихся на авианосцах USS Oriskany и USS Hancock. Но в эскадрильях авиации морской пехоты «Крусейдеры» базировавшихся на береговых аэродромов эксплуатировались дольше. Причём наблюдалась интересная картина, лётчики морпехов в основном летали на старых F-8L и F-8К, а более свежие машины снимались с вооружения палубных эскадрилий ВМС и отправлялись на хранение в Дэвис-Монтан. В 1973 году, когда Израиль находился на краю военного поражения, в Красное море был экстренно направлен авианосец USS Hancock. Имевшиеся на его борту «Крусейдеры» должны были перелететь на израильские авиабазы и принять участие в боевых действиях. С учётом того, что в израильских ВВС ранее не имелось истребителей данного типа, как и пилотов готовых на них летать, воевать пришлось бы американцам. Впрочем, к моменту прибытия авианосца к месту назначения, израильтянам удалось переломить ход боевых действий, и прямого вмешательства США в арабо-израильскую войну не потребовалось.В 1974 году эксплуатация F-8Н в последних четырёх строевых палубных эскадрильях завершилась, и самолёты были отправлены в резерв. Одновременно с этим старые авианосцы были выведены из состава флота. Небольшое количество F-8 использовалось на береговых аэродромах в тренировочных целях, и для обозначения на учениях самолётов противника. Несколько F-8 передали различным авиационным фирмам, НАСА и Центру лётных испытаний на авиабазе Эдвардс. Эти машины участвовали в разного рода исследованиях в роли летающих стендов и использовались для сопровождения в воздухе опытных образцов. Самолёты переданные на хранение в Дэвис-Монтан находились там до конца 80-х. Эти «Крестоносцы» служили источником запчастей для истребителей эксплуатирующихся во Франции и на Филиппинах. Часть пригодных к восстановлению самолётов переделали в дистанционно управляемые мишени QF-8, использованные в боевой подготовке корабельных ЗРК и пилотов палубных перехватчиков.Дольше всего на вооружении ВМС США продержались фоторазведчики RF-8G. В 1977 году часть самолётов модернизировали. В ходе модернизации турбореактивный двигатель J57-P-22 был заменён более мощным J57-P-429. Самолёты получили встроенную аппаратуру предупреждения о радиолокационном облучении, контейнеры с аппаратурой РЭБ и новые фотокамеры. Хотя последние палубные разведчики покинули авианосец USS Coral Sea весной 1982 года, служба в береговых резервных эскадрильях продолжалась до 1987 года.Для середины 70-х годов «Крусейдеры» последних серийных модификаций являлись вполне боеспособным истребителями и быстрый вывод этих машин из эксплуатации в первую очередь объясняется тем, что американские адмиралы оказались загипнотизированы возможностями многофункционального F-4 Phantom II. При этом F-8 объективно был более сильным воздушным бойцом в «собачьей свалке». Несмотря на то, что в конце 60-х военные теоретики поспешили провозгласить отказ от манёвренного воздушного боя, этого не произошло до сих пор.Подтверждением того, что «Крестоносец» был неплохим боевым самолётом, является интерес, который проявляли к нему иностранные покупатели. В середине 60-х F-8 рассматривался лордами британского адмиралтейства в качестве кандидата для размещения на английских авианосцах, но впоследствии предпочтение отдали «Фантому». Впрочем, британские авианосцы оказались тесноваты для тяжелых двухместных истребителей.В 1962 году французы решили приобрести 40 F-8E(FN). «Крусейдеры» должны были заменить на авианосцах Clemenceau и Foch безнадёжно устаревшие лицензионные британские истребители Sea Venom. Несмотря на то, что в это время отношения между США и Францией пытавшейся проводить самостоятельную внешнюю политику не были безоблачными, американцы пошли на продажу достаточно современных по тем временам истребителей. Отчасти это объяснялось тем, что американские адмиралы уже охладели к «Крусейдеру» сделав ставку на более скоростной, грузоподъёмный и многофункциональный «Фантом».Самолёты, предназначенные для базирования на французских авианосцах, прошли доработку, и во многом это были более совершенные машины, чем те, что уже эксплуатировались в ВМС США. Для улучшения взлётно-посадочных характеристик французские F-8 оборудовались системой управления пограничным слоем и имели более развитую механизацию крыла и увеличенное хвостовое оперение. На F-8FN установили достаточно современные БРЛС AN/APQ-104 и систему управления вооружением AN/AWG-4. Помимо ракет AIM-9B, в состав вооружения F-8FN могли входить УР Matra R.530 с ИК или полуактивной радиолокационной ГСН.На начальном этапе эксплуатации французские «Крусейдеры» имели светло серую окраску, такую же, как в ВМС США. Ближе к завершению своей карьеры F-8FN окрашивались в тёмно-серый цвет.В 1963 году для обучения в США из Франции была направлена группа пилотов. Первые тринадцать «Крестоносев» прибыли в Сен-Назер 4 ноября 1964 года. Остальные самолёты поставили в начале 1965 года. На первых порах «Крусейдеры» весьма активно эксплуатировались в ВМС Франции. По состоянию на апрель 1979 года они провели в воздухе более 45400 часов и совершили более 6800 посадок на палубу. В конце 80-х, когда стало ясно, что «Крестоносец» не будет заменен в течение нескольких ближайших лет, было решено провести работы по продлению их срока службы. Для этого отобрали 17 наименее изношенных самолётов. Основная часть работ проводилась в авиаремонтных мастерских на авиабазе Ландвизио. В ходе капитального ремонта были заменены кабельные жгуты повреждённые коррозией. Ревизии подверглась гидравлическая система, а фюзеляж был усилен. Восстановленные «Крусейдеры» оснастили новой навигационной системой и аппаратурой предупреждения о радиолокационном облучении. После чего капитально отремонтированные машины получили обозначение F-8P.Хотя французы достаточно часто направляли свои авианосцы в «горячие точки», вступить в бой F-8FN не довелось. Эти самолёты присутствовали на борту авианосца Foch осенью 1982 года у берегов Ливана. В 1984 году французские «Крусейдеры» совершали демонстрационные полёты вблизи ливийских территориальных вод. В 1987 году вели патрулирование над Персидским заливом, оберегая танкеры от атак иранских быстроходных катеров и самолётов. Именно там состоялся учебный воздушный бой пары американских F-14 Tomcat c одиноким F-8FN. Если по характеристикам БРЛС и дальнобойному ракетному вооружению «Томкеты» имели подавляющее превосходство над «Крусейдером», то в ближнем бою французский пилот сумел неприятно удивить американцев. С 1993 по 1998 гг F-8FN регулярно вели патрулирование в зоне вооруженного конфликта на Балканах, но непосредственно в авиаударах по объектам на территории бывшей Югославии не участвовали.До принятия на вооружение Rafale М, в течение долгого времени «Крусейдер» оставался единственным французским палубным истребителем. Эксплуатация F-8FN в ВМС Франции закончилась через 35 лет с момента принятия на вооружение в 1999 году.В середине 70-х филиппинский диктатор Фердинанд Маркос озаботился необходимостью замены устаревших и предельно изношенных истребителей F-86 Sabrе. Надо сказать, что американцы имели свой интерес в деле усиления ВВС Филиппин. Вооруженные силы этой страны вели непрекращающуюся войну в джунглях с различными левацкими группировками маоисткого толка. На Филиппинах располагались две крупные базы ВМС и ВВС США, и американцы рассчитывали, что в случае поставки современных истребителей, союзник поможет им в обеспечении ПВО.В 1977 году было заключено соглашение, согласно которому на Филиппины осуществлялась поставка 35 истребителей F-8H взятых с базы хранения Дэвис-Монтан. Условия контракта оказались более чем льготными, филиппинская сторона должна была только оплатить компании LTV-Aerospace ремонт и модернизацию 25 самолётов. Оставшиеся 10 машин предназначались для разборки на запасные части.Подготовка филиппинских пилотов походила на аэродромах Авиации Корпуса морской пехоты. В целом освоение новых машин прошло успешно, но при этом в июне 1978 года из-за отказа в полёте двигателя была разбита «спарка» TF-8A, американский инструктор и филиппинский курсант успешно катапультировались . В конце 70-х F-8H приступили к несению боевого дежурства на авиабазе Баса в северной части острова Лусон.Филиппинские «Крусейдеры» неоднократно поднимались на перехват советских дальних разведчиков Ту-95РЦ, экипажи которых интересовала американская военно-морская база Субик-Бей. До прекращения эксплуатации в январе 1988 года, в лётных происшествиях было разбито пять F-8H, при этом погибло два пилота. Относительно недолгий срок службы «Крусейдеров» на Филиппинах объясняется тем, что в последние годы правления Маркоса страна погрязла в коррупции, и денег на содержание и ремонт боевых самолётов выделялось очень мало. Поставленные на хранение в истребители в 1991 году сильно пострадали при извержении вулкана Пинатубо, после чего их разделали на металл.Рассказывая о «Крусейдере» невозможно не упомянуть о его более продвинутой, не пошедшей в серию модификации XF8U-3 Crusader III. Создание этой машины в рамках проекта получившего фирменное обозначение V-401 началось в 1955 году. После рассмотрения проекта флот заказал три прототипа для испытаний. По сути, новый самолёт использовавший компоновочную схему серийного истребителя строился вокруг двигателя Pratt & Whitney J75-P-5A с номинальной тягой 73,4 кН (на форсаже 131 кН). Мощность этого ТРД была больше на 60% чем у двигателя Pratt Whitney J57-P-12A установленного на первой серийной модификации «Крусейдера». Также на стадии проектирования предусматривалась установка дополнительного жидкостного реактивного двигателя работавшего на керосине и перекиси водорода. Однако после аварии на наземном стенде от этого варианта отказались.Так как новый двигатель был значительно крупней, существенно увеличились геометрические размеры самолёта. В связи с увеличением удельного расхода воздуха, воздухозаборник был переделан. Для обеспечения оптимальной работы двигателя на скоростях близких к 2 М, нижняя часть переднего воздухозаборника была увеличена и вынесена вперёд. С целью стабилизации постоянного давления в канале воздухозаборника на больших углах атаки, на фюзеляже перед центропланом с обеих сторон появились створки забора воздуха для поддержания постоянного давления в канале, что должно было обеспечить устойчивую работу двигателя на любых режимах. Так как самолёт был рассчитан на полёты со скоростью более 2 М, инженеры фирмы Vought оснастили его двумя крупными пофюзеляжными килями в хвостовой части фюзеляжа. Кили должны были служить дополнительными стабилизаторами на сверхзвуковых скоростях. Во время взлёта и посадки кили с помощью гидравлической системы переводились в горизонтальную плоскость и образовывали дополнительные несущие поверхности. Самолет получил систему управления пограничным слоем и более эффективную механизацию крыла. Летные данные истребителя Crusader III существенно возросли. Палубный истребитель с максимальной взлётной массой 17590 кг имел объём топливных баков 7700 л. Это обеспечивало ему боевой радиус в конфигурации для воздушного боя – 1040 км. Перегоночная дальность с подвесными топливными баками составляла 3200 км. Разгонные характеристики для 50-х годов были весьма впечатляющими, скороподъёмность — 168 м / с.Так как критики серийного «Крестоносца» справедливо указывали на его неспособность нести ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow с полуактивной радиолокационной ГСН, на Crusader III с самого начала предусматривалась такая возможность. Перспективный истребитель получил БРЛС AN/APG-74 и систему управления огнём AN/AWG-7. Так как истребитель проектировался одноместным, боевую работу и наведение ракет на цель должен был облегчить крупногабаритный дисплей, и аппаратура наведения ракет AN/APA-128. Часть полётных данных и информация о целях выводились системой индикации на лобовое стекло. Для приёма информации от самолётов радиолокационного дозора и корабельных радиолокационных систем использовалась аппаратура AN/ASQ-19. Отображение данных происходило после обработки на бортовом вычислительном комплексе АХС-500. Весьма совершенное БРЭО позволяло сопровождать 6 целей и одновременно обстреливать две, что в то время было невозможно на других одноместных перехватчиках. Первоначальный вариант вооружения включал в себя три УР средней дальности AIM-7 Sparrow, четыре AIM-9 Sidewinder с ИК ГСН и батарею из четырёх 20-мм пушек.XF8U-3 впервые оторвался от ВВП авиабазы Эдвардс 2 июня 1958 года. Испытания сопровождались различными отказами. Особенно много хлопот доставила система управления нижними килями. В ходе испытаний первый прототип дважды садился с опущенными килями, но оба раза больших повреждений самолёт не получил. В тоже время Crusader III продемонстрировал большой потенциал. На высоте 27 432 м при использовании 70% тяги двигателя удалось разогнаться до скорости 2,2 М. Однако после этого полёта на земле было обнаружено оплавление лобового стекла. Увеличение максимальной скорости полёта потребовало доработки этого элемента кабины. Замена передней прозрачной акриловой панели на жаростойкое стекло, позволила на высоте 10 668 м разогнался до 2,7 М. Мощность силовой установки позволяла достигнуть большей скорости полёта, но из-за ограничений налагаемых «тепловым барьером» этого не было сделано.В сентябре 1958 года на авиабазу Эдвардс перелетел второй опытный экземпляр. На нём должна была осуществляться отработка радиолокационной аппаратуры и вооружения. Сравнительные испытания перспективного истребителя фирмы Vought с самолетом McDonnell-Douglas F4H-1F (будущий F-4 Phantom II) продемонстрировали превосходство XF8U-3 в ближнем воздушном бою. Казалось Crusader III ждёт безоблачное будущее, но довести до требуемого уровня надёжности аппаратуру управления ракетами с радиолокационным наведением и подтвердить проектные характеристики БРЛС не удалось. Хотя F4H-1F проигрывал в «собачьей схватке», наличие на его борту второго члена экипажа позволяло обойтись менее сложной и дорогостоящей системой управления вооружением.Нестабильная работа очень сложной радиоэлектронной аппаратуры и затянувшаяся доводка вычислительного комплекса сильно задержали испытания второго прототипа XF8U-3. Кроме того, радар AN/APG-74, установленный на XF8U-3, показал худшие результаты в сравнении с БРЛС AN/APQ-120, смонтированной в массивном носовом обтекателе F4H-1F. Пилот Crusader III мог обнаружить цель на дальности 55 км, а оператор вооружения «Фантома-2» устойчиво наблюдал её с 70 км. Несомненным плюсом самолёта компании McDonnell-Douglas стала большая грузоподъёмность (6800 кг), что делало его эффективным палубным истребителем-бомбардировщиком и позволяло разместить на узлах подвески до 6 УР AIM-7. Так как решить все проблемы с системой управления вооружением так и не удалось, фирма Vought в экстренном порядке создала двухместную модификацию с увеличенным числом пилонов подвески вооружения. Но так как самолёт всё равно проигрывал по грузоподъёмности своему конкуренту, это предложение не нашло поддержки.Ценой героических усилий на третьем прототипе XF8U-3 всё же подтвердили первоначальные проектные характеристики радара и аппаратуры наведения ракет, и в декабре 1958 года на практике была продемонстрирована возможность залпового пуска ракет с радиолокационной ГСН по двум разным целям. Однако аппаратура, установленная на обновлённом «Крестоносце», была чрезвычайно сложной в эксплуатации, и адмиралы не рискнули связываться с ещё сырой системой. Кроме того, F4H-1F больше соответствовал представлениям о многофункциональном самолёте, способном в теории одинаково успешно вести ракетный бой на средних дистанциях и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и надводным целям. В декабре 1958 года руководству фирмы Vought было отправлено официальное извещение о том, что XF8U-3 Crusader III проиграл конкурс. К тому моменту было построено пять прототипов. Эти машины использовались НАСА и Центром лётных испытаний на авиабазе Эдвардс для исследований, где требовалась высокая скорость полёта. В первой половине 60-х все XF8U-3 были выведены из эксплуатации и их сдали на металлолом.