Госдеп США высказал претензии Варшаве по поводу "антибандеровского" закона

США разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений Польше. Принятие этого закона может негативно сказаться на свободе слова. В то же время мы понимаем, что использование терминов «польские лагеря смерти» является для Польши болезненным и может вводить людей в заблуждение.

В Соединённых Штатах Америки высказали заявление по поводу недовольства принятым в Польше законом. В Госдепартаменте заявили, что не одобряют закон о так называемом институте национальной памяти, который был принят в польском парламенте и подписан президентом.Закон этот предусматривает уголовную ответственность как за распространение идеологии украинских националистов, так и за отрицание контактов отдельных польских групп (включая власти Польши до 1939 года) с гитлеровской Германией. Также закон фактически запрещает упоминать о том, что отдельные поляки были причастны к преступлениям против еврейского населения.Из заявления Госдепа США:Нужно напомнить, что накануне польский президент Анджей Дуда направил закон об институте национальной памяти в конституционный суд для рассмотрения его судом на предмет соответствия основному закону (конституции Польши).Также стоит напомнить, что несколькими днями ранее власти Украины объявили о том, что «пожалуются» на Польшу в Вашингтон. Видимо, жалоба дошла.