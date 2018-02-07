11:25 07 февраля
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Госдеп США высказал претензии Варшаве по поводу "антибандеровского" закона

В Соединённых Штатах Америки высказали заявление по поводу недовольства принятым в Польше законом. В Госдепартаменте заявили, что не одобряют закон о так называемом институте национальной памяти, который был принят в польском парламенте и подписан президентом.
Закон этот предусматривает уголовную ответственность как за распространение идеологии украинских националистов, так и за отрицание контактов отдельных польских групп (включая власти Польши до 1939 года) с гитлеровской Германией. Также закон фактически запрещает упоминать о том, что отдельные поляки были причастны к преступлениям против еврейского населения.

Госдеп США высказал претензии Варшаве по поводу "антибандеровского" закона


Из заявления Госдепа США:

США разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений Польше. Принятие этого закона может негативно сказаться на свободе слова. В то же время мы понимаем, что использование терминов «польские лагеря смерти» является для Польши болезненным и может вводить людей в заблуждение.


Нужно напомнить, что накануне польский президент Анджей Дуда направил закон об институте национальной памяти в конституционный суд для рассмотрения его судом на предмет соответствия основному закону (конституции Польши).

Также стоит напомнить, что несколькими днями ранее власти Украины объявили о том, что «пожалуются» на Польшу в Вашингтон. Видимо, жалоба дошла.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:12
    США разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений Польше. Принятие этого закона может негативно сказаться на свободе слова. В то же время мы понимаем, что использование терминов «польские лагеря смерти» является для Польши болезненным и может вводить людей в заблуждение.

    Двуличие мерикатосов уже ни кого не удивляет. bully
    a.s.zzz888
    1. dik-nsk Сегодня, 06:28
      В Соединённых Штатах Америки высказали заявление по поводу недовольства принятым в Польше законом
      уверен, что украина заявит о перемоге, хотя о них ни слова в заявлении))) но скажут, что хозяин поддержал laughing
      dik-nsk
    2. Подрезчик Сегодня, 08:44
      Также стоит напомнить, что несколькими днями ранее власти Украины объявили о том, что «пожалуются» на Польшу в Вашингтон.

      Осерчал барин на холопа... laughing
      Подрезчик
      1. влад66 Сегодня, 09:12
        Цитата: Подрезчик
        Осерчал барин на холопа...

        Просто одни холопы, пожаловались хозяину на других холопов. laughing
        влад66
        1. cniza Сегодня, 09:50
          Приветствую Славяне! hi , о чем можно говорить , холопы дерутся:
          Также стоит напомнить, что несколькими днями ранее власти Украины объявили о том, что «пожалуются» на Польшу в Вашингтон. Видимо, жалоба дошла.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 10:05
            Привет, Виктор! hi! Вот думаю, хозяин тут арбитром зря выступает...У этих холопов неприязнь давняя, без пол-литры не разберешься... laughing
            Подрезчик
        2. Подрезчик Сегодня, 10:00
          Цитата: влад66
          Цитата: Подрезчик
          Осерчал барин на холопа...

          Просто одни холопы, пожаловались хозяину на других холопов. laughing

          hi Значит начинается холопская свара? laughing Что впрочем хозяину и выгодно! laughing
          Подрезчик
          1. влад66 Сегодня, 10:14
            Цитата: Подрезчик
            Значит начинается холопская свара? laughing Что впрочем хозяину и выгодно!

            Выгодна всем yes Гиена Европы и попрошайки сцепились друг с другом. drinks
            влад66
    3. Венд Сегодня, 09:00
      Цитата: a.s.zzz888
      США разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений Польше. Принятие этого закона может негативно сказаться на свободе слова. В то же время мы понимаем, что использование терминов «польские лагеря смерти» является для Польши болезненным и может вводить людей в заблуждение.

      Двуличие мерикатосов уже ни кого не удивляет. bully

      А вот теперь посмотрим на самостоятельность Польши. Хватит пороха отстаивать свои слова или нет.
      Венд
  2. Александр 3 Сегодня, 06:15
    Свобода слова предполагает -неси что хочешь.
    Александр 3
    1. Хагалаз Сегодня, 07:43
      Нееее! Свобода слова по штатовски дозволяет нести только то, что выгодно хозяину, т е штатам. hi
      Хагалаз
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    Как быстро янки отреагировали! Видимость демократии, а заодно и поддержки режима укроины показана всему миру! Жалко что сша очень редко адекватно на свои же преступления, ими творимые по всему миру реагируют!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:23
      Я хочу ответить всем тем кто рассуждает о скором конце руины.Этого не будет пока будет поддержка со стороны Вашингтона.
      210окв
      1. Оверлок Сегодня, 07:16
        Цитата: 210окв
        Я хочу ответить всем тем кто рассуждает о скором конце руины.Этого не будет пока будет поддержка со стороны Вашингтона.

        только адекватные люди это понимают, понимают, что этот гнойник у границ России будет существовать долго. Бессмысленно ждать распада Украины, это может быть только при влиянии извне
        Оверлок
        1. Mestny Сегодня, 09:08
          Всё так, в случае если Вашингтон - это никогда не ошибающаяся, не подверженная никаким кризисам и событиям безупречная машина.
          А это разумеется не так.
          Mestny
      2. vlad007 Сегодня, 07:23
        Цитата: 210окв
        Я хочу ответить всем тем кто рассуждает о скором конце руины.Этого не будет пока будет поддержка со стороны Вашингтона.

        Поддержка чего? Денег Украине США и МВФ не дают, Трамп в Давосе даже встречаться с Порошенко не стал, предпочел встречу с Гвинеей, с 2019 года надо будет возвращать долги по кредитам, в том числе и России, а дальше все зависит от того, состоится Северный поток-2 или нет. Если Украина останется без транзита газа, то никакая поддержка не поможет.
        vlad007
    2. dik-nsk Сегодня, 06:31
      а заодно и поддержки режима укроины
      а где там об украине? это Петя скажет о поддержке, вы то уж читайте текст, там осуждение Польши за свободу слова о поддержке фашиков польшей.. про скакунов ни слова hi
      dik-nsk
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:18
    Принятие этого закона может негативно сказаться на свободе слова.
    Голос о свободе слова донеся из страны, в которой об этом почему-то сами забыли (наезды на RT, однобокое освещение событий и т.д.). Но Сша не могут молчать когда даже сателлит обижает другого - практически американскую колонию. Подлейшая страна, которая после окончания 2-й МВ не только спасла, но и приютила, дав работу, сотни немецких военных преступников.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 07:21
      да и вообще - какое их собачье дело, Польша как бы суверенная страна, может любой закон принять
      роман66
  5. КОН Сегодня, 06:19
    Странно было бы если бы упыри за бандерлогов не вписались...))))))
    КОН
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:25
    А санкции где? Да не будет ничего... Одни сукины дети "наехали" на других сукиных детей. Но и те и другие - мериканские, преданные, до самозабвения...
    Горный стрелок
  7. Симон Сегодня, 06:34
    Цитата: КОН
    Странно было бы если бы упыри за бандерлогов не вписались...))))))

    Похоже американцы хотят новый фашистский режим организовать у границ России, куда будут входить Польша, Украина и прибалты.
    Симон
    1. Ivan.A Сегодня, 10:51
      Да практически он уже организован.
      Ivan.A
  8. zzdimk Сегодня, 06:36
    Прошу заметить, что это не есть вмешательство в суверенную политику независимого государства.
    zzdimk
    1. роман66 Сегодня, 07:21
      почти нет laughing laughing ну совсем
      роман66
  9. demo Сегодня, 06:53
    В Соединённых Штатах Америки высказали заявление по поводу недовольства принятым в Польше законом.

    Я не понял смысла написанного.
    Чьим недовольством спровоцировано заявление?
    Кто тот недовольный, за которого вступился Госдеп?
    Страшно подумать! Наверно недовольна Украина?

    Что Польша, что Украина - два конца одной палки.
    Принимая у себя законы о том или ином периоде своей истории, они загоняют себя в прокрустово ложе. Поляки могут доиграться с историей, до разрыва дип отношений с Израилем.
    Ну а Украина уже доигралась.
    Всякое возвеличивание людей с явно аномальными проявлениями жестокости (фактически садизма) и увековечивание их имен - первый шаг в пропасть безвременья.
    Ибо правда все равно вылезет. И несмотря на все ухищрения правда восторжествует.
    Наглядный пример Германия, после 1945 года, когда немцев начали знакомить с деятельностью руководителей Германии на оккупированных территориях.
    Это был шок.
    До сих пор немцы трясутся от этого.
    Так будет и с Украиной.
    demo
  10. Metallurg_2 Сегодня, 07:11
    Холопы не смогли договориться, побежали к барину: рассуди, кормилец!
    Metallurg_2
  11. NG inform Сегодня, 07:27
    Фраза "так и за отрицание контактов отдельных польских групп" не вписывается в общую канву. Запрещено отрицать, что нацистская Польша заигрывала с нацисткой Германией, или запрещено утверждать, что она заигрывала? Нет ли тут ошибки в статье?
    NG inform
  12. Alex-a832 Сегодня, 07:46
    Поляки положат болт на разочарования Вашингтона, когда стоит вопрос об изъятии из истории позорящих их страниц, а также о кровной вражде к укробандеровцам. Когда их носом в их каку тыкают им нравиттся меньше, чем разачарованность заокеанского хозяина.
    Alex-a832
  13. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:59
    Обложили хохла, обложили,
    Гонят весело на номера.
    Анкыпельгыгыргын
  14. teron Сегодня, 10:01
    Националисты особенно радикальные, в какой бы стране они ни были, никогда не смогут нормально ужиться с соседями. Их политика, рано или поздно, обязательно приведет к войне и резне.
    teron
  15. Житель Урала Сегодня, 10:03
    А зачем претензии - вы их разбомбите, там же нарушение свободы слова, а заодно и китайское посольство невзначай.
    Житель Урала
  16. Симон Сегодня, 10:57
    Цитата: Ivan.A
    Да практически он уже организован.

    Да, нет! Польша еще болтается. Народ Польши против, бандеровцев очень хорошо помнит.
    Симон
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