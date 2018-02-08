Убийство Шокри Белаида: и снова об «Арабской весне»

Как известно, «Арабская весна» началась с Туниса. Именно в этой стране торговец овощами Мохаммед Буазизи в конце 2010 года устроил самосожжение. Он и не предполагал, что своим поступком невольно подожжет весь регион на многие годы. Точнее, им самим воспользовались как орудием для поджигания Ближнего Востока.Трагические последствия «Арабской весны» мы видим каждый день, особенно — в Сирии, Ливии, Йемене. Что же касается Туниса, то его принято выставлять страной победившей демократии, где все якобы в порядке. Прямо-таки «витрина Арабской весны». Так ли это?Пять лет назад в Тунисе произошло политическое убийство, которое очень наглядно демонстрирует, чем для честных и порядочных людей может закончиться участие в чужих политических авантюрах, срежиссированных извне.Политический деятель левого толка, адвокат по профессии Шокри Белаид до известных событий был оппозиционно настроен по отношению к экс-президенту Зину Аль-Абидину Бен Али — тому самому, который был свергнут в начале 2011 года под восторженные возгласы всей «демократической» общественности мира. Сам Бен Али вряд ли заслуживает сочувствия, поскольку, во-первых, некогда он сам пришел к власти с помощью переворота, во-вторых, его политику трудно назвать сколь-нибудь социально-ориентированной или антиимпериалистической, в-третьих, при малейшей угрозе он сбежал в Саудовскую Аравию, бросив страну на произвол судьбы. Дело не в этом конкретном человеке, которым американцы просто пожертвовали, как пешкой. Тогда еще никто не знал, что это свержение станет первым актом долгой и кровавой драмы, которая выйдет далеко за пределы Туниса.После эйфории, вызванной «тунисской революцией», Шокри Белаид, как и другие левые (поначалу поддержавшие переворот), начал выступать против тех, кто в результате переворота пришел к власти.А пришли — так называемые умеренные исламисты из партии «Ан-Нахда» («Возрождение»). Их лишь условно можно назвать умеренными. Идеология этой силы, как утверждал лидер партии Рашид Ганнуши, похожа на идеи турецкой Партии справедливости и развития. При Бен Али «Ан-Нахда» была почти полностью разгромлена, однако после переворота окрепла. Ганнуши, который ранее находился за границей, вернулся в страну. В октябре 2011 года в Тунисе состоялись парламентские выборы, на которых «Ан-Нахда» победила, и ее представитель Хамади Джебали стал премьер-министром государства.Шокри Белаид, как и другие левые, встал в жесткую оппозицию к исламистам, которые позиционировали себя как «умеренные», а на деле при них общество начало стремительно откатываться назад. Позиция левых сил, входящих в «Народный фронт», не нравилась не только новым властям, но и радикальным исламистам, которые при «умеренных» исламистах подняли головы (совсем как радикальные бандеровцы — при якобы «умеренном» Порошенко).Стремительная исламизация страны выражалась, в частности, в том, что сотни тунисских женщин похищались террористами и отправлялись на «секс-джихад» в Сирию. Их судьба незавидна… Да и тысячи молодых тунисцев, не обретя при новой власти ни работы, ни нормальной зарплаты, ни каких-либо возможностей, на которые надеялись после «революции», - вербовались в Сирию. Где, разумеется, пополняли ряды боевиков «оппозиции».6 февраля Белаид был застрелен прямо во дворе своего дома недалеко от столицы Туниса (которая также носит название Тунис). Лидер Объединенной партии патриотов-демократов, входившей в «Народный фронт», получил четыре пули в грудь и голову. Незадолго до убийства он получал угрозы от радикалов.Это убийство тогда спровоцировало массовые протесты. Тысячи людей выходили на улицу с чувством глубокого разочарования. «Они убили тунисскую революцию», - так говорили протестующие. Возмущенные циничным политическим убийством граждане требовали отставки премьер-министра и, в особенности, министра внутренних дел (который был также представителем партии «Ан-Нахда»). Люди называли министерство внутренних дел «министерством терроризма». Среди протестующих было много тех, кто еще два года до этого выходил протестовать против Бен Али, став тогда невольными пособниками «Арабской весны».Номинальный президент Туниса Марзуки (представитель светских сил, который, однако, мало что решал при премьере из партии «Ан-Нахда») осудил убийство Шокри Белаида. Выступая в Европарламенте, он назвал преступление «отвратительным». Но страной тогда «рулили» преимущественно исламисты.Массовые протесты охватили двенадцать городов. Во время беспорядков досталось, в частности, посольству Ливии, которая к тому времени стала террористическим гнездом. На похороны Шокри Белаида 8 февраля пришло более миллиона граждан. Сами эти похороны превратились в массовую манифестацию и в столкновения с полицейскими.И, хотя «Ан-Нахда» категорически отрицала свою причастность к расправе над Белаидом, народ требовал отставки исламистов. Беспорядки привели тому, что тогдашний премьер Хамад Джебали объявил о роспуске правительства и о формировании временного правительства. 19 февраля 2013 года сам Джебали вынужден был подать в отставку.Это было далеко не последнее убийство в Тунисе. Так, прямо в День Республики, 25 июля 2013 года, был убит другой лидер оппозиции, также представитель левых сил, лидер Насеристского движения Мохаммед Брахми. Его расстреляли 14-ю пулями в собственном автомобиле, прямо на глазах жены и детей. Это преступление тогда также вызвало массовые народные манифестации против партии «Ан-Нахда», которая все еще оставалась правящей.По странному совпадению, Мохаммед Брахми был убит из того самого пистолета, из которого был застрелен Шокри Белаид. Следствие установило, что в расправе над обоими политиками виновны представители салафитов. «Ан-Нахда» категорически отрицала свою причастность к обоим убийствам, но именно она создала в стране такой климат, при котором разгулялись экстремисты исламистского толка.С властью исламистов в Тунисе было окончательно покончено в 2015 году. «Квартет национального диалога», который вынудил партию «Ан-Нахда» уйти от власти, даже получил Нобелевскую премию мира за спасение страны от гражданской войны. Так, может, теперь-то в Тунисе все спокойно?Возможно, и так. Однако до сих пор фанатики из этой страны воюют в рядах экстремистских организаций, таких как «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в РФ). По-прежнему многие тунисские женщины продолжают оставаться в секс-рабстве джихадистов. И по-прежнему беженцы из Туниса, как и из других арабских стран, ищут пути бегства в Европу, а Европа пытается бороться с потоком мигрантов.Убийство Шокри Белаида, произошедшее пять лет назад, отчетливо показывает, что ничего общего с каким-либо социальным прогрессом проект под названием «Арабская весна» не имел.