"Красная звезда" публикует интервью с пилотом Су-25, прикрывавшим майора Филипова над Идлибом

– Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!

– Да, вижу! – ответил ведущий.

А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном:



– В меня попали…

И следом:

– Хорошо попали…

– Пожар правого…

– Тяну на юг…

– И левый становится…

И секунд через двадцать – крайнее:

– Вызывай ПСО…

– А что было дальше? – ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ замолчал. А потом, посмотрев мне в глаза, продолжил:

– А дальше были крайние слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушёл. Бросить командира – последнее дело. Казалось бы, облёт зоны деэскалации – задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб?

Газета «Красная звезда» - официальное печатное издание министерства обороны – опубликовала материал о происходивших событиях в небе над сирийским Идлибом 3 февраля. Именно в этот день боевики атаковали штурмовик Су-25СМ ВКС РФ, пилотируемый майором Романом Филиповым. В материале приводятся слова ведомого командира звена штурмовиков, рассказавшего о том, что после попадания ракеты ПЗРК в самолёт Романа Филипова поддерживал командира огнём с воздуха в течение всего того времени, насколько хватило боеприпасов и топлива.Из интервью Лётчик в интервью рассказал журналистам «Красной звезды» о том, что он вызвал поисково-спасательный отряд, и до аэродрома «Хмеймим» буквально дотянул с аварийным остатком топлива.Кстати, на кадрах, которые опубликовали боевики – с последним боем майора Романа Филипова на земле – можно слышать, как работают двигатели самолёта, находившегося в небе над местом приземления офицера ВКС РФ.Напомним, что майор Филипов накануне был награждён президентом РФ званием Героя России посмертно. Героического лётчика похоронят 8 февраля в Воронеже.