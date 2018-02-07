11:34 07 февраля
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"Красная звезда" публикует интервью с пилотом Су-25, прикрывавшим майора Филипова над Идлибом

Газета «Красная звезда» - официальное печатное издание министерства обороны – опубликовала материал о происходивших событиях в небе над сирийским Идлибом 3 февраля. Именно в этот день боевики атаковали штурмовик Су-25СМ ВКС РФ, пилотируемый майором Романом Филиповым. В материале приводятся слова ведомого командира звена штурмовиков, рассказавшего о том, что после попадания ракеты ПЗРК в самолёт Романа Филипова поддерживал командира огнём с воздуха в течение всего того времени, насколько хватило боеприпасов и топлива.

Из интервью:
– Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!
– Да, вижу! – ответил ведущий.
А потом так спокойно, словно это было сказано о чём-то обыденном и второстепенном:

– В меня попали…
И следом:
– Хорошо попали…
– Пожар правого…
– Тяну на юг…
– И левый становится…
И секунд через двадцать – крайнее:
– Вызывай ПСО…
– А что было дальше? – ведомый командира звена штурмовиков Су-25СМ замолчал. А потом, посмотрев мне в глаза, продолжил:
– А дальше были крайние слова: «Уходи в облака». Конечно, я не ушёл. Бросить командира – последнее дело. Казалось бы, облёт зоны деэскалации – задача привычная. Да, она тоже боевая. И вылет этот был боевым. А разве иначе могло быть в воюющей стране, особенно в такой неспокойной провинции, как Идлиб?


Лётчик в интервью рассказал журналистам «Красной звезды» о том, что он вызвал поисково-спасательный отряд, и до аэродрома «Хмеймим» буквально дотянул с аварийным остатком топлива.

Кстати, на кадрах, которые опубликовали боевики – с последним боем майора Романа Филипова на земле – можно слышать, как работают двигатели самолёта, находившегося в небе над местом приземления офицера ВКС РФ.

"Красная звезда" публикует интервью с пилотом Су-25, прикрывавшим майора Филипова над Идлибом


Напомним, что майор Филипов накануне был награждён президентом РФ званием Героя России посмертно. Героического лётчика похоронят 8 февраля в Воронеже.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 46

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  1. Ren Сегодня, 06:47

    Вечная память...
    Ren
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:35
      И ничего больше тут говорить вообще не надо.
      Цитата: Ren
      Вечная память...
      Молодой... По сравнению со мной - так совсем пацан. Умирать легко - жизнь к закату - когда знаешь, что такие пацаны есть....
      Спи, Рома, спокойно. Скоро встретимся, познакомимся. Там наших пацанов много, со всеми познакомлю. Хочешь - в небесную эскадрилью оформим. А я бы к себе, в небесный батальон ВДВ такого взял бы.... Там, может, тоже комбатом буду.....

      День смерти такой же, как и все другие. Только короче И только после смерти становится важным то, как ты этот день прожил.....
      Спи, Рома, спокойно. Берет снимаю....... soldier
      Zoldat_A
      1. Подрезчик Сегодня, 08:25
        Присоединяюсь... Вечная память и вечный покой. soldier
        Подрезчик
        1. влад66 Сегодня, 09:42
          Спасибо ВАМ Братишки,Роману Низкий Поклон. yes soldier
          влад66
    2. Маз Сегодня, 09:41
      Надо же, и ведомый появился. От этой секретности и недосказанности - один вред. В облака уходи - ну да, летели ниже кромки облаков. А погода -сплошная облачность. Да когда ж у нас героизмом перестанут затыкать производимые глупости при планировании боевых операций? А потом, как будто слова в русском языке закончились... Хрен слово вытянешь Морды в пуху. Зато после, пляски с танцами начинаются на костях героев, иконы вешать,бюсты лепить, школы называть именами. Это чтоб не лезли с расспросами, маневр такой отвлекающий. А по мне так лучше живой и без героизма.
      Маз
      1. влад66 Сегодня, 10:11
        Цитата: Маз
        Зато после, пляски с танцами начинаются на костях героев

        Пока на костях ты танцуешь,сгинь неумный человек negative
        влад66
        1. Маз Сегодня, 11:03
          Не нравится - оставайся при своих. Второй сбитый Сухарь , это уже тенденция. Ненавижу героизм в армии. Пахать надо на войне и думать, а не геройствовать. Сколько отцов, мам и учителей у героя оказалось после смерти. А де вы были когда он вылетал под нижней кромкой облаков без системы защиты, оповещения и автомата сброса ловушек? Бесполезный разговор. Вот тут Профессор прав. Лучше быть военным летчиков в ЦАХАЛ, чем МО РФ. К сожалению. Роман Филипов приказ выполнил, молодец, только его теперь никакой пляской и камланием не вернёшь. В этой истории слишком много неясностей. Честь имею господа патриоты.
          Маз
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:48
    Молодец, что не бросил, хотя и его легко сбить могли!
    Геркулесыч
  3. filatik Сегодня, 06:49
    Пусть земля ему будет пухом! Своего сына буду воспитывать на историях о таких героях!
    filatik
    1. Вас Влад Сегодня, 07:16
      Цитата: filatik
      Своего сына буду воспитывать на историях о таких героях!

      Так и надо,героями не рождаются ими становятся!
      Вот так всё начиналось:
      Вас Влад
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    Сейчас ему будет нелегко -потерял ведомого, да еще и найдутся такие, кто начнет недобро косится, и в спину гадости говорить! Желаю ему не сломаться! Воевать и дальше, мстить за командира!
    Геркулесыч
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:26
      Поддерживаю,но с одной поправкой-у летунов в атаке ведущий(командир пары или звена) атакует а ведомый прикрывает его,т.е. погиб ведущий hi
      ДЕДПИХТО
  5. Симон Сегодня, 06:52
    Герои не умирают - Они живут в наших сердцах! Слава настоящим российским Героям! soldier soldier
    Симон
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    Лётчик в интервью рассказал журналистам «Красной звезды» о том, что он вызвал поисково-спасательный отряд, и до аэродрома «Хмеймим» буквально дотянул с аварийным остатком топлива.

    И при этом ещё успевал отсекать бармалеев на земле, уничтожив две "тачанки". Тоже Герой, парень. И о его награждении надо бы подумать командованию.
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 07:19
      Цитата: a.s.zzz888
      И о его награждении надо бы подумать командованию.

      обязательно наградят.
      LSA57
  7. LSA57 Сегодня, 06:55
    – В меня попали…
    И следом:
    – Хорошо попали…
    – Пожар правого…
    – Тяну на юг…
    – И левый становится…
    И секунд через двадцать – крайнее:
    – Вызывай ПСО…

    аж мороз по коже...
    Вечная Память Герою!
    LSA57
  8. Оверлок Сегодня, 07:00
    Стало известно, как удалось вернуть на родину тело майора Филипова
    Тело российского летчика майора Романа Филипова турецким военным передала группировка «Файлак аш-Шам», часть ее боевиков принимает сейчас участие в совместной с Анкарой операции «Оливковая ветвь» в Африне, сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов.
    «Сегодня «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) через свое пропагандистское агентство «Иба» сообщило, что одна из группировок выкрала тело и без ведома ХТШ отдала его Турции. Активисты уточняют, что бандой, похитившей тело летчика, была именно «Файлак аш-Шам». Позже ХТШ выпустила официальное заявление, в котором они сообщили, что надеялись обменять тело пилота на заключенных боевиков», – говорится в сообщении.
    Сторонники ХТШ назвали членов банды «Файлак аш-Шам» турецкими агентами и предателями. Возмущенные боевики обещают передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.
    https://vz.ru/news/2018/2/6/907075.html?utm_mediu
    m=referral&utm_source=24smi&utm_term=1467
    310
    Оверлок
    1. Glock Сегодня, 07:28

      (Ан-72 на аэродроме в провинции Хатай, граничащей с сирийским Идлибом, сфотографированный вчера)


      Фактически две воюющие между собой страны - Турция и Россия - решили данный вопрос, что называется, цивилизованным образом. В реальности - российский военный погиб в бою с турецкими иррегулярными подразделениями, причем неизвестно: сбивали ли его самолет те же иррегуляры или все-таки "настоящие" турецкие военные.

      Тот факт, что турки сумели практически мгновенно забрать тело погибшего у боевиков, говорит лишь о том, что боевики полностью подчиняются Турции и не имеют никакой возможности не выполнить полученный приказ.
      Glock
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:57
        Турция и Россия в холодном нейтралитете. Бармалеи подчиняются туркам только отчасти, и то не все, но язык ультиматумов понимают хорошо. Невыдача тела героя грозила им очень большими неприятностями, поэтому выдали через турок без брыканий.

        Вечная слава русскому Воину!
        Alex-a832
      2. Вас Влад Сегодня, 08:04
        Цитата: Glock
        В реальности - российский военный погиб в бою с турецкими иррегулярными подразделениями, причем неизвестно

        Вот мне уже смешно laughing
        Люди под американским и израильским флагами безапелляционно нам заявляют, это всё Турция!А у меня другое мнение!
        Вас Влад
        1. ando_bor Сегодня, 08:12
          Цитата: Вас Влад
          Люди под американским и израильским флагами безапелляционно нам заявляют, это всё Турция!

          И без флагов заявляют, - маскируются.
          ando_bor
          1. Вас Влад Сегодня, 08:24
            Цитата: ando_bor
            И без флагов заявляют, - маскируются.

            По плодам их узнаете их. hi
            Вас Влад
        2. влад66 Сегодня, 09:35
          Цитата: Вас Влад
          Люди под американским и израильским флагами безапелляционно нам заявляют, это всё Турция!А у меня другое мнение!

          Так Турков могут беззастенчиво подкладывать,полосатоухим очень выгодно рассорить Россию и Турцию,да тот район контролируется ССА протурецкой,но там шляются и проамерские СДА,в порядочном кстати количестве и все вместе они якшаются с ан Нусрой.А это
          Цитата: Glock
          сбивали ли его самолет те же иррегуляры или все-таки "настоящие" турецкие военные.

          Еще больше доказывает.что полосатые уши торчат из всех щелей. hi
          влад66
          1. Вас Влад Сегодня, 10:20
            Цитата: влад66
            из всех щелей.

            Это точно вами Владислав подмечено yes hi
            И может ли Турция контролировать?Она хочет,но request
            Вас Влад
            1. влад66 Сегодня, 10:24
              Цитата: Вас Влад
              И может ли Турция контролировать?Она хочет,но

              Владислав Турция то хочет,но не может. request Впрочем как и все игроки в Сирии. hi
              влад66
              1. Вас Влад Сегодня, 10:38
                Цитата: влад66
                Впрочем как и все игроки в Сирии.

                Да замес там знатный,многие хотят Россию матушку измотать(очередной мировой войной),да не угадали, руководство у нас грамотное на провокации не ведётся!Не будем господа мы членами с вами мерится wink
                Будем по тихому выдавливать,благо времени у нас вагон,а вот у них нет! yes
                Вас Влад
  9. Александр War Сегодня, 08:02
    Вечная память Герою! Соболезнования Родным и близким ,пусть земля ему будет пухом.Командир ведомого сделал что смог!
    Александр War
  10. groks Сегодня, 08:16
    Что получаем в сухом остатке. Это был облёт. Парой. На опасной высоте. Зачем? Оба пилота увидели атаку ПЗРК.
    Если верить видео от чёрных, то была низкая облачность. Тогда понятна высота. Но если этому видео верить, то подбит был Су после атаки НУРСами. Это как бы не совсем "облёт". Тепловые ловушки пилот не использовал.
    Врёт тогда МОРФ.
    groks
  11. _TANKIST_ Сегодня, 08:24
    ...действительно интересно, почему тепловые ловушки не отстреливались......((((?
    _TANKIST_
  12. vladimirvn Сегодня, 08:26
    Спасибо за статью. Это нужно не мертвым. Это нужно живым. И напарнику, который остался жить, сейчас очень трудно. hi
    vladimirvn
    1. Chicot 1 Сегодня, 09:40
      Цитата: vladimirvn
      Это нужно живым.

      Живым?.. Да большинству из этих живых абсолютно пофиг. Много ли прошло времени со дня гибели подполковника Пешкова?.. Нет. Всего то ничего. Но как только высочайше было дозволено, сотни и тысячи самых "истинных патриотов" тут же двинули греть свой целлюлит на турецкие курорты...
      Увы, короткая память у этих живых. Очень короткая... А мы еще удивляемся, что появляются "коли с уренгоя"...
      Chicot 1
  13. Anyone Сегодня, 08:46
    Цитата: Alex-a832
    Турция и Россия в холодном нейтралитете. Бармалеи подчиняются туркам только отчасти, и то не все, но язык ультиматумов понимают хорошо. Невыдача тела героя грозила им очень большими неприятностями...

    Сами-то поняли, что написали? Во-первых, кому "им" невыдача тела чем-то грозила: туркам или ФТШ/ХТШ? Если что, Хайят Тахрир аш-Шам или ХТШ - это ребрендинг ан-Нусры, с которой мы и САА и так воююем с начала нашего вмешательства в сирийскую войну. Как Вы себе представляете постановку ультиматума военному противнику, с которым и так воююте? Во-вторых, Су-25 был сбит турками (без разницы, кто стрелял), так как у ХТШ никогда не было ПЗРК. Например, я не могу предположить, что ан-Нусра хранила ПЗРК несколько лет, терпя ежедневные штурмовки и бомбардировки, и тут, внезапно, применили его. И данное применение, типа, совершенно случайно совпало с операцией турецких войск в Африне. В-третьих, сбитый самолет - это предупреждение нам со стороны турецкого султанчика Реджи. У нас с ним была договоренность: мы и САА пускаем их войска в Африн выпиливать курдов, а турки в ответ пускают САА сотоварищи в Идлиб и отдают часть оной мухафазы Асаду. Сирийцы решили открыжить сколько смогут от ребелской территории и пошли в наступ широко и с огоньком. И не остановились, перейдя линию, которая разделяла, по данной сепаратной договоренности, Идлиб между лоялами и турофилами-на-довольствии-Реджи. В результате, султан Реджи сильно гневался, выбил САА из пары-тройки захваченных ими кишлаков и провел силами своих проституткок аш-шамовских операцию по сбитию Су-25, целью которой был сигнал Путину - придержи, мол, не в меру ретивых асадовцев в Идлибе. Иначе самолеты будут падать... В-четвертых, не устаю повторять уже тут - с турками нельзя иметь дело. Надо было помогать всеми силами курдам в Африне. Но газовые бабки от "Турецкого потока" кое-кому в Кремле похоже застилают взор.
    Anyone
    1. Topotun Сегодня, 09:25
      Курдам имело смысл помогать - если бы они были монолитной массой. все как один придерживащихся единой политики. А так там такая каша, что начнешь помогать одним и тут же получишь привет от других. Кроме того курдам насколько я понял было предложено стать автономной областью но в составе Сирии. Они же предпочли попробовать с поддержкой штатовцев получить независимое государство..... Ну и получили, что получили.
      Topotun
    2. Dart2027 Сегодня, 09:34
      Цитата: Anyone
      Надо было помогать всеми силами курдам в Африне. Но газовые бабки от "Турецкого потока"

      А это ничего, что эти курды проамериканские?
      Цитата: Anyone
      Су-25 был сбит турками (без разницы, кто стрелял), так как у ХТШ никогда не было ПЗРК

      Могли и помочь. Да и кто стрелял тоже вопрос - недавняя атака с применением беспилотников вызывала очень много вопросов к США.
      Dart2027
      1. Anyone Сегодня, 09:48
        Не надоела мантра про "проамериканских курдов"? Курды в Африне и курды с той стороны Евфрата - это, как бы, не совсем одно и то же. Это раз. Во-вторых, что такое "проамериканские"? Это типа их заклеймили что ли тавром "USA Property"? Сделайте их "прорусскими" и пусть американцы испытают попоболь.
        Anyone
        1. Dart2027 Сегодня, 11:08
          Цитата: Anyone
          Во-вторых, что такое "проамериканские"?

          Это значит, что они один из инструментов американских спецслужб.
          Цитата: Anyone
          Курды в Африне и курды с той стороны Евфрата - это, как бы, не совсем одно и то же

          Тем не менее и те и другие хотят создать Курдистан. Вот только плохо это или хорошо, но его создание означает что придется отторгать территории от Турции, Сирии и Ирака, и в регионе начнется такая каша, что мама не горюй, а России это ни к чему.
          Dart2027
          1. Anyone Сегодня, 11:19
            С чего Вы решили, что создание Курдистана потребует дополнительно отторжение территорий Турции и Ирака? Ни разу. Иракский Курдистан де факто уже существут - и нас янки не спрашивали, когда его создавали. Сирийский Курдистан - Рожава. Также фактически существует. А признаны эти республики самопровозглашенные или нет - всем по фиг. Тут такая же ситуация, как в ЮО, Абхазии, Преднистровье и т.д. То бишь, остается только Турция со своим курдским вопросом. Лично мне до турок и их проблем нет дела. Если же Вы бенефициар проекта "Турецкий поток", то тогда, конечно, Вам нужно заботится о территориальной целостности новой османской империи Реджи ))
            Anyone
            1. Dart2027 Сегодня, 11:26
              Цитата: Anyone
              Иракский Курдистан де факто уже существут

              Об этом можно будет что-то говорить, когда в Ираке закончится гражданская война.
              Цитата: Anyone
              Сирийский Курдистан - Рожава. Также фактически существует

              Аналогично.
              Цитата: Anyone
              Если же Вы бенефициар проекта "Турецкий поток", то тогда, конечно, Вам нужно заботится о территориальной целостности новой османской империи Реджи

              А с какой стати Вас так волнует независимость курдов?
              Dart2027
  14. Ретвизан 8 Сегодня, 08:46
    Вечная память Герою!
    Низкий поклон родителям, которые воспитали такого Сына!
    Ретвизан 8
  15. raki-uzo Сегодня, 09:04
    Мои самые искренние соболезнования, никаких "но...", никаких "а...".
    Погиб защищая честь и славу своей родины, так же, как наши
    Мехмеды.Террористы-курды, террористы-ИГИЛовцы, и
    всякие бандиты под любим названием, в ближайшем
    времени будет получать достойный ответ. Наш
    обжигающий гнев на них просит мщения.
    raki-uzo
  16. slavaseven Сегодня, 09:06
    А почему в статье нет комментария от ведомого что он хорошо покрашил бармалеев, сжег две их тачки?
    slavaseven
  17. Topotun Сегодня, 09:18
    Светаля память русским (советским) мужикам, без оглядки на национальности, отдавших жизни за свою страну.
    Topotun
  18. Комментарий был удален.
  19. Anyone Сегодня, 09:42
    Цитата: Topotun
    Курдам имело смысл помогать - если бы они были монолитной массой. все как один придерживащихся единой политики. А так там такая каша, что начнешь помогать одним и тут же получишь привет от других. Кроме того курдам насколько я понял было предложено стать автономной областью но в составе Сирии. Они же предпочли попробовать с поддержкой штатовцев получить независимое государство..... Ну и получили, что получили.

    Не соглашусь. Помощь вот именно Афринским курдам - замечательный рычаг давления на Турцию. Фактически можно было вести бесконечную, как сейчас принято говорить, гибридную- и проксивойну с Реджи руками курдов в Африне и на приграничных территориях Турции. Но естественно, пришлось бы забыть о газопроводе через Турцию. Вот такая поддержка, без сомнения, привела бы курдов в лоно Сирийской арабской республики. И совершенно понятно, почему курды в Африне отказались осенью от предложения Дамаска. Именно потому, что за этим предложением не планировалось конкретных действий и не виделась сила. Это был просто блеф с нашей и сирийской стороны - а вдруг прокатит и курды согласятся? В действительности, мы и Асад можем предлагать курдам в Африне любые статусы и условия вплоть до федерализации и пр. Но всем понятно (и курдам тоже естественно), что за этим предложением нет силы. Ни мы со своей дюжиной самолетов, ни Асад со своими хезбаллонцами/хамасовцами/ксировцами/пр. не способен противостоять ни Турции, ни ее прокси-ребелам, если Турция решит всерьез зачистить Африн от курдов. Поэтому, все эти сказки о том, "что курдам предлагали, но они отказались" - и есть сказки. Нам нечего в этом формате предложить курдам. А вот неофициально подкинуть им ПТУРов в товарном кол-ве и пр. вооружения можно было. Но как я уже сказал выше, злой османский султан держит наших миллеров-шмиллеров за газовые гениталии, а те давят на таща гаранта.
    Anyone
    1. Dart2027 Сегодня, 11:13
      Цитата: Anyone
      Фактически можно было вести бесконечную, как сейчас принято говорить, гибридную- и проксивойну с Реджи руками курдов в Африне и на приграничных территориях Турции

      А зачем нам война с Турцией не подскажите? Я не говорю о дружбе и жвачке, но воевать за что?
      Цитата: Anyone
      Именно потому, что за этим предложением не планировалось конкретных действий и не виделась сила. Это был просто блеф с нашей и сирийской стороны - а вдруг прокатит и курды согласятся?

      Это Вам Асад сказал?
      Dart2027
  20. Vladimir Сегодня, 10:12
    Соболезную родным пилота.Жаль только врядли сделают правильные выводы на будущее,такое уж лицо у войны.
    Vladimir
  21. Ваддимм Сегодня, 10:30
    Настоящий Русский Герой! Вечная память офицеру!
    Но вот любой героический поступок - результат чьей-то некомпетентности, дури или лени! Сколько героев, столько же идиотов..
    Ваддимм
  22. Навигатор 1 Сегодня, 11:25
    Цитата: Anyone
    Цитата: Alex-a832
    Турция и Россия в холодном нейтралитете. Бармалеи подчиняются туркам только отчасти, и то не все, но язык ультиматумов понимают хорошо. Невыдача тела героя грозила им очень большими неприятностями...

    Сами-то поняли, что написали? Во-первых, кому "им" невыдача тела чем-то грозила: туркам или ФТШ/ХТШ? Если что, Хайят Тахрир аш-Шам или ХТШ - это ребрендинг ан-Нусры, с которой мы и САА и так воююем с начала нашего вмешательства в сирийскую войну. Как Вы себе представляете постановку ультиматума военному противнику, с которым и так воююте? Во-вторых, Су-25 был сбит турками (без разницы, кто стрелял), так как у ХТШ никогда не было ПЗРК. Например, я не могу предположить, что ан-Нусра хранила ПЗРК несколько лет, терпя ежедневные штурмовки и бомбардировки, и тут, внезапно, применили его. И данное применение, типа, совершенно случайно совпало с операцией турецких войск в Африне. В-третьих, сбитый самолет - это предупреждение нам со стороны турецкого султанчика Реджи. У нас с ним была договоренность: мы и САА пускаем их войска в Африн выпиливать курдов, а турки в ответ пускают САА сотоварищи в Идлиб и отдают часть оной мухафазы Асаду. Сирийцы решили открыжить сколько смогут от ребелской территории и пошли в наступ широко и с огоньком. И не остановились, перейдя линию, которая разделяла, по данной сепаратной договоренности, Идлиб между лоялами и турофилами-на-довольствии-Реджи. В результате, султан Реджи сильно гневался, выбил САА из пары-тройки захваченных ими кишлаков и провел силами своих проституткок аш-шамовских операцию по сбитию Су-25, целью которой был сигнал Путину - придержи, мол, не в меру ретивых асадовцев в Идлибе. Иначе самолеты будут падать... В-четвертых, не устаю повторять уже тут - с турками нельзя иметь дело. Надо было помогать всеми силами курдам в Африне. Но газовые бабки от "Турецкого потока" кое-кому в Кремле похоже застилают взор.

    Молодцы. Все в точку и полностью согласен с вами. good
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