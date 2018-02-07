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Трамп - Пентагону: Давайте введём в США практику военных парадов
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение главе Пентагона Джеймсу Мэттису по поводу проработки возможности использования практики проведения военных парадов. В Белом доме отметили, что, по мнению Трампа, проведение военных парадов в США могло бы стать дополнительной поддержкой и актом уважения в отношении американских военнослужащих.
РИА Новости приводит фрагмент комментария пресс-службы американской администрации:
Нужно отметить, что американские военнослужащие нередко принимают участие в парадах на территории США, но эти парады носят гражданский характер – их участниками могут быть представители общественных гражданских организаций, волонтёрских служб и т.п. Практика проведения парадов с использованием военной техники в США отсутствует, что всегда давало повод либералам заявлять, что США не демонстрируют свою военную мощь вне поля боя. Если Трамп практику военных парадов в США введёт, то такой аргумент либералам придётся трансформировать в нечто иное.
Противники Трампа объявили, что и здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.
В самом Белом доме сообщают, что идея проведения масштабных военных парадов президенту США в голову пришла после посещения такого парада в Париже – в день взятия Бастилии.
По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.
РИА Новости приводит фрагмент комментария пресс-службы американской администрации:
Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность.
Нужно отметить, что американские военнослужащие нередко принимают участие в парадах на территории США, но эти парады носят гражданский характер – их участниками могут быть представители общественных гражданских организаций, волонтёрских служб и т.п. Практика проведения парадов с использованием военной техники в США отсутствует, что всегда давало повод либералам заявлять, что США не демонстрируют свою военную мощь вне поля боя. Если Трамп практику военных парадов в США введёт, то такой аргумент либералам придётся трансформировать в нечто иное.
Противники Трампа объявили, что и здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.
В самом Белом доме сообщают, что идея проведения масштабных военных парадов президенту США в голову пришла после посещения такого парада в Париже – в день взятия Бастилии.
По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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