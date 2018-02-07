Трамп - Пентагону: Давайте введём в США практику военных парадов

Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение главе Пентагона Джеймсу Мэттису по поводу проработки возможности использования практики проведения военных парадов. В Белом доме отметили, что, по мнению Трампа, проведение военных парадов в США могло бы стать дополнительной поддержкой и актом уважения в отношении американских военнослужащих. РИА Новости приводит фрагмент комментария пресс-службы американской администрации:Нужно отметить, что американские военнослужащие нередко принимают участие в парадах на территории США, но эти парады носят гражданский характер – их участниками могут быть представители общественных гражданских организаций, волонтёрских служб и т.п. Практика проведения парадов с использованием военной техники в США отсутствует, что всегда давало повод либералам заявлять, что США не демонстрируют свою военную мощь вне поля боя. Если Трамп практику военных парадов в США введёт, то такой аргумент либералам придётся трансформировать в нечто иное.Противники Трампа объявили, что и здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.В самом Белом доме сообщают, что идея проведения масштабных военных парадов президенту США в голову пришла после посещения такого парада в Париже – в день взятия Бастилии.По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.