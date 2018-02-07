11:32 07 февраля
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Трамп - Пентагону: Давайте введём в США практику военных парадов

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение главе Пентагона Джеймсу Мэттису по поводу проработки возможности использования практики проведения военных парадов. В Белом доме отметили, что, по мнению Трампа, проведение военных парадов в США могло бы стать дополнительной поддержкой и актом уважения в отношении американских военнослужащих.

РИА Новости приводит фрагмент комментария пресс-службы американской администрации:
Президент Трамп очень поддерживает замечательных военнослужащих Америки, которые рискуют своей жизнью, чтобы наша страна была в безопасности. Он поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность.


Трамп - Пентагону: Давайте введём в США практику военных парадов



Нужно отметить, что американские военнослужащие нередко принимают участие в парадах на территории США, но эти парады носят гражданский характер – их участниками могут быть представители общественных гражданских организаций, волонтёрских служб и т.п. Практика проведения парадов с использованием военной техники в США отсутствует, что всегда давало повод либералам заявлять, что США не демонстрируют свою военную мощь вне поля боя. Если Трамп практику военных парадов в США введёт, то такой аргумент либералам придётся трансформировать в нечто иное.

Противники Трампа объявили, что и здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.

В самом Белом доме сообщают, что идея проведения масштабных военных парадов президенту США в голову пришла после посещения такого парада в Париже – в день взятия Бастилии.

По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:55
    Пожалуйста для ознакомления к нам на 9 мая, расскажем, покажем, дадим пощупать.
    ul_vitalii
    1. Logall Сегодня, 06:57
      Цитата: ul_vitalii
      дадим пощупать.

      Пускай себя щупают! Есть же у них гей-парады, вот они-то и показывают - кто США есть! Пусть добавят танки и военный парад, на западный манер, готов...
      Logall
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:09
        Цитата: Logall
        Пусть добавят танки и военный парад, на западный манер

        У нас раньше по Строевому уставу считанные команды были, что можно с автоматом делать - "на грудь", "на плечо" и т.д. А сейчас (по телевизору вижу) завели как в Америке, бестолковую эквилибристику-жонглирование с автоматами. Сам почти ни разу на четырёх континентах не воевал - так кто мне объяснит - насколько эта "боевая" эквилибристика в бою поможет?
        Америка всё ближе к Саудам - красиво пляшут на парадах, в боевом смысле - ноль...
        Zoldat_A
      2. Чеширский Сегодня, 07:44
        Военный Гей-Парад. Они давно эту тему развивают, хоть в чем-то будут первыми. wassat
        Чеширский
      3. Scoun Сегодня, 09:03
        Цитата: Logall
        Есть же у них гей-парады,

        +++ этот парад как раз их "фишка", они даже патент и исключительные права на него имеют! wassat laughing
        Этот парад им был дан свыше , за особые заслуги.
        Scoun
    2. сибиралт Сегодня, 07:03
      Не получится там с парадом. У них нет Красной площади и знамя Победы. winked
      сибиралт
      1. Metallurg_2 Сегодня, 07:10
        А я например слышал, что это Америка победила во Второй мировой, освободив Европу и Азию laughing
        А кто не согласен - тот агент Путина laughing
        Metallurg_2
        1. влад66 Сегодня, 09:45
          Цитата: Metallurg_2
          А кто не согласен - тот агент Путина laughing

          Тогда смело можно закрывать сайт,так как тут все агенты Путина выходит. laughing soldier
          влад66
      2. LSA57 Сегодня, 07:15
        Цитата: сибиралт
        У них нет Красной площади и знамя Победы.

        Девочка на Параде Победы спрашивает у папы
        - Папа, а почему несут два знамени?
        - Одно знамя, это флаг России. Второе, это Знамя Победы которое мы в 45 году повесили над Берлином.
        - А зачем сняли?
        LSA57
      3. iliitchitch Сегодня, 07:30
        Цитата: сибиралт
        Не получится там с парадом. У них нет Красной площади и знамя Победы.

        Но всё равно скучает Юстас по родине :
        iliitchitch
      4. Вежливый Лось Сегодня, 08:33
        Цитата: сибиралт
        Не получится там с парадом. У них нет Красной площади и знамя Победы.

        И принимать этот парад негде. Сдается мне, что это Трамп тихой сапой через парад себе мавзолей выкруживает.
        Вежливый Лось
      5. To be or not to be Сегодня, 09:10
        Побоятся показать истеную картину состояния американской армии
        To be or not to be
    3. Отец солдата Сегодня, 08:07
      Им бы больше подошел прогон по улицам с конвойными по бокам колонны и поливалками в замыкании колонны.
      Отец солдата
    4. AlexVas44 Сегодня, 09:54
      Цитата: ul_vitalii
      расскажем, покажем, дадим пощупать.

      И научим строевым ходить по -военному, а не как на горшок... soldier
      AlexVas44
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:55
    Только не забудьте военных нормально одеть, чтобы там всякие сексуальные нетрадиционнности не вышли в женской форме, или наштукатуренными!
    Геркулесыч
    1. Татьяна Сегодня, 07:06
      Цитата: Геркулесыч
      Только не забудьте военных нормально одеть, чтобы там всякие сексуальные нетрадиционнности не вышли в женской форме, или наштукатуренными!
      Ха! Обязательно сексуально нетрадиционные военные ВС США и трансгендеры выйдут на парады в женской форме и "оштукатуренными"! И может быть даже именно как раз они-то сами и будут эти военные парады принимать!
      Ведь нетрадиционная сексуальная ориентация в США давно стала гордостью американской нации! Военнослужащим с нетрадиционной сксуальной ориентацией и трансгендерам в США и НАТО дают за это даже повышение в званиях!


      Татьяна
      1. влад66 Сегодня, 09:48
        Цитата: Татьяна
        Цитата: Геркулесыч
        Только не забудьте военных нормально одеть, чтобы там всякие сексуальные нетрадиционнности не вышли в женской форме, или наштукатуренными!
        Ха! Обязательно сексуально нетрадиционные военные ВС США и трансгендеры выйдут на парады в женской форме и "оштукатуренными"! И может быть даже именно как раз они-то сами и будут эти военные парады принимать!
        Ведь нетрадиционная сексуальная ориентация в США давно стала гордостью американской нации! Военнослужащим с нетрадиционной сксуальной ориентацией и трансгендерам в США и НАТО дают за это даже повышение в званиях!

        Господя это ж сколько надо водки выпить,чтобы позариться на этих чудовищ? what
        влад66
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
    По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.

    ... и желательно под похоронный марш... laughing
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Совет Трампу -не солютуй войскам как бананоед стаканом с кофе, или гамбургером, не позорь себя и армию свою еще сильнее.
    Геркулесыч
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:57
    Парад в честь бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Дрездена и Белграда !
    Uncle Lee
    1. LSA57 Сегодня, 07:17
      Цитата: Uncle Lee
      Парад в честь бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Дрездена и Белграда !

      ну, если все бомбардировки перечислять, ни времени, ни места не хватит. они вон сейчас Афганистан бомбят
      LSA57
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:20
        Цитата: LSA57
        все бомбардировки перечислять

        Зато парадов - вона скока !
        Uncle Lee
        1. LSA57 Сегодня, 07:24
          Цитата: Uncle Lee
          Зато парадов - вона скока !

          так и на папуасах бус немеренно
          LSA57
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:34
            Цитата: LSA57
            бус немеренно

            НезачОт ! Истинный пеньтагонец на бусы не поведется ! stop
            Uncle Lee
            1. LSA57 Сегодня, 07:41
              Цитата: Uncle Lee
              НезачОт ! Истинный пеньтагонец на бусы не поведется !

              папуас эт к примеру. а пинтальгониц на цацку laughing
              LSA57
              1. Uncle Lee Сегодня, 07:52
                Цитата: LSA57
                на цацку

                На цацку и бундесверовец хорошо пойдет и томми и силосамооборонщик ! Падки они на цацки ! lol
                Uncle Lee
    2. Zoldat_A Сегодня, 07:18
      Цитата: Uncle Lee
      Парад в честь бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Дрездена и Белграда !

      В Хиросиме, Нагасаки, Дрездене и Белграде.... И всё списать на "негодяев-русских". Они бомбили.....
      Второй раз за утро требую от Скаклостана медаль!!! am
      Как коньяка Кизлярског обхапаюсь - так сарказм прёт дальше некуда... request
      Zoldat_A
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:37
        Цитата: Zoldat_A
        коньяка Кизлярског

        "Лёха, Лёха ! От коньяка мне плохо !"
        Это из чьего репертуару?
        Uncle Lee
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:57
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Zoldat_A
          коньяка Кизлярског

          "Лёха, Лёха ! От коньяка мне плохо !"
          А кто сказал, что мне плохо? Ништяк. На восьмом десятке после Кизлярского как в 20 с небольшим. Чувствую себя опять старлеем - опять молодым, опять в бой. drinks
          Zoldat_A
          1. Uncle Lee Сегодня, 08:04
            Цитата: Zoldat_A
            опять молодым, опять в бой

            До каких результатов дошел "Легпищепром" в Кизляре ! Изобрел элексир молодости и машину времени в одном флаконе ! drinks
            Uncle Lee
            1. AlexVas44 Сегодня, 10:00
              И я с вами. Меня после трехсот гр тоже молодит и в бой тянет! drinks soldier
              AlexVas44
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:59
    здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.
    Конечно никто Это только в России мы наследники тоталитарного прошлого военные парады проводим.А на Западе парад должен быть только ЛГБТ.С радужными флагами.Так что как не крути Трамп наш агент. bully
    Наблюдатель2014
  7. Симон Сегодня, 07:01
    Цитата: ul_vitalii
    Пожалуйста для ознакомления к нам на 9 мая, расскажем, покажем, дадим пощупать.

    Посоветовать им, чтоб челюсти свои подвязали, чтоб от зависти они у них не отвисли! laughing
    Симон
  8. Волька Сегодня, 07:04
    нам есть чем и кем гордиться, а янки...
    Волька
  9. demo Сегодня, 07:09
    Противники Трампа объявили, что и здесь американский президент «подвергся влиянию» России, будто бы военные парады кроме России никто в мире не проводит.
    В самом Белом доме сообщают, что идея проведения масштабных военных парадов президенту США в голову пришла после посещения такого парада в Париже – в день взятия Бастилии.
    По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.


    Для того, чтобы американский народ оценил необходимость проведения парадов в США, необходимо пригласить российских военнослужащих для проведения ПАРАДА ПОБЕДЫ в Вашингтоне, округ Колумбия.
    Американцы оценят.
    demo
  10. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:10
    Таки объявят официально, что Вторую Мировую они единолично выиграли и будут в честь этого парад устраивать?
    Ушлый_башкорт
    1. Tiras Сегодня, 07:29
      По мнению Трампа, военный парад в США следовало бы организовать в день независимости – 4 июля.


      Судя по всему в честь дня независимости.
      Tiras
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:23
        Больше парадов богу парадов! laughing
        Ушлый_башкорт
  11. Рысь33 Сегодня, 07:29
    Как представлю себе, как ихние лгбт солдаты вышагивают строем, так меня смех раздирает.
    Рысь33
    1. RUSOIVAN Сегодня, 08:36
      Главное чтоб дистанцию держали
      RUSOIVAN
  12. Alex-a832 Сегодня, 07:31
    Россия - это страна с многовековыми воинскими традициями. И парады - одна из них. У нас богатейшая история защиты Родины от агрессоров. У США богатый опыт войн на чужой территории в качестве агрессора. Во славу каких ратных подвигов они хотят делать парады? Варианты можно по пальцам одной руки пересчитать. Могут немного пообезьянничать, нам подражая, но быстро сдуются.
    Alex-a832
  13. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    практики проведения военных парадов
    А как же западное определение, что военные парады проводятся только в тоталитарных государствах? За опытом можете обратиться к России, Китаю и столь вами "любимой" КНДР.
    rotmistr60
  14. Altona Сегодня, 09:42
    Цитата: Чеширский
    Военный Гей-Парад. Они давно эту тему развивают, хоть в чем-то будут первыми.

    ---------------------------------
    Мужики в юбках и на шпильках будут ногу тянуть, блистая свеженакрашенным макияжем и накладными ногтями? laughing lol
    Altona
  15. Puler Сегодня, 10:09
    хватит вам ам, и голубых хороводов...
    Puler
  16. Sasha_Sar Сегодня, 10:58
    Скучает Трампушка по Родине, так и до "провала" не далеко laughing
    Sasha_Sar
  17. нивасандер Сегодня, 11:19
    нажарили поп-корн ждемс
    нивасандер
  18. Семёныч Сегодня, 11:21
    А еще нужно учредить звания, типа заслуженный артист Америки, народный артист США, ветеран труда ит.д.
    Семёныч
  19. faterdom Сегодня, 11:26
    Вот он - решительный ответ Ким Чен Ыну!
    faterdom
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