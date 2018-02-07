Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Испанского историка взволновал сталинский приказ «Ни шагу назад!»
Приказ Иосифа Сталина №227 «Ни шагу назад!» был одним из самых страшных решений советского вождя. Стрелять по своим — что может быть на войне хуже?
Об этом рассказывает испанский сайт канала «ABC».
Приказ «Ни шагу назад!» Сталин принял в сложный период Великой Отечественной войны. Согласно этому ужасному приказу были сформированы штрафные роты и заградотряды, которые занимались расстрелом дезертиров. Стрелять по своим — приказ ужасный, считает испанский канал.
Без этого приказа «советские солдаты не сражались бы так же стойко», цитирует испанский материал сайт «ИноТВ». Вот на какие жертвы готов был пойти товарищ Сталин ради победы, делает вывод испанское издание. И даёт пример.
В 1942 г. под Сталинградом солдаты Красной армии (примерно 50 человек) сражались против превосходящих сил фашистов. Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» В ответ — голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Затем командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках. И советские солдаты, попавшие в ловушку между вражеским и своим огнём, мёртвыми падают на землю.
Такого рода события происходили «в реальной жизни», отмечает «ABC», и всё «по вине приказа №227». Согласно приказу, каждый солдат, попытавшийся отступить без приказа с поля боя, должен быть расстрелян.
Также «АВС» пишет о провалах Сталина, поступавшего вопреки советам полководца Жукова. Спустя несколько месяцев войны, в декабре 1941 года, продвижение фашистов замедлилось. Причинами стали холода и успехи Красной армии. Ослеплённый победами Сталин решил отвоевать советские территории, но армия его были голодна и имела низкий моральный дух, указывает «ABC». А ещё армии не хватало подготовки. Однако Сталин «был настолько одурманен успехом, что пренебрёг мнением одного из виднейших маршалов, Георгия Константиновича Жукова, который полагал, что, прежде чем предпринимать атаку, необходимо укрепить границы».
В итоге сталинская операция «стала полным провалом и способствовала германской контроперации». Немецкие танковые дивизии направились на Кавказ и к Сталинграду. Надо было реагировать, и вот вам результат: приказ №227, говорит историк Хесус Эрнандес. Сталин издал сей ужасный приказ в момент отчаяния. Сталин даже заявлял, что население страны начинает разочаровываться в Красной армии, потому как видит: солдаты трусливо бегут. Такое поведение Сталин назвал позорным.
Тем не менее, меры Сталина по отношению к «трусам» были жестокими, ибо в солдат стреляли их же товарищи. «ABC» цитирует приказ:
С другой стороны, ужасный приказ Сталина принимался и в ужасное время. Гитлеровцы приближались к ключевым промышленным районам страны, и их захват означал бы катастрофу для СССР. Кстати, это понимает и испанский историк, всё же признавая в конце концов, что «ужасный приказ» был обусловлен тяжёлыми военными временами. Без этого приказа сопротивление СССР фашистам «закончилось бы катастрофой», предполагает автор. Товарищ Сталин не колебался, и это «во многом» привело к победе.
Об этом рассказывает испанский сайт канала «ABC».
Приказ «Ни шагу назад!» Сталин принял в сложный период Великой Отечественной войны. Согласно этому ужасному приказу были сформированы штрафные роты и заградотряды, которые занимались расстрелом дезертиров. Стрелять по своим — приказ ужасный, считает испанский канал.
Без этого приказа «советские солдаты не сражались бы так же стойко», цитирует испанский материал сайт «ИноТВ». Вот на какие жертвы готов был пойти товарищ Сталин ради победы, делает вывод испанское издание. И даёт пример.
В 1942 г. под Сталинградом солдаты Красной армии (примерно 50 человек) сражались против превосходящих сил фашистов. Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» В ответ — голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Затем командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках. И советские солдаты, попавшие в ловушку между вражеским и своим огнём, мёртвыми падают на землю.
Такого рода события происходили «в реальной жизни», отмечает «ABC», и всё «по вине приказа №227». Согласно приказу, каждый солдат, попытавшийся отступить без приказа с поля боя, должен быть расстрелян.
Также «АВС» пишет о провалах Сталина, поступавшего вопреки советам полководца Жукова. Спустя несколько месяцев войны, в декабре 1941 года, продвижение фашистов замедлилось. Причинами стали холода и успехи Красной армии. Ослеплённый победами Сталин решил отвоевать советские территории, но армия его были голодна и имела низкий моральный дух, указывает «ABC». А ещё армии не хватало подготовки. Однако Сталин «был настолько одурманен успехом, что пренебрёг мнением одного из виднейших маршалов, Георгия Константиновича Жукова, который полагал, что, прежде чем предпринимать атаку, необходимо укрепить границы».
В итоге сталинская операция «стала полным провалом и способствовала германской контроперации». Немецкие танковые дивизии направились на Кавказ и к Сталинграду. Надо было реагировать, и вот вам результат: приказ №227, говорит историк Хесус Эрнандес. Сталин издал сей ужасный приказ в момент отчаяния. Сталин даже заявлял, что население страны начинает разочаровываться в Красной армии, потому как видит: солдаты трусливо бегут. Такое поведение Сталин назвал позорным.
Тем не менее, меры Сталина по отношению к «трусам» были жестокими, ибо в солдат стреляли их же товарищи. «ABC» цитирует приказ:
«Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной».
С другой стороны, ужасный приказ Сталина принимался и в ужасное время. Гитлеровцы приближались к ключевым промышленным районам страны, и их захват означал бы катастрофу для СССР. Кстати, это понимает и испанский историк, всё же признавая в конце концов, что «ужасный приказ» был обусловлен тяжёлыми военными временами. Без этого приказа сопротивление СССР фашистам «закончилось бы катастрофой», предполагает автор. Товарищ Сталин не колебался, и это «во многом» привело к победе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти