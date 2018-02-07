11:32 07 февраля
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Испанского историка взволновал сталинский приказ «Ни шагу назад!»

Приказ Иосифа Сталина №227 «Ни шагу назад!» был одним из самых страшных решений советского вождя. Стрелять по своим — что может быть на войне хуже?



Об этом рассказывает испанский сайт канала «ABC».


Приказ «Ни шагу назад!» Сталин принял в сложный период Великой Отечественной войны. Согласно этому ужасному приказу были сформированы штрафные роты и заградотряды, которые занимались расстрелом дезертиров. Стрелять по своим — приказ ужасный, считает испанский канал.

Без этого приказа «советские солдаты не сражались бы так же стойко», цитирует испанский материал сайт «ИноТВ». Вот на какие жертвы готов был пойти товарищ Сталин ради победы, делает вывод испанское издание. И даёт пример.

В 1942 г. под Сталинградом солдаты Красной армии (примерно 50 человек) сражались против превосходящих сил фашистов. Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» В ответ — голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Затем командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках. И советские солдаты, попавшие в ловушку между вражеским и своим огнём, мёртвыми падают на землю.

Такого рода события происходили «в реальной жизни», отмечает «ABC», и всё «по вине приказа №227». Согласно приказу, каждый солдат, попытавшийся отступить без приказа с поля боя, должен быть расстрелян.

Также «АВС» пишет о провалах Сталина, поступавшего вопреки советам полководца Жукова. Спустя несколько месяцев войны, в декабре 1941 года, продвижение фашистов замедлилось. Причинами стали холода и успехи Красной армии. Ослеплённый победами Сталин решил отвоевать советские территории, но армия его были голодна и имела низкий моральный дух, указывает «ABC». А ещё армии не хватало подготовки. Однако Сталин «был настолько одурманен успехом, что пренебрёг мнением одного из виднейших маршалов, Георгия Константиновича Жукова, который полагал, что, прежде чем предпринимать атаку, необходимо укрепить границы».

В итоге сталинская операция «стала полным провалом и способствовала германской контроперации». Немецкие танковые дивизии направились на Кавказ и к Сталинграду. Надо было реагировать, и вот вам результат: приказ №227, говорит историк Хесус Эрнандес. Сталин издал сей ужасный приказ в момент отчаяния. Сталин даже заявлял, что население страны начинает разочаровываться в Красной армии, потому как видит: солдаты трусливо бегут. Такое поведение Сталин назвал позорным.

Тем не менее, меры Сталина по отношению к «трусам» были жестокими, ибо в солдат стреляли их же товарищи. «ABC» цитирует приказ:

«Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной».


С другой стороны, ужасный приказ Сталина принимался и в ужасное время. Гитлеровцы приближались к ключевым промышленным районам страны, и их захват означал бы катастрофу для СССР. Кстати, это понимает и испанский историк, всё же признавая в конце концов, что «ужасный приказ» был обусловлен тяжёлыми военными временами. Без этого приказа сопротивление СССР фашистам «закончилось бы катастрофой», предполагает автор. Товарищ Сталин не колебался, и это «во многом» привело к победе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 111

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  1. GRF Сегодня, 07:34
    А фрицев, с которых пример был скомунизжен?
    Ни ни ...
    Ромашка млин...
    GRF
    1. Владимир16 Сегодня, 07:56
      Чувакин вывалил новую порцию дерьма на нашу Родину.
      Стрелять по своим — приказ ужасный

      советские солдаты не сражались бы так же стойко

      А как вам этот пердёж больного мозга
      В 1942 г. под Сталинградом солдаты Красной армии (примерно 50 человек) сражались против превосходящих сил фашистов. Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» В ответ — голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Затем командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках. И советские солдаты, попавшие в ловушку между вражеским и своим огнём, мёртвыми падают на землю.

      Олег, хватит брехать!!!

      Наши отцы говорили иначе: "За Волгой для нас земли нет!". Понимали, что отступать некуда. Они сражались за Родину, за своих детей и матерей, за жен своих. У меня оба деда погибли.

      А Чувакины продолжают поносить наших ГЕРОЕВ.

      И ссылка, что так пишут иностранцы не прокатывает. Тут под мерзкими словами стоит подпись - Чувакин.
      Владимир16
      1. Zoldat_A Сегодня, 08:03
        Цитата: Владимир16
        Чувакин вывалил новую порцию дерьма на нашу Родину.
        Стрелять по своим — приказ ужасный

        советские солдаты не сражались бы так же стойко

        А как вам этот пердёж больного мозга
        В 1942 г. под Сталинградом солдаты Красной армии (примерно 50 человек) сражались против превосходящих сил фашистов. Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» В ответ — голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Затем командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках. И советские солдаты, попавшие в ловушку между вражеским и своим огнём, мёртвыми падают на землю.

        Олег, хватит брехать!!!

        У меня отец и дед на ТОЙ войне воевали. Рассказывали и про 227-й приказ... Но то, что выдумывают про него либерасты (и наши, и заграничные) - мои отец и дед как вентиляторы в гробах вертятся....
        А уж испанцы со своим Франко сидели бы и молча дышали анальным отверстием....
        Zoldat_A
        1. РУСС Сегодня, 08:42
          Цитата: Zoldat_A
          А уж испанцы со своим Франко сидели бы и молча дышали анальным отверстием....

          Так испанцы по Франко дали однозначный ответ, и примерно лет 20-ть назад снесли его последний памятник в Испании.
          РУСС
          1. Topotun Сегодня, 10:13
            И после этого стали героями? И кстати, Франко достаточно много сделал для развития Испании в послевоенные годы.
            Topotun
            1. Hammerlock Сегодня, 11:05
              как и Аугусто Пиночет для Чили
              Hammerlock
              1. РУСС Сегодня, 11:21
                Цитата: Hammerlock
                как и Аугусто Пиночет для Чили

                В заслугу ему ,что не дал красным и Чили занять , а то вторая бы босяцкая Куба была
                РУСС
            2. РУСС Сегодня, 11:20
              Цитата: Topotun
              И после этого стали героями? И кстати, Франко достаточно много сделал для развития Испании в послевоенные годы.

              Так может мы не за тех в Испании воевали what ????
              РУСС
        2. влад66 Сегодня, 10:09
          Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной»

          Эвона как,только этот хуан эрнандес забыл добавить,что все это взято из армии вермахта,где испанская "Голубая Дивизия"прославилась не в боях,а в мародерстве и грабежах
          Паникер на войне страшнее вражеского нападения, потому что паника заразительна. Если взвод начал отступать, за ним начнет отступать и полк. Поэтому паникеров и дезертиров в армиях всегда карали нещадно. Гитлер говорил, что «солдаты могут умирать, а дезертиры должны умирать». И немецкие заградотряды, а вернее части полевой жандармерии, имели полномочия расстреливать без суда и следствия.Нарушение дисциплины также было серьезным проступком. Если солдаты нарушают распорядок, не подчиняются приказам, такой части долго не жить. В практике немецкой армии предпочитали показательно расстрелять или в лучшем случае отправить на передовую, чем делать бесполезные внушения.Бывший солдат Вермахта Ги Сайер в своей книге вспоминал, что в 1944 году несколько солдат нашли грузовик с провиантом и набрали еды для себя, но попались полевой жандармерии. Неудачливых похитителей провизии повесили на месте с особой жестокостью. О штрафном батальоне речь даже не шла. Полевой жандармерии во многих частях боялись больше, чем советских партизан и кого бы то ни было.Отправка под суд, а затем в исправительный батальон была почти удачей. Несмотря на название, «исправить» свой проступок в батальоне было нельзя. В такие формирования посылали потенциальных смертников.В Советской армии ранение часто «искупляло» нарушение. Из госпиталя солдат возвращался в обычную часть, а мог еще и получить награду. В немецких войсках подлечившейся раненый чаще всего направлялся обратно в штрафбат.Например, в подобное формирование во Франции попали за попытку ограбления несколько солдат. Они украли ничтожную по тем временам сумму у владельца кафе, и все отправились «исправляться».Туда же после военного суда посылали виновных в «подрыве боеспособности» - за неодобрительные высказывания относительно властей, правильности ведения боевых действий и т. д.Первые батальоны появились в гитлеровской Германии в конце 30-х годов. По мнению историков, порядки в немецких исправительных батальонах и полевых штрафных лагерях того времени мало отличались от тех, что существовали в концлагерях, только в них содержались свои же граждане.До этого существовали «особые отряды», где и вправду пытались «исправлять» и «воспитывать» солдат, совершивших проступки. С началом Второй Мировой исправительная практика полностью заменилась карательной.В советскую практику заградотряды и штрафбаты вошли именно через посредство «обмена опытом» с немецкой стороной. В 1939 году период «дружбы» еще не закончился.http://russian7.ru/post/kak-deystvoval
          i-fashistskie-zagradot/

          Очередная мерзкая попытка переписать историю. negative
          влад66
      2. антивирус Сегодня, 08:12
        я сам на прошлой неделе видел в Москве медвеженка в машине-- новая мода у богатых
        Медведь вырастет -будут детей хозяйки в школу водить.
        уже дорогие , платные школы дрессировки открываются
        чёж к 227 приказу все цепляться.
        антивирус
        1. роман66 Сегодня, 09:26
          на дрессировке на балалайке играть научат?
          роман66
          1. антивирус Сегодня, 10:35
            там медведей к рэпу приучают. более эффектная дрессура. ребенок вроде тлф слушает, а медведь на задн лапах рядом идет и всех распугивает рыком.
            И в такт рэпу пританцовывает вокруг своего "поводыря"
            ТАКУЮ ИНФУ НАДО ЗАПУСКАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ-- ПРИКРОЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В АМЕРСКИЕ ВЫБОРЫ.
            антивирус
        2. РУСС Сегодня, 11:29
          Цитата: антивирус
          я сам на прошлой неделе видел в Москве медвеженка в машине-- новая мода у богатых

          И Илон Маск свертяжелую ракету удачно запустил tongue
          РУСС
      3. Пафос Сегодня, 08:23
        Действительно брехня читайте Карпова Генералиссимус там все о заградотрядах, были случаи когда заградотряды по двое суток держали оборону до подхода основных сил. Заград отряды состояли из НКВД и создавались на случай если пехота побежала, а не для стрельбы по своим. Че еще можно ожидать от испанцев laughing
        Пафос
        1. Geronimo73 Сегодня, 10:06
          заградотряды создавались из состава той же самой армии, которую прикрывали, это были военнослужащие РККА. хватит тут мифы об НКВД тиражировать - у войск были совсем другие задачи. да и на фронте сражались не хуже прочих.
          Geronimo73
      4. РУСС Сегодня, 08:40
        Хорошая правдивая статья, спасибо автору
        РУСС
        1. Ольгович Сегодня, 09:44
          Испанец не сказал главного: о ЛИЦЕМЕРИИ этого приказа.
          Приказ пишет о вине бойцов и командиров Красной Армии в катастрофе лета 1942г..
          Но Армия воевала ЛУЧШЕ, чем в 41-м.
          Вина за катастрофу ПОЛНОСТЬЮ лежит на высшем руководстве страны, устроившем Харьковскую авантюру, в результате чего образовалась дыра и немцы покатились к Волге. Об этом в приказе-НИ СЛОВА!
          И не армии переставал доверять народ, как лжет приказ, а руководству страны.
          Но свои преступные ошибки оно свалило и переложило на плечи героев-красноармейцев и командиров.
          А уж как применялся, описал Михин в своей изумительной книге" Артиллеритсты, Сталин дал приказ!":

          Волков с разведчиком из трофейного пулемета пытались оборонять траншею. Но немцев много — они были уже в траншее и бежали к блиндажу Волкова. Двое артиллеристов и несколько бойцов-пехотинцев заблокировались в блиндаже, отстреливаясь и выбрасывая летящие гранаты назад, к немцам, а гранаты, которые закатывались под нары, накрывали подушками, спасаясь от осколков. Но немцы ухитрялись стрелять внутрь блиндажа. Ранило в левую руку Волкова. Убило двух пехотинцев. Лейтенант с разведчиком уложили тела убитых в проход блиндажа, залегли за них и продолжали отстреливаться. Наконец немцы выдохлись и отступили.

          Стало смеркаться. Из тыла, со своей новой передовой, группа немцев — хозяев блиндажа, в котором сидел Волков, возвратилась ночью в окоп на отдых. Считая, что блиндаж пуст, немцы беззаботно влезли из траншеи в свое жилище. Волков с разведчиком впустили их в темный блиндаж и постреляли всех из автоматов. Потом ребята выскользнули в окоп, выбросились наверх и поползли назад, к траншее, в которой должен был располагаться с остатками своего батальона Цуканов.
          Рано утром верхом на лошадях приехали люди из особого отдела. Лейтенант-особист ударами сапога в бока разбудил героев. За то, что Волков во время боя оказался в тылу у немцев, особист именовал его сволочью и предателем. Волкова и его разведчика порознь посадили в вырытые в земле далеко друг от друга «колодцы» и стали допрашивать. раненого Волкова привязали за здоровую руку к стремени седла и повели в Смерш.

          Мы ничем помочь Волкову не могли. До сих пор помню скорбные, полные слез глаза на недоуменном лице Волкова и нашу искреннюю молчаливую, невысказанную жалость.

          Вместе с тысячами наших воинов, погибших от пуль фашистов, были убиты и эти два молодых лейтенанта. Убиты ни за что. Как враги. Своими. .
          Ольгович
          1. антивирус Сегодня, 10:38
            А ЕЩЕ ЕСТЬ ЛУЖИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ- они показывают как неровно асфальтировали рабочие и выноват губернатор, он деньги выделял и отчитался перед фед прави-м за "благоустройство территорий"
            антивирус
        2. AlexVas44 Сегодня, 09:50
          Цитата: РУСС
          Хорошая правдивая статья, спасибо автору

          Судя по аватару даже не удивляюсь.
          AlexVas44
          1. РУСС Сегодня, 10:02
            Цитата: AlexVas44
            Цитата: РУСС
            Хорошая правдивая статья, спасибо автору

            Судя по аватару даже не удивляюсь.

            А ,что с аватаркой не так?
            РУСС
          2. Topotun Сегодня, 10:14
            Да что тут удивляться....
            Topotun
        3. Ныробский Сегодня, 10:42
          Цитата: РУСС
          Хорошая правдивая статья, спасибо автору
          А чего такого "неведомого" поведал автор? Был такой приказ. Никто не отрицает. Но можно по разному оценивать условия, в каких этот приказ рождался, равно как и его последствия. Последствия для солдата или последствия для страны. Данный приказ был во спасение страны. Не будь этого приказа, вероятно и последствия для страны были бы куда хуже, и жертв было бы больше. Фашисты тоже имели свои заградотряды когда Красная Армия гнала их в Германию, но это им не помогло. Сегодня нет Сталина, но есть О. Пешков, А.Прохоров, М.Нурбагандов и Р.Филипов за которыми не стояло никаких заградотрядов, которые пожертвовали собой за Россию по своему убеждению, без приказа "Ни шагу назад". Значит скорее всего дело не в приказе, а в духе.
          Ныробский
      5. Serg65 Сегодня, 09:02
        Цитата: Владимир16
        Олег, хватит брехать!!!

        А головушкой своей подумать никак????
        Уж кого кого а Чувакина заподозрить в том что
        Цитата: Владимир16
        Чувакин вывалил новую порцию дерьма на нашу Родину.

        ну никак нельзя!
        Олег пытается донести до вашей "умной головы" отношение Запада к истории России и показать то как толерантисты пытаются сравнить Сталина и Гитлера!
        Цитата: Владимир16
        Тут под мерзкими словами стоит подпись - Чувакин.

        Мда! Это клиника!!!!
        Serg65
      6. Маз Сегодня, 09:58
        Этого Чувакина , его можно вообще тут не печатать? Как военный он ноль, как журналист и переводчик - мусор собирает по сети. Только раздражает. У него вообще гражданство российское?
        Маз
        1. Serg65 Сегодня, 11:07
          Цитата: Маз
          Как военный он ноль, как журналист и переводчик - мусор

          А вы как военный плюс? А ка журналист имеете опубликованные статьи?
          Цитата: Маз
          Только раздражает

          Проверенное армейское средство - аспирин, пол таблетки от чесотки, другая от рвоты...только смотрите не перепутайте!
          Serg65
    2. профессор Сегодня, 08:00
      Предлагаете сравнивать методы РККА и Вермахта? Я против.

      А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия... request
      профессор
      1. К0щей Сегодня, 08:08
        Цитата: профессор
        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия...

        действительно - преступление. только не то, что вы говорите. преступление - это во время боя бросить оружие и бежать, бросив своих товарищей погибать. вот это - преступление.
        К0щей
        1. Horst78 Сегодня, 09:20
          Цитата: К0щей
          действительно - преступление. только не то, что вы говорите. преступление - это во время боя бросить оружие и бежать, бросив своих товарищей погибать. вот это - преступление.

          Да ладно. У "богоизбраных" приказ наоборот "при попадании в плен рассказывать ВСЁ". Вот и результат противоположных мнений.
          Horst78
          1. профессор Сегодня, 10:55
            Цитата: Horst78
            Цитата: К0щей
            действительно - преступление. только не то, что вы говорите. преступление - это во время боя бросить оружие и бежать, бросив своих товарищей погибать. вот это - преступление.

            Да ладно. У "богоизбраных" приказ наоборот "при попадании в плен рассказывать ВСЁ". Вот и результат противоположных мнений.

            Да ну? И ви таки сами читали сей приказ? wassat

            Цитата: Ингвар 72
            А вы предлагаете встречать бегущих с поля боя, и судить судом присяжных? Вы знакомы с термином "наступление на плечах отступающего противника"?

            Именно так. Предлагаю судить, а не стрелать в своих без суда и следствия.

            Цитата: Ингвар 72
            И почему аналогичные действия у немцев рассматриваются вами по другому? Ведь у немцев то же были заградотряды. Причем не только в ВМВ, но и в ПМВ. Немецкий историк Франц Меринг писал

            Вермахт для вас эталон? Для меня они военные преступники.

            Цитата: Васян1971
            А по не своим?
            Например, прилетела в Израиль какая-нибудь хрень не известно откуда, не известно кем отправленная. А в ответ - ракетный удар "на кого Яхве пошлёт". Чё церемониться-то, там все террористы...

            И не своих расстреливать без суда и следствия это преступление.

            Цитата: Serg65
            Профессор, я понимаю конечно что у вас существует приказ при критической ситуации сдаваться в плен, но сами посудите, если бы Сталин не остановил армию-выстоял бы СССР в той войне?

            У нас не существует такого приказа. Не фантазируйте.

            Цитата: Serg65
            А если бы не выстоял то где бы была большая часть евреев создавших Израиль?

            А Стали один воевал? По моему там целая коалиция была создана.

            Всем персонально не отвечу и поэтому оптом:
            1. Сказки про то что в Цахале есть приказ рассказывать все при попадании в плен не более чем сказки. Единственное, что должен сообщить боец в плену это его личные данные и предъявить "пинкас шеви"- книжечку военнопленного где есть его личные данные и сделанные ему прививки. Книжечка эта отвечает требования Женевской конвенции о военнопленных. Естественно Джугашвили было всегда наплевать на конвенцию точно также как и Гитлеру. Впрочем и на своих солдат в целом они плевали.
            2. Нет в Цахале приказа сдаваться в плен когда жизни угрожает опасность. Более того, такой приказ не может быть дан командованием. Он не законен. Так в 1973-м году на Линии Бар-Лева окруженные бойцы "попросили совета" у командования о их следующих действиях, на что получили ответ: "Приказа сдаваться в плен дать не могу... Действуйте на свое усмотрение".
            3. Дава случая моих знакомых:
            3.1 Война Судного Дня. Командир роты десантников на Голанах (или как там они по арабски) впал в ступор, отключился, перестал выполнять приказы и перестал командовать. Командование на себя взял командир отделения. Комроты не то что не расстреляли, но даже не судили.
            3.2 Вторая Ливанская война. Израильский корвет поймал хизбалонскую ПКР. Пожар, неизвестное число погибших. Контрактник впал в ступор, присел возле борта, перестал выполнять команды, не принял участие в тушении... Не расстреляли и даже не уволили из армии. По просьбе бойца его списали на берег и оказали психологическую помощь.

            Расстрел без суда это военное преступление.
            профессор
        2. Маз Сегодня, 10:00
          Как показал Зеленский в клипе про " Триста еврейцев", на ютубе висит..Никаких приказов про Ни шагу назад.
          Маз
      2. Ингвар 72 Сегодня, 08:14
        Цитата: профессор
        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия...

        А вы предлагаете встречать бегущих с поля боя, и судить судом присяжных? belay Вы знакомы с термином "наступление на плечах отступающего противника"?
        И почему аналогичные действия у немцев рассматриваются вами по другому? Ведь у немцев то же были заградотряды. Причем не только в ВМВ, но и в ПМВ. Немецкий историк Франц Меринг писал:
        Тремя шеренгами, плечо к плечу, нога в ногу, имея по бокам взводных, а позади замыкающих офицеров, которые могли заколоть каждого уклоняющегося, двигались эти солдаты, давая по команде залп и бросаясь прямо на вражеский огонь, пока снова не раздастся команда.
        Во времена Наполеона позади ненадёжных полков, например испанских, ставили заградительные полевые пушки с картечью.
        Из приказа Брусилова от 5 июля 1915 года:
        Для малодушных, сдающихся в плен или оставляющих строй не должно быть пощады. По сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пулеметный, и орудийный огонь, хотя бы даже с прекращением огня по неприятелю, на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также перед поголовным расстрелом.

        Так что не надо Профессор.....ля-ля. wink
        Ингвар 72
      3. GRF Сегодня, 08:31
        Цитата: профессор
        Предлагаете сравнивать методы РККА и Вермахта? Я против.

        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия... request

        Лицемерие - грех...
        GRF
      4. Васян1971 Сегодня, 08:40
        Цитата: профессор
        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия...

        А по не своим?
        Например, прилетела в Израиль какая-нибудь хрень не известно откуда, не известно кем отправленная. А в ответ - ракетный удар "на кого Яхве пошлёт". Чё церемониться-то, там все террористы...
        Васян1971
      5. neri73-r Сегодня, 08:52
        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия... request


        В тексте этой статьи нет ни слова правды! Тут и обсуждать нечего! Да, профессор, конечно ещё надо было бесплатного адвоката предоставить за счёт государства wassat tongue
        neri73-r
      6. Serg65 Сегодня, 09:09
        Цитата: профессор
        А приказ этот- преступление

        Профессор, я понимаю конечно что у вас существует приказ при критической ситуации сдаваться в плен, но сами посудите, если бы Сталин не остановил армию-выстоял бы СССР в той войне? А если бы не выстоял то где бы была большая часть евреев создавших Израиль?
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 09:29
          Сержик hi а как тебе пассаж про "глупого" Сталина не послушавшегося "мудрого" Жукова? я плакал... crying
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 09:39
            hi Здорова Рома!
            Цитата: роман66
            как тебе пассаж про "глупого" Сталина не послушавшегося "мудрого" Жукова?

            Ну как тебе сказать что бы церберы не ополчились what ? Люди который и своей то истории уже не помнят, но пытаются ковыряться в чужой при этом делать умное лицо и в конце обязательно делать так..Фииии no
            Serg65
      7. Alex-a832 Сегодня, 09:23
        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия... request[/quote]

        Позволить струсившим прорвать оборону на участке фронта, вклиниться врагу в нее и с флангов уничтожить или окружить соседние подразделения, позволить врагу устроить резню гражданского населения, которое не успели эвакуировать на прорванном учаске фронта - это не преступление?! Или дать сотне паникеров косвенно убить тысячи, а потом их всетаки расстрелять по законам военного времени?!
        Профессор, Ваша логика волшебна! Надеюсь, что этой логике будут следовать наши враги!
        Alex-a832
      8. Челдон Сегодня, 09:35
        Цитата: профессор
        Предлагаете сравнивать методы РККА и Вермахта? Я против.

        А приказ этот- преступление. По своим стрелять без суда и следствия... request

        Уважаемый,ещё в школе,во время 2-х недельного полевого выхода,нам поставили задачу обнаружить "диверсантов". Мы их увидели (солдаты- статисты играли за диверсантов,а мы школьники),но кто-то крикнул из наших крикнул: Ребзя(ребята),нам пи......ц, де"ру давай. И мы рванули так,что одни пятки сверкали. Сейчас смешно вспоминать,но страшно представить что такое паника. Самый простой способ кулаком в рожу, а так -пристрелив 1-2 -х, вы спасете 100.
        Челдон
    3. сибиралт Сегодня, 08:01
      Ага. Может и децимацию за трусость придумал Сталин, а не древние римляне? belay На войне свои законы.
      сибиралт
    4. Отец солдата Сегодня, 08:04
      Испанский историк лучше бы волновался по поводу присутствия в годы ВОВ "голубой дивизии" при блокаде Ленинграда, где заморили голодом 2 млн. советских граждан, чего не сиделось им в теплой Испании?
      Отец солдата
      1. igordok Сегодня, 10:42
        ...Стрелять по своим — что может быть на войне хуже?

        Несколько лет до этого в Испании была Гражданская война, и трусов не приветствовала ни одна из сторон.
        igordok
    5. Венд Сегодня, 08:59
      Достали уже, можно подумать только этот приказ решил исход Великой отечественной.
      Венд
      1. роман66 Сегодня, 09:31
        решить не решил, а выстоять помог. победа из многих слагаемых состоит
        роман66
        1. Венд Сегодня, 09:43
          Цитата: роман66
          решить не решил, а выстоять помог. победа из многих слагаемых состоит

          А я за что? Вырывать из контекста страшной войны один пазл и мусолить его это провокация.
          Венд
  2. Vard Сегодня, 07:34
    У испанцев воевала голубая дивизия... если не ошибаюсь... А чего это они ни какой компенсации нам не выплатили... по воспоминания мародёры были ещё те...
    Vard
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:36
    А каудильо Франко, будучи у власти испанцев только целовал? И не он ли по сути начал в Испании Гражданскую войну? fool
    Геркулесыч
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:37
    Как это не прискорбно, но этот приказ был целесообразен в тех условиях. Сталин не был оригинален в издании такого приказа, другие армии "цивилизованных"стран тоже прибегали к таким методам в критических ситуациях. Если бы не этот приказ, погибших было бы больше, как на фронтах, так и среди гражданских.
    Alex-a832
    1. сибиралт Сегодня, 08:10
      Один мой одноклассник служил пулеметчиком в укрепрайоне на берегу Уссури (1971-73 г.г.). Так он всеми фибрами ненавидел пограничников. Те располагались от границы за ними в качестве заград отряда. У каждого своя задача.
      сибиралт
      1. Serg65 Сегодня, 09:12
        Цитата: сибиралт
        Те располагались от границы за ними в качестве заград отряда.

        what А границу кто охранял? Пулемётчик?
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 09:32
          медведи с балалайками laughing
          роман66
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:44
            Медведи с Максимами ! drinks
            Чушь несусветная !
            Uncle Lee
            1. роман66 Сегодня, 11:23
              с максимами и на велосипедах - для повышения мобильности
              роман66
          2. Serg65 Сегодня, 09:45
            Цитата: роман66
            медведи с балалайками laughing

            recourse Рома, ну ты изверг!!! Китайцы и медведи!!! Жёлтолицые от мишки и клочка же не оставят crying
            Serg65
            1. Alex-a832 Сегодня, 09:58
              Цитата: Serg65
              Цитата: роман66
              медведи с балалайками laughing

              recourse Рома, ну ты изверг!!! Китайцы и медведи!!! Жёлтолицые от мишки и клочка же не оставят crying

              Зря Вы недооцениваете мишек - весьма опасный зверюга, в т.ч и для китайцев!
              Alex-a832
              1. Serg65 Сегодня, 10:29
                Цитата: Alex-a832
                Зря Вы недооцениваете мишек

                laughing Вы надеюсь знаете басню про льва, зайца и день рождения? Концовка басни прямо в тему...
                тут заяц свистнул из леса шара привалила и льву такой...
                вообщем конец мишке!
                Мишка для китайцев, тоже самое как для вас аптека.
                Serg65
                1. Alex-a832 Сегодня, 10:47
                  При хорошей подготовке, можно и лекарств от "аптеки" получить, а можно и кишками по веткам раскидаться.. wassat У китайцев с чувством безопасности какие-то проблемы. Они даже на производстве ведут себя, как суицидники, что уж про "походы в аптеку" говорить.
                  Alex-a832
  5. Кот_Кузя Сегодня, 07:41
    Опять либеральные сказочки насмотревшихся "Враг у ворот" am ! А почему не возмущаетесь французами, которые расстреляли тысячи своих солдат, взбунтовавшихся после "Бойни Нивеля"? Почему не возмущаетесь британцами, которые расстреляли всех солдат и офицеров, братавшихся с немцами под Рождество 1914 г? Или неужели испанские командиры в пылу атаки не расстреливали отказавшихся идти в атаку испанских солдат? Слов нет, одни ....! Как же достало это лицемерие и двуличие западной прессы am !
    Кот_Кузя
    1. РУСС Сегодня, 08:44
      Цитата: Кот_Кузя
      Опять либеральные сказочки

      А кто либерал то ? laughing испанец на которого ссылается автор или сам автор?
      РУСС
      1. teron Сегодня, 09:49
        Испанский историк - не профессионал, повторяет пропаганду транслируемую в Европе.
        teron
        1. РУСС Сегодня, 10:04
          Цитата: teron
          Испанский историк - не профессионал, повторяет пропаганду транслируемую в Европе.

          Вы знакомы с ним или с его работами? Откуда у вас такая оценка о нём?
          РУСС
          1. teron Сегодня, 10:14
            Из статьи. Изрядная картина. Может по другим вопросам он мега-историк, но в данном случае он не потрудился глубже изучить тему Великой отечественной войны. Это на мой взгляд. Может я и ошибаюсь, но испанец несет лютую ахинею.
            teron
      2. Кот_Кузя Сегодня, 10:57
        Испанец конечно.
        Советские воины один за другим погибали от вражеских пуль. Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!»
        Точная цитата фразы из фильма "Враг у ворот". Такие впечатлительные либерастики-журналисты любят "изучать" "историю" по художественным книгам как например, "Архипелаг ГУЛАГ" или по художественным же фильмам как "Враг у ворот", "Штрафбат", "Утомленные солнцем" и т.д.
        Кот_Кузя
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    «советские солдаты не сражались бы так же стойко»
    Стыдно за испанский канал. Забыли наверное, как стойко сражались советские добровольцы в Испании с фашистами. А скорее всего решили тоже отметиться в тренде - "Сталин - Гитлер". Пускай останется на их совести если такова имеется.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:56
      Им не понять смысла самого приказа "Ни шагу назад "!
      Uncle Lee
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:00
        Вы правы. В "демократическом и толерантном" обществе не смогут понять как можно жертвовать собой спасая страну.
        rotmistr60
      2. тол100в Сегодня, 08:11
        Цитата: Uncle Lee
        Им не понять смысла самого приказа "Ни шагу назад "!

        Этот Приказ действует и сейчас - пример тому Подвиги наших Воинов в Сирии! И этого им не понять НИКОГДА!
        тол100в
        1. alstr Сегодня, 10:09
          Добавлю. На военной кафедре нам говорили: "Пистолет офицеру нужен не для стрельбы по врагу (много им не навоюешь против автоматов и пулеметов), а для наведения порядка в собственном подразделении, в том числе и для расстрела дезертиров и паникеров".

          А в реальной жизни мой коллега (лейтенантом служил после училища) рассказывал , что как то раз ему пришлось успокаивать пьяного солдата выстрелом вверх.
          Товарищ разбушевался и адекватно не реагировал. А он дежурным по части был. На адреналине стрельнул вверх - помогло. И он потом говорил, что хорошо, что никого не задело, т.к. рикошеты были.
          alstr
      3. роман66 Сегодня, 09:33
        да им и вообще никогда нас не понять. добрейшего hi
        роман66
  7. Tusv Сегодня, 07:43
    Московская операция была оставлена подобным приказом Гитлера
    Tusv
  8. groks Сегодня, 07:48
    Фигня всё это. Разобрано уже сотню раз. В этой куче испанских эмоций интересно только мнение автора статьи, просто чтоб знать, как к нему относиться.
    groks
  9. Rey_ka Сегодня, 08:00
    Георгия Константиновича Жукова, который полагал, что, прежде чем предпринимать атаку, необходимо укрепить границы».
    В 1941 году в глубоком тылу у немцев отважные партизаны восстанавливали границу!
    Rey_ka
  10. басмач Сегодня, 08:05
    Они бы лучше вспомнили, что там испанский корпус делал, когда воевал , и что с ним стало. И что было бы с нами, победи тогда немцы. Гуманисты хреновым.
    басмач
  11. demo Сегодня, 08:08
    Сталин даже заявлял, что население страны начинает разочаровываться в Красной армии, потому как видит: солдаты трусливо бегут. Такое поведение Сталин назвал позорным.

    Где, в каких документах можно прочитать такие заявления тов. Сталина?
    И что имел в виду "тов. Сталин" заявляя о позорном поведении? О разочаровании Красной армией или трусливым бегством.

    Особо вдохновляет "историцизм" испанцев.
    Лучше бы попросил наше МО предоставить ему возможность познакомиться с материалами по Голубой дивизии.
    Прошелся бы по "местам боевой славы", посетил бы могилы и кладбища испанцев. Гляди бы может быть и начал что-то соображать.
    demo
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 08:33
      Цитата: demo
      Где, в каких документах можно прочитать такие заявления тов. Сталина?

      в самом тексте приказа
      http://armedman.ru/dokumentyi/prikaz-narodnogo-ko
      missara-oboronyi-soyuza-ssr-227-28-iyulya-1942-g.
      html
      Tatanka Yotanka
  12. Поручик Сегодня, 08:10
    Конечно же испанцу спустя более 70 виднее, а приказ был тяжелый, необходимый в то время и я ни разу не слышал от своих стариков что бы они жаловались, наоборот до последнего с гордостью в глазах говорили "ни шагу назад"! Последний мой родственник прошедший войну скончался в том году на 97 году жизни, царствие Вам небесное дорогие мои дедушки. А либералов лучше сейчас к стенке чем потом их открытое предательство!
    Поручик
  13. iliitchitch Сегодня, 08:10
    Закрой куяльник , эрнандес хесус , болтаешь много .
    iliitchitch
  14. vladimirvn Сегодня, 08:14
    Да, стрелять по своим, действительно не хорошо. Но если этот свой, побежал, оставил позицию, свой ли он? Если в результате этого погибнут еще десятки или сотни, кто он? Приказ № 227 только закрепил процесс формирования Солдата, как воина, который шел с первых дней войны. Он поставил точку в этом длинном пути. Выполнение поставленной задачи, важнее цены жизни. Лишь бы командиры были стоящие.
    vladimirvn
  15. Million Сегодня, 08:20
    Опять Сталин у них виноват....
    Million
    1. РУСС Сегодня, 10:19
      Цитата: Million
      Опять Сталин у них виноват....

      Это штамп ,речь не об этом.
      РУСС
  16. gavrila2984 Сегодня, 08:30
    Дорогой автор статьи! Спасибо вам за труд! Но я и так прекрасно помню, что во многих странах на мои страну, культуру, историю, на моих соотечественников и всех, кто нас поддерживает, смотрят как на г..вно. Я давно сделал для себя все необходимые выводы и , право, не стоило вам лишний раз подтверждать мою уверенность в их правильности.
    gavrila2984
  17. Владивосток1969 Сегодня, 08:30
    В Брестской крепости ни кто этот приказ не слышал.И пулемётов за ними не было.
    Владивосток1969
    1. РУСС Сегодня, 10:18
      Цитата: Владивосток1969
      В Брестской крепости ни кто этот приказ не слышал.И пулемётов за ними не было.

      За Александром Матросовым уверен тоже, поэтому и печально ,что вот из за криков ура-патриотов о необходимости заградотрядов мы забываем о героическом и смелом Русском солдате ,который был готов жизнь отдать за Родину и без пулемётчиков за спиной....
      РУСС
    2. LiSiCyn Сегодня, 10:37
      Полностью с Вами согласен!!! good И не только в Брестской крепости... Лично для меня, слова "Велика Россия, а отступать не куда... Позади Москва!!!" произнес политрук Клочков. У меня эти слова, за спиной были, когда я , на посту номер 1 стоял... И не надо, мне рассказывать о придуманном подвиге... Читал, я. Любой из солдат и офицеров оборонявших столицу, мог сказать , такие слова !!!
      LiSiCyn
  18. Васян1971 Сегодня, 08:32
    " Раздаётся чей-то крик: «Это невозможно, бегите, господа!»".
    И вся европа стоит в неудобосказуемой позе. Расслабленно и в ожидании удовольствия. А Советский Союз - сам Германию в эту позу поставил. Что сказать? Варвары, однако.
    Васян1971
  19. К-50 Сегодня, 08:33
    А что испанского историка не "смущают" аналогичные штрафные роты вермахта? Или просто не знает про них, или "стыдливо" глазки прикрывает?
    Ситуация была сложная вот и пришлось такой приказ "Ни шагу назад" отдавать и не нам через 70 с лишним лет это осуждать, потому как всё равно тот накал напряжения не поймём.
    К-50
    1. РУСС Сегодня, 08:47
      Цитата: К-50
      А что испанского историка не "смущают" аналогичные штрафные роты вермахта?

      Даже если и так , или вы о том ,что были заградительные отряды у немцев так почему бы и не у нас? То есть вполне нормальная практика?
      РУСС
      1. К-50 Сегодня, 09:34
        Цитата: РУСС
        То есть вполне нормальная практика?

        Тяжёлые времена иногда требуют весьма не простые решения и не нам через много десятков лет осуждать это. Тогда всё висело "на волоске", "укрепить" такой волосок достаточно жёстким условием было оправдано. Ещё раз повторю: не нам после драки "кулаками махать", так как не мы там на смерть стояли. Нужно просто им в пояс поклониться и поблагодарить за их пот, кровь, смерть наконец.
        К-50
  20. anjey Сегодня, 08:38
    Вот на какие жертвы готов был пойти товарищ Сталин ради победы, делает вывод испанское издание.
    заградотряды ,может и не так массово ,применять начал гитлер,еще в 1941 ,под Москвой....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 08:49
      известно, однако, что в период кризиса немецкой армии под Москвой Гитлер в числе других мер по стабилизации обстановки издал 16 декабря 1941 года приказ, запрещавший самовольное оставление позиций и требовавший от войск группы армий «Центр» «фанатичного сопротивления». В войсках было создано около 100 штрафных рот. Что касается заградотрядов, в вермахте их функции выполняли подразделения фельджандармерии

      так что европе пора бы определится или сталин спаситель европы или гитлер...,у янки кишка тонка была освободить европу....
      anjey
      1. anjey Сегодня, 09:48
        разве что стерев с лица земли ядерными бомбами полевропы,кому такое освобождение нужно,но это уже альтернативная история...
        anjey
        1. anjey Сегодня, 09:56
          некоторые недалекие европоиды пытаются всякими способами занизить роль Красной Армии и Сталина в освобождении европы,это действительно псевдоисторики и лжецы...
          anjey
          1. РУСС Сегодня, 10:11
            Цитата: anjey
            некоторые недалекие европоиды

            Русские тоже представители европиоидной расы, то есть европиоиды. Вы когда ,что то пишите то уточняйте или интересуетесь значением тех или иных слов и определений .
            РУСС
    2. РУСС Сегодня, 09:22
      Цитата: anjey
      заградотряды ,может и не так массово ,применять начал гитлер,еще в 1941 ,под Москвой

      Сталин типа не первый начал? laughing
      А если бы за побег с поля боя расстреливал каждого десятого как у монголов во времена Орды? Это тоже нормально?
      РУСС
      1. teron Сегодня, 09:55
        Нет, конечно. Нормально это понять и простить паникеров, развалить фронт, проиграть сражение, сдать города и население на милость нацистов - вот это действительно "нормально".
        Так по-вашему, уважаемый?
        teron
        1. РУСС Сегодня, 10:08
          Цитата: teron
          Нет, конечно. Нормально это понять и простить паникеров, развалить фронт, проиграть сражение, сдать города и население на милость нацистов - вот это действительно "нормально".

          Интересно,что бы ответили фронтовики вам? Вас послушать так только благодаря заградотрядам мы не развалили фронт,не сдали города итд? Ленинград не сдали тоже благодаря заградотрядам?
          РУСС
          1. teron Сегодня, 10:21
            Это где я такое сказал?
            Это, кстати, сказал испанский "историк": "Без этого приказа «советские солдаты не сражались бы так же стойко», цитирует испанский материал сайт «ИноТВ». Но мы-то знаем, что это не так, примеры массового героизма бойцов РККА известны с начала войны, до создания заградительных отрядов. Тут неплохо бы просветить, чем занимались заградотряды и заградбатальоны. Ну и статистику, хотя бы по Сталинградской битве: сколько свои расстреляли своих, если такое имело место быть.
            teron
          2. teron Сегодня, 10:28
            Ну и да, смотреть сквозь пальцы на паникеров и дезертиров на войне никто в трезвом разуме не станет.
            teron
      2. LiSiCyn Сегодня, 10:58
        Цитата: РУСС
        Сталин типа не первый начал?

        Далеко не первый.. У наглов, было нормой щмалять в спины французов и не брать их на корабли у Дюнкерка... Фрицы приковывали штрафников, цепью к пулемету... Про япов, и их ударные отряды, думаю Вам обьяснять не надо ? hi
        LiSiCyn
  21. Кома_64 Сегодня, 08:54
    Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии
    Кома_64
  22. Strashila Сегодня, 08:55
    Очередная хрень... как сказал один из солдат заград отряда... что мы могли противопоставить части вооруженную тяжелым оружием если бы они хлынули назад... да ни чего, у нас было только стрелковое оружие... осуществляли только отлов дезертиров и паникеров, мы были последним рубежом... отступать мы не имели права. Значимость приказа оценили фронтовики... теперь их ни кто не бросит по флангам. В августе 1941, шли бои... дед рассказывал... встали утром, а на участке фронта только остатки нашей роты... остальные в тихую снялись и ушли, спасло минное поле, когда немцы пошли в атаку, то подорвался танк и они отступили, что дало им время отойти в тыл. И в то время были заград отряды из пограничников и бойцов НКВД... проверка документов и фильтрация.
    Strashila
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:07
      Я бы , Вам, десять звезд поставил. good
      За эти слова!!! Сам читал, воспоминания фронтовиков, где слово в слово повторяется Ваше
      Цитата: Strashila
      теперь их ни кто не бросит по флангам.

      Приказ оценили те, кто воевал с 41-го.
      LiSiCyn
  23. hhhhhhh Сегодня, 09:00
    Где статистика, сколько народу бежало, сколько было расстреляно.
    Олег Чувакин, ты бы бежал от приказов Сталина?
    hhhhhhh
  24. bikeev1234 Сегодня, 09:02
    Очередная мразь
    bikeev1234
  25. andrej-shironov Сегодня, 09:43
    Ну чего этот гешпанец рассусоливает то? Чего он понимает в русских? НИ-ЧЕ-ГО! Страшные времена требуют страшных решений!
    andrej-shironov
  26. andrew42 Сегодня, 10:25
    Бесполезно взывать к такому испанскому "писуну", бесполезно объяснять, что свой бегунец хуже наступающего врага. Эуропейцы в своем репертуаре: убивать и грабить завсегда готовы, а вот умирать - упс.. "господи, почему это произошло со мной?". Понятие "за други своя" в эуропейской культурке не значится. Ну да, вот такие мы варррварры. Аттила! Бату-хан! Айван ве Террибл! Рррр! Гейропа, лезь под лавку, разбегайся кто куда, чтобы было потом кому лживые пасквили писать.
    andrew42
  27. Костадинов Сегодня, 10:48
    Ето показивали в Испании для испанского зрителя. Значит там идеи Сталина живут и ими боятся. ето хорошая новость.
    Костадинов
  28. Старый26 Сегодня, 11:11
    Цитата: Пафос
    Действительно брехня читайте Карпова Генералиссимус там все о заградотрядах, были случаи когда заградотряды по двое суток держали оборону до подхода основных сил. Заград отряды состояли из НКВД и создавались на случай если пехота побежала, а не для стрельбы по своим. Че еще можно ожидать от испанцев laughing

    Кстати, зря на Олега бочку катите. Перевод и обзор материалов с заграничных сайтов - это одно, а написание самим такого материала - совсем другое. Для западного обывателя непонятно в нашей жизне много. В том числе и наш менталитет. И приказ 227 для них так же непонятен.
    Отец рассказывал, что такой пусть и жесткий и жестокий приказ был просто необходим. События на том же Северном Кавказе, Дону развивались порой совсем не в пользу Красной армии. Были и просчеты командования, и объективные ситуации. И были случае, когда не выдержав натиска какое-то подразделение начинало не просто отступать, а обращалось в бегство. В то время, как соседние стойко держали оборону. Уход с позици того же батальона открывал врагу возможность прорвать фронт. И заградотряды в первую очередь создавались для того, чтобы вернуть бежавших (причины могут быть разные:страх в конце концов), а не расстреливать всех бегущих. Паникеров и трусов - тех действительно в расход. Но были случаи, когда такие заградотряды держали оборону сами, до подхода основных сил и порой сами погибали полностью.
    Просто для тех же западников, испанцев наш "душа" всегда будет потемками. Им не понять...

    Цитата: Владимир16
    Наши отцы говорили иначе: "За Волгой для нас земли нет!".

    А заградотряды создавались еще тогда, когда наши до Волги еще не откатились...
    Старый26
  29. нивасандер Сегодня, 11:14
    от чья-бы коровка мычала.Во времена гражданской войны в Испании 1936-39 год , фалангейрос ни раз и не два подбадривали марокканские таборы пулеметными очередями.Да и у Республиканцы не колеблясь загоняли обратно в окопы дрогнувших анархистов при помощи танков и артиллерии
    нивасандер
  30. faterdom Сегодня, 11:25
    Короче, был ужасный ужас, в результате которого ужасный Сталин победил ужасного Гитлера и добрую Голубую испанскую дивизию.
    Но, победил, как всегда русские и делали - нечестно, с помощью пулемета позади своих войск. Ну и с помощью мороза зимой, жары летом и грязи весной и осенью. А еще - то леса, то болота, то овраги, то степи, то реки, то катакомбы в Крыму - короче местность не ровная и неасфальтированная. И, конечно, без американской тушенки победа был бы просто невозможна даже теоретически.
    Тем более, что немцы, а уж тем паче испанцы и воевать не очень-то хотели, спросите вон, хоть мальчика Колю из Н. Уренгоя.
    faterdom
  31. РусскийУзбек Сегодня, 11:31
    Завидуйте молча шавки фашистов!!! Такого лидера у вас не было и наврятли будет.
    И да вам проще сразу в позу прачки вставать чем суетиться за суверенитет и тд!!!
    РусскийУзбек
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