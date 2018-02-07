Испанского историка взволновал сталинский приказ «Ни шагу назад!»

«Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru