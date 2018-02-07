Проект «ЗЗ». Ноль перемен и распад России. А потом — возрождение
Перемен при Путине не будет. У Путина всё будет хорошо, он умрёт своей смертью. Но потом начнётся в стране оттепель, и Россия распадётся на куски. Таков тяжкий путь к воскресению. Об этом рассказывает писатель и журналист С. Лойко. Другой журналист, британец Ш. Уокер, к этому добавляет следующее: Путин не любит принимать решения сегодня и предпочитает откладывать их на завтра. Что до российских «элит», то они ужасно всем этим напуганы.
Писатель, журналист, автор военных фоторепортажей с Донбасса Сергей Лойко дал интервью изданию «Апостроф» и предрёк России распад, а Крыму — возвращение на Украину. Крым украинцам может возвратить… Медведев.
Интервью на русском языке публикует «ИноСМИ». Значительная часть большого текста посвящена биографии интервьюируемого, а также его знанию английского языка. Мы возьмём только те темы, которые касаются будущего России и соотносятся с текущим выпуском «Проекта «ЗЗ» (см. заголовок).
По мнению господина Лойко, Украина с Россией могут помириться «только тогда, когда Россия не будет Россией».
Что это значит? Оказывается, Лойко уповает на распад России. Распад этот вовсе не означает войну или победные марши оппозиции, или какое-то новое давление Запада при помощи невиданных санкций. Нет, Лойко об этом не говорит. Не говорит и о дворцовом перевороте, о свержении Путина.
«Путин умрёт своей смертью», — говорит он.
И вот после этого и стартует «распад России». Однако что это будет за распад, к чему он приведёт?
Оттепель в постпутинской России Лойко прогнозирует по историческому сценарию. Так уже случалось не раз. «После каждой тирании начиналось потепление, — отмечает он. — Это естественно».
После Николая І, который держал Россию в ежовых рукавицах, был Александр ІІ с его отменой крепостного рабства. После Сталина возник Хрущёв с его знаменитой «оттепелью». Вот и после Путина грянет «колоссальная оттепель, выйдут из тюрьмы все политические заключённые, абсолютно все». Однако вслед за этим произойдёт следующее:
Что касается возвращения Крыма, то у Лойко есть прогноз и на этот счёт. Точнее говоря, есть сценарий. В теории, конечно. И в этом предполагаемом историческом сценарии важная роль отводится (возможно) Дм. Медведеву. Его появление на президентском посту в новой России для Лойко вполне «реалистично».
«Что будет с Крымом? — рассуждает журналист. — Вот приходит к власти, условно, Навальный или, более реалистично, Медведев. И что ему нужно? Чтобы отменили санкции, которые становятся всё жёстче. Краеугольным камнем санкционирования является вопрос Крыма. Даже если они выведут войска с Донбасса, будут себя хорошо вести, ходить в пионерских галстуках, всё равно санкции не отменят, пока Крым не вернут». И вот с осознанием этого факта Медведев «условно говорит» (предположение Лойко): «Дорогие товарищи, я должен вам сказать, и, конечно, все вы это понимаете, что были допущены перегибы. Действительно, наши танки, наши «зелёные человечки» были в Крыму. А это недопустимо, потому что основным критерием того, чтобы принять Крым в состав России, было голосование крымчан. Оно проходило под дулами автоматов. И мы не можем этого отрицать. Поэтому я предлагаю Федеральному собранию объявить настоящий, честный, открытый референдум». Это не я, а Медведев говорит. Все хлопают. Там же что начальник скажет, то и правда…»
Затем организуется новый референдум. Итоги которого при нужде сочинят в Кремле: «И тогда считают голоса в Кремле. В принципе, ни на каких выборах при Путине никто никогда голоса не считает. Зачем считать? Это же напряжённо и вообще трудно. Россия технологически это не очень способна делать. И вообще с математикой не дружит никто в этой стране. Зачем считать, если можно просто написать? И напишут, что, оказывается, крымчане проголосовали за возвращение на Украину. «Это, — скажет Медведев, — воля народа. Нравится нам это или нет. Мы теперь будем жить не по лжи». И Крым возвращается на Украину». «Вот это реальный сценарий», — добавляет Лойко.
Ну а пока правит Россией Путин, хорошего ждать россиянам не приходится. «Я вам вот что скажу: пока Путин жив, ничего хорошего в России не будет, — резюмирует журналист. — И со всем остальным, что касается России, тоже будет очень плохо. Это роль личности в истории».
Другой журналист, уже британский, к этому добавляет следующее: Путин не любит принимать решения сегодня и предпочитает откладывать их на завтра. В итоге российские «элиты» очень напуганы. В статье, написанной для «The Guardian», московский корреспондент Шон Уокер заглядывает за 2024 год. Он считает, что выборы-2018 — «не проблема для Путина». Но как быть с 2024 годом?
Россия находится в гуще предвыборной кампании, напоминает Шон Уокер. Но победа у Владимира Путина уже в кармане, и поэтому российскую элиту волнует гораздо более масштабная проблема: что случится на следующих выборах — в 2024 году?
Если нынче Путин и его элита переживают лишь за процент явки на выборы, то к 2024 году у Кремля нарисуются куда более серьёзные проблемы.
Политический «горизонт» действительно мрачный. За прошедшие годы «господство Путина» на политическом ландшафте России укрепилось. За кулисами могут разворачиваться настоящие баталии, и вообще «Кремль без Путина в роли конечного арбитра» сейчас даже «трудно представить», пишет журналист. Недаром Вячеслав Володин, ключевой помощник Путина (ныне спикер российского парламента) заявил ещё в 2014 году: «Если есть Путин, есть Россия. Если нет Путина, России нет» (цитата по «The Guardian»).
Как бы вторя рассуждениям господина Лойко о том, что Путин умрёт своей смертью, британец указывает: сегодня Путин вполне здоров. И, скорее всего, он будет наслаждаться ещё одним десятилетием жизни, находясь в прекрасной физической форме и психическом здравии.
Беда в другом: при Путине влияние других игроков на политическом поле «было уничтожено». И на сегодня в России «очень мало политиков, имеющих какую-либо реальную независимую базу поддержки».
Согласно российской конституции, президенту Путину придётся после нового срока уйти в отставку. И поэтому решающим вопросом его предстоящего четвёртого срока станет вопрос о «наследнике».
Один из источников, близких к Кремлю, сказал корреспонденту: «Я не думаю, что Путин принял решение о том, что он будет делать в 2024 году… Он всегда предпочитал откладывать решение на завтра, если его можно не принимать сегодня».
Вместе с тем, глядя в будущее из дня сегодняшнего, трудно даже предполагать, что Путин откажется играть какую-то важную роль после 2024 года. «Разумеется, все об этом постоянно думают. Элиты напуганы», — сказал журналисту другой источник, близкий к администрации президента.
Известный западный специалист по России Марк Галеотти полагает, что приговор бывшему министру экономики Улюкаеву в России показал: путинизм достиг «старорежимного этапа». Путин ещё на троне, а Россия, которую он пообещал построить, «уже начинает гореть».
У Путина, считает автор, нет «больших идей» для нынешней предвыборной кампании. Его программа — нечто «очень расплывчатое», что кроется за общими словами о развитии «инфраструктуры, здравоохранения и образования», а ещё «высоких технологий» и «повышения эффективности труда». Путин не в состоянии конкретно выразить доминирующую, главную идею, которая будет определять его очередное правление.
Иные сторонники Путина тоже считают, что проблема России не в 2018 году, а в 2024-м.
«Наша проблема не в 2018 году, наша проблема — 2024 год», — приводит московский корреспондент слова К. Малофеева, «финансиста с кремлёвскими связями». Малофеев намекает, что Путин мог бы стать новым царём в России, ведь альтернативы Путину отсутствуют.
Выборы Малофеев считает «бессмысленными»: они «как шоу-бизнес». «Мы полностью поддержим Путина на этих выборах, и мы надеемся, что они будут последними нашими выборами», — сказал Малофеев во время круглого стола с журналистами в московском офисе в декабре 2017 года.
Очевидно, мнения самых разных аналитиков и журналистов, наблюдающих за Россией и за её выборами, сходятся в одном: в марте 2018 года снова будет избран Путин, и едва ли что омрачит его правление. Всё будет так же, как было и раньше: ноль перемен, стабильность, отсутствие каких-либо реальных программ развития и много слов, за которым кроется нечто «очень расплывчатое».
Однако ситуация резко переменится в 2024 году, когда Путин не пойдёт на новый президентский срок. И вот этого-то года и пугаются те, кого авторы иностранных материалов называют российской элитой. Вроде как без Путина уже и России не будет. По крайней мере, прежней России. Об этом говорят и противники Кремля, и сторонники. Говорят и либералы, и монархисты, и лица из числа «центристов».
Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли. И примеры, которые привёл Лойко об «оттепелях», неубедительны уже потому, что ни при Александре II, ни при Хрущёве страна не распалась.
Писатель, журналист, автор военных фоторепортажей с Донбасса Сергей Лойко дал интервью изданию «Апостроф» и предрёк России распад, а Крыму — возвращение на Украину. Крым украинцам может возвратить… Медведев.
Интервью на русском языке публикует «ИноСМИ». Значительная часть большого текста посвящена биографии интервьюируемого, а также его знанию английского языка. Мы возьмём только те темы, которые касаются будущего России и соотносятся с текущим выпуском «Проекта «ЗЗ» (см. заголовок).
По мнению господина Лойко, Украина с Россией могут помириться «только тогда, когда Россия не будет Россией».
Что это значит? Оказывается, Лойко уповает на распад России. Распад этот вовсе не означает войну или победные марши оппозиции, или какое-то новое давление Запада при помощи невиданных санкций. Нет, Лойко об этом не говорит. Не говорит и о дворцовом перевороте, о свержении Путина.
«Путин умрёт своей смертью», — говорит он.
И вот после этого и стартует «распад России». Однако что это будет за распад, к чему он приведёт?
«Тогда начнётся распад России. Путин — это Россия. То есть Путин — это главный продукт России. Россия ни хрена не производит, кроме Путина. Путин — наша слава, сила и оружие, как говорили про Брежнева. И в России нет ничего скрепного, кроме Путина. Вот Путин уйдёт — и всё начнёт сыпаться. Он сам, мягко говоря, не Ганди, но окружил себя такими придурками, идиотами и безвольными людьми, которые вообще даже колхозом управлять не имеют права».
Оттепель в постпутинской России Лойко прогнозирует по историческому сценарию. Так уже случалось не раз. «После каждой тирании начиналось потепление, — отмечает он. — Это естественно».
После Николая І, который держал Россию в ежовых рукавицах, был Александр ІІ с его отменой крепостного рабства. После Сталина возник Хрущёв с его знаменитой «оттепелью». Вот и после Путина грянет «колоссальная оттепель, выйдут из тюрьмы все политические заключённые, абсолютно все». Однако вслед за этим произойдёт следующее:
«Россия развалится на части. Чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна, от тысячелетнего кошмара, от тысячелетнего рабства, чтобы выжить, Россия должна умереть».
Что касается возвращения Крыма, то у Лойко есть прогноз и на этот счёт. Точнее говоря, есть сценарий. В теории, конечно. И в этом предполагаемом историческом сценарии важная роль отводится (возможно) Дм. Медведеву. Его появление на президентском посту в новой России для Лойко вполне «реалистично».
«Что будет с Крымом? — рассуждает журналист. — Вот приходит к власти, условно, Навальный или, более реалистично, Медведев. И что ему нужно? Чтобы отменили санкции, которые становятся всё жёстче. Краеугольным камнем санкционирования является вопрос Крыма. Даже если они выведут войска с Донбасса, будут себя хорошо вести, ходить в пионерских галстуках, всё равно санкции не отменят, пока Крым не вернут». И вот с осознанием этого факта Медведев «условно говорит» (предположение Лойко): «Дорогие товарищи, я должен вам сказать, и, конечно, все вы это понимаете, что были допущены перегибы. Действительно, наши танки, наши «зелёные человечки» были в Крыму. А это недопустимо, потому что основным критерием того, чтобы принять Крым в состав России, было голосование крымчан. Оно проходило под дулами автоматов. И мы не можем этого отрицать. Поэтому я предлагаю Федеральному собранию объявить настоящий, честный, открытый референдум». Это не я, а Медведев говорит. Все хлопают. Там же что начальник скажет, то и правда…»
Затем организуется новый референдум. Итоги которого при нужде сочинят в Кремле: «И тогда считают голоса в Кремле. В принципе, ни на каких выборах при Путине никто никогда голоса не считает. Зачем считать? Это же напряжённо и вообще трудно. Россия технологически это не очень способна делать. И вообще с математикой не дружит никто в этой стране. Зачем считать, если можно просто написать? И напишут, что, оказывается, крымчане проголосовали за возвращение на Украину. «Это, — скажет Медведев, — воля народа. Нравится нам это или нет. Мы теперь будем жить не по лжи». И Крым возвращается на Украину». «Вот это реальный сценарий», — добавляет Лойко.
Ну а пока правит Россией Путин, хорошего ждать россиянам не приходится. «Я вам вот что скажу: пока Путин жив, ничего хорошего в России не будет, — резюмирует журналист. — И со всем остальным, что касается России, тоже будет очень плохо. Это роль личности в истории».
Другой журналист, уже британский, к этому добавляет следующее: Путин не любит принимать решения сегодня и предпочитает откладывать их на завтра. В итоге российские «элиты» очень напуганы. В статье, написанной для «The Guardian», московский корреспондент Шон Уокер заглядывает за 2024 год. Он считает, что выборы-2018 — «не проблема для Путина». Но как быть с 2024 годом?
Россия находится в гуще предвыборной кампании, напоминает Шон Уокер. Но победа у Владимира Путина уже в кармане, и поэтому российскую элиту волнует гораздо более масштабная проблема: что случится на следующих выборах — в 2024 году?
Если нынче Путин и его элита переживают лишь за процент явки на выборы, то к 2024 году у Кремля нарисуются куда более серьёзные проблемы.
Политический «горизонт» действительно мрачный. За прошедшие годы «господство Путина» на политическом ландшафте России укрепилось. За кулисами могут разворачиваться настоящие баталии, и вообще «Кремль без Путина в роли конечного арбитра» сейчас даже «трудно представить», пишет журналист. Недаром Вячеслав Володин, ключевой помощник Путина (ныне спикер российского парламента) заявил ещё в 2014 году: «Если есть Путин, есть Россия. Если нет Путина, России нет» (цитата по «The Guardian»).
Как бы вторя рассуждениям господина Лойко о том, что Путин умрёт своей смертью, британец указывает: сегодня Путин вполне здоров. И, скорее всего, он будет наслаждаться ещё одним десятилетием жизни, находясь в прекрасной физической форме и психическом здравии.
Беда в другом: при Путине влияние других игроков на политическом поле «было уничтожено». И на сегодня в России «очень мало политиков, имеющих какую-либо реальную независимую базу поддержки».
Согласно российской конституции, президенту Путину придётся после нового срока уйти в отставку. И поэтому решающим вопросом его предстоящего четвёртого срока станет вопрос о «наследнике».
Один из источников, близких к Кремлю, сказал корреспонденту: «Я не думаю, что Путин принял решение о том, что он будет делать в 2024 году… Он всегда предпочитал откладывать решение на завтра, если его можно не принимать сегодня».
Вместе с тем, глядя в будущее из дня сегодняшнего, трудно даже предполагать, что Путин откажется играть какую-то важную роль после 2024 года. «Разумеется, все об этом постоянно думают. Элиты напуганы», — сказал журналисту другой источник, близкий к администрации президента.
Известный западный специалист по России Марк Галеотти полагает, что приговор бывшему министру экономики Улюкаеву в России показал: путинизм достиг «старорежимного этапа». Путин ещё на троне, а Россия, которую он пообещал построить, «уже начинает гореть».
У Путина, считает автор, нет «больших идей» для нынешней предвыборной кампании. Его программа — нечто «очень расплывчатое», что кроется за общими словами о развитии «инфраструктуры, здравоохранения и образования», а ещё «высоких технологий» и «повышения эффективности труда». Путин не в состоянии конкретно выразить доминирующую, главную идею, которая будет определять его очередное правление.
Иные сторонники Путина тоже считают, что проблема России не в 2018 году, а в 2024-м.
«Наша проблема не в 2018 году, наша проблема — 2024 год», — приводит московский корреспондент слова К. Малофеева, «финансиста с кремлёвскими связями». Малофеев намекает, что Путин мог бы стать новым царём в России, ведь альтернативы Путину отсутствуют.
Выборы Малофеев считает «бессмысленными»: они «как шоу-бизнес». «Мы полностью поддержим Путина на этих выборах, и мы надеемся, что они будут последними нашими выборами», — сказал Малофеев во время круглого стола с журналистами в московском офисе в декабре 2017 года.
* * *
Очевидно, мнения самых разных аналитиков и журналистов, наблюдающих за Россией и за её выборами, сходятся в одном: в марте 2018 года снова будет избран Путин, и едва ли что омрачит его правление. Всё будет так же, как было и раньше: ноль перемен, стабильность, отсутствие каких-либо реальных программ развития и много слов, за которым кроется нечто «очень расплывчатое».
Однако ситуация резко переменится в 2024 году, когда Путин не пойдёт на новый президентский срок. И вот этого-то года и пугаются те, кого авторы иностранных материалов называют российской элитой. Вроде как без Путина уже и России не будет. По крайней мере, прежней России. Об этом говорят и противники Кремля, и сторонники. Говорят и либералы, и монархисты, и лица из числа «центристов».
Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли. И примеры, которые привёл Лойко об «оттепелях», неубедительны уже потому, что ни при Александре II, ни при Хрущёве страна не распалась.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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