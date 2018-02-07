Проект «ЗЗ». Ноль перемен и распад России. А потом — возрождение

«Тогда начнётся распад России. Путин — это Россия. То есть Путин — это главный продукт России. Россия ни хрена не производит, кроме Путина. Путин — наша слава, сила и оружие, как говорили про Брежнева. И в России нет ничего скрепного, кроме Путина. Вот Путин уйдёт — и всё начнёт сыпаться. Он сам, мягко говоря, не Ганди, но окружил себя такими придурками, идиотами и безвольными людьми, которые вообще даже колхозом управлять не имеют права».

«Россия развалится на части. Чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна, от тысячелетнего кошмара, от тысячелетнего рабства, чтобы выжить, Россия должна умереть».

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