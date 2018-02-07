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Иордания получила разрешение на экспорт лицензионных российских гранатометов
Россия разрешила Иордании, выпускающей на своей территории по российской лицензии ручные противотанковые гранатометы (РПГ), экспортировать их в третьи страны, передает РИА Новости сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.
В интервью «Коммерсанту» Кожин напомнил, что несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство РПГ. Предприятие выпускает гранатометы РПГ-32.
Впервые гранатомет был представлен на проходившей в июне 2008 года выставке вооружений в Париже. Разработан НПО «Базальт» по заказу Иордании Экспортное наименование «Хашим». Название «Хашим» – родовое имя Хашимитской королевской династии Иордании – гранатомету было дано имя иорданским королем Абдаллой II. В настоящее время гранатомет производится из поставляемых сборочных комплектов и носит название «Нашшаб», что можно перевести как «разбивающий вдребезги», «размельчитель» или «сокрушитель».
В интервью «Коммерсанту» Кожин напомнил, что несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство РПГ. Предприятие выпускает гранатометы РПГ-32.
Завод успешно функционирует,добавил он.
В 2017 году иорданская сторона также ставила вопрос о том, чтобы мы разрешили им экспорт в третьи страны, мы это разрешение им дали. Теперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны,рассказал Кожин.
Впервые гранатомет был представлен на проходившей в июне 2008 года выставке вооружений в Париже. Разработан НПО «Базальт» по заказу Иордании Экспортное наименование «Хашим». Название «Хашим» – родовое имя Хашимитской королевской династии Иордании – гранатомету было дано имя иорданским королем Абдаллой II. В настоящее время гранатомет производится из поставляемых сборочных комплектов и носит название «Нашшаб», что можно перевести как «разбивающий вдребезги», «размельчитель» или «сокрушитель».
Использованы фотографии: Василий Сычев / «Лента.ру», Ростех
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