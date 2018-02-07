...Иордания получила разрешение на экспорт лицензионных российских гранатометов...

Завод успешно функционирует,

В 2017 году иорданская сторона также ставила вопрос о том, чтобы мы разрешили им экспорт в третьи страны, мы это разрешение им дали. Теперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны,