11:28 07 февраля
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Иордания получила разрешение на экспорт лицензионных российских гранатометов

Россия разрешила Иордании, выпускающей на своей территории по российской лицензии ручные противотанковые гранатометы (РПГ), экспортировать их в третьи страны, передает РИА Новости сообщение помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.

Иордания получила разрешение на экспорт лицензионных российских гранатометов


В интервью «Коммерсанту» Кожин напомнил, что несколько лет назад в Иордании с участием России было открыто производство РПГ. Предприятие выпускает гранатометы РПГ-32.


Завод успешно функционирует,
добавил он.

В 2017 году иорданская сторона также ставила вопрос о том, чтобы мы разрешили им экспорт в третьи страны, мы это разрешение им дали. Теперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны,
рассказал Кожин.



Впервые гранатомет был представлен на проходившей в июне 2008 года выставке вооружений в Париже. Разработан НПО «Базальт» по заказу Иордании Экспортное наименование «Хашим». Название «Хашим» – родовое имя Хашимитской королевской династии Иордании – гранатомету было дано имя иорданским королем Абдаллой II. В настоящее время гранатомет производится из поставляемых сборочных комплектов и носит название «Нашшаб», что можно перевести как «разбивающий вдребезги», «размельчитель» или «сокрушитель».

Использованы фотографии: Василий Сычев / «Лента.ру», Ростех
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Комментарии 16

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  1. Starover_Z Сегодня, 09:31
    Россия разрешила Иордании, выпускающей на своей территории по российской лицензии ручные противотанковые гранатометы (РПГ), экспортировать их в третьи страны

    Никогда не понимал продажу лицензий на выпуск оружия в других странах ! А тут ещё и разрешение на продажу в третьи страны ! У нас что, заводы переполнены заказами и нет мощностей или рабочих рук не хватает ?! Зарплата вроде карманы не рвёт, так в чём дело ?!
    Starover_Z
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:35
      Цитата: Starover_Z
      Никогда не понимал продажу лицензий на выпуск оружия в других странах !
      - Весь мир продаёт и покупает лицензии. Главное: просчитывать, чтобы не нанести какой-либо вред этой продажей стране, ну и выгоду поиметь!
      oldseaman1957
      1. BerBer Сегодня, 09:40
        И будут поставлять их головорезам в Сирии. Только маркировку переделают. Нормальный ход?
        BerBer
      2. Злой543 Сегодня, 09:41
        Иордания продаст их саудитам, те передадут боевиками в Сирию, а боевики могут отработать по нашим.
        Злой543
    2. demo Сегодня, 09:39
      Ни все покупатели пойдут на контакт с нашими производителями.
      У нас свое законодательство, а в Иордании, свое.
      У них что-то можно, а у нас, нет.
      Так устроен мир.
      Дальше большое поле на додумывание.
      demo
    3. Андрей К Сегодня, 09:40
      Цитата: Starover_Z
      ...Никогда не понимал продажу лицензий на выпуск оружия в других странах !...

      Да Бог с ней, с этой лицензией. Они лицензию оплатили и за каждый выпущенный РПГ тоже, живой копейкой расплачиваются.
      Для меня в этой ситуации другое непонятно - какого ляда надо было давать лицензию, строить завод по выпуску "Хашим" в стране, которая является одним из проводников решений США на Ближнем Востоке и которая поддерживает бармалеев напрямую, нисколько не скрывая этого факта.
      Эти "Хашимы" полетят в Сирии и по нам.
      Андрей К
    4. влад66 Сегодня, 10:48
      еперь Иордания начинает экспорт этого вооружения в Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и в другие соседние страны,

      И в другие соседние страны-например в Сирию бармалеям. yes
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:54
        Цитата: влад66
        например в Сирию бармалеям.

        а тут - и к бабке не ходи - восток дело тонкое
        Angel_and_Demon
  2. Андрей К Сегодня, 09:31
    ...Иордания получила разрешение на экспорт лицензионных российских гранатометов...

    Дама на фото к статье - адресата на выстреле указывает laughing
    Андрей К
  3. Alex-a832 Сегодня, 09:32
    Интересно узнать подробности соглашения. Такое разрешение целесообразно если только часть от прибыли будет направляться в Россию.
    Alex-a832
  4. Altona Сегодня, 09:34
    После сбития второго нашего самолета протурецкими боевиками, я имею в виду героя России Романа Филипова, как то более чем странным кажется вся эта возня с современным российским оружием на Ближнем Востоке. И кстати, никто так и не задался вопросом "для чего мы продаем Турции С-400 после третьего ножа в спину (два самолета и дипломат)?".
    Altona
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:56
      Цитата: Altona
      для чего мы продаем Турции С-400 после третьего ножа в спину

      это к кремлю, но они не скажут request
      Angel_and_Demon
    2. Stas157 Сегодня, 11:18
      Цитата: Altona
      никто так и не задался вопросом "для чего мы продаем Турции С-400 после третьего ножа в спину (два самолета и дипломат)?"

      Деньги важнее, чем безопасность? Торговля своим стратегическим преимуществом? А что дальше будем продавать? На очереди Искандеры для Турции?
      На это странное решение продать комплекс С-400, способный поменять расклад в регионе, я нигде не слышал вразумительного ответа. Думаю, что не услышу. Но, произойдет следующее, историки и аналитики, через какие нибудь 50 лет, когда уже ореол Путина не будет довлеть надо всем, дадут точную оценку этой странной сделке. Предполагаю, что она будет очень нелестной для нашей кремлевской элиты, для которой деньги и трубы, дороже интересов страны.
      Stas157
  5. AlexVas44 Сегодня, 09:36
    Эх. были-бы у Порошенковских бандеровцев деньги..... Затарились - бы . lol
    AlexVas44
  6. Zaurbek Сегодня, 09:45
    .....в Сирию. Она совсем рядом.
    Zaurbek
  7. Azazelo Сегодня, 09:45
    Чем больше оружия в мире - тем ближе война
    Azazelo
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