11:26 07 февраля

Россия закрыла сирийское небо для турецких ВВС

В сирийский кантон Африн прибыло большое подкрепление курдских бойцов. Согласно разным данным, конвой, состоящий из более чем 100 транспортных средств, доставил из Манбиджа от 1,5 до 5 тысяч вооруженных людей. Несомненно, данные силы примут участие в противостоянии турецкому захватчику.

Интересным является тот факт, что вся колонна совершенно беспрепятственно прошла через контролируемую сирийской армией территорию. Источники, знакомые с ситуацией, связывают этом с недавним уничтожением протурецкими боевиками российского самолета Су-25 в небе над Идлибом.

Позже появились сообщения, что российская сторона потребовала от Турции ограничить действие своей авиации в воздушном пространстве Сирии. Как следствие, количество авиаударов турецких ВВС в последние дни фактически свелось к нулю. В то же самое время, сирийская армия развернула противовоздушные комплексы на передовых позиция в провинциях Алеппо и Идлиб.




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Комментарии 2

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  1. юра харламов Сегодня, 10:09
    Слабо туркам в открытую предъявить?и мочить этих подл..к
    юра харламов
  2. Vard Сегодня, 11:00
    Зря... Зря наши поддерживают курдов... хотя кто его знает... восток дело такое...
    Vard
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