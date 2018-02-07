Россия закрыла сирийское небо для турецких ВВС

В сирийский кантон Африн прибыло большое подкрепление курдских бойцов. Согласно разным данным, конвой, состоящий из более чем 100 транспортных средств, доставил из Манбиджа от 1,5 до 5 тысяч вооруженных людей. Несомненно, данные силы примут участие в противостоянии турецкому захватчику.



Интересным является тот факт, что вся колонна совершенно беспрепятственно прошла через контролируемую сирийской армией территорию. Источники, знакомые с ситуацией, связывают этом с недавним уничтожением протурецкими боевиками российского самолета Су-25 в небе над Идлибом.



Позже появились сообщения, что российская сторона потребовала от Турции ограничить действие своей авиации в воздушном пространстве Сирии. Как следствие, количество авиаударов турецких ВВС в последние дни фактически свелось к нулю. В то же самое время, сирийская армия развернула противовоздушные комплексы на передовых позиция в провинциях Алеппо и Идлиб.











