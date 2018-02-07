Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне

Реджеп Эрдоган потребовал от властей США вывести свои подразделения из северных частей Сирии. Американцы, заявил президент Турции, находятся там незаконно, в то время, как турецкая армия пытается выгнать оттуда курдов и вернуть эти земли законным владельцам - арабам.



В Анкаре отметили, что нахождение граждан США в рядах курдских подразделений не сыграет никакой роли, когда будет идти бой. "Нашей целью также будут военные США, переодетые в форму курдов", - заявил вице-премьер министр страны Бекир Боздаг.



Турция стремительно наращивает свои силы в провинции Алеппо, откуда они намерены совершить бросок на Манбидж. К слову, в этом районе находятся около 2000 солдат американской армии, часть из которых - инструкторы. Понятно, что вывести такой большой контингент сразу не получится, да и не высказывали американцы таких намерений. В связи с чем вероятность боевого столкновения между двумя союзниками по НАТО с каждым днем растет.











