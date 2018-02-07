11:27 07 февраля

Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне

Реджеп Эрдоган потребовал от властей США вывести свои подразделения из северных частей Сирии. Американцы, заявил президент Турции, находятся там незаконно, в то время, как турецкая армия пытается выгнать оттуда курдов и вернуть эти земли законным владельцам - арабам.

В Анкаре отметили, что нахождение граждан США в рядах курдских подразделений не сыграет никакой роли, когда будет идти бой. "Нашей целью также будут военные США, переодетые в форму курдов", - заявил вице-премьер министр страны Бекир Боздаг.

Турция стремительно наращивает свои силы в провинции Алеппо, откуда они намерены совершить бросок на Манбидж. К слову, в этом районе находятся около 2000 солдат американской армии, часть из которых - инструкторы. Понятно, что вывести такой большой контингент сразу не получится, да и не высказывали американцы таких намерений. В связи с чем вероятность боевого столкновения между двумя союзниками по НАТО с каждым днем растет.




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Комментарии 5

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  1. Romka47 Сегодня, 10:30
    А эти и вправду могут по америкосам дать, им вообще пофигу кто-там и что-там. Долбят куда считают нужным
    Romka47
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:35
    Турок слушать ,себя не уважать.Не тронут они ни одного спеца из США,кишка тонка.Да и сами находятся на территории Сирии незаконно.
    Мар.Тира
  3. Симон Сегодня, 10:46
    Понятно, что вывести такой большой контингент сразу не получится, да и не высказывали американцы таких намерений --- А что, выход есть! Оружие по бросали, лапы к верху и сдаваться! Во, прикол будет - турки элитных американских военных по били. laughing laughing
    Симон
  4. Симон Сегодня, 10:51
    Цитата: Мар.Тира
    Турок слушать ,себя не уважать.Не тронут они ни одного спеца из США,кишка тонка.Да и сами находятся на территории Сирии незаконно.

    Да, что говорить. Не долго осталось, посмотрим, дальше видно будет!
    Симон
  5. Теренин Сегодня, 11:00
    По моему, для поднятия настроения хватило одного заголовка публикации yes
    Теренин
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