11:25 07 февраля
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Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном

Россия планирует заключить с Ливаном соглашение о военном сотрудничестве. Правительство России поручило министерству обороны РФ провести переговоры с Ливаном и подписать соглашение о военном сотрудничестве, текст распоряжения кабинета министров опубликован во вторник на официальном портале правовой информации

Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном


В проекте соглашения перечисляются основные направления сотрудничества. Так, стороны намерены проводить "обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, усиления борьбы с терроризмом"; "развивать отношения в области совместной подготовки войск, информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры". Также среди направлений сотрудничества называются "взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасению на море; взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством".


Военные РФ и Ливана предполагают обмениваться визитами делегаций, участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей, проводить рабочие встречи экспертов, проводить обучение и подготовку военных кадров. Кроме того, планируется проводить "заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению сторон", передает ТАСС

Предполагается, что соглашение будет подписано сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не выскажет намерение прекратить действие соглашения.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 10:25
    Сейчас Израиль зашипит..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 10:28
      Как бы мы не запищали! Чтобы сотрудничать с Ливаном нужно сотрудничать с хезбалой... Можно в такую каку окунуться, что не расхлебать. Тяжело вести дела со странами где имеет место двойственность правления, а у правителей разные точки зрения на развитие страны.
      Logall
      1. taiga2018 Сегодня, 11:19
        Цитата: Logall
        сотрудничать с хезбалой

        так в Сирии итак сотрудничаем...кстати формирования хезболлы одни из самых боеспособных,до их уровня даже не все подразделения СА дотягиваются...это соглашение скорее попытка узаконить нахождение этих формирований на территории Сирии,на государственном уровне...
        taiga2018
    2. Отец солдата Сегодня, 10:39
      Думаю, что основная тема сотрудничества о которой скромно умалчивают, это поставки оружия как обычно в долг с последующим списанием (((.
      Отец солдата
      1. Logall Сегодня, 10:40
        Ага, и передачей технологий, что мы часто наблюдаем...
        Здаётся мне, что кто-то получил неплохой бакшиш!
        Logall
    3. Tiras Сегодня, 10:42
      А чего?

      Сирии это очень помогает?


      Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по исследовательскому центру в районе Джамрая близ Дамаска. Об этом в среду, 7 февраля, сообщают сирийские государственные СМИ.

      По предварительным данным, местные жители всего слышали три мощных взрыва. При этом издания отмечают, что силам сирийской ПВО удалось перехватить большинство выпущенных ракет.

      Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2377409.html
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      По всей видимости ВВС бомбили так называемый Научный исследовательский центр в Джамарии, в котором, по данным западных источников, разрабатывается химическое и биологическое оружие
      Tiras
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 10:56
        Цитата: Tiras
        ...По всей видимости ВВС бомбили так называемый Научный исследовательский центр в Джамарии, в котором, по данным западных источников, разрабатывается химическое и биологическое оружие

        Тирас забыл добавить, что там также разрабатывается бактериологическое и генетическое оружие при поддержке России. Вам, убеждённому русофобу, ведь всё западное так мило сердцу. От Запада - правда и цивилизация, от России - лишь ложь и варварство, ведь так по-Вашему?
        Николай Фёдоров
        1. Tiras Сегодня, 11:08
          Цитата: Николай Фёдоров
          Вам, убеждённому русофобу


          Я русофоб? Назовите хоть один мой русофобский комментарий.
          Не надо врать.


          Цитата: Николай Фёдоров
          ведь всё западное так мило сердцу


          Нет, не все западное мило сердцу.



          Цитата: Николай Фёдоров
          От Запада - правда и цивилизация, от России - лишь ложь и варварство, ведь так по-Вашему?


          Нет не так.
          Tiras
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28
    , военной топографии, военной гидрографии
    Оччень интересная сфера для "посотрудничать" !
    КВУ-НСвД
  3. Alex-a832 Сегодня, 10:30
    Наши закрепляются в регионе и принимают меры к его стабилизации. Правильное соглашение. Ливану требовался гарант безопасности, а то "друзей" вокруг полно...
    Alex-a832
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 10:58
      Цитата: Alex-a832
      Наши закрепляются в регионе и принимают меры к его стабилизации. Правильное соглашение. Ливану требовался гарант безопасности, а то "друзей" вокруг полно...

      А ещё ливанцам сильно надоело, что в небе родного Ливана спокойно летают всякие чужие самолёты. Теперь ситуация может измениться.
      Николай Фёдоров
  4. alexddd Сегодня, 10:44
    Это к добру. В правильном направлении начали двигаться.
    alexddd
  5. Виктор-М Сегодня, 11:21
    Ещё бы с Палестиной бы надо заключить.
    Виктор-М
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