Россия планирует подписать соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном

Россия планирует заключить с Ливаном соглашение о военном сотрудничестве. Правительство России поручило министерству обороны РФ провести переговоры с Ливаном и подписать соглашение о военном сотрудничестве, текст распоряжения кабинета министров опубликован во вторник на официальном портале правовой информацииВ проекте соглашения перечисляются основные направления сотрудничества. Так, стороны намерены проводить "обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, усиления борьбы с терроризмом"; "развивать отношения в области совместной подготовки войск, информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры". Также среди направлений сотрудничества называются "взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасению на море; взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и пиратством".Военные РФ и Ливана предполагают обмениваться визитами делегаций, участвовать в военных учениях или присутствовать на них в качестве наблюдателей, проводить рабочие встречи экспертов, проводить обучение и подготовку военных кадров. Кроме того, планируется проводить "заходы военных кораблей и визиты военной авиации по приглашению сторон", передает ТАССПредполагается, что соглашение будет подписано сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не выскажет намерение прекратить действие соглашения.