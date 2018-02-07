Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Новейшие российские фрегаты оснастят подводными беспилотниками
Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М оснастят робототехническими комплексами, которые будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря, сообщают Известия.
По данным Минобороны РФ, принципиальное решение об оснащении фрегатов подводными беспилотниками уже принято.
Эти изделия способны погружаться на глубину в несколько сотен метров, вести разведку и подводные работы. Управляются они с борта корабля.
Кроме того, в состав оборудования фрегатов могут войти безэкипажные катера. Их можно будет использовать для разведки морских объектов, побережья, а также дистанционного осмотра подозрительных плавательных средств.
Сейчас военные и кораблестроители уточняют количество и наименование беспилотников, которые будут базироваться на борту боевых кораблей.
«Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника. Корабль водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов (около 58 км/ч) и может автономно находиться в море до 30 суток. Дальнейшее развитие проекта "Горшков" – фрегаты 22350М, получившие в ВМФ РФ прозвище "Супер-Горшковы". По сравнению с исходной версией они потяжелели на несколько тысяч тонн за счет новых радиолокационных комплексов и систем вооружения», – говорится в материале.
По его мнению, модернизированным фрегатам пригодятся не только противоминные возможности робототехнических комплексов.
По данным Минобороны РФ, принципиальное решение об оснащении фрегатов подводными беспилотниками уже принято.
Эти изделия способны погружаться на глубину в несколько сотен метров, вести разведку и подводные работы. Управляются они с борта корабля.
Кроме того, в состав оборудования фрегатов могут войти безэкипажные катера. Их можно будет использовать для разведки морских объектов, побережья, а также дистанционного осмотра подозрительных плавательных средств.
Сейчас военные и кораблестроители уточняют количество и наименование беспилотников, которые будут базироваться на борту боевых кораблей.
«Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника. Корабль водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов (около 58 км/ч) и может автономно находиться в море до 30 суток. Дальнейшее развитие проекта "Горшков" – фрегаты 22350М, получившие в ВМФ РФ прозвище "Супер-Горшковы". По сравнению с исходной версией они потяжелели на несколько тысяч тонн за счет новых радиолокационных комплексов и систем вооружения», – говорится в материале.
Наши кораблестроители идут в ногу с мировыми тенденциями и фактически даже несколько их опережают. Так, на Западе пока нет примеров серийного использования противоминных роботизированных систем на крупных надводных кораблях,сказал газете научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.
По его мнению, модернизированным фрегатам пригодятся не только противоминные возможности робототехнических комплексов.
Гидрография и гидрологическая разведка могут быть весьма полезны. Для этого сейчас применяются дроны. Например, "Гавиа" (исландский необитаемый подводный аппарат) закупили многие флоты. Российский ВМФ в свое время также приобрел несколько партий этих изделий. А беспилотные катера – сейчас очень модная вещь. На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними,пояснил эксперт.
Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Даничев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти