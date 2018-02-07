11:31 07 февраля
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Новейшие российские фрегаты оснастят подводными беспилотниками

Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М оснастят робототехническими комплексами, которые будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря, сообщают Известия.



По данным Минобороны РФ, принципиальное решение об оснащении фрегатов подводными беспилотниками уже принято.


Эти изделия способны погружаться на глубину в несколько сотен метров, вести разведку и подводные работы. Управляются они с борта корабля.

Кроме того, в состав оборудования фрегатов могут войти безэкипажные катера. Их можно будет использовать для разведки морских объектов, побережья, а также дистанционного осмотра подозрительных плавательных средств.

Сейчас военные и кораблестроители уточняют количество и наименование беспилотников, которые будут базироваться на борту боевых кораблей.

«Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника. Корабль водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов (около 58 км/ч) и может автономно находиться в море до 30 суток. Дальнейшее развитие проекта "Горшков" – фрегаты 22350М, получившие в ВМФ РФ прозвище "Супер-Горшковы". По сравнению с исходной версией они потяжелели на несколько тысяч тонн за счет новых радиолокационных комплексов и систем вооружения», – говорится в материале.

Наши кораблестроители идут в ногу с мировыми тенденциями и фактически даже несколько их опережают. Так, на Западе пока нет примеров серийного использования противоминных роботизированных систем на крупных надводных кораблях,
сказал газете научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.

По его мнению, модернизированным фрегатам пригодятся не только противоминные возможности робототехнических комплексов.

Гидрография и гидрологическая разведка могут быть весьма полезны. Для этого сейчас применяются дроны. Например, "Гавиа" (исландский необитаемый подводный аппарат) закупили многие флоты. Российский ВМФ в свое время также приобрел несколько партий этих изделий. А беспилотные катера – сейчас очень модная вещь. На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними,
пояснил эксперт.

Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Даничев
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Комментарии 16

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  1. Alex-a832 Сегодня, 10:32
    Весьма полезная техника. Не мешало бы и те, что в строю ими дооснащать.
    Alex-a832
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:36
      На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними,
      А поиск подлодок надеюсь тоже прорабатывается ?
      КВУ-НСвД
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:38
        Цитата: КВУ-НСвД
        На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними,
        А поиск подлодок надеюсь тоже прорабатывается ?


        Думаю, что в обязательном порядке в ТЗ это включено.
        Alex-a832
    2. влад66 Сегодня, 11:17
      Наши кораблестроители идут в ногу с мировыми тенденциями и фактически даже несколько их опережают.

      Вот еще бы строили корабли идя в ногу и даже несколько опрежая,вот было бы
      влад66
  2. 210окв Сегодня, 10:32
    Замечательно..Правда сами фрегаты неизвестно когда явятся..
    210окв
    1. san4es Сегодня, 11:26
      Цитата: 210окв
      ,... когда явятся..
      recourse
      Фрегаты проекта 22350М начнут строить не раньше 2019-2020 годов
      5 Июля 2017 в 6:43 Тема: Промышленность
      Крыловский государственный научный центр начал анализ документации проекта фрегата водоизмещением 8 тысяч тонн на базе кораблей типа "Адмирал Горшков". Об этом корреспонденту FlotProm сообщил источник на предприятии. По его словам, после экспертизы документов и ряда испытаний крыловцы сформируют заключение и передадут его проектанту и ВМФ. Работы могут занять несколько месяцев, после чего начнется создание технического и рабочего проектов.


      Фрегаты проекта 22350М начнут строить не раньше 2019-2020 годов
      5 Июля 2017 в 6:43 Тема: Промышленность
      Крыловский государственный научный центр начал анализ документации проекта фрегата водоизмещением 8 тысяч тонн на базе кораблей типа "Адмирал Горшков". Об этом корреспонденту FlotProm сообщил источник на предприятии. По его словам, после экспертизы документов и ряда испытаний крыловцы сформируют заключение и передадут его проектанту и ВМФ. Работы могут занять несколько месяцев, после чего начнется создание технического и рабочего проектов.
      Таким образом строительство "супер-Горшкова", как его окрестили в отрасли, может начаться не раньше 2019-2020 годов.
      Как рассказали FlotProm в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, сейчас ведется "предварительная проработка облика фрегата проекта 22350М. Минобороны пока не утвердило облик корабля, из чего следует, что и отдельные характеристики, включая водоизмещение и также состав ГЭУ, пока не определены". Ранее источник на Коломенском заводе сообщил FlotProm, что предприятие поставит на корабли свой дизелСерию фрегатов базового проекта 22350 уже больше десяти лет строят на "Северной верфи" в Петербурге. Головной фрегат "Адмирал Горшков" заложили еще в 2006 году. Его передача флоту многократно откладывалась, по последним данным корабль вступит в строй до конца этого года. Второй и третий фрегат проекта – "Адмирал Касатонов" и "Адмирал ГолПо сравнению с базовой версией (полное водоизмещение – 5,4 тысячи тонн) модернизированный фрегат проекта 22350М потяжелеет примерно на 2,5 тысячи тонн. Другие подробности о проекте пока не разглашаются. овко" – введут в состав ВМФ в 2018 и 2019 годах соответственно. Еще одна серия кораблей проекта 22350 не планируется.
      soldier
      https://flotprom.ru/2017/Оск14/
      san4es
  3. тлауикол Сегодня, 10:36
    Идем в ногу со временем и даже опережаем...ага, воздушные замки строим на несколько поколений быстрее,чем корабли
    тлауикол
  4. Romka47 Сегодня, 10:40
    Скорее бы, скорее!!!, нам как воздух нужны новые фрегаты!!
    Romka47
  5. Сержант71 Сегодня, 10:40
    Осталось самое малое. Достроить эти самые фрегаты. Году этак к 2025 wassat
    Сержант71
    1. next322 Сегодня, 11:22
      вы просто оптимист........дай бог чтобы хотя бы к 2030 допилили эти 4 штуки......
      next322
  6. demo Сегодня, 10:50
    Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М оснастят робототехническими комплексами, которые будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря, сообщают Известия.

    Боюсь показаться несведущим, но возникает вопрос.
    Если наши фрегаты находятся далеко от наших берегов, то с какого перепугу мы берем на себя смелость досматривать чужие плавательные средства?
    И с какого боку робототехнические комплексы здесь?
    Военно-морское судно имеет совершенно очевидное применение.
    А вот гидрологическое - другое.
    Или получается день воюем, а день дно изучаем.

    Или журналист так передал, или ему так довели до сведения.
    Комплексы, скорее всего, для ведения определенных боевых действий.
    А то тень на плетень наводят.
    demo
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:58
      Всё как обычно: в прессу слили только невинную часть задач, а в ТЗ к ним еще и длинный список тех. возможностей боевого применения, вплоть до использования в качестве беспилотника-камикадзе.
      Alex-a832
      1. Dart2027 Сегодня, 11:18
        Цитата: Alex-a832
        а в ТЗ к ним еще и длинный список тех. возможностей боевого применения

        От советского информбюро.
        Вчера в четыре часа утра, в долине Амура, китайская сторона в составе 4-х дивизий при поддержке танков, авиации и артиллерии перешла советско-китайскую границу и напала на мирный советский трактор. Трактор шквальным ракетно-пулеметным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника. После чего включив маршевые двигатели скрылся в околоземном пространстве. Тракторист чувствует себя хорошо. Полет проходит нормально.
        Председатель колхоза генерал-полковник Д. Ф. Устинов предупреждает, что если инцидент повторится, то на поле выйдут сеялки, веялки, молотилки и комбайн с вертикальным взлетом и посадкой, а также с выхлопными газами типа зарин и зоман.


        Сообщение ТАСС.
        Вчера утром советский мирный трактор с вертикальным взлетом занимался распашкой контрольно-следовой полосы близ китайской границы. Проходивший мимо китайский пограничный патруль произвел в районе дислокации советского трактора одиночный винтовочный выстрел вверх. Однако тракторист Петров по прозвищу «Старлей» не растерялся - подняв машину в воздух, ответил залпом, прополол танковую дивизию и сто пятьдесят гектаров пехоты противника, расположенные неподалеку в 500 километрах, после чего включил форсаж и вышел на околоземную орбиту.
        В связи с инцидентом ТАСС уполномочено заявить - при повторении подобных провокаций советское правительство направит в распоряжение председателя гвардейского краснознаменного бронеколхоза «Путь к победе» генерал-майора Иванова эшелон тракторов, комбайнов, косилок, молотилок, сеялок, веялок и прочей сельскохозяйственной техники, а также партию минеральных удобрений нервно-паралитического действия.
        Dart2027
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:28
      Цитата: demo
      Или получается день воюем, а день дно изучаем.

      Вы наивно полагаете,что наше МО будет сливать журналистам информацию о реальном списке применения этих подводных БА?
      НЕКСУС
  7. Симон Сегодня, 11:00
    Во, нормально! Новые глаза и уши нашим кораблям. good
    Симон
  8. НЕКСУС Сегодня, 11:26
    Дальнейшее развитие проекта "Горшков" – фрегаты 22350М, получившие в ВМФ РФ прозвище "Супер-Горшковы". По сравнению с исходной версией они потяжелели на несколько тысяч тонн за счет новых радиолокационных комплексов и систем вооружения», – говорится в материале.

    Мда,журналюги...Проект 22350М больше по водоизмещению проекта 22350 на 1100 тонн.Какие несколько тысяч тон?
    Новейшие российские фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 и 22350М оснастят робототехническими комплексами, которые будут использоваться для разведки и досмотра плавательных средств, работы на дне, изучения гидрологии моря, сообщают Известия.

    А фрегаты проекта 22350М ,хоть один уже строится?
    НЕКСУС
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