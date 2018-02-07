Новейшие российские фрегаты оснастят подводными беспилотниками

Наши кораблестроители идут в ногу с мировыми тенденциями и фактически даже несколько их опережают. Так, на Западе пока нет примеров серийного использования противоминных роботизированных систем на крупных надводных кораблях,

Гидрография и гидрологическая разведка могут быть весьма полезны. Для этого сейчас применяются дроны. Например, "Гавиа" (исландский необитаемый подводный аппарат) закупили многие флоты. Российский ВМФ в свое время также приобрел несколько партий этих изделий. А беспилотные катера – сейчас очень модная вещь. На боевых кораблях они пригодятся для разведки, осмотра надводных целей или слежения за ними,