11:28 07 февраля
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Авиация ВМФ России до 2020 года получит около 50 модернизированных вертолетов Ка-27

Морская авиация Военно-Морского флота России получит до 2020 года около 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27. Это позволит серьезно повысить возможности поиска и обнаружения подводных лодок, сообщил в среду представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Авиация ВМФ России до 2020 года получит около 50 модернизированных вертолетов Ка-27


Эти вертолеты палубного базирования уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и показали высокую эффективность. В настоящее время в войска уже поступило 20 модернизированных вертолетов Ка-27М. Планируется, что к 2020 году будет принято еще около 30 таких машин
- сказал он, уточнив, что вертолеты поступают на всех флоты.


По словам представителя Минобороны, в результате модернизации машины оснащаются современными средствами передачи информации, новой поисковой системой, позволяющей эффективнее вести поиск и поражение подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование.

Вертолеты Ка-27, Ка-27М способны выполнять задачи, базируясь на сухопутных аэродромах и на палубе кораблей при волнении моря до 5 баллов. Они являются основой вертолетной составляющей морской авиации, с высокой эффективностью обеспечивая противолодочную оборону группировок ВМФ в дальней и ближней морских зонах
- добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 10:58
    Логически рассуждая... это палубные вертолёты... значит к этому сроку им будет где базироваться... А значит флот строится...
    Vard
    1. баклан Сегодня, 11:23
      Новость с очень красивым названием, а по факту просто устанавливают новые средства связи и новую поисковую систему. Вертолёты то старые, о каком строящемся флоте вы говорите? Хотя модернизация, это тоже не плохо.
      баклан
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    Странно, что ни кто не спешит отметиться о "слабости" или чего еще российской авиации, ВПК и поспешить похвалить запад.
    rotmistr60
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