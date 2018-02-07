11:29 07 февраля
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В РФ разработан спутник для фотографирования Земли в формате 3D

В России разработан первый малый космический аппарат «Аист-2М» для фотографирования Земли в формате 3D, сообщают Известия.



Сегодня стереокамера, к тому же предыдущего поколения, установлена только на одном отечественном спутнике – «Ресурс-П».


Проект нового спутника создали специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва.

В состав аппаратуры КА решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной системы "Аврора". Это позволит получать стереоизображения,
рассказал газете ректор НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадим Салмин.

Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков пояснил, что «сдвоенная камера позволит определять форму и высоту наземных объектов». Обычная съемка со спутников дистанционного зондирования Земли не дает такой возможности.

«Камеры нового КА позволят получать снимки Земли с разрешением 1,2 м на пиксель. "Аист-2М" будет работать на орбите высотой около 500 км. Его вес составит 750 кг, срок работы – не менее 5 лет», – пишет издание.

Для обеспечения работы двигателей спутника разработчики предусмотрели более мощную, чем у аппарата-предшественника, систему электропитания.

Для увеличения мощности, вырабатываемой солнечными батареями, на новом КА мы предусмотрели возможность их ориентации (на предыдущем "Аисте" эти панели находятся в фиксированном положении). Это позволит батареям "следить" за Солнцем. Такое решение избавляет от необходимости увеличения площади солнечных панелей и, соответственно, наращивания общей массы аппарата,
сказал доцент кафедры космического машиностроения Самарского университета Иван Ткаченко.

По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, стереосъемка востребована, в том числе, «при проектировании и прокладке транспортных магистралей, трубопроводов, мостов и других сооружений».

Современные спутники позволяют строить модели местности высокого качества, на которых можно различить отдельные дома и деревья. Их можно использовать для муниципального управления и развития городов. Трехмерные карты местности упрощают предупреждение чрезвычайных ситуаций,
добавил Егоров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Вадим237 Сегодня, 10:49
    Не достижение.
    Вадим237
    1. 210окв Сегодня, 10:52
      Да даже не в этом...На чем запустим?Или китайцы помогут?
      Цитата: Вадим237
      Не достижение.
      210окв
      1. Вадим237 Сегодня, 11:00
        Главное что бы при выводе на орбиту - не опустили в "орбиту" океана.
        Вадим237
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:01
        А Маск отправил на Falcon Heavy авто Tesla Roadster к красной планете.
        Соломон Кейн
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:04
          Грустно, очень грустно, когда в стране великих воинов, ученых и поэтов..."цари" - жадные и недалекие ..... crying
          Соломон Кейн
          1. Вадим237 Сегодня, 11:19
            За то у нас ракетные двигатели делают, а в будущем и ЯРДУ летать будет. "Царей" у нас нет, но есть "Покрышкины" по коррупции, обещалкины - хотелкины и батуторист Рогозин, а также говорун Болдырев.
            Вадим237
        2. donavi49 Сегодня, 11:18
          Ну пока это успех.

          Оба ускорителя синхронно сели. Центральный блок разбился - но это нормально, ибо первый запуск фактически, будут искать причину.

          Также важна телеметрия, сам Маск писал, что переживает о вибрациях - тут даже не конституционно, а скорее чтобы вписаться в требования коммерческой нагрузки. Если телеметрия покажет хорошие данные по комфортности КА - то это будет однозначный успех.

          Итог Маск сейчас имеет ракету фактически в 3 раза более грузоподъемную чем Протон, Ариан. И при этом стоимость килограмма выводимого на LEO очень низка (в планах ужать до 1500 долларов - при реюзе всех частей). То есть Маск бьет тот же Протон и Союз как по массе на LEO, так и по цене.
          donavi49
          1. Комментарий был удален.
      3. Alex-a832 Сегодня, 11:06
        Цитата: 210окв
        Да даже не в этом...На чем запустим?Или китайцы помогут?
        Цитата: Вадим237
        Не достижение.


        Странный вопрос. А до этого на чём запускали? На китайцах или американцах? Ну бывают аварии, и что?
        Alex-a832
  2. Vard Сегодня, 10:52
    Была байка что со спутника можно номер автомашины разглядеть... Но вообще то внедрение цифровых технологий привело к снижению разрешения снимков... Сравните прежнее фото и то что теперь печатают с цифрового фотоаппарата...
    Vard
  3. Irokez Сегодня, 10:53
    Хех всё переводят в 3D и оцифровывают. Но это же и военка в 3D изображениях ориентация по местности и объекты на земле от кораблей до самолётов, станций и всего всего куда можно попасть. Неплохо если ещё под морем и океаном дно перевести в 3D, а ещё и пещеры выходящие наружу земли. Нужный спутник.
    Irokez
  4. Симон Сегодня, 11:07
    Цитата: Вадим237
    Не достижение.

    А почему? Поясните! Так просто ляпать языком смысла нет. yes
    Симон
  5. Anyone Сегодня, 11:09
    Цитата: Vard
    Была байка что со спутника можно номер автомашины разглядеть... Но вообще то внедрение цифровых технологий привело к снижению разрешения снимков... Сравните прежнее фото и то что теперь печатают с цифрового фотоаппарата...

    Не совсем так. Занимался и знанимаюсь дешифрированием ДЗЗ. Разрешение 3 метра - стандарт сегодня практически. Сравнивать с аналогом нет смысла, так как в аналоговой камере главное ограничение - кол-во линий оптики, то есть оптическое разрешение. В цифре - дополнительнл накладывпется разрешение датчика ПЗС. Наш "Изумруд" давал на пленке разрешение где-то 1,25 метра (если переводить в единицы цифровой техники). Это лучше конечно, чем Канопус, Ресурс, Коперник и пр. Но там и спутник весил... Сама камера - в рост человека. Устройство протяжки пленки - 50 кг весит. Да и не делают фотоаппаратов таких больше у нас - технология потеряна. Делал их в СССР только Красногорск.
    Anyone
  6. НЕКСУС Сегодня, 11:22
    Осталось дело за малым-отправить его на орбиту. Вопрос- Когда? и С помощью какой ракеты?
    НЕКСУС
  7. Rokiii Сегодня, 11:24
    а про пуск фалькон хеви молчок))
    Rokiii
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