В РФ разработан спутник для фотографирования Земли в формате 3D

В состав аппаратуры КА решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной системы "Аврора". Это позволит получать стереоизображения,

Для увеличения мощности, вырабатываемой солнечными батареями, на новом КА мы предусмотрели возможность их ориентации (на предыдущем "Аисте" эти панели находятся в фиксированном положении). Это позволит батареям "следить" за Солнцем. Такое решение избавляет от необходимости увеличения площади солнечных панелей и, соответственно, наращивания общей массы аппарата,

Современные спутники позволяют строить модели местности высокого качества, на которых можно различить отдельные дома и деревья. Их можно использовать для муниципального управления и развития городов. Трехмерные карты местности упрощают предупреждение чрезвычайных ситуаций,