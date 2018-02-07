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В РФ разработан спутник для фотографирования Земли в формате 3D
В России разработан первый малый космический аппарат «Аист-2М» для фотографирования Земли в формате 3D, сообщают Известия.
Сегодня стереокамера, к тому же предыдущего поколения, установлена только на одном отечественном спутнике – «Ресурс-П».
Проект нового спутника создали специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва.
Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков пояснил, что «сдвоенная камера позволит определять форму и высоту наземных объектов». Обычная съемка со спутников дистанционного зондирования Земли не дает такой возможности.
«Камеры нового КА позволят получать снимки Земли с разрешением 1,2 м на пиксель. "Аист-2М" будет работать на орбите высотой около 500 км. Его вес составит 750 кг, срок работы – не менее 5 лет», – пишет издание.
Для обеспечения работы двигателей спутника разработчики предусмотрели более мощную, чем у аппарата-предшественника, систему электропитания.
По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, стереосъемка востребована, в том числе, «при проектировании и прокладке транспортных магистралей, трубопроводов, мостов и других сооружений».
Сегодня стереокамера, к тому же предыдущего поколения, установлена только на одном отечественном спутнике – «Ресурс-П».
Проект нового спутника создали специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва.
В состав аппаратуры КА решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной системы "Аврора". Это позволит получать стереоизображения,рассказал газете ректор НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадим Салмин.
Заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков пояснил, что «сдвоенная камера позволит определять форму и высоту наземных объектов». Обычная съемка со спутников дистанционного зондирования Земли не дает такой возможности.
«Камеры нового КА позволят получать снимки Земли с разрешением 1,2 м на пиксель. "Аист-2М" будет работать на орбите высотой около 500 км. Его вес составит 750 кг, срок работы – не менее 5 лет», – пишет издание.
Для обеспечения работы двигателей спутника разработчики предусмотрели более мощную, чем у аппарата-предшественника, систему электропитания.
Для увеличения мощности, вырабатываемой солнечными батареями, на новом КА мы предусмотрели возможность их ориентации (на предыдущем "Аисте" эти панели находятся в фиксированном положении). Это позволит батареям "следить" за Солнцем. Такое решение избавляет от необходимости увеличения площади солнечных панелей и, соответственно, наращивания общей массы аппарата,сказал доцент кафедры космического машиностроения Самарского университета Иван Ткаченко.
По словам популяризатора космонавтики Виталия Егорова, стереосъемка востребована, в том числе, «при проектировании и прокладке транспортных магистралей, трубопроводов, мостов и других сооружений».
Современные спутники позволяют строить модели местности высокого качества, на которых можно различить отдельные дома и деревья. Их можно использовать для муниципального управления и развития городов. Трехмерные карты местности упрощают предупреждение чрезвычайных ситуаций,добавил Егоров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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