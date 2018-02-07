11:24 07 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Киеве опасаются провокаций со стороны поляков из-за «антибандеровского» закона

Принятие Польшей «антибандеровского» закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия, передает РИА Новости заявление руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.



Во вторник президент Польши подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.


К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий,
сказал Вятрович каналу Эспрессо ТВ.

По его мнению, принятие этого документа является признаком наступления на свободу слова.

Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше,
заявил украинский чиновник.

Ранее Петр Порошенко назвал польский закон неприемлемым.

Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми,
сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Подрезчик Сегодня, 11:06
    Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше,
    заявил украинский чиновник

    Уж чья бы корова мычала... am "Хранители истории" недоделанные... fool
    Подрезчик
    1. Kars Сегодня, 11:08
      Надо как то полякам подать идею бандеровскооо миротворца)что бы размещать всяких вятровичей))
      Kars
      1. Logall Сегодня, 11:18
        Вот так они и жили... Спали врозь, а дети (русофобия) были!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 11:22
          Приветствую Александр! hi , их даже США никогда не примирит ,они сходятся только на русофобии.
          cniza
      2. cniza Сегодня, 11:20
        Эти ребята без подсказки все организуют на "высшем уровне".
        cniza
    2. Отец солдата Сегодня, 11:12
      Для полной картины маслом, предлагаю назвать прилегающую к польскому посольству в Киеве площадь имени бандеры, так сказать для ускорения процесса.
      Отец солдата
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:12
      Цитата: Подрезчик
      Уж чья бы корова мычала...

      вот мычат и бесятся как раз скакуасы, а поляки гнут свою линию, но наверное до 4-го раздела laughing
      Angel_and_Demon
      1. volodya Сегодня, 11:17
        Так они-же друзья , не разлей-вода! Как же так?
        volodya
      2. Подрезчик Сегодня, 11:19
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Подрезчик
        Уж чья бы корова мычала...

        вот мычат и бесятся как раз скакуасы, а поляки гнут свою линию, но наверное до 4-го раздела laughing

        hi Так я об этом и пишу, а то украинские чиновники рассуждают о диктате над историей...А у самих ЧТО?
        Подрезчик
    4. майор Юрик Сегодня, 11:21
      Давнишний и вечный базар холопов с панами! Как Паниковский с Шурой Балагановым: - А ты кто такой? "Скучно,девочки?"-(В.В. Путин) fool
      майор Юрик
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:06
    Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий,
    у же началось, у нас сейчас активно вербуют на работу к полякам
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Сегодня, 11:08
      Неужели белорусы пойдут помогать полякам решать украинский вопрос?Не верю..
      Цитата: Angel_and_Demon
      Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий,
      у же началось, у нас сейчас активно вербуют на работу к полякам
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:10
        зарплату предлагают в 2 раза выше средней по республике, наем и рабочая виза официально через наши кадровые агентства, так что думаю поедут
        Angel_and_Demon
        1. 210окв Сегодня, 11:13
          Ну,вопрос не в этом.Предложи например и у нас зарплату достойную в той же Польше-от желающих отбоя бы не было.Хотя у нас все же центростремительное ускорение,а не центробежное.В плане поиска работы.Вопрос об антиукраинских отношениях в Польше...Куда ни кинь бандерлоги успевают везде нагадить.Вот отсюда и отношение..
          Цитата: Angel_and_Demon
          зарплату предлагают в 2 раза выше средней по республике, наем и рабочая виза официально через наши кадровые агентства, так что думаю поедут
          210окв
      2. Подрезчик Сегодня, 11:14
        Цитата: 210окв
        Неужели белорусы пойдут помогать полякам решать украинский вопрос?Не верю..
        Цитата: Angel_and_Demon
        Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий,
        у же началось, у нас сейчас активно вербуют на работу к полякам

        hi Дмитрий! Скорее всего белорусов будут вербовать на работу вместо украинских гастарбайтеров...Просто работать.
        Подрезчик
  3. 210окв Сегодня, 11:06
    Ну давайте недоумки...Два "института злопамятства" стенка на стенку..
    210окв
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:07
    В Киеве опасаются провокаций со стороны поляков
    А мне это нравится. Пусть собачатся между собой два русофобских государства. Мы от этого только выиграем политически.
    rotmistr60
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    Польша с Украиной - как пара ботинок , вроде и на одну ногу не примеришь , а перед зеркалом поставить - так и отличий не сыщешь
    КВУ-НСвД
  6. Теренин Сегодня, 11:20
    Никто на Украине и в Польше не делает большего зла своему народу, как их же власти. Хотя no ... народ же их и выбрал crying
    Теренин
  7. Пленник Сегодня, 11:22
    Хоть одно доброе дело сделала польская властная элита. Бандерву прижала good Но за советских солдат им рано или поздно аукнется.
    Пленник
Картина дня