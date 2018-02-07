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В Киеве опасаются провокаций со стороны поляков из-за «антибандеровского» закона
Принятие Польшей «антибандеровского» закона может спровоцировать антиукраинские заявления и хулиганские действия, передает РИА Новости заявление руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.
Во вторник президент Польши подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.
По его мнению, принятие этого документа является признаком наступления на свободу слова.
Ранее Петр Порошенко назвал польский закон неприемлемым.
Во вторник президент Польши подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.
К сожалению, большинство польского общества, похоже, одобряет такого рода закон. Для части польского общества такого рода законы могут быть в определенной легитимизации антиукраинских заявлений или хулиганских действий,сказал Вятрович каналу Эспрессо ТВ.
По его мнению, принятие этого документа является признаком наступления на свободу слова.
Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше,заявил украинский чиновник.
Ранее Петр Порошенко назвал польский закон неприемлемым.
Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми,сказал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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