11:33 07 февраля

США показали, как будут бороться со скрытным ракетным комплексом «Клаб-К»

Инновационный отечественный контейнерный ракетный комплекс "Клаб-К" предназначен для уничтожения как наземных, так и надводных целей. Благодаря тому, что комплекс легко умещается в стандартные 20- и 40-футовые контейнеры, он скрытно может размещаться на кораблях, железнодорожных поездах и грузовых автомобилях.

"Клаб-К" содержит четыре ракеты, которые являются модификациями ракет семейства "Калибр". Ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1 и 3М-14КЭ предназначены для нанесения удара по наземным целям и их старт осуществляется в вертикальном положении. Ракеты Х-35УЭ стартуют в наклонном положении и предназначаются для поражения кораблей противника.




Американский разработчик вооружений компания Raytheon опубликовала видео-ролик, в котором представила свой концепт боевого лазера. Им будут вооружены бронеавтомобили, вертолеты и самолеты следующих поколений. В ролике также засветился российский ракетный комплекс "Клаб-К".



0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 11:17
    Одна проблема-Клаб-К уже готов к серии,а лазер боевой ,по настоящему эффективный, появится лет через 20.
    НЕКСУС
  2. Ivan.A Сегодня, 11:21
    Американский разработчик вооружений компания Raytheon

    попилит денежки налогоплательщиков и на этом все благополучно закончиться.
    Ivan.A
Картина дня