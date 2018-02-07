США показали, как будут бороться со скрытным ракетным комплексом «Клаб-К»

Инновационный отечественный контейнерный ракетный комплекс "Клаб-К" предназначен для уничтожения как наземных, так и надводных целей. Благодаря тому, что комплекс легко умещается в стандартные 20- и 40-футовые контейнеры, он скрытно может размещаться на кораблях, железнодорожных поездах и грузовых автомобилях.



"Клаб-К" содержит четыре ракеты, которые являются модификациями ракет семейства "Калибр". Ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1 и 3М-14КЭ предназначены для нанесения удара по наземным целям и их старт осуществляется в вертикальном положении. Ракеты Х-35УЭ стартуют в наклонном положении и предназначаются для поражения кораблей противника.









Американский разработчик вооружений компания Raytheon опубликовала видео-ролик, в котором представила свой концепт боевого лазера. Им будут вооружены бронеавтомобили, вертолеты и самолеты следующих поколений. В ролике также засветился российский ракетный комплекс "Клаб-К".









