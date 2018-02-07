23:34 07 февраля
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Корвет «Громкий» может быть передан заказчику в текущем году

Тихоокеанский флот РФ к концу года может получить корвет проекта 20380 «Громкий», вооруженный ракетами «Калибр», передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.

Головной корабль проекта 20380 «Стерегущий».

Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля – 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль,
сказал Борисов журналистам во время посещения Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.


Замминистра напомнил, что «в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года».

У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие,
отметил он.

Кроме того, Минобороны в этом году планирует заказать 4 малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800.

В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь,
сказал Борисов.

По его словам, завод получит «серьезную программу для работы практически до 2027 года».

Как сообщалось ранее, военное ведомство закупает МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт») с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 11:31
    "Корвет «Громкий» может быть передан заказчику в текущем году"..Может..Дальше можно не читать..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:37
      Ключевое слово : может быть . Вообщем сроками себя не заморачивают .
      Spartanez300
      1. Burbon Сегодня, 11:50
        Цитата: Spartanez300
        Ключевое слово : может быть .

        вранье
        Burbon
        1. роман66 Сегодня, 12:08
          почему же так безапелляционно?
          роман66
          1. Burbon Сегодня, 15:47
            Цитата: роман66
            почему же так безапелляционно?

            да потому что вранье!!....хотите поговорить об этом?
            Burbon
    2. влад66 Сегодня, 11:51
      Тихоокеанский флот РФ к концу года может получить корвет проекта 20380 «Громкий»

      Поживем увидим,зарекаться не стоит. yes
      влад66
    3. RASKAT Сегодня, 13:49
      Не может, а должен в октябре 18 года. Но при всем моем оптимизме я сильно удивлюсь если АСЗ уложится в сроки.
      RASKAT
    4. DarkMatter Сегодня, 14:40
      Дальше можно не читать..

      Я бы даже сказал так: корвет проекта 20380 «Громкий», вооруженный ракетами «Калибр»
      дальше можно не читать))
      DarkMatter
  2. san4es Сегодня, 11:39
    Головной корабль проекта 20380 «Стерегущий».
    recourse

    пр.20380 - STEREGUSHCHY
    Автор: DIMMI
    Создана: 13.02.2011 16:58:53
    Изменена: 13.01.2017 22:06:11
    Комментариев: 0
    Категории: ВОДА / Корабли основных классов / Сторожевые корабли (СКР) / пр.20380 - STEREGUSHCHY /

    ДАННЫЕ НА 2017 г. (стандартное пополнение)
    пр.20380 "Корвет-1" - STEREGUSHCHY
    "Стерегущий"
    "Сообразительный"
    "Бойкий"
    "Совершенный"

    "Стойкий"
    "Громкий"
    "Ретивый"
    "Строгий"
    "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
    "Резкий"
    Конструкция - корпус стальной гладкопалубный. Обводы подводной части корпуса позволяют снизить сопротивление воды при движении корабля на скорости около 30 узлов примерно на 25 % а также позволяют уменьшить потребную мощность энергетической установки. На,серийных кораблях по сравнению с головным пр.20380 изменена конструкция надстройки. Надстройка корабля выполнена с использованием многослойных композиционных материалов - трудногорючих многослойных стеклопластиков и конструкционных материалов на основе углеродистого волокна.
    soldier
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-450.html
    san4es
    1. роман66 Сегодня, 12:10
      корвет - на палочку надет! а по советской классификации это что? приветствую hi
      роман66
      1. san4es Сегодня, 12:16
        Цитата: роман66
        ,... приветствую hi

        hi ...Здорова
        ...Скорее эсминец soldier
        Основные задачи современных корветов — противолодочная оборона корабельного соединения (конвоя) или берегового объекта (военно-морской базы, порта и т. п.). Корветы как класс, появились в результате расширения возможностей боевых катеров, которые явились многоцелевыми кораблями прибрежного действия
        san4es
        1. роман66 Сегодня, 12:17
          раз противолодочная - мпк - бпк?
          роман66
          1. san4es Сегодня, 12:20
            ... recourse + ПКР "Уран" fellow
            san4es
            1. роман66 Сегодня, 12:22
              и, пушка, пушка! good
              роман66
              1. san4es Сегодня, 12:24
                Цитата: роман66
                и, пушка, пушка! good

                laughing ...И геликоптер fellow
                san4es
                1. роман66 Сегодня, 12:25
                  ооо! значит авианесущий крейсер!
                  роман66
        2. Sasha_Sar Сегодня, 16:10
          Скорее СКР III ранга
          Sasha_Sar
      2. Burbon Сегодня, 15:48
        Цитата: роман66
        а по советской классификации это что?

        а по царской??......начнем с Петра 1.....
        Burbon
  3. Антисовок Сегодня, 11:43
    Владыка морей, гроза АУГ, убийца японских Иджис-эсминцев, ночной кошмар Вирджиний и Сивулфов.
    Антисовок
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:54
      Владыка морей, гроза АУГ, убийца японских Иджис-эсминцев, ночной кошмар Вирджиний и Сивулфов.
      Эка Вы загнули . Корабль неплох , но не "терминатор океанов" winked За поэтичный военный романтизм "+"
      КВУ-НСвД
      1. Антисовок Сегодня, 12:01
        Следую за трендом.
        Антисовок
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:04
          Следую за трендом
          Хороший тренд , побольше бы нам таких трендов , товарищи wink
          КВУ-НСвД
        2. роман66 Сегодня, 12:11
          потрындим о трендах? lol
          роман66
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:49
      Цитата: Антисовок
      Владыка морей, гроза АУГ, убийца японских Иджис-эсминцев, ночной кошмар Вирджиний и Сивулфов.

      Этим будет ТАРК Нахимов,с Цирконами. Вопрос когда? А корвет этот не плох. При этом уже анонсировали проект 29386 и вроде как именно его собираются закладывать в серию.Проблема наших МРК ,есть такое мнение,перегруженность вооружением. То есть из корвета,по огневой мощи ,пытаемся сделать эсминец. Правильно ли это покажет время.
      НЕКСУС
  4. ВохаАхов Сегодня, 11:47
    А товарищу Борисову не стыдно? Сам "тупит" и других вводит а заблуждение. На "Громком" нет "Калибров". Зато есть "Ураны"
    ВохаАхов
    1. Стирбьорн Сегодня, 12:01
      Ну после Шойгу, освободившего от Игил территорию, вдвое большей всей территории Сирии и его нач штаба, у которого "Бореи-А", несут боевую службу, на этот ляп уже не вызывает эмоций. Ну не в курсе военный, что калибры несут корветы проекта 20385 request
      Стирбьорн
  5. bazzbazz Сегодня, 11:48
    Может быть в этом году Российский космический корабль "Орион 3М2Б5ТМ бис", высадит десант на Марсе и отправится к Титану добывать там Биткоин.
    Это все шутки. Может тогда меньше распылятся, но строить вовремя. Или перестать пилить бюджеты.
    bazzbazz
  6. Гардамир Сегодня, 11:55
    может быть
    Господа администраторы-модераторы, ну неужели в нашей стране совсем ничего хорошего не происходит? Зачем эти послания из будущего, когда-то в будущем у нас появится, возможно наверно. А сейчас - есть что-нибудь положительное. Или завтра заживём хорошо?
    Гардамир
    1. Komissar 4K Сегодня, 12:40
      Не происходит.
      Komissar 4K
  7. Квадратный Сегодня, 11:56
    Хорошая новость
    Квадратный
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