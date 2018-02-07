Корвет «Громкий» может быть передан заказчику в текущем году

Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля – 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль,

У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие,

В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь,