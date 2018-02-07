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Корвет «Громкий» может быть передан заказчику в текущем году
Тихоокеанский флот РФ к концу года может получить корвет проекта 20380 «Громкий», вооруженный ракетами «Калибр», передает РИА Новости сообщение замминистра обороны Юрия Борисова.
Замминистра напомнил, что «в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года».
Кроме того, Минобороны в этом году планирует заказать 4 малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800.
По его словам, завод получит «серьезную программу для работы практически до 2027 года».
Как сообщалось ранее, военное ведомство закупает МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт») с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».
Нас сегодня интересовала сдаточная программа 2018 года. У них по плану сдача корвета "Громкий", сейчас процент готовности корабля – 84%. В конце года флот будет ожидать этот корабль,сказал Борисов журналистам во время посещения Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Замминистра напомнил, что «в прошлом году завод сдал корвет "Совершенный" этой серии, но с отставанием в два года».
У них "Калибры" на вооружении, это грозное оружие,отметил он.
Кроме того, Минобороны в этом году планирует заказать 4 малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800.
В планах этого года: мы хотим законтрактовать четыре малых ракетных корабля (МРК) для Тихоокеанского флота, которые будут строиться здесь,сказал Борисов.
По его словам, завод получит «серьезную программу для работы практически до 2027 года».
Как сообщалось ранее, военное ведомство закупает МРК проекта 22800 (шифр «Каракурт») с крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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