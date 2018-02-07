23:29 07 февраля
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Разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился во время посадки

Центральный разгонный блок новой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке, передает РИА Новости сообщение издания The Verge.



По данным веб-сайта, ссылающегося на главу компании SpaceX Илона Маска, «на ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час». Планировалось, что блок приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.


Вместе с тем, «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде», говорится в сообщении.

Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник. В первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке главы SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 286

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  1. 210окв Сегодня, 11:50
    У богатых свои игрушки.?.В космос спорткар...Зачем?
    210окв
    1. Ronald Reagan Сегодня, 11:51
      Потому что может.
      Ronald Reagan
      1. Sefevi Сегодня, 12:13
        И почему заголовок такой? Автор "не заметил" это поистине знаменательное событие- запуск тяжелой ракеты с символическим грузом- показателем инженерного гения и человеческой целеустремлённости , к тому же 2 ускорителя благополучно совершили посадку, а акцентировал внимание на негативе. Впрочем я не удивлён. Сайт- когда-то технический и очень интересный, стал рупором урялок, адептов " у них всё плохо, гниёт Запад, всех порвём".....Большинство статей просто невозможно читать из-за откровенной ангажированности, необъективности и непрофессиональности.
        Sefevi
        1. voyaka uh Сегодня, 12:20
          Часть аудитории - поклонники покойного Михаила Задорнова.
          Тот был неглупый человек, сам все понимал, но многие годы
          успешно дурачил своих недалеких фанатов.
          voyaka uh
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:23
            "Вот когда полетит их Falcon 1, тогда поговорим.
            Вот когда будут клиенты, тогда поговорим.
            Вот когда будет контракт с NASA, тогда поговорим.
            Вот когда полетит их Falcon 9, тогда поговорим.
            Вот когда построят свой корабль тогда поговорим.
            Вот когда он долетит до МКС, тогда поговорим.
            Вот когда будут запускать геостационарные спутники тогда и поговорим
            Вот когда придумают как сажать ракеты, тогда поговорим
            Вот когда посадят хоть одну, тогда поговорим
            Вот когда посадят на баржу, тогда поговорим
            Вот когда начнут сажать после вывода на ГПО, тогда поговорим.
            Вот когда полетит б/у ракета, тогда поговорим.
            Вот когда запустят свой Falcon Heavy , тогда поговорим.
            ====== вы находитесь здесь ========
            Вот когда сделают свой Dragon 2, тогда поговорим.
            Вот когда начнут возить людей, тогда поговорим.
            Вот когда запустят аппарат к Луне, тогда поговорим.
            Вот когда научаться сажать корабль без парашюта, тогда поговорим.
            Вот когда запустят Red Dragon, тогда поговорим.
            Вот когда он сядет на Марс, тогда поговорим.
            Вот когда он сделает свой марсианский транспорт, тогда поговорим.
            Вот когда высадят людей на Марс, тогда поговорим.
            Вот когда он колонизирует Марс, тогда поговорим.
            Вот когда терраформирует Марс, тогда поговорим."
            Аристарх Людвигович
            1. bulvas Сегодня, 12:36
              Ничего удивительного

              Причина отставания у нас в том, что не хватает денег, а не в том, что не хватает мозгов или компетенций.

              Не можем мы сейчас потратить столько денег на новую ракету, нам не столько Луна нужна, сколько нормальное сообщение с Дальним Востоком или мост в Крым

              Мы здесь можем писать все что угодно - это не политика, а разговоры

              bulvas
              1. brr1 Сегодня, 12:46
                Денег не хватает? Маск вместо того что бы построить себе дворцы с золотыми унитазами, яхты, ройсы золотые и прочее живет своей мечтой и работает ради нее.
                brr1
                1. bulvas Сегодня, 13:11
                  Цитата: brr1
                  Денег не хватает? Маск вместо того что бы построить себе дворцы с золотыми унитазами, яхты, ройсы золотые и прочее живет своей мечтой и работает ради нее.


                  Вот-вот

                  Нам как раз правдорубов не хватает, чтобы в космосе лидировать
                  bulvas
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 13:55
                    Нам как раз правдорубов не хватает.....

                    Каждый правдоруб может у нас превратиться в лесоруба с номерком на фуфайке.......
                    Соломон Кейн
                    1. vlad_vlad Сегодня, 15:23
                      Цитата: Соломон Кейн

                      Каждый правдоруб может у нас превратиться в лесоруба с номерком на фуфайке.......


                      в етих словах слышится народная память... winked
                      "опыт - сын ошибок трудных" (Ц)
                      vlad_vlad
                2. XXXIII Сегодня, 13:39
                  Цитата: brr1
                  Денег не хватает? Маск вместо того что бы построить себе дворцы с золотыми унитазами, яхты, ройсы золотые и прочее живет своей мечтой и работает ради нее.
                  Беднота то какая....https://korrespondent.net/lifestyle/3903
                  823-roskoshnyi-osobniak-ylona-maska-pokazaly-na-f
                  oto..... за счет налогоплательщиков можно и помечтать..... wink
                  XXXIII
                3. Alex Nevs Сегодня, 14:33
                  забыл ещё кое-что
                  Alex Nevs
                  1. jjj Сегодня, 14:46
                    В общем все это оказалось рекламным ходом. Ракету запустили, разбили платформу, а машина будет болтаться. Сам же Маск и признал пуск неудачным
                    jjj
                    1. Донской Сегодня, 18:45
                      Вчера ночью специально посмотрел прямую трансляцию запуска по ютубу. С ужасом наблюдал, в какой глубокой ж..е находится наша космонавтика в сравнении с ними. Мы отстали лет на 30, не меньше. Это примерно как сравнивать Мерседес и Ваз - оба на четырех колесах, но ...
                      Донской
                      1. XXXIII Сегодня, 19:54
                        Цитата: Донской
                        Вчера ночью специально посмотрел прямую трансляцию запуска по ютубу. С ужасом наблюдал, в какой глубокой ж..е находится наша космонавтика в сравнении с ними. Мы отстали лет на 30, не меньше. Это примерно как сравнивать Мерседес и Ваз - оба на четырех колесах, но ...
                        запустим трактор в космос на Венеру,это будет прорыв?
                        Вчера в ютубе случайно наткнулся на этот кипешъ был удивлен что его смотрели всего +-16 тысяч в онлайне, это были адепты илона, машину отправили на Марс где тут достижения ... request блогер топ игр и то набирает больше онлайна... lol
                        XXXIII
                4. avia1991 Сегодня, 15:16
                  Цитата: brr1
                  живет своей мечтой и работает ради нее.

                  Маск не за свой счет это делает, а за государственный. Фактом остается то, что делает он это эффективно - в отличии от Димы Рагозина и иже с ним.
                  avia1991
                  1. BlackMokona Сегодня, 19:22
                    Хэви улетел чисто за его счёт, тут государство ни копейки не дало
                    BlackMokona
                    1. avia1991 Сегодня, 19:59
                      Цитата: BlackMokona
                      Хэви улетел чисто за его счёт, тут государство ни копейки не дало

                      laughing !
                      Это Вам сам Маск рассазал?!
                      Поищите, коли не хотите впросак попасть - инфа на тему финансирования идей Маска в инете есть. Он занимается развитием космонавтики в интересах государства, а не своих собственных. Если бы он сам финансировал свои разработки - давно был бы банкротом!.. Есть теория, что выдавать разработки Маска за инициативу частника очень удобно для минфина, и для NASA - вся ответственность с госструктур снимается.
                      Пы сы: а автомобиль - точно, на его собственные куплен! laughing
                      avia1991
                      1. BlackMokona Сегодня, 23:12
                        Это абсолютно бредовая коспирология лиц, не знающих,что ULA тоже частники.
                        BlackMokona
                5. Silkway0026 Сегодня, 16:58
                  Денег не хватает? Маск вместо того что бы построить себе дворцы с золотыми унитазами, яхты, ройсы золотые и прочее живет своей мечтой и работает ради нее.
                  Согласен. Ему то невдомек, что деньги можно из бюджета распилить и отправить - в Великобританию, в оффшор, купить несколько яхт, острова и прочее, что без зазрения совести делают наши олигархи при полном попустительстве наших фискальных органов (в может и с помощью ?) А мы денюжки смс-ками собираем на лечение детей, налоги (поборы) новые изобретаем и ВВП удваиваем ! (При том , что бюджет равен бюджету одного штата Техас. Зато Крымнаш и в Сирии, как выяснилось со слов Главнокомандующего, мы ПОБЕДИЛИ. А очередного парня отправили в гробу на Родину.
                  Silkway0026
                  1. bulvas Сегодня, 20:32
                    Цитата: Silkway0026
                    Согласен. Ему то невдомек, что деньги можно из бюджета распилить и отправить - в Великобританию, в оффшор, купить несколько яхт, острова и прочее, что без зазрения совести делают наши олигархи при полном попустительстве наших фискальных ...


                    А вы в курсе, что после налоговой реформы Трампа в США корпорации начали возвращать деньги в страну?
                    Только Apple пообещал инвестировать в экономику страны 500 лярдов, и уже начал возвращать

                    Не торопитесь с выводами и главное - не надо спекулировать на благотворительности и героизме.

                    И не надо дергаться в истерике, мы и сами разберемся, куда деньги собирать и что наше


                    bulvas
                6. ПалБор Сегодня, 19:40
                  Цитата: brr1
                  Денег не хватает? Маск вместо того что бы построить себе дворцы с золотыми унитазами, яхты, ройсы золотые и прочее живет своей мечтой и работает ради нее.

                  Да есть,почему нет.Коллекция авто не один миллион нерублей стоит.Просто умеет сочетать приятное с полезным.Точнее,с полезностью для американского правительства.
                  Тем более,в мечту он вкладывает не свои,а привлечённые.Гениальный рекламщик и втюхиватель!Например,засунул паяльную лампу в футуристический корпус и продаёт как огнемёт против зомби по 500 монет.Сразу тысяч двадцать продал.Шулер,но выдающийся!
                  ПалБор
              2. басмач Сегодня, 13:19
                И сразу резонный вопрос- А ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ?
                басмач
                1. bulvas Сегодня, 13:40
                  Цитата: басмач
                  И сразу резонный вопрос- А ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ?


                  Потому что достаточно зарабатывать не научились, а заработанное - беречь
                  Но это уже другая тема, не для этой статьи

                  А пока приходится обходиться тем, что имеем

                  А по теме, считаю, что нам сейчас не лунный или марсианский корабль нужен, а разработка элементов для будущих кораблей:
                  - двигатели, материалы, системы управления и т.д., т.е. новые технологии, которые могут быть использованы в разных областях
                  bulvas
                2. brr1 Сегодня, 14:05
                  Полковник Захарченко украл
                  brr1
              3. XXXIII Сегодня, 13:35
                Цитата: bulvas
                Не можем мы сейчас потратить столько денег на новую ракету, нам не столько Луна нужна, сколько нормальное сообщение с Дальним Востоком или мост в Крым
                Так и поступаем, разумно.... hi
                XXXIII
              4. SlavaS Сегодня, 13:58
                Дело не в деньгах, а в кадрах
                SlavaS
                1. bulvas Сегодня, 15:02
                  Цитата: SlavaS
                  Дело не в деньгах, а в кадрах


                  Только кадрам надо платить хорошо, иначе они уезжают работать к Маску и другим
                  bulvas
              5. Vlad.by Сегодня, 14:11
                Да нет никакого отставания!
                Или Вы всерьез готовы утверждать что плавная посадка железяки на 4 точки такая уж
                нерешаемая проблема?
                Проблема в снижении выводимой массы при одной и той же стартовой.
                Пусть Маск резвится со своими 9-ти двигательными карандашами...
                Результат будет 100% как и в программе Ф-35. Цена вывода 1 кг при серийном производстве этих ракет вырастет еще в 1.5 - 2 раза - это к бабке не ходи. А при авариях, которые при 9 движках на карандаше по теории надежности очень даже вероятны, (что и подтвердил первый пуск тяжелой ракеты) цена начнет расти экспоненциально.
                И оно нам надо?
                Vlad.by
                1. Alex Nevs Сегодня, 14:35
                  уже ближе....ибо ЦЕНА это и есть ФАКТОР
                  Alex Nevs
                2. vlad_vlad Сегодня, 15:27
                  Цитата: Vlad.by
                  Да нет никакого отставания!
                  Или Вы всерьез готовы утверждать что плавная посадка железяки на 4 точки такая уж
                  нерешаемая проблема?
                  Проблема в снижении выводимой массы при одной и той же стартовой.
                  Пусть Маск резвится со своими 9-ти двигательными карандашами...
                  Результат будет 100% как и в программе Ф-35. Цена вывода 1 кг при серийном производстве этих ракет вырастет еще в 1.5 - 2 раза - это к бабке не ходи. А при авариях, которые при 9 движках на карандаше по теории надежности очень даже вероятны, (что и подтвердил первый пуск тяжелой ракеты) цена начнет расти экспоненциально.
                  И оно нам надо?


                  не, не надо. И переживать не надо - все равно америка и европа вот-вот загнутся, зато у вас останутся скрепы, особая роль, особый путь и гос економика.
                  а все остальное - от лукавого.
                  vlad_vlad
                  1. Vlad.by Сегодня, 17:11
                    То что останется у нас все наше.
                    Они пусть оставляют свое. Но наше им не отдадим, пусть рты не разевают tongue
                    Vlad.by
              6. avia1991 Сегодня, 15:22
                Цитата: bulvas
                Причина отставания у нас в том, что не хватает денег, а не в том, что не хватает мозгов или компетенций.

                Денег БЫЛО ВЫДЕЛЕНО достаточно, на проект "Ангара". Хотя большой был вопрос: какой смысл строить новую ракету, когда есть уже испытанная "Энергия"? "Э-э, не-ет" - сказали в известном ведомстве:"С тех денег, что на доводку "Энергии" дадут, много ли выпилишь?" И пошло лоббирование "Ангары"!
                У нас не столько денег не хватает, сколько по-настоящему патриотично настроенных
                Цитата: bulvas
                мозгов или компетенций.
                в аппарате управления страной. И потому не только Луны не увидим в ближайшее время, но и
                Цитата: bulvas
                нормальное сообщение с Дальним Востоком или мост в Крым

                остаются под вопросом. Равно как и другие, действительно важные для страны, проекты.
                avia1991
              7. РУСС Сегодня, 17:28
                Цитата: bulvas
                Причина отставания у нас в том, что не хватает денег, а не в том, что не хватает мозгов или компетенций.

                Сызмальства нужно кадры готовить, а то у нас создали пару научных рот и пару школ для одаренных детей и всё, думаю вместо всяких Юнармий лучше бы воссоздали что то вроде "кружков Осоавиахим", а то сейчас много говорят о патриотизме , юбилеи ВОВ чуть ли не каждую неделю итд., Школьники цветочки возлагают и песни поют и что это вся программа воспитания патриотизма? У нас миллитариза все больше и больше ,а о науке совсем забыли и детях совсем забыли, молодежь как уезжала учится на Запад , так и уезжает ....причем не только учится но и работать.
                РУСС
                1. bulvas Сегодня, 20:39
                  Цитата: РУСС
                  Сызмальства нужно кадры готовить, а то у нас создали пару научных рот и пару школ для одаренных детей и всё,


                  Ну какие все умные стали и грамотные

                  Многие у нас 10-15 лет назад думали о кадрах и одаренных детях?
                  Вы сами давно до этого додумались?
                  Или выживали вместе со всей страной?

                  Слава богу, что вообще дожили до сегодняшнего дня одним куском, сейчас бы в европы батраками вместе с соседями ездили, а не о космосе мечтали
                  bulvas
              8. alex86 Сегодня, 19:27
                "Деньги у нас есть, у нас мозгов не хватает"- Кот Матроскин. Причем там, где принимаются решения по-поводу денег. Т.е., на самом верху.
                alex86
            2. voyaka uh Сегодня, 12:38
              Две следующих строки:
              "Вот когда сделают свой Dragon 2, тогда поговорим".
              "Вот когда начнут возить людей, тогда поговорим."
              - будут воплощены, вероятно, уже в этом году.
              Дальше будет пауза пару лет...
              SpaceX основана в 2002 году, напомним, 16 лет назад.
              voyaka uh
              1. XXXIII Сегодня, 13:44
                Цитата: voyaka uh
                SpaceX основана в 2002 году, напомним, 16 лет назад.

                «Спу́тник-1» — первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Кодовое обозначение спутника — «ПС-1» («Простейший Спутник-1»).

                Это после войны прошло 12 лет, маск ваш или не ваш слабак, пришел на готовое, а наш С. П. Королёв с нуля запустил спутник...... tongue
                XXXIII
                1. a.sirin Сегодня, 14:10
                  Ваш-наш Королев получил от немцев готовую ракету, теоретическое обоснование ее конструкции и специалистов.
                  Как, впрочем, и американцы. Только они не напрягали страну
                  a.sirin
                  1. XXXIII Сегодня, 14:27
                    Цитата: a.sirin
                    Ваш-наш Королев получил от немцев готовую ракету, теоретическое обоснование ее конструкции и специалистов.
                    Как, впрочем, и американцы. Только они не напрягали страну

                    У немцев ракета в космос летала?
                    XXXIII
                    1. a.sirin Сегодня, 15:15
                      Вы умный или? Королев получил СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ. (а американцы самого Брауна).
                      Без этих самых германских УСЛОВИЙ Королев еще лет 15 делал бы простенькие ракетки "а-ля" ГИРД
                      А вот получив "это все" Королев и страна, нагнув неимоверно народ, построили то, что построили.
                      Кстати, по моему - "вражеско-либеральному" мнению, делать МБР было, конечно, нужно, а вот связываться с космосом так масштабно - нет.
                      Сначала надо накормить и обогреть людей, а потом...
                      a.sirin
                      1. XXXIII Сегодня, 17:27
                        Цитата: a.sirin
                        Вы умный или? Королев получил СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ. (а американцы самого Брауна).
                        Стартовые условия не летали в космос, а маск получил целый пласт космических технологий.....Ракеты падали, но за 12 лет начали летать в космос, по мне так разница очень большая.....
                        А вот получив "это все" Королев и страна, нагнув неимоверно народ, построили то, что построили.
                        Сколько неимоверно? В штатах в те времена тоже погибали при неудачных испытаниях и.т.д, это была гонка за космос......Кто победил?
                        Сначала надо накормить и обогреть людей, а потом...
                        Тогда бы в космос не полетела страна, тогда бы сейчас мы были туземцами, все поколения страдают от достижений страны, но такова цена, как изменить это не знаю. Вообщем ракеты и сейчас падают.......
                        XXXIII
                    2. Вадим237 Сегодня, 19:13
                      Маск такой же затейник, как и Королёв когда то, начинали оба с табуретки.
                      Вадим237
                  2. avia1991 Сегодня, 18:46
                    Цитата: a.sirin
                    Ваш-наш Королев получил от немцев готовую ракету

                    ..Был у нас такой ученый - Аполлон Цимлянский. Это к вопросу об авторстве ФАУ. Ради интереса можете почитать вот здесь, например:
                    http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/i
                    storija-carskogo-sela-v-licah/cimljanskii-apollon
                    -arkadevich--1938.html#.Wnsdsh-hqko
                    - Моим учителем является русский инженер Цимлянский, которому я очень благодарен и признателен за полученные от него знания.
                    Вернер фон Браун
                    avia1991
                2. Вадим237 Сегодня, 14:20
                  У Маска первый земной автомобиль, выведенный на орбиту
                  Вадим237
                  1. XXXIII Сегодня, 14:31
                    Цитата: Вадим237
                    У Маска первый земной автомобиль, выведенный на орбиту
                    Достижение чего тут скажешь ...... laughing Осталось только макдональдс в космос отправить, пиар дороже денег.... yes
                    XXXIII
                    1. Вадим237 Сегодня, 14:52
                      Я бы на его месте такую отправил, вид более космический - и такой пиар принесёт намного больше денег чем простое выведение спутника.
                      Вадим237
                      1. XXXIII Сегодня, 17:36
                        Цитата: Вадим237
                        Я бы на его месте такую отправил, вид более космический - и такой пиар принесёт намного больше денег чем простое выведение спутника.
                        Каких денег, денег налогаплательщиков или богатенких буратино которые разделяют его мечты,хм. Пока я только вижу как он выкачивает деньги прикрываясь лабудой всякой, лучше б второй МКС построил, вот это было упрекам всем космическим странам....Его дела похоже на рекламу, а не на достижения, запустил машу в космос, даже тут фантазия хромает, запустил бы живого Кита и вернул обратно живым, стоя бы аплодировал....
                        XXXIII
                    2. Вадим237 Сегодня, 18:11
                      И плюс к этому - самая грузоподъёмная, уже серийная, ракета в мире.
                      Вадим237
                  2. Alex Nevs Сегодня, 14:36
                    наверно задолбался АКУУМУЛЯТОРЫ менять
                    Alex Nevs
                  3. Житель Урала Сегодня, 15:26
                    вот через 100 тыс лет инопланетяне будут гадать, разбирая по кускам, как сие изобретение должно было бы в космосе летать...
                    Житель Урала
                3. alex86 Сегодня, 19:29
                  Да только с тех пор прошло 60 лет - может, чем то другим начнем гордиться?
                  alex86
            3. yehat Сегодня, 12:57
              все, что Маск планирует про Марс - откровенный БРЕД!!!
              не хочу вдаваться в детали, но чтобы это стало более-менее реальным, науке СССР на пике своих возможностей и с полной мобилизацией нужно было бы еще работать лет 20, т.к. технологические недоработки и требования просто огромны. У Маска и близко нет таких возможностей. Поэтому программа марса - блеф и распил.
              Луна намного реальнее, но по целому ряду ключевых технологий Маск от нее даже дальше, чем программа Апполон много лет назад и нужна гигантская работа, чтобы реализовать что-то нормально.
              на данный момент у Маска нет технологий ни для лунной программы, ни для марса и нет обоснованного плана получения нужных технологий.
              все, что сделано пока - это повторение части старых (30-40 лет) наработок с использованием новейших достижений.
              Для тех, кто верит в Маска, как в какого-то гуру, я хочу попросить сделать 2 вещи -
              посмотрите номенклатуру проекта Буран. Просто посмотрите, СКОЛЬКО всего нужно.
              и второе - автомобили тесла - это тупо набор дешевых китайских элементов для пальчиковых батарей. Это суть всех проектов Маска. Весь его научный потенциал. Просто проверьте его решения.
              yehat
              1. Ronald Reagan Сегодня, 13:01
                Где вы, а где он? Вот-вот.... Не стоит завидовать и искать оправдания собственным неудачам. Нужно не соринку в чужом глазу искать, а бревно из собственного достать.
                Ronald Reagan
                1. yehat Сегодня, 13:07
                  Завидовать чему? Тому как человек умеет пудрить мозги? Я вас умоляю.
                  yehat
                  1. Ronald Reagan Сегодня, 13:17
                    А как еще можно объяснить Ваш выпад в сторону Маска? Что вам (выберете нужного человека или страну) мешало построить свои пэйпал, теслу, солар и спэйс?
                    Ronald Reagan
                    1. yehat Сегодня, 13:19
                      основа теслы - это китайские дешевые пальчиковые батарейки
                      и все проекты у Маска такие. Снаружи круто, внутри уныло.
                      yehat
                      1. Ronald Reagan Сегодня, 13:21
                        Что вам мешает поступить также? Почему не перевести тазы на дешевые пальчиковые батарейки?
                        Ronald Reagan
                      2. Topgun Сегодня, 13:37
                        айфон тоже такой был...
                        но вместо простой "звонилки" его трансформируют в персонального компютера-помошника и жизнь людей меняется смартфоны реально повлияли на человечество и будут дальше влеять и изменять становяь все более полезными персональными помошниками...
                        ракеты одноразовые и дорогущие, если многоразовость получится и выведение станет дешевым, кто знает какая деятельность человечества выстрелит? может будут просто готели на луне для "медового" месяца а может появятся новые виды промышлености с наноматериалами изготовленными в невесомости, время покажет...
                        Topgun
                    2. фигвам Сегодня, 14:33
                      Цитата: Ronald Reagan
                      А как еще можно объяснить Ваш выпад в сторону Маска? Что вам (выберете нужного человека или страну) мешало построить свои пэйпал, теслу, солар и спэйс?

                      Сказки это не для нас.
                      фигвам
                2. Монос Сегодня, 13:31
                  Цитата: Ronald Reagan
                  Где вы, а где он?

                  И где он? Управляет кампанией? Эко диво! smile Имеет деньги? Знаем и побогаче перцев. Что-то изобрёл? Три раза "Ха!".
                  Монос
                  1. фигвам Сегодня, 14:14
                    Цитата: Ronald Reagan
                    Что вам мешает поступить также? Почему не перевести тазы на дешевые пальчиковые батарейки?

                    Вы таки делаете нам смешно, на батарейках в -30С, а в салоне костёр разводить? Пусть дурят других.
                    Цитата: Topgun
                    айфон тоже такой был...но вместо простой "звонилки" его трансформируют в персонального компютера-помошника...

                    Айфон это устройство слежения, за вами, которое вы покупаете за свой счёт, а через год он умирает, ему даже не помогает замена аккумулятора, нужно покупать новый. Людей имеют по полной...
                    фигвам
                    1. ЗВО Сегодня, 19:57
                      Цитата: фигвам
                      Айфон это устройство слежения, за вами, которое вы покупаете за свой счёт, а через год он умирает, ему даже не помогает замена аккумулятора, нужно покупать новый. Людей имеют по полной...


                      Я так понимаю в вашей жизни никогда не было смартфонов и тем более айфона...

                      У моей жены Айфон 4Эс. Подарен ей на Новый Год в декабре 2011 года.
                      Работает до сих пор без малейшего изъяна.

                      Так что научитесь говорить только за то, знаете лично, а не повторять чушь идиотов...
                      ЗВО
                      1. фигвам Сегодня, 22:18
                        Цитата: ЗВО
                        Я так понимаю в вашей жизни никогда не было смартфонов и тем более айфона...

                        Конечно не было, айфон можете позволить себе только вы.
                        После недовольства людей, Apple официально признала что искусственно(с помощью обновления) замедляет работу телефонов, не уведомляя об этом, вынуждая покупать новые аккумуляторы. Всё это касается современных моделей, начиная с iPhone 6.
                        фигвам
              2. фигвам Сегодня, 13:12
                yehat

                Совершенно верно.
                Каждый сам выбирает быть пастухом или быть в стаде.
                фигвам
                1. yehat Сегодня, 13:17
                  Цитата: фигвам

                  Каждый сам выбирает быть пастухом или быть в стаде.

                  это крайне примитивное и распространенное представление об обществе, которое мешает повысить его эффективность. Достойное нового обучения потребителей.
                  yehat
              3. bk316 Сегодня, 13:16
                китайских элементов для пальчиковых батарей.

                Ну все таки не батарейки не АА а 18650.
                Хотя когда я увидел в разобранном состоянии аккумулятор теслы поржал.
                bk316
                1. фигвам Сегодня, 13:27
                  Цитата: bk316
                  китайских элементов для пальчиковых батарей.

                  Ну все таки не батарейки не АА а 18650.
                  Хотя когда я увидел в разобранном состоянии аккумулятор теслы поржал.

                  Аккумулятор тесла - это около 7 тысяч спаянных китайских батареек, а пипл хавает.
                  фигвам
                  1. bk316 Сегодня, 18:52
                    Аккумулятор тесла - это около 7 тысяч спаянных китайских батареек, а пипл хавает.

                    Я уже написал не батареек а аккумуляторов не пальчиковых (АА) а 18650
                    Вы имеете что-то возразить?
                    bk316
                  2. ЗВО Сегодня, 20:18
                    Цитата: фигвам

                    Аккумулятор тесла - это около 7 тысяч спаянных китайских батареек, а пипл хавает.


                    Да-да...
                    А автомобильное колесо это просто сажа + искуственный каучук.

                    Только вот плодом одних голов и рук будет - Michelin Pilot Sport Pax System.
                    А у других голов и рук, что бы они не творили так и будет получаться Кама 217...

                    Смотрите на готовое изделие. А не на компоненты.
                    И учитесь, учитесь думать головой.
                    ЗВО
                    1. bk316 Сегодня, 21:33
                      Смотрите на готовое изделие. А не на компоненты.

                      В этом "изделии" аккумулятор самая важная, самая дорогая и самая НЕТЕХНОЛОГИЧНАЯ часть.
                      Причем весьма опасная. Возьмите 18650, зарядите, потом перерубите пополам и суньте в стакан с водой. Дома только этого делать не надо. Ну я уж не говорю, что емкость конкретно этих аккумуляторов при -15 градусах падает где-то на 30 %
                      В общем тут проглядывается не инженерный гений, а развод талантливым пиаром. В общем аналогично айфонам, но ведь никто не называет джобса инженерным гением. Гениальный пиарщик и великий маркетолог - да, инженер - нет.
                      bk316
              4. XXXIII Сегодня, 13:56
                Цитата: yehat
                все, что Маск планирует про Марс - откровенный БРЕД!!!

                Чай очень крепкий варит себе, огнеметы против зомби там придумывает всякие, вообщем прет парня не подетски... laughing
                XXXIII
              5. Korax71 Сегодня, 14:47
                Вот балабол laughing то-то и видно в России прям один за другим машины на пальчиковых батарейках.у маска куча патентов только по одному этому узлу,не говоря про электродвигатели.п о поводу китайских батареек больше читайте карманов и кивайте головой.батареи для теслы делает,внимание,панасоник и исключительно на своем предприятии в ЯПОНИИ!!!!!А сейчас они совместно налаживают выпуск в Америке на Gigafactory.к которая к 20 году на полную мощность выйдет.зависть-плохое чувство.а если еще никто не летал на Марс,то это не значит,что невозможно.жизнь покажет.в начале века полет в космос считали утопией.
                Korax71
            4. _Ugene_ Сегодня, 13:41
              ну про Марс это ооочень далёкая перспектива, что делать с космической радиацией не придумано и пока-что намеков даже нет, пока на другие планеты только роботов можно отправлять
              _Ugene_
            5. электроОлег Сегодня, 20:32
              Так когда там повстанцы уже в натуре запустят генератор атмосферы? А то бывший губернатор калифорнии заждался. http://i31.fastpic.ru/big/2012/0409/0c/b97
              f463d45c443775f6aa477dbae240c.jpg
              электроОлег
          2. Монос Сегодня, 14:12
            Цитата: voyaka uh
            Часть аудитории - поклонники покойного Михаила Задорнова.

            Ну вы то куда лезете? Или может огласите достижения Израиля в освоении космоса? laughing
            Монос
        2. maxim947 Сегодня, 12:28
          Идеализм вещь индивидуальная))))
          Если Маск и дальше будет бабло сосать на свои убыточные проекты, может тогда и придумает что нибудь значимое. А так, скоро кому то надоест ремонтировать платформу и терять бабло на дополнительные ступени... и демпинг закончится.
          А так, новость хорошая))
          maxim947
        3. colonel Сегодня, 12:33
          Цитата: Sefevi
          поистине знаменательное событие- запуск тяжелой ракеты с символическим грузом- показателем инженерного гения и человеческой целеустремлённости

          Знаменательное событие - это когда первый в космосе, первый на Луне (may be), первый на Марсе. Пока мы видим картинку, повествующую о почти удачном испытании. Когда Ололоша привезет живого астронавта хотя бы на МКС, можно будет говорить о "знаменательном событии".
          colonel
          1. Вадим237 Сегодня, 14:23
            Испытание удачное - ракета свою функцию выполнила.
            Вадим237
        4. фигвам Сегодня, 12:34
          А кто нибудь в живую видел старт и посадку фалькона? НЕТ! Насколько я помню на старте шатлов присутствовало много людей, так сказать живых свидетелей которые снимали своё фото и видео. Теперь этого нет, трансляция идёт только с экрана, позволено смотреть только официальное видео, другого не существует. Потому что фейк.
          фигвам
          1. yehat Сегодня, 13:12
            да нет, видео не фейк. Обман только в декларации возможностей и надежности.
            Я видел видос успешного запуска и возврата ускорителя. Круто! Шикарно! Но ничего нового или особо удачного - я до сих пор уверен, что надежный возврат ускорителей возможен только с большой долей применения пассивных устройств (вроде парашюта или крыла), а не на реактивных двигателях.
            yehat
          2. Topgun Сегодня, 13:45
            https://www.youtube.com/watch?v=VUFwR364Hq8
            Topgun
          3. Botanikas Сегодня, 19:50
            я видел, больше всего поразил звук....
            Botanikas
          4. BlackMokona Сегодня, 20:31
            Огромная толпа видела, продавали билеты, есть куча снимков с разных точек
            BlackMokona
          5. alex86 Сегодня, 21:38
            Больше половины населения страны Москву не видело. Вывод: Москва - фейк.
            alex86
        5. Монос Сегодня, 13:07
          Цитата: Sefevi
          Автор "не заметил" это поистине знаменательное событие- запуск тяжелой ракеты с символическим грузом

          Должен вас разочаровать: тяжёлые и сверхтяжёлые ракеты-носители запускались уже не раз, начиная с 60-х годов, и нами и сша, и европой, и даже китаем. smile А груз... Запуск экспериментальный, так почему бы вместо бетонного блока не засунуть машинку? Пиар для привлечения денег, ничего более. smile Можете пока попридержать свои восторги.
          Монос
          1. yehat Сегодня, 13:51
            почему бы вместо бетонного блока не засунуть машинку?

            когда видишь такую расточительность, опыт подсказывает, что где-то тебя пытаются нае..ть
            yehat
            1. alex86 Сегодня, 21:40
              Цитата: yehat
              где-то тебя пытаются нае..ть

              Именно это я и подумал, когда мне пенсию назначили 7500.
              alex86
            2. voyaka uh Сегодня, 23:22
              Унылым неудачникам всегда кажется, что их где-то нае...ют. yes
              voyaka uh
        6. sir_obs Сегодня, 13:16
          " это поистине знаменательное событие- запуск


          Вот если бы это был наш блок, вот тогда бы вообще тут и везде, либеральная публика все дерьмом бы задила. Так, что не надо про патриотов. И чем оно настолько знаменательное, что, тяжелых ракет раньше не запускали?
          А , ну да. Чертежи-то сатурнов все потеряны, неодиданно, поэтому само соьой знаменательное..
          sir_obs
        7. РУСС Сегодня, 14:02
          Цитата: Sefevi
          И почему заголовок такой? Автор "не заметил"

          Ну надо же хоть как-то успех обос...ть.
          РУСС
      2. Topotun Сегодня, 12:33
        Потому что спорткар не требует ни системы жизнеобеспечения, ни особых требований к точности вывода на орбиту как для ИСЗ, ничего особенного не требует....
        Topotun
        1. Грица Сегодня, 12:57
          Манекену не нужно дышать, испражняться и что то жевать.
          Грица
      3. Dreamboat Сегодня, 23:00
        "Потому что может".
        И что он может? Уронить ракету на платформу или херакнуть автомобилем в сторону солнца?
        Распиаренный проект по возврату первых ступеней который год фуфлит на месте. Вернулась только половина, а повторно из них взлетело 2 штуки (если и это не рекламное фуфло)...
        Вот теперь слепили тяжелую ракету и бросили никчемный груз в космос, года для 70ого это был бы прорыв. Вот тока опять ступень не вернулась.... печалька!
        Но десятку истериков это ни по чем, можно опять завопить про отставание Роскосмоса, непонятно в чем только?
        Видимо в никчемных или неудачных пусках, по ним Илон пока лидер!
        Dreamboat
    2. фигвам Сегодня, 11:54
      Цитата: 210окв
      У богатых свои игрушки.?.В космос спорткар...Зачем?

      Не показан момент отстыковки и вывода автомобиля в космос. Просто хорошая компьютерная графика и хромакей, все должны в это просто верить.
      фигвам
      1. karish Сегодня, 12:02
        молодец маск, он это сделал как и говорил.
        Можно только поздравить с таким грандиозным достижением.
        karish
        1. Дормидонт Сегодня, 12:06
          очередная вундервафля
          Дормидонт
          1. karish Сегодня, 12:19
            Цитата: Дормидонт
            очередная вундервафля

            зависть - смертельный грех wink
            karish
        2. yehat Сегодня, 14:57
          пока что Королев в 1968 году достиг большего.
          поздравим Маска с тем, что он не дотянулся до достижений полувековой давности?
          yehat
      2. Starover_Z Сегодня, 12:14
        Цитата: фигвам
        Цитата: 210окв
        У богатых свои игрушки.?.В космос спорткар...Зачем?

        Не показан момент отстыковки и вывода автомобиля в космос. Просто хорошая компьютерная графика и хромакей, все должны в это просто верить.

        Мало в космосе мусора ! Уже ненужные "вёдра" выбрасывают на орбиты ! Понадеемся, что когда нибудь этот автомобиль встретится с очередной ракетой Маска !
        Starover_Z
        1. Wedmak Сегодня, 12:20
          Понадеемся, что когда нибудь этот автомобиль встретится с очередной ракетой Маска !

          Не встретиться, написано же что орбита гиперболическая. Лететь будет далеко, долго, и возможно мы его больше никогда не увидим.
          Wedmak
          1. Xaron-A Сегодня, 12:41
            Так гиперболичнская орбита или гелиоцентрическая?
            Xaron-A
            1. Wedmak Сегодня, 13:50
              Ну.. за что купил, за то и продал. Конечно, большой вопрос какая именно гиперболическая... по идее, это не замкнутая кривая. Но движков, как я понял там нет, и скорость не слишком большая, следовательно, рано или поздно это авто притянет Солнце и получиться долгопериодическая орбита.
              Wedmak
          2. Грица Сегодня, 12:59
            Лететь будет далеко, долго, и возможно мы его больше никогда не увидим.
            Вот именно на это как раз и весь расчет. Видели его только когда в ракету-носитель запихивали. Остальное - фотки и воспоминания.
            Грица
            1. Wedmak Сегодня, 13:55
              Да и фиг с ним, пусть летит. Скорее всего его развернет у ближайшего массивного тела и останутся от авто рожки да ножки.
              Но вот ракета все же впечатлила. Стало быть грузовой вариант у них на подходе и это серьезный соперник Протону и Ангаре.
              Wedmak
              1. Донской Сегодня, 18:27
                Цитата: Wedmak
                Но вот ракета все же впечатлила. Стало быть грузовой вариант у них на подходе и это серьезный соперник Протону и Ангаре.

                Не смешите ботинки Илона Маска, какие же это соперники - так, дрыщи рядом с атлетом lol
                Донской
          3. Васян1971 Сегодня, 13:02
            Цитата: Wedmak
            написано же что орбита гиперболическая

            Там ещё написано: "согласно задумке главы SpaceX".
            Васян1971
      3. BlackMokona Сегодня, 12:29
        Он не отстыковывался от второй ступени, процесс сброса обтекателя показали
        BlackMokona
      4. brr1 Сегодня, 12:47
        Она своим ходом доехала, там же водитель. Надо подтверждение запросить у ВКС
        brr1
      5. alex86 Сегодня, 21:42
        Еще проще предположить, что фигвам - это бот. Они, говорят, уже очень адекватно комментируют.
        alex86
    3. donavi49 Сегодня, 11:55
      Это первый запуск. Там снимают телеметрию, данные и прочее. Раньше везли просто балласт. Маск совместил небольшой Пиар и отправил свою машину.

      В любом случае - полезной нагрузки на первый запуск не ставят, ибо вероятность аварии высока, плюс сам запуск должен отработать по максимуму на телеметрию и отказы. То есть особая полетная программа, которая несовместима с полезной нагрузкой.
      donavi49
      1. slontusid Сегодня, 12:22
        Полезную нагрузку ставят не всегда, но зато всегда ставят габаритно-массовый макет, примерно соответствующий массе будущей ПН.
        Назвать родстер массой 2 тонны габаритно-массовым макетом ПН массой в 63,8 тонны невозможно.
        Да и сама агрессивно рекламируемая цифра 63,8 ПН на НОО , является бредом - не будет такого у ФХ никогда в текущей конфигурации.
        slontusid
        1. BlackMokona Сегодня, 12:30
          63,8 тонн без посадок, и на низкую орбиту, а запустили Родстер в далекий космос и с посадками
          BlackMokona
          1. Dreamboat Сегодня, 23:07
            Т.е. 63 тонны поставить можно, но взлетит на пол метра и еьнется? laughing
            Илон знатный враль, пол Ютьюба занято липовыми видео про его машины, вот тока покупателям потом говорят, это же были эксперементальные образцы, а ваше и ездит то с трудом....
            Dreamboat
            1. BlackMokona Сегодня, 23:14
              1.Взлетит на круговую орбиту.
              2.Наоборот жалуются, что он занизил скорость в характеристиках.
              BlackMokona
    4. влад66 Сегодня, 12:11
      Да и хрен с ним,да и тьфу на него. yes
      влад66
    5. Lone gunman Сегодня, 12:44
      Браво Илон Маск - енто по голливудски, утёр нос чинушам от Роскосмоса и Рогозину в том числе...а то что, что-то не приземлилось или не приводнилось - это да досада не больше, но Тесла с манекеном в космосе! Переход на новый технологический уровень на планете начнётся-начался с таких как Илон Маск, Рогозин со своей улыбкой будет дальше и выше толкать своего бездарного сынка не обращая внимание на всё и всех, у него всё хорошо, а на успехи Маска он может сказать одно - недорозумение...но в ближайшем будушем... лет через 50 Россия будет ...
      Lone gunman
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:20
        можно всяко хихикать,но Частник-работает.
        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 14:08
          и да..".провал" Маска...смотрим...[media=http://www.yapfiles.ru/s
          how/1857819/5be587ff5e4b46da80d264671615c799.mp4.
          html]
          андрей юрьевич
      2. Dreamboat Сегодня, 23:12
        Вам, бездарям, только на Рогозина нападать. Он сделал то, что в 90е и не снилось.
        А если такой умный, что же не станешь частников от космоса, создавай свою фирму, строй ракету, космодром.... Или умом не вышел? Или диван к ж прирос?
        Dreamboat
    6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:39
      Реклама плохо продающейся машины )))
      Ratmir_Ryazan
  2. slontusid Сегодня, 11:50
    Falcon-9 Heave в варианте Demo Flight по своим энергетическим возможностям примерно равен обычному Falcon-9 в одноразовом варианте.
    Цифры взяты из трансляции Falcon Heavy Demo

    Отделение боковых блоков: T+02:49 скорость-6867 км/ч высота-60 км
    Отделение центрального блока: T+03:11 скорость-9502 км/ч высота-90 км
    Отключение двигателей верхней ступени после 1-ого импульса: T+08:35 скорость-26602 км/ч высота-179 км

    Сравним с Intelsat-35e

    Отделение 1-ой ступени: T+02:49 скорость-9470 км/c высота-74 км
    Отключение двигателей верхней ступени после 1-ого импульса: T+08:40 скорость-26856 км/ч высота-164 км

    Обратим вниманием что в момент отделения центрального блока скорость практически такая же как у обычного Фалькона-9 в одноразовом варианте. Только высота на 16 км больше. Что даёт где-то 3-5% к энергетике.

    Отсюда вывод: Falcon-9 Heave в варианте Demo Flight по своим энергетическим возможностям всего на 3-5% превосходит обычный Falcon-9 в одноразовом варианте.
    И по своим возможность, он слабее Atlas V 511, не говоря уже о Delta IV Heavy.
    slontusid
    1. Muvka Сегодня, 11:51
      Цифры по забрасываемому весу не такие, о каких мечтали?
      Muvka
      1. voyaka uh Сегодня, 12:07
        Запуск стоит 100 млн. долларов - в 4 раза меньше, чем у Дельты.
        У Маска: 17 тонн к Марсу, 64 тонны на низкую орбиту.
        voyaka uh
        1. Muvka Сегодня, 12:11
          Но человек выше пишет, что эффективность не намного выше, чем у обычного фалькона.
          Muvka
          1. iwind Сегодня, 12:20
            Цитата: Muvka
            Но человек выше пишет, что эффективность не намного выше, чем у обычного фалькона.

            Человек сравнивае круглое и горячея .

            Во первых это тестовый запуск
            А во вторых одно вывести спутник на ГПО И совсем другое это за орбиту Марса это уже вторая космическая скорость.
            iwind
            1. Muvka Сегодня, 12:23
              Вообще-то сравнение всегда идет при одинаковых условиях. Стыдно в сознательном возрасте этого не знать.
              Muvka
              1. iwind Сегодня, 12:27
                Цитата: Muvka
                Вообще-то сравнение всегда идет при одинаковых условиях. Стыдно в сознательном возрасте этого не знать.

                И где они ?
                Тут тестовый пуск и обычный.
                это уже не равные условия, зачем их сравнивать ?
                От чем я и написал.
                И разные орбиты
                iwind
        2. Aqr009 Сегодня, 12:29
          Я вот, тоже, никак не могу понять, как Falcon, который практически равен по габаритам Зениту, может, в пакете всего из трёх блоков, поднимать 64 тонны? На Зените стоит мощнейший на Земле двигатель РД-170, но столько он бы не поднял в связке из трёх блоков! request
          Aqr009
          1. BlackMokona Сегодня, 20:35
            Ну,а там 9 двигателей. Количество тоже значит
            BlackMokona
        3. slontusid Сегодня, 12:38
          Цитата: voyaka uh
          Запуск стоит 100 млн. долларов - в 4 раза меньше, чем у Дельты.

          Не стоит 100 млн$ , а рекламируется, что когда нибудь, когда все будет на потоке планируется стоимость 100 млн$..
          Поражает что такой технически грамотный и бывалый человек, как вы, попадается на такую дешевую пиарную манипуляцию.
          Что уж говорить о простых обывателях.( это не бросает тень на обывателей, я их уважаю - просто констатирую факт).
          slontusid
          1. voyaka uh Сегодня, 12:55
            Почему не может быть 100 млн?
            Если все три первые ступени б/у, то есть все 27 двигателей - не новые,
            то получается огромная экономия. Ведь это до 70% стоимости всей ракеты.
            voyaka uh
            1. slontusid Сегодня, 13:21
              Маск ни разу не представил отчеты по себестоимости запуска.
              Это его право хранить коммерческую тайну , а у нас есть право поднимать на смех его заявления об экономии от "многоразовости".
              То что многоразовость в космических РН это бред - слишком большая тема, для освещения в комменте.
              ...
              "Идеальный гоночный автомобиль должен прийти к финишу первым и развалиться на части" - Ф.Порше.
              И действительно - в " формуле 1" идут постоянные эпические битвы команд производителей болидов с организаторами гонок, за право быть "одноразовыми"...а им все время палки в колеса нудные организаторы " мотор должен использоваться в 2х гонках минимум" и тд.
              А нагрузки и требования к массовому совершенству в ракетах носителях куда больше , чем в авто-гонках
              slontusid
              1. voyaka uh Сегодня, 13:53
                "многоразовость в космических РН это бред"////

                И это - уровень Вашей аргументации?
                Порше и авто-гонки? Я разочарован... sad
                "Идеальный грузовой автомобиль должен привести груз заказчику и развалиться
                на части" - так по-Вашему.
                Или: "Идеальный авиалайнер должен перевезти пассажиров и отправиться на свалку"
                С какой стати?

                Роскосмос тоже лихорадочно (и с опозданием) ухватился за этот "бред".
                voyaka uh
                1. slontusid Сегодня, 14:00
                  Роскосмос сборище ворюг и бюрократов.
                  Ссылаться на его высеры - позорище и днище
                  slontusid
                  1. Донской Сегодня, 18:34
                    Единственный ваш комментарий, доказывающий, что вы пока еще в своем уме hi . Все остальные похожи на бред пациента психиатрической больницы, орущего что земля на самом деле квадратная и все нам врут lol
                    Донской
                2. slontusid Сегодня, 14:38
                  Цитата: voyaka uh
                  И это - уровень Вашей аргументации?
                  Порше и авто-гонки? Я разочарован...
                  "Идеальный грузовой автомобиль должен привести груз заказчику и развалиться
                  на части" - так по-Вашему.

                  ключевой момент в моей аналогии гоночного автомобиля и РН
                  Цитата: slontusid
                  А нагрузки и требования к массовому совершенству в ракетах носителях куда больше , чем в авто-гонках

                  Поэтому ваши "прыжки в сторону" с грузовым автомобилем это попытка дешевой демагогией скрыть вашу неграмотность в космонавтике , а так же то что вы даже не пытаетесь понять точку зрения оппонента, даже когда он максимально просто и логически обоснованно изложил вам ее.
                  slontusid
                  1. slontusid Сегодня, 15:02
                    попробую максимально просто изложить для невнимательных путаников правомочность аналогии РН с гоночным авто:
                    1.нагрузки и требования к массовому совершенству в ракетах носителях куда больше , чем в авто-гонках Ф1
                    2.нагрузки и требования к массовому совершенству в авто-гонках Ф1 куда больше , чем в гражданских автомобилях и самолетах.
                    3. Чтобы больше соответствовать нагрузкам и требованиям к массовому совершенству в гонках Ф1 конструкторы пытаются сделать "болид" максимально одноразовым о чем и гласит цитата :
                    "Идеальный гоночный автомобиль должен прийти к финишу первым и развалиться на части" - Ф.Порше
                    4. Из пунктов 1 и 3 следует что конструкторы РН должны стремиться к одноразовости .своих изделий.
                    slontusid
                    1. voyaka uh Сегодня, 15:23
                      Неправильно, увы. Космос - это не гонка, а обычный бизнес.
                      Коммерческое обеспечение работы интернета /мобильной связи.
                      Поэтому гос. компании и вылетают из отрасли одна за другой.
                      Только частники останутся рулить. Коммерческая ракета должна быть
                      столь же многоразовой и надежной, как лайнер Боинга.
                      Дальний космос ПОКА остается для науки. В перспективе
                      тоже превратится в обычный бизнес с перевозкой пассажиров и грузов.
                      (Если Вы уж так любите автогонки, то полезно знать, что качество
                      сборки народной и массовой Тойоты-Короллы выше, чем автомобилей Формулы-1. К ракетам это будет относиться в полной степени.)
                      voyaka uh
                      1. Dreamboat Сегодня, 23:23
                        Интересно, и много вы знаете космических пассажиров? Особенно перевезенных И.М.?
                        Или вы уже грузовые перевозки в космосе освоили?
                        Пока есть несколько странных "частных" компаний, борющихся за гос. контракты и ведущих сомнительную бухгалтерию. Думаю нам предстоит узнать еще много интересного о них, но позже!
                        Dreamboat
                3. XXXIII Сегодня, 14:54
                  "Идеальный гоночный автомобиль должен прийти к финишу первым и развалиться на части" - Ф.Порше. Тонкий немецкий троллинг своих конкурентов.... yes
                  Порше не всегда был первым, но делал быстрые машины и они не ломались на финише...... feel
                  «Все началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам.»
                  ―Фердинанд Порше
                  XXXIII
            2. Aqr009 Сегодня, 13:27
              ... Если все три первые ступени б/у, то есть все 27 двигателей - не новые,
              то получается огромная экономия...

              Falcon - кислород-керосиновая ракета, значит, после каждого запуска нужно двигатели освобождать от нагара (а их, на минутку, 27!). Предельный ресурс двигателей - не более 5 циклов, и то, некоторые элементы необходимо заменять после каждого.
              Вот когда Маск переведёт свою ракету на метан, тогда да. Нагар можно будет удалять нагревом, а пока тока ватка со спиртом wink
              Aqr009
              1. a.sirin Сегодня, 14:16
                Одна из приземлившихся ступеней летала 7 раз, вторая 8
                a.sirin
                1. Muvka Сегодня, 14:43
                  Цитата: a.sirin
                  Одна из приземлившихся ступеней летала 7 раз, вторая 8

                  Можно ссылку?
                  Muvka
                  1. Dreamboat Сегодня, 23:25
                    Как обычно, одна бабушка у подъезда сказала....
                    Dreamboat
        4. Vlad.by Сегодня, 14:24
          Таки я удивлен, что Маск не декларировал 50 млн. Ему все-равно. Правда никто бы не поверил, а при 100 млн. еще есть прослойка, которая примет цифирь на ура.
          Даже те контракты которые заключены Маском еще не показатель - для завоевания рынка можно некоторое время демпинговать. Поглядим на итог - стоимость выведения кг. "живого веса". Если, конечно это случится.
          Vlad.by
        5. Dreamboat Сегодня, 23:15
          "Запуск стоит 100 млн. долларов - в 4 раза меньше, чем у Дельты."
          А это кто вам сказал? Рекламный буклет?
          Какой ви таки наивный.....
          Dreamboat
    2. Topgun Сегодня, 12:11
      копипастите комменты с НК? :)) главное во всем этом комменте - Demo Flight
      Topgun
      1. slontusid Сегодня, 12:34
        Demo Flight ракеты Энергия вывел «Полюс» (Скиф-ДМ, изделие 17Ф19ДМ) массой 77 тонн, что почти соответствует заявленной максимальной ПН .
        .Через 30 лет запускается 2 тонный родстер(+остаток топлива для довывода на гелиоцентрическую орбиту) ракетой с агрессивно рекламируемой ПН в 64 тонны, и всем дистрофичность объясняется демофлайтом.(ну и необходимой только для пиара "многоразовостью")
        slontusid
        1. slontusid Сегодня, 12:55
          Цитата: slontusid
          Demo Flight ракеты Энергия вывел «Полюс» (Скиф-ДМ, изделие 17Ф19ДМ) массой 77 тонн, что почти соответствует заявленной максимальной ПН

          через год Энергия вывела Буран массой 105 тонн, что соответствует её заявленной максимальной ПН.
          Я уверен что ФХ никогда, не то что через год, не будет выводить ПН 63 тонны на НОО.
          Интересный факт,который мало кто знает :
          Ф9 ни разу не выводила на НОО полезную нагрузку ПН ,массой большей 10,5 тонны.
          slontusid
          1. Topgun Сегодня, 13:16
            где им взять максимальную полезную нагрузку?:))
            Буран делали в связке с Енергией, а спутники делают с хоть и с оглядкой на РН но все же там есть "серийные платформы", стандарты и тд...
            Topgun
          2. voyaka uh Сегодня, 14:01
            Интересный факт, который знают многие. Но напомню.
            Фалкон-9 захватила 2/3 коммерческих запусков в мире.
            А основана фирма всего 16 лет назад.
            Скоро и Роскоснос, и Ариан останутся только на гос. и военных
            заказах и будут "сосать лапу" на грани банкротства , раздумывая
            про "бред" многоразовых ракет.
            voyaka uh
          3. Вадим237 Сегодня, 14:29
            "Я уверен что ФХ никогда, не то что через год, не будет выводить ПН 63 тонны на НОО" - Если послезавтра, вдруг, у Пентагона не появится идея о размещении систем ПРО на орбите.
            Вадим237
            1. slontusid Сегодня, 15:34
              Цитата: Вадим237
              "Я уверен что ФХ никогда, не то что через год, не будет выводить ПН 63 тонны на НОО" - Если послезавтра, вдруг, у Пентагона не появится идея о размещении систем ПРО на орбите.

              Будет другая, но уже правильная одноразовая ракета.
              slontusid
              1. Вадим237 Сегодня, 18:08
                Это какая - SLS за 500 миллионов? С той которою сейчас испытали можно будет и экспедицию на Марс отправить, с помощью нескольких запусков - 4- 5, для сборки корабля на НОО.
                Вадим237
        2. Topgun Сегодня, 13:11
          ну так боковушки вернулись на старт, а вот если все ступени будут работать по максимуму (одноразовый вариант)?
          к тому же это тестовый полет, потом уверен они оптимизируют по топливу схему и для многоразового применения и выводить будет больше...
          для меня первая посадка первой ступени была на порядок значительнее (такая себе революция) чем сейчас первый пуск ФХ, и этот "хайп" я не так воспринимаю восторженно - ребята просто делают работу и продвигаются шаг за шагом в перед.
          удачи им в работе!
          Topgun
          1. slontusid Сегодня, 14:26
            Цитата: Topgun
            для меня первая посадка первой ступени была на порядок значительнее (такая себе революция)

            "многоразовость" это и есть главный "хайп" который держится только на сокрытии Маском расклада себестоимости запуска РН и на обывателях с их житейским опытом (как же так ?машины и самолеты многоразовые? а ракеты одноразовые? О, а вот гуру и гений который это исправил !!!)
            slontusid
            1. slontusid Сегодня, 15:18
              Цитата: slontusid
              "многоразовость" это и есть главный "хайп" который держится только на сокрытии Маском расклада себестоимости запуска РН и на обывателях с их житейским опытом (как же так ?машины и самолеты многоразовые? а ракеты одноразовые? О, а вот гуру и гений который это исправил !!!)

              позволю себе самоцитату из другой ветки текущего обсуждения:
              ----------------
              правомочность аналогии РН с гоночным авто:
              1.нагрузки и требования к массовому совершенству в ракетах носителях куда больше , чем в авто-гонках Ф1
              2.нагрузки и требования к массовому совершенству в авто-гонках Ф1 куда больше , чем в гражданских автомобилях и самолетах.
              3. Чтобы больше соответствовать нагрузкам и требованиям к массовому совершенству в гонках Ф1 конструкторы пытаются сделать "болид" максимально одноразовым о чем и гласит цитата :
              "Идеальный гоночный автомобиль должен прийти к финишу первым и развалиться на части" - Ф.Порше
              4. Из пунктов 1 и 3 следует что конструкторы РН должны стремиться к одноразовости .своих изделий.
              ------------------
              Так же весь исторический опыт космонавтики показывает, что попытки внедрить, навязанную житейским опытом , "многоразовость" РН заканчивались в лучшем случае ничем,
              а в худшем случае -конструктивно и экономически ущербным шаттлом, приведшему ,помимо диких финансовых растрат, к многочисленным человеческим жертвам , произошедших из за связанных с "многоразовостью" конструктивных компромиссов.
              slontusid
              1. Topgun Сегодня, 16:05
                болиды формулы 1 соревнуются на время, смысл их существования прийти первым не важно сколько это будет стоить.
                та же концепция вполне подходит для военных ракет есть ограничения например подводная лодка там, нужно вписаться в размер и при этом размере закидать врагу максимум "плюшек" и тогда мы тоже делаем масово совершенную одноразовою ракету с максимально совершенными двигателями (очень дорогими но это не важно), топливо может быть ядом ид но нам важен размер и максимально закинуть плюшек - мы все терпим
                когда речь заходит про гражданские ракеты то компаниям которые запускают спутники насрать насколько у вас совершенная ракета им важна надежность и цена запуска, еще раз ЦЕНА...
                у Маска дешево он запускает - точка
                Topgun
                1. slontusid Сегодня, 16:13
                  Цитата: Topgun
                  болиды формулы 1 соревнуются на время, смысл их существования прийти первым не важно сколько это будет стоить.

                  Здесь влияние имеет ТОЛЬКО : "нагрузки и требования к массовому совершенству в ракетах носителях куда больше , чем в авто-гонках Ф1" ,..
                  а не то ради чего это делается, что бы прийти первым или вывести объект на орбиту..
                  И уменьшить эти нагрузки и требования к массовому совершенству для РН на текущем химическом топливе - в принципе невозможно..
                  slontusid
                  1. Topgun Сегодня, 16:18
                    кто сказал что ракета должна быть совершенной?
                    чем она совершеннее тем она дороже :))
                    а теперь гляньте на РН Союз :)) она совершенна? или все же она не дорогая и надежная? что обеспечивает ей успех? - цена и надежность а не совершенство :))
                    Topgun
                    1. slontusid Сегодня, 16:38
                      Цитата: Topgun
                      кто сказал что ракета должна быть совершенной?
                      чем она совершеннее тем она дороже :))

                      где вы видели у меня упоминание "совершенной ракеты" ?
                      Предположить что вы выдернули из "требования к массовому совершенству" слово совершенство , прикрепили его к слову "ракета", получили термин "совершенная ракета" и тут же приписав его мне начали оппонировать мне же , да еще и с искрометным юмором, как то не хочется - слишком уж сильно придется разочаровываться в читателя топвора.
                      Так что , просьба - объясните к чему Вы написали пассаж про "совершенную ракету".
                      slontusid
                  2. slontusid Сегодня, 16:22
                    Цитата: slontusid
                    И уменьшить эти нагрузки и требования к массовому совершенству для РН на текущем химическом топливе - в принципе невозможно..

                    В конце 60х были иллюзии что проблему можно решить ПОЛНЫМ переходом на водородное топливо, и снизив требования к массовому совершенству(то есть грубо говоря упрочнив и утяжелив конструкцию) за счет высокой энергетики водородного топлива, можно где-то зацепиться за "многоразовость".
                    Но практика показала что недостатки водорода(крайне низкая плотность, крайне высокая проницаемость,крайне низкая температура сжижения) нивелируют приемущества водорода по энергетике.
                    Ярчайший пример - шаттл - прощедший путь от красивого и эффективного проекта конца 60х полностью на водороде, к уб
                    лю дочному крайне дорогому и опасному для людей плоду компромиссов, сохранившему звание "многоразового" только для предотвращения имиджевых потерь.
                    slontusid
              2. Topgun Сегодня, 16:12
                а теперь поговорим про цену
                машина за 60млн (а если вспомнить Сатурн...) баксов - одноразовая - в голове не укладывается, думаю Маска как бизнесмена это задело...
                есть 2 пути решения
                1 клепать ракеты как авто на автоматизированных заводах (печатать на 3д принтере как ракету Електрон)
                2 делать их дороже но многоразовыми...
                в любом случае 60млн баксов это повод для действия и люди работают...
                Topgun
  3. Стабилиози Сегодня, 11:50
    ...ммм имени илоны маски
    Стабилиози
  4. Диванный Хенераль Сегодня, 11:52
    а священника уже нашли, который святой водой брызгал?
    Или ответственность на себя идиш (бяка в РФ) взяли?
    Диванный Хенераль
    1. donavi49 Сегодня, 11:57
      Ну это абсолютно нормально. Ракета фактически выполнила программу - сломалась лишь та часть, которая впервые летела. Ступени тоже далеко не с первого раза садились у Маска если что. Я уже молчу о том, что у других они разбиваются и это норма.

      Два бустера - сели штатно.
      Центральный блок разбился - сейчас выясняют почему.

      Главный вопрос, как с телеметрией. Маск переживал насчет уровня вибраций на такой связке. Если он вложились в допуски по коммерческой нагрузки - то полет однозначно успешен. Если нет - то есть проблемы.
      donavi49
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    разбился при посадке
    Мне кажется, что вот сегодня любителей покритиковать российский ракетный комплекс если не убавится, то хоть немного сократится. А кто поверит в это
    «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде»
    rotmistr60
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:55
      с чего бы вдруг?
      Или думаете, что неудача соседа дает право обкакаться самим? опять смотрим на то, "а как у них"?
      По мне, лично, пусть у них хоть все подряд валится - мне главное. что бы НАШЕ летало, плавало, свистело, строгало и т.д....
      Диванный Хенераль
      1. BerBer Сегодня, 11:59
        Согласен. Своё пусть работает. Надо ориентироваться на хорошее и радоваться, не неудачам конкурентов, а своим успехам. Тогда, майдана у нас не будет никогда.
        BerBer
      2. Туз Бубен Сегодня, 13:08
        НАШЕ ВСЁ итак плавает,ныряет,летает,на комбайнах рассекает, на Ладах-Калинах,горных лыжах,лошадях и т.д и т.п...да и свистит немеряно...ну а уж как бабло с народа виолончелями строгает..!!!
        Так какого рожна Вам ещё не хватает ?
        Туз Бубен
    2. donavi49 Сегодня, 11:59
      Ну так есть же видео о фото ХД. laughing

      Центральная разбилась - выясняют почему. С учетом того, что центральная в первый раз летела, это норма.
      donavi49
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:44
        центральная в первый раз летела, это норма.
        Странно. Когда касается запада это норма, но как только России, то" просахатили, разворовали, ни чего не можем". Так как это понимать?
        rotmistr60
        1. -ш- Сегодня, 13:02
          это как у недалёких родителей - "посмотри, твои друзья хорошо учатся а ты нет, почему ты не такой же", но если с друзьями собрался куда то когда тебя не пускают то - "все с крыши прыгнут и ты прыгнешь?"...так что у наших людей это что то вроде двойных стандартов
          -ш-
    3. voyaka uh Сегодня, 12:02
      Именно синхронную - секунда в секунду приземлились одновременно недалеко
      друг от друга. Каждый в центр своего посадочного круга. good
      Советую вам посмотреть видео запуска тяжелой ракеты.
      voyaka uh
    4. Rokiii Сегодня, 12:14
      так ракету же удачно запустили,и не абы какую,в чем проблема:?
      а Роскосмос вообще умеет сажать разгонный блок?)

      p/s заголовок конечно улыбнул,прям бальзам на душу ура-патриотам,но потом прочитаешь саму статью и уже не так весело на душе))
      Rokiii
      1. Грица Сегодня, 13:09
        а Роскосмос вообще умеет сажать разгонный блок?
        Роскосмос сделает круглые глаза и скажет - а это шо такое?
        Мы тут шутим, смеёмся над американцами, а они между тем потихоньку развивают космические программы. В отличии от нас, остановившихся в развитии на уровне "Протона" и Союза" и радуемся прошлым достижениям 60-х, 70-х годов.
        Грица
      2. Vlad.by Сегодня, 14:34
        Простите, а на xpeна его сажать? Пока еще никто не доказал, что экономика многоразовых жидкостных ракет при сегодняшнем уровне технологий пляшет.
        посадить железяку на 4 точки не сложнее чем Буран с орбиты на полосу.
        Vlad.by
    5. ЗВО Сегодня, 20:33
      Цитата: rotmistr60
      А кто поверит в это
      «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде»


      А поверит тот, кто видел это в режиме телетрансляции прямого эфира...
      Если вы не хотите/не способны (нужное зачеркнуть) посмотреть в интернете как все было на самом деле - ты вы СамСебеЗлобныйБуратино!!!....
      ЗВО
  6. bogart047 Сегодня, 11:54
    с приводнением...
    bogart047
  7. voyaka uh Сегодня, 11:56
    Два боковых бустера приземлились синхронно, как
    гимнасты в центры кругов. Кстати, оба, каждый с 9 движками - уже Б/у. Это их уже второе приземление.
    Фантастическое зрелище.
    voyaka uh
    1. Дормидонт Сегодня, 12:05
      Стенли Кубрик взрастил достойную смену
      Дормидонт
    2. san4es Сегодня, 12:06
      Цитата: voyaka uh
      ,...Фантастическое зрелище.
      ,
      recourse

      Alpha Centauri
      Опубликовано: 6 февр. 2018 г.
      san4es
      1. Deadушка Сегодня, 12:18
        красивый мультик laughing
        Deadушка
    3. фигвам Сегодня, 12:15
      Цитата: voyaka uh

      Фантастическое зрелище.

      Это точно, фантастическое - это ключевое слово!
      фигвам
      1. Вадим237 Сегодня, 14:31
        Фантастическое и реальное.
        Вадим237
    4. korvin1976 Сегодня, 12:19
      Прошу прощения, у меня вопрос то той "картинке" которую вы привели в качестве "фантастического" зрелища. То есть если верить данной картинке, то данные телеметрии примерно таковы:
      Скорость 23324 км/ч,
      Высота 178 км
      А вот тут возникает вопрос, это телеметрия чего? Тех ступеней которые изображены на картинке? Какого то другого непонятного объекта? Может быть это телеметрия того спорткара которого отправили в космос? С другой стороны скорость спорткара для того что бы стать спутником Земли нужна чуть чуть выше (Выше 28 000 км.ч, первая космическая скорость)
      Какая то неувязочка получается
      korvin1976
      1. Topgun Сегодня, 12:26
        телеметрия с ступени которая в космосе машинку с "Масконавтом" на орбиту к Церере розганяет...
        вот такая "неувязочка" ва ВАС в коменте :))
        Topgun
    5. a.sirin Сегодня, 14:20
      приземления 7-е и 8-е
      a.sirin
  8. Михаил м Сегодня, 11:58
    он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
    К сожалению, пока для нас это далёкий космос. Даже ближайшие планеты. Но очередной шаг в Солнечную систему сделан. К сожалению, опять не нами.
    Михаил м
    1. Ronald Reagan Сегодня, 12:07
      Имхо, но в России космос никому не нужен.
      Ronald Reagan
      1. teron Сегодня, 13:33
        Нужен и очень. Но те кому он нужен, в правительстве не заседают.
        teron
      2. Vlad.by Сегодня, 14:36
        Такой космос - я бы уточнил.
        Vlad.by
  9. фрезер Сегодня, 11:58
    Маск опять доказал, что он может. А наши из зависти докопались, что он одну из трех ступеней не смог посадить и носятся с этой "новостью" по всем ресурсам. Прям чувствуется чёрная зависть у ураов к успехам Илона.
    фрезер
    1. karish Сегодня, 12:06
      Цитата: фрезер
      Маск опять доказал, что он может. А наши из зависти докопались, что он одну из трех ступеней не смог посадить и носятся с этой "новостью" по всем ресурсам. Прям чувствуется чёрная зависть у ураов к успехам Илона.

      да ,просто брызжут ядом.
      как то не вспоминая , что у Российских ракет вообще все ступени разбиваются.
      Маска и его компанию можно поздравить и порадоваться - в конце концов от миссии на Марс ( а эта ракета дала возможность осуществить в будущем этот полет ) - выиграют все
      karish
    2. donavi49 Сегодня, 12:06
      Опять же. То что разбилась ступень - которая впервые летела, это нормально.

      Единственный аспект - телеметрия. Если они прошли по вибрациям для коммерческой нагрузки - то полет успешен. Но пока Маск на этот счет ничего не твитил.

      В перспективе это 60тонн - коммерчески эффективного вывода. То есть, в перспективе (опять же глупо требовать от первого запуска достижения всех идеальных данных):
      1 кг на LEO у полностью нагруженного Хеви - 1700 долларов (при 100% реюзе спускаемых модулей) при плановых базовых ужаться в 1500.
      1 кг на LEO у полностью нагруженного Протона - 2400-2700.
      1 кг на LEO у полностью нагруженного Зенита - около 2700.
      Ариан, Атлас и Союз - еще дороже.

      То есть он везет почти в 3 раза больше чем Протон + места на нем еще дешевле чем у Протона.
      donavi49
      1. Deadушка Сегодня, 12:17
        Когда разрабатывался "Протон" и когда это "чудо техники"?!... разные технологии...
        Используемые материалы... экономят на всем чем можно(дает не хилый плюс в выводимом весе).
        Кстати, и в этот раз нормально не села скорее всего из-за банальной нехватки топлива... yes
        Широта запуска...
        Теоретические 17 и 64 это теория и при определенных условиях...
        С экватора и на низкую орбиту и "Протон" забросит не хило...
        Deadушка
        1. Туз Бубен Сегодня, 13:19
          Вот вот...Когда разрабатывался Протон ? ключевой вопрос...!
          Да за это время его уже можно было научится на автоматической линии делать и запускать каждый день, а в праздники по две штуки. Ну на НГ салютом как китайский фейрверк...
          Да только тенденция однако странная какая то...
          Дальше нецензурно...
          Больно и обидно.
          Туз Бубен
        2. donavi49 Сегодня, 13:33
          И? Ну вот например вам надо купить что-то. Вы покупаете то что более подходит вам по цене/качеству и не интересуетесь оправданиями проигравшего (в вашем выборе) - что у него производственная база старая или разработка слегка модернизированная 40-летняя.

          Тут также. Маск, Орбитал, даже китайцы - делают ставку на дешевую доставку разного в космос. Аргумент в том, что у них ракеты по новым технологиям, а у нас Протон - не работает. По итогу будет просто 0 контрактов у Роскосмоса, а все деньги уйдут к ним - что подстегнет большее производство, снижение цены и большее развитие технологий. Так как между собой они будут активно конкурировать в своей лиги, до которой Роскосмосу уже не допрыгнуть из-за нехватки ресурсов. Раньше именно Россия выводила основную массу коммерческих спутников на орбиту - и рубила приличные деньги. Но почивала на лаврах с советским наследием.
          donavi49
      2. Vlad.by Сегодня, 14:41
        Вот когда он выведет свои 64 тонны, да еще при 100% "реюзе" - я за Маска порадуюсь. Но... при реюзе он и 30 вряд ли вывезет. Вот тогда и посчитаем.
        А пока - хорошее, качественное шоу. Тут не поспоришь, молодец!
        Vlad.by
    3. rotmistr60 Сегодня, 13:31
      Маск доказал..., что он может. А наши из зависти докопались
      Вы о чем? О какой зависти? Честно говоря уже даже не смешно становится от "наших" специалистов" горящих желанием свергнуть власть.
      фрезер
      вы бы хоть погугли, что вы обычно делаете не имея базы нормальных знаний.
      rotmistr60
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 12:01
    Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке главы SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
    Испытательный полёт по проверке возможностей системы отправить межпланетный зонд . С юмором у испытателей всё ок smile
    КВУ-НСвД
    1. donavi49 Сегодня, 12:11
      Да, юмора прилично laughing
      donavi49
      1. Skay Сегодня, 13:01
        Где-то я этого кренделя за рулем уже видел... А! Вспомнил! Вот:

        Skay
  11. Дормидонт Сегодня, 12:03
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  12. _TANKIST_ Сегодня, 12:05
    Молодцы, видать денег и мозгов куча, в отличие от нашего НПО "Лавочкина" и прочих им подобных, которые ни чего нового путнего , что бы ушло в серию, родить с самого распада СССР не могут(((. Вон Америкосы почти каждый месяц запускают по Илон Макс, а наши тока пяткой в грудь себя колотят, да денег просят, а выхлоп нулевой(((.
    _TANKIST_
    1. AUL Сегодня, 13:13
      А что бы вы хотели? Кто сейчас работает в "Лавочке"? Старики из эпохи социализма, да жертвы нынешнего образования! Да и тех немного, да и не лучшие. А лучшие разбежались по заграницам, где достойно платят и достойные условия труда. В цехах - та же картина - старики да Джамшуты(не по национальности, а по навыкам). Ну и конечно,"эффективные менеджеры" - куда же без них. И как тут требовать от Лавочки выхода?
      AUL
  13. сорок восьмой Сегодня, 12:06
    Грандиозный успех частной космонавтики.
    сорок восьмой
  14. Vadim851 Сегодня, 12:06
    Поздравляю Маска с успехом. Главное взлетели нормально, на старте отработало все как следует, что доказало работоспособность синхронной работы 27(!) двигателей. На фоне этого упавший один из трёх разгонных блоков - ерунда.
    Vadim851
  15. lysyj bob Сегодня, 12:13
    " Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре"

    И что подумает иной разум о землянах?... lol
    lysyj bob
    1. voyaka uh Сегодня, 12:34
      Подумают: "хоть бы Бэху черную послали что ли!" am
      voyaka uh
      1. Туз Бубен Сегодня, 13:00
        или Ё-мобиль....
        Хотя нет ! этот достоин только Протона вместе с БРИЗом....
        Да и экологию Тихого океана жаль....
        Туз Бубен
  16. slontusid Сегодня, 12:17
    то что большинство достижений Маска просто пиарная шумиха(что не отменяет его безусловные успехи) , только подчеркивает застой в развитии космических средств выведения с начала 70х годов.
    А Роскосмос - просто главный образчик этого застоя.

    Россия и может и обязана быть лидером в освоении космоса, причем имея с этого огромные экономические плюсы, а не только пропагандистские(хотя и они нужны тоже).
    При смене политико-экономической модели с "рф -сырьевая колония" на "Россия - великая технологическая держава" это произойдет в кратчайшие сроки.
    slontusid
    1. Topgun Сегодня, 12:28
      вы видите предпосылки к
      Цитата: slontusid
      смене политико-экономической модели с "рф -сырьевая колония" на "Россия - великая технологическая держава"

      ?
      Topgun
      1. slontusid Сегодня, 12:41
        Цитата: Topgun
        вы видите предпосылки к
        Цитата: slontusid
        смене политико-экономической модели с "рф -сырьевая колония" на "Россия - великая технологическая держава"

        ?

        Да - народ прозревает, несмотря на..
        slontusid
        1. avia1991 Сегодня, 18:56
          Цитата: slontusid
          Да - народ прозревает, несмотря на.

          Народ, в отличие от властей, прозрел давно. Но решения принимает не народ!
          А чтобы сменить власть, народ нужно заставить оторвать жопу от кресла, и пойти хотя бы проголосовать!.. Чего большинство не делает, по причине тупой убежденности, что "всё равно мы ничего не решим - за нас посчитают, как надо". am
          avia1991
  17. Архивариус Вася Сегодня, 12:21
    Несомненно это успех, остается только поздравить good . И вот что раздражает - эта новость вышла ещё вчера, а тут она появилась отнюдь не утром ранним и с формулировкой
    Разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился во время посадки

    Могли бы написать что он запустил (успешно причем) тяжелую ракету с машиной в виде полезной нагрузки. Но нет же, надо найти огрехи и их выставить не замечая очередной успех, тьфу. negative
    Зря Рогозин им батут отдал, нам бы самим пригодился...

    P.S. Интересно порулить на тачке в космосе))) или полетать what
    Архивариус Вася
    1. Alex-a832 Сегодня, 12:47
      P.S. Интересно порулить на тачке в космосе))) или полетать

      Странное желание. Обратитесь к Маску - возможно, что место следующего манекена ещё вакантно... lol
      Alex-a832
  18. Сергей уи Сегодня, 12:22
    Наш ответ Маску
    Сергей уи
    1. FalconD Сегодня, 12:46
      Сергей, ну перестань заниматься самобичиванием! Неуважение полное ни к инженерам...,ни к людям движущим прогресс...ни к своей стране!
      FalconD
      1. ЗВО Сегодня, 20:50
        Цитата: FalconD
        Сергей, ну перестань заниматься самобичиванием! Неуважение полное ни к инженерам...,ни к людям движущим прогресс...ни к своей стране!


        А какие примеры. достойные уважения к современным инженерам, которые действительно двигают прогресс в своей стране?
        Смею заверить, но ни Армата, ни Су-57, ни один "современный" Российский образец вооружения не является Российской разработкой...
        Использование советских заделов...
        ЗВО
  19. Wedmak Сегодня, 12:29
    Если авто было рабочим, то получается, что Маск отправил в космос рабочий образец наземной техники землян. И если когда-нибудь, через пару тысяч или миллионов лет выловят эту посылку... офигивание будет конкретным.
    Wedmak
  20. Aleksandr21 Сегодня, 12:32
    Потрясающий заголовок, наверное "Разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился во время посадки" это главная новость ? Ну и так между делом "Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник." а что была уже новость на topwar о успешном запуске ? Раз идёт напоминание о событие..... очень непрофессиональная статья, большой минус тому кто опубликовал статью. Ну а самого Маска можно только поздравить, всё таки первый запуск (и успешный) тяжелого ракето-носителя Falcon Heavy.....
    Aleksandr21
    1. Muvka Сегодня, 12:40
      Когда был вторник в США, у нас уже была среда.
      Muvka
      1. Aleksandr21 Сегодня, 12:49
        Да тут не во вторнике/среде дело, просто обычно напоминают, когда новость уже была раньше опубликована на сайте, а тут новости ночью не было, и заголовок и сама статья должна начинаться о "успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник" и уже к концу статьи должна быть информация о неудачи с центральном разгонном блоком, а тут всё наоборот да и ещё напоминают о новости которая только сейчас публикуется. Поэтому и написал что очень непрофессионально подошли к этому вопросу.
        Aleksandr21
  21. Alex-a832 Сегодня, 12:42
    Маск явно решил, что размер кошелька может влиять на законы физики. Вместо того, чтобы развивать идею планирующей первой ступени он упёрся в вертикальную посадку. Эта система будет работать со временем лучше, но не настолько эффективно и безопасно, чтобы пошла в массовое применение, тем более для средних и тяжёлых ракет. Ну, у богатых свои цацки...
    Alex-a832
    1. AUL Сегодня, 13:36
      Вот поэтому Маск ракеты запускает, а вы с дивана умные советы даете. И как там Маск без вас управляется?
      AUL
      1. Alex-a832 Сегодня, 17:24
        И я про то же, без нас Маск хе..й страдает, бедолага! laughing
        Alex-a832
    2. Вадим237 Сегодня, 18:03
      "Вместо того, чтобы развивать идею планирующей первой ступени" - Это будут реализовывать другие - Немцы, в своём гиперзвуковом, двухступенчатом, космическим самолёте - первый полёт до 2040 года.
      Вадим237
      1. donavi49 Сегодня, 18:57
        Это конкуренция. И корпорации вроде Роскосмоса ее проиграют, также как проиграла скажем НАСА - аналогично неповоротливая организация которая пилила деньги 8 лет на ВентуреСтар, а потом на Созвездии.

        Сейчас есть целый ряд интересных проектов, на новом технологическом уровне и фактически все они основываются на:
        1) Рыночности, за исключением SLS (которая делается чтобы США МАКЕ ГРЕТ АГАИН).
        2) Стабильной загрузки.
        3) Новых технологиях (это есть и у БлюОриджин с их Шепардом, и у Бегущего за Мечтой, и даже ультрадешевый Электрон совмещает в себе массу интересных идей и он скушает довольно большой портфель заказов у всех, за счет мелких спутников).
        donavi49
  22. FalconD Сегодня, 12:43
    Это технологии и это прорывные технологии! Это гений человеческой мысли! Я бы и название статьи поменял...не в тему здесь...звучит злорадно...в стиле "а вот у них...разгонный блок разбился...,а вот у нас нет"..! Да...у нас действительно разгонные блоки при возвращении на землю не бьются...,только это не от совершенства технологий..,а от их отсутствия!!! А ещё у нас ракета с 19 спутниками падает..уже забыли???
    Не понимаю людей, пишущих злорадные комментарии...инфантильно выглядит!
    FalconD
    1. Muvka Сегодня, 13:15
      Между прочим, в начале этого года фалькон тоже уничтожил секретный военный спутник. Вы забыли?
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 13:25
        Потверждения этим слухам не было, пока официально всё прошло успешно.
        BlackMokona
        1. Muvka Сегодня, 14:49
          Ну и отлично. Но спутника на орбите все равно нет. А так конечно ракета отлично сработала.(сарказм)
          Muvka
          1. iwind Сегодня, 15:14
            Цитата: Muvka
            А так конечно ракета отлично сработала.(сарказм)

            А что нет?
            Запуски продолжились по расписанию. пентагон заявил , что претензий к Falcony нет.
            Почему SpaecX должна отвечать за работоспособность спутника которого она не делала ?
            Это уже совсем бред
            iwind
            1. Muvka Сегодня, 15:15
              Т.е. спутник не на орбите, но запуск удачный? Не, все нормально. Вы пишете "не бред". А я пишу бред. Живите в своем розовом мирке. Американцы ведь никогда не врали и вам врать не будут.
              Muvka
              1. iwind Сегодня, 15:21
                Цитата: Muvka
                Т.е. спутник не на орбите, но запуск удачный? Не, все нормально. Вы пишете "не бред". А я пишу бред. Живите в своем розовом мирке. Американцы ведь никогда не врали и вам врать не будут.

                Спутник совершил как мимуи один виток попал в каталог Nord. Что дальше не известно.
                Но причем тут "мериканцы ведь никогда не врали и вам врать не будут." ????
                Проблема спутника это проблема производителя northrop grumman (тоже американская компания ), не Spaecx.
                Всегда после проблем с ракетой идет перерыв запусках надолго. Тут его нет.
                Ракета продолжала летать в том числе на FH
                Почему вы не пишете

                "Между прочим, в начале этого года northrop grumman тоже уничтожил секретный военный спутник"?
                А то можно сказать что космодром восточный и союз виноват в провали запуска в ноябре.
                iwind
  23. Туз Бубен Сегодня, 12:44
    От всей души поздравляю И.Маска и всех, кто неравнодушен к освоению космоса. Первый, и сразу удачный запуск на 27 двиглах, из которых 18 б\у. Молодцы !!! :
    А за руль надо было Рогозина и пассажиром-штурманом спеца по презираемым матрасным гаджетам...
    Глядишь и нас потомки помянули бы добрым словом ... lol
    Туз Бубен
  24. rotor Сегодня, 12:49
    Выглядит впечатляюще. Причём запустили уже летавшие боковые ускорители.

    Вместе с тем, «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде»


    Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке главы SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос
    rotor
  25. Vard Сегодня, 13:06
    Не знаю... что то здесь не то... Вроде всё в порядке... но не то...
    Vard
    1. Azim77 Сегодня, 14:47
      Вот-вот, непонятно, а в чем собственно прорыв, открытие? В многоразовости ступеней? Так ведь нужно еще время, чтобы показать пользу в этом. Вдруг итоговые выводы другие будут, что тогда?
      В том, что научились сажать отработанные ступени на землю? Так СССР еще когда сажал модули на других планетах (с аналоговыми приборами, без компьютеров и тд). Сами же США клянутся, что сажали и вновь отрывались от Луны. В чем? И да, первый электромобиль в космосе - это Луноход.
      Azim77
  26. DargAVS Сегодня, 14:01
    Ощущения от обсуждения данной статьи: ВАМ ШАШЕЧКИ или ЕХАТЬ???
    1. Сайт о "новом", "военном" и "креативном"? - Да статья о новом, отчасти военном и очень креативном.
    2. Название статьи не нравиться? Так все статьи о падении ракет Роскосмоса точно такие же.
    3. И наконец про ШАШЕЧКИ - кто оплачивает данный БАНКЕТ? Если МАСК может себе это позволить сливать бабло акционеров - да пожалуйста. ВОПРОС к его акционерам, ВАМ денежки кто вернет?? Может чисто из патриотических чувств бабло закидывают???. Чё то среди ИХ бизнеса я такого никогда не замечал - никогда. У них правит только ПРИБЫЛЬ. А ПРИБЫЛИ пока не предвидеться.
    4. У России одноразовые ракеты, пока что, были наименее затратные (если не падают), так что если у нас то что намечено будет взлетать по плану то и многоразовость появится, без фанатизма. СТАТЬЯ ОБЫЧНАЯ ТАКАЯ ЖЕ КАК И ПРО НАШИ ЗАПУСКИ.
    ЗЫ: Сам факт рекламного запуска своего бренда почему то говорит о необходимости попросить ещё бабла, как то очень похоже на это.
    DargAVS
    1. Туз Бубен Сегодня, 14:12
      Реклама двигатель...ну и далее по тексту...
      На мой взгляд это лучше и доходнее чем запулить в космос каменно-бетонную глыбу, тем более в пояс астероидов. Там этого добра и так хватает.
      И , потом, это первый из ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ пусков. И, Хозяин-барин !!!
      Лет так через пять, а скорее и раньше, когда на 98% будут уверены в работоспособности и надёжности системы, будут шашечки для наших птенцов Рогозина до МКС или куда там ещё...
      Туз Бубен
    2. voyaka uh Сегодня, 17:49
      "да пожалуйста. ВОПРОС к его акционерам"////

      Не существует никаких акционеров. lol Это частная компания.
      У нее нет акций на бирже.
      voyaka uh
  27. Туз Бубен Сегодня, 14:17
    И вот интересно, если ещё пару бустеров к основному прикрутить, до доедет это колесо до Юпитера скажем ?
    Туз Бубен
    1. BlackMokona Сегодня, 14:26
      Оно и так может за пределы Солнечной Системы выбросить. Но посадок не будет при этом.
      BlackMokona
  28. omit Сегодня, 15:04
    Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло
    автор
    Илья Варламов
    блогер https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2143706-echo/

    К успехам Илона Маска все постепенно привыкли, тем более что у его компании SpaceX всё шикарно с пиаром. Но вчера американцу удалась очередная невероятная штука: он запустил в космос сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy, способную вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. К Марсу она могла бы доставить 16 тонн груза.


    На этот раз в качестве полезной нагрузки на борту ракеты был личный красный Tesla Roadster Илона Маска с манекеном по имени Starman за рулём.

    Сейчас электромобиль направляется к поясу астероидов. На гелиоцентрическую орбиту внутри орбиты Марса «Тесле» выйти не удалось.

    Более того, SpaceX смогла успешно вернуть на Землю два из трёх разгонных блоков. У третьего, центрального блока, при посадке отказали двигатели, и он промахнулся мимо посадочной платформы.

    В общем, для Маска и всего человечества это очень яркая ступень на пути к главной цели – колонизации Марса. Сейчас SpaceX верит, что сможет доставить на Марс человека к 2024 году.



    Ладно, вы думаете, что Маск на самом деле что-то запускал? Пользователи Russia Today быстро разоблачили шарлатанов! Все же помнят, как америкосы сняли посадку на Луну в павильонах Голливуда, чтобы вызвать зависть у советского народа? Но не вышло, их быстро разоблачили, и даже явно подкупленные советские космонавты, которые пытались убедить всех в реальности лунной программы США, не смогли разрушить аргументы скептиков.

    Читайте всю правду про жулика Маска!















    Даже те, кто не верит в лунный заговор и шарлатанство Маска, нашли к чему прицепиться:











    Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат!

    Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!

    А вы верите Маску?
    omit
    1. Туз Бубен Сегодня, 16:42
      Так вы у наших космонавтов поспрошайте, ну у тех, которые на МКС...
      Говорят что Тесла обошла их как стоячих, да ещё и подрезала...
      И ещё говорят, только тсссс...Что Рогозин ноне в клинику обращался по поводу непрекращающейся икоты...
      Туз Бубен
  29. avia1991 Сегодня, 15:12
    Центральный разгонный блок новой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке

    Тем не менее, факт: американцы построили сверхтяжелую ракету, с собственными двигателями, и успешно ее испытали.. где там обещанная "Ангара"?
    avia1991
    1. slontusid Сегодня, 15:45
      Цитата: avia1991
      Тем не менее, факт: американцы построили сверхтяжелую ракету, с собственными двигателями, и успешно ее испытали

      Вот Энергия запустила 30 лет назад 77 тонн в первом пуске и 105 тонн во втором,
      поэтому она и называется сверхтяжелой.
      Как можно назвать сверхтяжелой ракету запустившую 2 тонный родстер?
      slontusid
      1. Туз Бубен Сегодня, 16:36
        А вы сразу в жиме лёжа сделали 200 ? Или всё ж со 100 начинали ?
        Туз Бубен
      2. Вадим237 Сегодня, 17:50
        "Как можно назвать сверхтяжелой ракету запустившую 2 тонный родстер?" По первоначально, заложенным ТТХ.
        Вадим237
      3. avia1991 Сегодня, 18:58
        Цитата: slontusid
        Цитата: avia1991
        Тем не менее, факт: американцы построили сверхтяжелую ракету, с собственными двигателями, и успешно ее испытали

        Вот Энергия запустила 30 лет назад 77 тонн в первом пуске и 105 тонн во втором,
        поэтому она и называется сверхтяжелой.
        Как можно назвать сверхтяжелой ракету запустившую 2 тонный родстер?

        Испытательный полет можно проводить и с малой нагрузкой, согласитесь?..
        А по поводу "Энергии" я высказался раньше Вас, и выше hi
        avia1991
    2. Туз Бубен Сегодня, 16:44
      Да воздастся им по трудам их.
      Аминь.
      Это для avia1991
      Туз Бубен
      1. avia1991 Сегодня, 19:01
        Цитата: Туз Бубен
        Да воздастся им по трудам их

        Как раз в их отношении эта фраза имеет шансы стать реальностью.
        За нас сейчас не уверен.
        avia1991
    3. Вадим237 Сегодня, 17:52
      В 2024 может быть полетит тяжёлая модификация.
      Вадим237
  30. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:42
    То что Маск запустил Falcon Heavy - молодец конечно. Вот только почему тачка, а не полезная нагрузка, могли бы приборы поставить, и пусть болтался бы, изучал космос. А так запустили манекен в запорожце и музыка играет (в вакууме, хех) laughing
    Вот тут кто-то высказывался, что Роскосмос так не может, спешу разочаровать - очень даже может. Вот только зачем все это? Пустить пыль в глаза и понтоваться?

    Вообще мне все равно, какая из стран сделает качественный скачок в космос, США, Россия, да хоть папуасы. Это будет достижением всего человечества, а не отдельных ее представителей.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 16:13
      много российских ракет первым пуском полезную нагрузку выводили?
      Евгений Гончаров (smoogg)
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:31
        Много. Изучи этот вопрос, чтоб потом не краснеть за свое невежество.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 19:14
          Первой в списке будет ангара с грузом из 20 лет разработки. Очень ценным, безусловно.
          Евгений Гончаров (smoogg)
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:44
            Ценен сам запуск и информация о запуске. Успешных, кстати. Или запуск красного электрозапорожца ценнее в плане исследования космоса?
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 21:04
              Ценнее, чем массо-габаритные макеты? Да равноценны. Так какой ракетоноситель сразу потянул спутник на орбиту?
              Евгений Гончаров (smoogg)
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 22:02
                Я бы перечислил, но не хочу отнимать у вас возможность самому анализировать эту информацию и делать выводы.
                Честь имею hi
                Генерал Песчаных Карьеров
    2. dauria Сегодня, 17:59
      Вот только почему тачка, а не полезная нагрузка


      А это как раз и показывает, что Маск гениальный торговец и пройдоха. Изумительный рекламный ход, а железка с приборами кому нужна, кроме учёных ?
      Ладно, только главный бухгалтер Маска знает правду. lol Главное, нашим не давать "пилить бабло " под эту шумиху. Не то время и не те люди.
      dauria
  31. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 16:12
    и всё?) одна новость?) очень красноречивая реакция)
    Евгений Гончаров (smoogg)
    1. MadCat Сегодня, 18:50
      Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
      и всё?) одна новость?) очень красноречивая реакция)

      от хороших новостей о Маске у урякалок несварение и икота наступает. Стараются беречь главное достояние державы, ударный диванный корпус! laughing
      MadCat
  32. Туз Бубен Сегодня, 16:33
    [quote=. А так запустили манекен в запорожце .[/quote]
    Не согласен категорически !!! am
    Запорожец можно только на РОКОТе, равно как и Ё-мобиль на Протоне с Бризом.
    Туз Бубен
  33. 1c-inform-city Сегодня, 16:54
    Какая тяжёлая ракета ? На сегодня ракета считается тяжёлой , если масса полезной нагрузки составляет 25- 40 тонн. Сверх тяжёлая район 100 тонн. Спорт кар хорошо если весит 1,5 тонны. Фуфлыжник этот Маск , такой же как Джобс , лижбы попиарить себя и деньжат собрать. lol
    1c-inform-city
    1. MadCat Сегодня, 18:52
      Цитата: 1c-inform-city
      Какая тяжёлая ракета ? На сегодня ракета считается тяжёлой , если масса полезной нагрузки составляет 25- 40 тонн. Сверх тяжёлая район 100 тонн. Спорт кар хорошо если весит 1,5 тонны. Фуфлыжник этот Маск , такой же как Джобс , лижбы попиарить себя и деньжат собрать.

      прежде чем ржать аки ишак поинтересовался бы лучше на какую орбиту были отправлены эти 1,5 тонны.
      MadCat
  34. Shahno Сегодня, 17:09
    Честно, смотрел прямую трансляцию. И проснулась гордость... За нас, за то, что мы не звери. Гордость ни за штаты, ни за Россию. Дело Королева живо и есть люди, которые это понимают. Не важно где.
    Shahno
    1. 1c-inform-city Сегодня, 17:53
      Нечем гордиться . Гос. деньги плавно перетекли в частные руки при при шумовой завесе в виде пиара и рекламы несуществующих вещей и дутых ттх.
      1c-inform-city
      1. donavi49 Сегодня, 19:09
        Заказы все расставят на места. Просто сухая статистика 2017 год:
        Маск запустил 18 (!!!) Фалконов из которых только 7 в интересах федерального заказчика (НАСА, ВВС, NRO).

        Россия и Китай также запустили по 18 ракет всех типов. Но в отличии от Маска сделавшего 18 из 18, у Китая 16 успешных, у России 17. Я уже молчу о степени комерциализации (то есть за какие деньги заплачено от коммерческих заказчиков, а какие из бюджета-федерального ведомства) - тут Макс просто вне конкуренции.

        И потом, Протон - который был рабочей лошадкой сейчас имеет фактически 4 законтрактованных ракеты (2 французских спутника - 1 в этом году и 1 в следующем), блок Наука на МКС и ровер совместный с ЕКА. Плюс еще закрытые заказы от ВКС. Но уже в этом году будет 2-3 запуска, а в следующем 1-2. Союз - также снижает пусковую активность, по причине перетока части заказов к другим. И это еще фактически только Орбитал и Маск в конкурентах. В этом году добавится Електрон и СпайсОне.
        donavi49
  35. ventel Сегодня, 17:18
    Мне вспомнилось как после катастрофы с Челенжером в советской прессе тоже писалось о том что США отстанут в космосе на 20 лет . Но уже через 10 лет специалисты Росскосмоса хотя и робко но говорили что монополии в запусках в космос приходит конец но за криками урапатриотов и тех деятелей науки которые почивали на лаврах былых успехов СССР не увидели того что космосом заинтерисовались коммерсанты.И вот итог Россия через пару лет кроме как выводить военные спутники больше в космосе представлена не будет.
    ventel
    1. Вадим237 Сегодня, 17:49
      Ещё двигатели и оборудование для ракет и спутников будем изготавливать, для зарубежных покупателей.
      Вадим237
      1. ventel Сегодня, 18:08
        Я конечно извиняюсь вы в это верите я вот сомневаюсь . Вы посмотрите сейчас даже Новая Зеландия разработала двигатель и ракету для запуска малых спутников . Я что то не слышал чтобы эта страна была космической державой лет 5 назад. И как вы думаете в чем причина а я вам отвечу в образовании . И Макс доказал всем скептикам что космос это не вотчина госкорпораций и крупных компаний.
        ventel
        1. Вадим237 Сегодня, 19:06
          Вообще то компании Маска достаточно весомые.
          Вадим237
    2. Алекс Шев Сегодня, 19:15
      Цитата: ventel
      Мне вспомнилось как после катастрофы с Челенжером в советской прессе тоже писалось о том что США отстанут в космосе на 20 лет . Но уже через 10 лет специалисты Росскосмоса хотя и робко но говорили что монополии в запусках в космос приходит конец но за криками урапатриотов и тех деятелей науки которые почивали на лаврах былых успехов СССР не увидели того что космосом заинтерисовались коммерсанты.И вот итог Россия через пару лет кроме как выводить военные спутники больше в космосе представлена не будет.

      И где теперь шатлы?. На чем космонавты к МКС летают? Стоимость грузовых запусков Прогрессом сравнима с Фалкон 9. Сверхтяжелая ракета только в тестовом запуске. А уж пилотируемая космонавтика, это совсем другая песня. Идет соревнование. Все так как и должно быть.
      Алекс Шев
  36. a.sirin Сегодня, 18:03
    XXXIII,
    Вы либо очень юны, либо другое. Я говорил про то, что СНАЧАЛА должны быть не понты государства, а качество жизни народа. Оборону надо крепить? Надо. А вот летать в целях рекламы страны и ее строя - когда люди по баракам ютятся - идиотизм. Вы, судя по всему, СССР не застали никоим боком, поэтому не знаете, как и что выглядело на фоне "дерзновенных побед". Кстати, туземцами быть не обязательно, есть ракеты, есть независимость страны, а вот соревноваться за счет уровня жизни - преступление.
    a.sirin
    1. XXXIII Сегодня, 20:13
      Цитата: a.sirin
      XXXIII,
      Вы либо очень юны, либо другое. Я говорил про то, что СНАЧАЛА должны быть не понты государства, а качество жизни народа. Оборону надо крепить? Надо. А вот летать в целях рекламы страны и ее строя - когда люди по баракам ютятся - идиотизм. Вы, судя по всему, СССР не застали никоим боком, поэтому не знаете, как и что выглядело на фоне "дерзновенных побед". Кстати, туземцами быть не обязательно, есть ракеты, есть независимость страны, а вот соревноваться за счет уровня жизни - преступление.
      Посмотрите какой дом у богатого американца и бедного, скажите что там тоже нет бедноты, про черные кварталы это другое уже.Там капитализм дикий, да они привыкли, а мы тока привыкаем, люди их стреляют и убивают друг друга потому что просто не отдали кредит, мы пока так не скатились, но все впереди.В штатах все на показ, они даже улыбаются потому что это красиво...
      За нас да обидно, что написано в конституции одно, а на деле другое, тут позора не избежать думаю еще долго....
      XXXIII
  37. bamsik Сегодня, 18:20
    и всё-таки Маск молодец. хз как там ракета у него, но обычный, рядовой автомобиль Тесла способен выдерживать по истине космический перепад температур
    bamsik
  38. Алекс Шев Сегодня, 19:07
    Цитата: Sefevi
    И почему заголовок такой? Автор "не заметил" это поистине знаменательное событие- запуск тяжелой ракеты с символическим грузом- показателем инженерного гения и человеческой целеустремлённости , к тому же 2 ускорителя благополучно совершили посадку, а акцентировал внимание на негативе. Впрочем я не удивлён. Сайт- когда-то технический и очень интересный, стал рупором урялок, адептов " у них всё плохо, гниёт Запад, всех порвём".....Большинство статей просто невозможно читать из-за откровенной ангажированности, необъективности и непрофессиональности.

    Чему ж удивляться, если вспомнить водопады дерьма, которые обрушиваются на Роскосмос при неудачах. Даже при удачных запусках интонация "наконец-то получилось". Теперь получите свое дермо обратно.
    Алекс Шев
  39. Алекс Шев Сегодня, 19:21
    Цитата: Туз Бубен
    Так вы у наших космонавтов поспрошайте, ну у тех, которые на МКС...
    Говорят что Тесла обошла их как стоячих, да ещё и подрезала...
    И ещё говорят, только тсссс...Что Рогозин ноне в клинику обращался по поводу непрекращающейся икоты...

    Еще что голоса в твоей голове говорят?
    Алекс Шев
  40. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 20:12
    XXXIII,


    ну зачем же так мелочно врать? даже у основного русскоязычного стрима онлайн был 40к+
    Евгений Гончаров (smoogg)
  41. Донской Сегодня, 20:24
    XXXIII,
    Цитата: XXXIII
    Вчера в ютубе случайно наткнулся на этот кипешъ был удивлен что его смотрели всего +-16 тысяч в онлайне, это были адепты илона, машину отправили на Марс где тут достижения ... request блогер топ игр и то набирает больше онлайна... lol

    Встаньте перед зеркалом и посмейтесь над самим собой. Таких каналов-копий было несколько, которые не онлайн трансляцию вели, а не понятно что. И это обычное явление, люди стараются заработать на таких событиях. Одновременно со мной канал смотрели более 330000 человек. Вот адрес:https://www.youtube.com/watch?v=wbSwFU6tY1c
    &index=1&list=LLdSe6hnXeqr2Gmfd2Iav2eg
    Донской
  42. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 20:51
    Автостопом по Галлактике?
    Где-то уже читал.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  43. Ментат Сегодня, 22:48
    Цитата: yehat
    У Маска и близко нет таких возможностей. Поэтому программа марса - блеф и распил.

    Макс сидит на проценте от повышения капитализации его компаний. Поэтому он будет говорить всё, чтобы она росла. Если определённая публика готова это глотать, будет про красных человечков на Марсе, про 1 триллион стоимости его компаний через 10 лет и что угодно ещё, любая антинаучная (у Человечества нет технологий для преодоления людьми межпланетного пространства) попса, ахинея и «маркетинг без границ».
    Ментат
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