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Разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился во время посадки
Центральный разгонный блок новой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке, передает РИА Новости сообщение издания The Verge.
По данным веб-сайта, ссылающегося на главу компании SpaceX Илона Маска, «на ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час». Планировалось, что блок приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Вместе с тем, «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде», говорится в сообщении.
Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник. В первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке главы SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
По данным веб-сайта, ссылающегося на главу компании SpaceX Илона Маска, «на ускорителе сработал только один из трех двигателей, что привело к его падению в воду на скорости 480 километров в час». Планировалось, что блок приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Вместе с тем, «два боковых ускорителя совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде», говорится в сообщении.
Напомним, успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник. В первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке главы SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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