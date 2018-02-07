МО САР: Сирийская ПВО перехватила большинство выпущенных ВВС Израиля ракет

Израиль несёт ответственность за эту агрессию.

Израильские самолёты нанесли удар по военному объекту на территории Сирийской Арабской Республики. По последним данным, самолёты ВВС Израиля в момент атаки находились в воздушном пространстве Ливана, откуда были осуществлены пуски ракет класса «воздух-земля».Сайт сирийского министерства обороны сообщает, что сирийским ПВО удалось перехватить большинство выпущенных по военному объекту ракет в провинции Дамаск. Однако несколько ракет всё же разорвались на сирийской территории.Сирийское Минобороны:В самом Израиле заявляют, что авиационные удары по сирийской территории наносятся с той целью, чтобы не допустить трафика производимых «Хизбаллой» ракет с территории Ливана в Сирию – в те регионы САР, откуда «Хизбалла» может угрожать израильской безопасности.Нужно отметить, что удар самолёты ВВС Израиля нанесли по территории Сирии после вчерашнего визита Биньямина Нетаньяху на Голанские высоты. Премьер-министр Израиля, находясь примерно в 3 км от линии разграничения (по соглашению 1974 года), заявил о том, что Израиль – мирное государство, но при этом он (Нетаньяху) никому не посоветует проверить Израиль на прочность. При этом глава израильского кабмина отметил, что Израиль не потерпит размещения в САР иранских военных баз.