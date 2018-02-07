23:31 07 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МО САР: Сирийская ПВО перехватила большинство выпущенных ВВС Израиля ракет

Израильские самолёты нанесли удар по военному объекту на территории Сирийской Арабской Республики. По последним данным, самолёты ВВС Израиля в момент атаки находились в воздушном пространстве Ливана, откуда были осуществлены пуски ракет класса «воздух-земля».
Сайт сирийского министерства обороны сообщает, что сирийским ПВО удалось перехватить большинство выпущенных по военному объекту ракет в провинции Дамаск. Однако несколько ракет всё же разорвались на сирийской территории.

Сирийское Минобороны:
Израиль несёт ответственность за эту агрессию.



МО САР: Сирийская ПВО перехватила большинство выпущенных ВВС Израиля ракет


В самом Израиле заявляют, что авиационные удары по сирийской территории наносятся с той целью, чтобы не допустить трафика производимых «Хизбаллой» ракет с территории Ливана в Сирию – в те регионы САР, откуда «Хизбалла» может угрожать израильской безопасности.

Нужно отметить, что удар самолёты ВВС Израиля нанесли по территории Сирии после вчерашнего визита Биньямина Нетаньяху на Голанские высоты. Премьер-министр Израиля, находясь примерно в 3 км от линии разграничения (по соглашению 1974 года), заявил о том, что Израиль – мирное государство, но при этом он (Нетаньяху) никому не посоветует проверить Израиль на прочность. При этом глава израильского кабмина отметил, что Израиль не потерпит размещения в САР иранских военных баз.

Использованы фотографии: Фейсбук
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 106

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дормидонт Сегодня, 12:07
    Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. Отец солдата Сегодня, 12:12
      Надо устранять источник пуска ракет т.е. сбивать самолеты с шестиконечными звездами, на лицо факт агрессии против Сирии.
      Отец солдата
      1. Sefevi Сегодня, 12:20
        Статьи на сайте с недавних пор следует читать между слов -"сирийским ПВО удалось перехватить большинство выпущенных по военному объекту... Однако несколько ракет всё же разорвались на сирийской территории."...- означает 1-2 ракеты было перехвачено, а остальные поразили цели.
        Sefevi
        1. voyaka uh Сегодня, 12:29
          От перехваченных ракет остаются хвостовые части. Они падают на землю
          помятыми, но не обгоревшими. Видны все маркировки.
          Пока сирийская сторона не продемонстрировала ни одного такого
          куска ракеты. Хотя они падают на сирийскую территорию, и не в далекой
          пустыне, а в районе складов аэропорта Дамаска.
          Мне самому было бы интересно узнать, каким типом ракет (или бомб?)
          уничтожают стратегичекие объекты и склады.
          voyaka uh
          1. Комментарий был удален.
          2. Отец солдата Сегодня, 12:42
            Узнаете когда придет время собирать разбросанные камни (ракеты).
            Отец солдата
          3. XXXIII Сегодня, 13:20
            Цитата: voyaka uh
            Мне самому было бы интересно узнать, каким типом ракет (или бомб?)
            уничтожают стратегичекие объекты и склады.

            Мне тоже интересно, ни разу не видел сбитых ракет Израиля.... wassat За всю компанию в Сирии Израиль уже раз 150-200 агрессировал своими ракетами по Сирии, но нет ни одной упавшей или сбитой.... request Куда деваете ракеты ? lol
            XXXIII
            1. sivuch Сегодня, 14:00
              На самом деле фотографии сбитых ракет были , в частности , в блоге bmpd. Другое дело , что сбивать все ракеты у сирийцев явно не получается . Максимум - увеличить расход УР для уничтожения объекта .
              sivuch
          4. А. Привалов Сегодня, 16:46
            Не знаю, чем там бемцнули под Дамаском, но говорят, что в Бейруте тоже было слышно.
            А. Привалов
      2. майор Юрик Сегодня, 12:22
        Как всегда отважно пульнули из-под чужого забора. Сейчас польются потоки оправдапок, что их все обижают,поэтому надо во всех стрелять без разбора, но издали, мало ли чего! stop
        майор Юрик
        1. Грица Сегодня, 12:33
          А еще их всех нужно очень сильно жалеть, потому что немцы дюже сильно угнетали их, несчастных. Гораздо сильнее, чем миллионы других народов. И поэтому евреям их бог разрешает поплакать у стенки и потом лететь бомбить чужую страну с чужой территории. Причем они очень мирный народ, как сказал их вождь.
          Грица
        2. karish Сегодня, 13:04
          Цитата: майор Юрик
          Как всегда отважно пульнули из-под чужого забора. Сейчас польются потоки оправдапок, что их все обижают,поэтому надо во всех стрелять без разбора, но издали, мало ли чего! stop

          стандартная отмазка ПВО Сирии -' стреляли из Ливана - ракеты -сбили.
          При этом никаких подтверждение ни одного ни второго нет.
          Единственный факт неосприм - разбомбленный объект.
          karish
          1. Маз Сегодня, 13:32
            А ничо, шо там война гражданская?
            Цитата: karish
            Цитата: майор Юрик
            ! stop

            стандартная отмазка ПВО Сирии -' стреляли из Ливана - ракеты -сбили.
            При этом никаких подтверждение ни одного ни второго нет.
            Единственный факт неосприм - разбомбленный объект.

            И это, покажите "разбобленный объект"
            Маз
            1. Арон Заави Сегодня, 13:56
              Цитата: Маз

              И это, покажите "разбобленный объект"

              Это к сирийцам. Израиль вообще не знает о чем речь.
              Арон Заави
        3. Hanokem Сегодня, 17:14
          Майор Юрик, а нужно отважно на бреющим полете поливать из пушек наземный обьект ?
          Hanokem
          1. майор Юрик Сегодня, 18:56
            Цитата: Hanokem
            Майор Юрик, а нужно отважно на бреющим полете поливать из пушек наземный обьект ?

            Да я не об этом,Ханокем! На своей земле и за свой дом- можно и на бреющем,можно и в рукопашную, а вот на чужую землю оно как правило вероломно и из-под забора. Кстати к своей земле,что правильно,вы относитесь очень трепетно, а вот чужая родина для вас пустой звук и люди на ней какие-то неправильные,вот от этого всё и происходит. Не берите пример с ваших янкесовских крышующих,они большие и глупые, да и вслучае чего как всегда отсидятся за большой лужей.Относись к другим так,как бы хотел,чтобы относились к тебе! Вот как-то так! soldier hi
            майор Юрик
      3. dorz Сегодня, 12:33
        Цитата: Отец солдата
        Надо устранять источник пуска ракет т.е. сбивать самолеты с шестиконечными звездами, на лицо факт агрессии против Сирии.

        В наше непростое время, только ядерное оружие является единственной гарантией суверенитета и защиты от агрессии.
        dorz
    2. allaykbar Сегодня, 12:13
      братья? Та ты шо

      Хотя если про Сирийскую ПВО таки да.
      allaykbar
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:19
        Израиль - агрессор, в конце концов ответит за все свои злодеяния, как говорится, сколько верёвочке не виться...
        Гигант мысли
        1. karish Сегодня, 13:17
          Цитата: Гигант мысли
          Израиль - агрессор, в конце концов ответит за все свои злодеяния, как говорится, сколько верёвочке не виться...

          laughing laughing
          karish
          1. mkop Сегодня, 14:21
            Вы видимо всесильными себя возомнили, господа евреи. Но в один прекрасный момент когда нибудь, и на вашей территории будет война, и ваши дети будут умирать, и ваши матери и жены буду плакать над трупами ваших детей. А мы тоже поставим два смайлика :)

            Все говорят что евреи хитрые и изворотливые, я же в вас ничего кроме тупости и низости не вижу. Но вы бомбите Сирию, бомбите... Покажите кто вы есть на самом деле.
            mkop
            1. Tiras Сегодня, 14:32
              Цитата: mkop
              Все говорят что евреи хитрые и изворотливые, я же в вас ничего кроме тупости и низости не вижу.


              Это потому что вы не видите дальше своего носа и не понимаете вообще, что происходит на Ближнем Востоке.
              Tiras
              1. mkop Сегодня, 16:26
                Вы видимо понимаете. Вы и евреи израильские. А я конечно ничего не понимаю... Совсем ничего.
                Ну уничтожите вы Сирию как единое государство, дальше то что? Расскажите понимающие вы наши. Меньше станет конфликтов в этом районе? Мир и процветание настанет чтоли? Ничего кроме ухудшения текущей обстановки вы этим не добьетесь.
                mkop
                1. KonoGon Сегодня, 19:27
                  Цитата: mkop
                  Ну уничтожите вы Сирию как единое государство
                  Вообще то это Ассада делишки. Его действия начали сию заварушку.
                  KonoGon
                  1. sabakina Сегодня, 20:55
                    Цитата: KonoGon
                    Цитата: mkop
                    Ну уничтожите вы Сирию как единое государство
                    Вообще то это Ассада делишки. Его действия начали сию заварушку.

                    Заварушка началась, когда русский флот помог вам победить южан.
                    sabakina
          2. Sirocco Сегодня, 16:52
            Цитата: karish

            хорошо смеется тот, кто смеется последний)))))
            Sirocco
          3. Комментарий был удален.
          4. Скифотавр Сегодня, 23:29
            Цитата: karish
            laughing laughing

            У Гитлера тоже такая самодовольная рожа была.
            Скифотавр
        2. omit Сегодня, 14:44
          5
          Гигант мысли Сегодня, 12:19 ↑
          Израиль - агрессор, в конце концов ответит за все свои злодеяния, как говорится, сколько верёвочке не виться...
          Воистину, гигант мысли...
          omit
    3. FalconD Сегодня, 12:33
      Таки бгатья работают!
      FalconD
    4. karish Сегодня, 13:01
      Цитата: Дормидонт
      Работайте, братья!

      спасибо wink
      karish
  2. Kars Сегодня, 12:07
    Тяжёлая ситуация.если бы можно по израильскому аэродрому хотя бы скадом в ответ ударить.
    Kars
    1. BerBer Сегодня, 12:24
      Израиль не на того коня поставил. Помог бы Сирии в тяжёлой ситуации, может где-то острые углы былых обид сгладились. А так получается слепое следование в форватере США. К чему это приведёт в будущем?
      BerBer
      1. Ююка Сегодня, 13:04
        Цитата: BerBer
        Израиль не на того коня поставил. Помог бы Сирии в тяжёлой ситуации, может где-то острые углы былых обид сгладились. А так получается слепое следование в форватере США. К чему это приведёт в будущем?


        они - "богоизбранные", договариваться с теми, кого считают ниже себя для них оскорбление. С Россией просто вынуждены, а тут-то зачем опускаться??
        Ююка
      2. omit Сегодня, 14:45
        BerBer
        Ещё один гигант мысли.
        omit
        1. BerBer Сегодня, 14:54
          Вы отказываете мне в праве размышлять? Или считаете, что нанесение ударов по территории Сирии носить позитивный характер? Я не желаю Вам зла, но объективно считаю, что по этим счетам Израилю придётся платить, хорошо если не кровью.
          BerBer
          1. Tiras Сегодня, 16:02
            Просто в своём размышлении вы показываете полное незнание происходящего.

            Вы предлагаете помощь государству, которое находится в состоянии войны с Израилем, которое помогает террористам убивать евреев, хранит для них оружие для убийства евреев, помогает перевозить оружие для убийства евреев, производит оружие для убийства евреев.

            Те, кто хотел мира с Израилем его получил - Иордания и Египет. Израиль хочет мира со всеми соседями и это доказал делом заключив мир с некоторыми арабскими странами.

            Сирия в отличии от Египта и Иордании помогает Ирану и его террористам воевать против евреев.

            Израиль одно время предлагал Сирии наладить отношения, если та перестанет поддерживать террористов, но Сирию это не устроило.
            Tiras
            1. BerBer Сегодня, 16:29
              О чём я и писал - самое время договариваться, пока Сирия ослаблена, тем самым сохраните жизни евреев. А если принцип "кровь за кровь", то почему с Египтом и Иорданией договорились. Повторюсь - безоговорочное сотрудничество с США обернётся не тем боком. Тут думать надо.
              BerBer
              1. Tiras Сегодня, 16:58
                Цитата: BerBer
                О чём я и писал - самое время договариваться, пока Сирия ослаблена, тем самым сохраните жизни евреев


                Договариваться можно с тем, кто хочет мира и способен его заключить.
                Сирия и до этого не хотела заключать мир, а сейчас Сирия легла полностью под Иран, который ей помогал и деньгами и террористами Хизбалла, которые воевали за Асада.
                Сейчас Асад должен Ирану и Хизбалле за помощь и ещё сильнее стал им помогать - уже позволяя окопаться на сирийской границе.




                Цитата: BerBer
                почему с Египтом и Иорданией договорились.


                Потом что Египет и Иордания хотели мира или по крайней мере поняли, что если силой Израиль не взять, то можно хотя-бы как-то вместе жить.

                Поэтому Иордания и Египет закупают израильский газ, Израиль помогает Египту бороться с игил, разные совместные проекты итд.

                А с Сирией говорить не о чем,так как она не хочет мира.


                Цитата: BerBer
                Повторюсь - безоговорочное сотрудничество с США обернётся не тем боком. Тут думать надо.


                Учитывая ваши познания о конфликте - вряд-ли. Израиль и с Россией сотрудничает - именно поэтому Россия не мешает Израилю ударять по террористам и тем, кто им помогает в Сирии.
                Tiras
      3. KonoGon Сегодня, 19:27
        Цитата: BerBer
        Помог бы Сирии в тяжёлой ситуации
        А что, Сирия просила?
        KonoGon
    2. voyaka uh Сегодня, 12:30
      Есть у нас такие опасения. Я не удивлюсь, если следующим ударом
      уничтожат пусковые Скадов и Точек.
      voyaka uh
      1. allaykbar Сегодня, 12:39
        придется подарить САР пару Искандеров и поставить наши экипажи в ТОРах и Панцирях на охрану.

        Пусть вычитают из моих налогов - без проблем. На такое дело не жалко

        С любовью, израильским друзьям из России.

        P.S. Если бы я был в расчете - я бы даже не возмущался и не задавал себе вопрос - что я тут делаю
        allaykbar
        1. voyaka uh Сегодня, 12:44
          Жалко Искандеры. Они нужны самой России, как сдерживающий фактор у границ.
          А у Асада пропадут ни за грош. sad
          voyaka uh
          1. allaykbar Сегодня, 13:02
            поэтому я и пишу про ТОРы. Чтоб не терять золотую технику. А БК у ТОРа хватит на ваши залпы.

            Вы помогаете ИГИЛе своими действиями. И прочим разным террористическим группировкам, которые в угаре джихада режут христиан и мусульман и езидов и других Людей в Сирии.

            Вы отвлекаете на себя силы у государства, которые выступило форпостом терроризму.

            Нормальные люди в такие моменты должны объединяться. Находить общий язык - как нашли османы и русские и персы.

            Но я понимаю что это не про вас.

            И когда начнут делать залпы с территорий 3 государств в вашу сторону - я буду знать за шо.
            И вам не вариант будет спрашивать - а нас за шо?

            Молитесь за америку. Только она стоит за вашей спиной. Если она передумает или у нее будет много своих забот - у вас будет надежда только на ЯО. Но врятли кто позволит
            allaykbar
            1. voyaka uh Сегодня, 13:44
              "Вы отвлекаете на себя силы у государства, которые выступило форпостом терроризму"////

              Израиль в состоянии войны с Сирией уже 50 лет. С ним было 2 крупных войны.
              Это государство взращивает одних террористов
              (шиитских), натравливая их на Израиль и воюет с другими террористами (суннитскими).
              Которые жестоко уничтожают друг друга (и всех, кто подвернется под руку заодно)
              по всему-всему Ближнему востоку.
              Нам все равно: сунниты-исламисты или шииты-исламисты. Кто лезет, тот и получает.
              На Синае мы долбим ИГИЛ, а в Ливане Хизбалла. am
              А с Россией, которую тоже достают разнообразные террористы, мы отлично договариваемся. drinks
              voyaka uh
          2. Маз Сегодня, 13:36
            А ежели попробует Россия, не закричите , шо ойойойой?
            Маз
            1. Арон Заави Сегодня, 13:59
              Цитата: Маз
              А ежели попробует Россия, не закричите , шо ойойойой?

              Поставим твою дочку под ружье.
              Арон Заави
            2. Hanokem Сегодня, 17:23
              Маз, ты исходи своей ненавистью неудачника. Это не изменит того факта, что твоя дочь нам сестра по оружию.
              Hanokem
          3. BerBer Сегодня, 14:20
            Мне не по душе позиция Израиля по Сирии. Но тут вынужден согласиться - арабы безолаберные
            BerBer
        2. Hanokem Сегодня, 17:22
          Allayakbar, Вас на Вашем диване хлебом не корми, лишь бы пожертвовать русскими жизнями ради каких-то непонятных диктаторов. Готовы сынишку Вашего посадить в кабину Тора ?
          Hanokem
          1. allaykbar Сегодня, 17:23
            в ТОРе не сидел конечно, техника новая, но из Шилки или Тунгуски бы влупил с удовольствием. Правда врятли бы получилось, но я считаю делом благородным прикрытие военных объектов САР от шакальих уколов или хотя бы попытку препятствовать.

            В ТОРе то попроще. Да и врятли в ТОР что-то от вас прилетит. Ну уж точно не долетит wassat

            P.S. Россия жертвует своими сынами, давя заразу, которую вы прикрываете, лечите и покрываете.
            allaykbar
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:09
    Разборки продолжаются. Но повышение боеспособности сирийских ПВО не может не радовать.
    Горный стрелок
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:12
      Цитата: Горный стрелок
      не может не радовать.

      а когда утилизируют бармалеев, то думаю, евреям все припомнят
      Angel_and_Demon
    2. Лелёк Сегодня, 12:27
      Цитата: Горный стрелок
      Разборки продолжаются. Но повышение боеспособности сирийских ПВО не может не радовать.

      hi
      Израильтяне атакуют с ливанской территории территорию Сирии. Почему сирийцы не могут уничтожать самолёты Израиля со своей территории над территорией Ливана? По принципу "как аукнется, так и откликнется". Понятно, что такие действия чреваты, но учить порядку надо. yes
      Лелёк
      1. 8200 Сегодня, 13:03
        Уже писали про это не раз. Самолёты после атаки резко уходят вниз и их больше не видно на радарах. Могли бы, сбили.
        8200
        1. Лелёк Сегодня, 13:14
          Цитата: 8200
          Самолёты после атаки резко уходят вниз и их больше не видно на радарах. Могли бы, сбили.

          hi
          Не знаю. Я не тактик воздушного боя, интересуюсь принципом.
          Лелёк
        2. Hanokem Сегодня, 17:24
          8200 смелый ник Вы себе взяли...
          Hanokem
      2. XXXIII Сегодня, 13:25
        Цитата: Лелёк
        Цитата: Горный стрелок
        Разборки продолжаются. Но повышение боеспособности сирийских ПВО не может не радовать.

        hi
        Израильтяне атакуют с ливанской территории территорию Сирии. Почему сирийцы не могут уничтожать самолёты Израиля со своей территории над территорией Ливана? По принципу "как аукнется, так и откликнется". Понятно, что такие действия чреваты, но учить порядку надо. yes
        Ливан уже оккупирован, поздно... smile
        XXXIII
  4. Антисовок Сегодня, 12:11
    "Перехватили большинство ракет, однако несколько прорвалось" в переводе с арабского означает "от об'екта остались дымящиеся головешки, пвоошники посозерцали, покурили, помянули Аллу-в-баре и вернулись к нардам, кальяну, молитвенным коврикам и уступчивым осликам с томными глазами".
    Антисовок
    1. allaykbar Сегодня, 12:17
      воюешь с "совком"?

      После 25 лет как его не стало? Может ты приболел? Воен)

      пвоошники посозерцали, покурили, помянули Аллу-в-баре и вернулись к нардам


      ПВОшники отработали. И они на войне - пока ты пишешь буковки на форуме. Так что уважай тех, кто делает так - как ты бы не смог.

      На их месте ты бы давно уже убежал в германию, я уверен.
      allaykbar
      1. роман66 Сегодня, 12:20
        тяжелый случай некрофилии...
        роман66
        1. allaykbar Сегодня, 12:21
          это как хахлы, которые воюют с памятниками Ленину. Наверное этот тоже из шумеров.

          Выбрал объект для своей войны
          allaykbar
          1. роман66 Сегодня, 12:23
            удобный объект - уже не ответит
            роман66
            1. allaykbar Сегодня, 12:24
              зато война какая, без потерь прошел. надо нарисовать ему в фотошопе медаль
              allaykbar
        2. Spez Сегодня, 19:56
          Пассивная некрофилия, случай, к сожалению не операбельный. EST ректально иногда помогает.
          Spez
      2. Комментарий был удален.
        1. allaykbar Сегодня, 12:31
          Поэтому моя миссия подрыва их дряблых пятых точек не закончена.


          я сразу увидел в тебе воена. Твой цифровой джихад очень мощен

          allaykbar
          1. Ююка Сегодня, 13:00
            Цитата: allaykbar
            Поэтому моя миссия подрыва их дряблых пятых точек не закончена.


            я сразу увидел в тебе воена. Твой цифровой джихад очень мощен


            да он же только "родился" и сразу в "бой" laughing начнет сейчас тут всех задирать... судя по логину "антисовок" и начинкой в голове, зачали его темной ночью и в пьяном угаре еще при СССР, долго вынашивали и наконец "выродили" belay
            Ююка
            1. роман66 Сегодня, 13:45
              Уж сколько их кануло.....
              роман66
            2. AUL Сегодня, 13:54
              Троль обыкновенный, мелкотравчатый, с низким IQ. Пусть себе лает.
              AUL
  5. Александр 3 Сегодня, 12:19
    Интересно какими комплексами осуществлялся перехват ракет?
    Александр 3
    1. 8200 Сегодня, 13:04
      Обычно используют С-200
      8200
      1. Vadim851 Сегодня, 19:43
        хм..сколько ж у них комплексов то к С-200, одна ракета на ПУ и невероятных размеров.
        Vadim851
    2. XXXIII Сегодня, 13:28
      Цитата: Александр 3
      Интересно какими комплексами осуществлялся перехват ракет?

      Свои разработки наверно есть......Иранус-ракетус..... laughing
      XXXIII
  6. Vadim851 Сегодня, 12:24
    Интересно какие ракеты были выпущены и увидеть бы хоть раз фото обломков сбитых ракет.
    Vadim851
    1. allaykbar Сегодня, 12:27
      увидеть бы хоть раз фото обломков сбитых ракет.


      зачем? И какие вы готовы задействовать силы, гипотетически, для поиска обломков? Взвод? Поисковую роту?

      Разные комплексы работают на разную глубину от 10 км до 100 км. (я не беру предельные данные, ибо ракеты сбивают не на предельной дальности)

      Как вы себе это представляете?
      allaykbar
      1. Vadim851 Сегодня, 12:31
        В очередной раз новость, сколько уже "сбивали" Ладно бы одна, то уже случаев 5 минимум.
        А чего бы не найти, чтобы ударить морально по Израилю и престиж ПВО поднять? Ракеты не так и далеко упадут от объекта, не думаю что там за десятки км их сбивали. А сбивать должны "Панцирями" .
        Vadim851
        1. 8200 Сегодня, 13:00
          А потому, что нет никаких обломков. Когда были, так их и в Иордании нашли.
          8200
      2. karish Сегодня, 13:21
        Цитата: allaykbar
        увидеть бы хоть раз фото обломков сбитых ракет.


        зачем? И какие вы готовы задействовать силы, гипотетически, для поиска обломков? Взвод? Поисковую роту?

        Разные комплексы работают на разную глубину от 10 км до 100 км. (я не беру предельные данные, ибо ракеты сбивают не на предельной дальности)

        Как вы себе это представляете?

        ну хоть раз и могли бы и показать что то.
        Уже свыше 100 ударов -- ПВО все сбивает -сбивает --- а доказательства как всегда ноль laughing г
        karish
        1. KonoGon Сегодня, 19:36
          .
          Цитата: karish
          же свыше 100 ударов -- ПВО все сбивает -сбивает
          Ну, если бы всё что "сбили" сложить, ещё одна эскадрилья в Цахале была
          KonoGon
    2. karish Сегодня, 13:19
      Цитата: Vadim851
      Интересно какие ракеты были выпущены и увидеть бы хоть раз фото обломков сбитых ракет.

      Сколько угодно - на уничтоженых объектах
      karish
  7. q75agent Сегодня, 12:36
    сколько уже на ВО похожих статей было winked вот просто без подколки , участники сайта из Израиля могут пояснить - почему наносятся удары по территории Сирии, а не Ливана где как утверждают официальные лица Израиля , находятся заводы по производству ракет
    q75agent
    1. 8200 Сегодня, 12:59
      Потому что не про все атаки пишут на ВО. Израиль, официально, вообще никого не атакует.
      8200
      1. q75agent Сегодня, 13:36
        ну если бы были удары по Ливану , то о них бы знали , в наше время трудно что то утаить , если в Ливане есть интернет wink
        q75agent
  8. Egorovich Сегодня, 12:37
    Хитросделанные продолжают свою грязную агрессию в Сирии. Первый матрасный холуй на БВ действует, как падла последняя, с чужой территории. Похоже на выучку шакала.
    Egorovich
    1. Tiras Сегодня, 14:26
      Цитата: Egorovich
      Хитросделанные продолжают свою грязную агрессию в Сирии. Первый матрасный холуй на БВ действует, как падла последняя, с чужой территории. Похоже на выучку шакала.



      Tiras
  9. Комментарий был удален.
  10. профессор Сегодня, 13:02
    В самом Израиле заявляют, что авиационные удары по сирийской территории наносятся с той целью, чтобы не допустить трафика производимых «Хизбаллой» ракет с территории Ливана в Сирию – в те регионы САР, откуда «Хизбалла» может угрожать израильской безопасности.

    В самом Израиле не комментируют сообщения сирийцев.
    профессор
    1. XXXIII Сегодня, 13:32
      Цитата: профессор
      В самом Израиле заявляют, что авиационные удары по сирийской территории наносятся с той целью, чтобы не допустить трафика производимых «Хизбаллой» ракет с территории Ливана в Сирию – в те регионы САР, откуда «Хизбалла» может угрожать израильской безопасности.

      В самом Израиле не комментируют сообщения сирийцев.

      Когда стреляете, ракеты надо оставлять, это уже не ваше..... tongue А то получается стрельнули и тут же поймали, ивернули на склад, кто ж так делает........ stop
      XXXIII
    2. Маз Сегодня, 13:39
      Дак тоже не могут ничего показать в самом Израиле - сбивают и громят в интернете и газетах, по радио и ТВ. Шо там шо тут. Вон сушку сбили - видео налицо и пуск, и самолет, и обломки, и пилот герой. Секретность яти её.
      Маз
      1. XXXIII Сегодня, 14:06
        Цитата: Маз
        Дак тоже не могут ничего показать в самом Израиле - сбивают и громят в интернете и газетах, по радио и ТВ. Шо там шо тут.
        Только на выставках показывают свои ракеты и как они могут больно и быстро полететь..... laughing
        XXXIII
  11. Alex-a832 Сегодня, 13:09
    История будет идти по спирали: Сдуются США, как планетарный жандарм, Израиль останется один на один с "доброжелателями", которых сам и доводит до состояния ненависти к себе. Если эти "доброжелатели" уцелеют сейчас и навалятся на Израиль сообща, то как государство может перестать существовать. Такая перспектива может и в пол века уложиться. Что сеешь, то и жнёшь...
    Alex-a832
    1. 8200 Сегодня, 13:14
      На Ближнем Востоке всё наоборот. Язык силы порождает друзей, а стремление к миру создаёт новые войны. Примеры: 1. Мир Израиля с Египтом. 2. Добровольный уход из Газы.
      8200
    2. alta Сегодня, 20:05
      Историю надо читать, уже было несколько войн коалиции всех арабских стран против Израиля, результат известен всем.
      Увы, сегодня Страны Персидского залива и Египет - союзники Израиля против терроризма Ирана ...
      alta
  12. viktor. Сегодня, 13:11
    ИЗРАИЛЬ КАК ТОТ ПЕРСОНАЖ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА МАУГЛИ! lol
    viktor.
  13. Myxa901021 Сегодня, 13:15
    Суть сегодняшнего мира в том что если ты сильный то тебя уважают и боятся а если нет то тебя бомбят и нагибают
    Myxa901021
  14. Myxa901021 Сегодня, 13:17
    Ну может он бомбить и бомбит чего тут такого? Разве мы ме обработали Грузию в 8 и не вернули крым
    Myxa901021
  15. 8200 Сегодня, 13:18
    Цитата: allaykbar
    И когда начнут делать залпы с территорий 3 государств в вашу сторону

    Уже такое было. Напомнить чем закончилось?
    8200
  16. Dimmih Сегодня, 13:20
    Сирия и Израиль находятся в состоянии войны,так что юридически могут обстреливать друг друга из чего угодно на вполне законном основании. Главное, чтобы жалоб не было-а нас то за что? Война дело такое.
    Dimmih
    1. Petrix Сегодня, 13:39
      Цитата: Dimmih
      юридически могут обстреливать друг друга из чего угодно на вполне законном основании.

      Ох уж мне эти юристы.
      Значит Израиль может вполне законно разбомбить Хмеймим, т.к. территория Сирии. А Россия не может по закону отстреливаться, т.к. не находится в состоянии войны с Израилем?
      Petrix
  17. alta Сегодня, 14:43
    Цитата: BerBer
    Израиль не на того коня поставил. Помог бы Сирии в тяжёлой ситуации, может где-то острые углы былых обид сгладились. А так получается слепое следование в форватере США. К чему это приведёт в будущем?

    Израиль находится с Сирией в сотоянии войны со дня основания Израиля.
    Египет и Иордания заключили мирный договор с Израилем , а Сирия не хочет .... , видимо, ей выгодно быть в состоянии войны с Израилем ...
    alta
  18. Романенко Сегодня, 15:37
    Пора бы уже и поджарить этих оборзевших ястребов. Нужно только грамотно расставить посты наблюдения, чтобы заваливать их над сирийской территорией.
    Может тогда и терпимее отнесутся к присутствию Ирана
    Романенко
    1. Tiras Сегодня, 15:51
      Они не залетают на сирийскую территорию, дальность ракет позволяют этого не делать.
      Tiras
  19. Zina389 Сегодня, 16:11
    Тут недавно Патрушев в Тель-Авив приезжал... Ставили на карте Сирии красные крестики. Иранцы бы многое за эту карту отдали. Но они будут узнавать по факту. А в Москве все уже знают. Удары наносятся только по местам активности Ирана и Хизбаллы. Сирийцев предупредили, чтобы они туда не совались, и обычно перед самой акцией еще раз предупреждают через "горячую линию" с МО России. Касатально ПВО договор был такой: по самолетам они не стреляют, а дальше уже на свое усмотрение. Не исключено, что они вообще не стреляют, только по радио и тв. А когда они выстрелили по самолетам, был скандал и пришлось их батарею ПВО уничтожить. Атаки из Ливана именно для того и делаются, чтобы помочь Асаду сохранить лицо, не атакуя самолеты нарушившие воздушное пространство Сирии. Россия хочет снизить активность влияние Ирана в Сирии. Но зачем же самим париться, когда есть Израиль, который выполняет эту работу с большим энтузиазмом.
    Zina389
    1. Oleg7700 Сегодня, 17:17
      Тут ещё такое дело-от дворца Асада до ближайшей границы с Ливаном-20 км. Джамбрайя ещё ближе к виртуальной границе, проходящей по заснеженным вершинам хребта Антиливан. Перевалив хребет (2500-2800м.) сразу окажешься над целью, когда высокоточные ракеты (60-110 км дальности) бесполезны - они вперёд летят, а не сразу вниз, но публика требует...
      Oleg7700
  20. Волька Сегодня, 17:53
    так продолжаться не может, придется сбивать, даже над чужой территорией
    Волька
  21. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:43
    Нда.
    Подло ударить в спину,
    а потом делать"честные"
    (какая такая честность? не,не слышал)
    и удивленные глаза....
    Относитесь к ним по их делам.
    Не было никакого холокоста.
    Крановщик Нахамкинсон
  22. Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:35
    Евреи все больше и больше раздражают...
    Ratmir_Ryazan
  23. Скифотавр Сегодня, 23:24
    В самом Израиле заявляют, что авиационные удары по сирийской территории наносятся с той целью, чтобы не допустить трафика производимых «Хизбаллой» ракет с территории Ливана в Сирию – в те регионы САР, откуда «Хизбалла» может угрожать израильской безопасности.
    Чушь полная. Ещё про химическое оружие и авторитарный режим забыли назвездеть.
    Скифотавр
  24. Zina389 Сегодня, 23:29
    Слыхали? Нахамкинсону кранты. Башню снесло, кран закрыли. Понятно кто. Уж очень он сердешный глубоко проник в суть их заговора.
    Zina389
Картина дня