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В Росатоме сообщили о сроках утилизации реакторного блока АПЛ «Акула»
Корпорация «Росатом» планирует до 2020 года завершить утилизацию реакторного блока советской АПЛ ТК-13 проекта 941 "Акула", в рамках которого были построены самые большие в мире АПЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.
ТК-13 (от «тяжелый крейсер») была четвертым кораблем в серии АПЛ проекта 941. Ее заложили на «Семаше» в 1982 году, а в 1986-ом зачислили в состав Северного флота.
В 1998 году подлодка ТК-13 была исключена из состава ВМФ, а с 2006 года готовилась к утилизации, контракт на которую был подписан в 2007 году.
«Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реакторов корабля завершилась весной 2008 года, летом того же года началась механическая разделка корпуса. Финансирование работ тогда шло при участии США и Канады в рамках программ "Глобальное партнёрство" и "Совместное уменьшение угрозы". Работы по формированию шестиотсечного блока реакторного отсека завершились в 2009 году, и блок был переведен на Кольский полуостров», – говорится в материале.
Согласно информации на сайте госзакупок, по заказу Росатома до конца 2019 года предстоит «из шестиотсечного плавучего блока АПЛ ТК-13 сформировать два трёхотсечных блока, переправить их к месту долговременного хранения на губу Сайда (Мурманская область), а затем вырезать два одноотсечных блока реакторного отсека, которые будут храниться в специально оборудованном для этого пункте».
ТК-13 (от «тяжелый крейсер») была четвертым кораблем в серии АПЛ проекта 941. Ее заложили на «Семаше» в 1982 году, а в 1986-ом зачислили в состав Северного флота.
В 1998 году подлодка ТК-13 была исключена из состава ВМФ, а с 2006 года готовилась к утилизации, контракт на которую был подписан в 2007 году.
«Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реакторов корабля завершилась весной 2008 года, летом того же года началась механическая разделка корпуса. Финансирование работ тогда шло при участии США и Канады в рамках программ "Глобальное партнёрство" и "Совместное уменьшение угрозы". Работы по формированию шестиотсечного блока реакторного отсека завершились в 2009 году, и блок был переведен на Кольский полуостров», – говорится в материале.
Согласно информации на сайте госзакупок, по заказу Росатома до конца 2019 года предстоит «из шестиотсечного плавучего блока АПЛ ТК-13 сформировать два трёхотсечных блока, переправить их к месту долговременного хранения на губу Сайда (Мурманская область), а затем вырезать два одноотсечных блока реакторного отсека, которые будут храниться в специально оборудованном для этого пункте».
Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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