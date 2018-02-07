23:27 07 февраля
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В Росатоме сообщили о сроках утилизации реакторного блока АПЛ «Акула»

Корпорация «Росатом» планирует до 2020 года завершить утилизацию реакторного блока советской АПЛ ТК-13 проекта 941 "Акула", в рамках которого были построены самые большие в мире АПЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

В Росатоме сообщили о сроках утилизации реакторного блока АПЛ «Акула»


ТК-13 (от «тяжелый крейсер») была четвертым кораблем в серии АПЛ проекта 941. Ее заложили на «Семаше» в 1982 году, а в 1986-ом зачислили в состав Северного флота.


В 1998 году подлодка ТК-13 была исключена из состава ВМФ, а с 2006 года готовилась к утилизации, контракт на которую был подписан в 2007 году.

«Выгрузка отработавшего ядерного топлива из реакторов корабля завершилась весной 2008 года, летом того же года началась механическая разделка корпуса. Финансирование работ тогда шло при участии США и Канады в рамках программ "Глобальное партнёрство" и "Совместное уменьшение угрозы". Работы по формированию шестиотсечного блока реакторного отсека завершились в 2009 году, и блок был переведен на Кольский полуостров», – говорится в материале.

Согласно информации на сайте госзакупок, по заказу Росатома до конца 2019 года предстоит «из шестиотсечного плавучего блока АПЛ ТК-13 сформировать два трёхотсечных блока, переправить их к месту долговременного хранения на губу Сайда (Мурманская область), а затем вырезать два одноотсечных блока реакторного отсека, которые будут храниться в специально оборудованном для этого пункте».

Использованы фотографии: http://oruzhie.info/
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Комментарии 23

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  1. Гигант мысли Сегодня, 12:14
    Утилизация Акул, как их не жаль, необходима, они своё уже выработали, и за это им большое спасибо.
    Гигант мысли
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:16
      Реактор отдадут пенсионерам и в детские сады на обогрев
      Аристарх Людвигович
    2. влад66 Сегодня, 12:36
      Да уж послужили "Акулы" и СССР и России
      влад66
    3. RASKAT Сегодня, 13:46
      Да их Акул уже давно нет, остались только реакторные блоки, это несколько отсеков, без легкого корпуса и т д. Так плавающий металлолом.
      RASKAT
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:14
    Вот как партнеры подсуетились. Резать помогали.
    Конечно, "Акула" - это несчастный компромисс между необходимостью иметь твердотопливные ракеты на вооружении, и недоработанностью таких топлив в тогдашнем СССР. Из-за этого размер ракеты стал очень большим, а за этим потянулся и размер лодки.
    Горный стрелок
    1. Ivan.A Сегодня, 12:40
      Вот как партнеры подсуетились. Резать помогали.

      боятся "партнеры".
      А хищников жалко sad
      Ivan.A
      1. Alex777 Сегодня, 13:14
        Да. а некоторые спрашивали могут ли Акулы службу нести. Эта конкретно давно не может. hi
        Alex777
    2. groks Сегодня, 13:05
      Лет десять назад "партнёры" аж из штанов выскакивали, чтоб на ВЭМЗ была утилизирована радиоизотопная лаборатория. А вроде такая мелочь. И продавили. Продавили при поддержке тогдашнего губернатора, "москвичей" и ... нашистов! Причём нашисты вышли на митинг против "реактора в центре города", арендуя помещение на ВЭМЗ!
      groks
  3. 210окв Сегодня, 12:14
    Жалко..Такое творение и под резак...
    210окв
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:18
      Почитайте "Акулы из стали"-настроение подымете после этой грустной новости
      Аристарх Людвигович
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:22
    Эххх ! Такие корабли режут ! Ну прям как серпом по ...
    КВУ-НСвД
  5. Отец солдата Сегодня, 12:27
    Порезать "Акулу" все равно, что резали в свое время "Ту-160", эта субмарина вершина инженерной мысли, жаль, очень жаль.
    Отец солдата
    1. Topotun Сегодня, 12:31
      Жаль, но все же надо быть объективным. Существующее их вооружение устарело. Модернизировать? Проще построить новые, там же все было заточено под конкретные ракеты.... БРЭО полностью менять.... Денег потребует не меньше чем за новую...
      Topotun
      1. faiver Сегодня, 13:19
        извините но это бред, сам носитель неслабых денег стоит, что мешает сделать из оставшихся лодок подводные арсеналы для тех же калибров, как американцы сделали из огайо, две стони крылатых ракет на одном корабле...
        faiver
        1. Topotun Сегодня, 16:33
          А где их размещать? Ведь места на Акулах расчитаны на Р-39 (96 тон, 2.5 м диаметр) Ставить Калибры - значит кардинально пределывать корпус, полностью передлывать места установки ТПК подводы, приводы люков. Да хрен его еще знает. Не подводник я, извините. Как то размещать в одном посадочном месте 3-4 ТПК "Калибра". Обеспечивать компесацию водой при одиночном пуске. А все магистрали уже в корпусе, вскрывать внешний корпус, может быть внутренний. Менять БРЭО, подгонять его под существующий генератор или менять еще и систему электропитания корабля. Наверняка модернизировать можно, но смысл? Разработать проект (не один год), начать переделку. А это все деньги и главное ВРЕМЯ. За это время и эти деньги могут построить еще хотя бы одну лодку проекта 955. Да ракет меньше, но Булава не Калибр. ЯО более серьезный фактор. В локальных же конфликтах прекрасно справяться и надводные корабли с теми же Калибрами или неядерные ПЛ...
          Topotun
  6. Romka47 Сегодня, 12:56
    Понятно что мера необходимая, а все ровно на душе кошки...
    Romka47
  7. dvina71 Сегодня, 13:34
    Цитата: faiver
    извините но это бред, сам носитель неслабых денег стоит, что мешает сделать из оставшихся лодок подводные арсеналы для тех же калибров, как американцы сделали из огайо, две стони крылатых ракет на одном корабле...

    Бред за американцами повторять их глупости. Смысл таких арсеналов есть только в медленном методичное уничтожении папуасов. Для преодоления ПВО и результативности удара необходима плотность огня. Поэтому для войны с равным противником нужны носители с малым бк,но способные в короткий промежуток времени организовать значимую ударную группу кр. Акулы будут резать и птому что есть история с Горшковым и Устиновым. Документация бумажная,а то и просто отсутствует,поставщики комплектующих частично за границей,частично просто исчезли. Восстановление такого неоднозначного корабля..просто трата денег,понты. Лучше батоны с гранитов на мультиракетность перевести,все таки это ударник и не плохой.
    dvina71
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:34
      Цитата: dvina71
      Лучше батоны с гранитов на мультиракетность перевести,все таки это ударник и не плохой.

      Да и Щуки-Б наконец то по человечески модернизировать с врезкой вертикальных ПУ. Половина Щук стоит и ждет либо ремонта,либо модернизации,а Бореи ходят в гордом одиночестве без прикрытия.
      НЕКСУС
    2. faiver Сегодня, 18:28
      ага а пассажирский самолет из ту-160 не понты?
      faiver
  8. Evgeniy667b Сегодня, 14:50
    Да, ломать не строить, ума надо гораздо меньше. Если бы в России столько строили кораблей, как в утилизацию гонят, никто бы и не возраал. А то ведь реалии совсем иные.
    Evgeniy667b
  9. ЗВО Сегодня, 19:29
    Отдайте одну в музей...
    В Тольяттинский.
    Мы ее сами на берег вытащим - что бы все видели это величайшее чудо!

    Должна пройти по шлюзам...

    Отдайте, Ё!
    ЗВО
  10. dvina71 Сегодня, 19:40
    Цитата: faiver
    ага а пассажирский самолет из ту-160 не понты?

    А разумней аналогию слабо придумать? Ни че что на базе 160го хотят сделать пассажирский самолёт? Никто ведь не предлагает списанный планер переделывать.. вот если бы сказали,что на базе Акулы будутразрабатывать и строить новые Акула-2.. хотя стоп..а что у нас за на СМП строят..не подводные ракетоносцы?
    dvina71
  11. Старый26 Сегодня, 21:34
    Цитата: 210окв
    Жалко..Такое творение и под резак...

    Какое? ТК-13? Так ее уже 9 лет, как разрезали...
    Старый26
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