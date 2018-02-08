Русские и их ледоколы. Америке придётся бороться за Арктику
Только у России есть достаточное количество ледоколов для сопровождения любых транспортов, которым нужно пройти через периодически замерзающие воды Арктики. А ведь там, в Арктике, находится, по предположениям, более 1/5 неразведанных запасов нефти и газа. Русские, а за ними и китайцы могут вытеснить Соединённые Штаты из Арктики. Значит, нужно за Арктику бороться. К этому призывают Белый дом иные эксперты.
Перед российскими арктическими амбициями Запад испытывает страх. Эта мысль сквозит по всей статье, опубликованной в издании «Irish Examiner».
Напряжённость в среде сильных государств, имеющих хоть какое-то отношение к Арктике, усиливается. В частности, на первые роли претендует Россия. И это всерьёз «беспокоит Вашингтон» и другие государства.
В августе прошлого года российский танкер отправился прямиком из Норвегии в Южную Корею через Северный Ледовитый океан. Такой путь он впервые прошёл без сопровождения ледокола. Этот рейс стал решающим моментом, открывшим северные торговые пути, ранее сплошь покрытые льдами.
Что сулит это в будущем? Издание указывает, что это чревато гонкой вооружений. И вообще, эта экспансия русских создаёт особую проблему для США. Дело в том, что Вашингтон до сих пор не рассматривал Север своим важнейшим стратегическим приоритетом. Больше того, этот регион считался «сферой влияния России».
Но сложилось так, что не одна Россия интересуется Арктикой. Сегодня и Китай намеревается сделаться в Арктике «крупным игроком».
Недавно в Пекине выпустили первый документ, в котором открыто заявляется о «национальной стратегии» в Арктике. На страницах документа, повествующего о «Полярном шёлковом пути», говорится о желании китайцев «ещё теснее сотрудничать с Москвой», в частности, в рамках создания арктического морского коридора, который станет дополнением к китайской программе «Одного пояса, одного пути». Словом, Арктика откроет китайцам более короткий путь для торговли с Европой.
Разумеется, и в Кремле, и в Поднебесной указывают: амбиции эти прежде всего коммерческие и экологические — и совсем не военные.
Однако Вашингтон, полагает автор, «становится всё более подозрительным и осознаёт, что он рискует отстать». И вот практический результат этого страха: Пентагон пересмотрел свою арктическую стратегию.
Выступая перед Конгрессом в мае 2017 г., командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт (Paul Zukunft) сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения противокорабельных крылатых ракет на последнее поколение американских ледоколов.
(Любопытно, заметим, что фамилия адмирала означает на немецком языке «будущее». И адмирал действительно заглядывает в будущее: похоже, американец полностью пересмотрел всю схему деятельности, которой ранее придерживались ледоколы.)
Решение о вооружении является серьёзным отклонением от основной исследовательской и спасательной деятельности этих судов, указывает далее издание.
В Москве бросились идею адмирала высмеивать. Смех раздался на каналах «прокремлёвских новостей», пишет автор. Кроме того, один из высокопоставленных представителей России в Норвегии заявил, что в арктическом регионе не ставится никаких «военных задач».
При этом «фактически военная экспансия России у Северного полярного круга», продолжает издание, намного интенсивнее военной экспансии России «в любой другой стране». Именно как военную экспансию действия Москвы оценивают «другие близлежащие страны, в частности, Норвегия и Канада». Этим государствам принадлежат обширные северные территории, но в основном не заселённые. Также эти страны имеют крупные нефтяные и газовые интересы в регионе. И они «обеспокоены» тем, что из претензии могут оспариваться.
Результат похож на действия американского адмирала: оба государства бросились наращивать расходы на оборону и в приоритете «увидели» свои вооружённые силы на Севере. Мало того, они обратились к США и теперь уговаривают Вашингтон «сделать то же самое» (ничего конкретного насчёт «уговоров» автор, увы, не сообщает).
Агентство «Рейтер» пишет, что Москва вбухала огромные ресурсы в свою «северную оборону». Денег туда ушло столько, сколько не тратилось на тот регион «в любой момент после падения Берлинской стены». В иных направлениях Москва теперь имеет «ещё больше возможностей и достижений в регионе, чем до 1989 года». Речь идёт о создании или возобновлении деятельности шести военных форпостов и строительстве трёх новых крупных атомных ледоколов. Эти суда пополнят и без того крупный ледокольный флот страны.
Российский Северный флот, базирующийся в Мурманске, получит собственные инвестиции. Деньги пойдут «на два ледокольных корвета, которые специально предназначены для перевозки новейших противокорабельных ракет».
Также Россия заявляет, что Северный флот запустил более 200 ракет в рамках почти трёхсот учений в 2017 году. Это явный рекорд со времён холодной войны, полагает издание.
Москва сегодня считает, что её северные воды имеют решающее значение для обороны. В частности, Кремль рассматривает эти территории как «бастион». В этом «укрытии» могут «спрятаться» подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Именно на такие ракеты могут рассчитывать русские, когда они рассуждают о сдерживании «иностранного нападения.
Такого рода оборона сделала бы практически невозможной выживание любого иностранного надводного транспорта: он не прошёл бы вблизи российской территории.
Как утверждает Береговая охрана США, первый новый американский ледокол едва ли вступит в строй до 2023 года. К тому же планы американских военных зависят от дополнительного финансирования, а оно вовсе не гарантируется.
Есть, правда, тяжёлый ледокол, принадлежащий военным, — «Полярная звезда» («Polar Star»), однако он вряд ли прослужит дольше 5 лет. Да и есть у него иные задачи, не только арктические, но и антарктические.
А тут ещё и китайцы. Первый их ледокол, «Снежный дракон 2» («Snow Dragon 2»), построенный в декабре, будет трудиться во льдах вместе со своим тёзкой — более старым ледоколом, построенным Украиной для Пекина и введённым в эксплуатацию ещё в 1994 году. Ни один из этих «Драконов» не считается вооружённым, однако это может «легко измениться».
Коммерческий потенциал освоения Арктики весьма велик, и Америке следует учитывать это в своей дипломатии.
Россия — единственная страна, у которой на сегодня достаточно ледоколов, реально способных сопровождать перевозки через периодически замерзающие воды. Такое положение дел «оказывает огромное влияние на морские перевозки в регионе».
По оценкам Геологической службы США, в Арктике может находиться более 1/5 неразведанных мировых запасов как нефти, так и газа. И Россия уже более десяти лет «агрессивно заявляет о своих претензиях, используя малые подводные лодки для установки флагов на дне океана». Претензии России касаются подводного континентального шельфа площадью в полмиллиона квадратных миль!
И возрастающие аппетиты Китая тоже надо учитывать. Канадские эксперты «были потрясены», когда Пекин взял да выпустил свою новую «Белую книгу», где чёрным по белому говорится: Северо-западный проход — «пролив международный». А ведь Канада давно заявляет, что этот район является его собственными «внутренними водами». Разница в формулировках очень тревожит Канаду!
А китайцы только улыбаются. На официальном брифинге представитель Китая сказал, что любые споры должны решаться посредством «дружеских консультаций» и в соответствии с международным правом.
Возможно, Соединённым Штатам и не придётся никогда воевать в Арктике, размышляет автор. И не в последнюю очередь потому, что очень сложно представить такую войну, которая тотчас не перерастёт в более широкий и даже глобальный конфликт. Однако это не означает, что Америке следует «без какой-либо борьбы» упустить важный регион!
Кстати, заметим, в Норвегии, о которой пишут иностранные аналитики, вовсе не думают, что русские собрались завоевать Арктику и напичкать её воды подводными лодками с ядерными ракетами.
В Норвегии Арктику официально считают последней «незатронутой» милитаризмом территорией. Кстати, морские районы Норвегии в Арктике составляют около 1500000 кв. км (по площади это равно Франции, Германии и Испании, вместе взятым).
Выступая на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсё, министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Арктика остаётся регионом международного сотрудничества.
«Мы живём в быстро изменяющемся и непредсказуемом мире. Меняется и ситуация в сфере безопасности, так что кажется, что единственная константа — это постоянные перемены, — цитирует министра ТАСС. — В дополнение к старым угрозам появляются новые, но, несмотря на то, что ситуация в мире стала более непредсказуемой, Арктика остаётся практически незатронутой. Хотя в последние годы в некоторых арктических регионах мы наблюдаем усиление военной активности, Арктика по-прежнему остаётся регионом стабильности и международного сотрудничества».
С Сёрейде солидарен министр промышленности и инновации Швеции Микаэль Дамберг. «Важно, чтобы Арктика, которая в последнее время стала центром мирового внимания, оставалась регионом мира и стабильности. Арктика — пример конструктивного международного и регионального диалога, она также может стать лидером в области инноваций», — приводит его слова РИА «Новости».
Никто из них, как видим, не заявил о «русской угрозе», ядерном ударе, третьей мировой войне и прочем подобном.
Страшилки о России, которая намерена в сговоре с китайцами «милитаризировать», а то и «завоевать» Арктику, могут рассказывать как раз господа западные милитаристы, которым выгодна сама гонка вооружений.
Ядерная война из-за богатств Арктики, кто бы её ни начал, стала бы последней войной в истории человечества. История этого самого человечества закончилась бы в первые же дни этой войны.
«Милитаристские планы» России в Арктике. Источник карты: «Irish Examiner». Хорошо видно территории, на которые претендует Россия. Выделены также территории, на которые претендуют США: они голубые. Лиловый цвет относится к Канаде, зелёный — к Дании
Перед российскими арктическими амбициями Запад испытывает страх. Эта мысль сквозит по всей статье, опубликованной в издании «Irish Examiner».
Напряжённость в среде сильных государств, имеющих хоть какое-то отношение к Арктике, усиливается. В частности, на первые роли претендует Россия. И это всерьёз «беспокоит Вашингтон» и другие государства.
В августе прошлого года российский танкер отправился прямиком из Норвегии в Южную Корею через Северный Ледовитый океан. Такой путь он впервые прошёл без сопровождения ледокола. Этот рейс стал решающим моментом, открывшим северные торговые пути, ранее сплошь покрытые льдами.
Что сулит это в будущем? Издание указывает, что это чревато гонкой вооружений. И вообще, эта экспансия русских создаёт особую проблему для США. Дело в том, что Вашингтон до сих пор не рассматривал Север своим важнейшим стратегическим приоритетом. Больше того, этот регион считался «сферой влияния России».
Но сложилось так, что не одна Россия интересуется Арктикой. Сегодня и Китай намеревается сделаться в Арктике «крупным игроком».
Недавно в Пекине выпустили первый документ, в котором открыто заявляется о «национальной стратегии» в Арктике. На страницах документа, повествующего о «Полярном шёлковом пути», говорится о желании китайцев «ещё теснее сотрудничать с Москвой», в частности, в рамках создания арктического морского коридора, который станет дополнением к китайской программе «Одного пояса, одного пути». Словом, Арктика откроет китайцам более короткий путь для торговли с Европой.
Разумеется, и в Кремле, и в Поднебесной указывают: амбиции эти прежде всего коммерческие и экологические — и совсем не военные.
Однако Вашингтон, полагает автор, «становится всё более подозрительным и осознаёт, что он рискует отстать». И вот практический результат этого страха: Пентагон пересмотрел свою арктическую стратегию.
Выступая перед Конгрессом в мае 2017 г., командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт (Paul Zukunft) сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения противокорабельных крылатых ракет на последнее поколение американских ледоколов.
(Любопытно, заметим, что фамилия адмирала означает на немецком языке «будущее». И адмирал действительно заглядывает в будущее: похоже, американец полностью пересмотрел всю схему деятельности, которой ранее придерживались ледоколы.)
Решение о вооружении является серьёзным отклонением от основной исследовательской и спасательной деятельности этих судов, указывает далее издание.
В Москве бросились идею адмирала высмеивать. Смех раздался на каналах «прокремлёвских новостей», пишет автор. Кроме того, один из высокопоставленных представителей России в Норвегии заявил, что в арктическом регионе не ставится никаких «военных задач».
При этом «фактически военная экспансия России у Северного полярного круга», продолжает издание, намного интенсивнее военной экспансии России «в любой другой стране». Именно как военную экспансию действия Москвы оценивают «другие близлежащие страны, в частности, Норвегия и Канада». Этим государствам принадлежат обширные северные территории, но в основном не заселённые. Также эти страны имеют крупные нефтяные и газовые интересы в регионе. И они «обеспокоены» тем, что из претензии могут оспариваться.
Результат похож на действия американского адмирала: оба государства бросились наращивать расходы на оборону и в приоритете «увидели» свои вооружённые силы на Севере. Мало того, они обратились к США и теперь уговаривают Вашингтон «сделать то же самое» (ничего конкретного насчёт «уговоров» автор, увы, не сообщает).
Агентство «Рейтер» пишет, что Москва вбухала огромные ресурсы в свою «северную оборону». Денег туда ушло столько, сколько не тратилось на тот регион «в любой момент после падения Берлинской стены». В иных направлениях Москва теперь имеет «ещё больше возможностей и достижений в регионе, чем до 1989 года». Речь идёт о создании или возобновлении деятельности шести военных форпостов и строительстве трёх новых крупных атомных ледоколов. Эти суда пополнят и без того крупный ледокольный флот страны.
Российский Северный флот, базирующийся в Мурманске, получит собственные инвестиции. Деньги пойдут «на два ледокольных корвета, которые специально предназначены для перевозки новейших противокорабельных ракет».
Также Россия заявляет, что Северный флот запустил более 200 ракет в рамках почти трёхсот учений в 2017 году. Это явный рекорд со времён холодной войны, полагает издание.
Москва сегодня считает, что её северные воды имеют решающее значение для обороны. В частности, Кремль рассматривает эти территории как «бастион». В этом «укрытии» могут «спрятаться» подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Именно на такие ракеты могут рассчитывать русские, когда они рассуждают о сдерживании «иностранного нападения.
Такого рода оборона сделала бы практически невозможной выживание любого иностранного надводного транспорта: он не прошёл бы вблизи российской территории.
Как утверждает Береговая охрана США, первый новый американский ледокол едва ли вступит в строй до 2023 года. К тому же планы американских военных зависят от дополнительного финансирования, а оно вовсе не гарантируется.
Есть, правда, тяжёлый ледокол, принадлежащий военным, — «Полярная звезда» («Polar Star»), однако он вряд ли прослужит дольше 5 лет. Да и есть у него иные задачи, не только арктические, но и антарктические.
А тут ещё и китайцы. Первый их ледокол, «Снежный дракон 2» («Snow Dragon 2»), построенный в декабре, будет трудиться во льдах вместе со своим тёзкой — более старым ледоколом, построенным Украиной для Пекина и введённым в эксплуатацию ещё в 1994 году. Ни один из этих «Драконов» не считается вооружённым, однако это может «легко измениться».
Коммерческий потенциал освоения Арктики весьма велик, и Америке следует учитывать это в своей дипломатии.
Россия — единственная страна, у которой на сегодня достаточно ледоколов, реально способных сопровождать перевозки через периодически замерзающие воды. Такое положение дел «оказывает огромное влияние на морские перевозки в регионе».
По оценкам Геологической службы США, в Арктике может находиться более 1/5 неразведанных мировых запасов как нефти, так и газа. И Россия уже более десяти лет «агрессивно заявляет о своих претензиях, используя малые подводные лодки для установки флагов на дне океана». Претензии России касаются подводного континентального шельфа площадью в полмиллиона квадратных миль!
И возрастающие аппетиты Китая тоже надо учитывать. Канадские эксперты «были потрясены», когда Пекин взял да выпустил свою новую «Белую книгу», где чёрным по белому говорится: Северо-западный проход — «пролив международный». А ведь Канада давно заявляет, что этот район является его собственными «внутренними водами». Разница в формулировках очень тревожит Канаду!
А китайцы только улыбаются. На официальном брифинге представитель Китая сказал, что любые споры должны решаться посредством «дружеских консультаций» и в соответствии с международным правом.
Возможно, Соединённым Штатам и не придётся никогда воевать в Арктике, размышляет автор. И не в последнюю очередь потому, что очень сложно представить такую войну, которая тотчас не перерастёт в более широкий и даже глобальный конфликт. Однако это не означает, что Америке следует «без какой-либо борьбы» упустить важный регион!
Кстати, заметим, в Норвегии, о которой пишут иностранные аналитики, вовсе не думают, что русские собрались завоевать Арктику и напичкать её воды подводными лодками с ядерными ракетами.
В Норвегии Арктику официально считают последней «незатронутой» милитаризмом территорией. Кстати, морские районы Норвегии в Арктике составляют около 1500000 кв. км (по площади это равно Франции, Германии и Испании, вместе взятым).
Выступая на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсё, министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Арктика остаётся регионом международного сотрудничества.
«Мы живём в быстро изменяющемся и непредсказуемом мире. Меняется и ситуация в сфере безопасности, так что кажется, что единственная константа — это постоянные перемены, — цитирует министра ТАСС. — В дополнение к старым угрозам появляются новые, но, несмотря на то, что ситуация в мире стала более непредсказуемой, Арктика остаётся практически незатронутой. Хотя в последние годы в некоторых арктических регионах мы наблюдаем усиление военной активности, Арктика по-прежнему остаётся регионом стабильности и международного сотрудничества».
С Сёрейде солидарен министр промышленности и инновации Швеции Микаэль Дамберг. «Важно, чтобы Арктика, которая в последнее время стала центром мирового внимания, оставалась регионом мира и стабильности. Арктика — пример конструктивного международного и регионального диалога, она также может стать лидером в области инноваций», — приводит его слова РИА «Новости».
Никто из них, как видим, не заявил о «русской угрозе», ядерном ударе, третьей мировой войне и прочем подобном.
Страшилки о России, которая намерена в сговоре с китайцами «милитаризировать», а то и «завоевать» Арктику, могут рассказывать как раз господа западные милитаристы, которым выгодна сама гонка вооружений.
Ядерная война из-за богатств Арктики, кто бы её ни начал, стала бы последней войной в истории человечества. История этого самого человечества закончилась бы в первые же дни этой войны.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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