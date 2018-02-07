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Ливан получил вторую партию бронемашин «Брэдли»
В порт Бейрута прибыла вторая партия переданных из состава ВС США боевых бронированных машин M2A2 «Брэдли», сообщает ЦАМТО.
Всего ВС Ливана должны получить из состава Сухопутных войск США 32 машины данного типа в рамках очередного пакета помощи, стоимость которого оценивается в $100 млн. Американцы также обеспечат подготовку ливанских военнослужащих по применению новой техники.
Первые восемь ББМ M2A2 «Брэдли», а также бронированные транспортно-заряжающие машины были переданы ливанской стороне в августе 2017 года.
Как сообщает издание, ББМ «Брэдли» версии M2A2 впервые была представлена в 1988 году и является дальнейшей модернизацией M2A1 «Брэдли». «M2A2 оснащена башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие правительство США выделило более $1,5 млрд. на обучение и оснащение ливанской армии. На средства США было подготовлено более 32 тыс. военнослужащих этой страны.
Всего ВС Ливана должны получить из состава Сухопутных войск США 32 машины данного типа в рамках очередного пакета помощи, стоимость которого оценивается в $100 млн. Американцы также обеспечат подготовку ливанских военнослужащих по применению новой техники.
Первые восемь ББМ M2A2 «Брэдли», а также бронированные транспортно-заряжающие машины были переданы ливанской стороне в августе 2017 года.
Как сообщает издание, ББМ «Брэдли» версии M2A2 впервые была представлена в 1988 году и является дальнейшей модернизацией M2A1 «Брэдли». «M2A2 оснащена башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие правительство США выделило более $1,5 млрд. на обучение и оснащение ливанской армии. На средства США было подготовлено более 32 тыс. военнослужащих этой страны.
Использованы фотографии: ЦАМТО / lebarmy.gov.lb
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