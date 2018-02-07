23:32 07 февраля
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Ливан получил вторую партию бронемашин «Брэдли»

В порт Бейрута прибыла вторая партия переданных из состава ВС США боевых бронированных машин M2A2 «Брэдли», сообщает ЦАМТО.

Ливан получил вторую партию бронемашин «Брэдли»


Всего ВС Ливана должны получить из состава Сухопутных войск США 32 машины данного типа в рамках очередного пакета помощи, стоимость которого оценивается в $100 млн. Американцы также обеспечат подготовку ливанских военнослужащих по применению новой техники.


Первые восемь ББМ M2A2 «Брэдли», а также бронированные транспортно-заряжающие машины были переданы ливанской стороне в августе 2017 года.

Как сообщает издание, ББМ «Брэдли» версии M2A2 впервые была представлена в 1988 году и является дальнейшей модернизацией M2A1 «Брэдли». «M2A2 оснащена башней, вооруженной 25-мм пушкой M242 "Бушмастер" и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом M240C. На левой стороне башни размещены две пусковых установки ПТУР TOW», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие правительство США выделило более $1,5 млрд. на обучение и оснащение ливанской армии. На средства США было подготовлено более 32 тыс. военнослужащих этой страны.

Использованы фотографии: ЦАМТО / lebarmy.gov.lb
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Комментарии 11

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:27
    Главный вопрос: против кого?
    Дормидонт
    1. Отец солдата Сегодня, 12:30
      Тут главный вопрос ЗА кого ? Ответ: За ВПК США, удобно ливанцам хлам продавать, иудеям что поновей, бизнес ничего личного.
      Отец солдата
    2. Pax tecum Сегодня, 12:36

      Так, вспомнилось... Из Боснии и Косово... Удобная мишень...
      Pax tecum
      1. Sefevi Сегодня, 12:46
        "Удобная мишень..."
        По моему советских и российских БМП было уничтожено гораздо больше,чем "Бредли". К чему этот коммент? Чтобы лишний раз кидать грязь на западную технику?
        Sefevi
        1. faiver Сегодня, 13:02
          вопрос во первых в количестве произведенных, во вторых сколько тех и тех в боевых действиях участвовало, цена данной техники на экспорт, ну и посчитать соотношение...
          faiver
    3. Tiras Сегодня, 12:51
      Цитата: Дормидонт
      Главный вопрос: против кого?


      В Ливане проблема - Хизбалла является частью правительства и при этом являются террористами для многих стран.
      Например, Саудовская Аравия выделяет деньги на покупку оружия во Франции и прочих странах с условием, что оно не попадет террористам Хизбалла.
      Поэтому скорее всего и эта поставка для армии Ливана, с гарантией не передачи Хизбалле.

      А так, оружие направлено для укрепления армии Ливана (не террористов Хизбалла) и для борьбы с террористами.
      Tiras
    4. сибиралт Сегодня, 13:00
      Теперь Израилю будет сложнее отжимать у Ливана нефтяные промыслы.
      сибиралт
  2. bogart047 Сегодня, 12:36
    Россия и США поставляют оружие Ливану? Дожили))
    bogart047
  3. Brylevsky Сегодня, 12:55
    У меня комментарий не к новости, а к фото. На нём видно, что БМП находятся в каком-то помещении...Так вот, это помещение - фрагмент трюма. Какое-то время назад на сайте был материал о том, что при перевозке морем был повреждён ценный груз: отечественные ЗРК, купленные Китаем. Среди всего прочего, там в комментариях прошла инфа, что тяжелая колёсно-гусеничная техника обычно перевозится морем. Это фото - лишнее подтверждение тому. Подобную технику перевозят суда типа РСС (Pure care and truck carrier), по-русски - "автомобилевозы" или "машиновозы". Как вы понимаете, техника на таком судне полностью защищена от воздействия окружающей среды, поэтому основной их груз - новые автомобили, часто весьма дорогие. Но, как было сказано выше, они также могут перевозить любую колёсно-гусеничную технику, включая танки. А ЗРК, по-всей видимости, перевозились на обычном сухогрузе, и я не удивлюсь, если ещё и на верхней палубе...военные это любят. Вот фото судна типа РСС, иногда их ещё называют "ро-ро", но это не совсем правильно.
    Brylevsky
  4. Evgenijus Сегодня, 13:35
    Заголовок:
    Ливан получил вторую партию бронемашин «Брэдли»
    Луче бы он получил С-400, а то летают над Ливаном, кому не лень ...
    Evgenijus
  5. Антисовок Сегодня, 13:37
    Лучше фанерных БМПэшек, но тоже устаревший хлам. Так хоть срубят бабла на техобслуживании.
    Антисовок
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