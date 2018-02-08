День военного топографа. С картой на передовой

8 февраля в России отмечается День военного топографа – профессиональный праздник военных и гражданских служащих, без которых сложно представить себе полноценное ведение боевых действий, разведку, управление войсками. Геодезистов и топографов называют «глазами армии». Их служба менее опасна, чем служба разведчиков или десантников, но нужна армии ничуть не меньше. От результатов службы военных топографов зависит очень многое – и эффективные действия армии, и, соответственно, количество потерь, и оборудование позиций и укреплений. Огромный вклад на протяжении столетий внесли и вносят военные топографы и геодезисты в дело укрепления обороноспособности нашей страны.Своими корнями история военной топографии уходит в дореволюционную Россию. В 1797 году было создано собственное Его императорского величества Депо карт, переименованное в 1812 году в Военное топографическое депо, в подчинении которого с 1822 г. функционировал Корпус топографов. После революции военно-топографическая служба сохранила многих военных специалистов, в частности первым начальником Корпуса военных топографов РККА был полковник императорской армии Андрейс Аузанс. Одной из самых славных и сложных страниц в истории военно-топографической службы была Великая Отечественная война. Военные топографы подготовили для нужд сражающейся армии более 900 млн листов топографических карт. Многие топографы и геодезисты погибли в боях, находясь на самом передовом краю фронта в составе действующих армий.На протяжении второй половины ХХ века военно-топографическая служба в Советском Союзе постоянно укреплялась и совершенствовалась. Особое внимание уделялось вопросам профессиональной подготовки военных топографов. В отличие от многих других служб и родов войск, военно-топографической службе повезло с учебным заведением – военно-топографическое училище в Ленинграде сохраняло преемственность по отношению к дореволюционному Училищу топографов (1822-1866) и Военно-топографическому юнкерскому училищу (1867-1917). В 1968 году, в связи с масштабным развитием военного дела, Ленинградское военно-топографическое училище было преобразовано в Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Это уникальное учебное заведение смогло «выжить» и после распада Советского Союза, но в 2011 году было преобразовано в факультет Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.Непростые годы для отечественной военно-топографической службы начались в 1991 году, с распадом советского государства и прекращением существования мощной Советской Армии. В первой половине 1990-х годов в стране возобладала отчетливая антивоенная линия, проявлявшаяся и в невнимании государства к проблемам армии и военной службы. Естественно, кризис коснулся и военно-топографической службы. Многие настоящие мастера своего дела, профессионалы с большой буквы, были вынуждены уйти «на гражданку». Но, тем не менее, для многих офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат служба продолжалась. Последствия невнимательного отношения к нуждам военно-топографической службы пришлось расхлебывать уже вскоре после распада Союза – в 1994-1996 годах, когда шла Первая Чеченская. И расхлебывать пришлось страшно – кровью российских солдат и офицеров.Поскольку длительное время топографические карты не обновлялись, многие из них не отражали реальные изменения, произошедшие за это время на местности. Профессионалы – топографы говорят, что карты оживленных местностей – городских и сельских поселений – необходимо обновлять хотя бы один раз в три – четыре года, в крайнем случае – раз в пять лет, не реже. Ведь за это время происходят самые разные изменения – какие-то здания и сооружения строятся, какие-то сносятся, может меняться транспортная инфраструктура. Поэтому во время Чеченской кампании, в которой участвовали и военные топографы, находившиеся в составе группировки российских войск, многие карты приходилось исправлять уже на местности. Пока войска вели боевые действия, топографы изучали местность и вносили изменения в карты, а затем сразу же передавали «свежие» листы командирам и офицерам воюющих частей и подразделений.Кстати, с этой проблемой столкнулись и российские войска, действовавшие в 2008 году в зоне боевых действий в Грузии и Южной Осетии. Здесь за постсоветский период многие населенные пункты поменяли названия, что серьезно осложняло задачи российских военных. Поэтому топографам, как и в Чечне, пришлось оперативно исправлять старые карты и передавать их в подразделения.Современные конфликты требуют применения все более высокоточного оружия, а это, в свою очередь, повышает требования и к качеству топогеодезических сведений, которыми военно-топографическая служба снабжает войска. Еще во время боевых действий в Чечне стали впервые применяться аналоговые топографические карты, которые позволили значительно облегчить задачи применения ряда подразделений. Особый интерес к трехмерным моделям местности, как подчеркивали затем топографы, проявляли пилоты вертолетов и командиры подразделений пограничной службы.К концу 1990-х гг. руководство страны все же осознало, что даже в изменившейся мировой политической ситуации без сильной армии Россия существовать не сможет. Тем более, что «заокеанские партнеры» не собирались отказываться от своей агрессивной политики – предприняли нападение на Югославию, приступили к дальнейшему расширению НАТО на восток. Одновременно возрастали риски локальных конфликтов, в том числе против террористических группировок, активизировавшихся на южных рубежах страны и на территории республик Северного Кавказа. Поэтому государство взяло курс на постепенное укрепление вооруженных сил.Это относилось и к военно-топографической службе. К началу второй кампании в Чечне военные топографы подготовились гораздо лучше, чем к первой. Удалось изготовить новые специальные карты, обновить обеспечение войск топографическими картами, в том числе электронными, позволявшими более точно определять координаты целей, местонахождение террористов и мест их базирования.На протяжении всех 1990-х годов, с 1992 по 2002 годы, Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации руководил генерал-лейтенант, кандидат технических наук Виталий Владимирович Хвостов (на фото) – опытнейший топограф, окончивший Ленинградское военно-топографическое училище и Военно-инженерную академию, имевший опыт участия в боевых действиях в Афганистане. В 1980-е годы Хвостов руководил топографической службой Туркестанского военного округа, что дало ему бесценный опыт. Именно на те годы, когда Виталий Хвостов руководил Топографической службой ВС РФ, пришлось участие военных топографов в первой и второй Чеченских кампаниях.В 2002 году был назначен новый начальник ВТУ Генштаба – генерал-лейтенант, доктор военных наук Валерий Николаевич Филатов. Как и его предшественник генерал Хвостов, генерал Филатов был профессиональным военным топографом – окончил с отличием Ленинградское высшее военно-топографическое училище, затем Военно-инженерную академию и высшие курсы по подготовке руководящих кадров в области обороны и обеспечения безопасности РФ при Военной академии Генерального штаба. В 1996-1998 гг. он руководил геодезическим факультетом Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева, а затем в 1998-2002 был заместителем начальника Военно-топографического управления Генерального штаба. Под руководством генерала Филатова продолжалось масштабное совершенствование военно-топографической службы страны, топографы и геодезисты получали новое оборудование, обновлялась топогеодезическая информация.В 2008-2010 гг. Топографической службой ВС РФ руководил генерал-майор Станислав Александрович Рыльцов – выпускник Омского высшего общевойскового командного училища, служивший в Главном оперативном управлении Генерального штаба, а затем назначенный начальником ВТУ.В 2010 году его сменил на посту руководителя управления контр-адмирал Сергей Викторович Козлов – кадровый морской офицер, выпускник штурманского факультета Высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе.С 1981 по 2010 годы, почти тридцать лет, Сергей Викторович Козлов служил в Военно-морском флоте СССР и РФ, пройдя путь от инженера электронавигационной службы до главного штурмана ВМФ. В 2006-2010 гг. Сергей Козлов руководил Управлением навигации и океанографии Министерства обороны – гидрографической службой ВМФ, а в 2010 г. возглавил Военно-топографическое управление.В 2015 году был назначен новый начальник Военно-топографического управления Генерального штаба – Топографической службы ВС РФ. Им стал полковник Александр Николаевич Зализнюк, который и возглавляет службу в настоящее время. Выпускник Ленинградского высшего военно-топографического училища и геодезического факультета Военно-инженерной академии имении В.В. Куйбышева, полковник Зализнюк прошел все ступени иерархии в топографической службе, дослужившись с фотограмметрического отделения аэрофототопографического отряда Московского военного округа до главного инженера Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.В последнее время государство старается решать проблемы, стоящие перед военно-топографической службой. Делать приходится очень много. В «лихие девяностые» многие картографические фабрики были вынуждены переключиться на производство продукции для широкого потребления. Хроническое недофинансирование сказалось на качестве оснащения топографической службы. Теперь, по крайней мере, стало расти финансирование, а это значит, что можно обновлять и совершенствовать материально-техническую часть, платить офицерам и контрактникам достойные оклады. В последние годы активно развивается космическая геодезия, возможности которой позволяют значительно усовершенствовать топогеодезическое обеспечение войск. Благодаря космической геодезии можно с большей точностью производить запуски ракет, да и боеприпасы при проведении учений экономятся. Получаемая с помощью космической съемки цифровая информация обрабатывается, составляются электронные топографические карты.Особое внимание, по понятным причинам, военные топографы сегодня уделяют южным рубежам России. Именно здесь наиболее высок риск локальных вооруженных конфликтов, террористических акций. В связи с необходимостью решения задач по топографическому обеспечению войск на Юге России, в 2012 году был создан 543-й Центр геопространственной информации и навигации. Среди его задач особое место занимает практическое изучение местности с помощью специальной техники. В 2014 году в состав Российской Федерации вернулся Крымский полуостров, а значит военным топографам прибавилось работы – обновить карты Крыма, который с 1991 по 2014 годы находился под управлением Украины. В январе 2018 г. военные топографы получили новую подвижную цифровую топографическую систему (ПЦТС) «Волынец», которая позволяет исправлять и дополнять существующие карты уже в полевых условиях. В интервью журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев рассказал, что новый комплекс позволяет сканировать местность и преобразовывать полученную информацию в карты, а также создавать 3D-модели местности, что очень важно в современных условиях ведения боевых действий.Хотя прогресс в науке и технологиях сегодня значительно упрощает труд военных топографов, тем не менее, и в наши дни специалистам службы приходится действовать на местности, в том числе в районах со сложным горным ландшафтом. Боевые действия в Сирии показали, что, несмотря на новейшие технологии, далеко не во всех случаях командиры подразделений могут рассчитывать на электронные карты. На помощь приходят традиционные карты, которые также совершенствуются и модифицируются – например, теперь они создаются с помощью специальных маркеров, не подвластных воздействию воды, а изготавливают их на шелке, что позволяет спокойно носить такие карты в карманах, не боясь их повредить.В сирийской кампании активно используются и трехмерные карты, апробированные во время боевых действий в Чечне. Например, были применены трехмерные карты Алеппо, Пальмиры, что значительно повысило эффективность действий сирийской армии по уничтожению террористов. Сложно представить себе пуски ракет, полеты нашей военной авиации с ударами по позициям противника, без топографического обеспечения.Таким образом, профессия военного топографа и в наши дни остается очень важной и востребованной, представить себе вооруженные силы без военных топографов невозможно. «Военное обозрение» поздравляет всех действующих военных топографов и ветеранов службы, гражданский персонал с Днем военного топографа, желает удачной службы, отсутствия боевых и небоевых потерь и постоянного совершенствования возможностей военной топографии.