Под белым флагом

До открытия Зимней Олимпиады 2018 г. в Пхенчхане осталось всего несколько дней. Унижения, которым западная общественность подвергла российских спортсменов, достигли своего апогея. В чем же причина такого давления на нашу страну?Если послушать российские ток-шоу на эту тему, то сквозь вопли можно услышать такое объяснение: Запад нас наказывает за то, что мы «встали с колен» и начали вести активную внешнюю политику. Но так ли это на самом деле?Чтобы понять истинные причины происходящих сегодня процессов, необходимо вернуться на четверть века назад, когда был разрушен СССР.Что бы сейчас ни говорили сегодняшние либералы и пропагандисты, СССР был уникальным и успешным проектом альтернативной капитализму системы мироустройства. Союз опирался на собственные ресурсы, экономическую и военную мощь и имел возможность проводить по-настоящему независимую внешнюю политику. Представить себе в то время «кремлевский список» подсанкционных политиков и придворных олигархов было бы немыслимо.При желании СССР и страны соцлагеря могли позволить себе провести представительные спортивные состязания мирового уровня.Однако после смерти И. В. Сталина к власти в стране пришла группа лиц, которая по предварительному сговору начала реставрацию капитализма, прекрасно отдавая себе отчет в том, что сможет наложить лапу на производственные предприятия и природные ресурсы при переходе к «рыночной экономике». Что и произошло в 1991 г.СССР был разрушен, коммунистическая идеология была запрещена на государственном уровне. Национальные республики ушли, армия разрушена, советская спортивная система разрушена. Страна насильно была включена в капиталистическую систему и была немедленно ограблена через залоговые аукционы, ваучеры и приватизации. «Новые русские» надели малиновые пиджаки и золотые цепи и сели в шестисотые мерседесы.Российская Федерация стала вотчиной олигархов и крышующих их silovikov.В рамках мировой капиталистической системы промышленность РФ никому не нужна, в ЕС, США и КНР с избытком хватает своей. Акулам капитализма нужны только природные ресурсы и рынки сбыта. Поэтому компрадорский режим олигархов и silovikov сделал ставку на ликвидацию промышленности в России и построению экспортной экономики «трубы». Отныне нефтегазовая зависимость стала притчей во языцех, с которой дозволено бороться только на словах.На деле же было ликвидировано порядка 40 000 производственных предприятий. По сравнению с советской пятой частью мирового ВВП реальный размер экономики РФ — порядка двух процентов.Таково было истинное «вставание с колен».Вырученные с продажи ресурсов страны доллары нувориши и приставленные к ним «эффективные менеджеры» систематически выводили из России, инвестируя в экономику вчерашнего непримиримого врага – США. Новоявленные российские нувориши накупили яхт и дворцов на побережьях, пооткрывали счета в западных банках и решили, что смогут войти в т.н. западную элиту.Однако для западной элиты, которая построили свой англосаксонский мир за счет многовекового ограбления колоний, туземец, пусть даже и надевший западный костюм, туземцем и остается.Неизвестно, сколько точно могла бы продолжаться такая схема. Момент истины наступил в 2014 г.Сложилась уникальная ситуация, при которой можно было вернуть себе всю Украину и начать процесс восстановления сверхдержавы.Однако это означало бы «контры» с западными элитами и конец «дольче вита» для обосновавшихся на Западе олигархов и silovikov и членов их семей с конфискацией непосильно нажитого, «отжатого» в России.Выбор был сделан в пользу «слива» ситуации. Краматорск вдруг снова стал Украиной вместо Новороссии, а донецкие и луганские шахтеры были объявлены пропагандой виновными в том, что «не встали с диванов», чтобы с оружием в руках отстоять интересы России по возвращению исконных территорий.Именно с этого момента вся ситуация встала в эту колею, при которой наши нувориши и siloviki пытаются «извиниться» и вернуть все в старые добрые времена, как было до 2014 г.Камень преткновения лишь один – Крым, вернуть который нельзя без тотальных имиджевых потерь. Отсюда и торг на крови по Донбассу и Сирии.Вся эта возня показывает лишь одно: не силу, но слабость современной России. Запад будет системно вести к возврату Крыма, давя наши «элиты» по всем болевым точкам. Запад не боится наших «Искандеров» и «Калибров», поскольку не полетят ракеты туда, где расположены дворцы, яхты, счета и учатся в частных школах дети нуворишей и silovikov. Запад не боится наших продуктовых контрсанкций (кстати, турецкие помидоры ведь уже возвращаются на российский рынок, не так ли?)Россия не может ввести экономические санкции против Запада, перекрыв нефтяную и газовую трубы, поскольку наша сырьевая экономика моментально схлопнется, а Запад системно ликвидирует зависимость от российских энергоресурсов.Зато при необходимости Запад может ввести эмбарго против России, что моментально приведет к коллапсу в России, поскольку у нас почти ничего не производится. Т. н. импортозамещение приведет к замене импортеров (в лучшем случае).Запад может позволить себе окунать в дурно пахнущую субстанцию наших спортсменов, а мы ничем не можем «симметрично» ответить им.По факту, как бы это ни было грустно признавать, Россия сегодня очень слаба.Пафос некой военной мощи раздут пропагандой и безумными ток-шоу. По факту мы даже не ответили симметрично Турции за сбитый Су-24. А теперь и за сбитый явно не без помощи «партнеров» Су-25.Белый флаг на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане – очень символичный, увы.Означает ли это, что все безнадежно?Если страна останется в данной колее, то да. Ситуация будет только ухудшаться.Закончится Олимпиада-2018, будут давить и унижать по другим направлениям, причем безнаказанно.Единственный путь – это волевым усилием выйти из колеи и вывести страну из положения сырьевой колонии в мировой капиталистической системе, ибо это и есть первопричина всего.Только запуск своего собственного проекта, социалистического, может вернуть стране шанс и не сгинуть на мировых задворках, а стать новым мировым центром силы, вокруг которого пойдут интеграционные политические и экономические процессы.Ну а пока белый флаг – это всё, что мы имеем.