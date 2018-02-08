23:45 08 февраля
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Под белым флагом

До открытия Зимней Олимпиады 2018 г. в Пхенчхане осталось всего несколько дней. Унижения, которым западная общественность подвергла российских спортсменов, достигли своего апогея. В чем же причина такого давления на нашу страну?



Если послушать российские ток-шоу на эту тему, то сквозь вопли можно услышать такое объяснение: Запад нас наказывает за то, что мы «встали с колен» и начали вести активную внешнюю политику. Но так ли это на самом деле?


Чтобы понять истинные причины происходящих сегодня процессов, необходимо вернуться на четверть века назад, когда был разрушен СССР.

Что бы сейчас ни говорили сегодняшние либералы и пропагандисты, СССР был уникальным и успешным проектом альтернативной капитализму системы мироустройства. Союз опирался на собственные ресурсы, экономическую и военную мощь и имел возможность проводить по-настоящему независимую внешнюю политику. Представить себе в то время «кремлевский список» подсанкционных политиков и придворных олигархов было бы немыслимо.

При желании СССР и страны соцлагеря могли позволить себе провести представительные спортивные состязания мирового уровня.

Однако после смерти И. В. Сталина к власти в стране пришла группа лиц, которая по предварительному сговору начала реставрацию капитализма, прекрасно отдавая себе отчет в том, что сможет наложить лапу на производственные предприятия и природные ресурсы при переходе к «рыночной экономике». Что и произошло в 1991 г.

СССР был разрушен, коммунистическая идеология была запрещена на государственном уровне. Национальные республики ушли, армия разрушена, советская спортивная система разрушена. Страна насильно была включена в капиталистическую систему и была немедленно ограблена через залоговые аукционы, ваучеры и приватизации. «Новые русские» надели малиновые пиджаки и золотые цепи и сели в шестисотые мерседесы.

Российская Федерация стала вотчиной олигархов и крышующих их silovikov.

В рамках мировой капиталистической системы промышленность РФ никому не нужна, в ЕС, США и КНР с избытком хватает своей. Акулам капитализма нужны только природные ресурсы и рынки сбыта. Поэтому компрадорский режим олигархов и silovikov сделал ставку на ликвидацию промышленности в России и построению экспортной экономики «трубы». Отныне нефтегазовая зависимость стала притчей во языцех, с которой дозволено бороться только на словах.

На деле же было ликвидировано порядка 40 000 производственных предприятий. По сравнению с советской пятой частью мирового ВВП реальный размер экономики РФ — порядка двух процентов.

Таково было истинное «вставание с колен».

Вырученные с продажи ресурсов страны доллары нувориши и приставленные к ним «эффективные менеджеры» систематически выводили из России, инвестируя в экономику вчерашнего непримиримого врага – США. Новоявленные российские нувориши накупили яхт и дворцов на побережьях, пооткрывали счета в западных банках и решили, что смогут войти в т.н. западную элиту.

Однако для западной элиты, которая построили свой англосаксонский мир за счет многовекового ограбления колоний, туземец, пусть даже и надевший западный костюм, туземцем и остается.

Неизвестно, сколько точно могла бы продолжаться такая схема. Момент истины наступил в 2014 г.

Сложилась уникальная ситуация, при которой можно было вернуть себе всю Украину и начать процесс восстановления сверхдержавы.

Однако это означало бы «контры» с западными элитами и конец «дольче вита» для обосновавшихся на Западе олигархов и silovikov и членов их семей с конфискацией непосильно нажитого, «отжатого» в России.

Выбор был сделан в пользу «слива» ситуации. Краматорск вдруг снова стал Украиной вместо Новороссии, а донецкие и луганские шахтеры были объявлены пропагандой виновными в том, что «не встали с диванов», чтобы с оружием в руках отстоять интересы России по возвращению исконных территорий.

Именно с этого момента вся ситуация встала в эту колею, при которой наши нувориши и siloviki пытаются «извиниться» и вернуть все в старые добрые времена, как было до 2014 г.

Камень преткновения лишь один – Крым, вернуть который нельзя без тотальных имиджевых потерь. Отсюда и торг на крови по Донбассу и Сирии.

Вся эта возня показывает лишь одно: не силу, но слабость современной России. Запад будет системно вести к возврату Крыма, давя наши «элиты» по всем болевым точкам. Запад не боится наших «Искандеров» и «Калибров», поскольку не полетят ракеты туда, где расположены дворцы, яхты, счета и учатся в частных школах дети нуворишей и silovikov. Запад не боится наших продуктовых контрсанкций (кстати, турецкие помидоры ведь уже возвращаются на российский рынок, не так ли?)

Россия не может ввести экономические санкции против Запада, перекрыв нефтяную и газовую трубы, поскольку наша сырьевая экономика моментально схлопнется, а Запад системно ликвидирует зависимость от российских энергоресурсов.

Зато при необходимости Запад может ввести эмбарго против России, что моментально приведет к коллапсу в России, поскольку у нас почти ничего не производится. Т. н. импортозамещение приведет к замене импортеров (в лучшем случае).

Запад может позволить себе окунать в дурно пахнущую субстанцию наших спортсменов, а мы ничем не можем «симметрично» ответить им.

По факту, как бы это ни было грустно признавать, Россия сегодня очень слаба.

Пафос некой военной мощи раздут пропагандой и безумными ток-шоу. По факту мы даже не ответили симметрично Турции за сбитый Су-24. А теперь и за сбитый явно не без помощи «партнеров» Су-25.

Белый флаг на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане – очень символичный, увы.

Означает ли это, что все безнадежно?

Если страна останется в данной колее, то да. Ситуация будет только ухудшаться.

Закончится Олимпиада-2018, будут давить и унижать по другим направлениям, причем безнаказанно.

Единственный путь – это волевым усилием выйти из колеи и вывести страну из положения сырьевой колонии в мировой капиталистической системе, ибо это и есть первопричина всего.

Только запуск своего собственного проекта, социалистического, может вернуть стране шанс и не сгинуть на мировых задворках, а стать новым мировым центром силы, вокруг которого пойдут интеграционные политические и экономические процессы.

Ну а пока белый флаг – это всё, что мы имеем.
Автор: УралРеп


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Комментарии 79

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  1. parusnik Сегодня, 15:07
    Для начала попросить Грецию, чтобы она запретила МОК использовать название Олимпийский, как не оправдавших высокого доверия.
    parusnik
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:24
      Пока наша страна , руководство не будет бороться за каждого своего гражданина неважно в каких сферах , пока не будет жестко отвечать и наказывать за нападки а тем более убийства наших граждан и всяческие унижения нашей страны , пока кто то замышляющий зло не будет знать что лучше не трогать российского человека а то расплата не заставит себя ждать , все это будет продолжаться и далее .На данном этапе мы только вытираем плевки с лица и сожалеем , и вот по этому нас не во что не ставят .
      Spartanez300
      1. Alena Frolovna Сегодня, 20:23
        "На данном этапе мы только вытираем "плевки" с лица...и вот по этому нас не во что не ставят".


        А кто вам сказал, что нас ни во что не ставят?
        Как раз наоборот. Иначе бы о нас не злословили, не судачили, не объявляли "агрессором" и врагом демократии. Нас боятся и как шелудивые моськи пытаются укусить. Именно из страха перед Великой Россией и летит эта грязь.

        Беда в другом: есть у нас дерьмократы, которые пресмыкаются перед западом и у которых напрочь отсутствует здравый смысл и душа, они как роботы, не имеющие мозгов.

        В качестве маленького последнего примера - Жуков извиняется:
        «Атлеты подавали апелляции по личной инициативе. Мы не приветствуем любые действия, нагнетающие напряжение между российской стороной и уважаемым Международным олимпийским комитетом», — заявил глава ОКР Александр Жуков.


        Поэтому, если отвечать на каждый летящий комок грязи в нашу сторону глупо, но в иных ситуациях, и тут я с вами соглашусь, нужно, просто необходимо быть жёсткими.
        Alena Frolovna
        1. Комментарий был удален.
    2. Стропорез Сегодня, 15:40
      Цитата: parusnik
      Для начала попросить Грецию, чтобы она запретила МОК использовать название Олимпийский, как не оправдавших высокого доверия.

      А что это изменит? Разрешат мельдоний?
      Статья вовсе не об олимпиаде, а том ,что руководство страны выбросило "белый флаг". Втюхивая нам пустышки про "скрепы", "вставаниисколен" и о нетаналогов в мире, а с другой стороны жупелы о вражеском окружении, руководители упорно продолжают ввергать население в нищету, а экономику в пропасть.
      Смена системы и вектора развития на социалистический путь, уже не только созрела, а даже перезрела. Хорошо если власть сама это поймёт, а если нет, то будет так, как будет.
      Стропорез
      1. Boris55 Сегодня, 16:26
        Цитата: Стропорез
        Смена системы и вектора развития на социалистический путь, уже не только созрела, а даже перезрела.

        Говоря о социалистическом пути, что вы имеете в виду: социализм - 1) Троцкого-Ленина, 2) Сталина, 3) Хрущёвско-Брежневский или может быть - 4) Горбачёвский? Прошу уточнить, а то у каждого на форуме свои предпочтения. Я - за Сталинский, а вы?
        Boris55
        1. Стропорез Сегодня, 16:45
          Сталинский, разумеется ,предпочтительней.
          Стропорез
          1. Dart2027 Сегодня, 17:03
            Цитата: Стропорез
            Сталинский, разумеется ,предпочтительней.

            Осталось найти Сталина.
            Dart2027
            1. dauria Сегодня, 20:30
              Осталось найти Сталина.


              Осталось найти народ, достойный Сталина. Да и сам Сталин был из ТОГО народа. Мечтаете о "супергерое" ? Так вот -".... Ни бог, ни царь и ни герой..."
              dauria
              1. Dart2027 Сегодня, 20:53
                Цитата: dauria
                Мечтаете о "супергерое"

                В том-то и дело, что нет. Недостатком гениев является тот факт, что они выстраивают систему, которая может функционировать только под их руководством. А люди смертны.
                Dart2027
          2. Petr1968 Сегодня, 17:25
            Цитата: Стропорез
            Сталинский, разумеется ,предпочтительней.

            Горбачеву +. Рискнул начать из совка с колбасными поездами сделать нормальную кап. страну. Благодаря этому я и имею все, что никогда бы при Сталине не имел.
            Petr1968
            1. Татьяна Сегодня, 18:20
              Petr1968
              Горбачеву +. Рискнул начать из совка с колбасными поездами сделать нормальную кап. страну. Благодаря этому я и имею все, что никогда бы при Сталине не имел.
              Насколько я понимаю Вас, Пётр, с Вашим "1968" - видимо, годом Вашего рождения - Вы при Сталине никогда и не жили!
              А насчёт "колбасных" поездов, скажите спасибо троцкисту Хрущёву, "смотрящему" Андропову, а также, по сути, "иностранному агенту" Лондона и Вашингтона - прозападному либералу - самому Горбачёву!

              СССР: Товарный дефицит (видеохроника 1989-91г.) Опубликовано: 20 окт. 2015 г.

              Сюжеты рассказывают об уничтожении продуктов, порче, воровстве, сокрытии на складах, саботаже разгрузки вагонов и вывозе из страны.
              Снято в Ленинграде, между 1989-91гг. (последний сюжет 1993г.), новостной командой передачи "600 секунд".
              Татьяна
              1. Чёрный Сегодня, 20:40
                А судьи, кто?
                Чёрный
            2. Karabin Сегодня, 19:42
              Цитата: Petr1968
              Благодаря этому я и имею все, что никогда бы при Сталине не имел

              Ну как не вспомнить нетленное:
              Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо.- Что именно в сельском хозяйстве они сделали? А… Стала больше земли, зааа… Ну… Я не знаю даже, как сказать… Засеивать больше земель! Ааа, вот, овощи там, рожь, вот это всё… что ещё сказать… Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам, из других городов. Аааа…- Вы считаете, это тоже достижение Единой России? — Дааа, это большое достижение. Очень хорошее, даже. Медицину подня… у нас, дааа. Медицина у нас в Иванове очень хорошая стала медицина. Что ещё? Благоустройство в городах хорошее. С жильём никаких проблем. Людям помогают очень хорошо.

              Света из Иваново
              Karabin
            3. Смешной Сегодня, 21:50
              Цитата: Petr1968
              Рискнул начать из совка с колбасными поездами сделать нормальную кап. страну.

              идея правильная, реализатор идеи -никудышный
              Смешной
      2. Смешной Сегодня, 21:41
        Цитата: Стропорез
        Смена системы и вектора развития на социалистический путь, уже не только созрела, а даже перезрела. Хорошо если власть сама это поймёт, а если нет, то будет так, как будет.

        Тупик носит ситемный характер.
        И выйти из этого тупика Кремль не способен.
        Но это не потому, что в Кремле сидят дураки и не понимают ничего, что сказано выше. Все там прекрасно понимают.
        Перемены- это сдача власти, к которой они дорвались в 90-е годы. И неважно, кто у руля -ЕБН, Медведев, Путин, они представители одного класса, имеющие единые цели
        Смешной
    3. сибиралт Сегодня, 16:55
      И здесь автор без Сталина не обошелся. Ну, не поехал с Гитлером целоваться на Берлинскую чисто по политическим мотивам и что? А что касается корейских игр, посмотрим по результатам.
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 15:09
    Бьют тех... кто даёт себя бить... А здесь классика жанра... началось это всё даже не вчера... Олимпиада в Рио уже вовсю лупили по голове... более менее начали шевелиться из за того что медальный зачёт по Сочи посыпался... И поняли что если не начать сопротивляться то ЧМ по футболу накроется медным тазом...
    Vard
  3. Теренин Сегодня, 15:10
    Если послушать российские ток-шоу на эту тему, то сквозь вопли можно услышать такое объяснение: Запад... и это является источником для публикации статьи? no
    Теренин
  4. Васся Вассин Сегодня, 15:10
    Разделяю позицию Грудинина по вопросу нашего участия в этом позоре. Сам смотреть это Г... не буду и другим не советую. Для меня олимпийских игрищ с этого года не существует, как и спортсмунув, "борящихся за честь отечества".
    Васся Вассин
    1. Petr1968 Сегодня, 17:22
      Цитата: Васся Вассин
      Разделяю позицию Грудинина по вопросу нашего участия в этом позоре. Сам смотреть это Г... не буду и другим не советую. Для меня олимпийских игрищ с этого года не существует, как и спортсмунув, "борящихся за честь отечества".

      Так все верно - не нравится не смотрите. А вот когда начинают других учить..или запрещать - то хочется послать такого туда, куда Макар телят не гонял. Олимпийские, как Вы выразились, игрища - это не противостояние России и Запада. Это противостояние отдельных спортсменов в отдельных дисциплинах. Это про спорт!
      Petr1968
      1. ЛИХОй Сегодня, 17:51
        Цитата: Petr1968
        Олимпийские, как Вы выразились, игрища - это не противостояние России и Запада. Это противостояние отдельных спортсменов в отдельных дисциплинах. Это про спорт!

        Petr1968, Вы это серьёзно? Спорт - просто часть большой политики. Иногда спорт доказывает величие мощных держав, как СССР, США, или там Британии с Германиями. Иногда прикрывает голую "ж...пу" страны победившего олигархата в качестве пиара её лидера.
        ЛИХОй
        1. vadsonen Сегодня, 18:32
          Petr1968, Вы это серьёзно?

          Petr1968 - это брат Светы из Иваново, со стандартной для прихожанина ебн-центра аргументацией.
          vadsonen
          1. andrej-shironov Сегодня, 19:49
            Уважаемый Вадсонен! А что за Света из Иваново? Не припомню такую здесь.
            andrej-shironov
            1. vadsonen Сегодня, 20:05
              Нет, нет. Это та мадемуазель, что заявляла "Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас!".
              vadsonen
        2. nils Сегодня, 20:48
          Цитата: ЛИХОй
          Иногда спорт доказывает величие мощных держав, таких как СССР..., а иногда прикрывает голую "ж...пу" страны победившего олигархата в качестве пиара её лидера.


          БРАВО!!! Лучше не скажешь!
          nils
        3. Смешной Сегодня, 21:52
          Цитата: ЛИХОй
          Иногда спорт доказывает величие мощных держав, как СССР, США, или там Британии с Германиями. Иногда прикрывает голую "ж...пу" страны победившего олигархата в качестве пиара её лидера.

          зачем вы так сурово? У многих башню сорвет от такого справедливого вывода!
          Смешной
      2. Смешной Сегодня, 22:08
        Цитата: Petr1968
        Олимпийские, как Вы выразились, игрища - это не противостояние России и Запада.

        вы не правы. Всегда Олимпийские игры были противостоянием СССР и Запада. Достаточно вспомнить Олимпиаду-80
        Смешной
  5. andrej-shironov Сегодня, 15:11
    Так это не западная общественность подвергла давлению наших спортсменов, а наши спортсмены подвергли себя сами давлению, пойдя на поводу у власти, промямлившей им про личное дело каждого. Пусть автор не пытается манипулировать понятиями.
    andrej-shironov
    1. Mole Сегодня, 15:30
      Цитата: andrej-shironov
      Так это не западная общественность подвергла давлению наших спортсменов, а наши спортсмены подвергли себя сами давлению, пойдя на поводу у власти, промямлившей им про личное дело каждого. Пусть автор не пытается манипулировать понятиями.

      Ну да, конечно, именно наши спортсмены и виноваты!
      Mole
      1. Boris55 Сегодня, 15:49
        Цитата: Mole
        Ну да, конечно, именно наши спортсмены и виноваты!

        Вы ни чего не перепутал? Наши - это те, кто выступает под нашим флагом. Выбор - это дело каждого, оставаться с Родиной, которую на олимпиаду не пригласили, или быть предателем выступающим под белым флагом. Именно это имел в виду Путин говоря о личном выборе каждого.
        У спортсменов Путин попросил прощение, за то, что они, благодаря чиновникам от спорта, оказались в такой ситуации. С чиновниками будет отдельный разговор. После вмешательства Путина в дела спортивные мы все видим результаты по реабилитации большинства наших спортсменов.
        Boris55
        1. Стропорез Сегодня, 16:02
          Цитата: Boris55
          После вмешательства Путина в дела спортивные мы все видим результаты по реабилитации большинства наших спортсменов.

          Куда вмешательства? belay
          Цитата: Boris55
          Выбор - это дело каждого, оставаться с Родиной, которую на олимпиаду не пригласили, или быть предателем выступающим под белым флагом. Именно это имел в виду Путин говоря о личном выборе каждого.

          Почему Вас до сих пор на помёт-тв не возьмут, на высокооплачиваемую должность пропа-гандиста? request
          Поясняю , когда дело лично каждого, тогда это не сборная, а индивидуальное выступление, только за себя! А сейчас сборная страны поехала под нейтральным флагом ,а именно под белой тряпкой и эту поездку "благословили" на высшем уровне, центральные телеканалы выкупили права трансляций, множество чинуш от спорта и журналюх ломанулись в Корею.
          Разницу чувствуете? Или опять перэмога?
          Стропорез
          1. Boris55 Сегодня, 16:06
            Цитата: Стропорез
            А сейчас сборная страны поехала под нейтральным флагом

            Вы то сами поняли что написали? laughing
            Россию на олимпиаду не пригласили. Каждый поехал сам по себе и некоторые да же без тренеров. Прочтите ещё раз мой комент без предвзятости. У нас с вами по этому вопросу почти схожая позиция.
            Boris55
            1. Стропорез Сегодня, 16:17
              Цитата: Boris55
              Каждый поехал сам по себе и некоторые да же без тренеров.

              дануна wassat Ну хватит уже фигнёй страдать! Я уж не знаю , чем вас там облучают, кто и чем проник в ваш мосхх., только эта сборная на открытии ОИ пройдёт единой колонной ,командой физкультурников из неизвестной нам страны, под белым флагом.Знаю ,что этот аргумент в вас не попадёт, поэтому советую представить сборную по хоккею, состоящую из индивидуалов wassat

              Зы.А Вы статью прочитали или как обычно, заголовок? Вообще то статья не об ОИ.
              Стропорез
              1. Boris55 Сегодня, 16:20
                Цитата: Стропорез
                только эта сборная на открытии ОИ пройдёт единой колонной ,командой физкультурников из неизвестной нам страны, под белым флагом

                А я о чем написал? laughing
                Цитата: Стропорез
                Вообще то статья не об ОИ.

                Вообще то изначально я не на ваш комент отвечал laughing
                Boris55
                1. Стропорез Сегодня, 16:48
                  Цитата: Boris55
                  Вообще то изначально я не на ваш комент отвечал

                  Ха-ха-ха laughing Я тоже не то подумал wassat drinks
                  Сейчас "матч-тв" включил, а там комментатор орёт "наша сборная", ну хоть кол на голове теши belay
                  Стропорез
                  1. Смешной Сегодня, 22:33
                    Цитата: Стропорез
                    а там комментатор орёт "наша сборная"

                    а что ему остается кричать- "нейтральные спортсмены бегут"?
                    Потемкинские деревни никто не отменял
                    Смешной
              2. мордвин 3 Сегодня, 19:55
                А хоккеисты в колонне не пойдут. Они... эта... тренировка у них где то в это время запланирована. laughing
                мордвин 3
            2. Karabin Сегодня, 19:25
              Цитата: Boris55
              Каждый поехал сам по себе и некоторые да же без тренеров.

              Зато с благословения главы государства, который трусливо переложил выбор "ехать - не ехать" на спортсменов.
              Karabin
            3. Смешной Сегодня, 22:46
              Цитата: Boris55
              Россию на олимпиаду не пригласили. Каждый поехал сам по себе и некоторые да же без тренеров.

              бедняги. У них нет денег даже чемоданы себе купить, взяли в аренду у сборной России
              Смешной
        2. Karabin Сегодня, 19:35
          Цитата: Boris55
          С чиновниками будет отдельный разговор.

          По итогам отдельного разговора:
          а) все останутся при своих постах и креслах, "исправлять" ошибки.
          б) некоторые поменяют кресла на не менее хлебные в каком нибудь "Росвертоле" или Совбезе.
          Круговорот путинских наркомов смотрите на примерах Сердюкова, Фурсенко и прочих.
          Karabin
          1. Стропорез Сегодня, 22:08
            Цитата: Karabin
            б) некоторые поменяют кресла на не менее хлебные в каком нибудь "Росвертоле" или Совбезе.
            Круговорот путинских наркомов смотрите на примерах Сердюкова, Фурсенко и прочих.

            Уважаемый Коллега! hi Согласен с Вами на все 146 % yes
            Сейчас адм. президента руководин некий кириенко в простонародии киндер -сюрприз, а по-отцу сережа израитель belay
            Почитал его биографию....., гадость редкостная. И вот такая команда у гражданина путина их видимо специально подбирает отдел кадров во главе с чубайсом.
            Стропорез
        3. andrej-shironov Сегодня, 19:46
          Цитата: Boris55
          Цитата: Mole
          Ну да, конечно, именно наши спортсмены и виноваты!

          Вы ни чего не перепутал? Наши - это те, кто выступает под нашим флагом. Выбор - это дело каждого, оставаться с Родиной, которую на олимпиаду не пригласили, или быть предателем выступающим под белым флагом. Именно это имел в виду Путин говоря о личном выборе каждого.
          У спортсменов Путин попросил прощение, за то, что они, благодаря чиновникам от спорта, оказались в такой ситуации. С чиновниками будет отдельный разговор. После вмешательства Путина в дела спортивные мы все видим результаты по реабилитации большинства наших спортсменов.

          Прошу прощения Борис, а что это за такая система, что даже в чистку канализации надо вмешиваться Президенту чтоб всё чистилось? И кто такую систему создал? Не сам ли президент?
          andrej-shironov
          1. Смешной Сегодня, 22:48
            Цитата: andrej-shironov
            что это за такая система, что даже в чистку канализации надо вмешиваться Президенту чтоб всё чистилось? И кто такую систему создал? Не сам ли президент?

            нет, раб на галерах
            Смешной
        4. Смешной Сегодня, 22:06
          Цитата: Boris55
          Вы ни чего не перепутал? Наши - это те, кто выступает под нашим флагом.

          вот именно
          Цитата: Boris55
          оставаться с Родиной, которую на олимпиаду не пригласили, или быть предателем выступающим под белым флагом.

          наши дома остались, а приспособленцы и лакеи поехали за милостынью.
          Смешной
        5. Смешной Сегодня, 22:30
          Цитата: Boris55
          После вмешательства Путина в дела спортивные мы все видим результаты по реабилитации большинства наших спортсменов.

          Вы это имели ввиду?
          ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Решение не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 россиянам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), было принято единогласно. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.
          Смешной
      2. andrej-shironov Сегодня, 19:44
        smile На всех нас своя часть вины. Я например виноват, что на последних выборах голосовал за Путина. А спортсмены так же виу свою несут.
        andrej-shironov
        1. Стропорез Сегодня, 22:17
          Цитата: andrej-shironov
          На всех нас своя часть вины. Я например виноват, что на последних выборах голосовал за Путина.

          Хорошо хоть покаялись, сняли грех с души,есть все оновсеия полагать ,что это не повторится. wink
          Стропорез
  6. jurijsv Сегодня, 15:11
    Вспоминается советское время и хоккейные игры канадцев и СССР когда канадцы начинали проигрывать и до конца игры лставалось мало времени- канадцы всегда начинали настаивать на контрольных замерах клюшек дабы заполучить удаление в советской команде. Позднее такие уловки взяли на вооружение и наши "союзнички" чехословаки.
    jurijsv
  7. Икар Сегодня, 15:28
    По-моему такая статья только дискредитирует социалистическую идею, так как в ней дана не объективная, однобокая оценка истории страны после 1953 года:
    Однако после смерти И. В. Сталина к власти в стране пришла группа лиц, которая по предварительному сговору начала реставрацию капитализма, прекрасно отдавая себе отчет в том, что сможет наложить лапу на производственные предприятия и природные ресурсы при переходе к «рыночной экономике». Что и произошло в 1991 г.

    Анализ сложившихся отношений как внутри страны, так и в международных отношения в ретроспективе и на сегодняшний день не глубокий. А это утверждение автора совсем не соответствует реальности:
    Сложилась уникальная ситуация, при которой можно было вернуть себе всю Украину и начать процесс восстановления сверхдержавы.
    Украина, как самостоятельное государство, и не входила никогда в состав России и не хотела входить. Тогда что же, оккупировать её и получить вечную партизанскую войну? Бред.
    Икар
    1. dauria Сегодня, 20:41
      Украина, как самостоятельное государство, и не входила никогда в состав России и не хотела входить.


      Хм, кажется , у Вас тоже "однобокая оценка истории страны". Конечно, если Ваша Россия существует с 1992-го, то формально правы. wink
      dauria
      1. Икар Сегодня, 22:06
        Моя Россия, также как и надеюсь ваша - одна, или в Забайкалье думают по другому (откуда Вы судя по нику)? До 1992 г., а точнее до 1991 г., Украина входила в состав СССР, а не РСФСР. А в составе Российской империи не было такого государственного образования как Украина, в отличии, например, от княжества Финляндского или царства Польского. Поэтому "возвращать себе" Украину, как считает автор статьи, у нас нет ни надобности, ни потребности, ни оснований. Пусть свою незалежность испьют до дна сами, пока не попросятся добровольно (хотя бы по частям) в состав России. Вот тогда и будем проводить референдум, как с этим быть.
        Икар
        1. Икар Сегодня, 22:15
          Добалю. Донбас уже вчера надо было принять в Россию.
          Икар
  8. Лесс Сегодня, 16:03
    Всё в кучу смешал... И Олимпиаду, и Крым, и Донбасс, и Украину в качестве не состоявшейся провинции, и СССР, и Сталина, и нефть с газом, и сбитые самолёты... А в итоге статья ни о чём.
    Лесс
    1. Petr1968 Сегодня, 17:03
      Цитата: Лесс
      Всё в кучу смешал... И Олимпиаду, и Крым, и Донбасс, и Украину в качестве не состоявшейся провинции, и СССР, и Сталина, и нефть с газом, и сбитые самолёты... А в итоге статья ни о чём

      Если у иностранцев шаблоны, что русские бухают и с медведями гуляют, то у ура-патриотов то что Вы написали..плюс Вам )) "Олимпиаду, и Крым, и Донбасс, и Украину в качестве не состоявшейся провинции, и СССР, и Сталина, и нефть с газом, и сбитые самолёты."
      Petr1968
    2. Антисовок 3 Сегодня, 20:13
      Главное, что Сpaлина упомянул. Это сразу дает дюжину плюсиков от ностальгирующих по черным воронкам, ночным допросам с пристрастием и лагерной романтике. Зачем пытаться разобраться в сложной многосторонней проблеме, если на все есть готовый ответ: "А вот при Сpалине все было бы не так!"
      Антисовок 3
      1. Лесс Сегодня, 20:34
        Ваше отношение к Сталину это ваша проблема, а вот сознательно коверкать имена и фамилии это низко и пошло.
        Лесс
        1. Антисовок 3 Сегодня, 22:05
          Он это заслужил. Мнение отдельной части стремительно вымирающего народа не имеет значения. В масштабах современной цивилизации свободомыслящих людей Западного мира место усатого палача давно определено, хотите вы этого или нет.
          Антисовок 3
          1. Лесс Сегодня, 22:22
            Западный мир стремительно превращается в рассадник лжи, греха и порока со своим свободомыслием. Цивилизация, в которой, под лозунгами о свободе и процветании, люди превращаются в животных не для меня. Она живёт до тех пор пока у неё есть противовес в лице
            Цитата: Антисовок 3
            отдельной части стремительно вымирающего народа

            И в данном противостоянии я не на стороне
            Цитата: Антисовок 3
            современной цивилизации свободомыслящих людей Западного мира

            А, следовательно, мне глубоко плевать на мнение Запада относительно как товарища Сталина, так и всех остальных правителей моего государства.
            Лесс
  9. виктор н Сегодня, 16:55
    Лабуда. Вздохи - охи. Государство и раньше, и теперь поддерживало "спорт" как производство "зрелищь", без которых народ жить не может как без хлеба. Но раньше спорт не был бизнесом в полном смысле, то есть на нем не зарабатывали капиталы. А сегодня это именно шоу-бизнес - пусть сам крутится и зарабатывает. А государственное финансирование такого бизнеса неправильно.
    виктор н
  10. Petr1968 Сегодня, 17:00
    Однако после смерти И. В. Сталина к власти в стране пришла группа лиц, которая по предварительному сговору начала реставрацию капитализма, прекрасно отдавая себе отчет в том, что сможет наложить лапу на производственные предприятия и природные ресурсы при переходе к «рыночной экономике». Что и произошло в 1991 г.

    Что????? После смерти Сталина...по сговору...что бы в 1991 г. наложить лапу...Это Хрущев с Патаниными, Усмановыми и прочими договаривался?)))) ВО становится филиалом камеди-клаба))
    Petr1968
  11. mavrus Сегодня, 17:48
    Цитата: Petr1968
    Цитата: Стропорез
    Сталинский, разумеется ,предпочтительней.

    Горбачеву +. Рискнул начать из совка с колбасными поездами сделать нормальную кап. страну. Благодаря этому я и имею все, что никогда бы при Сталине не имел.

    Наворовал, молодец, беги на запад, как ксюшин папка и прочие "всёимеющие", пока не начали разбираться, как это "имеювсё" у населения исчезло.
    mavrus
    1. Petr1968 Сегодня, 17:59
      Цитата: mavrus
      Наворовал, молодец, беги на запад, как ксюшин папка и прочие "всёимеющие", пока не начали разбираться, как это "имеювсё" у населения исчезло.

      На то население и нужно, что бы его доить. Это кто разбираться то будет? Вы на диване?
      Petr1968
  12. ЛИХОй Сегодня, 18:02
    Поездка спортсменов на Олимпиаду под капитулянтским белым флагом - это большой позор для России, для её граждан. Но для больших "уважаемых людей" это большая возможность загрести кучу бабла: соблюсти договорённости, выкупить трансляции, разместить рекламу и т.д. и т.п.- и получить свой "скромный" гешефт. При таких раскладах, пусть МОК не допустит до Олимпиады всех спортсменов поголовно, г-да Мутко, Жуков и иже с ними таки сами пойдут в колонне "спортсменов из России" на дне открытия. "Деньги не пахнут".
    ЛИХОй
  13. borsky2 Сегодня, 19:57
    Хорошая статья.Всё так.Сильная Россия,там никому не нужна. И да,там прекрасно понимают откуда появляются Российские долларовые миллионеры,миллиардеры. Понятно же,банальный грабёж.Сильная Россия нужна только мне,и ещё нескольким миллионам бывших граждан СССР, не берём в расчёт тех, кто хорошо пристроился.
    borsky2
  14. 32363 Сегодня, 19:57
    Вот так корейцы обозначили своё присутствие hi good

    32363
    1. Смешной Сегодня, 22:52
      Цитата: 32363
      Вот так корейцы обозначили своё присутствие hi good


      просто у них Председатель!
      Смешной
  15. borsky2 Сегодня, 19:58
    Цитата: Стропорез
    Цитата: parusnik
    Для начала попросить Грецию, чтобы она запретила МОК использовать название Олимпийский, как не оправдавших высокого доверия.

    А что это изменит? Разрешат мельдоний?
    Статья вовсе не об олимпиаде, а том ,что руководство страны выбросило "белый флаг". Втюхивая нам пустышки про "скрепы", "вставаниисколен" и о нетаналогов в мире, а с другой стороны жупелы о вражеском окружении, руководители упорно продолжают ввергать население в нищету, а экономику в пропасть.
    Смена системы и вектора развития на социалистический путь, уже не только созрела, а даже перезрела. Хорошо если власть сама это поймёт, а если нет, то будет так, как будет.

    Это ж анекдот)))) Вы просто не поняли.
    borsky2
  16. Антисовок 3 Сегодня, 20:08
    Вперед за новыми унижениями! Лучше бы проигнориловали этот цирк, а имущество фаворита царька Витьки Мутко и его любовников-единороссов роздали пострадавшим спортсменам.
    Антисовок 3
    1. Смешной Сегодня, 22:53
      Цитата: Антисовок 3
      имущество фаворита царька Витьки Мутко и его любовников-единороссов роздали пострадавшим спортсменам.

      насмешили.Не для того копили с Питера,чтобы раздать
      Смешной
  17. неприкаянный Сегодня, 20:11
    Все приехали, кругом измена, дети наших правителей все заграницей и деньги их там же, но деньги это мелочь, но представьте если ребёнка Пескова или Путина англокаклы или ы в зиндан посадят и после этого наши верховные вожди сделают все что скажет запад. И так уже сделали, от промышленности ,СССР оставили всего 5%, все обанкротили и сдали в металлолом, те которые с ЦРУшниками приватизацию сделали. А спортсмены наши только бабла хотят и для этого они под любым флагом выйдут, да хоть с чёрным с веселым Роджером, хоть с радужным где будет пенис нарисован, любую отмазку расскажут лишь бы денег срубить, но почему за это им государство платит, лучше бы заплатили чтобы они не ехали. А вообще, такие вещи разделяют наш народ, мы и так , после раздела СССР разделились, а теперь нас делят внутри одной страны, это до хорошего не доведет. Господи храни Россию, от англожидомасонов и их прихлебателей либерастов.
    неприкаянный
    1. dauria Сегодня, 23:20
      но представьте если ребёнка Пескова или Путина англокаклы или ы в зиндан посадят


      А вдруг Путин или Песков скажут :" Я фельдмаршала на солдата не меняю " ? wassat Пофантазировал..а чё ? Вам можно, а мне - нет ?

      Всё думаю, зачем американцам ПРО, когда у них такие "гарантии безопасности" в виде "детишек" ?
      dauria
  18. Anyone Сегодня, 20:12
    Унижения, которым западная общественность подвергла российских спортсменов...

    Можно подумать, что "незападная" общественность отреагировала как-то иначе ))
    Anyone
  19. borsky2 Сегодня, 20:27
    Цитата: Petr1968
    Цитата: mavrus
    Наворовал, молодец, беги на запад, как ксюшин папка и прочие "всёимеющие", пока не начали разбираться, как это "имеювсё" у населения исчезло.

    На то население и нужно, что бы его доить. Это кто разбираться то будет? Вы на диване?

    Не будите лихо,пока оно тихо.)))) Не он,так: "Другие придут сменив уют на риск,и непомерный труд"))) Хм,шалунишка.
    borsky2
  20. Дормидонт Сегодня, 21:49
    Автор-онолитег, не видит дальше собственного носа. По его мнению - гонения на Россию начались лишь с построения, а затем "развала" СССР. Двухтысячелетняя непрекращающаяся ни на час война с общечеловеками не в счёт.
    Дормидонт
    1. borsky2 Сегодня, 21:54
      Нее,ну замирения же были.))) Разрядки там всякие.
      borsky2
  21. Ураган70 Сегодня, 22:02
    Цитата: parusnik
    Для начала попросить Грецию, чтобы она запретила МОК использовать название Олимпийский, как не оправдавших высокого доверия.

    К сожалению, быстрее Грецию заставят поменять название, слишком глубоко заглотила она кредитный крючок МВФ...
    Ураган70
  22. Ураган70 Сегодня, 22:04
    Цитата: Дормидонт
    Автор-онолитег, не видит дальше собственного носа. По его мнению - гонения на Россию начались лишь с построения, а затем "развала" СССР. Двухтысячелетняя непрекращающаяся ни на час война с общечеловеками не в счёт.

    Тут такие аффторы попадаются... К чему им о чем то знать...
    "...По подсчетам нашего великого историка С.М. Соловьева, с 1055 по 1462 год Россия перенесла 245 нашествий, причем в период с 1240 по 1462 год их было 200, то есть почти каждый год! За период с 1365 по 1893 год, за 525 лет - 305 лет Россия провела воюя. С Западом-39 войн, продолжавшихся 288 лет. Остальные приходились на Восток, Юг, где Турция и крымские татары, подстрекаемые Англией, опустошали южные окраины Русского государства..."
    Ураган70
  23. Кент0001 Сегодня, 22:26
    Ничего хорошего ждать не приходится. 18-го продлят полномочия Самому. Премьером останется дебильноватый (извините, но именно такое впечатление складывается от этого человека) ДАМ. Поменяют (некоторых и немногих) совсем уже никаких министров, причем не первостепенных, и может быть Рогозина. И все будет как и прежде. С экранов телевизоров Сам со товарищи будет рассказывать о том что все лучше и лучше жить в России (понастроили перенатальных центров, или отмыли бабки), а бабы не хотят рожают хоть за деньги хоть без. Смертность от онкологических заболеваний на 2 месте в РФ-вот это полная катастрофа. Правильная статья. Мы пока очень слабы и это "пока" сильно затянулось, уже последние лет 10 полной стагнации....но хоть "друзья" процветают, а это уже хорошо. А на то что называют это олимпиадой -нас рать, не интересно нисколько и капитулирующая команда тоже не интересна. Жаль если ЧМ-2018 отберут - бабло такое потратили, что мама не горюй. Но надеюсь уж этого точно не произойдет, хотя Лондон хочет его провести.
    Кент0001
  24. afrikanez Сегодня, 22:38
    Мне лично кажется, нас просто "отучили" жить одной большой семьей. Черная зависть и ненависть друг к другу, итог лихих 90х. Деньги и власть правят нашей страной. Ну уж коли мы не вписались в "капиталистический мир", нас будут пытаться уничтожить.
    afrikanez
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