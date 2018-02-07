23:36 07 февраля
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РФ поставит в Мьянму еще 6 самолетов Як-130

Россия поставит в Мьянму дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по ВТС Михаила Петухова.



Ранее на выставке LIMA-2017 (Малайзия) Петухов сообщал, что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, при этом, не уточняя точного количества машин.


В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130,
сказал Петухов на полях салона Singapore Airshow-2018.

Первый контракт между РФ и Мьянмой на поставку Як-130 был подписан в июне 2015 года. Он подразумевал поставку Мьянме более десяти российских самолетов и оценивается в несколько сотен млн. долларов.

Як-130 разработан корпорацией «Иркут» и представляет собой двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный «для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям», напоминает агентство.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Сержант71 Сегодня, 12:43
    Удачный самолёт вышел. Расходятся как пирожки wassat Кстати, а не там ли недавно два в катастрофе разбились?
    Сержант71
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
      Цитата: Сержант71
      Удачный самолёт вышел.

      ВВС Бангладеш к настоящему времени лишились уже трех из 16 поставленных им в 2015-2016 годах российской стороной самолетов Як-130 по контракту 2013 года. Очень удачный самолет.
      Цитата: Сержант71
      Кстати, а не там ли недавно два в катастрофе разбились?

      Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар. Название округа способствовало.
      Аристарх Людвигович
      1. Андрей К Сегодня, 12:55
        Цитата: Аристарх Людвигович
        ... ВВС Бангладеш к настоящему времени лишились уже трех из 16 поставленных им в 2015-2016 годах российской стороной самолетов Як-130 по контракту 2013 года. Очень удачный самолет...
        ...Два учебно-боевых самолета Як-130 ВВС Бангладеш потерпели крушение, столкнувшись в воздухе в округе Кокс-Базар. Название округа способствовало...

        У Вас претензии к качеству Як-130? Негодный планер, двигатель, авионика?
        В чём смысл Вашего комментария?
        Плохой самолёт или эксплуатант?
        Андрей К
        1. Сержант71 Сегодня, 13:14
          Попытка неудачного троллинга у товарища. Как ещё можно объяснить написанный бред?
          Сержант71
        2. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:00
          Самолет ЯК-130 еще сырой. Постоянно происходят аварии.
          https://topwar.ru/118639-chereda-avariy-yak-130.h
          tml
          Аристарх Людвигович
          1. павлентий Сегодня, 14:09
            Сырой? Возможно, но не забывайте добавлять, что ни одного летчика не погибло...
            павлентий
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:37
              Цитата: павлентий
              что ни одного летчика не погибло...

              Ага. Погуглите лучше сколько летных происшествий было с этим самолетом.
              15 апреля 2014 года под Астраханью разбился учебно-тренировочный самолет Як-130. Самолет в 17:46 вылетел из Ахтубинска, пропал с радаров. Вскоре выяснилось, что он потерпел крушение. На борту находились два человека, экипаж успел катапультироваться, но один пилот погиб, другой выжил.

              http://www.vesti.ru/doc.html?id=1482731
              Аристарх Людвигович
              1. павлентий Сегодня, 15:12
                Я имел ввиду иностранных летчиков, но свинина грязь найдет...
                павлентий
                1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:13
                  Цитата: павлентий
                  Я имел ввиду иностранных летчиков, но свинина грязь найдет...

                  Вижу попытки запустить интеллект, но пока у Вас плохо получается bully
                  Аристарх Людвигович
              2. NN52 Сегодня, 17:11
                На данный момент, Як 130, самый летающий самолет в ВКС, курсанты...
                По налету на один отказ, самый успешный самолет..
                Так что прежде чем писать ахинею, Аристарх, изучите вопрос....
                И ни вводите в заблуждение остальных своим интелектом, уважаемый...
                NN52
      2. Сержант71 Сегодня, 13:00
        Алле, гараж. Причины катастрофы - столкновение в воздухе, а не технические проблемы в следствие производственного дефекта или иных причин, которые можно списать на разработчика. По этому и продолжают люди покупать. Так откуда ирония то ваша вылезла про "удачный"? Не надо гадить в лифте, Людвиг Аристархыч.
        Сержант71
  2. Андрей К Сегодня, 12:43
    ...Россия поставит в Мьянму дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130...

    Как говаривал мой взводный - "Воробышек по зёрнышку клюёт".
    Технология отработана, самолёт поставлен на конвейер - аккуратно, без излишней суеты заменяет устаревший парк УБС в наших ВКС.
    Уже состоит на вооружении (кроме нашей страны) в Белоруссии, Алжире, Бангладеш и Мьянме.
    Быть добру good
    Андрей К
  3. mikh-korsakov Сегодня, 12:45
    Чем расплачиваться будут? Долларами и другой валютой расплачиваться дядя Сэм не позволит (евро не в счет, в США назначат расследование и штрафанут банк так что мало не покажется, пример, поставки в Иран через французский банк). Как вариант, расплачиваться рисом и тайскими массажистками
    mikh-korsakov
    1. павлентий Сегодня, 13:54
      Я Вам где-то уже объяснял, повторюсь мне не сложно, в евро контракт Вас устроит?))
      павлентий
      1. mikh-korsakov Сегодня, 14:31
        Контракт в евро подразумевает прозрачность транзакции в силу договора о противодействии коррупции, подписанного европейским союзом, согласно которому становится доступным для компетентных органов. в том числе американским, судьба любой существенной сделки с евро. В случае поставки военной техники из РФ по закону CAATSA американская разведка будет проводить расследование способов финансирования сделки с большим риском разоблачения. Пример: тайно проводили сделку с Ираном под санкциями через транзакцию в евро. По результатам расследования США оштрафовали французский банк на несколько миллиардов. Или Вы предлагаете оплату сделки наличными, то есть не через банк? Так можно, но будет напоминать чемодан Корейко, коррупционеры потирают руки, подсчитывая сколько налички прилипнет к их потным ручонкам
        mikh-korsakov
        1. павлентий Сегодня, 14:50
          Почему вы рассматриваете европейские банки? Гонконг,Тайвань и Сингапур, например, почему нельзя воспользоваться банками этих стран? Им там глубоко положить на ЕС и американскую разведку
          павлентий
        2. mikh-korsakov Сегодня, 15:55
          Дело в том, что сделки между банками осуществляются путем современных средств, таких как SWIFT, которая является мировым эталоном. Любая сделка через SWIFT отслеживается компетентными органами в момент ее прохождения. Если американская разведка, которая нашпиговала шпионами финансовые учреждения во всем мире, увидела сделку не через SWIFT, то это сигнал для разведки. Ни один банк не захочет рисковать, потому что он не знает нету ли среди его сотрудников кротов, хотя бы он и имел за сделку хорошую комиссию, возможный штраф будет несоизмеримо выше. В случае Таиланда есть простой выход - расплатиться слонами. Представьте росгвардия на слонах. В Индии я похожее видел - знаете впечатляет!
          mikh-korsakov
  4. Комментарий был удален.
  5. Гардамир Сегодня, 13:08
    Прикольно! Союз уничтожали, всё говорили, что только ВПК, а кастрюли не умеют делать. Конверсию (уничтожение ВПК) начали делать. Сейчас после 2008, выяснилось что оружие самим нужно, да и бизнес хороший. А кастрюли у Китая купим.
    Только зачем Союз уничтожили?
    Гардамир
  6. Антисовок Сегодня, 13:33
    Кредит будут выплачивать тараканьим маслом или разноцветными ракушками?
    Антисовок
  7. Runoway Сегодня, 17:27
    В Мьянме тоже смекнули,что "Россия щедрая душа" может и долги простить
    А птичка хорошая
    Runoway
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