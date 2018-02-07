РФ поставит в Мьянму еще 6 самолетов Як-130

В декабре 2016 года с мьянманской стороной был подписан контракт на поставку дополнительной партии из шести учебно-боевых самолетов Як-130,

Россия поставит в Мьянму дополнительную партию из шести учебно-боевых самолетов Як-130, передает РИА Новости сообщение замдиректора Федеральной службы по ВТС Михаила Петухова.Ранее на выставке LIMA-2017 (Малайзия) Петухов сообщал, что в 2018 году Россия должна поставить Мьянме дополнительную партию Як-130, при этом, не уточняя точного количества машин.сказал Петухов на полях салона Singapore Airshow-2018.Первый контракт между РФ и Мьянмой на поставку Як-130 был подписан в июне 2015 года. Он подразумевал поставку Мьянме более десяти российских самолетов и оценивается в несколько сотен млн. долларов.Як-130 разработан корпорацией «Иркут» и представляет собой двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный «для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям», напоминает агентство.