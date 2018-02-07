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Анкара: США нервничают по поводу Африна из-за того, что там американские спецслужбы?
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал американские претензии по поводу военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Заключаются американские претензии в том, что турецкие военные, действуя в районе Африна и других городов на севере провинции Алеппо, могут в конечном итоге обстрелять и находящихся там американских военнослужащих. В Генштабе ВС Турции предварительно заявили, что такое развитие событий исключено.
При этом глава МИД Турции в эфире телеканала TGRT Haber заявил, что, по данным турецкой разведки, американских военнослужащих в районе Африна, где идёт активная часть операции, нет.
Чавушоглу:
По слова Мевлюта Чавушоглу, было бы гораздо лучше, если бы США перестали вооружать отряды YPG (курдская самооборона).
Глава МИД Турции:
Для справки: Анкара считает курдские вооружённые отряды на севере САР – террористическими.
При этом глава МИД Турции в эфире телеканала TGRT Haber заявил, что, по данным турецкой разведки, американских военнослужащих в районе Африна, где идёт активная часть операции, нет.
Чавушоглу:
Обеспокоенность США, возможно, связана с тем, что там могут периодически появляться сотрудники американских спецслужб. А если так, то какой смысл нам обсуждать тему Африна с Соединёнными Штатами Америки?
По слова Мевлюта Чавушоглу, было бы гораздо лучше, если бы США перестали вооружать отряды YPG (курдская самооборона).
Глава МИД Турции:
Они должны удалить YPG из Манбиджа. И они должны прервать свои связи с террористами. Если США не стремятся ликвидировать такую угрозу на севере Сирии, значит это сделает Турция.
Для справки: Анкара считает курдские вооружённые отряды на севере САР – террористическими.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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