Анкара: США нервничают по поводу Африна из-за того, что там американские спецслужбы?

Обеспокоенность США, возможно, связана с тем, что там могут периодически появляться сотрудники американских спецслужб. А если так, то какой смысл нам обсуждать тему Африна с Соединёнными Штатами Америки?

Они должны удалить YPG из Манбиджа. И они должны прервать свои связи с террористами. Если США не стремятся ликвидировать такую угрозу на севере Сирии, значит это сделает Турция.