23:37 07 февраля
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Анкара: США нервничают по поводу Африна из-за того, что там американские спецслужбы?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал американские претензии по поводу военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Заключаются американские претензии в том, что турецкие военные, действуя в районе Африна и других городов на севере провинции Алеппо, могут в конечном итоге обстрелять и находящихся там американских военнослужащих. В Генштабе ВС Турции предварительно заявили, что такое развитие событий исключено.

При этом глава МИД Турции в эфире телеканала TGRT Haber заявил, что, по данным турецкой разведки, американских военнослужащих в районе Африна, где идёт активная часть операции, нет.

Чавушоглу:
Обеспокоенность США, возможно, связана с тем, что там могут периодически появляться сотрудники американских спецслужб. А если так, то какой смысл нам обсуждать тему Африна с Соединёнными Штатами Америки?



Анкара: США нервничают по поводу Африна из-за того, что там американские спецслужбы?


По слова Мевлюта Чавушоглу, было бы гораздо лучше, если бы США перестали вооружать отряды YPG (курдская самооборона).

Глава МИД Турции:
Они должны удалить YPG из Манбиджа. И они должны прервать свои связи с террористами. Если США не стремятся ликвидировать такую угрозу на севере Сирии, значит это сделает Турция.


Для справки: Анкара считает курдские вооружённые отряды на севере САР – террористическими.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:42
    Если США не стремятся ликвидировать такую угрозу на севере Сирии, значит это сделает Турция.
    респект good вот только чем это кончится?
    Angel_and_Demon
    1. сибиралт Сегодня, 12:49
      А чего Эрдогану боятся? Дал сроку пару часов и пусть бомбит своих союзников. США даже ответить не посмеют. winked
      сибиралт
      1. Касым Сегодня, 13:12
        Сибиралт, нельзя сбрасывать возможности США, есть чему бояться Эрдогану. Для турков это может кончиться плохо - они ведь натовским вооружением пользуются, зависят от рынка ЕС. И второе, офицерский состав проходит обучение в натовских странах. Они уже посмели устроить переворот.
        Я вообще-то не очень хорошо отношусь к Эрдогану. Но он мужественный человек, раз решается встревать в разборки "авторитетов". Причем гнет свою линию без всякого страха. Я предпологал, что эта "прогулка" по Сирии будет нелегкой, но он, не смотря на США, РФ, Израиль и аравийских монархов гнет свою линию. А это значит, что он - независимый политик, отстаивающий интересы своей страны, что очень важно в современных условиях. Ведь ЭТО нам нужно от соседей. Пусть та ЕС и богаче, но рядом с турками не стоит во внешней политике. hi
        Касым
      2. Ныробский Сегодня, 15:12
        Цитата: сибиралт
        А чего Эрдогану боятся? Дал сроку пару часов и пусть бомбит своих союзников. США даже ответить не посмеют. winked
        Как то так. Матрасы не пойдут на публичное признание того, что они там плечом к плечу с террористами воюют. Но....будут активно искать способы устранения Эрдогана.
        Ныробский
    2. Вас Влад Сегодня, 12:50
      Цитата: Angel_and_Demon
      респект вот только чем это кончится?

      Противостоянием,чем же ещё request Эрдоган на долго запомнил гуленовский урок американцев!Будет выдавливать их из своей зоны и нечаянно промахиваться! yes
      Вас Влад
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:18
        Цитата: Вас Влад
        и нечаянно промахиваться!

        и по чаще laughing
        Angel_and_Demon
    3. Лелёк Сегодня, 13:01
      Цитата: Angel_and_Demon
      вот только чем это кончится?

      hi
      Чем кончится, чем кончится... . Забз**т турка. Это только на словах "эрдогания" - крутой антиамериканец, а на деле шкурный интерес важнее, да и подпись под хартией НАТО кое-что значит.
      Лелёк
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:20
        Цитата: Лелёк
        да и подпись под хартией НАТО кое-что значит.

        да, значит, но гюлена то не отдают, как тогда это понимать? у султана по-моему нет другого выбора или он - или его, а если его, то даже судьба дуче покажется веселым отпуском
        Angel_and_Demon
        1. Лелёк Сегодня, 13:31
          Цитата: Angel_and_Demon
          но гюлена то не отдают, как тогда это понимать?


          А когда Америка выдавала своих "сукиных сынов"? Предавала, кидала - да, но выдавать не выдавала. И здесь уже туркам чесать дыню, что для них приоритетней - "партнёр" по блоку или честь аскера.
          Лелёк
        2. Вас Влад Сегодня, 13:35
          Цитата: Angel_and_Demon
          у султана по-моему нет другого выбора или он - или его

          А его уже не раз пытались американцы перевернуть!А мы ему подсказали(предупредили) и всё сорвалось, потом была зачистка американских гюленовцев!
          Вас Влад
  2. Egorovich Сегодня, 12:43
    good А прикольно бы было, если бы турки десяток-другой полосатых грохнули. good
    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 12:57
      может и уже - не зря же завопили!
      роман66
      1. Egorovich Сегодня, 13:19
        Если это произошло, то было бы супер!!!
        Egorovich
  3. Отец солдата Сегодня, 12:44
    Турков это не остановит, я уже попкорном запасся интересно как НАТО сама с собой воюет, а то только бла-бла-бла про угрозу. Посмотрим на выучку.
    Отец солдата
  4. bazzbazz Сегодня, 12:44
    Турки гнут свою линию. Посмотрим на сколько у них страху хватит. Или может там с мтрасами уже все поделили....
    bazzbazz
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:51
    там могут периодически появляться сотрудники американских спецслужб
    Такого противостояния между союзниками блока НАТО наверное еще ни когда не наблюдалось. Турки наконец почувствовали, что их "союзник" готов предать в любое выгодное для него время. Ну и как тут не воспользоваться сложившейся ситуацией России?
    rotmistr60
    1. bazzbazz Сегодня, 12:58
      Устроить провокацию, тайно грохнуть цереушников и свалить на Турцию?)
      bazzbazz
      1. Чёрная вода Сегодня, 13:11
        Не наш метод. Этим и отличаемся от "коллег".
        Чёрная вода
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:16
    Эрдогану так охота подгадить полосатым за попытку переворота, что из него так и прёт. Трудно его в этом упрекнуть.
    Alex-a832
  7. kaschey Сегодня, 13:23
    "Для справки: Анкара считает курдские вооружённые отряды на севере САР – террористическими."
    Ключевое слово здесь САР и точка.
    Какое право они имеют вторгаться на территорию суверенного государства, кто им дал это право?
    Пускай на своей территории разбираются.
    kaschey
    1. garnik Сегодня, 15:25
      Право дал на вторжение турок в САР ,наш Гарант.Потеряв при этом курдов и не приобретя союзника. Уверен что американцы помогают афринским курдам,пока правда скрывая это. А если выстоят курды ,то будет слияния двух курдских анклавов в Сирии.
      garnik
      1. kaschey Сегодня, 16:23
        Пока в этой сирийской карусели все указывает на то, что полосатые подыгрывают туркам.
        Я уверен что они работают вместе. Что бы кто не говорил. hi
        kaschey
        1. garnik Сегодня, 17:46
          Все верно. Для того чтобы вернуть турцию в колею оставленную амерами,они создают проблемы туркам. Проблема для амеров это эрдоган. А так они будут вместе шагать в одном направлении.
          garnik
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 13:29
    Анкара: США нервничают по поводу Африна из-за того, что там американские спецслужбы?
    НЕТ , блин ! за мирное население беспокоятся и за гуманитарные последствия...В Алеппо всё уже было .
    КВУ-НСвД
  9. TUFAN Сегодня, 17:10
    Это статья от 15-07-2003 года. Этот случай в Турции никак не забывают и именно после него спад между отношениями стал усиливаться. Турки до сих пор не могут переварить это событие. В Сирии Турция будет до тех пор, пока оттуда матрасники не уйдут.

    США и Турция выразили сожаление по поводу ареста 11 турецких солдат в Ираке, который нанес серьезный ущерб и так непростым отношениям между двумя союзниками.
    "Обе стороны сожалеют о произошедшем и о том, через что пришлось пройти задержанным", - говорится в заявлении совместного турецко-американского комитета, расследовавшего инцидент.
    В заявлении говорится, что обе стороны договорились в будущем координировать совместные действия, а также обмениваться информацией, касающейся безопасности в регионе. Однако виновных комитет так и не назвал.
    Турецкие солдаты были задержаны американскими силами 4 июля в городе Сулеймания, на севере Ирака.
    По сообщениям турецкой прессы, турецкие солдаты дружелюбно встретили своих американских коллег, предложив им выпить чаю, однако в ответ на них были надеты наручники, а на голову - мешки. Затем они были перевезены в Багдад для допроса.
    Неподтвержденные подозрения
    По словам американских военных, турецкие солдаты были арестованы по подозрению в подготовке нападения на одного из высокопоставленных курдских чиновников. Однако никаких доказательств этому представлено так и не было.
    Турция в свою очередь опровергает обвинения.
    Солдаты были освобождены через два дня, однако их арест вызвал в Турции волну яростного возмущения.
    На протяжении десятилетий США рассматривали Турцию, члена НАТО, как своего верного союзника, однако война в Ираке стала причиной разлада в отношениях между двумя странами.

    Отношения ухудшились после отказа Турции разместить 60 тысяч американских солдат на своей территории накануне вторжения в Ирак.

    Турция имеет свои стратегические интересы на севере Ирака, где проживают в основном курды. Анкара обеспокоена тем, что в результате свержения режима Саддама Хусейна влияние курдов в северной провинции страны усилилось. Кроме того, турецкие власти недовольны тесным сотрудничеством между американские военными и курдами.
    http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_3067
    000/3067185.stm
    TUFAN
  10. TUFAN Сегодня, 17:15
    А вот другая статейка, особенно последний абзац интересен:
    Конфликту между США и Турцией, кажется, нашли разумное решение. Обе стороны "выразили сожаление" по поводу ареста 11 турецких солдат на территории Ирака, но причины задержания названы не были.
    Конфликту между США и Турцией, кажется, нашли разумное решение. Сегодня обе стороны "выразили сожаление" по поводу ареста 11 турецких солдат на территории Ирака. Для разрешения причин инцидента был создан специальный турецко-американский комитет, который сделал совместно заявление. В нем, в частности, говорится, что стороны "сожалеют о том, что пришлось пережить задержанным" и в будущем обещают "координировать совместные действия и обмениваться информацией, касающейся безопасности в регионе". Комитет, однако, так и не назвал причины задержания турецких солдат в Ираке, не прозвучали и имена виновных в произошедшем.
    Напомним, что 11 солдат турецкой армии были задержаны американскими силами 4 июля в городе Мосул, на севере Ирака. По мнению турецкой стороны, их солдаты встретили американских коллег "хлебом-солью", по восточной традиции звали попить чаю, а американцы почему-то ответили черной неблагодарностью: заковали турок в наручники, нахлобучили на головы мешки и в таком виде увезли в Багдад для допроса.
    По словам американских военных, турки готовили покушение на одного высокопоставленного курдского чиновника, но доказательств этому, как обычно, американцы не представили.
    Курды тогда высказались более конкретно. По их мнению, турецкий спецназ якобы намеревался уничтожить лидера местных курдов, главу Демократической партии Курдистана (ДПК) Джалаля Талабани, который, кстати, не так давно приезжал в Москву с официальным визитом.
    Скандал еще более усилился после заявлений турецкого президента Ахмеда Неджет Сезера, который назвал действия американцев "безобразными" и потребовал незамедлительного освобождения своих сограждан. Американцы вернули пленников через 2 дня, но комментировать произошедшее все же отказались.
    Этот инцидент поставил под угрозу отношения США и Турции, которые и так в последнее время не отличаются дружелюбием. Накануне войны в Ираке Турция отказалась разместить у себя американский контингент в 60 тыс. человек, что вызвало раздражение Пентагона. Анкару, в свою очередь, сильно раздражает дружественная политика Белого дома в отношении иракских курдов.[i][/i]
    https://utro.ru/articles/2003/07/15/214289.shtml
    TUFAN
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