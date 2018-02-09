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ЦХОЯТ в Украине: хранилище или ядерная свалка под носом у ЕС?
Международные эксперты по ядерной безопасности снова бьют тревогу по поводу совместного американо-украинского проекта ЦХОЯТ. Волна возмущения прокатилась еще в прошлом году после новости о готовности Украины принять ядерные отходы США. На этот раз свои сомнения от имени специалистов из министерства энергетики Польши высказал директор департамента атомной энергетики Йозеф Соболевский в своем письме, адресованном заместителю директора МАГАТЭ Хуану Карлосу Лентихо.
Проблема утилизации ядерных отходов стоит перед миром с момента открытия мирного атома. Казалось бы, Украина еще в 2005 году нашла идеально подходящее место для утилизации отходов со своих АЭС в чернобыльской зоне отчуждения. Этот проект был поддержан американской компанией Holtec International. Однако перспектива появления ядерного хранилища для отработавшего топлива на территории Украины, равно как и участие представителей США в украинской ядерной энергетической сфере, вызвала серьезные опасения у экспертов со всего мира.
Из-за близкого соседства с Украиной у Польши, как ни у кого другого, есть причины для подобных страхов. Так, Соболевский в своем письме упоминает и нестабильную ситуацию в стране, и опасения, что ЦХОЯТ будет использовано не по назначению, и необычную конструкцию будущего хранилища. Действительно, несмотря на обширные теоретические планы, на практике известны единицы случаев хранения ядерных отходов в контейнерах на земной поверхности. Например, на площадке Запорожской АЭС. Кроме того, компания Holtec International известна своими многочисленными, но безуспешными попытками приспособить американские топливные сборки под устаревшие украинские атомные станции, не перестраивавшиеся с советских времен. К тому же предлагаемые ею контейнеры для хранения также являются экспериментальными, нигде до этого не использовавшимися.
Фактически США уже не первое десятилетие использует Украину как полигон для самых рискованных испытаний различных ядерных технологий. Неудивительно, что американское присутствие в очередном украинском атомном проекте так нервирует польских специалистов. Особенно настораживает подмена ряда понятий. По сути, назначение ЦХОЯТ – не утилизация отходов со своих АЭС, как утверждают украинские чиновники, а лишь их временное хранение. Причем, по договоренностям, отработанное топливо будет привозиться не только из Украины, но и из США. Тревожащая Соболевского вероятность диверсий на столь важном стратегическом объекте и вовсе превращает будущее хранилище в банальный могильник, какими пугают противники использования мирного атома.
В очередной раз США втягивают Украину в рискованную, плохо спланированную авантюру, на которую та охотно ведется. Руководствуясь лишь политическими мотивами, власти в Киеве готовы поставить под угрозу не только безопасность своих сограждан, но и здоровье миллионов жителей соседних государств.
Автор: Николай Грибов
Проблема утилизации ядерных отходов стоит перед миром с момента открытия мирного атома. Казалось бы, Украина еще в 2005 году нашла идеально подходящее место для утилизации отходов со своих АЭС в чернобыльской зоне отчуждения. Этот проект был поддержан американской компанией Holtec International. Однако перспектива появления ядерного хранилища для отработавшего топлива на территории Украины, равно как и участие представителей США в украинской ядерной энергетической сфере, вызвала серьезные опасения у экспертов со всего мира.
Из-за близкого соседства с Украиной у Польши, как ни у кого другого, есть причины для подобных страхов. Так, Соболевский в своем письме упоминает и нестабильную ситуацию в стране, и опасения, что ЦХОЯТ будет использовано не по назначению, и необычную конструкцию будущего хранилища. Действительно, несмотря на обширные теоретические планы, на практике известны единицы случаев хранения ядерных отходов в контейнерах на земной поверхности. Например, на площадке Запорожской АЭС. Кроме того, компания Holtec International известна своими многочисленными, но безуспешными попытками приспособить американские топливные сборки под устаревшие украинские атомные станции, не перестраивавшиеся с советских времен. К тому же предлагаемые ею контейнеры для хранения также являются экспериментальными, нигде до этого не использовавшимися.
Фактически США уже не первое десятилетие использует Украину как полигон для самых рискованных испытаний различных ядерных технологий. Неудивительно, что американское присутствие в очередном украинском атомном проекте так нервирует польских специалистов. Особенно настораживает подмена ряда понятий. По сути, назначение ЦХОЯТ – не утилизация отходов со своих АЭС, как утверждают украинские чиновники, а лишь их временное хранение. Причем, по договоренностям, отработанное топливо будет привозиться не только из Украины, но и из США. Тревожащая Соболевского вероятность диверсий на столь важном стратегическом объекте и вовсе превращает будущее хранилище в банальный могильник, какими пугают противники использования мирного атома.
В очередной раз США втягивают Украину в рискованную, плохо спланированную авантюру, на которую та охотно ведется. Руководствуясь лишь политическими мотивами, власти в Киеве готовы поставить под угрозу не только безопасность своих сограждан, но и здоровье миллионов жителей соседних государств.
Автор: Николай Грибов
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