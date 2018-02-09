11:46 09 февраля
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ЦХОЯТ в Украине: хранилище или ядерная свалка под носом у ЕС?

Международные эксперты по ядерной безопасности снова бьют тревогу по поводу совместного американо-украинского проекта ЦХОЯТ. Волна возмущения прокатилась еще в прошлом году после новости о готовности Украины принять ядерные отходы США. На этот раз свои сомнения от имени специалистов из министерства энергетики Польши высказал директор департамента атомной энергетики Йозеф Соболевский в своем письме, адресованном заместителю директора МАГАТЭ Хуану Карлосу Лентихо.

ЦХОЯТ в Украине: хранилище или ядерная свалка под носом у ЕС?


Проблема утилизации ядерных отходов стоит перед миром с момента открытия мирного атома. Казалось бы, Украина еще в 2005 году нашла идеально подходящее место для утилизации отходов со своих АЭС в чернобыльской зоне отчуждения. Этот проект был поддержан американской компанией Holtec International. Однако перспектива появления ядерного хранилища для отработавшего топлива на территории Украины, равно как и участие представителей США в украинской ядерной энергетической сфере, вызвала серьезные опасения у экспертов со всего мира.


Из-за близкого соседства с Украиной у Польши, как ни у кого другого, есть причины для подобных страхов. Так, Соболевский в своем письме упоминает и нестабильную ситуацию в стране, и опасения, что ЦХОЯТ будет использовано не по назначению, и необычную конструкцию будущего хранилища. Действительно, несмотря на обширные теоретические планы, на практике известны единицы случаев хранения ядерных отходов в контейнерах на земной поверхности. Например, на площадке Запорожской АЭС. Кроме того, компания Holtec International известна своими многочисленными, но безуспешными попытками приспособить американские топливные сборки под устаревшие украинские атомные станции, не перестраивавшиеся с советских времен. К тому же предлагаемые ею контейнеры для хранения также являются экспериментальными, нигде до этого не использовавшимися.

Фактически США уже не первое десятилетие использует Украину как полигон для самых рискованных испытаний различных ядерных технологий. Неудивительно, что американское присутствие в очередном украинском атомном проекте так нервирует польских специалистов. Особенно настораживает подмена ряда понятий. По сути, назначение ЦХОЯТ – не утилизация отходов со своих АЭС, как утверждают украинские чиновники, а лишь их временное хранение. Причем, по договоренностям, отработанное топливо будет привозиться не только из Украины, но и из США. Тревожащая Соболевского вероятность диверсий на столь важном стратегическом объекте и вовсе превращает будущее хранилище в банальный могильник, какими пугают противники использования мирного атома.

В очередной раз США втягивают Украину в рискованную, плохо спланированную авантюру, на которую та охотно ведется. Руководствуясь лишь политическими мотивами, власти в Киеве готовы поставить под угрозу не только безопасность своих сограждан, но и здоровье миллионов жителей соседних государств.
Автор: Николай Грибов


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Комментарии 8

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  1. andrewkor Сегодня, 05:57
    Умершая страна как могильник очень даже подходит по назначению! Сможет ли ЕС со своими кружевными труселями этому противостоять?
    andrewkor
    1. сибиралт Сегодня, 11:25
      Ага. Польшу пожалели, а из соседей больше пострадает Белоруссия. winked
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 11:35
        Ща шумерам расскажут, что радиация вообще пользительная штука, как и громадная радиоактивная свалка за полверсты от столицы да еще и ВВЕРХ(!) по течению... wassat
        Чёрный
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:08
    На этот раз свои сомнения от имени специалистов из министерства энергетики Польши

    Вот и наступают для ненужной "критические" дни. laughing Вчерашние союзнички поляки, по крайней мере по СМИ, только что бывшие "в засос" с каклией, готовы теперь порват её , а ещё лучше оторвать себе кусок побольше и пожирней. Наезды посыпались, как из рога изобилия. laughing
    a.s.zzz888
  3. demiurg Сегодня, 08:34
    Хранение отходов такой же бизнес как и переработка мусора. Правда есть один нюанс. Радиоактивные отходы это почти готовые "грязные" бомбы. Не появятся ли на черном рынке эти отходы через некоторое время? Небольшое обогащение, и опасность этих отходов возрастет многократно.
    demiurg
  4. Стрелецкос Сегодня, 09:05
    Молодцы что бьют тревогу
    И так славян мало осталось
    Пусть хоронят свои отходы у себя в США, хуже не будет
    Стрелецкос
  5. Познающий Сегодня, 09:34
    "... США втягивают Украину в рискованную, плохо спланированную авантюру..."- таки ошибочное мнение, Окраина,действительно стала страной 404. по собственному желанию, без принуждения
    Познающий
  6. Антарес Сегодня, 11:38
    Как мало стали анализировать события...а вот алертные новости востребованны как пирожки.
    Особенно порадовало волнение за Польшу. Правильно, хоть кто то волнуется. Эта ж зона исключительно возле ее границ и с преобладающими ветрами laughing (кто не в курсе-Западный перенос)
    Про могильник так много легенд. ЧТо даже адекватные статьи не запоминаються-а вот алертные, что это "бомба" идут на ура.
    Антарес
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