Британия решила прибрать себе капитал, пришедший в Лондон из России

В российских СМИ широко комментируют поездку в Лондон претендента в кандидаты на пост президента России от «Партии Роста» Бориса Титова. Титов – уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Его поездка привлекла внимание общественности потому, что в Лондоне Борис Титов встречался с беглыми российскими предпринимателями, а по её итогам передал президенту России список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину вместе с вывезенными в Лондон капиталами.Встреча Титова с беглыми соотечественниками состоялась 3 февраля. Накануне, 31 января, в Британии вступил в силу закон «О криминальных финансах». Теперь власти в Лондоне имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов), пока владелец не объяснит законность происхождения этих средств.Как-то сразу закон связали с беглыми российскими капиталами, хотя Лондон в последние годы кишит нуворишами из многих развивающихся стран. Долгое время британские власти поощряли приезд в свою страну жуликов всех мастей. Для этого даже создали определённые условия, защищённые популярным в среде бизнеса лондонским правом.Например, в обмен на инвестиции в экономику Великобритании (от 1 до 10 млн. фунтов стерлингов) власти выдавали визы на проживание в стране, гарантирующие упрощенную процедуру получения вида на жительство и даже гражданства. Так британская столица превращалась в мировую столицу коррупционных денег, похищенных в самых разных частях планеты.Как писал журнал Economist, россияне за год получали порядка 20 процентов таких инвестиционных виз, китайцы – 30 процентов, оставшуюся половину разбирали нувориши преимущественно из стран Ближнего Востока, Азии и бывших республик СССР. Надо полагать, вся эта публика отметилась на родине «активной предпринимательской деятельностью» и теперь искала в Лондоне «тихую заводь» для себя и своих капиталов.До поры это устраивало британские власти. Экономика страны наполнялась новыми деньгами и не только поддерживалась на плаву, но и умеренно росла. Вместе с тем, шальные деньги иностранных инвесторов задрали до небес стоимость жилья в престижных районах Лондона. Поднялись цены на предметы роскоши, машины, одежду.Это обстоятельство вызвало широкие дискуссии в британском обществе, особенно во время предвыборных кампаний. Крайними, как всегда, назначили русских. Пять лет назад телеканал Fox даже снял целый цикл передач о наших соотечественниках и назвал его Meet the Russians («Знакомьтесь, русские»).Там было всё: безвкусные покупки гламурной одежды, шубы за 100 тысяч фунтов стерлингов, дамские сумочки в половину стоимости упомянутых шуб, купание в шампанском и прочие развлечения и радости жён переметнувшихся на Британские острова бизнесменов, спортсменов, креаклов и другой специфической публики российского происхождения.Скандал разразился нешуточный. Местные СМИ назвали Meet the Russians самым вульгарным шоу всех времен и народов. Напрасно «русские героини реалити-шоу» оправдывались, что журналисты Fox выбрали для показа только скандальные эпизоды съёмки, а остальное вырезали, сделав цикл «тенденциозным и предвзятым».Им уже никто не верил. Большинство комментаторов сходилось в одном: «По вине именно этих людей мы, лондонцы, вынуждены ютиться в третьей зоне или съезжать за город. Из-за них, раскатывающих с чемоданами денег по центру на Bentley, цены на недвижимость перешли грань разумного. В столице Великобритании русских почти четыреста тысяч – скоро они нас выживут».Общественное возмущение британские парламентарии подкрепили новыми законами. Прежде всего, они подняли до 2 млн. фунтов нижнюю границу стоимости инвестиционной визы. Затем запретили учитывать в ней покупку недвижимости. (Раньше на это можно было потратить 40% зачётных инвестсредств).Новые меры уже не могли переломить сложившуюся ситуацию. Лондон стал городом с самыми молодыми миллионерами в мире – от 46 до 55 лет. Иностранцы и их компании завладели в британской столице 44000 объектов недвижимости. Ещё 100 000 таких объектов насчитали на своей территории власти Англии и Уэльса. При этом недвижимость на сумму 170 млрд. фунтов зарегистрирована в оффшорах. В Британии не располагают данными об её хозяевах.На таком общественном фоне в парламент внесли проект закона «О персонифицировании владельцев недвижимости», а затем – «О криминальных финансах», вступивший теперь в законную силу. Наблюдатели связывают эту законодательную активность с выходом Великобритании из Европейского союза.Уже очевидно, что из-за Brexit британскому казначейству придётся сильно раскошелиться. Чиновники Евросоюза требуют от Лондона выполнения его финансовых обязательств перед Брюсселем. Изначально называлась сумма в 50-60 млрд. евро. Затем под давлением французов и немцев сумму требований подняли до 91-113 млрд. евро.Выполнить это условие Лондону будет крайне непросто. Ведь одновременно с Brexit британская столица лишается статуса европейской финансовой столицы. Словом, кругом клин. Его хотят выбить законом «О криминальных финансах». Название нового документа говорит о том, что в Лондоне никогда не строили иллюзий относительно происхождения иностранных инвестиций, влившихся многомиллиардным потоком в британскую экономику.Зря что ли британские власти так стремительно предоставляли политическое убежище проворовавшимся российским олигархам, нечистым на руку банкирам , предпринимателям и привечали оппозиционных политиков, наживших немалый капитал на борьбе с «тоталитарным режимом Путина»?Пришло время платить за британское гостеприимство. Поможет в этом Лондону введённое в закон понятие «богатство необъясненного происхождения». Под него подпадают финансовые средства на банковских счетах, принадлежащие иностранцам компании, замки, дома, квартиры, драгоценности, произведения искусства и разные другие ценности.По решению суда теперь все эти активы могут быть национализированы в пользу Великобритании, если владельцы не подтвердят законность средств, затраченных на их приобретение. Формально это требование распространяется на всех иностранцев. Однако очевидно, что с китайцами Лондон ссориться не будет, и деньги их не тронет.Хорошо известна связь Пекина с лондонским банкирским домом Ротшильдов. Вдобавок, на недавней встрече в Пекине с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай после Brexit откроет свой рынок для Британии. Си назвал «золотым веком» начавшийся этап в китайско-британском сотрудничестве.По всему получается, что беглый российский капитал – главный объект предстоящей британской финансовой экспроприации. На днях замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес со страниц Times уже пригрозил российским бизнесменам: «Когда мы доберемся до вас, то придем за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях».Уоллес внёс окончательную ясность: власти Лондона решили прибрать себе ворованные в России капиталы. Наследники морских пиратов, во многом сделавшие состояние Британской Короны на грабежах и разбоях других стран и народов, теперь скатились до рэкета жуликоватых российских предпринимателей.А нам с вами остаётся только следить под попкорн за движением британских рук. От их алчности инициатива российского чиновника не убережёт беглый бизнес…