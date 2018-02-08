23:44 08 февраля

Британия решила прибрать себе капитал, пришедший в Лондон из России

В российских СМИ широко комментируют поездку в Лондон претендента в кандидаты на пост президента России от «Партии Роста» Бориса Титова. Титов – уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Его поездка привлекла внимание общественности потому, что в Лондоне Борис Титов встречался с беглыми российскими предпринимателями, а по её итогам передал президенту России список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину вместе с вывезенными в Лондон капиталами.



Лондонцы не чувствуют себя хозяевами британской столицы


Встреча Титова с беглыми соотечественниками состоялась 3 февраля. Накануне, 31 января, в Британии вступил в силу закон «О криминальных финансах». Теперь власти в Лондоне имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов), пока владелец не объяснит законность происхождения этих средств.

Как-то сразу закон связали с беглыми российскими капиталами, хотя Лондон в последние годы кишит нуворишами из многих развивающихся стран. Долгое время британские власти поощряли приезд в свою страну жуликов всех мастей. Для этого даже создали определённые условия, защищённые популярным в среде бизнеса лондонским правом.

Например, в обмен на инвестиции в экономику Великобритании (от 1 до 10 млн. фунтов стерлингов) власти выдавали визы на проживание в стране, гарантирующие упрощенную процедуру получения вида на жительство и даже гражданства. Так британская столица превращалась в мировую столицу коррупционных денег, похищенных в самых разных частях планеты.

Как писал журнал Economist, россияне за год получали порядка 20 процентов таких инвестиционных виз, китайцы – 30 процентов, оставшуюся половину разбирали нувориши преимущественно из стран Ближнего Востока, Азии и бывших республик СССР. Надо полагать, вся эта публика отметилась на родине «активной предпринимательской деятельностью» и теперь искала в Лондоне «тихую заводь» для себя и своих капиталов.

До поры это устраивало британские власти. Экономика страны наполнялась новыми деньгами и не только поддерживалась на плаву, но и умеренно росла. Вместе с тем, шальные деньги иностранных инвесторов задрали до небес стоимость жилья в престижных районах Лондона. Поднялись цены на предметы роскоши, машины, одежду.

Это обстоятельство вызвало широкие дискуссии в британском обществе, особенно во время предвыборных кампаний. Крайними, как всегда, назначили русских. Пять лет назад телеканал Fox даже снял целый цикл передач о наших соотечественниках и назвал его Meet the Russians («Знакомьтесь, русские»).

Там было всё: безвкусные покупки гламурной одежды, шубы за 100 тысяч фунтов стерлингов, дамские сумочки в половину стоимости упомянутых шуб, купание в шампанском и прочие развлечения и радости жён переметнувшихся на Британские острова бизнесменов, спортсменов, креаклов и другой специфической публики российского происхождения.

Скандал разразился нешуточный. Местные СМИ назвали Meet the Russians самым вульгарным шоу всех времен и народов. Напрасно «русские героини реалити-шоу» оправдывались, что журналисты Fox выбрали для показа только скандальные эпизоды съёмки, а остальное вырезали, сделав цикл «тенденциозным и предвзятым».

Им уже никто не верил. Большинство комментаторов сходилось в одном: «По вине именно этих людей мы, лондонцы, вынуждены ютиться в третьей зоне или съезжать за город. Из-за них, раскатывающих с чемоданами денег по центру на Bentley, цены на недвижимость перешли грань разумного. В столице Великобритании русских почти четыреста тысяч – скоро они нас выживут».

«Тихая заводь» разбилась о Brexit

Общественное возмущение британские парламентарии подкрепили новыми законами. Прежде всего, они подняли до 2 млн. фунтов нижнюю границу стоимости инвестиционной визы. Затем запретили учитывать в ней покупку недвижимости. (Раньше на это можно было потратить 40% зачётных инвестсредств).

Новые меры уже не могли переломить сложившуюся ситуацию. Лондон стал городом с самыми молодыми миллионерами в мире – от 46 до 55 лет. Иностранцы и их компании завладели в британской столице 44000 объектов недвижимости. Ещё 100 000 таких объектов насчитали на своей территории власти Англии и Уэльса. При этом недвижимость на сумму 170 млрд. фунтов зарегистрирована в оффшорах. В Британии не располагают данными об её хозяевах.

На таком общественном фоне в парламент внесли проект закона «О персонифицировании владельцев недвижимости», а затем – «О криминальных финансах», вступивший теперь в законную силу. Наблюдатели связывают эту законодательную активность с выходом Великобритании из Европейского союза.

Уже очевидно, что из-за Brexit британскому казначейству придётся сильно раскошелиться. Чиновники Евросоюза требуют от Лондона выполнения его финансовых обязательств перед Брюсселем. Изначально называлась сумма в 50-60 млрд. евро. Затем под давлением французов и немцев сумму требований подняли до 91-113 млрд. евро.

Выполнить это условие Лондону будет крайне непросто. Ведь одновременно с Brexit британская столица лишается статуса европейской финансовой столицы. Словом, кругом клин. Его хотят выбить законом «О криминальных финансах». Название нового документа говорит о том, что в Лондоне никогда не строили иллюзий относительно происхождения иностранных инвестиций, влившихся многомиллиардным потоком в британскую экономику.

Зря что ли британские власти так стремительно предоставляли политическое убежище проворовавшимся российским олигархам, нечистым на руку банкирам , предпринимателям и привечали оппозиционных политиков, наживших немалый капитал на борьбе с «тоталитарным режимом Путина»?

Пришло время платить за британское гостеприимство. Поможет в этом Лондону введённое в закон понятие «богатство необъясненного происхождения». Под него подпадают финансовые средства на банковских счетах, принадлежащие иностранцам компании, замки, дома, квартиры, драгоценности, произведения искусства и разные другие ценности.

По решению суда теперь все эти активы могут быть национализированы в пользу Великобритании, если владельцы не подтвердят законность средств, затраченных на их приобретение. Формально это требование распространяется на всех иностранцев. Однако очевидно, что с китайцами Лондон ссориться не будет, и деньги их не тронет.

Хорошо известна связь Пекина с лондонским банкирским домом Ротшильдов. Вдобавок, на недавней встрече в Пекине с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай после Brexit откроет свой рынок для Британии. Си назвал «золотым веком» начавшийся этап в китайско-британском сотрудничестве.

По всему получается, что беглый российский капитал – главный объект предстоящей британской финансовой экспроприации. На днях замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес со страниц Times уже пригрозил российским бизнесменам: «Когда мы доберемся до вас, то придем за вашими активами, и мы создадим такую обстановку, что вам придется жить в тяжелых условиях».

Уоллес внёс окончательную ясность: власти Лондона решили прибрать себе ворованные в России капиталы. Наследники морских пиратов, во многом сделавшие состояние Британской Короны на грабежах и разбоях других стран и народов, теперь скатились до рэкета жуликоватых российских предпринимателей.

А нам с вами остаётся только следить под попкорн за движением британских рук. От их алчности инициатива российского чиновника не убережёт беглый бизнес…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 57

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  1. Балу Сегодня, 15:04
    Британия решила прибрать себе капитал, пришедший в Лондон из России

    Кто бы сомневался, вполне ожидаемо и предсказуемо.
    Гаишник тормозит запорожец и строго так: вы нарушили! Предъявите ваши деньги.
    Балу
    1. сибиралт Сегодня, 15:31
      Россия еще пр и Ельцине отказалась подписываться за п. 20 конвенции по борьбе с коррупцией. Не стали подписывать и при Путине. Только потому, что согласно ей, отъем средств наступает в случае, если лицо не может доказать источник обогащения или расходов превышающих заявленный доход. Практически на всех "беглецов" в России имеются уголовные дела и куча потерпевших. Но Титов решил всех их отмазать от правосудия, используя свои полномочия обмудсермена при президенте.
      сибиралт
      1. Стропорез Сегодня, 16:43
        Не совсем иак. Вот пример, в Швейцарии были арестованы порядка 70 млн. енотов, принадлежащие некой гражданке скрынник, бывшему министру с/х РФ.
        Швейцарцы отправили запрос , а российская сторона от сотрудничества по данному делу отказалась.
        Стропорез
        1. sapporo1959 Сегодня, 19:29
          Российская сторона ясно дело что откажется.Одно дело для электората лапшу вешать про борьбу с коррупцией,ну а тут ведь могут и спросить,чего только одного министра когда еще и виолончелисты есть? Опять же и стимула уже не будет Родину с колен поднимать у чиновника если завтра его и за границей могут арестовать...
          sapporo1959
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:55
        Практически на всех "беглецов" в России имеются уголовные дела и куча потерпевших.
        Это верно...почитал их героические биографии...на них пробу ставить негде...сплошной криминал...упаси БОЖЕ от этих возращенцев...пущай в этой Англии остаются...нам ворья и жулья хватает и на настоящий момент в РОССИИ.
        Тот же ЛЕХА
        1. dauria Сегодня, 21:47
          .пущай в этой Англии остаются...нам ворья и жулья хватает и на настоящий момент в РОССИИ


          Ну, они отлично понимают, что по возвращении их НАШЕ жульё общиплет . Так что никто не вернётся, там полюбовно договорятся. Пришло время поделиться, осталось выбрать- с кем.
          dauria
      3. Кент0001 Сегодня, 18:05
        Там не первые лица списка Форбс. Ими можно и пожертвовать в назидание другим. А так было бы неплохо. Без денег у них только белый шарфик - ну как выход. Будем посмотреть. А уголовку думаю не простят. Очень чревато. Даже длдя самого. Сегодня вон ДПСникам запретили пьяных судей тормозить. Вообще в стране правовой беспредел и с этим сложно не согласиться. Ранее по прокурорам было такое же рапоряжение. Есть ОНИ и есть народ. Да, еще олигархам и их детям по-пьяни тоже ничего не бывает.
        Кент0001
      4. Адекватный Сегодня, 20:07
        Россия страна "беспредела", а Англия страна "права и закона". Только мне показалось, что Англия сначала заманила к себе олигархов из разных стран, а сейчас пытается отжать их деньги? В Англии всё по закону :)) Россия в лице Титова пытается вернуть вывезенные из страны капиталы, любыми способами. Вот Титов и Путин негодяи! :))
        Адекватный
    2. Венд Сегодня, 15:32
      Вот еще один вскрылся. Такого в президенты, амнистия будет всему ворью и новый передел территории. Не нафиг.
      Венд
      1. cast iron Сегодня, 16:54
        Разве по его холеному лицу не видно, что он паразит и алчный упырь? Одного беглого взгляда достаточно.
        cast iron
  2. Kars Сегодня, 15:08
    Мне в принципе их не жалко.
    Было бы конечно неплохо что бы как то отсудить деньги в пользу государства где их украли)но зная англичан и судьбу золота российского императора это получится врядли))
    Kars
    1. Мих1974 Сегодня, 15:27
      Поддерживая - никаких шансов вернуть украденные у русского народа, народу же деньги НЕ БЫЛО negative . А значит нам оставалось или "злобно смотреть" как спускаются кровные и кровавые деньги русского народа (имеется ввиду что зачастую эти украденные деньги стоили реальных жизней) или "бессильно изрыгать" проклятья. Вот нам представился третий вариант - злорадно наблюдать как ворье "ограбят" уже более крутые паханы и пустят бомжевать. good am Я лишь "молюсь" что бы наше руководство не пошло на поводу (не знаю чего) и никаких послаблений и тем более амнийстий не устраивало ! good Хотят "спастить" - пусть ответят по всей строгости Закона и по Совести перед людом русским. bully am
      Мих1974
      1. AUL Сегодня, 16:54
        Эти украденные у нас деньги пропали для нас при любом раскладе - никто и не сомневался. а то, что они пойдут теперь в экономику англов - конечно обидно. А вот обездоленных воров мне не жалко!
        Теперь наше ворьё будет бежать в другие страны - Испанию, Италию, Голландию...
        AUL
        1. тол100в Сегодня, 20:05
          Цитата: AUL
          Теперь наше ворьё будет бежать в другие страны - Испанию, Италию, Голландию...

          Да все эти страны в той или иной степени под каблуком СГА и в какой-то под шпилькой Меркель! Будет приказ, будут грабить по всему миру!
          тол100в
      2. cast iron Сегодня, 18:09
        Не обманывайте себя. Никто бомжевать не пойдет. Уровень богатства русских воров таков, что даже будучи ограбленными Лондоном они бомжами не будут. И дети их тоже не будут. А все за нас с вами счет.
        cast iron
        1. sapporo1959 Сегодня, 19:37
          Это верно! Тем более один типа бомжом в Лондоне стал,а тут на месте уже новых два гребут и гребут на его месте.Уж если космодром без воровства построить не могут,то что тогда про мосты да стадионы говорить.Так что по любому поднимание страны с колен дело выгодное! И пока пенсионеры последний хрен,подниматели по выше как на дрожжах растут и богатеют...
          sapporo1959
    2. Стропорез Сегодня, 16:40
      Цитата: Kars
      Было бы конечно неплохо что бы как то отсудить деньги в пользу государства где их украли)

      Для этого есть все механизмы.Я там выше написал.
      Стропорез
  3. Влад Морозов Сегодня, 15:14
    Этих денег нам не увидеть! Поэтому смотрим кино и плачем, как при просмотре бразильского сериала!
    Влад Морозов
    1. Кубик123 Сегодня, 15:31
      Цитата: Влад Морозов
      Этих денег нам не увидеть! Поэтому смотрим кино и плачем, как при просмотре бразильского сериала!

      Главное, что это отрезвит многих других, которые еще не уехали. А вот это уже нам на пользу.
      Кубик123
      1. cast iron Сегодня, 18:10
        Никого не отрезвит. Через 10 лет опять сделают послабления и новые воры алчные упыри потекут в Лондон.
        cast iron
    2. влад66 Сегодня, 16:39
      Цитата: Влад Морозов
      Этих денег нам не увидеть! Поэтому смотрим кино и плачем, как при просмотре бразильского сериала!

      Снявший голову, по волосам не плачут, с самого начала ясно было, что деньги там и останутся и поделом нуворишам, головой надо думать.
      влад66
  4. parusnik Сегодня, 15:15
    Наследники морских пиратов, во многом сделавшие состояние Британской Короны на грабежах и разбоях других стран и народов, теперь скатились до рэкета жуликоватых российских предпринимателей.

    ..Вор у вора, хочет дубинку забрать...
    parusnik
    1. seos Сегодня, 17:05
      Можно ли считать воровством кражу в вора? Даже без раскулачивания воров, все равно денег нам этих не видать ... их судьба лежать на долларовых счетах, никто в здравом уме вкладывать деньги в промышленность России не будет т.к никто не знает что в России будет завтра..
      seos
  5. Васся Вассин Сегодня, 15:15
    Поехал чаяния воров послушать, чтобы довести их до нашего княже...
    Васся Вассин
  6. vladimirvn Сегодня, 15:18
    а в понедельник утром глаза — трещины
    бабушки на рынках продают старые вещи
    всё как в девяностых и в гробах сыны
    перетерпим как нибудь лишь бы не было войны

    во вторник спокойней ведь нефть крепка
    всё вроде есть но в кулак рука
    заводы — крестьянам рабочих в землю
    всё равно на зарплаты не прокормишь семьи

    но среда словно остров такой как крымнаш
    где то новый ильич строит свой шалаш
    не дожить до зимы ведь кругом враги
    слез мессия с креста и кричит — беги

    а четверг словно сон но в нём правды нет
    то ли праздник пришёл то ли всадник бед
    изменить бы судьбу но ни рук ни глаз
    и в упор на тебя смотрит с фрески Спас

    нам бы пятниц не надо не тот расклад
    попадаешь с утра в рукотворный адъ
    тот кто выжил под вечер в бордель-кабак
    испокон мы в Расее привыкли так...
    vladimirvn
  7. andrej-shironov Сегодня, 15:19
    То что так будет для меня было очевидно ещё около пяти лет назад! И правильно Великобритания сделала! ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ: БЕЗОПАСНЕЙ ЧЕМ НА РОДИНЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ НИ ГДЕ!
    andrej-shironov
  8. Теренин Сегодня, 15:30
    Как ни инвестируй в любую в экономику, а итог один: "Вор должен сидеть в тюрьме!" yes
    Теренин
  9. Ivan.A Сегодня, 15:35
    Вовка ведь давно предупреждал, замучаетесь пыль глотать!
    Ivan.A
  10. Лесс Сегодня, 15:36
    Большинство комментаторов сходилось в одном: «По вине именно этих людей мы, лондонцы, вынуждены ютиться в третьей зоне или съезжать за город.
    Понаехали тут, панимашь...
    Уоллес внёс окончательную ясность: власти Лондона решили прибрать себе ворованные в России капиталы.
    Денег, конечно, жалко, но, надеюсь, этот урок вправит мозги олигархам.
    Лесс
    1. Strashila Сегодня, 16:13
      "Понаехали тут, панимашь..." у них не только Брекзит... но полно вопросов с другими понаехавшими-дармоедами... вот и нашли для их содержания спонсоров... панимашь.
      Strashila
  11. Santa Bear Сегодня, 15:39
    Под громкие лозунги про внезапно проснувщийся патриотизм полетят обедневшие и ограбленные жулики и воры обратно в Россию...воровать и грабить наш народ по уже привычным схемам. Надо же потерянное как то восполнять
    Santa Bear
    1. Теренин Сегодня, 15:51
      Первым делом эти нувориши полезут избираться депутатами в местные органы власти, обещая всем жизнь, как в Лондоне laughing
      Теренин
    2. sds87 Сегодня, 15:52
      Цитата: Santa Bear
      Под громкие лозунги про внезапно проснувщийся патриотизм полетят обедневшие и ограбленные жулики и воры обратно в Россию...воровать и грабить наш народ по уже привычным схемам. Надо же потерянное как то восполнять

      Вот и я о том же. Эти бизнесмены уже наворовали в России себе на благо. Зачем из снова до кормушки допускать?
      sds87
      1. Santa Bear Сегодня, 15:59
        Потому что процент отстегивать будут. Типа воруйте как раньше но теперь под присмотром и в доле с руководством страны. Только нам с вами от этого легче не станет
        Santa Bear
    3. Strashila Сегодня, 16:16
      Главное, решения Британских судей могут дать возможность национализировать на законных основаниях средства производства-обогащения, была бы для этого политическая воля у государства.
      Strashila
  12. Strashila Сегодня, 16:07
    История идет по кругу... нуворишей жизнь не чему не учит... это уже было после революции была точно такая экспроприация российской собственности... прошло каких то 100 лет и все повторяется.
    Strashila
  13. NordUral Сегодня, 16:20
    Впервой, что ли. Опыт у наглосаксов большой.
    NordUral
  14. Strashila Сегодня, 16:20
    Это только начало... США уже озвучили схожие планы... устоит ли ЕС перед соблазном такой халявы...???
    Strashila
  15. Curious Сегодня, 16:53
    Отъем или увод денег - обычное для капитализма дело. Любой жулик должен быть готов к тому, что его жульнически нажитые деньги отберет более продвинутый жулик. Тем более, лежат деньги под ногами, бери практически без усилий.
    Curious
  16. behemot Сегодня, 17:05
    вовово, это в их стиле, грабители. Грабить, грабить, грабить. И верещать про имперские амбиции России.
    behemot
  17. samarin1969 Сегодня, 17:24
    "Российский бизнес" - часть мировой системы. Его никто не тронет. "Шестёрок" из колоды Титова могут показательно пощипать. Знаковых фамилий там нет. ...."РФ" своей непоследовательной политикой провоцирует желание на неё "давить". Вот и "давят"...
    samarin1969
  18. ЛИХОй Сегодня, 17:32
    Мудрое руководство партии и правительство создало все возможности для разнузданного воровства и "безразмерного" вывоза капиталов за границу. Это наши великие руководители в период с 2000 - го до 2018 год допустили "бег" из страны одного триллиона долларов. Это официальная цифра. В любом нормальном государстве с минимальными зачатками демократии такой финансовый разгром стал бы приговором действующей власти. Однако, у нас все на своих местах продолжают увлечённо воровать. Будем откровенны, при этой мутноватой публике возврат денег обратно невозможен.Мало того, и многие нынешние "патриоты" давно стоят на низком старте, готовые сработать на "рывок" и слинять в "загранку" Понимают сие и гордые бритты, большие любители поднять бабла за чужой счёт. Так пусть хоть они пощиплют пёрышки с наших охреневших от безнаказанности "золотых гусей".
    ЛИХОй
  19. Bulrumeb Сегодня, 17:44
    Борис Титов встречался с беглыми российскими предпринимателями, а по её итогам передал президенту России список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину вместе с вывезенными в Лондон капиталами.

    а вот интересно, какой он им процент за это назначил?
    Bulrumeb
  20. saturn.mmm Сегодня, 18:16
    Чем больше Россия будет представляться овцой тем больше будет желающих пристроиться с зади..
    saturn.mmm
  21. polkovnik manuch Сегодня, 18:40
    За что боролись , на то и напоролись ! Ну тупыеееее! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке !
    polkovnik manuch
  22. Felixsoft Сегодня, 18:48
    Ну вот! А вы говорите, что виноваты одни евреи!
    Felixsoft
    1. GAF Сегодня, 22:20
      Цитата: Felixsoft
      Ну вот! А вы говорите, что виноваты одни евреи!

      Неправильно говорят. Сидоров в списке, а Абрамовича в списках нет.
      GAF
  23. wei Сегодня, 19:01
    Украсть у вора это святое. И главное никаких последствий, еще и героями себя выставят
    wei
  24. Natalia777 Сегодня, 20:07
    А вернуть награбленное в Россию и восстановить справедливость англосаксам не пришло в голову?
    Natalia777
  25. Игорь Гул Сегодня, 20:08
    Ну вернутся эти деньги в Россию, простой народ, что, лучше жить станет? Сомневаюсь...
    Игорь Гул
  26. trump Сегодня, 20:14
    Обворовать воров - во
    т респектабельность Британии
    trump
    1. trump Сегодня, 20:28
      Обворовать воров - вот вам британская "респектабельность"
      trump
  27. Михаил Зубков Сегодня, 20:19
    Почти все деньги афганских наркодельцов, работающих под контролем спецслужб атлантистов, оседают в лондонских банках. Это громадные деньги! Афганистан производит 90% мирового героина и 80% произведенного реализует в США. Но почти вся выручка раньше "спасалась и отмывалась" в Лондоне. То, что будет теперь - почти революция в криминальном банкинге с оборотом в десятки триллионов у.е. Российские наворованные и смывшиеся .
    Михаил Зубков
  28. 82т11 Сегодня, 20:29
    И там тоже популизм. Ничего у них не получится, как только заберут первый, что там у них фунт, так воровские деньги начнут перебегать в другие тихие гавани.
    82т11
  29. Иван58 Сегодня, 20:54
    Деньги англичане не вернут никогда. А это жульё, которое пытается защитить здесь не нужно, потому как начнут по новой. А нам сейчас и без них хватает грефов, кудриных и иже с ними. А всего вероятнее и фонды , вложенные в америкосов , не вернутся. Потому предлагаю , пока не сбежали, спросить с соответствующих граждан, как вернуть вложенные средства. Под суд. И конфискация (компенсация) .
    Иван58
  30. vissarion Сегодня, 20:58
    Я всегда говорил и писал в комметах, что Обама . Надо было давно это сделать и выгрести все бабло у нашего "истеблишмента", сиречь жулья и ворья. Наконец к этому и англосаксы пришли. Если они это сделают, то пойдет цепная реакция по всей Европе и по всему миру. Затем начнут шерстить офшоры. А вот интересно, а куда спрячет свое бабло Путин? На Марс что-ли?
    vissarion
  31. ибирус Сегодня, 23:05
    Браво. Великолепно. Грабь награбленное. Английская Фемида претворяет лозунг большевиков в жизнь. И нечего принимать домой предателей и воров - беглых олигархов и псевдо предпринимателей. Обманули однажды - обманут вновь. Жулику верить нельзя.
    ибирус
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