США собрались ужесточить санкции против КНДР

США в скором времени обнародуют самую жёсткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим изолировать её до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет раз и навсегда

Принимая во внимание поездку вице-президента на Олимпиаду, и в зависимости от того, появится ли возможность для подобной встречи с представителями КНДР, я думаю, посмотрим

Соединённые Штаты готовят новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, которые станут наиболее жёсткими и агрессивными. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.— цитирует политика Associated Press.Пенс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Американские СМИ не исключают, что на Олимпиаде вице-президент США может провести встречу с высокопоставленными лицами КНДР.- ответил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на соответствующий вопрос журналиста во время визита в Перу.Ранее во время визита на Аляску Пенс заявил, что американская сторона не была и не будет инициатором подобной встречи.В минувший понедельник вице-президент покинул Вашингтон, чтобы посетить Аляску, Токио и Сеул перед открытием Олимпиады 9 февраля.