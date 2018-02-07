23:36 07 февраля
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США собрались ужесточить санкции против КНДР

Соединённые Штаты готовят новый пакет санкций в отношении Северной Кореи, которые станут наиболее жёсткими и агрессивными. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

США собрались ужесточить санкции против КНДР


США в скором времени обнародуют самую жёсткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим изолировать её до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет раз и навсегда
— цитирует политика Associated Press.


Пенс возглавит американскую делегацию на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Американские СМИ не исключают, что на Олимпиаде вице-президент США может провести встречу с высокопоставленными лицами КНДР.

Принимая во внимание поездку вице-президента на Олимпиаду, и в зависимости от того, появится ли возможность для подобной встречи с представителями КНДР, я думаю, посмотрим
- ответил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на соответствующий вопрос журналиста во время визита в Перу.

Ранее во время визита на Аляску Пенс заявил, что американская сторона не была и не будет инициатором подобной встречи.

В минувший понедельник вице-президент покинул Вашингтон, чтобы посетить Аляску, Токио и Сеул перед открытием Олимпиады 9 февраля.

Использованы фотографии: Reuters © Franck Robichon
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Комментарии 13

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:52
    А что там ещё "ужесточать" можно? Начать топить корейские рыболовные суда? Американцы могут
    Shurik70
    1. влад66 Сегодня, 13:04
      Куда уж дальше то fool Блин
      Сумасшедшие
      Штаты
      Америки. fool
      влад66
    2. nik-karata Сегодня, 13:05
      Пока эти уродцы СГА существуют, они никогда не успокоятся. не только в отношении КНДР.....
      nik-karata
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:12
        США собрались ужесточить санкции против КНДР
        Россия опять присоединится??? what
        андрей юрьевич
  2. dm_Россия Сегодня, 12:53
    Сейчас появится телефонный справочник первых лиц КНДР
    dm_Россия
    1. Отец солдата Сегодня, 13:09
      Заставят пройти на ОИ под белым флагом, опубликуют счета Ына в зарубежных банках, нарисуют пару-тройку шаржей на руководство КНДР в американских СМИ.... ну в общем как обычно.
      Отец солдата
  3. sergo1914 Сегодня, 12:54
    Цитата: Shurik70
    А что там ещё "ужесточать" можно? Начать топить корейские рыболовные суда? Американцы могут


    Всей страной перестанут есть корейскую морковь. Фаталити, так сказать.
    sergo1914
  4. bazzbazz Сегодня, 12:56
    Людской, моральный, политический и военный ресурс КНДР пока непоколебим! Ох как же США нужна там война, это же сколько денег на оружии заработают и попортят нервов нам и Китаю. Но к счастью боятся!)
    bazzbazz
    1. Отец солдата Сегодня, 13:12
      По тому и бояться, что 1953 год сказкой покажется для американцев, а заработают они только проблемы.
      Отец солдата
  5. Гардамир Сегодня, 13:21
    Ну так Россия поддержала.
    Гардамир
  6. Tiras Сегодня, 13:57
    К слову говоря, а что мешает России и Китаю построить там свои базы в обмен на разоружение Ына от ядерного оружия. И КНДР осталось бы в безопасности под защитой России и и Китая и запад бы успокоился.

    Так и так КНДР зависит очень сильно от Китая и России, так чего дёргаться.


    Но вот судя по тому, что Россия и Китай поддерживают санкции уже который раз, то скорее всего они не хотят брать ответственность за этого Ына, так как тоже считают его неадекватом.
    Tiras
    1. дед_Костя Сегодня, 14:31
      Россия и Китай теперь капстраны- с Северной Кореей "группа крови" не сойдётся.
      дед_Костя
  7. KondratKo Сегодня, 17:31
    США в скором времени обнародуют самую жёсткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим изолировать её до тех пор, пока...

    Куда уж более, санкционный геноцид по американски?! Ждут когда люди в СК действительно массово от голода умирать начнут, ради достижения своих низменных целей? Гибридная "осада цитадели", новые правила разрушения государств и умерщвления их жителей.
    США - мерзкая и подлая страна, мерзкие и подлые политики.
    KondratKo
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