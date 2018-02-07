...Македонские власти согласились переименовать аэропорт и страну...

Правительство Македонии объявило о том, что оно согласно на изменение нынешнего названия государства с учётом «пожеланий» соседней Греции. Напомним, что в Греции в минувшие выходные прошли масштабные акции протеста против того, чтобы Македония носила такое же название как греческая историческая область. Также от официального Скопье в Афинах потребовали исключить имя Александра Македонского из всех официальных названий.Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что в Скопье готовы переименовать страну с «уточнением» права называться Македонией. В частности, в Скопье рассматривают один из пяти предложенных вариантов нового наименования бывшей Югославской республики. Вот эти варианты: Республика Македонская - Скопье, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Новая Македония и Республика Македонская-Вардар.На этом фоне из Скопье пришла информация о первых переименованиях. В частности, аэропорт македонской столицы лишён имени Александра Македонского (Александра Великого) и отныне будет называться куда прозаичнее: «Международный аэропорт Скопье».В правительстве Македонии заявили, что на такие шаги идут, чтобы сохранить дружбу и добрососедство с Грецией и её народом.