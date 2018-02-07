23:28 07 февраля
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Македонские власти согласились переименовать аэропорт и страну

Правительство Македонии объявило о том, что оно согласно на изменение нынешнего названия государства с учётом «пожеланий» соседней Греции. Напомним, что в Греции в минувшие выходные прошли масштабные акции протеста против того, чтобы Македония носила такое же название как греческая историческая область. Также от официального Скопье в Афинах потребовали исключить имя Александра Македонского из всех официальных названий.

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что в Скопье готовы переименовать страну с «уточнением» права называться Македонией. В частности, в Скопье рассматривают один из пяти предложенных вариантов нового наименования бывшей Югославской республики. Вот эти варианты: Республика Македонская - Скопье, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Новая Македония и Республика Македонская-Вардар.

На этом фоне из Скопье пришла информация о первых переименованиях. В частности, аэропорт македонской столицы лишён имени Александра Македонского (Александра Великого) и отныне будет называться куда прозаичнее: «Международный аэропорт Скопье».


Македонские власти согласились переименовать аэропорт и страну


В правительстве Македонии заявили, что на такие шаги идут, чтобы сохранить дружбу и добрососедство с Грецией и её народом.

Использованы фотографии: ru.wikipedia.org
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Комментарии 47

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:57
    Теперь надо ещё Грузию переименовать, а то в США такой штат есть. Сообщения, что "в Джорджии во время наводнения сбежали из зоопарка бегемоты" и "Русские самолёты бомбят Джорджию" уже вызывало волнения в США. Нехорошо это, людей по пустякам волновать
    Shurik70
    1. Андрей К Сегодня, 13:00
      Цитата: Shurik70
      Теперь надо ещё Грузию переименовать, а то в США такой штат есть. Сообщения, что "в Джорджии во время наводнения сбежали из зоопарка бегемоты" и "Русские самолёты бомбят Джорджию" уже вызывало волнения в США. Нехорошо это, людей по пустякам волновать

      С языка сняли, у меня тоже аналогия с Georgia на ум пришла laughing
      Андрей К
      1. 210окв Сегодня, 13:06
        Сакартвело-название Грузии..Отсюда,Грузия-название имперское и "неправильное"..Отсюда и Джорджия -хрень с бугра..
        Цитата: Андрей К
        Цитата: Shurik70
        Теперь надо ещё Грузию переименовать, а то в США такой штат есть. Сообщения, что "в Джорджии во время наводнения сбежали из зоопарка бегемоты" и "Русские самолёты бомбят Джорджию" уже вызывало волнения в США. Нехорошо это, людей по пустякам волновать

        С языка сняли, у меня тоже аналогия с Georgia на ум пришла laughing
        210окв
        1. Андрей К Сегодня, 13:15
          210окв hi
          ...Сакартвело-название Грузии..Отсюда,Грузия-название имперское и "неправильное"..Отсюда и Джорджия -хрень с бугра...

          О чём и речь.
          В угаре отказа от советского-ли, российского-ли прошлого, все эти доморощенные младодемократии копают себе не яму - большой котлован, в котором будет похоронено всякое упоминание о них, как о каких-то самоидентичных нациях.
          Македония, Грузия с бывшей Украиной, на постсоветском пространстве. В очереди на слом государственности Молдавия, с её на пинках навязываемой румынизацией.
          Андрей К
        2. andre Сегодня, 14:40
          Я так думаю не Вардар, а Мордор-Сауроново око? Или это наше, исконно русское))?
          andre
    2. Венд Сегодня, 13:03
      Мир сошел с ума!
      Венд
      1. 210окв Сегодня, 13:08
        С ума сошли политики..А страдают и народы и мир в целом..
        Цитата: Венд
        Мир сошел с ума!
        210окв
    3. влад66 Сегодня, 13:09
      Ну и?У нас тоже Париж есть и чего? laughing
      Даже Эйфилева башня имеется laughing
      влад66
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:20
        Цитата: влад66
        Ну и?У нас тоже Париж есть и чего? laughing
        Даже Эйфилева башня имеется laughing

        И не только Париж, но и Берлин, Варна, Фершампенуаз и другие...
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        %2016/11/fershampe-04.jpg]
        Николай Фёдоров
      2. Андрей К Сегодня, 13:20
        влад66
        Ну и?У нас тоже Париж есть и чего?

        Приветствую Влад hi
        Что интересно, я в этом Париже в юности был.
        Там рядом есть сёла Берлин и Варна.
        Их основали казаки, которые в ХIХ веке гейропейцев уму разуму в походах учили.
        В память о своих походах и дали названия своим сёлам good
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 14:55
          Цитата: Андрей К
          Что интересно, я в этом Париже в юности был.
          Там рядом есть сёла Берлин и Варна

          Андрей Приветствую Дружище hi В США тоже в нескольких штатах есть городки под названием Москва
          Москва, Айдахо
          Москва, Айова
          Москва, Канзас
          Москва, Мэн
          Москва, Огайо
          Москва, Техас
          Москва, Пенсильвания
          Москва, Теннесси
          Москва, Вермонт
          Москва, Висконсин
          hi
          влад66
      3. Vard Сегодня, 13:20
        У нас в Самарской области есть Иерусалим... Правда ни одного еврея нет...
        Vard
        1. Скифотавр Сегодня, 16:19
          Цитата: Vard
          У нас в Самарской области есть Иерусалим... Правда ни одного еврея нет...

          Видимо все переселились в Еврейскую Автономную Область laughing
          Скифотавр
        2. ustinov.yuri Сегодня, 17:19
          Звиздите, везде есть, а у Вас нет.
          ustinov.yuri
        3. faiver Сегодня, 18:56
          laughing laughing laughing , плохо ищите laughing
          faiver
        4. Morozyaka Сегодня, 19:00
          В мэрии поищите - они там
          Morozyaka
  2. Андрей К Сегодня, 12:58
    ...Македонские власти согласились переименовать аэропорт и страну...

    Осталось только от папок и мамок отказаться.
    Жаль македонцев или как теперь они называются?
    Андрей К
    1. 210окв Сегодня, 13:09
      Лучшие друзья греков теперь зато.
      Цитата: Андрей К
      ...Македонские власти согласились переименовать аэропорт и страну...

      Осталось только от папок и мамок отказаться.
      Жаль македонцев или как теперь они называются?
      210окв
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:28
        Цитата: 210окв
        Лучшие друзья греков теперь зато.

        Опущенный никогда не будет другом пацанам.
        Николай Фёдоров
      2. Андрей К Сегодня, 13:30
        Цитата: 210окв
        ...Лучшие друзья греков теперь зато...

        В прошлом - в союзной Югославии по норам разбежались.
        В настоящем - название страны поменяли дабы угодить. В НАТО ломятся, как будто и не македонцы в том числе, ракетную демократизацию на собственной шкуре испытали.
        По-русски это не толерантно называется - если попроще, то "Иудушки".
        Андрей К
    2. Анатоль Клим Сегодня, 13:16
      Цитата: Андрей К
      Жаль македонцев или как теперь они называются?

      Своё слово ещё скажет Болгария, которая считает македонцев этническими болгарами, а македонский язык диалектом болгарского. Уж даже не знаю, на что готовы пойти македонские власти, чтобы влезть в Евросоюз, откажутся от названия страны, национальности, языка, самоидентичности...?
      Анатоль Клим
      1. РУСС Сегодня, 13:54
        Цитата: Анатоль Клим
        Цитата: Андрей К
        Жаль македонцев или как теперь они называются?

        Своё слово ещё скажет Болгария, которая считает македонцев этническими болгарами, а македонский язык диалектом болгарского. Уж даже не знаю, на что готовы пойти македонские власти, чтобы влезть в Евросоюз, откажутся от названия страны, национальности, языка, самоидентичности...?

        Так болгары правы, в принципе как таковой нации македонцы нет , в современной Македонии живут болгароязычные славяне , саму страну с трудом можно назвать Македонией .
        РУСС
      2. Separ Сегодня, 14:11
        и сменой сексуальной ориентации.. belay
        Separ
    3. FGUP Сегодня, 13:40
      Может скопцы?
      FGUP
      1. РУСС Сегодня, 13:55
        Цитата: FGUP
        Может скопцы?

        Как раз то у них не было этой секты , а вот у нас была, ток ,что так.
        РУСС
    4. uav80 Сегодня, 14:23
      Греки им дали выбор: или вы Македонцы, но не в ЕС и НАТО, или вы "без рода без племени" но можите вспупать в любое Г****...
      uav80
  3. Romka47 Сегодня, 13:02
    Вот им заняться больше нечем, тем более что в новом названии все ровно будет ""Македония" фигурировать.
    Romka47
  4. bazzbazz Сегодня, 13:06
    Да уж. Просто взяли и вынудили какую-никакую страну поменять название! Странно это. Представить, что пришел на новую работу, а там Иван уже 30 лет работает, и тебе так, давйка будь Олегом)
    bazzbazz
    1. РУСС Сегодня, 13:57
      Цитата: bazzbazz
      Да уж. Просто взяли и вынудили какую-никакую страну поменять название!

      Так у нее и сейчас нелепое название - Бывшая югославская республика Македония, так ,что из того что сейчас предложено есть более менее приемлемые и звучные названия страны.
      РУСС
      1. bazzbazz Сегодня, 14:16
        Да это все для отвода глаз. Когда в стране кризис, нужно устроить победную войну на любом поле. Греки решили так повоевать)
        bazzbazz
  5. demo Сегодня, 13:15
    Что греки, что эти, как их?
    Вот эти варианты: Республика Македонская - Скопье, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Новая Македония и Республика Македонская-Вардар.
    Оптимальный вариант - Скопье.
    А жители будут теперь называться - скопцы (мозговые).
    Кроме цитаты С. Лаврова - "Д.Б." более на ум ничего не приходит.

    Какая , на фиг, разница грекам?
    У них что долг в 300 миллиардов от этого исчезнет.
    И еще раз фраза от С. Лаврова.
    demo
    1. Orionvit Сегодня, 13:24
      Оптимальный вариант - Скопье.
      Судя по движухе, истинное название - "Мухоср@нск". Как "столицы", так и всего "государства".
      Orionvit
  6. Dimmih Сегодня, 13:16
    Страна, аэропорт-это всё хорошо. А народ-то как теперь будет называться -недомакедонцы или еврославяне?
    Dimmih
  7. Николай Фёдоров Сегодня, 13:17
    Вот бы ко мне пристали бы представители царской династии, чтобы я немедленно переименовал свою дочь Екатерину, потому что после царицы Екатерины Великой никто не может носить это имя. Я даже знаю, что бы я сделал, если бы мне предъявили такое высочайшее требование... Жаль, что здесь нет смайлика, показывающего как надо идти лесом... wassat
    Николай Фёдоров
    1. faiver Сегодня, 18:59
      да ты не выеживайся - рукой покажи laughing
      faiver
  8. Опер Сегодня, 13:19
    Не новый уже анекдот - Где то на просторах страны древних укров построивших пирамиды и, как известно выкопавших Черное море стоит деревянный сортир. Рев, грохот! С неба падает самолет и прямой наводкой в сортир! Через некоторое время из под обломков вылезают летчик и дед со спущенными штанами все в г ... - эх Б! , какая страна такой теракт!
    Опер
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 13:23
    Быстро их раком поставили... Да и встали без вяканья.... Какой толерантный , истинно европейский прагматизм !
    КВУ-НСвД
    1. РУСС Сегодня, 13:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      Быстро их раком поставили... Да и встали без вяканья.... Какой толерантный , истинно европейский прагматизм !

      Так причем здесь толерантность то? Лепети куда не попадя модные слова laughing
      РУСС
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:05
        Да лепетим потихоньку feel Надоже комуто порассуждать о сферичности коня в вакуумном эквилибриуме на фоне квазикваркового континиума laughing hi
        КВУ-НСвД
        1. РУСС Сегодня, 16:22
          Цитата: КВУ-НСвД
          Да лепетим потихоньку feel Надоже комуто порассуждать о сферичности коня в вакуумном эквилибриуме на фоне квазикваркового континиума laughing hi

          Ну вот другое дело laughing good
          РУСС
  10. Николай Фёдоров Сегодня, 13:55
    Страна № 63 с нейтральным флагом № 15 с дежурным гимном (№15 по очереди), защищающим гендерное равенство, и английским языком. Когда у населения нет своего языка, ему будут давать английский, чтобы хозяевам было легче подавать команды.
    Николай Фёдоров
  11. дед_Костя Сегодня, 14:47
    Политкорректно будет переименовывать всех, кому своё имя "в подмышках жмёт" на варианты: Горшок №1 (в печь не ставить), Горшок №2 (в печь не ставить) и т.д.
    дед_Костя
  12. Чичиков Сегодня, 17:00
    Просто, назвать Республика Маке-Донская и присоединится к России. laughing wassat
    Чичиков
  13. voyaka uh Сегодня, 17:41
    Стрельбу по-македонски (с двух рук) тоже переименовывают:
    "стрельба по-гречески" (то же самое, но не вставая от чашки кофе). smile
    voyaka uh
    1. Weyland Сегодня, 23:19
      Цитата: voyaka uh
      то же самое, но не вставая от чашки кофе

      надо полагать, не просто кофе, а "кофе по-гречески"? Не слыхали про такой? Потому что везде , кроме Греции, этот рецепт именуют "кофе по-турецки" laughing
      Weyland
  14. faterdom Сегодня, 20:31
    Цитата: Dimmih
    Страна, аэропорт-это всё хорошо. А народ-то как теперь будет называться -недомакедонцы или еврославяне?

    Персы, естественно. Которых Македонский и отдемократизировал по полной программе.
    faterdom
    1. Weyland Сегодня, 23:21
      Цитата: faterdom
      Персы, естественно

      Информация к размышлению: само слово "Персия" переводится с персидского как... Украина (в смысле, окраина - термин возник во времена Мидийской империи)
      Weyland
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