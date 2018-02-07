23:28 07 февраля
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Иракская армия начала операцию по освобождению северных нефтеносных районов страны

Вооруженные силы Ирака начали операцию по наведению порядка в нефтеносных районах на севере страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Иракская армия начала операцию по освобождению северных нефтеносных районов страны


С целью обеспечения безопасности и стабильности сегодня рано утром была начата операция по зачистке нефтеносных районов близ города Туз-Хурмату (провинция Салах-эд-Дин)
- говорится в заявлении армейского командования.


Руководство Ирака ведет активные подготовительные работы перед началом транспортировки сырья из провинции Киркук на нефтеперерабатывающий завод в город Керманшах на северо-западе Ирана, отмечает Reuters.

По данным шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в северных иракских провинциях могут скрываться от 200 до 500 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и неизвестной ранее радикальной организации "Ар-Райят аль-Бейда" ("Белые знамена"). Согласно сведениям из других источников, число экстремистов может достигать 1 тыс. человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:04
    А по сути, также против курдов.
    Владыка Ситх
    1. влад66 Сегодня, 13:14
      Цитата: Владыка Ситх
      А по сути, также против курдов.

      Сергей,так на севере Ирака турки тоже присутствуют. И так же курдов прессуют.hi
      влад66
    2. RASKAT Сегодня, 13:22
      Согласен, боевики это лишь предлог, тем более что их там не так много как заявляют Иракцы. В первую очередь угоманить курдов, А то что то они больно многое себе позволяют. Да и думаю форум по Сирии, прошедший недавно в Сочи, тоже многое решил, Где по сути без главных руководителей политических и партийных лидеров решали судьбу Сирии. А значит после зачистки Идлиба и некоторых других очагов сопротивления, неизбежно возьмутся за приведения в чувства и подконтрольные сейчас Курдам территории. В каком это все будет исполнении: ультимативном, переговорном или силовом покажет время. Хотелось бы конечно по меньше крови, сирийцы и так уже многово натерпелись.
      RASKAT
  2. сибиралт Сегодня, 13:11
    Ирак потихоньку избавляется от последствий "бури в пустыне". Не пора бы им американцам счет предъявить?
    сибиралт
    1. К0щей Сегодня, 13:21
      Цитата: сибиралт
      Ирак потихоньку избавляется от последствий "бури в пустыне". Не пора бы им американцам счет предъявить?

      в каком месте они "избавляются"? как вертели ими, так и вертят.
      К0щей
  3. Серж72 Сегодня, 13:16
    Долго ждали ребята из марионеточной армии
    Серж72
  4. Romka47 Сегодня, 13:25
    Курды, всю историю ими сначала пользуются обещая государство и территории а потом кидают. Я еще с детства это помню, читал у Пикуля в романе "Баязет", прошли годы и ничего не изменилось, и не изменится.
    Romka47
    1. Андрей Панов Сегодня, 13:49
      Чего стоит народ, не сумевший найти (или завоевать) место для жизни?
      Андрей Панов
      1. GRF Сегодня, 16:33
        Они есть, потому что место было, и стоит этот народ десятки млн чел жизней, что весьма достойно,
        А вот такое подзуживание
        Цитата: Андрей Панов
        Чего стоит народ, не сумевший найти (или завоевать) место для жизни?

        На Агрессивные захваты чужих земель это самоубийство...

        Житие не своим умом уменьшает стоимость народа...
        Не место красит человека...
        GRF
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