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Иракская армия начала операцию по освобождению северных нефтеносных районов страны
Вооруженные силы Ирака начали операцию по наведению порядка в нефтеносных районах на севере страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
Руководство Ирака ведет активные подготовительные работы перед началом транспортировки сырья из провинции Киркук на нефтеперерабатывающий завод в город Керманшах на северо-западе Ирана, отмечает Reuters.
По данным шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в северных иракских провинциях могут скрываться от 200 до 500 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и неизвестной ранее радикальной организации "Ар-Райят аль-Бейда" ("Белые знамена"). Согласно сведениям из других источников, число экстремистов может достигать 1 тыс. человек.
С целью обеспечения безопасности и стабильности сегодня рано утром была начата операция по зачистке нефтеносных районов близ города Туз-Хурмату (провинция Салах-эд-Дин)- говорится в заявлении армейского командования.
Руководство Ирака ведет активные подготовительные работы перед началом транспортировки сырья из провинции Киркук на нефтеперерабатывающий завод в город Керманшах на северо-западе Ирана, отмечает Reuters.
По данным шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", в северных иракских провинциях могут скрываться от 200 до 500 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и неизвестной ранее радикальной организации "Ар-Райят аль-Бейда" ("Белые знамена"). Согласно сведениям из других источников, число экстремистов может достигать 1 тыс. человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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