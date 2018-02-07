Вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель

Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика"

Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.- сказал собеседник агентства.Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием, передает ТАСС