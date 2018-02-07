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Вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель
Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.
В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием, передает ТАСС
В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.
Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика"- сказал собеседник агентства.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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