23:37 07 февраля
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Вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель

Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.

В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.

Вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель



Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика"
- сказал собеседник агентства.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 22

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  1. RASKAT Сегодня, 13:07
    Давно пора этот вертолет оснастить двигателями собственной разработки, я удивляюсь как с этими санкциями иностранные двигатели к нам вообще еще поступают. Тем более что около пятидесяти этих вертолетов использует ВКС России. request
    RASKAT
    1. Chertt Сегодня, 13:14
      У России контракт с Индией на поставку 200 шт. Ка-226, Было бы неплохо, чтобы они пошли уже с отечественными двигателями.
      Chertt
      1. RASKAT Сегодня, 13:38
        Контракт только анонсирован на начало этого года, уже два раза сдвигались сроки его подписания. При чем по контракту нам нужно будет 95 вертолетов построить на территории Индии, они хотят нас заставить строить под это дело завод, мы им отвечаем что для этого слишком маленькая партия, они просят передать все технологии мы отвечаем с какого перепугу Баня горела и т д и т п. В общем обычные индийские танцы.
        Это я все к тому что контракт сначала нужно подписать, а потом все остальное.
        Но двигатели однозначна нужны свои. Хочется так же напомнить что на вертолете Ансат так же стоят двигатели Pratt & Whitney РW-207K а их (вертолетов Ансат) в армии 45 штук и заказаны еще. С этим то же что то нужно делать.
        RASKAT
        1. Chertt Сегодня, 13:48
          И у Ка-226 и у Ансата большие планы и на внутреннем и на внешнем рынке. Вообще у вертолетчиков, судя по всему, дела налаживаются
          Chertt
          1. RASKAT Сегодня, 14:06
            Да, уже лет семь анонсируют двигатель ВК-800В и даже показали его на Максе 2013г, но что то пока как то не идет. Вроде и двигатель неплохой, мощность 800 против 650 лс у РW-207K. Расход топлива поменьше и т д. Но мне кажется слишком маленькая партия, Ансатами войска уже насыщены, да и много их не надо, по этому не выгодно запускать производство. У меня много если, а ответов нет. Ждем контракт на Ка-226 может эта масса в 200 вертолетов и станет тем самым толчком для налаживания массового производства наших двигателей.
            К стати ходили слухи что еще некоторые страны Тихоокеанского бассейна заинтересованы в покупке Ка 226, может и с этим связаны все эти телодвижения с двигателем?
            RASKAT
            1. Kurare Сегодня, 16:25
              Цитата: RASKAT
              Но мне кажется слишком маленькая партия, Ансатами войска уже насыщены, да и много их не надо, по этому не выгодно запускать производство.

              Линейка 500-1000 л.с. нужна России позарез. Не забывайте, что такой двигатель можно установить на легкомоторную и беспилотную авиацию.
              На мой взгляд, установка австрийского дизеля на Як-152 - это не от хорошей жизни, а ввиду неимения ТВД аналогичной мощности. К тому же, достаточно много было проектов, когда разработчики жаловались на нехватку ТВД именно в этом диапазоне мощностей. А в будущем, я в этом уверен, такая потребность даже увеличится.
              Kurare
              1. RASKAT Сегодня, 17:27
                Целиком согласен, только мне порой кажется что у МО РФ и у Ростеха на все денег не всегда хватает. Что касается двигателя на 1000 л.с нужен как воздух, у нас только Ан-2 более 1500 штук в стране ждут модернизации. А двигатель АШ-62ИР уже давно не выпускается да и морально устарел. Вот тоже где бы он (двигатель) тоже мог бы пригодиться .
                RASKAT
                1. Kurare Сегодня, 18:42
                  Цитата: RASKAT
                  Что касается двигателя на 1000 л.с нужен как воздух, у нас только Ан-2 более 1500 штук в стране ждут модернизации.

                  Это я и имел в виду, что линейка двигателей где-то 500-1000 л.с. на основе одного газогенератора очень нужна не только МО, но и в гражданской авиации.
                  А вообще, статьи с заголовками типа "может появиться/получить..." и т.д. уже порядком надоели. Хотелось бы прочитать например: "разработали и установили..."
                  Kurare
      2. donavi49 Сегодня, 13:49
        Нет. У Индии уже есть "свой" завод и локальный СЦ от Турбомехи. Поэтому они и заказали вариант с Турбомехой кстати, а не с Аллисоном.
        donavi49
      3. Григорий_45 Сегодня, 14:13
        Цитата: Chertt
        У России контракт с Индией на поставку 200 шт. Ка-226, Было бы неплохо, чтобы они пошли уже с отечественными двигателями

        на французских моторах вроде как настаивали сами индусы? Сборка Arrius 2G1 должна быть организована в Индии силами СП индийской HAL и французской Safran (предприятие создано еще в 2016 для обслуживания силовых установок)
        Григорий_45
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:13
    Ну не выгодно было делать движки для малой серии. Не окупится разработка. А вот когда количество начало расти, вот тут и наши встрепенулись...
    Горный стрелок
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:51
    Ага, а с другой стороны, он может и не получить новый двигатель?
    Геркулесыч
    1. Komissar 4K Сегодня, 14:25
      Может. :) И мы прекрасно знаем, что не получит. :))))))))))
      Komissar 4K
  4. starogil Сегодня, 13:51
    "...Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran..."
    Стыдоба и позорище отечественному двигателестроению, хоть бы копировать сподобились, как китайцы,
    да видно и на то руки из того, что ниже пояса растут.
    starogil
    1. БАБА ШУРА Сегодня, 15:30
      Ка-62 тоже скорлупа, устанавливаются французские Turbomeca Ardiden 3G. Редуктор и трансмиссию будет поставлять австрийская фирма Zoerkler.
      БАБА ШУРА
      1. Zaurbek Сегодня, 23:09
        Трансмиссию разработали Камовцы и ее изготавливали в Австрии...как будет в серийном выпуске-не знаем.
        Zaurbek
  5. aud13 Сегодня, 15:28
    Как мне кажется, для удешевления стоимости двигателя необходимо делать не один конкретный двигатель, а проектировать линейку двигателей на одной базе. Не знаю насколько это возможно в авиационном моторостроении, но в автомобильном именно так иногда и поступают, то есть наращивают количество цилиндров. Вроде бы создатели ПД-14 говорили, что на его основе можно и другие более мощные двигатели создавать. Если это так, то почему бы этот опыт не использовать для вертолетостроения. Я так понимаю, что санкции со стороны сша будут только усиливаться ,поэтому не стоит ждать милостей от запада.
    aud13
    1. Григорий_45 Сегодня, 17:08
      Цитата: aud13
      Как мне кажется, для удешевления стоимости двигателя необходимо делать не один конкретный двигатель, а проектировать линейку двигателей на одной базе. Не знаю насколько это возможно в авиационном моторостроении, но в автомобильном именно так иногда и поступают

      не иногда, а именно так и поступают. Потому как сильно накладно каждый раз проектировать движок с нуля. Взяли базу - и делают на ней целую линейку (в разумных пределах, естественно)
      Цитата: aud13
      Вроде бы создатели ПД-14 говорили, что на его основе можно и другие более мощные двигатели создавать.

      и менее мощные тоже. ПД-14 как база предусматривается и для вертолетного движка - ПД-12 мощностью 10 000 л.с. Но для Ка-226 он, разумеется, слишком мощен и тяжел, это для Ми-26 (замена Д-136 от "Мотор Сич")
      Нужен движок лошадок в 500. А это уже совсем иная платформа.
      Григорий_45
  6. san4es Сегодня, 16:34
    Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время.
    recourse
    soldier
    AirWAVE
    Опубликовано: 11 дек. 2016 г
    san4es
  7. faiver Сегодня, 18:33
    Российские разработчики рассматривают? который год рассматривают? laughing , эти танцы с бубнами уже надоели...
    faiver
  8. ЗВО Сегодня, 19:25
    Странно.
    Когда вышла (пару дней назад) статья про китайские двигатели на наших кораблях - эти же люди, что и здесь отметились уже сотней постов- подняли вой: "как же так, китайские моторы. На наших кораблях. Ату. Тревога. Тревога... Волк унес зайчат..."

    А тут оказывается десятки НАТОвский двигателей на наших вертолетах и ни одного Крикуна...
    Всем кто работает по методичкам команды не дали кричать: "Ату!" , так что ли?
    ЗВО
  9. Николай Р-ПМ Сегодня, 20:27
    Любопытно, Технодинамика и Аэросила предлагают двигатели на базе всу? Не так давно Технодинамика публиковала планы о разработке двигателей на базе агрегатов серийных всу. Еще и УЗГА заявился, за что этот завод только не берется: от ремонта до лицензионного производства. Интересно было бы посмотреть, что они предлагают для 226-го.
    Николай Р-ПМ
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