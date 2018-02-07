На Украине назвали виновных в выводе ВСУ из Крыма "без оказания сопротивления"

Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знаменами» было принято 23.03.14 на заседании СНБО по инициативе С.Полторака и С.Пашинского.





Публикую выдержку из протокола допроса и.о. Министра обороны Украины Игоря Тенюха:

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развёртывания ВСУ в районе Широкого Лана и жёстко выступил с предложением идти на прорыв в Крым.

В ответ Сергей Пашинский сказал: «С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов».

Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».

На Украине продолжаются поиски «стрелочника», на которого можно переложить ответственность за уход Крыма в состав России в 2014 году. Конспирологии в процесс украинских поисков решил добавить адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. На своей странице в Фейсбук юрист сообщает о том, что решение о выводе украинских войск из Крыма без оказания сопротивления принималось в 2014 году по инициативе тогдашнего руководителя президентской администрации Сергея Пашинского и человека, который сегодня возглавляет МО Украины – Степана Полторака. В качестве подтверждения своих слов Сердюк приложил несколько копий экс-и.о. главы Минобороны Украины Игоря Тенюха.Из материала Виталия Сердюка:Далее – копии протоколов (качество - от автора публикации на Фейсбуке):Для справки: Сергей Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности главы администрации президента Украины. Сегодня - депутат ВРУ от "Народного фронта" с партийным рейтингом менее 1,5% - самый низкий среди всех фракций в Верховной раде Украины.