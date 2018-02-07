23:32 07 февраля
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На Украине назвали виновных в выводе ВСУ из Крыма "без оказания сопротивления"

На Украине продолжаются поиски «стрелочника», на которого можно переложить ответственность за уход Крыма в состав России в 2014 году. Конспирологии в процесс украинских поисков решил добавить адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк. На своей странице в Фейсбук юрист сообщает о том, что решение о выводе украинских войск из Крыма без оказания сопротивления принималось в 2014 году по инициативе тогдашнего руководителя президентской администрации Сергея Пашинского и человека, который сегодня возглавляет МО Украины – Степана Полторака. В качестве подтверждения своих слов Сердюк приложил несколько копий экс-и.о. главы Минобороны Украины Игоря Тенюха.

На Украине назвали виновных в выводе ВСУ из Крыма "без оказания сопротивления"


Из материала Виталия Сердюка:
Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знаменами» было принято 23.03.14 на заседании СНБО по инициативе С.Полторака и С.Пашинского.


Публикую выдержку из протокола допроса и.о. Министра обороны Украины Игоря Тенюха:
«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму и о результатах развёртывания ВСУ в районе Широкого Лана и жёстко выступил с предложением идти на прорыв в Крым.
В ответ Сергей Пашинский сказал: «С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов».
Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».


Далее – копии протоколов (качество - от автора публикации на Фейсбуке):



Для справки: Сергей Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности главы администрации президента Украины. Сегодня - депутат ВРУ от "Народного фронта" с партийным рейтингом менее 1,5% - самый низкий среди всех фракций в Верховной раде Украины.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 41

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  1. Vard Сегодня, 13:18
    Ну так молодцы мужики... Если бы дёрнулись, сколько бы крови пролилось... А так вроде как то и само собой получилось...
    Vard
    1. Chertt Сегодня, 13:20
      "Когда коту делать нечего, он бейцы лижет" (старая Одесская поговорка). У шумеров дел больше нет, кроме как виноватого назначать
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 13:53
        Цитата: Chertt
        У шумеров дел больше нет, кроме как виноватого назначать

        народная забава. главный назначен, Путин, теперь будут назначать его замов
        LSA57
        1. Chertt Сегодня, 13:58
          Ну на самом деле, что я несу, Так еще дойдем до того, что посоветуем гордым протоукрам, снять кастрюли и работать начать
          Chertt
          1. LSA57 Сегодня, 14:16
            Цитата: Chertt
            снять кастрюли и работать начать

            ну это уже вообще фантастическая фантастика
            LSA57
    2. Проксима Сегодня, 13:24
      Цитата: Vard
      ... А так вроде как то и само собой получилось...


      Операцию по "отжатию" Крыма ещё долго будут разбирать военные эксперты. Захватить целый полуостров практически без единого выстрела - это признак профессионализма, как командования, так и "вежливых людей" soldier
      Проксима
      1. 210окв Сегодня, 13:47
        Скорее пофигизма "центральной власти" в тот момент когда пора делить портфели..Но и заслуги наших военных это не умоляет.
        Цитата: Проксима
        Цитата: Vard
        ... А так вроде как то и само собой получилось...


        Операцию по "отжатию" Крыма ещё долго будут разбирать военные эксперты. Захватить целый полуостров практически без единого выстрела - это признак профессионализма, как командования, так и "вежливых людей" soldier
        210окв
        1. neri73-r Сегодня, 13:53
          Захватить целый полуостров практически без единого выстрела

          + один из факторов - желание народа быть "захваченным"! hi Довели народ селюки галицайские до крайности, появилось окно возможностей, вот народ и слинял stop ....вместе с полуостровом. fellow
          neri73-r
        2. Проксима Сегодня, 15:22
          Цитата: 210окв
          Скорее пофигизма "центральной власти" в тот момент когда пора делить портфели..Но и заслуги наших военных это не умоляет.

          Не всё так просто уважаемый! Главной задачей российских военных было деморализовать украинские военные части дислоцированные в Крыму. Это "всего лишь" нужно эти части информационно изолировать, а именно - полностью лишить их связи с командованием. Вернее, связь есть, но "купированная", то есть такая, какая угодная Москве. Как это технически было осуществлено, до сих пор загадка и предмет зависти западных военспецов. Единственно, что они могли констатировать, так это ввести термин - ГИБРИДНАЯ ВОЙНА request то есть захвачен целый регион (и какой!), куча украинских военных частей, а боевых действий не было belay
          Проксима
      2. LSA57 Сегодня, 14:03
        Цитата: Проксима
        как командования, так и "вежливых людей"

        вот как оценили вклад в освобождение Крыма "вежливых людей"
        LSA57
      3. Ныробский Сегодня, 15:00
        Цитата: Проксима
        Операцию по "отжатию" Крыма ещё долго будут разбирать военные эксперты. Захватить целый полуостров практически без единого выстрела - это признак профессионализма, как командования, так и "вежливых людей"
        Да уж, американцы до сих пор не могут понять, как они такую оплеуху отхватили. Они там детские лагеря присматривали для своих морпехов, размещали контракты в поисках подрядчика, который эти лагеря будет переделывать под казармы. Пять лярдов вбухали в то, что бы посадить свою власть которая будет выдавливать Флот России из Крыма, а тут раз....и пришла отмашка по соплям. Контракты стали не актуальны)))
        Ныробский
    3. Лелёк Сегодня, 13:26
      Цитата: Vard
      Ну так молодцы мужики.

      hi
      Самое забавное в этой ситуации, что "енерал", предложивший дефиле с гордо поднятой головой, сегодня предлагает с гордо поднятыми головой и жовто-блакитными хоругвями атаковать Крым и Донбасс. Скунсы в коробке. fool
      Лелёк
    4. Отец солдата Сегодня, 13:27
      А зря ВСУ не пошли на прорыв через Сиваш в 2014, глядишь бы этот зоопарк 404 уже четыре года как прекратил свое существование.
      Отец солдата
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:33
        На Украине назвали виновных в выводе ВСУ из Крыма "без оказания сопротивления"
        знаем мы виновных...
        андрей юрьевич
    5. сибиралт Сегодня, 13:35
      Как ни крути, а главный "виновник" в сдаче Крыма - Турчинов.
      сибиралт
    6. влад66 Сегодня, 13:55
      На Украине продолжаются поиски «стрелочника», на которого можно переложить ответственность за уход Крыма в состав России в 2014 году

      Пусть в зеркало посмотрят дубины жолтоблакитные,Крымчане тоже жить хотят. soldier
      влад66
  2. Познающий Сегодня, 13:18
    Бей своих укроп, чтоб чужие смеялись ! bully
    Познающий
  3. BecmepH Сегодня, 13:20
    «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».
    Что то в этом есть...
    BecmepH
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:25
      Цитата: BecmepH
      Что то в этом есть...

      они не отступали
      Angel_and_Demon
    2. EwgenyZ Сегодня, 14:06
      Цитата: BecmepH
      Что то в этом есть...

      ...героическое.©
      EwgenyZ
  4. sir_obs Сегодня, 13:21
    Сейчас можно сколь угодно кулаками после драки-то махать.
    Вот если бы, да кабы.
    Сослагательное наклонение не уместно в данном случае.
    Здесь вам не тут.
    sir_obs
    1. Лелёк Сегодня, 13:39
      Цитата: sir_obs
      Сейчас можно сколь угодно кулаками после драки-то махать.Вот если бы, да кабы.Сослагательное наклонение не уместно в данном случае.Здесь вам не тут.

      hi
      Как ни печально, но нечто подобное сейчас на практике осуществляется в Молдове.
      Лелёк
  5. Сержант71 Сегодня, 13:21
    Да какая уже разница? Крым ушёл и не важно с войной или без. Хотя, иногда и появляются крамольные мысли, что , возможно, в случае открытых боевых действий, вернули бы и Херсон с Одессой. Возможно бы и Донбасс с Харьковом. А в итоге ограничились минимумом.
    Сержант71
    1. SklochPensioner Сегодня, 13:57
      Цитата: Сержант71
      иногда и появляются крамольные мысли, что , возможно, в случае открытых боевых действий, вернули бы и Херсон с Одессой. Возможно бы и Донбасс с Харьковом. А в итоге ограничились минимумом.


      Плох тот сержант, кто не мечтает о крамольных мыслях))), особенно "в случае открытых боевых действий", Вам нельзя "ограничиваться минимумом", дерзайте!!!))))
      SklochPensioner
      1. Сержант71 Сегодня, 14:37
        Я ни к чему не призываю. Не отношусь к касте "диванных военов" голосящих что-то наподобие "пора на Киев!" и прочую лабуду. Просто высказал свою мысль, чем могло всё завершиться в случае начала боевых действий. Не более.
        Сержант71
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:24
    Ловить им все равно было нечего.Так что, что выросло, то выросло. И хорошо, что не дернулись.
    Горный стрелок
  7. Alex-a832 Сегодня, 13:26
    Лавры военных преступников им жить спокойно не дают. Корпоративный дух (НАТО), так сказать...
    Alex-a832
  8. Керенский Сегодня, 13:27
    Вот такая армия! Десятилетиями её кормят, одевают, обучают, а как понадобилась, так она драпает "с гордо поднятыми знамёнами". Военная авиация не летает, потому что опасно, у танков 5 скоростей назад и одна вперёд, моряки заливают цемент в движки, готовя корабль к сдаче.....
    Керенский
  9. Orionvit Сегодня, 13:28
    Истинная причина вывода ВСУ из Крыма "без оказания сопротивления", это Российская армия. Почему то всё украинское воинство, под крики "с нами америка", дружно обделалось. А теперь задним числом ищут крайних.
    Orionvit
  10. Alexey RA Сегодня, 13:33
    На Украине продолжаются поиски «стрелочника», на которого можно переложить ответственность за уход Крыма в состав России в 2014 году.

    А что, традиционный виновник всех бед Украины их уже не устраивает? laughing
    Alexey RA
    1. Лелёк Сегодня, 13:44
      Цитата: Alexey RA
      А что, традиционный виновник всех бед Украины их уже не устраивает?

      hi , Алексей.
      А "традиционные виновники" (Ю.В.Тимошенко), растопырив локти, стремятся занять места в президиуме этого театра абсурда.
      Лелёк
      1. Alexey RA Сегодня, 14:46
        Цитата: Лелёк
        А "традиционные виновники" (Ю.В.Тимошенко),

        Не-не-не, традиционный виновник всего на Украине один:

        Остальные - лишь его агенты. smile
        Alexey RA
  11. SklochPensioner Сегодня, 13:33
    Им бы наградить надо "виновных" в выводе ВСУ из Крыма, эхехе... ДБТЬ, одним словом)))

    "Гордо поднятые знамена" и вопли "Америка с нами!" помню и не забуду am
    SklochPensioner
  12. ul_vitalii Сегодня, 13:37
    Адмирал Витко ясно же тогда сказал: хоть из рогатки стрельнёте...
    ul_vitalii
  13. Геркулесыч Сегодня, 13:50
    Вы бы вообще ушли с Российских земель, создали бы свою укроину на территории сша, или Канады. Как вариант, еще подойдет Австралия-будите на кенгуру покрышки забрасывать, а самих кенгуру раскрасите в цвета укроинского флага!
    Геркулесыч
  14. prior Сегодня, 13:56
    Да их награждать надо.
    Вовремя предать - это значит предусмотреть. Начали бы защищать Крым - сдавались бы в плен во Львове.
    prior
  15. М72 Сегодня, 14:16
    Цитата: Проксима
    Операцию по "отжатию" Крыма ещё долго будут разбирать военные эксперты. Захватить целый полуостров практически без единого выстрела - это признак профессионализма, как командования, так и "вежливых людей"

    Считаю не совсем правильным всё описывать профессионализмом нашей армии.
    Читаю главным фактором было желание самого населения вернуться в РФ, в том числе военных ВСУ, которые как я понял в большинстве своем были жителями Крыма и тоже были не против вернуться в РФ.
    Я не думаю, что также бы всё сложилось с любой другой территорией, например Латвией.
    М72
  16. RUSOIVAN Сегодня, 18:31
    приложил несколько копий Игоря Тенюха? мне одному непонятно?
    RUSOIVAN
  17. словак Сегодня, 19:05
    Их надо наградить- они спасли ВС Украины в Крыму от уничтожения. Можно орденом Сутулого.
    словак
  18. German Titov Сегодня, 19:27
    Цитата: neri73-r
    Захватить целый полуостров практически без единого выстрела

    + один из факторов - желание народа быть "захваченным"! hi Довели народ селюки галицайские до крайности, появилось окно возможностей, вот народ и слинял stop ....вместе с полуостровом. fellow

    Очень с Вами согласен!!
    German Titov
  19. Бензорез Сегодня, 21:39
    Какое там сопротивление? Там половина местных контрактников было.
    Уже ж докладывалось-операция проведена была после предварительного изучения настроений на местах. И только после этого.
    Бензорез
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