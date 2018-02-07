23:35 07 февраля
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Вятрович предложил «декоммунизировать» монумент «Родина-мать»

Выступая в эфире украинского телеканала Прямой, директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон о декоммунизации исполняется на Украине в недостаточном объеме.



Под действие закона должны попадать не только киевские улицы, но и памятники. Так, по словам Вятровича, монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.


Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина-мать"), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением,
заявил украинский чиновник.

При этом он заверил, что «никто этот памятник демонтировать не будет».

Напомним, «Родина-мать» установлена в Киеве на правом берегу Днепра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9тонн, в другой – щит с гербом СССР весом в 13 тонн. Монумент был открыт в 1981 году.

В 2016 году Вятрович уже призывал демонтировать герб Советского Союза, но тогда минкульте Украины заявили, что монумент является объектом культурного наследия и находится под охраной государства, а потому демонтаж герба со щита является противозаконным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
    монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.
    большое упущение...в бандеровской стране,не место Советскому Гербу...
    андрей юрьевич
    1. Chertt Сегодня, 13:35
      Посмотрел выступления украинских политиков, заметил интересную деталь. У многих из них, в глазах страх (у Вятровича однозначно). Они понимают, что придется отвечать за все то , что они творят.
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 14:52
        но, собачка-мама, не останавливаются!
        роман66
      2. Geronimo73 Сегодня, 14:56
        перед кем отвечать?
        Geronimo73
    2. Отец солдата Сегодня, 13:36
      Если не будут содержать памятник в надлежащем виде, то при падении он деукраинизирует не один десяток скакунов.
      Отец солдата
    3. freddyk Сегодня, 13:38
      Большое упущение это то, что эта бандеровская страна существует
      freddyk
    4. сибиралт Сегодня, 13:38
      Демонтировать Родину-мать? Это ж надо такому в голову придти! belay
      сибиралт
    5. Андрей К Сегодня, 13:40
      Цитата: андрей юрьевич
      ...большое упущение...в бандеровской стране,не место Советскому Гербу...

      А может герб СССР сослужит ещё службу?
      Дать этому "директору украинского института национальной памяти" болгарку, в его непутёвые грабли и отправить срезать герб с монумента.
      Глядишь кастрюлеголового и накроет 13-ти тонной крышечкой, на его кастрюльку.
      Андрей К
    6. RASKAT Сегодня, 13:42
      Я тоже за демонтаж всего исторического комплекса. Не должна бандеровская мра......зь топтать святые имена наших героев ( в комплексе золотыми буквами выбиты имена всех героев советского союза, и горит вечный огонь) и названия городов героев.
      RASKAT
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:49
        Со своей бы лучше матери начал.
        ul_vitalii
    7. Комментарий был удален.
    8. Венд Сегодня, 13:52
      На фото позабавил танк в блакитной раскраске, Напомнило танк на детской площадке в Омске laughing
      Венд
      1. роман66 Сегодня, 14:53
        живут же дети в Омске. завидно crying
        роман66
    9. влад66 Сегодня, 14:14
      что закон о декоммунизации исполняется на Украине в недостаточном объеме.

      По нему дурка давно плачет
      влад66
    10. лесовозник Сегодня, 14:25
      Если следовать логике, то в рамках декоммунизации территориальное образование с названием "украина" должно самодекоммунизироваться и исчезнуть с карты мира
      лесовозник
    11. sgazeev Сегодня, 14:26
      Цитата: андрей юрьевич
      монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.
      большое упущение...в бандеровской стране,не место Советскому Гербу...

      Они ещё до незалежности декоммунизировали ,назвали "РОДИНУ-МАТЬ",".БАБОЙ" Ничего святого за душой.
      sgazeev
      1. роман66 Сегодня, 14:55
        а теперь и того хуже - отцом назвали
        роман66
  2. Керенский Сегодня, 13:33
    Да технической возможности у них нет! Иначе давно бы оторвали.
    Керенский
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
      Цитата: Керенский
      Да технической возможности у них нет! Иначе давно бы оторвали.

      да ну? просто прозевали...
      андрей юрьевич
      1. Керенский Сегодня, 13:44
        Это очень сложная конструкция в инженерном отношении. Призывать-то можно, - палец не отвалится, а вот просчитать, что и как изменится в конструкции.... Остались спецы? Да и кран специальный нужен, а они (в виде металлолома) давно в Турцию уплыли...
        Керенский
        1. Не либероид Русский Сегодня, 14:14
          думаешь вятровичей и иже подобных волнует инженерно-техническое обоснование смены конструкции монумента ?)_) ломать то не строить
          Не либероид Русский
    2. Ныробский Сегодня, 15:09
      Цитата: Керенский
      Да технической возможности у них нет! Иначе давно бы оторвали.
      В бытность Саакашвили президентом Грузии, там тупо взорвали мемориал погибшим воинам, не смотря на то, что 250 тыс. грузин погибло на фронте. При этом погибло ещё 2 гражданина Грузии. Если не отстрелять таких Вятровичей, то и у хунтиков, ума хватит на то, что бы пойти этим же путём, тем более Саакашвили там рядом бегает.
      Ныробский
  3. Alex-a832 Сегодня, 13:33
    Чего еще ожидать от этого маргинального сброда. Нет у них совести, истории, национальных героев, Родины. Сделают из Родина-мать памятник своему скудоумию и бессовестности, и будет он называться Украина-Родина, а народ назовёт сокращенно У.Родина!
    Alex-a832
  4. polpot Сегодня, 13:34
    Осталось еще переименовать страну в Бандерию и глобальное украинское счастье наступит
    polpot
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:37
    Прочитал заголовок и напрягся , начал читать , отлегло - не , не наша... На всякий случай поднялся с дивана и глянул в окошко - стоит родимая ! (у меня Мамаев Курган из окна как на ладони - вятровичи незаметно не подойдут !)
    КВУ-НСвД
    1. Не либероид Русский Сегодня, 14:12
      скажи еще свд снаряженное на мешке с песком на подоконнике лежит, ждет своего часа )))
      Не либероид Русский
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:19
        Нее... всарайчике прикопан АКСУ...А Вы откуда знаете ? Пойду перепрячу... bully
        КВУ-НСвД
        1. роман66 Сегодня, 14:57
          продолжать наблюдение! огонь открывать без команды, по ситуации!
          роман66
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:04
            продолжать наблюдение! огонь открывать без команды, по ситуации!
            Есть ! Товарищ маршал , разрешите просьбу ! Мнеб машинку помощнее с хорошей оптикой и тепловизором и я готов бдительно нести службу круглосуточно и не сходя с дивана ! Готов оправдать ваше доверие !
            КВУ-НСвД
            1. роман66 Сегодня, 15:07
              не сходя с дивана! именно! "С" я дам вам парабеллум!
              роман66
        2. Не либероид Русский Сегодня, 21:22
          что я зря 4 года на границе отслужил ?))) глаз наметан на что где заныканое лежит
          Не либероид Русский
  6. Туз Бубен Сегодня, 13:38
    Слегка опешил...Почему то на ум Мамаев Курган пришёл...
    А этого и иже с ним не мешало бы дефабержировать. am
    Туз Бубен
  7. bazzbazz Сегодня, 13:39
    Держится Родина Мать еще, в окружении врагов!
    bazzbazz
  8. Alexey RA Сегодня, 13:42
    Выступая в эфире украинского телеканала Прямой, директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон о декоммунизации исполняется на Украине в недостаточном объеме.
    Под действие закона должны попадать не только киевские улицы, но и памятники.

    И как скоро декоммунизаторы доберутся до памятника сталинской эпохи - одного из главных символов СССР 30-х?
    Alexey RA
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:44
    Терпеть это мы еще долго будем?Почему временщики на НАШИХ землях хозяйствуют, как у себя дома?
    Геркулесыч
    1. Не либероид Русский Сегодня, 14:10
      берешь автомат, сухпай и идешь освобождать их земли от них.... сотрясатель воздуха
      Не либероид Русский
  10. viktor. Сегодня, 13:50
    13 тонн герб, надеюсь бандерлога хоть одного придавит! drinks
    viktor.
  11. prior Сегодня, 13:52
    У хахлов нет Родины-матери, у них родина -мачеха.
    Как они к ней - так и она к ним.
    prior
  12. Не либероид Русский Сегодня, 14:09
    фееричный ... (далее следует нецензурная конструкция слов так 500), ему лечиться надо
    Не либероид Русский
    1. AID.S Сегодня, 16:07
      Цитата: Не либероид Русский
      ему лечиться надо

      Там просто можно жить со справкой. И руководить.
      AID.S
  13. К-50 Сегодня, 14:23
    Вы лучше всё вооружение и технику советского периода декоммунизируйте в металлолом, ну или в Донецк/Луганск продайте. Там "коммунистической заразы" не боятся. request
    К-50
  14. MIG00001 Сегодня, 14:24
    Интересно а в книжках по истории тоже удалят СССР тогда где была Украина ? 46 лет
    MIG00001
  15. demo Сегодня, 14:25
    Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина-мать"), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением,
    заявил украинский чиновник.

    Странный и уродливый язык. Хоть стреляйся.

    Родина-мать - это определение женского рода.
    А отец по украински - Батько.
    Но при этом Родина - Батьківщина.
    Тогда должно быть переведено как отчизна. От слова отче?
    Но отчизна по украински - Вітчизна.

    В общем у украинцев мать и отец - это двуликий Янус.
    Что характеризует эту нацию лучше всего. Где надо - мужик, а если надо - баба, я, баба.

    Да. К слову о мании величия у украинцев.
    Посольство Украины в США сообщило в Facebook, что украинская компания Авиалинии Антонова принимала участие в подготовке к пуску сверхмощной ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал.
    «Украинские Авиалинии Антонова приняли непосредственное участие в подготовке запуска, предоставив свой самолет Ан-124-100 Руслан для перевозки составляющих ракеты. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский Руслан», – указано в сообщении.
    Но при этом.
    Характерно, что 25 июля 2017 года авиастроительный концерн «Антонов» был ликвидирован постановлением Кабинета министров Украины №546.

    Ну что об этой не понятной публике можно еще сказать?
    Они сами про себя все и расскажут.
    demo
  16. pvv113 Сегодня, 14:39
    директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

    И это убожество мнит себя историком. Хотя что еще можно ожидать от потомка фашистского холуя
    pvv113
  17. Скифотавр Сегодня, 16:28
    Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина-мать"), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением,
    заявил украинский чиновник.
    Букву Ф туда могут приделать...
    Скифотавр
  18. zombirusrev Сегодня, 16:36
    Предлагаю провести люстрацию всех украинских чиновников имеющих советские дипломы ибо, на этих дипломах коммунистическая символика :) А можно ещё проще убрать из власти Украины всех людей родившихся в СССР т.к.они на геНЕтическом уровне поражены бАциллой коммунизма , и она может проявится в любой момент. Пока это не сделано Украина в опасности! ;))))))))))))))))))
    zombirusrev
  19. Лексус Сегодня, 16:42
    советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением

    Когда-нибудь весь этот дурдом в 404 обязательно закончится "наложением" в патриотические шаровары перед "срезанием" кастрюль вместе с содержимым.
    Лексус
  20. rehev931 Сегодня, 17:33
    голову бы уму демонтировать. можно " срезанием" , а можно и "наложением"!!! am am
    rehev931
  21. сава фыц Сегодня, 17:59
    прочитайте то, что написал мне в личку человек, до самого недавнего времени проживавший на Донбассе и служивший в нашем штабе в Славянске весной-летом 2014 года (служивший и позже). Известный мне лично и пользующийся моим доверием:

    "По поводу народных настроений в самом ДНР а именно в г. Горловка т.к. сам именно с нее. По моим ощущением в среде моих знакомых и знакомых моих знакомых перешел существенный перелом настроений начавшийся с середины 15 года. Вера в молодую растущую республику а вместе с ней и Россию стремительно падают. Отношение к военным в основной среде выливаются одним емким словом ДэНэРы. Т.е. люди не видят в них защитников а тихо ненавидят и терпят только потому что те с оружием. Не секрет что больше 50% населения по тем или иным причина ездят на Украину (учеба, родственники, пенсия и т.д.) Так вот, кто бы что не говорил и не рассказывал про ужасы прохождения таможни в укропии, но наши своей жадностью, цинизмом и хамским отношением бьют все рекорды. Во первых хохлы поставили полноценную таможню с достаточным количеством персонала который быстро и четко делает свои обязанности. На который можно пожаловаться и который ведет себя в рамках приличия в большинстве случаев. То что происходит у нас описывают так: "смешались люди, кони". Бизнес на перевозки идет полным ходом. Платники идут без очереди, остальные стоят. Сейчас во всю лютует таможня. Например есть запрет ввоз сыра, колбасы, мяса, сала. Люди едут с Украины закупив это не потому что ему так хочется, а потому что там это дешевле почти в 2 раз. Он проходит укров и наши доблестные таможенники конфисковывают все это себе в карман.
    Большая часть честно и откровенно ждет Украину. И самое страшное, то что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке они себя самоидентифицируют украинцами. А то что они говорят на русском их это не сколько не смущает "ну мы живем в русскоговорящем регионе". (конец цитаты)
    сава фыц
  22. словак Сегодня, 18:49
    Цитата: андрей юрьевич
    монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.
    большое упущение...в бандеровской стране,не место Советскому Гербу...

    В бандероской стране не место уму, совести, людям
    словак
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