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Вятрович предложил «декоммунизировать» монумент «Родина-мать»
Выступая в эфире украинского телеканала Прямой, директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон о декоммунизации исполняется на Украине в недостаточном объеме.
Под действие закона должны попадать не только киевские улицы, но и памятники. Так, по словам Вятровича, монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.
При этом он заверил, что «никто этот памятник демонтировать не будет».
Напомним, «Родина-мать» установлена в Киеве на правом берегу Днепра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9тонн, в другой – щит с гербом СССР весом в 13 тонн. Монумент был открыт в 1981 году.
В 2016 году Вятрович уже призывал демонтировать герб Советского Союза, но тогда минкульте Украины заявили, что монумент является объектом культурного наследия и находится под охраной государства, а потому демонтаж герба со щита является противозаконным.
Под действие закона должны попадать не только киевские улицы, но и памятники. Так, по словам Вятровича, монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.
Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина-мать"), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением,заявил украинский чиновник.
При этом он заверил, что «никто этот памятник демонтировать не будет».
Напомним, «Родина-мать» установлена в Киеве на правом берегу Днепра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9тонн, в другой – щит с гербом СССР весом в 13 тонн. Монумент был открыт в 1981 году.
В 2016 году Вятрович уже призывал демонтировать герб Советского Союза, но тогда минкульте Украины заявили, что монумент является объектом культурного наследия и находится под охраной государства, а потому демонтаж герба со щита является противозаконным.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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