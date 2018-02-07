Вятрович предложил «декоммунизировать» монумент «Родина-мать»

Что касается "Битькивщины-матери" ("Родина-мать"), очевидно, что никто этот памятник демонтировать не будет, но этот советский герб должен быть отстранён от общественного пространства или срезанием, или наложением,

Выступая в эфире украинского телеканала Прямой , директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что закон о декоммунизации исполняется на Украине в недостаточном объеме.Под действие закона должны попадать не только киевские улицы, но и памятники. Так, по словам Вятровича, монумент «Родина-мать до сих пор содержит советский герб.заявил украинский чиновник.При этом он заверил, что «никто этот памятник демонтировать не будет».Напомним, «Родина-мать» установлена в Киеве на правом берегу Днепра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9тонн, в другой – щит с гербом СССР весом в 13 тонн. Монумент был открыт в 1981 году.В 2016 году Вятрович уже призывал демонтировать герб Советского Союза, но тогда минкульте Украины заявили, что монумент является объектом культурного наследия и находится под охраной государства, а потому демонтаж герба со щита является противозаконным.