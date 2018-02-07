23:38 07 февраля
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«Калашников» поставит Минобороны новые пулеметы РПК-16

Концерн «Калашников» и российское военное ведомство заключили контракт на поставку новых пулеметов РПК-16, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Алексея Криворучко.



Легкий ручной пулемет был впервые представлен на форуме «Армия-2016». В марте прошлого года сообщалось, что серийное производство пулеметов РПК-16 запланировано на 2018 год.


Отмечается, что РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов.



«Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол)», – говорится в материале.

Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

Использованы фотографии: https://oper.ru / Михаил Михин
53

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:46
    А в варианте под потрон 5,56 мм его не сделают?
    Геркулесыч
    1. Отец солдата Сегодня, 13:52
      Оптика для ручного пулемета в бою помеха, там важнее вес оружия, скорострельность и емкость магазина.
      Отец солдата
      1. gringo Сегодня, 14:45
        Ну для рпк оптика не лишняя( как эрзац снайперка в принципе неплохо, если дистанция до 250-300 метров, магазин на 95 можно одиночными поприжать супостатов, хотя патрон конечно для этого не айс, но все равно точная и быстрая стрельба вполне возможна.
        gringo
      2. Incvizitor Сегодня, 23:06
        Ну прицелы открытого типа с большим полем обзора я думаю лишними не будут.
        Incvizitor
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:55
      Цитата: Геркулесыч
      А в варианте под потрон 5,56 мм его не сделают?

      клонят похоже...туда. 7,62 видимо опасный очень.
      андрей юрьевич
    3. новичок Сегодня, 13:57
      Геркулесыч, а зачем? имеете в виду на экспорт, или под трофейные патроны?
      новичок
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:50
        Новичок hi -и экспортный вариант тоже! hi
        Геркулесыч
        1. новичок Сегодня, 14:56
          не знаю, лучше бы 7.62. на мой взгляд, для пулемёта самый раз.
          новичок
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:58

      А вот вариант у нас
      Владыка Ситх
      1. RASKAT Сегодня, 14:15

        А вот вариант у нас
        Понты для ТВ, таким макаром многое не навоюешь. И от бедра метров на 400 никуда не попадешь.
        RASKAT
        1. Romka47 Сегодня, 14:28
          Друг ополченец рассказывал что два бойца ССО(откуда точно не знает привезли/увезли, 100% наши спецы) в широкино со скорпионами много дел наделали.
          Romka47
          1. RASKAT Сегодня, 14:42
            Если бы они натворили там делов, ополценцы взяли бы Широкино, которое оборонял всего один батальон. Не кажется?
            А по своему опыту скажу, что ни один ни два ни даже десять бойцов со скорпионами, не способны потягаться в огневой мощи с Батареей 2С1 или Д-30 например, коих на Широкинском направлении было несколько.
            При всем уважении.
            RASKAT
            1. Romka47 Сегодня, 14:56
              Давайте сразу опустим арту, это из другой оперы, основная причина невзятия, и полного вывода из Широкино была в том что хохлы были на высоте, и лупили как в тире. Опять же с рассказа того-же друга. А про арту да, после тех событий он сказал "152мм придумал сам сатана".
              Romka47
              1. Владыка Ситх Сегодня, 15:31
                Добавлю с трех направлений на высоте, а с четвертого было море. Мы несли там каждодневные потери, поэтому из этой чаши и вывели людей.
                Владыка Ситх
        2. gringo Сегодня, 16:44
          У нас один носил в рюкзаке ленту на 500 и короб на 100 на ПК. Эффективно или нет незнаю, ниразу не пригодилась. А раз этот чел на выход ленту с учебными патронами взял, обнаружилось после возвращения на базу, сначала посмеивались все, подкалывали, пока его групнник не р..... , Тут все и задумались. Вот так раз и один из трёх ПК не работает, и как то всем нехорошо стало.
          gringo
    5. RASKAT Сегодня, 14:11
      Отличная новость, достойный образец, в войсках легких пулеметов явно не хватало. good
      RASKAT
    6. Грубиян Сегодня, 21:13
      Цитата: Геркулесыч
      А в варианте под потрон 5,56 мм его не сделают?


      А тут наверное своё слово скажут т.н. законы рынка. Если иноземные вооружённые силы заточенные под натовский патрон заинтересуются новым российским пулемётом то сделают.
      Грубиян
  2. NEOZ Сегодня, 13:49
    господа, может кто нибудь объяснит в чем качественные отличия от ак74м (ак12)?
    как по мне, так это ак74м с увеличенным магазином на 96 патронов.....
    NEOZ
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:56
      Цитата: NEOZ
      господа, может кто нибудь объяснит в чем качественные отличия от ак74м (ак12)?
      как по мне, так это ак74м с увеличенным магазином на 96 патронов.....

      вам мало макулатуры в сети,чтоб тут разжёвывать?
      андрей юрьевич
    2. tchoni Сегодня, 14:17
      Если оч. коротко, то вся разница в возможности замены ствола и степени "запикатининости"
      tchoni
    3. Romka47 Сегодня, 14:30
      точнее/мене надежный (вроде как толщина зазоров между деталями меньше)
      Romka47
    4. КП8789 Сегодня, 15:14
      NEOZ
      господа, может кто нибудь объяснит в чем качественные отличия от ак74м (ак12)?
      как по мне, так это ак74м с увеличенным магазином на 96 патронов.....

      У РПК помимо более толстого ствола усиленная ствольная коробка, поэтому и вес соответственно больше.
      КП8789
      1. NEOZ Сегодня, 15:32
        из ваших слов следует, что РПК хуже чем ак74м т.к. тяжелее......
        NEOZ
        1. КП8789 Сегодня, 15:43
          Тяжелее не значит хуже. Пулемёт всегда будет тяжелее из-за более прочной конструкции. Автомат таких нагрузок, которые испытывает пулемёт просто не выдержит.
          КП8789
        2. Grenader Сегодня, 16:57
          Цитата: NEOZ
          из ваших слов следует, что РПК хуже чем ак74м т.к. тяжелее......

          Усиленная ствольная коробка утолщенный ствол нужны для поддержания более высокого темпа стрельбы.
          Grenader
    5. Григорий_45 Сегодня, 19:57
      Цитата: NEOZ
      господа, может кто нибудь объяснит в чем качественные отличия от ак74м (ак12)?
      как по мне, так это ак74м с увеличенным магазином на 96 патронов.....

      Этот пулемет создавали для спецподразделений МВД, которым 7,62 избыточен как по убойности, так и по дальности стрельбы. Нужен был большой носимый БК и большая практическая скорострельность. Важны были небольшой вес и габариты. Это вообще тема ОКР "Токарь-2". Потом подключились военные, захотев его в "Ратник", но им нужен был не кастрированный пулемет, а нормальный, на уровне РПК-74. Так у РПК-16 появился сменный длинный ствол.
      Конкурентом ему был ковровский "Корд-5,45" с комбинированным (магазин / лента) питанием
      Григорий_45
    6. Грубиян Сегодня, 21:18
      Цитата: NEOZ
      господа, может кто нибудь объяснит в чем качественные отличия от ак74м (ак12)?


      Телескопическим прикладом и камуфляжной расцветкой, да и вообще выглядит круто)))
      Интересно, механизмы спрятанные под крышкой ствольной коробки чем то отличаются от православного советского АК-74?
      Грубиян
  3. senima56 Сегодня, 13:51
    Дисковый(барабанный) магазин теперь на 95 патронов! Раньше он был на 96, решили остановиться на 95-ти. Но это ладно... Как-то читал отзывы профессиональных военных о РПК-74. Это пулемёт "не создаёт огневого превосходства"! Вот чем он не нравился военным. Скажите, а чем новый РПК-16 лучше, нового АК-12(15)? Поставьте барабанный магазин на АК-12, установите сошки и...? Патрон тот же, скорострельность та же....Только сменными стволами? Спорное превосходство.
    senima56
    1. yehat Сегодня, 14:03
      а за счет чего превосходство можно создать?
      я из пулемета только в шутерах стрелял - там превосходство обычно заключалось в количестве патронов
      yehat
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:11
        [quote=yehat]я из пулемета только в шутерах стрелял - там превосходство обычно заключалось в количестве патронов



        wassat но вы всегда "в теме"... laughing laughing laughing сходите в армию сначала,потом пишите. (сейчас именно "ходят" на зоо дней...)вперёд..."спартанец"... wink
        андрей юрьевич
        1. yehat Сегодня, 14:14
          а если без шуток? у старых пулеметов калашникова был обычно хорошо сделанный ствол, что обеспечивало кучность и точность чуток лучше обычного автомата. Может стрелять мог чуть дольше. Других преимуществ я не знаю.
          хочется разобраться, потому что стрелял только из винтовок.
          yehat
          1. tchoni Сегодня, 14:22
            двести патронов выпустил из калаша - кури. Пока ствол остынет. А тут ствол поменял - можешь еще столько же выпустить.
            Кроме того, РПК с длинным стволом много более стабилен при стрельбе. Поэтому, используя длинные очереди вполне реально попадать на 600-800 метров (при определенной практике, конечно).
            tchoni
            1. yehat Сегодня, 14:41
              а что насчет эффективности подобного обстрела?
              такой стрельбы будет минуты 2-3 и все.
              а ради этого тащишь пулемет, не малый БК к нему.
              уязвимость пулеметчика - тоже вопрос.
              yehat
          2. Grenader Сегодня, 19:09
            Цитата: yehat
            а если без шуток? у старых пулеметов калашникова был обычно хорошо сделанный ствол, что обеспечивало кучность и точность чуток лучше обычного автомата. Может стрелять мог чуть дольше. Других преимуществ я не знаю.

            Это и есть преимущество. Пулемёт это оружие приспособленное для длительной стрельбы очередями.
            Grenader
            1. Григорий_45 Сегодня, 20:02
              Цитата: Grenader
              Пулемёт это оружие приспособленное для длительной стрельбы очередями.

              из ручника никто длинными очередями не лупит. Даже из Миними с ленточным питанием
              Григорий_45
        2. NEOZ Сегодня, 15:28
          ну а по существу есть что сказать?
          или Вы только можете в армию отправить или инет полистать?
          NEOZ
      2. senima56 Сегодня, 17:39
        За счет чего? А те же профи говорили( дословно) :" РПК мы не брали- он не создает огневого превосходства. Только лишний вес. Другое дело- ПКМ!" Там и патрон мощнее и дальность. Вот вам и "огневое превосходство"!
        senima56
    2. allaykbar Сегодня, 14:04
      Только сменными стволами? Спорное превосходство.


      как по мне так у кулемёта это обязательная опция должна быть.
      allaykbar
      1. gringo Сегодня, 14:48
        В этом пулеметный ствол меняется не по мере нагрева, а в зависимости от задачи. В поле длинный, для штурма помещений короткий. В статье так написано.
        gringo
        1. SERGUS Сегодня, 17:06
          Цитата: gringo
          В этом пулеметный ствол меняется не по мере нагрева, а в зависимости от задачи. В поле длинный, для штурма помещений короткий.

          Отступление от темы, но я думаю из РПК-16 мог бы получиться не плохой гражданский карабин, как раз из за возможности менять ствол, нужно оружие для охоты - длинный ствол, для спортивной стрельбы - короткий.
          SERGUS
      2. yehat Сегодня, 15:01
        и что, если пистолет макарова обозвать пулеметом, ему тоже сменный ствол нужен?
        вопрос же от части в том, что ручной пулемет мало чем отличается от обычного калаша.
        отдельный вопрос - насколько вообще может быть полезен ручной пулемет в калибре 5.45
        yehat
        1. senima56 Сегодня, 17:41
          Вот именно! Вы правильно все поняли! А то я "про Фому, а мне про Ерему!"
          senima56
        2. Григорий_45 Сегодня, 20:07
          Цитата: yehat
          насколько вообще может быть полезен ручной пулемет в калибре 5.45

          спецы захотели - им нужен, при штурме зданий, при бое в городе на небольшой дистанции. Где ПКМ не имеет решающих преимуществ, а габариты и вес имеет большие. Для каждой задачи - свой пулемет. Это же не заменитель ПКМ или Печенега ни в коем разе
          Григорий_45
    3. БАРХАН Сегодня, 14:45
      Цитата: senima56
      Это пулемёт "не создаёт огневого превосходства"! Вот чем он не нравился военным.

      Это смотря каким военным...Военные бывают разные.И специфика у них разная.
      Цитата: senima56
      Как-то читал отзывы профессиональных военных о РПК-74. Это пулемёт "не создаёт огневого превосходства

      "РПК74 не имеет преимуществ перед АК74 при стрельбе очередями из неустойчивых положений - стоя, с колена, с короткой остановки, уступает при стрельбе одиночными.
      РПК74 не имеет преимуществ перед ПК по шквальности при стрельбе очередями на близких дистанциях.
      По указанным выше причинам он не нашел применения в спецназе, который по своей специфике ведет бой преимущественно на дистанциях до 100..150 м.
      Однако РПК74 втрое превосходит ПК по плотности огня по точечной цели очередями лежа, и в 20 раз - АК74.
      Поэтому его ниша - поражения одиночных целей на тех дистанциях, где автоматы при стрельбе с рук уже не эффективны - далее 200..300 м по грудным целям (наступающая пехота), далее 100..150 м по головным целям (огневая точка). Частыми короткими очередями. В интересах и в составе пехотного отделения.

      Именно за этим и нужен РПК, и именно поэтому он до сих пор не изъят из мотострелкового отделения."
      Прав Андрей Юрьевич.Ничто не заменит настоящей службы и настоящей стрельбы,практика есть практика...
      Установил длинный ствол и сошки -общевойсковой бой на средних дистанциях.
      Установил короткий -штурмуешь и зачищаешь здания.
      Бубен на 95 патронов в ближнем бою-без комментариев .
      РПК-7,62 -моя любовь юности.
      БАРХАН
  4. Комментарий был удален.
  5. uav80 Сегодня, 14:05
    Походу с мультипитанием "магазин/лента" так ничего не вышло достойного из КБ, военные изначально такой вариант запрашивали, а не АК-12 с утяжеленным стволом....
    uav80
    1. bistrov. Сегодня, 14:20
      Цитата: uav80
      магазин/лента" так ничего не вышло достойного

      Видите,над магазином что-то похожее на гнездо заправки ленты ? Что-то ,вероятно ,делалось, или сделали,но не объявляют.
      bistrov.
      1. МРоманович Сегодня, 14:31
        Видите,над магазином что-то похожее на гнездо заправки ленты ?

        Где? Кажется Вы путаете это со "вздутием" на ствольной коробке от усиленного вкладыша.
        МРоманович
      2. uav80 Сегодня, 14:39
        Наработки СПУ с лентой на 100 патронов для АК/РПК-74 и раньше конечно были, но дальше опытных образцов никуда дело не двинулось, так же и с пулеметом ПУ-21...



        Я походу совсем слепой, ничего не вижу, кроме выштамповок на ствольной коробке...


        uav80
      3. senima56 Сегодня, 17:44
        Что-то тема "Токарь" заглохла?! А ведь это именно то, о чем Вы говорите!
        senima56
    2. Romka47 Сегодня, 14:51
      Как показала практика из этого ничего путного не выходит, minimi например может и так и эдак, на практике магазин совсем не применялся, кроме того импульс должен быть немного разный для протягивания ленты и классического забора из магазина, поэтому это усложняет пулемет.
      Romka47
    3. Genry Сегодня, 14:58
      Цитата: uav80
      Походу с мультипитанием "магазин/лента" так ничего не вышло достойного из КБ

      Пулемёт ручной, больше 100 патронов вам незачем(на руках слишком тяжело), поэтому барабанного магазина достаточно. Это к переносному пулемёту, можно хоть ящик патронов пристегнуть.
      Genry
    4. КП8789 Сегодня, 15:06
      uav80
      Походу с мультипитанием "магазин/лента" так ничего не вышло достойного из КБ, военные изначально такой вариант запрашивали, а не АК-12 с утяжеленным стволом....

      Военные не запрашивали, запрашивало МВД (тема Токарь). В данный момент он проходит испытания.

      КП8789
      1. uav80 Сегодня, 15:18
        Про Корд 5,45 (Токарь2) слыхал но получился реально громозским... всё даки "дегтярёвцы" знают свое дело и могут сделать если надо...
        А ведь реально, ход затвора больше получается как ранее писал Romka47...

        uav80
      2. senima56 Сегодня, 17:47
        Вот спасибо! Обрадовали! Честное слово! Просто неожиданно! Отличная новость! Но действительно : "проходит испытания"?! Не "замылили" тему?!
        senima56
    5. Григорий_45 Сегодня, 20:16
      Цитата: uav80
      с мультипитанием "магазин/лента" так ничего не вышло достойного

      а и не выйдет. Все преимущества комбинированного питания - только на бумаге. Лучше иметь магазин большой емкости. Его хотя бы можно переснарядить, пусть и дольше, чем стандартный коробчатый. Ленту вручную набивать будете? Комбинированное питание тянет усложнение, удорожание, увеличение веса и пр. "прелести" самого оружия. У нас в СССР еще до "Миними" были ОКР "Поплин" - ничего путного не вышло, военные предпочли ленту на едином и магазин на ручном
      Григорий_45
  6. зокняй82 Сегодня, 14:13
    " Алексея Криворучко." Звучит не очень, хотя пулемет может и хороший.
    зокняй82
  7. Alex Koch Сегодня, 14:33
    Цитата: bistrov.
    Видите,над магазином что-то похожее на гнездо заправки ленты ?

    Над магазином - затвор, крашеный в камуфляж
    Alex Koch
  8. Alex Koch Сегодня, 14:36
    Цитата: tchoni
    А тут ствол поменял - можешь еще столько же выпустить.

    Рассматривал-рассматривал фото, но возможности быстрой замены ствола в этом изделии не увидел, если только где-то внутри цевья защелка, но тогда о быстрой смене речь не идет.
    Alex Koch
    1. МРоманович Сегодня, 14:44
      Смена ствола не быстрая.
      МРоманович
      1. Григорий_45 Сегодня, 20:29
        Цитата: МРоманович
        Смена ствола не быстрая

        имелось в виду, что ствол меняется не при нагреве, а при смене задачи оружия. Сменный ствол к РПК-16 с собой не таскают!
        Григорий_45
    2. Alekseits Сегодня, 14:50
      "Суслика видишь?
      Нет.
      А он есть."(с)
      Alekseits
    3. gringo Сегодня, 14:51
      Если внимательно прочитать статью то окажется, что про быструю смену ствола в статье ничего не написано. Меняется длинный ствол на короткий в зависимости от задачи.
      gringo
    4. tchoni Сегодня, 16:02
      Вы правы. Возможность быстрой замены ствола отсутствует. Для его замены требуется неполная разборка. Каюс, ввел людей в заблуждение.
      tchoni
  9. Романенко Сегодня, 15:31
    Красиво, гламурно, современно... Ну что еще сказать, остальное покажет опыт эксплуатации, там уже будут оцениваться другие характеристики типа - функционально, надежно, точно, безотказно, прицельно и т.д.
    Хотелось бы, чтобы был не только "крутой" внешний вид
    Надеюсь, так и будет
    Романенко
  10. dmitry21 Сегодня, 16:14
    немного бесит пустынный декор....нет, сильно бесит.
    нам-то зачем?
    Да, понятно: выделяет, помогает обратить внимание, маркетинг одним словом. но ведь Михаил Тимофеевич и без этого задал планку в оружейном мире, кот. и сейчас не могут перепрыгнуть даже ученики. Заметно?
    ...у нас зелень/снег, ну если очень надо выделиться внешне - задекорируйте "цифрой", пусть нас и в дизайне копировать начнут?..
    dmitry21
    1. Григорий_45 Сегодня, 20:30
      Цитата: dmitry21
      немного бесит пустынный декор....нет, сильно бесит.

      вот так еще есть: черно и брутально))
      Григорий_45
  11. Усатый Кок Сегодня, 17:12
    У меня вопрос к людям которые хорошо знают особенности как АК так и РПК. Если РПК калибром 5,56 и с укорченным стволом. То почемк он всё ещё РПК. Разве он уже не автомат? Особенно если учесть что многие элементы у АК и РПК взаимозаменяемые.
    И где та грань, когда "утяжелённый" АК (под калибр 7,62, с удлинённым стволом и барабанным магазином) всё ещё автомат. А "штурмовой" РПК (с калибром 5,56, укороченным стволом и магазином) всё ещё пулемёт. Ведь такие ха-ки как скорострельность у них близки. А кучность и настильность зависят от ствола, который можно поменять.
    Объясните пожалуйста, буду рад узнать)
    Усатый Кок
  12. voyaka uh Сегодня, 17:35
    Прикрепить оптический прицел на болтающуюся
    крышку ствольной коробки - не перевелись еще народные умельцы. laughing
    voyaka uh
  13. Marssik Сегодня, 17:48
    Научились делать нормальные пружины ? Или снова пол масленки в "банку" вылить надо ,что бы быть уверенным?
    Marssik
  14. Джон22 Сегодня, 18:41
    1. Если это пулемёт - то это усиленная ствольная коробка и утяжелённый ствол для возможности интенсивной стрельбы. Но почему-то на всех фото и клипах ствол короткий. Но пулемёт по здравому смыслу должен иметь эффективную стрельбу на 500-600 м, т.е. дальше, чем автоматы.
    2. На представленном образце даже при установленном длинном стволе длина прицельной линии не меняется. Перенос мушки на газоотвод и прицела на крышку ствольной коробки (которая болтается при стрельбе) увеличил прицельную линию на 50-80 мм. А ведь РПК, и РПК-74 из-за длинной прицельной линии точнее АКм и АК-74.
    3. В чём смысл - сделать городской пулемёт?
    Джон22
  15. SPLV Сегодня, 20:18
    Как то несколько печально. Концерн Калашников (КК) это, конечно, хорошо. Но государственный подход по данному сообщению равносилен самоубийству. КК рекламирует пулемёт, но производителем РПК всегда был ВПМЗ (который не входит в состав КК) со своим специализированным оборудованием. То есть вследствие различий ствольных коробок АК и РПК оборудование несколько различается. Значит, вместо использования налаженного процесса в Кировской области, КК будет проводить (или уже проводит) реконструкцию производства в Удмуртии? Отсутствие закупок на ВПМЗ означает уменьшение ГОЗ на заводе, "Вепри" не дадут такого объёма, хотя качество выше, чем у "Сайги", по моему мнению, в том числе и качество самих стволов. И зачем КК тратить "лишние" деньги на то, что и так имеется в стране? Я бы понял, если бы сообщение касалось КБ КК, но здесь же прямым текстом о производстве. Или передадут производство на субподряд в ВПМЗ и кто-то положит лишний рублик в карман.
    При Сталине за такую "экономику" кое-кто пошёл бы по этапу за подобные деяния. Это, конечно, не производство кастрюль на бронетанковом заводе, но конкретное свидетельство идиотии. Можем таким путём дойти и до производства Су-57 в Нижнем Тагиле, а Зеленодольск вместо кораблей и катеров пусть танки делает. А что, великолепная идея, мне нравится: надо Ту-160 в Северодвинск перенести - там же подлодки делают, значит и сварщики, и электромонтажники имеются.
    Сказочные персонажи в погоне за баблом. Когда-то и к стенке поставить могли за подобное, а сейчас - "дерзайте!". Бабла в стране не меренно по мнению некоторых, так почему бы не урвать?
    SPLV
  16. МРоманович Сегодня, 20:31
    Цитата: Усатый Кок
    Если РПК калибром 5,56 и с укорченным стволом. То почемк он всё ещё РПК. Разве он уже не автомат? Особенно если учесть что многие элементы у АК и РПК взаимозаменяемые.
    И где та грань, когда "утяжелённый" АК (под калибр 7,62, с удлинённым стволом и барабанным магазином) всё ещё автомат. А "штурмовой" РПК (с калибром 5,56, укороченным стволом и магазином) всё ещё пулемёт.

    Не длина ствола делает пулемет пулеметом. Что касается РПК и всех ему подобных образцов, то они по своей сути являются теми же автоматами, но только с относительно могучими стволами.
    МРоманович
  17. master2 Сегодня, 23:35
    Интересная ссылочка http://voffka.com/archives/2018/02/07/122648.html
    master2
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