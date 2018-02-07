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«Калашников» поставит Минобороны новые пулеметы РПК-16
Концерн «Калашников» и российское военное ведомство заключили контракт на поставку новых пулеметов РПК-16, передает ТАСС сообщение гендиректора компании Алексея Криворучко.
Легкий ручной пулемет был впервые представлен на форуме «Армия-2016». В марте прошлого года сообщалось, что серийное производство пулеметов РПК-16 запланировано на 2018 год.
Отмечается, что РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
«Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол)», – говорится в материале.
Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.
Легкий ручной пулемет был впервые представлен на форуме «Армия-2016». В марте прошлого года сообщалось, что серийное производство пулеметов РПК-16 запланировано на 2018 год.
Отмечается, что РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
«Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол)», – говорится в материале.
Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.
Использованы фотографии: https://oper.ru / Михаил Михин
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